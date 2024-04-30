Ücretsiz Katılım Sayfası Şablonları

Hayatta, kimin orada olduğunu bilmenin yararlı olduğu bazı anlar vardır. Seminer, ders, atölye çalışması veya iş yönetiyor olun, kanıt, hesap verebilirlik ve veriler söz konusu olduğunda katılım sayfası en iyi dostunuzdur.

Bundan daha iyisi, size zaman kazandıran ve tüm süreci kolaylaştıran bir şablona sahip olmaktır.

Bu kılavuzda, katılım sayfası şablonunun ne olduğunu, iyi bir şablonu oluşturan unsurları ve Excel ve ClickUp için en iyi katılım sayfası şablonlarını nerede bulabileceğinizi açıklayacağız.

Katılım Sayfası Şablonu nedir?

Katılım şablonları, bir kişinin katılımını veya katılmadığını kaydetmenizi sağlar. Her seferinde süreci sıfırdan yeniden oluşturmak veya el yazısı notlara güvenmek yerine, resmi bir katılım kaydı oluşturmanın daha kolay bir yolu olarak düşünün.

En temel haliyle, katılım çizelgeleri, kişinin adını ve o gün mevcut olup olmadığını belirtmek için alan içerir. Şablonlar, ihtiyacınıza göre basit veya karmaşık olabilir ve en iyileri, farklı dönemlerdeki katılımları kolayca karşılaştırmanıza olanak tanıyan işlevselliğe sahiptir.

İnsanlar farklı amaçlar için farklı türde katılım formları kullanır. Şirketler, çalışanların iş günlerindeki katılımını izlemek için katılım formları kullanır. Üniversiteler, seminer ve atölye çalışmalarına katılımı izlemek için öğrenci katılım listeleri kullanır.

Benzer şekilde bir ev okulu katılım listesi de kullanabilir veya bir kreş için o gün hangi çocukların geldiğini izlemek üzere bir program oluşturabilirsiniz. ?

İyi bir çalışan katılım sayfası şablonu nedir?

Katılım kaydında gerçekten ihtiyacınız olan tek şey, kişinin adı ve etkinliğe katıldığına veya katılmadığına dair kanıt. Excel'deki temel bir katılım sayfası, kişisel veya küçük bir etkinlik için uygun olabilir.

Ancak iş yeri veya eğitim ortamı için, size ekstra veriler ve içgörüler sağlayan daha kullanışlı bir araca veya katılımı teşvik etmek için çalışan bağlılığı yazılımıyla entegre olan bir araca ihtiyacınız vardır. ✔️

Takımla birlikte düzenleme yapın, yorumlar ekleyin ve görevleri doğrudan ClickUp belgenizden diğer üyelere atayın

Harika bir sınıf veya çalışan devamlılık sayfası şablonu şunları kolaylaştırır:

Günlük katılım kayıtlarını kaydedin ve görünüm

Önceki katılım kayıtlarını kontrol edin

Devamsızlık, hastalık izni, tatil ve geç kalma durumlarını izleyin

Farklı günler, aylar veya tüm yıl boyunca katılım kayıtlarını izleyin

Bireyler ve gruplar arasındaki katılım kayıtlarını karşılaştırın

İlerlemeyi izlemek ve başarıları kutlamak için bir hedef izleme uygulamasıyla birleştirin

Katılım kayıtlarını analiz ederek eğilimleri ve olası zorlukları anlayın

Katılımcı listesi, toplantı, ders veya işyerinde kimlerin hazır bulunduğunun kaydını tutmaktan çok daha fazlasını sunar. Katılımcıları kaydetme şeklinizi değiştirmek için yukarıdaki listeden ilham alın, ardından aşağıdaki şablonlardan birini kullanarak bunu gerçekleştirin.

kullanabileceğiniz 6 Katılım Sayfası Şablonu

Katılımı kontrol etme ve izleme sürecini basitleştirmeye hazırsanız, bir katılım şablonuna ihtiyacınız var. Excel ve ClickUp'ta katılım çizelgeleri için en iyi şablonlardan bazılarını keşfedin ve bundan sonra katılım kayıtlarınızı düzenlemenin daha iyi bir yolunu bulun.

1. ClickUp Katılım Sayfası Şablonu

Bu Şablonu İndirin Kullanıcı dostu bu katılım formu şablonuyla kimlerin hazır, geç veya eksik olduğunu izleyin

İyi katılım çizelgeleri, katılım kayıtlarını, çalışanların hangi vardiyalarda çalıştığını ve kontrol etmeniz gereken herhangi bir değişiklik olup olmadığını kolayca takip etmenizi sağlar. ClickUp'ın Katılım Çizelgesi Şablonu, temel özelliklerin ötesinde birçok işlevselliğe sahip, geleneksel imza çizelgelerine en iyi alternatiftir.

Çalışanlarınızın katılım düzeylerini ve devamsızlıklarını, planlı ve plansız izin dönemlerini izleyin. Çalışanların çalışma saatlerini takip ederek maaş bordrosunu doğru bir şekilde hazırlayın. Eğilimleri, tutarsızlıkları ve potansiyel süreç verimliliklerini belirleyin ve programları ayarlayarak en verimli şekilde çalışın.

Bu çalışan devam çizelgesi şablonu, günlük devam çizelgesi olarak işe yarar ve kimlerin mevcut, geç kaldığını veya gelmediğini bir bakışta görebileceğiniz bir biçime sahiptir. Listeyi tarayarak çalışanların adlarını, durumlarını ve iletişim bilgilerini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Örnek şablonda dersler için bir alan da vardır, ancak bunu iş yerinize veya eğitim ihtiyaçlarınıza daha uygun hale getirmek için kolayca özelleştirebilirsiniz.

Bu boş katılım formu şablonuyla başlayın ve olduğu gibi kullanın veya tamamen özelleştirerek kendi özel katılım kayıt sisteminizi oluşturun. ?

2. ClickUp Katılım SOP Şablonu

Bu Şablonu İndirin Katılım sisteminizin nasıl kullanılacağına dair rehberlik ve talimatlar sunun

Katılım formuna sahip olmak harika bir şey, ancak bunun nasıl kullanılması gerektiği konusunda da rehberlik sağlamanız gerekir. Nasıl kullanılacağına dair bir strateji veya plan olmadan, farklı takımlar veya yöneticiler şablonu çok farklı şekillerde kullanabilir. Bu nedenle ClickUp'ın Katılım SOP Şablonuna ihtiyacınız var.

Katılımı kaydetmek için standart çalışma prosedürleri (SOP) şablonumuz, kişiselleştirilip takım üyelerine dağıtılmak üzere tasarlanmıştır, böylece herkes katılımı doğru şekilde nasıl kaydedeceğini bilir.

Bu ClickUp Belgeleri şablonu, yöneticilere çalışanların katılımını izleme ve yönetme sürecinde rehberlik eder. Katılım formu veya kağıdının nasıl kullanılacağı, izin taleplerinin nasıl yönetileceği ve katılımı analiz etmek için raporların nasıl oluşturulacağı da dahil olmak üzere.

Bu şablonu kullanarak çalışanların katılımını kaydetmek için kendi SOP'nizi hazırlayın. Politikalarınızı tanımlayın, katılım sayfanızın nasıl kullanılacağını açıklayın ve kuruluş genelinde şeffaflığı artırın. ?

3. ClickUp Biyometrik Katılım Sistemi SOP Şablonu

Bu Şablonu İndirin Biyometrik katılım sisteminizdeki adımları özetleyin

Standart katılım SOP şablonumuz çoğu iş ve kuruluş için uygundur, ancak bazı durumlarda biyometrik güvenlik önlemleri zorunludur. Bu iş yerleri için ClickUp tarafından Biyometrik Katılım Sistemi SOP Şablonu oluşturduk.

Bu şablon, diğer SOP şablonlarımızla benzer şekilde işler. ClickUp Belgelerinde ayarlanmıştır, bu nedenle özelleştirmesi kolaydır, ancak kendi politika ve prosedürlerinizi oluşturmanıza yardımcı olması için mevcut olanları da kullanabilirsiniz.

Bu SOP şablonu ile biyometrik katılım sisteminizin nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını ve neden kullanıldığını açıklayın. Şablon ayrıca, kişisel verileri işlemek için en iyi uygulamaları belirlemeniz için alan da içerir.

Bu şablon, biyometrik katılım sistemi kullanıyorsanız ve herkesin bu sistemi doğru şekilde kullanmasını istiyorsanız idealdir. Sistemin nasıl kullanılacağına dair pratik rehberlik sağlayın ve en yüksek gizlilik düzeyini korumak için verilerin nasıl kullanıldığı, depolandığı ve paylaşıldığı konusunda kullanıcıları bilgilendirin. ?

4. ClickUp Toplantı Katılımcı Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Toplantılarınıza kimlerin katıldığını ve yeni eylem öğelerini takip edin

İşyerleri ve eğitim kurumları, katılımı izlemek isteyeceğiniz tek yerler değildir. Katılım raporunun gerekli olduğu bir diğer alan da toplantılardır. Özellikle alınacak anahtar kararlar varsa, tartışma proje zamanlamanızı önemli ölçüde etkiliyor veya proje iletişim planınızın önemli bir parçasıysa, bu rapor çok önemlidir.

ClickUp'ın Toplantı Katılımcı Listesi Şablonu, toplantı katılımını ve daha fazlasını kaydetmenin kolay bir yolunu sunar.

Bu kullanışlı liste şablonuyla toplantılarınızın doğru bir raporunu oluşturun. Toplantı moderatörünü, not alan kişiyi, zaman tutucuyu ve diğer toplantı katılımcılarını not edin. Müşterilerinizle veya dış ortaklarınızla toplantı yapıyorsanız, isimlerini yazabilirsiniz. İç toplantı ise, ClickUp içinde kullanıcıyı etiketleyerek ona bir rol atayın.

Bu toplantı katılımcı listesi şablonunu kullanarak, sadece katılımcıları ve rollerini değil, toplantının diğer yönlerini de kaydedin. Toplantının başlığını, projesini, tarihini, konumunu ve yapılacaklar listesini eklemek için alan vardır.

Bu, şablonu toplantı planlama ve inceleme sürecinizin yararlı bir parçası haline getirir ve ayrıca daha iyi takım iletişimi sağlamaya ve proje durum raporlarınızı tamamlamaya yardımcı olabilir. ?

5. WPS Template tarafından hazırlanan Katılımcılar için Katılım Formu Şablonu

wPS Şablonu aracılığıyla

ClickUp, toplantıları veya işyerindeki katılımları kaydetmek için değil, aynı zamanda tüm iş operasyonlarını yürütmek için de kullandığımız bir platformdur. Ancak, başka bir platform kullanmak zorunda iseniz, Excel'deki bu katılım sayfası şablonu harika bir seçenektir.

WPS Template tarafından hazırlanan Katılımcılar için Katılım Sayfası Şablonu, çalışan veya sınıf katılımı için bir elektronik tablo olarak kullanılabilir. Tasarımı basittir, ancak katılımı izlemek için ihtiyacınız olan tüm alanları içerir.

Çalışan veya öğrenci isimlerini, geldikleri saati, departmanlarını, pozisyonlarını ve iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. Not eklemek için de yer vardır; örneğin, geç geldiler veya erken ayrılmak zorunda kaldılar gibi.

Excel'de renkleri, yazı tiplerini veya kenarlık stillerini değiştirerek şablonun görünümünü özelleştirebilirsiniz. Bu Excel e-tablosunu PDF olarak dışa aktararak ve işyerinde, eğitim ortamında veya evde yazdırarak bunu ücretsiz yazdırılabilir bir katılım sayfasına dönüştürebilirsiniz.

Microsoft Excel kullanmak zorundaysanız veya Google E-Tablolar gibi uyumlu bir alternatifle kullanmak istiyorsanız bu katılım kaydı şablonunu kullanın. Katılımı kaydetmek için kullanışlı bir araçtır, ancak ClickUp ile elde ettiğiniz esneklik, işlevsellik ve özelleştirme seçeneklerinden yoksundur. ⚒️

6. Spreadsheet Page tarafından hazırlanan Excel Çalışan Katılım Takip Şablonu

tablolar sayfası aracılığıyla

Bazen bir çalışanın sadece gün veya hafta içindeki değil, tüm yıl boyunca katılımını izlemek isteyebilirsiniz. Bu durumda ve bir Microsoft Excel dosyası kullanmak istiyorsanız (veya kullanmanız gerekiyorsa), Spreadsheet Page'in Excel Çalışan Katılım İzleme Şablonu harika bir seçenek olabilir.

Bu katılım grafiği şablonu, basit bir elektronik tablonun ötesine geçen işlevselliklerle doludur. Esasen, bir katılım çalışma sayfası, bir iş programı şablonu ve çok sayıda raporlama şablonu içeren bir katılım elektronik tablo şablonları paketidir.

Katılım kaydı sistemi, her çalışanın günlük katılım ve izin bilgilerini girmenize, ardından haftalar, aylar ve yıllar boyunca ilerlemeyi izlemenize ve değişiklik yapmanıza olanak tanır. Bu karmaşık bir sistemdir, ancak elektronik tablolar ve verilerle çalışmayı sevenler için cazip olabilir.

Birden fazla çalışma sayfası, formül ve adımı yönetmekten çekinmeyen deneyimli bir Excel kullanıcısıysanız bu şablonu kullanın. Daha yönetilebilir veya kullanıcı dostu bir şey istiyorsanız, katılım tablosu ihtiyaçlarınız için ClickUp'ı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. ?

Bu iş programı uygulamalarına göz atın!

Katılım Sayfası Şablonuyla Tüm Süreci Basitleştirin

Katılım kayıtları, eğitim veya kurumsal ortamlarda olmazsa olmazdır. Katılımcıları ve katılımcıların durumunu kaydetmenize olanak tanır ve katılım alışkanlıklarını izlemeyi, güvenliği kontrol etmeyi, devamsızlığı izlemeyi ve hesap verebilirliği teşvik etmeyi kolaylaştırır.

Süreçleri kolaylaştırmak ve çalışanlarınızın veya öğrencilerinizin katılım eğilimlerine ilişkin daha derinlemesine bilgiler edinmek için yukarıdaki katılım sayfası şablonlarından birini kullanın.

Çalışan veya öğrenci katılımını kaydetmekten daha fazlasını istiyorsanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. Yararlı katılım çizelgeleri koleksiyonuyla birlikte, hepsi bir arada platformu sayesinde insanları, kaynakları ve görevleri yönetmek daha kolay hale gelir.

Zaman takibinden özelleştirilebilir gösterge panellerine ve iç iletişime kadar, ClickUp verimlilik ve başarı için vazgeçilmez bir araç haline gelebilir. ✨