i̇zin Taleplerini Yönetmek için En İyi 10 PTO İzleme Yazılımı

Çalışanların izinlerini verimli bir şekilde yönetmek, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi ve optimum verimlilik sağlar.

Hesap tabloları veya manuel zaman izleme gibi geleneksel yöntemler insan hatalarına açık olduğundan, PTO izleme yazılımı ideal bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

PTO izleme yazılımı, çalışanların ücretli izinlerini verimli bir şekilde izlemeye ve yönetmeye yardımcı olur. Tatil taleplerini basitleştirir, tahakkukları izler ve işgücü zaman yönetimini iyileştirir.

Doğru yazılımı seçmek zor olabilir. Bu nedenle, kararınızı kolaylaştırmak için anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve ürün değerlendirmelerini ayrıntılı olarak inceledik.

PTO İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

PTO yönetim yazılımı seçerken önceliğiniz, takımınızın sorunsuz bir deneyim yaşaması olmalıdır.

PTO izleme yazılımında aramanız gereken beş temel özellik şunlardır:

Ölçeklenebilirlik : Genişleyen iş gücü ve gelişen organizasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek bir çözüm tercih edin

Güçlü raporlama özellikleri : Karar verme, kaynak tahsisi ve iş gücü planlaması için çok önemli olan raporlama metriklerini değerlendirin. Yazılım, çalışanların devamlılık kalıpları, PTO kullanımı ve genel izin eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlamalıdır

Fiyatlandırma : Kaydolmadan önce özellikleri ve paketleri karşılaştırın. Yazılım, bütçenize ve izin yönetimi ihtiyaçlarınıza uygun olmalıdır

Uyarlanabilirlik : Çalışan tatil izleme yazılımının hareket halindeyken yönetim ve çalışan erişilebilirliği için uyarlanabilir olup olmadığını anlayın. Yazılım, acil izin taleplerini yönetmenize ve kısa sürede personel ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olmalıdır

Güvenlik önlemleri: Hassas çalışan bilgilerini korumak için veri koruma ve siber tehditlere karşı savunmaya öncelik verin. Yazılım, bu tür bilgilere yalnızca yetkili personelin erişimine izin vermelidir

G2 ve Capterra gibi platformlardaki kullanıcı yorumları, gerçek dünya deneyimleri hakkında değerli bilgiler sunar. Her seçeneğe ilişkin kapsamlı bir genel bakış için bu yorumları inceleyin.

2024'te Kullanılacak En İyi 10 PTO İzleme Yazılımı

Ücretsiz PTO izleme yazılımı veya işgücü ihtiyaçlarınıza uygun kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, doğru yazılımı bulmak çok önemlidir.

Özel ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmek için, izinleri etkili bir şekilde yönetmek için özel olarak hazırladığımız listeyi inceleyin.

1. ClickUp

ClickUp, PTO izlemeyi basitleştirmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Önemli proje yönetimi özelliklerinin yanı sıra, ClickUp her şeyi kapsayan bir İK yazılımıdır.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek İK iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Sonuç, kolaylaştırılmış süreçler ve artırılmış verimlilik.

Yazılım, bekleyen talepler, onaylar ve diğer önemli etkinlikler hakkında sizi bilgilendiren bildirim ve uyarı özelliklerine sahiptir. Bu, PTO'yu verimli bir şekilde yönetmek için proaktif bir yaklaşım sağlar.

ClickUp sezgisel bir tasarım ve navigasyon sunar. İzin taleplerini zahmetsizce göndermenize, incelemenize ve onaylamanıza olanak tanır.

Sistemin erişilebilirliği, takım üyelerinin yazılımı kolayca kullanabilmesini sağlar.

Çok yönlü çözümlerle insan kaynakları yetenekleri

İnsan Kaynakları (İK) platformu, çeşitli İK fonksiyonlarını ve günlük görevleri verimli bir şekilde yöneterek temel işlemleri tek bir platformda birleştirir.

Çalışanların performansını ve bağlılığını izlemeye, işe alım sürecini kolaylaştırmaya ve işe alım çözümleri oluşturmaya yardımcı olur. Bu çok yönlülük, ClickUp'ı bir PTO izleme yazılımı ve bütünsel bir İK çözümü olarak konumlandırır.

Verimli planlama için PTO takvim şablonu

ClickUp PTO Takvim Şablonu, takımların ve bireylerin işlerini iyi planlamasına yardımcı olur. Takım üyelerinin izin günlerinin ayrıntılı bir görünümünü gösterir, böylece yöneticiler ve takım üyeleri bu dönemlerdeki işleri kolayca planlayabilir ve programlayabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp PTO Takvim Şablonu'nu kullanarak tüm takımların tatil programlarını tek bir yerde düzenleyin

İK yöneticileri, bekleyen taleplerin düzenli bir özetinden yararlanarak onay sürecini kolaylaştırır.

PTO izin talepleri şablonu

ClickUp İzin Talebi Şablonu, çalışanlarınızın izin başvurusu ve takibinde kendi kendilerine yetmelerini sağlayarak idari yükünüzü azaltır.

Yöneticiler bu şablonu kullanarak hastalık izni, geçici izin ve kişisel izin gibi talepleri inceleyip onaylayabilir veya reddedebilir. Daha iyi İK ve kaynak yönetimi için çalışanların izin taleplerinin merkezi bir şekilde kaydedilmesine yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin Takımınızın izin taleplerini daha iyi bir şekilde takip etmek istiyorsanız, bu ClickUp şablonunu deneyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sezgisel bir arayüz ve hızlı onay ş Akışı kullanarak PTO taleplerini kolaylaştırın

Manuel hesaplamaları ortadan kaldırarak tahakkukları otomatikleştirin, ücretli izinlerin doğru ve adil bir şekilde tahsis edilmesini sağlayın, zamandan tasarruf edin ve hataları önleyin

PTO politikalarını kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın, esnekliği ve belirli izin kurallarına uyumu teşvik edin

PTO bakiyelerine ve programlarına anında erişim sağlayarak takımlar ve yöneticiler için şeffaflığı artırın

Otomatik hatırlatıcılarla herkesi bilgilendirin, son tarihleri kaçırma riskini azaltın

Özel şablonları kullanarak takvimleri ve izin taleplerini hızlı bir şekilde senkronize edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Küçük takımlar veya ClickUp'ın yeteneklerini keşfetmek isteyenler için ideal

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli Çalışma Alanına üye başına 5 $ karşılığında eklenebilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.201+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.948+ yorum)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR, otomatik onay iş akışlarına sahip bir izin yönetimi yazılımıdır. İK yöneticilerinin, önceden tanımlanmış kriterlere göre izin taleplerini otomatik olarak uygun süpervizörlere veya yöneticilere yönlendirecek şekilde sistemi yapılandırmasına olanak tanır.

CakeHR, sezgisel tasarımı, PTO izlemeyi kolaylaştırması ve çalışanlar ile İK uzmanları için erişilebilirlik sağlamasıyla dikkat çekmektedir.

cakeHR aracılığıyla

Temiz gösterge paneli, izin bakiyeleri, yaklaşan tatiller ve bekleyen taleplere genel bir bakış sunarak izin yönetimi sürecini kolaylaştırır.

CakeHR'nin en iyi özellikleri

Self servis portalı üzerinden izinleri yönetin

Etkili koordinasyon için işgücü planlamasını ve zaman çizelgelerini planlayın

Kullanıcı dostu bir arayüzle sorunsuz bir şekilde gezin

Slack, Google Takvim ve Microsoft Teams gibi popüler platformlarla entegre edin

CakeHR sınırlamaları

Dar özellik seti, büyük kurumsal şirketler için cazibesini sınırlar

Derinlemesine analiz ve karmaşık raporlama gereksinimleri için verileri diğer analiz araçlarına aktarmanız gerekir

CakeHR fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Başlangıç fiyatı: Aylık 5,5 $/çalışan

Fiyatlar, çalışan sayısı ve modül sayısı arttıkça yükselir

CakeHR puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (71+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (343+ yorum)

3. Kissflow

Kissflow, yerinde, uzaktan ve hibrit işgücü yönetimini basitleştirmek ve geliştirmek için çok yönlü bir çözüm sunar.

kissflow aracılığıyla

Otomatik izin yönetim sistemi ile proaktif yaklaşımıyla bilinir. İzin talebi ve onay sürecini kolaylaştırarak idari masrafları azaltır ve şeffaf bir iş akışı sağlar.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Anlık genel bakış ile izin taleplerini kaydedin, izleyin ve yönetin

Onay iş akışlarını otomatikleştirerek çalışanların izin taleplerini kendi başlarına yönetmelerini sağlayın ve idari yükü azaltın

Özel izin politikalarını, kuruluşunuzun özel gereksinimlerine göre özelleştirin

Kissflow sınırlamaları

Mevcut platformlarla entegrasyon zorluğu

Sınırlı mobil uygulama ve raporlama özellikleri

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1.500 $/ay (sınırlı özellikler)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (tüm özellikler)

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (532+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (40+ yorum)

4. BambooHR

BambooHR'nin PTO izleme yazılımı, ücretli izinleri ve tatilleri yönetmek için kapsamlı bir araçtır. Yenilikçi tahakkuk hesaplamaları, izinlerin hassas bir şekilde izlenmesini sağlar.

bambooHR aracılığıyla

Yöneticiler, izin talebi gönderildiğinde bildirim uyarıları alır. Bu, talepleri hızlı bir şekilde onaylamalarına veya reddetmelerine yardımcı olur. Bu hızlı onay süreci, iletişimi geliştirir ve gecikmeleri önler.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Self servis portalı üzerinden izin talebi gönderimlerini etkinleştirin

Birden fazla kişisel ve genel takvim kullanarak izinleri hesaplayın ve günlük devamsızlıkları görünüm

Çalışanlar ve yöneticiler için PTO bakiyelerine gerçek zamanlı görünürlük ile mevcut izin günleri hakkında bilgi sahibi olun

BambooHR sınırlamaları

Kafa karıştırıcı kullanıcı izin yapısı

Sınırlı raporlama ölçütleri

BambooHR fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 5,25 $'dan başlayan fiyatlarla

Avantaj: Aylık 8,75 $'dan başlayan fiyatlarla

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1689+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2666+ yorum)

5. Clockify

Clockify'ın çalışan tatil izleme yazılımı, otomatik izin yönetimi için basit bir araçtır.

Proje zaman takibi ile entegrasyonu ile bilinir, bu da zamanı takip etmenizi ve çalışan verimliliğine ilişkin bütünsel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Clockify, proje liderlerinin aynı arayüzden iş saatlerini ve ücretli izinleri zahmetsizce takip etmelerini sağlar.

Platform, ücretli izin başvuruları için sezgisel bir arayüze sahiptir. Yöneticilerin bu talepleri zahmetsizce inceleyip onaylamasına olanak tanıyarak tüm PTO yönetim sürecini kolaylaştırır.

clockify aracılığıyla

Yazılım, çalışanların PTO bakiyeleri, tahakkukları ve kullanım eğilimlerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bu, işgücü planlamasına yardımcı olur ve doğru finansal tahminler yapılmasını sağlar.

Clockify'ın en iyi özellikleri

İş istasyonundan uzak kalınan dönemleri kaydetmek için boşta kalma süresini tespit edin

Çapraz platform zaman algılama özelliği ile tüm cihazlardan verilere erişin

Sorunsuz izleme için tahakkukları ve bakiyeleri otomatikleştirin

Anlık içgörüler için gerçek zamanlı raporlama ve analizler oluşturun

Clockify sınırlamaları

Sınırlı zaman takibi otomasyon özellikleri

Clockify'ı teknoloji yığınınıza entegre etmek için ek yapılandırmalar gerekir

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz: Zaman takibi ve zaman çizelgesi gibi özelliklere sahiptir

Temel: 3,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 4,99

Standart: 5,49 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 6,99

Pro: 7,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 9,99

Kurumsal: 11,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırma veya 14,99 $, aylık faturalandırma

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (158+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4727+ yorum)

6. Buddy Punch

Buddy Punch, bulut tabanlı bir PTO izleme yazılımı sunar. Kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip zaman yönetimi arayan kuruluşlar için ideal bir çözümdür.

Sezgisel mobil uygulaması, çalışanların izin başvurularını talep etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır.

buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch, zaman çizelgelerinin ne kadar tamamlandığını veya kullanılabilir olduğunu görmek için genel PTO takvimini gerçek zamanlı olarak görüntülemek için ek bir katmana sahiptir, bu da aracı daha kullanışlı hale getirir.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı içgörüler için çeşitli ve kullanışlı raporlar oluşturun

Gelişmiş uyumluluk için mevcut platformlarınızla entegre edin

Esneklik için tarayıcılar ve uygulamalar aracılığıyla birden fazla seçenekle giriş yapın

Gelişmiş izleme için GPS ile çalışanların görünürlüğünü takip edin

Buddy Punch sınırlamaları

Kayıtlara erişimde zorluk

Tutarsız ve yanlış zaman girdileri

Mobil uygulama işlevselliğindeki aksaklıklar

Buddy Punch fiyatlandırması

Ücretsiz deneme tüm planlarda mevcuttur

Standart: 3,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 4,99 $ + 19 $ temel ücret/ay

Pro: 4,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 5,99 $ + 19 $ temel ücret/ay

Premium: 6,99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 7,99 $ + 19 $ temel ücret/ay

Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (917+ yorum)

7. Jibble

Jibble'ın PTO izleme sistemi, personelinizin izinlerini izlemeyi basitleştirerek maaş bordrosu ve katılım yönetimini kolaylaştırır.

Küçük işletmelerin gereksinimleri için uygun maliyetli ve çok yönlü bir çözümdür.

Tasarım, hem çalışanların hem de yöneticilerin platformda kolayca gezinmesini sağlar.

jibble aracılığıyla

Gösterge paneli, izin bakiyeleri, yaklaşan tatiller ve bekleyen talepler hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar. Kullanıcılar, izinlerini stratejik olarak planlamalarına olanak tanıyan bu genel bakışı takdir ederler.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı rahatlığını ve verimliliğini artırmak için birden fazla platforma erişin

Gerçek zamanlı çalışan görünürlüğü için GPS konumunu izleyin

Güvenlik ve kimlik doğrulama süreçlerini geliştirmek için biyometrik özellikleri kullanın

Sektörünüze özel iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak için nişinize göre özelleştirin

Jibble sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Mobil uygulama işlevselliğindeki aksaklıklar

Jibble fiyatlandırması

Ücretsiz: Biyometrik doğrulama ile temel zaman takibi için idealdir

Premium: Aylık 2 $/kullanıcı

Ultimate: Aylık 4 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jibble puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (47+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (722+ yorum)

8. GoCo

GoCo, birden fazla izin türünü yönetmenize ve sınırsız PTO politikalarını uyarlayabilmenize yardımcı olur. Çalışma saatlerini planlamayı ve PTO'yu tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırır.

GoCo, verimli bir tahakkuk sistemi için otomasyon kullanır. Bu yenilikçi işlevsellik, manuel hesaplamaları ortadan kaldırarak her çalışan için kesin ve güncel PTO bakiyeleri sağlar.

Self servis portalı, idari yükünüzü azaltır.

goCo aracılığıyla

Temiz tasarım, sorunsuz bir deneyim sağlayarak kullanıcıların öğrenme sürecini kısaltır.

GoCo'nun en iyi özellikleri

İş saatlerini ve izinleri renk kodlu dijital programlarla senkronize edin

Önceden tanımlanmış kurallara göre PTO tahakkuklarını otomatikleştirin, manuel hesaplama ihtiyacını ortadan kaldırın

Mevcut platformlarınızla entegre ederek ş Akışını kolaylaştırın

Sorunsuz gezinme ile kullanıcı deneyimini iyileştirin ve çalışanların memnuniyetini artırın

Yasal sorunları ve güvenlik ihlallerini önlemek için PTO ile ilgili iş kanunları ve şirket politikalarına uyumu sağlayın

GoCo sınırlamaları

Sınırlı rapor özelleştirme

Karmaşık PTO politikaları veya belirli özellikleri yapılandırmak bir öğrenme süreci gerektirir

GoCo fiyatlandırması

Aylık 5 $/çalışan'dan başlayan fiyatlarla

GoCo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (307+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (106+ yorum)

9. DayOff

DayOff, İK yöneticileri ve takım liderlerinin izin ve tatilleri izlemelerine yardımcı olan hafif, kullanıcı dostu bir araçtır.

Gerçek zamanlı olarak izin bakiyelerini otomatik olarak ayarlama ve güncelleme özelliği ile bilinir.

Çözüm, mobil uygulama olarak da mevcuttur, böylece izin taleplerini istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden gönderebilir veya yönetebilirsiniz.

dayOff aracılığıyla

DayOff'un en iyi özellikleri

Takım tatillerini ve PTO'ları uygun maliyetli bir fiyatla izleyin, kaynaklardan tasarruf edin ve bütçe tahsisini optimize edin

Sistemi farklı iş türlerine uyacak şekilde özelleştirin ve belirli sektör gereksinimlerine uyarlanabilirlik ve uyum sağlayın

Esnek seçeneklerle takım politikalarını ve iş günlerini özelleştirin, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırın

Takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı ve verimli raporlama araçları ve metrikler oluşturun

DayOff sınırlamaları

Mobil uygulama işlevselliğindeki aksaklıklar

İzin planlama zorluklarını ortadan kaldırın

DayOff fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tek politika, takım ve konum için idealdir

Pro: Çalışan başına aylık 1 $

DayOff puanları ve yorumları

G2: 0/5 (10 yorum)

Capterra: 4,7/5 (99+ yorum)

10. Zoho People

Zoho People, takımın uygunluk durumunu görsel olarak gösteren dinamik bir izin planlayıcısı sunar. Yöneticiler bu özelliği kullanarak optimum iş gücü dağılımını sağlar ve planlama çakışmalarını en aza indirir.

Çeşitli boyut ve milliyetlere sahip işletmelere hitap eder. On önemli dil ve özelleştirilebilir biçimler için destek sunar.

zoho aracılığıyla

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Değişen gereksinimlere uyacak şekilde izin politikalarını ve talep biçimlerini özelleştirin

Çoklu dil desteği ile sorunsuz bir geçiş ve erişim sağlayın

İzin başvurularını ve izlemeyi hızlandırmak için self servis portalını kullanın

İş akışlarını otomatikleştirerek izin talebi gönderimleri, onaylar ve bildirimleri kolaylaştırın

Mevcut bordro sistemlerinizle entegre ederek operasyonel verimliliği artırın

Zoho People sınırlamaları

API sınırı, istek başına 200 kayıt

Mevcut teknoloji yığınıyla entegrasyon zorlukları

Zoho People fiyatlandırması

Ücretsiz: Beş kullanıcı için ücretsiz

Essential HR: 0,83 $/çalışan/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 1 $

Profesyonel: 1,66 $/çalışan/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 2 $

Premium: Yıllık olarak faturalandırılan 2,5 $/çalışan/ay veya aylık faturalandırılan 3 $

Enterprise: 4,16 $/çalışan/ay, yıllık faturalandırılır veya aylık faturalandırılırsa 5

Zoho People puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (304+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (241+ yorum)

Takımınız için doğru PTO yönetim yazılımını seçin

Çalışanların ücretli izinleri, işgücü bağlılığı için çok önemlidir. Bu nedenle, ücretli izinleri takip etmek için PTO izleme yazılımını takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın.

Ücretsiz denemelerle potansiyel çözümleri test edin ve bunların proje yönetimi iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın.

ClickUp, kapsamlı bir çalışan tatil izleme yazılımı olarak kendini kanıtlamıştır. ClickUp'ın özelliklerinden yararlanarak tüm İK fonksiyonlarını ve günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yönetin.

Özelleştirilebilir şablonlarla, ClickUp özelliklerini PTO izleme konusundaki benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Bu esneklik, izin politikalarınızla tam olarak uyumlu özel çözümler oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp uygun maliyetlidir ve yenilikçi otomasyon kullanarak İK takımlarının değerli zamanından tasarruf etmesini sağlar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve çalışanlarınızı ön planda tutan İK süreçleri oluşturmaya başlayın. ?