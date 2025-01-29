sorunsuz Proje ve Takım Yönetimi için En İyi 10 ProofHub Alternatifi

ProofHub, proje ve takım yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış mükemmel bir araçtır. İşbirliği, görev yönetimi ve ilerleme izlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren özelliklerle doludur.

Ancak, her yazılım gibi ProofHub'ın da bazı dezavantajları vardır. Arayüzü biraz modası geçmiş ve entegrasyonları ile otomasyon yetenekleri çok daha iyi olabilirdi.

Neyse ki, gereksinimlerinize daha uygun olabilecek birçok olağanüstü takım ve proje yönetimi yazılımı çözümü bulunmaktadır. Ancak, bu kadar çok seçenek varken ve her biri en iyisi olduğunu iddia ederken, doğru seçimi yapmak hiç de kolay değildir.

Bu nedenle, sizin için zor işi yaptık ve düzinelerce proje yönetimi aracını, anahtar özelliklerine, kullanıcı yorumlarına ve fiyatlandırma seçeneklerine odaklanarak inceledik. Sonuç: projelerinizin kontrolünü ele almak için en iyi 10 ProofHub alternatifi içeren bu kullanışlı liste!

ProofHub nedir?

ProofHub, takımların bir merkezi hub içinde verimli bir şekilde işbirliği yapmalarını, iletişim kurmalarını ve projeleri ve görevleri yönetmelerini sağlar.

Platform, birden fazla proje görünümü ve günlük gündemlerden, yinelenen görevlerin zamanında izlenmesini sağlayan yerel zaman takibi seçeneklerine, hazır şablonlara ve kullanışlı bir dosya yönetim sistemine kadar bir dizi araç sunar. ?️

Herhangi bir kaliteli proje yönetimi platformu gibi, ProofHub de konu başlıklı tartışmalar, prova ve onay araçları, duyurular ve yerel sohbet fonksiyonları gibi çeşitli seçeneklerle gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.

ProofHub alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Entegrasyonlar, otomasyonlar ve kullanıcı dostu olması ProofHub'ın zayıf noktaları gibi görünüyor. Bu nedenle, alternatifinizin bu alanlarda üstün olmasına ve aynı zamanda görev yönetimi, iş akışı optimizasyonu ve dosya paylaşımı gibi diğer bölümlerde ProofHub'ın işlevselliğine en azından eşdeğer olmasına dikkat edin.

Aklınızda bulundurmanız gereken bazı özellikler ve nitelikler şunlardır:

Sezgisel arayüz: Uygulamanın, kapsamlı bir eğitim veya benzer araçlarla önceden deneyim sahibi olmadan kolayca kullanılabilmesi iyi olurdu Entegrasyonlar: ProofHub alternatifiniz, yerel olarak veya bir API aracılığıyla, düzenli olarak kullandığınız hemen hemen tüm diğer uygulamalara bağlanabilmelidir. İletişim, ProofHub alternatifiniz, yerel olarak veya bir API aracılığıyla, düzenli olarak kullandığınız hemen hemen tüm diğer uygulamalara bağlanabilmelidir. İletişim, zaman takibi ve CRM araçlarıyla entegrasyonlara özellikle dikkat edin Otomasyon: Araç, otomasyon yoluyla tekrarlayan veya rutin görevleri kolaylaştırarak daha fazla değer katan faaliyetler için zaman kazanılmasını sağlamalıdır Verimli görev yönetimi: Platformun, iş akışlarını kolaylaştırmak için görevleri atamanıza, düzenlemenize, izlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıdığından emin olun Hazır şablonlar: Uygulama, proje kurulumunu ve planlamayı hızlandırmak için önceden tasarlanmış şablonlarla donatılmış olmalıdır İşbirliği: Takım işbirliğini geliştiren, sorunsuz iletişim ve fikir paylaşımını teşvik eden araçlara öncelik verin AI özellikleri: Proje yönetiminde yapay zeka kullanımı ProofHub'ın en güçlü yanı değildir, bu nedenle alternatiflerin Proje yönetiminde yapay zeka kullanımı ProofHub'ın en güçlü yanı değildir, bu nedenle alternatiflerin AI destekli yardım sunduğundan emin olun

2024 ve Sonrası İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 ProofHub Alternatifi

Piyasayı tarayarak en iyi ProofHub alternatiflerini seçtik ve bunların yukarıda belirtilen özellikleri karşılamasının yanı sıra birkaç benzersiz özellik de sunmasını sağladık.

Proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! ?

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

ClickUp, görev yönetimi, ilerleme izleme ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetim platformudur. Geleneksel çözümlerin ötesine geçer ve iş akışlarını optimize etmek ve her boyuttaki takımların genel verimliliğini artırmak için gelişmiş otomasyon ve yapay zeka özellikleri sunar. ?

ClickUp, işleri mükemmel bir şekilde organize etmek, önceliklendirmek ve izlemek için sektör lideri çözümleri içeren Proje Yönetimi özellikleriyle güçlü bir performans sunar. Bunlar, görevlerinizi ve projelerinizi istediğiniz şekilde görüntülemek için 15'ten fazla görünüm içerir.

ClickUp, işlevler arası takımları proje hedeflerine ulaşmak için bir araya getirmek üzere tasarlanmış çeşitli seçeneklerle gerçek zamanlı işbirliğinde gerçekten parlıyor.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile, sonsuz bir ortak çalışma alanında beyin fırtınası yapabilir, öncelikler belirleyebilir ve görevler atayabilirsiniz. Beyaz Tahtayı sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, hayal edebileceğiniz her türlü kullanım durumu için ClickUp'ın 1.000'den fazla hazır şablonundan yararlanabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

İster bir proje özeti, ister bir SOP veya bir ürün yol haritası üzerinde çalışıyor olun, ClickUp Docs tam size göre! Platformun işbirliğine dayalı metin düzenleyicisi ve belge yönetim sistemi, tüm takımı kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada tutmanızı sağlar. ?

ClickUp Yorumları özelliği, görevlerin içinde gerçek zamanlı tartışmalara ve geri bildirimlere olanak tanıyarak bir adım daha ileri gider. Önemli güncellemeleri asla kaçırmayacak, iletişim hedeflerinize ulaşırken daha iyi kararlar alacaksınız.

ClickUp ile belgeleri kolayca biçimlendirin ve takımla çakışmadan birlikte çalışın

Son olarak, ClickUp Gösterge Panelleri, takımınızın operasyonları için komut merkezi görevi görür. Yapmanız gereken tek şey, özelleştirilebilir kartlar arasında gezinmek ve işte bu kadar! Görevleri zahmetsizce takip edebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takım performansını ölçebilir, böylece işbirliğini kolaylaştırıp takım verimliliğini artırabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle, yeni kullanıcıların uygulamayı öğrenmesi zaman alır

Bir görünümdeki değişiklikler her zaman diğer görünümlerde yansıtılmaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyat planı için : İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyat planı için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Monday. com

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam özelleştirme seçenekleriyle sevilen Monday.com, takım işbirliğini ve verimliliği artıran özelliklere sahip, müşteri odaklı mükemmel bir proje yönetimi çözümüdür.

En güçlü özellikleri arasında özelleştirilebilir iş akışları ve gösterge panelleri bulunur ve takımlara özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. Üç aylık yol haritası, gerçek zamanlı ilerleme izleme sağlarken, Kanban ve Gantt grafik görünümleri görevleri düzenleme ve görselleştirme konusunda esneklik sunar.

Son olarak, platformun sandbox ortamı, takımlara deneme ve yaratıcı girdiler için benzersiz bir alan sunar. Ayrıca, görsel netliği ve basitliği artırmak için renk kodlu şablonlarla birleştirilmiştir.

Monday. com en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları ve gösterge panelleri

Sorunsuz görev izleme

Kanban ve Gantt grafik tarzı proje yönetimi

Daha iyi görünürlük ve basitlik için renk kodlu şablonlar

Takım işbirliğini teşvik etmek için sanal ortam

Monday.com sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar ve otomasyonlar kullanımı zor olabilir

Yetersiz gösterge paneli kişiselleştirme seçenekleri

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

3. Confluence

Atlassian tarafından sunulan Confluence, iletişimi kolaylaştıran, takım verimliliğini ve iş akışı yönetimini geliştiren güçlü bir proje yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır ve fikirlerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını ve geliştirilmesini sağlar. Bu nedenle, genellikle şirket yönetiminin Wikipedia'sı olarak adlandırılır

Platformun özelleştirilebilir şablonları ve gelişmiş arama işlevi, bilgileri hızlı bir şekilde taramayı kolaylaştırarak herkesin proje yönetimi hedefleri hakkında bilgili ve uyumlu kalmasını sağlar. ?

Confluence, ClickUp ve Monday.com gibi özel proje yönetimi araçlarının genişliğini karşılamayabilir, ancak Jira ve Trello gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegrasyonu, tutarlı bir proje yönetimi deneyimi sağlayarak her boyuttaki takım için kapsamlı bir çözüm sunar.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Büyük hacimli belgeleri verimli bir şekilde yönetme

Gerçek zamanlı belge oluşturma, düzenleme ve takım işbirliği

Jira ve Suite gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegrasyon

Takım verilerinin gizliliği için izin kontrolleri

Sayfaları kolayca yeniden sıralama ve hiyerarşi oluşturma

Confluence sınırlamaları

Oluşturulan alanların izlenmesi zor olabilir

Üçüncü taraf araçlarla zayıf entegrasyon

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05

Premium: 11,55 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Basecamp

75.000'den fazla kuruluş ve pazarlama ajansı tarafından kullanılan Basecamp, proje yönetimi iş akışlarınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Takımların düzenli ve planlı çalışmasına yardımcı olan yapılacaklar listesi, dosya paylaşımı ve belge işbirliği gibi özelliklere sahiptir. ✅

Basecamp, takım üyelerinin proje güncellemelerine ve son teslim tarihlerine kolayca erişebilecekleri merkezi bir gösterge paneli sunar. Grup sohbet özelliği ile takım üyeleri, harici mesajlaşma platformlarına ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir ve proje ayrıntılarını tartışabilir.

Ek olarak, Basecamp kullanıcıları, herkesin aynı sayfada ve görevlerinden sorumlu olmasını sağlamak için otomatik check-in'leri ve ilerleme raporlarını yapılandırabilir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Verimli takım iletişimi

Otomatik check-in ve ilerleme raporları

Kolay takım koordinasyonu için merkezi gösterge paneli

Sezgisel arayüz

Dosya paylaşımı ve belge yönetimi için yerleşik işbirliği araçları

Basecamp sınırlamaları

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Sohbet robotu veya mesaj panosu bazen donuyor

Basecamp fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

5. Nuclino

Nuclino, kuruluşunuzun kolektif beyni olarak hizmet veren başka bir sezgisel proje yönetimi aracıdır. Belgeleri ve bilgileri düzenleyerek, görevleri yöneterek ve verileri görselleştirip işleyerek takımınızın iş akışını kolaylaştırır. ?

Nuclino'nun ayırt edici bir özelliği, grafik modları, tablolar, listeler veya genel panolar gibi çeşitli modlar aracılığıyla proje yapılarını görselleştirme yeteneğidir. Bu, takımların proje hiyerarşisini anlamak ve sunmak için en uygun biçimi seçmelerine olanak tanır.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

İşbirliği, belge ve görev yönetimi özellikleri

Proje yapılarını görselleştirme

Benzersiz şablonlarla gösterge panellerini kolayca ekleyin ve düzenleyin

Kullanıcıların değişiklikleri izlemesine, önceki sürümlerine geri dönmesine ve mevcut sürümleri iyileştirmesine olanak tanır

Airtable gibi verimlilik araç larıyla entegrasyonlar

Nuclino sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar ve bileşen özellikleri

Biçimlendirme seçenekleri çok iyi değil

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

6. Asana

Görev oluşturma ve atamadan son tarih ve proje zaman çizelgeleri ayarlamaya kadar, Asana verimli proje yönetimi için kapsamlı bir platform sunar. Çok yönlülüğü göz önüne alındığında, 135.000'den fazla global kullanıcı tarafından tercih edilen bir araç haline gelmesi şaşırtıcı değildir. ?

Görev yönetimini kolaylaştırmanın ötesinde, Asana, sorunsuz iletişim sağlamak için sohbet ve dosya paylaşımı yoluyla takım işbirliğini geliştirir. Ayrıca, özelleştirilebilir proje şablonları ve otomatik kampanyalar sunarak takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır.

Ancak, Asana'yı rakiplerinden ayıran en önemli özellik kişiselleştirilmiş özellikleridir. Ayrıntılı görev izleme, takımlara ayrıntılı bilgiler sağlarken, renkli etiketler zahmetsiz organizasyon ve önceliklendirme için görsel ipuçları sunarak küçük takımlar için proje yönetimi deneyimini iyileştirir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Daha akıcı bir iş akışı için otomatik kampanyalar

Görevlerin zamanında tamamlandığından emin olmak için ayrıntılı izleme

Son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar içeren yapılacaklar listeleri

Renkli etiketler ve etiketler

Google Drive ve Slack gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon

Asana sınırlamaları

Sınırlı görev hiyerarşisi

Üst düzey otomasyon için karmaşık kurulum

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 24,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise ve Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (12.000+ yorum)

7. Zoho Projeleri

Zoho Projects, proje zaman çizelgelerini ve görev bağımlılıklarını görselleştiren Gantt grafikleri gibi görev yönetimi özellikleri aracılığıyla proje yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, sohbet ve belge paylaşımı yoluyla takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim sağlar.

Platformun en önemli özelliği, kullanıcıların çeşitli görevler ve projeler için standartlaştırılmış yapılar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan önceden oluşturulmuş şablonlarıdır. Bu, zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda takım hedeflerinin tutarlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini de sağlar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir proje ve görev şablonları

Takım görev ve atamalarının kolayca devredilmesi

Güçlü analiz ve raporlama

Sohbet, forumlar ve belge paylaşımı gibi işbirliği araçları

İş akışlarını optimize etmek için diğer Zoho uygulamalarıyla entegrasyon

Zoho Projects sınırlamaları

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Proje şablonu kurulumu zahmetli

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

8. Teamwork.com

Teamwork. com, sorunsuz gerçek zamanlı işbirliğini teşvik ederek ismine sadık kalır. Dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı sohbet gibi özelliklerle, takım üyeleri konum veya saat diliminden bağımsız olarak verimli bir şekilde birlikte çalışabilir.

Platformun dönüm noktası özelliği, takımların hedefler belirlemesine, ilerlemeyi izlemesine ve gerçek zamanlı güncellemeleri paylaşmasına olanak tanır. Bu özellik, müşteriler dahil herkesin giriş formları aracılığıyla geri bildirim, öneri ve belirli proje gereksinimleri sağlayabileceği dinamik bir ortam oluşturur.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Esnek görev yönetimi için basit Liste, Tablo ve Kanban görünümleri

Doğru izleme ve raporlama özellikli zaman kaydı şablonları

Verimli dosya paylaşımı ve belge yönetimi için Dropbox entegrasyonu

Takım hedeflerini belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için dönüm noktaları

Müşteriler ve takım üyelerinden istekleri, geri bildirimleri ve bilgileri toplamak için giriş formları

Teamwork.com sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz

Kümelenmiş yönetici kontrolleri

Teamwork.com fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüme: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. Trello

Atlassian tarafından sunulan Trello, organizasyona öncelik veren ve görev yönetimini basitleştiren en popüler ve kullanıcı dostu proje yönetim araçlarından biridir. Bu platform, takım üyeleri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirmek için yorumlar, ek dosyalar ve kontrol listeleri gibi özellikleri kullanır.

Trello'nun gücü, görevleri ve ilerlemelerini görsel olarak gösteren Kanban panolarına dayalı sezgisel arayüzünde yatmaktadır. Takım üyeleri, basit sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak her görevin durumunu kolayca izleyebilir ve değiştirebilir

Trello'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz

Projeleri basitleştirmek ve düzenlemek için sürükle ve bırak düzenleyicili Kanban panolarını kullanır

Yorumlar, ek dosyalar ve son teslim tarihleri, takım işbirliğini kolaylaştırır

Yeni kullanıcılar için proje kurulumunu hızlandırmak için yerleşik şablonlar

diğer verimlilik araçlarıyla 100'den fazla entegrasyon

Trello sınırlamaları

Bazı Trello alternatiflerine kıyasla sınırlı proje izleme yetenekleri

Gantt grafik görünümleri veya kaynak yönetimi gibi yerleşik özellikler yok

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: 17,50 $/ay kullanıcı başına

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

10. Wrike

Wrike, takımların işbirliği yapmasına ve organize kalmasına yardımcı olan bir görev yönetimi ve planlama uygulamasıdır. İlerlemeyi izlemek, kaynakları tahsis etmek ve tüm ilgili bilgileri tek bir yerde toplamak için güçlü bir proje gösterge paneli sunar.

Platformun OKR şablonu, hedeflerin kaydedilmesini ve başarı için en uygun stratejilerin oluşturulmasını kolaylaştırırken, akış şeması ekranı iş akışlarınızı görselleştirmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize olanak tanır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Güçlü görev yönetimi ve planlama özellikleri

İş akışlarını ve performans göstergelerini görselleştirmek için proje gösterge panelleri

Kolay iş akışı görselleştirme için akış şeması görüntüleme

Haftalık yapılacaklar listesi şablonu

Hedefleri kaydetmek için OKR şablonu

Wrike sınırlamaları

Proje iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Gelişmiş raporlama ve analiz özelliklerinin eksikliği

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise ve Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

En İyi ProofHub Alternatifi ile Projelerinizi Başarın ve Verimliliğinizi Artırın

ClickUp, sadece bir araç değildir; tüm takımların tek bir platformda birlikte çalışmasına ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetiminden zaman takibine, kaynak tahsisinden takım işbirliğine kadar ClickUp, proje yönetiminin her yönü için kapsamlı bir çözüm sunar.

Bu platformla, sadece projeleri yönetmekle kalmaz, takımınızın iş akışını dönüştürür ve genel verimliliği artırırsınız. Öyleyse, ClickUp'ı bugün denemeye ne dersiniz? ⏭️