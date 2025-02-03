2025'te Küçük İşletmeler için 10 Zaman Takibi Yazılımı

Zaman takibi, işte geçirilen zamanı veya takımınızın işe giriş ve çıkış saatlerini görmekten daha fazlasıdır. Küçük işletmelerin iç kaynaklarını daha iyi yönetmelerine, operasyonel maliyetleri düşük tutmalarına ve projeler için gereken zamanı ve masrafları daha doğru tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Ancak dürüst olalım.

Zaman takibi, özellikle temel zaman takibi özellikleriyle yetinmek zorunda kalırsanız, büyük bir sıkıntıya dönüşebilir. Çoğu küçük işletme, her çalışanın zaman takibini yönetmek için yeterli zamana sahip değildir ve yöneticiler, yetersiz zaman takip araçlarıyla uğraşmak yerine daha önemli görevlere odaklanabilir.

İşte bu noktada, küçük işletmeler için zaman takibi yazılımı ciddi bir yardımcı olur. Doğru zaman takibi yazılımıyla, küçük işletme sahipleri çalışanlarının zamanını kolayca takip edebilir ve sadece birkaç tıklamayla kaynakları tahsis edebilir.

Peki, hangi otomatik zaman takibi yazılımını seçmelisiniz? En iyi otomatik zaman takibi yazılımlarından bekleyebileceğiniz ipuçları ve özellikleri içeren en iyi 10 seçkimizi burada bulabilirsiniz. Çalışanların zamanını takip etmek, proje yönetimini izlemek, giderleri takip etmek veya özel kullanım senaryoları oluşturmak istiyorsanız, bu araçlar en iyi seçeneklerdir.

Küçük İşletmeler için Ücretsiz Zaman Takibi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Küçük işletmeniz için en iyi zaman izleme yazılımını aramaya başladığınızda, küçük işletmeler için en iyi zaman izleme yazılımı aşağıdaki soruları yeterince yanıtlamalıdır:

Zaman izleme yazılımı kullanımı ne kadar kolay? Küçük işletmeniz için en iyi zaman izleme yazılımı, zaman takibini yönetenler ve zaman izleme denetimleri sırasında verileri analiz eden paydaşlar için sezgisel olmalıdır.

Zaman takibi yazılımı, küçük işletmenizin çalışma saatleri için ihtiyacınız olan zaman takibi araçlarına sahip mi? Proje, çalışan veya görev bazında zaman izleme gibi ihtiyacınız olacak özellikleri göz önünde bulundurun. Farklı mobil cihazlarda zaman girişi için mobil uygulamalar sunan bir zaman takibi yazılımına da ihtiyacınız olabilir.

Diğer araçlarınızla entegre oluyor mu? Bordro yazılımı, müşterilere fatura kesmek için faturalandırma araçları, Google Takvim ve Bordro yazılımı, müşterilere fatura kesmek için faturalandırma araçları, Google Takvim ve görev yönetimi araçlarıyla entegre olması bile gerekebilir. Ayrıca, sınırsız zaman takibi veya sınırsız kullanıcı erişimi gerekip gerekmediğini de düşünün. En iyi zaman takibi yazılımını aramaya başlamadan önce istediğiniz özellikleri düşünün.

ClickUp Chrome Uzantısı, proje yönetiminin en bağlantısız beş özelliğini tek bir inanılmaz uygulamada bir araya getirir. ClickUp Chrome Uzantısı ile görevler oluşturun, zamanı takip edin, ekran görüntülerini saklayın, web sitelerini yer imlerine ekleyin, notlar kaydedin ve e-postalar ekleyin

Zaman izleyiciler hangi raporları sunar? Zaman izleme uygulamalarından elde edilen veriler çok yararlıdır, ancak ne anlama geldiklerini bildiğinizde işe yarar. Doğru raporlama, ayrıntılı raporlar ve zaman ve görev yönetimi için kolay proje şablonları, sonuçları yorumlamak için harcadığınız zamanı artırmadan zaman izleme çözümlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Ücretsiz plan ve ücretli planlarda zaman takibi yazılımı için yeterli destek mevcut mu? Zaman takibi yazılımınız sezgisel olmalı, ancak bu, sorularınız olmayacağı anlamına gelmez. En doğru zaman takibi için sağlam belgelere ve çok sayıda müşteri desteği seçeneğine sahip küçük işletmeler için zaman takibi yazılımı arayın.

Zaman takibi yazılımının maliyeti ne kadar olacak? Bazı zaman takibi yazılımı seçenekleri tek seferlik bir ücret karşılığında satılırken, diğerleri aylık ücret alır. Bazı zaman takibi yazılımı seçenekleri tek seferlik bir ücret karşılığında satılırken, diğerleri aylık ücret alır. Proje bütçeniz için en iyi değeri elde ettiğinizden emin olmak için, zaman takibi yazılımının kullanım ömrü boyunca ne kadar ödeyeceğinizi öğrenin.

Küçük İşletmeler İçin En İyi 10 Zaman Takip Yazılımı

İç kaynaklarınızı daha verimli yönetmek ve saatlik çalışanlarınızın zamanını en verimli şekilde kullanmak mı istiyorsunuz? İşte, daha iyi çalışan zaman takibi ile çalışan verimliliğini optimize eden, 2024'ün küçük işletmeler için en iyi 10 zaman takibi yazılımı seçtiklerimiz.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik yazılımı, güçlü bir proje yönetimi zaman takibi özelliği sunar. Zamanınızı herhangi bir cihazdan takip edebilir ve platform, Chrome kullanıcıları için kullanışlı bir eklenti bile sağlar. Kullanıcılar, zaman takibine notlar ekleyebilir, faturalandırılabilir zaman ayırabilir veya bir projenin süresini takip etmek için etiketler ekleyebilir.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi Programı şablonu, daha sezgisel zaman takibi ile programları optimize etmenize ve takımınızın gününü en verimli şekilde geçirmenize olanak tanır.

Kullanıcılar, zaman takipçilerinin kullanımının ne kadar basit olduğunu sevecekler. Küçük işletme sahipleri, hafta boyunca iç kaynakların dağılımına genel bir bakış sağlayan sağlam raporlama seçeneklerini ve İş Yükü görünümünü sevecekler. Dahil edilen zaman çizelgesi şablonları, platforma başlamayı çok kolaylaştırır.

Küçük işletmeler için, diğer teknoloji ürünlerinizle entegre olan, kullanımı kolay ve çok yönlü bir zaman takibi yazılımı arıyorsanız, aradığınız şey bu.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yararlı mobil uygulama yüklemesi sayesinde cep telefonları ve tabletler dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan zamanı izleyin

İş yükü görünümünü kullanarak takımın haftalık veya aylık kapasitesini görün

Zaman takibi aracında sadece birkaç tıklama ile zaman girdilerini etiketleyin, sıralayın ve notlar ekleyin

Harika raporlama seçeneklerini kullanarak çalışanlarınızın zamanlarını nasıl geçirdikleri ve gelecekte bunu nasıl optimize edebileceğiniz hakkında bilgi edinin

Faturalandırılabilir saatleri otomatik olarak izleme gibi otomatikleştirilmiş iş akışı seçeneklerini keşfedin

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler mobil cihazlarda mevcut değildir, ancak daha fazlası yakında eklenecektir ?

Eksiksiz bir verimlilik aracının karmaşıklığı, basit bir zaman izleyici isteyenler için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. DeskTime

DeskTime aracılığıyla

DeskTime, verimliliğe odaklanan bir zaman izleme yazılımıdır. Zaman takibinin yanı sıra, yazılım web siteleri ve belge başlıkları aracılığıyla iş ilerlemesini de izler. Bu veriler, takımınızın ne üzerinde ve ne zaman çalıştığını size bildirir, böylece her görevin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

Ayrıca, neler olup bittiğine ilişkin üst düzey bir görünüm sunan mükemmel proje yönetimi özelliklerine sahiptir, bu da faturalandırılabilir saatleri atamayı ve giderleri kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Verimlilikle mücadele eden küçük işletmeler için, bu, takımınızı yüksek hıza çıkarmak için harika bir zaman izleme yazılımı çözümü olabilir.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Ekip üyelerinin yorgun düşmemesi için molalar için otomatik hatırlatıcılar oluşturun ve gizli zamanlar planlayın

Uzaktan ve hibrit çalışanların faaliyetleri hakkında kolayca bilgi sahibi olun

Zamanı iş kanıtlarıyla birlikte takip edin, böylece herkesin ne üzerinde çalıştığını ve ne kadar ilerleme kaydettiğini bilirsiniz

DeskTime sınırlamaları

Harika raporlama seçenekleri olsa da, bazı özel raporlar ve grafikler biraz kafa karıştırıcı olabilir

DeskTime fiyat planları

Ücretsiz Plan: Bir kullanıcı için kullanılabilir

Pro: Kullanıcı başına aylık 7

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 $

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

3. TrackingTime

TrackingTime aracılığıyla

Zaman takibi ile ilgili evrak işlerini ortadan kaldırmak istiyorsanız, TrackingTime'ı inceleyin. Bu çok yönlü zaman takibi yazılımı, basit kullanıcı arayüzü ile küçük işletmeler için mükemmeldir. Platform, program, konum veya çalışma tarzından bağımsız olarak bir takımın zamanını takip etmenizi sağlar. Ayrıca, katılımı takip edebilir ve müşterilerinizle paylaşmak üzere zaman raporları oluşturabilirsiniz.

Bu zaman takibi yazılımı, uyumluluk sorunlarının izlenmesi ve verilerin diğer platformlara yüklenmesi dahil olmak üzere manuel zaman takibinizi otomatikleştirmek için mükemmeldir. Raporlar oluşturabilir (hatta özel raporlar oluşturabilir), çalışma saatlerini yönetebilir ve görev yönetiminde kontrolü elinizde tutabilirsiniz.

TrackingTime'ın en iyi özellikleri

Esnek zaman takibi mobil uygulamasıyla evden zamanı takip edin, sahada geçirilen zamanı izleyin veya ofiste zamanı takip edin

Proje yönetimi iş akışları boyunca tekrarlayan veri girişini ortadan kaldırmak için zaman takibi için kolayca yinelenen etkinlikler oluşturun

Teknoloji yığınınızdaki diğer mobil uygulamalarla senkronizasyon sağlarken hızlı ve doğru zaman raporları oluşturun, böylece her çalışanın kaç saat çalıştığını öğrenin

Takımınızın performansına ilişkin içgörüler edinin ve iç kaynakları nasıl tahsis edeceğinizi daha iyi anlayın

TrackingTime sınırlamaları

Birden fazla fatura hesabında gider takibi için birden fazla projede zamanı izlemeniz gerekiyorsa masaüstü uygulaması kullanımı zor olabilir

Bazı kullanıcılar, zaman takibi verilerini diğer mobil uygulama araçlarıyla entegre etmeyi zor buldu

TrackingTime fiyat planları

Ücretsiz Plan: En fazla üç kullanıcı için kullanılabilir

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır

TrackingTime puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (35+ yorum)

4. RescueTime

RescueTime aracılığıyla

RescueTime, küçük işletme sahiplerinin çalışanlarının iş için zamanlarını nerede harcadıklarına bakılmaksızın hesap verebilirlik oluşturmalarına yardımcı olabilecek harika bir çalışan zaman izleme yazılımıdır.

RescueTime, takım üyelerinin görevlerine odaklanmalarına ve sağlıklı profesyonel hedefler geliştirmelerine yardımcı olmak için sürekli günlük koçluk sağlar. Çalışan verimliliği izleme asistanı, Mac veya PC'nizin görev çubuğunda bulunur. Asistan, sizin için bir odak hedefi belirler ve yeniden odaklanma zamanı geldiğinde sizi uyarır veya verimlilik hedefine ulaştığınızda sizi övür.

Böylece, sadece zamanı izlemekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmayı da izler. Dikkat dağıtıcı unsurları engeller ve daha iyi proje yönetimi için takımların görevlerine odaklanmasına yardımcı olur.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Programınızla senkronizasyon sağlayarak her gün işe ayırabileceğiniz zamanı tam olarak belirleyin

Daha kolay zaman takibi denetimleri için üyelere ve işletme sahiplerine iş yükü hakkında gün sonu özetleri sağlar

Dikkat dağıtıcı unsurları engellemek ve takım üyelerine görevlere derinlemesine odaklanmaları için zaman ayırmak amacıyla odak oturumları sunarak temel zaman takibi özelliğinin ötesine geçer

RescueTime sınırlamaları

Küçük işletmenizde bazı projeler için gerekli olabilecek sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurları kontrol etmek zordur

Raporlamayı optimize etmek için dikkat dağıtıcı unsurları kategorilere ayırmak için zaman harcamanız gerekebilir

Ücretsiz plan yoktur

RescueTime fiyat planları

Klasik sürüm: Aylık 12 $ veya yıllık 78

Güncellenen sürüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

5. Time Doctor

Time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, takımınızın sisteminin arka planında çalışan otomatik zaman izleme uygulamaları sunar. Masaüstü ekran görüntüleri aracılığıyla çalışan verimliliğini izleyebilirsiniz. Her dönemsel ekran görüntüsü, zaman kaybına ve dikkat dağınıklığına karşı keskin bir gözle izler, böylece herhangi bir sorunu çözebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

Zaman izleme yazılımı, proje, müşteri ve görev zaman takibi dahil olmak üzere güçlü raporlama özellikleri sunar. Ayrıca, uzaktan, karma ve offshore çalışanların zamanını izleme seçenekleri de sunar, böylece zaman izleyiciler takımınız nerede olursa olsun sizin için çalışır.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Çalışma saatleri sırasında zaman kaybına neden olan dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırırken, takımdaki en iyi performans gösteren çalışanları belirleyen zaman takipçileri

Mobil uygulama sayesinde takımınız her yerden çalışabilir ve verimlilikleri ile faturalandırılabilir saatleri hakkında şeffaflık sağlanır

Zaman takibi uygulamalarını günlük mobil uygulama yığınlarına bağlayan 60'tan fazla entegrasyon içerir, böylece zaman takibi ve raporlama daha kolay hale gelir

İşle meşgul olmayan tüm takım üyelerine bildirimler göndererek onları işlerine geri döndürür

Time Doctor sınırlamaları

Ekrandaki zaman takibi masaüstü uygulaması arayüzü, takım üyesi kullanıcıların dikkatini dağıtabilir.

Mola zamanı izleme, saatlik ve saatlik olmayan çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair doğru geri bildirim sağlamayabilir

Ücretsiz plan yoktur

Time Doctor ücretli planları

Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40

Premium: Kullanıcı başına aylık 16,70

Time Doctor değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

6. Timesheets.com

Timesheets.com, küçük işletmeler için zengin özelliklere sahip bir zaman takip yazılımıdır. Popüler bordro ve muhasebe yazılımlarıyla kolay entegrasyon sağlar ve takımların işlerini takip etmeleri için özel iş takvimleri oluşturmanıza olanak tanır.

Zaman izleme uygulaması, mükemmel müşteri desteği seçenekleriyle proje ve çalışan zaman çizelgeleri, faturalandırma ve maaş bordrosu izleme için hepsi bir arada bir hizmettir. Güçlü ücretsiz ve ücretli planlar sunar.

Timesheets.com'un en iyi özellikleri

Kolay takip edilebilen veri izleri, faturalandırılabilir saatleri ve proje süresini kolayca gözden geçirmenizi sağlar

İnternet Protokolü bloklama gibi harika yerleşik güvenlik özellikleri

En ilgili iş akışlarını ve zaman takibini otomatikleştirmek için bordro yazılımıyla bordro entegrasyonu

Timesheets.com sınırlamaları

Zaman takibi uygulamasının arayüzü işlevseldir, ancak modası geçmiş gibi görünür

Zaman takibi uygulamalarını ilk kez kurmak biraz zahmetli olabilir

Timesheets.com fiyat planları

Ücretsiz Plan: Bireysel serbest çalışanlar için mevcuttur

Standart: Kullanıcı başına 5,50

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Kullanıcı başına 4,40

Ödeme seçenekleri arasında aylık veya yıllık faturalandırma bulunmaktadır

Timesheets.com puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (785+ yorum)

7. QuickBooks Time

QuickBooks Time aracılığıyla

Eskiden TSheets olarak bilinen bu yazılım, muhasebe işlemleri için QuickBooks'u kullanan küçük işletmeler için ideal zaman izleme yazılımıdır. QuickBooks Time, ücretli planlarıyla zamanı takip etmenize ve verimlilik izleme araçlarını hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.

Hatta maaş bordrolarınızda veya müşterilerinize fatura keserken tasarruf etmenize bile yardımcı olabilir.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Çalışan izleme özellikleri, ücretli izinleri (PTO), faturalandırılabilir saatleri ve proje izlemeyi kontrol etmenizi sağlar

Özel raporlar, ihtiyacınız olan verileri almanızı ve daha iyi görsel raporlar için gereksiz bilgileri kaldırmanızı sağlar

Daha iyi zaman takibi yönetimi için diğer QuickBooks uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon

QuickBooks Time sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, küçük işletmeler için zaman takibi yazılımını bordro ve muhasebe yazılımlarıyla entegre etmeye çalışırken hatalarla karşılaşmıştır

Ücretsiz plan yoktur

QuickBooks Time fiyat planları

Time Premium: Aylık 10 $

Time Elite: Aylık 20 $

Payroll Premium: 37,50 $/ay

Payroll Premium ve Simple Start: 52,50 $/ay

Quickbooks Time puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.400+ yorum)

8. Buddy Punch

Buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch, ücretli planları aracılığıyla zamanı izlemek için çevrimiçi bir zaman saati uygulaması kullanarak dağınıklığı ortadan kaldırır. Sürükle ve bırak zaman takibi arayüzü kullanımı kolaydır ve uygulamanın zaman takibi aracını kullanarak katılım, izin ve fazla mesai hakkında hızlı ve ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz.

Zaman izleme uygulaması, küçük işletmelere herhangi bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan takım üyelerinin ne zaman ve nerede çalıştığına dair kapsamlı bir genel bakış sunar.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

PTO ve fazla mesai hesaplamalarını otomatikleştirir

Küçük işletmeniz için raporları özelleştirerek zaman çizelgesi verilerinin kolay okunabilir bir analizini elde edin

Verimlilik sorunlarını yönetmek ve ş Akışını optimize etmek için uzaktaki çalışanları kolayca izleyin

Buddy Punch sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, zaman takibi aracından çıkmaya çalışırken gecikme yaşıyor. Diğerleri, Buddy Punch ekran görüntüsü almaya çalıştığında hata aldığını bildirdi

Buddy Punch fiyat planları

Standart: Kullanıcı başına aylık 2,99 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (845+ yorum)

9. Zamanında

Timely aracılığıyla

Timely, basit bir zaman takibi aracı olduğu için zaman takibinizi kolaylaştırmak için çok çalışır. Otomatik planlama teknolojisi, kullanıcıdan herhangi bir manuel giriş yapmaya gerek kalmadan görevler oluşturur. Zaman takibi analitiği, hangi görevlerin en uzun sürdüğünü ve hangi kaynakların mevcut olduğunu belirlemek için arka planda çalışır. Sürükle ve bırak arayüzü, küçük işletmelerin bilgileri güncellemesini ve düzenli kalmasını kolaylaştırır.

Bu, işinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için mükemmel bir zaman izleme yazılımı seçeneğidir. Zaman izleme özelliği seçenekleri ve zaman izleme işlevselliği açısından ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunan, kullanımı kolay bir zaman izleme yazılımıdır.

Timely'nin en iyi özellikleri

Daha iyi proje yönetimi ve bordro yönetimi için diğer tüm proje yönetimi araçlarınızla kolayca entegre olur

Otomatik olarak programlar ve zaman çizelgeleri oluşturur

Müşterilerin size uygun zamanlarda randevu almasını sağlar

Zaman sınırlamaları

Müşteri desteği çoğunlukla e-posta ile sınırlıdır

Ücretsiz plan yoktur

Zamanında fiyatlandırma planları

Oluşturun: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Elevate: Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

Yenilik yapın: Ayda 35 $'dan başlayan fiyatlarla

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (650+ yorum)

10. Toggl İzleme

Toggl Track aracılığıyla

Toggl Track'i takımınız için kolayca özelleştirerek belirli bir iş akışı içinde zamanı takip edebilir ve küçük işletmeler için en fazla gelir getiren görevleri görebilirsiniz. GitLab ve Evernote gibi popüler platformlarla entegre olur ve kolay okunur raporlarda ayrıntılı zaman verisi analizi sağlar.

Takımınızın başarılı olduğu alanları ve verimliliğin artırılabileceği alanları belirlemesine yardımcı olacak harika bir zaman takibi uygulamasıdır.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Google Takvim entegrasyonu ile kaydedilen zamanı otomatik olarak doldurur

Küçük işletmelerin zamanlarını her yerden kolayca güncelleyebilmeleri için zamanı manuel olarak izler

Zaman takibi verilerini maaş bordrosu ve muhasebe yazılımına kolayca aktarın ve küçük işletmelerin maaş bordrosu sürecini otomatikleştirin

Toggl İzleme sınırlamaları

Verileri girdikten sonra zaman takibi hatalarını ve proje durumunu düzenlemek zor olabilir

Toggl Fiyat planlarını izleyin

Ücretsiz Plan: Beş kullanıcıya kadar kullanılabilir

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.530+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.180+ yorum)

Hedefinize Ulaşın

Doğru zaman takibi yazılımına ve zaman takibi uygulamalarına sahip olmak, takımınızın iyi yağlanmış bir proje yönetimi makinesi gibi çalışmasını sağlayabilir. Takip edilen zaman üzerinden ödeme alan çok sayıda yüklenici ve sınırsız sayıda kullanıcıyla mı çalışıyorsunuz, yoksa küçük bir iç takım mı yönetiyorsunuz? Zaman takibi tüm zamanınızı almamalı.

ClickUp ile zaman takibi hiç olmadığı kadar kolay, böylece takımınız senkronizasyonda kalır. Başlayın