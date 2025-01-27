2025'te İş İçin En İyi 13 İç İletişim Yazılımı

Dijital iş ortamında yolunu bulmak, özellikle takımınız içinde net ve etkili bir iletişim sürdürmek söz konusu olduğunda, çok zor olabilir. Modern çağda, takım iletişimi artık sadece konferans görüşmeleri ve toplantı tutanaklarından ibaret değildir.

İç iletişim ve işbirliği araçları, iletişim kurma, düzenli iletişimde bulunma, görevleri yönetme ve işlevler arası takımlarımızda uyumu sağlama yöntemlerimizi kökünden değiştirdi. Bu araçlar, kuruluşunuz genelinde etkili iç iletişimi teşvik etmek için vazgeçilmezdir.

Dijital konferans odanız, paylaşımlı takviminiz ve ilan panonuz hepsi bir arada. Engelleri ortadan kaldırır, yanlış anlaşılmaları en aza indirir ve uzaktaki ekibinizin tüm üyelerinin, ister ofiste ister evlerinin rahatlığında ister mobil cihazlarından çalışıyor olsunlar, aynı sayfada olmalarını sağlar.

Zorluk nedir? Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var ve her biri en yüksek verimliliğe ulaşmanın anahtarı olduğunu vaat ediyor. Bu denizlerde yolunuzu bulmak için, nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayan ayrıntılı bir harita ve bu alanda en iyi performansı gösterenlerin listesine ihtiyacınız var.

Öyleyse, en iyi iç iletişim yazılımlarının heyecan verici dünyasına dalarken sabırlı olun ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

İç İletişim Platformları nedir?

Takım iletişim araçları olarak da bilinen iç iletişim yazılımları, bir kuruluş içindeki iletişimi kolaylaştırmak ve geliştirmek için özel olarak tasarlanmış dijital platformlardır. Bu araçlar, takım üyelerinin işbirliği yapması, bilgi paylaşması, görevler ataması ve gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalması için merkezi bir hub sağlar.

İç iletişim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi iç iletişim ve işbirliği araçlarının geniş dünyasını keşfederken, işinizin başarısına gerçekten katkıda bulunacak özelliklere odaklanmak çok önemlidir. En iyi iç iletişim araçları yüzeyde göz alıcı görünebilir, ancak asıl önemli olan işlevsellikleridir.

Seçiminizin aşağıdaki temel özelliklere sahip olduğundan emin olmalısınız:

Sorunsuz entegrasyon

Kullanımı kolay arayüz

Gerçek zamanlı iletişim

İşbirliği özellikleri

Güvenlik ve gizlilik

Mobil uyumluluk

Özelleştirilebilir bildirimler

Bu unsurlar, teknik özellikler sayfasında yer alan etkileyici maddelerden daha fazlasıdır. Bunlar, bağlantılı, şeffaf ve verimli bir iş ortamının yapı taşlarıdır.

Doğru iç iletişim yazılımı, güvenlik ve esnekliği sağlarken bağlantıyı güçlendirmeli, işbirliğini ve verimliliği artırmalıdır. Karar vermeden önce kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını ve her bir özelliğin bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceğini değerlendirin.

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ClickUp, takımların iletişim halinde kalması için basit yollar sunan çok yönlü bir proje yönetimi ve iletişim yazılımı çözümüdür. ClickUp'ın iç iletişim özelliklerinin merkezinde, takım üyelerine görevleri kolayca atayabilmeniz sayesinde e-postalarda darboğazlar yaşanmaz.

Ek olarak, Sohbet görünümü, uzaktaki takımlara gerçek zamanlı tartışmalar ve işbirliği için anlık mesajlaşma özelliği sunar. Takımlar ayrıca tek bir merkezi platform üzerinden zahmetsizce fikir alışverişinde bulunabilir, dosya paylaşabilir ve güncellemeler sağlayabilir.

Entegre paylaşımlı takvim uygulamaları, takımların düzenli çalışmasını ve son teslim tarihlerini takip etmesini sağlar. Bu, takımlarınıza görevlerin ve dönüm noktalarının 360 derece görünümünü sunarak, sorunsuz proje yönetimi ve yürütme için çabalarını daha iyi uyumlu hale getirmelerini sağlar. Özelleştirilebilir anlık bildirimler ve hatırlatıcılar, kritik bilgilerin doğru kişilere zamanında ulaşmasını sağlayarak takım iletişimi boşluklarını azaltır ve netliği artırır.

ClickUp ile belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımla çakışmadan birlikte çalışın

Ayrıca, ClickUp, ClickUp Belgeleri içindeki işbirliği özellikleri sayesinde en etkili iç iletişim yazılımı seçeneklerinden biridir, böylece takımlar sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp İç İletişim Şablonunu kullanarak çalışanlarınıza etkinlikleri veya değişiklikleri duyurun

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri, diğer bazı araçlara kıyasla yeni kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Bu çalışan mobil uygulamasında (henüz!) tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Google Çalışma Alanı

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, etkili bir iç iletişim yazılımı olarak öne çıkan güçlü bir verimlilik ve işbirliği araçları paketidir. Basit arayüzü ve kapsamlı özellikleri, takımların iç iletişim stratejilerini ve işbirliğini zahmetsizce geliştirmesini sağlar.

Paket, konu başlıklı konuşmalar ve akıllı arama ile verimli ve güvenli dış ve iç iletişimi destekleyen Gmail'i içerir. Google Meet, kolay planlama için Google Takvim ile entegre, kesintisiz video konferans sunar. Dokümantasyon için Google Dokümanlar, toplantı tutanakları ve dosya oluşturma için işbirliğine dayalı bir platform sağlar.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Hepsi bir arada platform e-posta, paylaşılan sürücüler, takvimler, belgeler, sunumlar ve elektronik tablolar içerir

İki faktörlü kimlik doğrulama ve veri şifreleme gibi güçlü güvenlik önlemleri

Bulut tabanlı platform, her yerden ve her cihazdan erişilebilir

Gerçek zamanlı senkronizasyon, yedekleme verilerinin her zaman kullanılabilir olmasını sağlar

En çok kullanılan iş iletişim araçlarından biri

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Çeşitli araçlar ve özellikler, öğrenme eğrisini dikleştirir

Diğer çalışan iletişim yazılımlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

Google Çalışma Alanı alternatiflerini inceleyin!

3. Staffbase

via Staffbase

Staffbase, sezgisel bir arayüze ve zengin özelliklere sahip bir platform sunan hepsi bir arada çalışan iletişim yazılımı çözümüdür. Staffbase'in anahtar güçlerinden biri, kanallar arasında eşler arası iletişimi merkezileştirme yeteneğidir.

Bu iç çalışan iletişimi aracı, çalışanların önemli bilgilere erişebileceği, gerçek zamanlı konuşmalara katılabileceği ve şirket haberleri ve güncellemelerden haberdar olabileceği birleşik bir platform sağlar.

Staffbase ile kuruluşlar, farklı takımlar veya departmanlar için özel kanallar oluşturabilir, böylece verimli iletişim sağlar ve bilgi silolarını azaltır. Ayrıca, push bildirimleri, çalışan anketleri ve hedefli içerik sunumu gibi özellikler sunarak kişiselleştirilmiş ve hedefli çalışan iletişimi sağlar.

Ayrıca Staffbase, dosya paylaşım özellikleri sayesinde uzaktaki takımlar arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırarak, zahmetsiz iç iletişim için belge, sunum ve medya dosyalarının paylaşımına olanak tanır

Staffbase'in en iyi özellikleri

Basit işbirliği ve şirket belgelerinin en son sürümlerine kolay erişim

Çalışan iletişim yazılımı, herkesin profesyonel ve ilgi çekici içerikler oluşturmasını kolaylaştıran basit bir arayüze sahiptir

İç iletişim stratejileri hakkında daha iyi kararlar almak için arka ofis verileri

Hızlı ve esnek işe alım süreci

Staffbase sınırlamaları

Arka uç, sezgisel olmayan ve karmaşık olabilir, bu da farklı kuruluşları birbirine bağlamayı zorlaştırır

E-posta testi , diğer iç iletişim araçlarına kıyasla iyileştirilebilir

Yalnızca oturum açtığınız hesaptan e-posta gönderme ile sınırlıdır, birden fazla hesabı olan kullanıcıların kullanımını kısıtlar

Staffbase fiyatlandırması

Başlangıç: Fiyatlandırma için iletişime geçin

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Staffbase puanları ve yorumları

4. Chanty

chanty aracılığıyla

Yenilikçi bir iç iletişim yazılımı platformu olan Chanty, iletişimi kolaylaştırmak ve işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Chanty, tüm iletişim stratejilerinizi uygulamanıza ve verimliliği artırmanıza olanak tanır.

Chanty, konu başlıklı konuşmalar, @bahsetmeler ve dosya paylaşımı gibi güçlü takım iletişim özellikleri sunarak, önemli bilgilerin özel iletişim kanalları içinde kolayca erişilebilir ve düzenli olmasını sağlar.

Bu, netliği artırır ve iletişim boşluklarını azaltır. Ek olarak, Chanty'nin güçlü arama fonksiyonu, kullanıcıların geçmiş konuşmaları ve paylaşılan dosyaları hızlı bir şekilde geri getirmesini sağlayarak verimli bilgi erişimi ve bilgi paylaşımını mümkün kılar.

Samimi iç iletişim yazılımı arayüzü ile takım iletişiminin geliştirilmesine odaklanır. Ayrıca Chanty, uzaktan çalışma ve her boyuttaki işletme için iç iletişim araçlarında devrim yaratır. İşbirliğini teşvik ederek ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak Chanty, bağlantıda kalmak ve hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmak için çabalayan modern takımlar için değerli bir iç iletişim aracı olduğunu kanıtlamaktadır.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Kurumsal ihtiyaçlara uyarlanabilir özellikler

Hareket halindeyken kolay erişim için mobil uygulama

Diğer sistemler ve iç iletişim araçlarıyla kolay entegrasyon

Verimli içerik yönetimi ve dağıtım yetenekleri

Hassas bilgileri korumak için güçlü güvenlik önlemleri

Chanty sınırlamaları

Yükleme sürelerinde ara sıra performans sorunları

Gelişmiş özellikler ek maliyet veya yükseltme gerektirebilir

Bazı kullanıcılar ara sıra aksaklıklar veya hatalar bildirdi

Diğer iç iletişim platformlarına kıyasla gelişmiş analiz ve raporlama yeteneklerinin eksikliği

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

5. Cerkl Broadcast

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast'ın iç iletişim yazılımı, kuruluşların çalışanların ilgi alanlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik sunmasını sağlar. Akıllı algoritmalar sayesinde Cerkl Broadcast, ilgili şirket haberlerini, güncellemeleri ve duyuruları derler ve dağıtır, böylece çalışanların kendileriyle alakalı bilgileri almasını sağlar.

Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, çalışanların bağlılığını artırır ve iletişimin etkinliğini artırır. Kuruluşların hedefli mesajlar iletmesini ve çalışanlar arasında aidiyet duygusu ve insan bağlantısı oluşturmasını sağlar.

Cerkl Broadcast , çalışan iletişimi hakkında derinlemesine analizler ve içgörüler sağlayarak , işletmelerin çalışan bağlılığını izlemesine, iç iletişim stratejilerinin etkinliğini ölçmesine ve veriye dayalı iyileştirmeler yapmasına olanak tanır.

Cerkl Broadcast'ın en iyi özellikleri

AI, alıcının faizlerine göre içerik kişiselleştirmesini otomatikleştirir

Şirket intranetinde içeriği otomatik olarak dağıtır

Diğer iç iletişim araçlarına kıyasla çok beğenilen ve hızlı yanıt veren müşteri desteği

Katılımı izlemek ve çalışanların davranışları hakkında içgörüler elde etmek için ayrıntılı analizler

Cerkl Broadcast sınırlamaları

İlk kurulum, özellikle içerik kategorizasyonu konusunda zorlu ve zaman alıcı olabilir

E-postalar belirli e-posta istemcilerinde doğru görüntülenmeyebilir

Ayrıntılı analiz ve raporlama, bazı kullanıcılar için karmaşık ve anlaşılması zor olabilir

Cerkl Broadcast fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cerkl Broadcast puanları ve yorumları

6. Slack

slack aracılığıyla

Slack, takımların işbirliği ve iletişimini devrim niteliğinde değiştiren lider bir iç iletişim aracıdır. Slack, kuruluşların takım iletişimini kolaylaştırmasını, çalışanların katılımını artırmasını ve verimli işbirliğini teşvik etmesini sağlar.

Slack'in gücü, takımların anlık konuşmalara katılmasını ve bilgileri sorunsuz bir şekilde paylaşmasını sağlayan gerçek zamanlı anlık mesajlaşma özelliklerinde yatmaktadır. Platform, kanallar, konu başlıklı konuşmalar, @bahsetmeler ve dosya paylaşımı gibi çok çeşitli özellikler sunarak önemli bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını ve özel kanallarda düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Slack ayrıca çok sayıda üçüncü taraf araç ve hizmetle entegre olarak, takımların iş akışlarını merkezileştirmesine ve tek bir platformdan çeşitli kaynaklardaki önemli bilgilere erişmesine olanak tanır.

Slack alternatiflerini inceleyin!

Slack'in en iyi özellikleri

Slack, Google Çalışma Alanı , Trello ve Salesforce gibi popüler işyeri uygulamalarıyla entegre olur

Güçlü arama fonksiyonu, geçmiş konuşmaları veya paylaşılan dosyaları hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar

Özelleştirilebilir bildirimler, kullanıcıların aşırı yükleme yaşamadan ilgili konuşmalardan haberdar olmalarını sağlar

Yaklaşık 750.000 işletme tarafından kullanılan en yaygın çalışan iletişim araçlarından biri

Slack sınırlamaları

Ücretsiz sürümde, aranabilir mesaj sayısında sınırlama gibi bazı kısıtlamalar vardır ve bu, küçük takımlar veya işletmeler için bir dezavantaj olabilir

Kısayollar ve entegrasyonlar daha az sezgiseldir

Birden fazla Slack kanalına abone olmak zor olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

Slack ile Microsoft Teams'i karşılaştırın!

7. Vidyard

via Vidyard

Vidyard'ın iç iletişim yazılımı, kuruluşların video gücünü kullanarak çalışanlarıyla bağlantı kurma ve etkileşimde bulunma şeklini kökünden değiştirdi. Vidyard ile takım üyeleriniz, önemli mesajları, eğitim materyallerini, ilgili bilgileri ve şirket güncellemelerini daha ilgi çekici ve etkili bir şekilde iletmek için ilgi çekici video içerikleri oluşturabilir ve paylaşabilir.

Özelleştirilebilir video oynatıcılar ve etkileşimli öğeler, kurumsal iletişimin dikkat çekmesini ve çalışanlarda yankı uyandırmasını sağlar. Çalışanların video iletişimi, performansı ve katılımı ile ilgili tüm bilgileri edinin. Bu, kuruluşların iç iletişim stratejilerinin etkinliğini ölçmelerine ve veriye dayalı iyileştirmeler yapmalarına olanak tanır.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli video mesajlar için güçlü, sezgisel kayıt özellikleri

Kapsamlı video analitiği, izleyici etkileşimi hakkında değerli bilgiler sağlar

E-posta, sosyal medya ve CRM sistemleri gibi çeşitli platformlarla entegre olur

Vidyard sınırlamaları

Sınırlı video düzenleme özellikleri

Video oynatma ve yükleme ile ilgili ara sıra sorunlar bildirilmektedir

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 29 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Vidyard puanları ve yorumları

Vidyard alternatiflerini inceleyin!

8. Microsoft Teams

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, kullanımı kolaydır ve sorunsuz işbirliğini teşvik etmek için çok sayıda özellik ile donatılmıştır. Entegre video konferans özellikleri, takımların konumlarından bağımsız olarak sanal toplantılar düzenlemelerine ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarına olanak tanır. Ekran paylaşımı ve işbirliğine dayalı belge düzenleme, iletişimi daha da iyileştirir ve takım üyelerinin verimliliğini artırır.

Microsoft Teams, SharePoint ve OneDrive gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegre olan merkezi bir iletişim merkezi de sunar. Bu, dosyalara, belgelere ve işbirliği alanlarına sorunsuz erişim sağlayarak şeffaflığı artırır ve bilgi silolarını azaltır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Arka plan bulanıklaştırma, toplantı kaydetme ve ekran paylaşımı gibi özelliklere sahip yüksek kaliteli video görüşmeleri

Word, Excel, PowerPoint ve SharePoint gibi diğer Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon

Güçlü güvenlik özellikleri, güvenli ve gizli konuşmalar ve dosya paylaşımı sağlar

Microsoft Teams sınırlamaları

Özellikle bazı rakiplerine kıyasla kapsamlı özelleştirme seçenekleri eksiktir

Microsoft dışındaki çalışan iletişim yazılımlarıyla entegrasyonu zor

Microsoft fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft puanları ve yorumları

9. Discord

discord aracılığıyla

Öncelikle oyuncular için bir iletişim platformu olarak bilinen Discord, takım yönetimi için çok yönlü ve etkili bir iç iletişim aracı olduğunu da kanıtlamıştır. Özel sunucular ve kanallar, takım iletişimi için merkezi bir hub sağlar. Takımlar gerçek zamanlı sesli ve metin konuşmaları yapabilir, dosya paylaşabilir ve zahmetsizce işbirliği yapabilir, böylece verimli iletişim ve hızlı karar alma kültürünü teşvik eder.

Discord, sesli sohbet, görüntülü sohbet, ekran paylaşımı ve role dayalı izinler gibi güçlü özellikler sunarak takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını ve bir topluluk duygusu oluşturmasını sağlar. Discord'un özelleştirilebilir bildirimleri ve diğer araçlarla zengin entegrasyonları, platformlar arasında akıcı iş akışları ve bilgi paylaşımı sağlayarak işbirliğini daha da geliştirir.

Bu Discord alternatiflerini inceleyin!

Discord'un en iyi özellikleri

Metin, ses ve video sohbet dahil olmak üzere geniş iletişim seçenekleri aralığı

Özel sunucular ve botlar

Güvenilir ekran paylaşımı ve akış

Discord sınırlamaları

Öncelikle iş kullanımı için tasarlanmamıştır

Ücretsiz kullanıcılar için sınırlı dosya yükleme

Hassas dosya ve verileri korumak için kurumsal düzeyde güvenlikten yoksundur

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

10. Jostle

via Jostle

Jostle'ın iç iletişim aracı, çalışanların önemli bilgilere erişebileceği, tartışmalara katılabileceği ve güncellemeleri sorunsuz bir şekilde paylaşabileceği merkezi bir hub aracılığıyla canlı ve kapsayıcı bir dijital iş yeri oluşturur. Haber akışları, çalışan dizinleri ve özelleştirilebilir intranetler gibi özellikler, kuruluş içinde şeffaf ve açık iletişimi teşvik eder.

Jostle, çalışanların takdir edilmesini ve başarılarının kutlanmasını sağlayarak olumlu bir iş kültürü oluşturmak ve çalışanların işten ayrılma oranını azaltmak için çalışan bağlılığını önceliklendirir. Platform, çalışanların birbirlerini takdir etmeleri ve geri bildirimde bulunmaları için araçlar sunarak, iş arkadaşlarının birbirlerinin katkılarını açıkça takdir etmelerine ve alkışlamalarına olanak tanır. Jostle ayrıca, takımların özel kanallar veya haber akışları aracılığıyla olağanüstü başarıları öne çıkarma fırsatları da sunar.

Jostle'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu, anlaşılır arayüz

İşbirliği özellikleri arasında görev yönetimi ve dosya paylaşımı bulunur

"Kişiler" bölümü ve Shout-Outs gibi özellikler çalışanların katılımını artırır

Kütüphane özelliği, dosyalara kolay depolama ve erişim sağlar

Jostle sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Arama fonksiyonu yavaş ve hatalı olabilir

Çevrimdışı modun olmaması, belgelere erişimi sınırlar

Jostle fiyatlandırma

Bronz: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gümüş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Altın: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Platinum: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jostle puanları ve yorumları

11. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, iç iletişimi kolaylaştırmak için yüksek kaliteli video konferans sağlayan kapsamlı bir video iletişim aracıdır. Öncelikle video toplantıları ile tanınan Zoom, sesli aramalar, web seminerleri ve sohbet mesajlaşma özellikleri de sunarak farklı iletişim türleri için çok yönlü bir araç haline gelir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli video ve ses, 1000'e kadar video katılımcısı ve ekranda 49 video barındırma özelliği.

Aramaların kayıtları ve transkriptleri, kayıt tutmayı ve daha sonra başvurmayı kolaylaştırır.

Google Takvim, iCal ve Outlook ile takvim entegrasyonları, Zoom toplantılarını planlamanıza ve bunlara katılmanıza yardımcı olur.

Video konferanslar sırasında katılımcıları daha küçük gruplara ayırmak için küçük toplantı odaları özelliği.

Zoom sınırlamaları

Zoom'un kalitesi ve işlevselliği, İnternet bağlantınızın gücünden etkilenebilir.

Kullanıcı arayüzü, özellikle çok sayıda özellik ve araç içermesi nedeniyle yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir.

Zoom fiyatlandırması

Zoom, sektöre veya ihtiyaç duyulan Zoom ürününe bağlı olarak Kişisel ve İşletme ücretli planları sunar

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (52.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.400+ yorum)

Zoom alternatiflerini inceleyin!

12. Monday

Öncelikle bir proje yönetimi aracı olan Monday, aynı zamanda güçlü iç iletişim işlevleri de sunar. Takımların işlerini işbirliği içinde planlayabileceği, izleyebileceği ve teslim edebileceği birleşik bir çalışma alanı özelliğine sahiptir.

Monday'in en iyi özellikleri

Proje izleme için çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip, son derece görsel ve sezgisel arayüz.

Görevler ve projeler hakkında yorum yapma gibi yerleşik iletişim araçları, gerçek zamanlı tartışmaların yapılmasını sağlar.

Dosya paylaşım özellikleri, takımların bir görev veya projeyle ilgili dosya veya belgeleri paylaşmasına olanak tanır.

Verimliliği artırmak için Slack, Google Drive ve Gmail gibi popüler araçlarla entegrasyonlar.

Monday sınırlamaları

Bu araç, öğrenme süreci gerektiren çok sayıda özelliği nedeniyle ilk kez kullananlar için biraz karmaşık görünebilir.

Basit projeleri ve iletişim ihtiyaçları olan küçük takımlar için fazla olabilir.

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz: 2 koltuğa kadar kullanabilirsiniz

Temel: Koltuk başına aylık 12 $ (aylık 36 $ fatura edilir)

Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (aylık 42 $ fatura edilir)

Pro: Koltuk başına aylık 24 $ (aylık 72 $ fatura edilir)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Monday.com alternatiflerini inceleyin!

13. ProofHub

proofHub aracılığıyla

ProofHub, kendisini hepsi bir arada proje planlama yazılımı olarak konumlandırmaktadır. Ancak, yetenekleri etkileyici iç iletişim özellikleriyle proje yönetiminin ötesine geçmektedir. Platform içinde tartışmalar yapabilir, dosya paylaşabilir ve belgeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Takım tartışmaları için özel bir alan, yorum yapma, @bahsetme ve güncellemelere tepki verme özellikleriyle daha iyi etkileşim.

Hızlı konuşmalar için entegre sohbet, dosya paylaşımı ve grup sohbetleri seçeneği.

Yerleşik düzenleme araçlarıyla dosya ve belge işbirliği.

Proje yönetimi için Kanban panoları, Gantt grafikleri ve özel iş akışları.

ProofHub sınırlamaları

Video konferans aracı yoktur, bu da bu fonksiyon için başka bir uygulama veya araç entegre etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Diğer araçlara kıyasla daha az entegrasyona sahip olabilir, bu da iş akışının sürekliliğini sınırlayabilir.

ProofHub fiyatlandırması

Temel: Sınırsız kullanıcı için aylık 45 $

Ultimate Control: Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $

ProofHub müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

ProofHub alternatiflerini inceleyin!

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Bu iç iletişim ve çevrimiçi işbirliği araçları hakkında bilgi sahibi olmak sadece başlangıç. Bir sonraki adım, bu güçlü platformlardan birini günlük iç süreçlerinize entegre etmektir. Ve bunun için ClickUp'tan daha iyi bir seçim olamaz.

ClickUp, bir iletişim ve işbirliği aracından daha fazlasıdır. İş akışlarını kolaylaştırmak, işbirliğini teşvik etmek, projeleri yönetmek ve elbette iç iletişimi geliştirmek için çok çeşitli özellikler sunan eksiksiz bir verimlilik platformudur. Yerleşik görev oluşturma özelliğine sahip video mesajlaşmadan, herhangi bir takım üyesi veya proje için özel Sohbet görünümlerine kadar, ClickUp, ClickUp ile takımınızın işbirliğini ve verimliliğini artırmak için bir sonraki adımı atmanıza yardımcı olur.

Sadece iletişim kurmayın, ClickUp ile bağlantı kurun, işbirliği yapın ve yaratın. Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı yaşayın.