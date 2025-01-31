2025'te Küçük İşletmeler için 11 Pazarlama Aracı

Küçük bir işletmeyi başarılı bir şekilde yürütmek, inanılmaz bir özveri ve çaba gerektirir.

İstatistiklere göre, 2020 yılında ABD'de 31,7 milyon küçük işletme vardı. Aynı zamanda, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, küçük işletmelerin %82'sinin sadece 1 yıl, %50'sinin 5 yıl ve sadece %35'inin 10 yıl veya daha uzun süre hayatta kaldığını iddia ediyor.

Küçük bir işletme sahibi olarak, dijital pazarlama araçlarıyla pazarlama çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyarak başarı şansınızı artırabilirsiniz.

Bu makalede, küçük işletmeler için pazarlama araçlarını kullanmanın avantajlarını, aramanız gereken anahtar özellikleri ve pazarlama stratejilerinizi ve kampanyalarınızı planlamanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olacak on pazarlama yazılımını öğreneceksiniz.

Sanki her hafta yeni bir pazarlama aracı ortaya çıkıyor gibi. Statista'nın verilerine göre, 2021 yılında dünya çapında martech sektörünün değeri 344,8 milyar dolara ulaştı. Bu bilgiden yola çıkarak, pazarlamacıların %96'sının bir pazarlama otomasyon platformu kullandığına şaşırmamak gerekir.

Küçük bir işletme sahibi olarak, işinizi geliştirmek için her zaman yeni yollar aramalısınız. Yeni bir çalışan bulmak için yaratıcı yöntemler kullandığınız gibi, pazarlamanızı geliştirmek için de alışılmışın dışında düşünmeniz gerekir.

Ve çoğu pazarlamacı pazarlama otomasyon platformlarını kullanıyorsa, bundan kesinlikle öğrenilecek bir şeyler vardır. Küçük işletmenizde neden pazarlama araçlarını kullanmanız gerektiğini inceleyelim.

Durmaksızın çalışmak bazen size ve çalışanlarınıza, hiç bitmeyen bir hamster çarkının içinde olduğunuzu ve buradan çıkamayacağınızı hissettirebilir. Ve doğrusu? Belki de öyledir.

Farklı projelerle son derece meşgul olduğunuzda bir adım geri atıp büyük resme bakmak zor olabilir. Pazarlama için uyguladığınız stratejiler işe yarıyor mu? Zamanınızı boşaltacak bir şey var mı?

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İş akışlarını otomatikleştirecek dijital pazarlama araçları, pazarlama ekibinizin kesinlikle minnettar olacağı bir şey olacaktır.

Bir sürecin her adımını manuel olarak tamamlamak yerine, iş akışlarını otomatikleştirecek iyi dijital pazarlama araçları, daha büyük ve daha iyi projeler için zaman kazanmanızı sağlar. İş akışı otomasyonu ile çalışanlar, süreçlerin insan hatasına daha az maruz kalması ve hesap verebilirliğin artması sayesinde, kolaylaştırılmış iletişim ve yüksek kaliteli işlerden yararlanır.

Tüm bu avantajlar, departmanın ve dolayısıyla şirketin genel büyümesine katkıda bulunacaktır.

Pazarlama, insanları birbirine bağlamakla ilgilidir. Küçük işletme sahibi olarak, takipçi sayınızı artırmanın ve daha geniş bir kitleye ulaşmanın yollarını arayabilirsiniz.

İstatistikler , Facebook, Instagram ve Twitter'ın en yaygın sosyal medya platformları olduğunu gösteriyor, bu nedenle pazarlama ekibiniz aracılığıyla bu kitlelere ulaşmak isteyeceksiniz.

Doğru pazarlama araçlarıyla, takımınız sosyal medya aracılığıyla küçük işletmenizin hedef kitlesini büyütmek için hızlı bir plan oluşturabilir.

Küçük işletmeler için zaman takibi araçlarını deneyin!

Tüketicilerin yaklaşık %68'i, iyi müşteri hizmetleri deneyimi sunan bir markanın ürün ve hizmetleri için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduklarını söylüyor. Ancak, iyi bir müşteri hizmetleri deneyimi yaratmanın tek yolu, müşteri geri bildirimlerini dikkate almaktır.

Küçük bir işletme olarak, siz ve pazarlama takımınız, küçük işletmenizi her adımda iyileştirebilmeniz için müşteri geri bildirimlerini toplamanıza yardımcı olacak pazarlama araçları aramalısınız.

Küçük bir işletme olarak, pazarlama araçlarınız ve kampanyalarınız için hedefleri ölçmelisiniz, böylece neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilirsiniz. Doğru pazarlama araçlarıyla hedeflerinizi izleyebilir, ilerlemeyi ölçebilir ve pazarlama çabalarınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Küçük işletmenizde yeni pazarlama araçları uygularken, seçtiğiniz araçların hedeflerinizi izlemenize olanak tanıdığından emin olun. Örneğin, nihai hedefiniz web sitesi trafiğini artırmaksa, belirli bir süre içinde görmek istediğiniz trafik miktarını belirleyin.

Ardından, uyguladığınız her yeni araç için, işinizde aracın başarısını ölçmek için hedefler ve zaman çizelgeleri belirleyin.

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Küçük işletmeniz için seçtiğiniz pazarlama araçları, ilerlemenizi ölçmenize de olanak sağlamalıdır. Bunu yapmak için harika bir yol, küçük işletmenizde pazarlama için anahtar sonuç alanları belirlemektir. Pazarlama OKR'lerini ayarlamak ve metrikleri izlemek, pazarlama çabalarınızın ve araçlarınızın başarısını ölçmenin başka bir yoludur.

Pazarlama araçları, çok sayıda şeyi ölçmenize ve izlemenize olanak tanır:

Müşteri etkileşimi

Dönüşüm oranı

Tıklama oranı (CTR)

Potansiyel müşteri başına maliyet (CPL)

Pazarlama nitelikli potansiyel müşteriler (MQL)

Görevleri tamamlamak ve son teslim tarihinden önce (veya tam zamanında) teslim etmek için koşturmacaya kapılmak çok kolaydır. Küçük bir işletme olarak, işinizin artan taleplerine ayak uydurmak için muhtemelen birçok farklı görevi üstlenen çok sayıda çalışanınız vardır.

Peki, takımdan biri bir projeyi unutursa ne olur? Ya da takımın yapılması gerektiğini bile fark etmediği bir projenin ana bileşeni varsa ne olur?

Küçük bir işletme sahibi olarak, verimliliği artırmanın ve iş yükünü gerçekçi bir şekilde dağıtmanın yollarını aramalısınız. İşte bu noktada ClickUp gibi bir pazarlama proje yönetimi aracı devreye girer.

Takımınızın bir projeye devam edip etmeme kararını vermek için ClickUp'ın Proje Yönetimi İnceleme Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, takımınızın beklenen sonuçları elde edip etmediğini görmesine yardımcı olur ve projenin bir sonraki adımına geçmelerini sağlar.

ClickUp'ın Proje Yönetimi İnceleme Şablonu, işletmelerin projenin mevcut durumunu değerlendirmesine ve takımların projeye devam etmenin faydalı olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur

Takımın yapılması gereken her şeyi hatırlamaya çalışması yerine, ClickUp gibi işlevsel bir proje yönetimi aracı, görevlerin üstesinden gelmelerine, ilerlemeyi ölçmelerine ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu, iş operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve proje bütçelerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Küçük işletmeniz için doğru pazarlama araçlarını seçmek biraz zor görünebilir, ancak biz araştırmayı yaptık ve sizin için kolaylaştırdık. Küçük işletmelerin kaçırmaması gereken bu 10 pazarlama aracını inceleyin.

Proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Projelerinizi yönetmek ve takımınızla iletişim kurmak için daha iyi bir yol mu arıyorsunuz?

O zaman bu araç tam size göre.

ClickUp gibi esnek ve işlevsel bir proje yönetimi aracıyla, pazarlama ekibiniz projelerinizi, pazarlama kampanyalarınızı ve daha fazlasını etkili bir şekilde planlamak, yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan araçlarla tam donanımlı olacaktır. İşiniz büyüdükçe, pazarlama ekiplerinizin pazarlama girişimlerini ve çalışanların iş yükünü izlemesine ve projelerinizi daha üst düzeyde denetlemesine yardımcı olacak bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp'ı işletmeler için en iyi araçlardan biri yapan şey, esnek, işlevsel ve ölçeklenebilir olmasıdır. Farklı sektörlerdeki her boyuttaki birey ve takımlar için tasarlanmıştır ve basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar her şeyi yönetmeye yardımcı olacak yüzlerce gelişmiş proje yönetimi ve işbirliği özelliği sunar.

Platform tamamen özelleştirilebilir olduğundan, siz ve takımınız ClickUp'ı iş akışınıza, tercihlerinize ve proje ihtiyaçlarınıza göre oluşturabilir ve işiniz büyüdükçe ayarlayabilirsiniz. ?

İşlerinizi daha da kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ı 1.000'den fazla iş uygulaması ve diğer temel pazarlama araçlarıyla entegre ederek sorunsuz bir iş akışı sağlayın ve tüm işlerinizi tek bir merkezden yönetin.

Anahtar özellikler

Sınırlamalar

Gelişmiş özelliklerin bazıları yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 5 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,7 üzerinden 5 (5.675+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.544+ yorum)

2. Slack

Takım iletişimi için en iyisi

Slack ile anlık mesajlar gönderin, dosya paylaşın ve takım iletişiminizi kolaylaştırın

Proje yönetimi, iş arkadaşlarınızla konuşmayı gerektirir ve Slack tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Slack, iş iletişimini basitleştiren bir grup mesajlaşma veya takım işbirliği uygulamasıdır.

Bu uygulama ile siz ve küçük işletmeniz açık tartışmalar, gizli gruplar ve doğrudan mesajlaşma, derin bağlamsal arama ve mesaj arşivleme ve dosya paylaşımı gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Birbirinizi aramak, e-posta göndermek veya birbirinizin ofislerine uğramak yerine, bu mesajlaşma uygulaması ile birbirinize mesaj gönderebilir ve gün boyunca sorunları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

Anahtar özellikler

İşbirliği araçları

Sesli konferans

Video konferans

Dosya paylaşımı

Web uygulaması ve sayısız entegrasyon

Mobil uygulama

Sınırlamalar

Mesajlar, doğru şekilde yönetilmezse dağınık ve kaotik hale gelebilir

Fiyatlandırma

Bazı sınırlamalarla ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,67 $, yıllık faturalandırılır

Artı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise Grid: özelleştirilebilir olarak mevcuttur

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 5 üzerinden 4,5 (30.820+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (22.806+ yorum)

Bonus: Küçük işletmeler için yapay zeka araçları

3. Sendinblue

Hepsi bir arada dijital pazarlama platformu için en iyisi

Sendinblue ile şık e-posta mesajları oluşturun ve tasarlayın

Sendinblue, pazarlama otomasyonu, e-posta kampanyaları, işlem e-postaları ve SMS mesajlarının yönetimi ile ilgili görevleri yerine getiren bir pazarlama iletişimi yazılımıdır.

Bu araç, küçük işletmelerin haber bültenlerini ve toplu iletişimlerini dijital olarak göndermelerine yardımcı olabilir.

Sendinblue, küçük işletme metriklerinizi izlemeniz için son derece yararlı olacak gelişmiş, gerçek zamanlı raporlama sağlar.

Veritabanınıza sınırsız sayıda kişi ekleyebilme özelliği ile, şirketiniz büyüdükçe büyüyecek bir pazarlama iletişimi için mükemmel bir seçenektir.

Anahtar özellikler

Pazarlama otomasyonu

SMS mesajlaşma

Gelişmiş, gerçek zamanlı raporlama

E-posta ve telefonla müşteri desteği

Kampanyaları önceden planlayın

Sınırsız kişi

Sınırlamalar

Sınırlı sayıda entegrasyon

Fiyatlandırma

Ücretsiz : Sınırsız kişi ile ücretsiz

Başlangıç : Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : Aylık 65 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,5 üzerinden 5 (1.541+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (1.549+ yorum)

4. Mailchimp

Pazarlama, otomasyon ve e-posta platformu için en iyisi

Mailchimp'te Hedef Kitle Gösterge Paneli Örneği

Mailchimp, küçük işletmelerin daha akıllı pazarlama yaparak daha hızlı büyümelerine yardımcı olan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Bu araç, pazarlama departmanınızdaki iş akışlarını otomatikleştirmenize yardımcı olacağı için küçük işletmeler için idealdir.

Yapay zeka destekli bu araç, pazarlama e-postaları ve otomatik mesajlar göndermenize, hedefli reklam kampanyaları oluşturmanıza, açılış sayfaları oluşturmanıza, kartpostal göndermenize, raporlama ve analitiği kolaylaştırmanıza ve çevrimiçi satış yapmanıza yardımcı olur.

Anahtar özellikler

Şablonlar sağlar

WYSIWYG e-posta düzenleyicisi vardır

Test etme özelliğine sahip dinamik içerik

Mobil Optimizasyon

E-posta teslim edilebilirlik raporları

Liste yönetimi

Tetikleyici damla dizileri

Sınırlamalar

Ücretsiz sürümü kullanırken belirli özellik ve tasarımlarda kısıtlamalar vardır

Fiyatlandırma

Ücretsiz: 500 kişiye kadar ücretsiz

Temel özellikler : Aylık 13 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart : Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 350 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,3 üzerinden 5 (12.204+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (15.822+ yorum)

5. Hootsuite

Sosyal medya pazarlaması için en iyisi

Hootsuite ile anahtar konulardaki konuşmaları takip edin, gönderilerinizin ve markanızın bahsedilme performansını izleyin ve rakiplerinizin faaliyetlerini takip edin

Hootsuite, bir sosyal medya ve pazarlama yönetim aracıdır. Bu uygulama, sosyal medya paylaşımlarınızda birçok pratik işi yerine getireceği için küçük işletmeler için idealdir.

Bu uygulamada, birden fazla sosyal ağda yayınları planlayabilir, organik ve ücretli sosyal içerikleri birlikte yönetebilir, müşteri konuşmalarını takip edebilir ve sosyal medyadan eyleme geçirilebilir gerçek zamanlı içgörüler elde ederek küçük işletmeniz için kritik pazarlama kararlarını tek bir yerden alabilirsiniz.

Anahtar özellikler

Gönderi planlama

Otomatik yayınlama

Çoklu hesap yönetimi

İletişim yönetimi

İçerik yönetimi

Raporlama ve analiz

Müşteri segmentasyonu

Sınırlamalar

Analitik konusunda hala bazı iyileştirmeler yapılabilir

Fiyatlandırma

Profesyonel: Aylık 49 $

Takım : Aylık 249 $

İş : Aylık 739 $

Enterprise: özelleştirilebilir olarak mevcuttur

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4. 5 üzerinden 1 (3.778+ yorum)

Capterra: 4. 5 üzerinden 4 (3.349+ yorum)

6. Canva

Grafik tasarım, fotoğraf ve video düzenleme için en iyisi

Canva ile tasarımlar, pazarlama materyalleri ve daha fazlasını kolayca oluşturun

Canva, grafik oluşturmayı kolaylaştıran bir grafik tasarım aracıdır.

Siz ve küçük işletmenizin pazarlama takımı grafik oluşturma konusunda yeniyseniz, bu program kullanımı kolaydır ve oluşturabileceğiniz görsellerin tümünü içerir.

Bu uygulama ile sosyal medya, sunumlar, davetiyeler, posterler, broşürler ve kartvizitler için benzersiz içerikler oluşturabilirsiniz. Her görsel için farklı uygulamalar kullanmak yerine, her şey tek bir konumda merkezileştirilir, bu da bu uygulamayı küçük işletmeler için mükemmel bir araç haline getirir.

Anahtar özellikler

Şablon oluşturma

Tasarım ve Düzenleme

Reklam yönetimi

Dosya depolama

Geçmişe ait anlık görüntüler

Sınırlamalar

Sınırlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri

Fiyatlandırma

Bazı sınırlamalarla ücretsiz

Pro : Bir kişi için aylık 12,99 $

Takımlar: İlk beş kişi için aylık 30 ABD doları

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 5 üzerinden 4,5 (3.787+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (10.873+ yorum)

7. KWfinder

Mangools'un KWFinder ile anahtar kelime araştırması ve analizi yapın

KWFinder, arama pazarlaması için bir anahtar kelime araştırma aracıdır.

SEO zorluğu düşük uzun kuyruklu anahtar kelimeleri bulur. Çeşitli sıralama faktörlerine ve tıklama başına ödeme reklamcılığına ilişkin içgörülere dayalı olarak SEO zorluğu için bir indeks değeri sağlar. Küçük işletmeniz büyüdükçe, SEO için en iyi anahtar kelimeleri izleyebilmek isteyeceksiniz, bu nedenle bu araç mükemmel bir seçenek olacaktır.

KWfinder, yeni projeler için fikirler ve taze ilhamlar üretmek için de harikadır. Böylece, siz veya pazarlama takımınız durgunluk hissettiğinde, bu araç hızlı bir şekilde yeni fikirler üretmenize yardımcı olabilir.

Anahtar özellikler

Anahtar kelime derecelendirmeleri

Tıklama başına maliyet (CPC)

Alternatif anahtar kelime önerileri

Anahtar kelime zorluğu

SERP analizi

Sınırlamalar

Sınırlı sayfa kalitesi istatistikleri

Fiyatlandırma

Ücretsiz : 10 günlük deneme

Temel : Aylık 29,90 $

Premium : Aylık 44,90 $

Ajans: Aylık 89,90 dolar

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,5 üzerinden 5 (5+ yorum)

TrustRadius: 9. 10 üzerinden 9 (10+ yorum)

8. AnswerThePublic

AnswerThePublic ile taze, son derece kullanışlı içerik, ürün ve hizmetler oluşturmak için kullanabileceğiniz tüketici içgörülerine ulaşın

AnswerThePublic, Google gibi arama motorlarından otomatik tamamlama verileri sağlayan ve ardından anahtar kelimenizle ilgili olarak insanların sorduğu yararlı ifadeler ve sorular sunan bir araçtır.

Bu, küçük işletme pazarlama takımınızın okuyucuların ne aradığına dair içgörü kazanması ve ardından bu bilgileri kullanarak yeni ve yararlı içerikler ve ürünler oluşturması için muhteşem bir yoldur.

Sizin veya takımınızın fikirleri tükendiğinde, bu arama özelliği ilham almak için harika bir yoldur. Ücretsiz sürüm, günde üç adede kadar ücretsiz arama imkanı sunar, böylece kolayca deneyebilir ve ne olduğunu görebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Kullanımı kolay

Yazarın blokunu aşmaya yardımcı olur

Anahtar kelime sıralaması izleme

Anahtar kelime araştırma araçları

Rekabet analizi ve karşılaştırma grafikleri

Sınırlamalar

Ücretsiz sürüm, sizi günde sadece üç arama ile sınırlar

Fiyatlandırma

Bazı sınırlamalarla ücretsiz

Aylık : Aylık 99 $

Yıllık : Aylık 79 $, yıllık olarak faturalandırılır

Uzman: Aylık 199 $

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 5 üzerinden 4,5 (24+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (9+ yorum)

9. Google Analytics

Web sitesi trafiğini izlemek ve kampanya performansını ölçmek için en iyisi

Google Analytics ile reklam yatırım getirinizi ölçün, Flash, video ve sosyal ağ sitelerinizi ve uygulamalarınızı izleyin

Google Analytics, arama motoru optimizasyonu ve pazarlama amaçlı istatistikler ve araçlar sağlayan bir analiz hizmetidir. Bu araç, Google hesabı olan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Küçük işletmeler için Google Analytics, web sitesi performansını izleme ve ziyaretçilerden veri toplama konusunda yardımcı olur. Ayrıca, pazarlama kampanyalarının başarılı olup olmadığını ve kullanıcı etkileşimindeki farklı kalıpları ölçmenize de yardımcı olabilir.

Pazarlama araçlarınızda herhangi bir analitik uygulamaya karar verirseniz, bu, küçük işletmenizi büyütmek için en iyi seçeneklerden biri olmalıdır.

Anahtar özellikler

Google hesabı olan herkes için ücretsiz

Veri görselleştirme

İzleme araçları

Tahmine dayalı analitik

Kullanıcıların web sitesi performansı hakkında 200'e kadar metriği izlemesini sağlar

Sınırlamalar

Google Analytics çerezlerini bloke eden kullanıcılar veri doğruluğunu tehlikeye atabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz sürüm : Küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel

360 sürüm: Aylık 12.500 $'dan başlayan çeşitli fiyatlandırma seçenekleri

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,5 üzerinden 5 (5.995+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (7.332+ yorum)

10. Buzzsumo

İçerik araştırması için en iyisi

BuzzSumo ile dünya çapında trend olan haberlere anında erişin ve en iyi performans gösteren içerikleri keşfedin

BuzzSumo, sosyal medya ve arama motorlarında en iyi etkileşim, içerik ve erişim fırsatlarını keşfetmenize yardımcı olacak bir platformdur. Bu araç sayesinde yeni anahtar kelimeler, trend olan hikayeler, müşteri soruları ve içerik başarılarını keşfedebilirsiniz.

Bu, sosyal medyada neyin popüler olduğunu veya neyin gündeme geleceğini belirlemenin güvenilir bir yoludur, böylece bunu küçük işletmenizin pazarlama stratejilerine uygulayabilirsiniz. Bu özellikleri izlemek önemlidir, çünkü markanız için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını daha iyi anlayabilirsiniz, bu nedenle küçük işletmeniz için bu aracı kaçırmak istemeyeceksiniz.

Anahtar özellikler

Dönüşüm izleme

Anahtar kelime filtreleme

Raporlama/Analitik

İçerik yönetimi

Sosyal medyada şu anda trend olanları görme seçenekleri

Gerçek zamanlı izleme

Sınırlamalar

Çok sayıda özellik nedeniyle platformun optimum şekilde kullanılması karmaşık olabilir

Fiyatlandırma

Bazı sınırlamalarla ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 99 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 179 $

Büyük: Kullanıcı başına aylık 299 $

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 5 üzerinden 4,5 (95+ yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (136+ yorum)

11. Narrato

Narrato Çalışma Alanı ile tüm içerik sistemlerinizi ve prosedürlerinizi merkezileştirin

Narrato Çalışma Alanı, içerik oluşturma, işbirliği, iş akışı ve proje yönetimi aracıdır. Ayrıca web sitesi, blog ve SEO içeriği sipariş etmek için içerik yazma platformu olarak da hizmet verir. Bu platformda, küçük işletmenizin ihtiyaçları için iş ilanları yayınlayabilir ve kalite kontrolünden geçmiş serbest metin yazarları ve içerik yazarları işe alabilirsiniz.

Dolayısıyla, içerik oluşturma konusunda zorlanıyorsanız, bu aracı mutlaka inceleyin. Fikir yönetim sistemi, özelleştirilebilir şablonlar ve serbest çalışanlarla bağlantı kurma imkanı ile küçük işletmeniz bu araçtan kesinlikle faydalanacaktır.

Anahtar özellikler

İşbirliği araçları

Özelleştirilebilir şablonlar

Gantt/Zaman çizelgesi görünümü

Fikir yönetimi

İçerik takvimi

Sınırlamalar

Platformda daha iyi entegrasyon sağlanabilir

Fiyatlandırma

Bazı sınırlamalarla ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Özel: Özelleştirilebilir olarak mevcuttur

Müşteri yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,8 üzerinden 5 (22+ yorum)

Capterra: 4,9 üzerinden 5 (11+ yorum)

Bonus: Daha hızlı içerik oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonuna göz atın

Piyasada çok fazla seçenek olduğundan, hangilerine zaman ve para yatırmaya değer, hangilerini es geçmeniz gerektiğini bilmek çok iş gerektirebilir. Küçük işletmeler için pazarlama araçları ararken, her pazarlama aracının sahip olması gereken bazı anahtar özellikler şunlardır.

Kullanıcı dostu ve işlevsellik ?‍?

Bir program muhteşem olabilir ve birçok harika özelliğe sahip olabilir, ancak kullanıcı dostu değilse, muhtemelen vazgeçmelisiniz.

Aracın vaat ettiklerinden bağımsız olarak, araca erişebilmeli ve uygulamayı veya web sitesini kullanmayı kolayca öğrenebilmelisiniz. Ayrıca, bir araç, araçta gezinmeye ilişkin anlık görüntüler içeren harika kullanım kılavuzları ve öğreticiler sağlıyorsa, bu büyük bir artıdır.

Yapılacak en son şey, bir araca yatırım yapmak ve sonra onun nasıl çalıştığını öğrenmek için ne kadar zaman harcamanız gerektiğini fark etmektir.

Pratiklik mi, maliyet mi?

Kullanmaya karar verdiğiniz program ne olursa olsun, pratik olmalıdır.

Aracın sizin ve takımınız için pratikliğini maliyetiyle karşılaştırın. Özelliklerin gerçekten kullanacağınız şeyler olup olmadığını veya sadece ihtiyacınız olmayan ya da ihtiyaçlarınızla alakasız ek avantajlar olup olmadığını belirleyin.

Pratiklik ve kullanım maliyetlerden daha ağır basmıyorsa, kullanımınız için uygun pazarlama araçlarını aramaya devam etmelisiniz.

Ölçeklenebilirlik ve esneklik ?

Pazarlama araçlarınız, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve işiniz büyüdükçe size uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Bu nedenle, en yeni araçları ararken, özelleştirme seçenekleri ve basit görevlerden karmaşık görevlere kadar yardımcı olabilecek geniş bir özellik aralığı sunan araçları tercih edin.

Diğer bir deyişle, sadece şu anda sorunlarınızı çözen bir araca yatırım yapmayın. Bunun yerine, mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarınızı destekleyebilecek uzun vadeli bir çözüm arayın.

Pazarlama araçları, her küçük işletmenin uygulaması gereken bir şeydir. Pazarlama takımınızın daha büyük ve önemli projelere odaklanması için zaman kazanın.

Bu listeden bir şey seçerseniz, her bir aracın özelliklerini gerçekten değerlendirin ve takımınızın daha az araca ihtiyaç duyması için en çok kutuyu işaretleyen aracı bulmaya çalışın. Hala bazı önemli özellikler eksikse, aracın en azından tercih ettiğiniz platforma sorunsuz bir şekilde entegre olabildiğinden emin olun.

ClickUp, Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla farklı uygulamayla entegre olabilir. Ayrıca, Zapier verilerin otomatik aktarımını gerçekleştirir, böylece her küçük adım için endişelenmenize gerek kalmaz.

Yeni müşterilere ulaşmak, pazarlama hedeflerinize ulaşmak ve bunları aşmak ve küçük işletmenizi yeni bir verimlilik dünyasına taşımak için doğru pazarlama aracını seçin.

Misafir Yazar:

Freya Laskowski , markaların içerik oluşturma ve dağıtım yoluyla organik trafiğini artırmasına yardımcı olan bir SEO danışmanıdır.

Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance ve Huffington Post gibi birçok çevrimiçi yayında alıntılanan bir yazardır. Ayrıca, sıfırdan kurduğu kişisel finans blogu CollectingCents'in de sahibidir.