i̇zin Taleplerini Yönetmek için En İyi 10 PTO İzleme Yazılımı

Çalışanların izinlerini verimli bir şekilde yönetmek, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi ve optimum verimlilik sağlar.
Hesap tabloları veya manuel zaman izleme gibi geleneksel yöntemler insan hatalarına açık olduğundan, PTO izleme yazılımı ideal bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
PTO izleme yazılımı, çalışanların ücretli izinlerini verimli bir şekilde izlemeye ve yönetmeye yardımcı olur. Tatil taleplerini basitleştirir, tahakkukları izler ve işgücü zaman yönetimini iyileştirir.
Doğru yazılımı seçmek zor olabilir. Bu nedenle, kararınızı kolaylaştırmak için anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve ürün değerlendirmelerini ayrıntılı olarak inceledik.
PTO İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
PTO yönetim yazılımı seçerken önceliğiniz, takımınızın sorunsuz bir deneyim yaşaması olmalıdır.
PTO izleme yazılımında aramanız gereken beş temel özellik şunlardır:
- Ölçeklenebilirlik: Genişleyen iş gücü ve gelişen organizasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek bir çözüm tercih edin
- Güçlü raporlama özellikleri: Karar verme, kaynak tahsisi ve iş gücü planlaması için çok önemli olan raporlama metriklerini değerlendirin. Yazılım, çalışanların devamlılık kalıpları, PTO kullanımı ve genel izin eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlamalıdır
- Fiyatlandırma: Kaydolmadan önce özellikleri ve paketleri karşılaştırın. Yazılım, bütçenize ve izin yönetimi ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır
- Uyarlanabilirlik: Çalışan tatil izleme yazılımının hareket halindeyken yönetim ve çalışan erişilebilirliği için uyarlanabilir olup olmadığını anlayın. Yazılım, acil izin taleplerini yönetmenize ve kısa sürede personel ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olmalıdır
- Güvenlik önlemleri: Hassas çalışan bilgilerini korumak için veri koruma ve siber tehditlere karşı savunmaya öncelik verin. Yazılım, bu tür bilgilere yalnızca yetkili personelin erişimine izin vermelidir
G2 ve Capterra gibi platformlardaki kullanıcı yorumları, gerçek dünya deneyimleri hakkında değerli bilgiler sunar. Her seçeneğe ilişkin kapsamlı bir genel bakış için bu yorumları inceleyin.
2024'te Kullanılacak En İyi 10 PTO İzleme Yazılımı
Ücretsiz PTO izleme yazılımı veya işgücü ihtiyaçlarınıza uygun kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, doğru yazılımı bulmak çok önemlidir.
Özel ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmek için, izinleri etkili bir şekilde yönetmek için özel olarak hazırladığımız listeyi inceleyin.
1. ClickUp
ClickUp, PTO izlemeyi basitleştirmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Önemli proje yönetimi özelliklerinin yanı sıra, ClickUp her şeyi kapsayan bir İK yazılımıdır.
Sonuç, kolaylaştırılmış süreçler ve artırılmış verimlilik.
Yazılım, bekleyen talepler, onaylar ve diğer önemli etkinlikler hakkında sizi bilgilendiren bildirim ve uyarı özelliklerine sahiptir. Bu, PTO'yu verimli bir şekilde yönetmek için proaktif bir yaklaşım sağlar.
ClickUp sezgisel bir tasarım ve navigasyon sunar. İzin taleplerini zahmetsizce göndermenize, incelemenize ve onaylamanıza olanak tanır.
Sistemin erişilebilirliği, takım üyelerinin yazılımı kolayca kullanabilmesini sağlar.
Çok yönlü çözümlerle insan kaynakları yetenekleri
İnsan Kaynakları (İK) platformu, çeşitli İK fonksiyonlarını ve günlük görevleri verimli bir şekilde yöneterek temel işlemleri tek bir platformda birleştirir.
Çalışanların performansını ve bağlılığını izlemeye, işe alım sürecini kolaylaştırmaya ve işe alım çözümleri oluşturmaya yardımcı olur. Bu çok yönlülük, ClickUp'ı bir PTO izleme yazılımı ve bütünsel bir İK çözümü olarak konumlandırır.
Verimli planlama için PTO takvim şablonu
ClickUp PTO Takvim Şablonu, takımların ve bireylerin işlerini iyi planlamasına yardımcı olur. Takım üyelerinin izin günlerinin ayrıntılı bir görünümünü gösterir, böylece yöneticiler ve takım üyeleri bu dönemlerdeki işleri kolayca planlayabilir ve programlayabilir.
İK yöneticileri, bekleyen taleplerin düzenli bir özetinden yararlanarak onay sürecini kolaylaştırır.
PTO izin talepleri şablonu
ClickUp İzin Talebi Şablonu, çalışanlarınızın izin başvurusu ve takibinde kendi kendilerine yetmelerini sağlayarak idari yükünüzü azaltır.
Yöneticiler bu şablonu kullanarak hastalık izni, geçici izin ve kişisel izin gibi talepleri inceleyip onaylayabilir veya reddedebilir. Daha iyi İK ve kaynak yönetimi için çalışanların izin taleplerinin merkezi bir şekilde kaydedilmesine yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Sezgisel bir arayüz ve hızlı onay ş Akışı kullanarak PTO taleplerini kolaylaştırın
- Manuel hesaplamaları ortadan kaldırarak tahakkukları otomatikleştirin, ücretli izinlerin doğru ve adil bir şekilde tahsis edilmesini sağlayın, zamandan tasarruf edin ve hataları önleyin
- PTO politikalarını kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın, esnekliği ve belirli izin kurallarına uyumu teşvik edin
- PTO bakiyelerine ve programlarına anında erişim sağlayarak takımlar ve yöneticiler için şeffaflığı artırın
- Otomatik hatırlatıcılarla herkesi bilgilendirin, son tarihleri kaçırma riskini azaltın
- Özel şablonları kullanarak takvimleri ve izin taleplerini hızlı bir şekilde senkronize edin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Küçük takımlar veya ClickUp'ın yeteneklerini keşfetmek isteyenler için ideal
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma
- ClickUp AI: Herhangi bir ücretli Çalışma Alanına üye başına 5 $ karşılığında eklenebilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.201+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.948+ yorum)
2. CakeHR/SageHR
CakeHR, otomatik onay iş akışlarına sahip bir izin yönetimi yazılımıdır. İK yöneticilerinin, önceden tanımlanmış kriterlere göre izin taleplerini otomatik olarak uygun süpervizörlere veya yöneticilere yönlendirecek şekilde sistemi yapılandırmasına olanak tanır.
CakeHR, sezgisel tasarımı, PTO izlemeyi kolaylaştırması ve çalışanlar ile İK uzmanları için erişilebilirlik sağlamasıyla dikkat çekmektedir.
Temiz gösterge paneli, izin bakiyeleri, yaklaşan tatiller ve bekleyen taleplere genel bir bakış sunarak izin yönetimi sürecini kolaylaştırır.
CakeHR'nin en iyi özellikleri
- Self servis portalı üzerinden izinleri yönetin
- Etkili koordinasyon için işgücü planlamasını ve zaman çizelgelerini planlayın
- Kullanıcı dostu bir arayüzle sorunsuz bir şekilde gezin
- Slack, Google Takvim ve Microsoft Teams gibi popüler platformlarla entegre edin
CakeHR sınırlamaları
- Dar özellik seti, büyük kurumsal şirketler için cazibesini sınırlar
- Derinlemesine analiz ve karmaşık raporlama gereksinimleri için verileri diğer analiz araçlarına aktarmanız gerekir
CakeHR fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün
- Başlangıç fiyatı: Aylık 5,5 $/çalışan
- Fiyatlar, çalışan sayısı ve modül sayısı arttıkça yükselir
CakeHR puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (71+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (343+ yorum)
3. Kissflow
Kissflow, yerinde, uzaktan ve hibrit işgücü yönetimini basitleştirmek ve geliştirmek için çok yönlü bir çözüm sunar.
Otomatik izin yönetim sistemi ile proaktif yaklaşımıyla bilinir. İzin talebi ve onay sürecini kolaylaştırarak idari masrafları azaltır ve şeffaf bir iş akışı sağlar.
Kissflow'un en iyi özellikleri
- Anlık genel bakış ile izin taleplerini kaydedin, izleyin ve yönetin
- Onay iş akışlarını otomatikleştirerek çalışanların izin taleplerini kendi başlarına yönetmelerini sağlayın ve idari yükü azaltın
- Özel izin politikalarını, kuruluşunuzun özel gereksinimlerine göre özelleştirin
Kissflow sınırlamaları
- Mevcut platformlarla entegrasyon zorluğu
- Sınırlı mobil uygulama ve raporlama özellikleri
Kissflow fiyatlandırması
- Temel: 1.500 $/ay (sınırlı özellikler)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma (tüm özellikler)
Kissflow puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (532+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (40+ yorum)
4. BambooHR
BambooHR'nin PTO izleme yazılımı, ücretli izinleri ve tatilleri yönetmek için kapsamlı bir araçtır. Yenilikçi tahakkuk hesaplamaları, izinlerin hassas bir şekilde izlenmesini sağlar.
Yöneticiler, izin talebi gönderildiğinde bildirim uyarıları alır. Bu, talepleri hızlı bir şekilde onaylamalarına veya reddetmelerine yardımcı olur. Bu hızlı onay süreci, iletişimi geliştirir ve gecikmeleri önler.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Self servis portalı üzerinden izin talebi gönderimlerini etkinleştirin
- Birden fazla kişisel ve genel takvim kullanarak izinleri hesaplayın ve günlük devamsızlıkları görünüm
- Çalışanlar ve yöneticiler için PTO bakiyelerine gerçek zamanlı görünürlük ile mevcut izin günleri hakkında bilgi sahibi olun
BambooHR sınırlamaları
- Kafa karıştırıcı kullanıcı izin yapısı
- Sınırlı raporlama ölçütleri
BambooHR fiyatlandırması
- Temel özellikler: Aylık 5,25 $'dan başlayan fiyatlarla
- Avantaj: Aylık 8,75 $'dan başlayan fiyatlarla
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1689+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2666+ yorum)
5. Clockify
Clockify'ın çalışan tatil izleme yazılımı, otomatik izin yönetimi için basit bir araçtır.
Proje zaman takibi ile entegrasyonu ile bilinir, bu da zamanı takip etmenizi ve çalışan verimliliğine ilişkin bütünsel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Clockify, proje liderlerinin aynı arayüzden iş saatlerini ve ücretli izinleri zahmetsizce takip etmelerini sağlar.
Platform, ücretli izin başvuruları için sezgisel bir arayüze sahiptir. Yöneticilerin bu talepleri zahmetsizce inceleyip onaylamasına olanak tanıyarak tüm PTO yönetim sürecini kolaylaştırır.
Yazılım, çalışanların PTO bakiyeleri, tahakkukları ve kullanım eğilimlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bu, işgücü planlamasına yardımcı olur ve doğru finansal tahminler yapılmasını sağlar.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- İş istasyonundan uzak kalınan dönemleri kaydetmek için boşta kalma süresini tespit edin
- Çapraz platform zaman algılama özelliği ile tüm cihazlardan verilere erişin
- Sorunsuz izleme için tahakkukları ve bakiyeleri otomatikleştirin
- Anlık içgörüler için gerçek zamanlı raporlama ve analizler oluşturun
Clockify sınırlamaları
- Sınırlı zaman takibi otomasyon özellikleri
- Clockify'ı teknoloji yığınınıza entegre etmek için ek yapılandırmalar gerekir
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz: Zaman takibi ve zaman çizelgesi gibi özelliklere sahiptir
- Temel: 3,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 4,99
- Standart: 5,49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 6,99
- Pro: 7,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 9,99
- Kurumsal: 11,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırma veya 14,99 $, aylık faturalandırma
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (158+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4727+ yorum)
6. Buddy Punch
Buddy Punch, bulut tabanlı bir PTO izleme yazılımı sunar. Kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip zaman yönetimi arayan kuruluşlar için ideal bir çözümdür.
Sezgisel mobil uygulaması, çalışanların izin başvurularını talep etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır.
Buddy Punch, zaman çizelgelerinin ne kadar tamamlandığını veya kullanılabilir olduğunu görmek için genel PTO takvimini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için ek bir katmana sahiptir, bu da aracı daha kullanışlı hale getirir.
Buddy Punch'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı içgörüler için çeşitli ve kullanışlı raporlar oluşturun
- Gelişmiş uyumluluk için mevcut platformlarınızla entegre edin
- Esneklik için tarayıcılar ve uygulamalar aracılığıyla birden fazla seçenekle giriş yapın
- Gelişmiş izleme için GPS ile çalışanların görünürlüğünü takip edin
Buddy Punch sınırlamaları
- Kayıtlara erişimde zorluk
- Tutarsız ve yanlış zaman girdileri
- Mobil uygulama işlevselliğindeki aksaklıklar
Buddy Punch fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme tüm planlarda mevcuttur
- Standart: 3,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 4,99 $ + 19 $ temel ücret/ay
- Pro: 4,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 5,99 $ + 19 $ temel ücret/ay
- Premium: 6,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 7,99 $ + 19 $ temel ücret/ay
- Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma
Buddy Punch puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (220+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (917+ yorum)
7. Jibble
Jibble'ın PTO izleme sistemi, personelinizin izinlerini izlemeyi basitleştirerek maaş bordrosu ve katılım yönetimini kolaylaştırır.
Küçük işletmelerin gereksinimleri için uygun maliyetli ve çok yönlü bir çözümdür.
Tasarım, hem çalışanların hem de yöneticilerin platformda kolayca gezinmesini sağlar.
Gösterge paneli, izin bakiyeleri, yaklaşan tatiller ve bekleyen talepler hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar. Kullanıcılar, izinlerini stratejik olarak planlamalarına olanak tanıyan bu genel bakışı takdir ederler.
Jibble'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı rahatlığını ve verimliliğini artırmak için birden fazla platforma erişin
- Gerçek zamanlı çalışan görünürlüğü için GPS konumunu izleyin
- Güvenlik ve kimlik doğrulama süreçlerini geliştirmek için biyometrik özellikleri kullanın
- Sektörünüze özel iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak için nişinize göre özelleştirin
Jibble sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Mobil uygulama işlevselliğindeki aksaklıklar
Jibble fiyatlandırması
- Ücretsiz: Biyometrik doğrulama ile temel zaman takibi için idealdir
- Premium: Aylık 2 $/kullanıcı
- Ultimate: Aylık 4 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jibble puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (47+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (722+ yorum)
8. GoCo
GoCo, birden fazla izin türünü yönetmenize ve sınırsız PTO politikalarını uyarlayabilmenize yardımcı olur. Çalışma saatlerini planlamayı ve PTO'yu tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırır.
GoCo, verimli bir tahakkuk sistemi için otomasyon kullanır. Bu yenilikçi işlevsellik, manuel hesaplamaları ortadan kaldırarak her çalışan için kesin ve güncel PTO bakiyeleri sağlar.
Self servis portalı, idari yükünüzü azaltır.
Temiz tasarım, sorunsuz bir deneyim sağlayarak kullanıcıların öğrenme sürecini kısaltır.
GoCo'nun en iyi özellikleri
- İş saatlerini ve izinleri renk kodlu dijital programlarla senkronize edin
- Önceden tanımlanmış kurallara göre PTO tahakkuklarını otomatikleştirin, manuel hesaplama ihtiyacını ortadan kaldırın
- Mevcut platformlarınızla entegre ederek ş Akışını kolaylaştırın
- Sorunsuz gezinme ile kullanıcı deneyimini iyileştirin ve çalışanların memnuniyetini artırın
- Yasal sorunları ve güvenlik ihlallerini önlemek için PTO ile ilgili iş kanunları ve şirket politikalarına uyumu sağlayın
GoCo sınırlamaları
- Sınırlı rapor özelleştirme
- Karmaşık PTO politikaları veya belirli özellikleri yapılandırmak bir öğrenme süreci gerektirir
GoCo fiyatlandırması
- Aylık 5 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla
GoCo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (307+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (106+ yorum)
9. DayOff
DayOff, İK yöneticileri ve takım liderlerinin izin ve tatilleri izlemelerine yardımcı olan hafif, kullanıcı dostu bir araçtır.
Gerçek zamanlı olarak izin bakiyelerini otomatik olarak ayarlama ve güncelleme özelliği ile bilinir.
Çözüm, mobil uygulama olarak da mevcuttur, böylece izin taleplerini istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden gönderebilir veya yönetebilirsiniz.
DayOff'un en iyi özellikleri
- Takım tatillerini ve PTO'ları uygun maliyetli bir fiyatla izleyin, kaynaklardan tasarruf edin ve bütçe tahsisini optimize edin
- Sistemi farklı iş türlerine uyacak şekilde özelleştirin ve belirli sektör gereksinimlerine uyarlanabilirlik ve uyum sağlayın
- Esnek seçeneklerle takım politikalarını ve iş günlerini özelleştirin, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırın
- Takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı ve verimli raporlama araçları ve metrikler oluşturun
DayOff sınırlamaları
- Mobil uygulama işlevselliğindeki aksaklıklar
- İzin planlama zorluklarını ortadan kaldırın
DayOff fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tek politika, takım ve konum için idealdir
- Pro: Çalışan başına aylık 1 $
DayOff puanları ve yorumları
- G2: 0/5 (10 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (99+ yorum)
10. Zoho People
Zoho People, takımın uygunluk durumunu görsel olarak gösteren dinamik bir izin planlayıcısı sunar. Yöneticiler bu özelliği kullanarak optimum iş gücü dağılımını sağlar ve planlama çakışmalarını en aza indirir.
Çeşitli boyut ve milliyetlere sahip işletmelere hitap eder. On önemli dil ve özelleştirilebilir biçimler için destek sunar.
Zoho People'ın en iyi özellikleri
- Değişen gereksinimlere uyacak şekilde izin politikalarını ve talep biçimlerini özelleştirin
- Çoklu dil desteği ile sorunsuz bir geçiş ve erişim sağlayın
- İzin başvurularını ve izlemeyi hızlandırmak için self servis portalını kullanın
- İş akışlarını otomatikleştirerek izin talebi gönderimleri, onaylar ve bildirimleri kolaylaştırın
- Mevcut bordro sistemlerinizle entegre ederek operasyonel verimliliği artırın
Zoho People sınırlamaları
- API sınırı, istek başına 200 kayıt
- Mevcut teknoloji yığınıyla entegrasyon zorlukları
Zoho People fiyatlandırması
- Ücretsiz: Beş kullanıcı için ücretsiz
- Essential HR: 0,83 $/çalışan/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 1 $
- Profesyonel: 1,66 $/çalışan/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 2 $
- Premium: Yıllık olarak faturalandırılan 2,5 $/çalışan/ay veya aylık faturalandırılan 3 $
- Enterprise: 4,16 $/çalışan/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 5
Zoho People puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (304+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (241+ yorum)
Takımınız için doğru PTO yönetim yazılımını seçin
Çalışanların ücretli izinleri, işgücü bağlılığı için çok önemlidir. Bu nedenle, ücretli izinleri takip etmek için PTO izleme yazılımını takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın.
Ücretsiz denemelerle potansiyel çözümleri test edin ve bunların proje yönetimi iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın.
ClickUp, kapsamlı bir çalışan tatil izleme yazılımı olarak kendini kanıtlamıştır. ClickUp'ın özelliklerinden yararlanarak tüm İK fonksiyonlarını ve günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yönetin.
Özelleştirilebilir şablonlarla, ClickUp özelliklerini PTO izleme konusundaki benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Bu esneklik, izin politikalarınızla tam olarak uyumlu özel çözümler oluşturmanıza olanak tanır.
Ayrıca, ClickUp uygun maliyetlidir ve yenilikçi otomasyon kullanarak İK takımlarının değerli zamanından tasarruf etmesini sağlar.
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