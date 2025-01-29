sorunsuz Proje ve Takım Yönetimi için En İyi 10 ProofHub Alternatifi

ProofHub, proje ve takım yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış mükemmel bir araçtır. İşbirliği, görev yönetimi ve ilerleme izlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren özelliklerle doludur.
Ancak, her yazılım gibi ProofHub'ın da bazı dezavantajları vardır. Arayüzü biraz modası geçmiş ve entegrasyonları ile otomasyon yetenekleri çok daha iyi olabilirdi.
Neyse ki, gereksinimlerinize daha uygun olabilecek birçok olağanüstü takım ve proje yönetimi yazılımı çözümü bulunmaktadır. Ancak, bu kadar çok seçenek varken ve her biri en iyisi olduğunu iddia ederken, doğru seçimi yapmak hiç de kolay değildir.
Bu nedenle, sizin için zor işi yaptık ve düzinelerce proje yönetimi aracını, anahtar özelliklerine, kullanıcı yorumlarına ve fiyatlandırma seçeneklerine odaklanarak inceledik. Sonuç: projelerinizin kontrolünü ele almak için en iyi 10 ProofHub alternatifi içeren bu kullanışlı liste!
ProofHub nedir?
ProofHub, takımların bir merkezi hub içinde verimli bir şekilde işbirliği yapmalarını, iletişim kurmalarını ve projeleri ve görevleri yönetmelerini sağlar.
Platform, birden fazla proje görünümü ve günlük gündemlerden, yinelenen görevlerin zamanında izlenmesini sağlayan yerel zaman takibi seçeneklerine, hazır şablonlara ve kullanışlı bir dosya yönetim sistemine kadar bir dizi araç sunar. ?️
Herhangi bir kaliteli proje yönetimi platformu gibi, ProofHub de konu başlıklı tartışmalar, prova ve onay araçları, duyurular ve yerel sohbet fonksiyonları gibi çeşitli seçeneklerle gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.
ProofHub alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Entegrasyonlar, otomasyonlar ve kullanıcı dostu olması ProofHub'ın zayıf noktaları gibi görünüyor. Bu nedenle, alternatifinizin bu alanlarda üstün olmasına ve aynı zamanda görev yönetimi, iş akışı optimizasyonu ve dosya paylaşımı gibi diğer bölümlerde ProofHub'ın işlevselliğine en azından eşdeğer olmasına dikkat edin.
Aklınızda bulundurmanız gereken bazı özellikler ve nitelikler şunlardır:
- Sezgisel arayüz: Uygulamanın, kapsamlı bir eğitim veya benzer araçlarla önceden deneyim sahibi olmadan kolayca kullanılabilmesi iyi olurdu
- Entegrasyonlar: ProofHub alternatifiniz, yerel olarak veya bir API aracılığıyla, düzenli olarak kullandığınız hemen hemen tüm diğer uygulamalara bağlanabilmelidir. İletişim, zaman takibi ve CRM araçlarıyla entegrasyonlara özellikle dikkat edin
- Otomasyon: Araç, otomasyon yoluyla tekrarlayan veya rutin görevleri kolaylaştırarak daha fazla değer katan faaliyetler için zaman kazanılmasını sağlamalıdır
- Verimli görev yönetimi: Platformun, iş akışlarını kolaylaştırmak için görevleri atamanıza, düzenlemenize, izlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıdığından emin olun
- Hazır şablonlar: Uygulama, proje kurulumunu ve planlamayı hızlandırmak için önceden tasarlanmış şablonlarla donatılmış olmalıdır
- İşbirliği: Takım işbirliğini geliştiren, sorunsuz iletişim ve fikir paylaşımını teşvik eden araçlara öncelik verin
- AI özellikleri: Proje yönetiminde yapay zeka kullanımı ProofHub'ın en güçlü yanı değildir, bu nedenle alternatiflerin AI destekli yardım sunduğundan emin olun
2024 ve Sonrası İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 ProofHub Alternatifi
Piyasayı tarayarak en iyi ProofHub alternatiflerini seçtik ve bunların yukarıda belirtilen özellikleri karşılamasının yanı sıra birkaç benzersiz özellik de sunmasını sağladık.
Proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! ?
1. ClickUp
ClickUp, görev yönetimi, ilerleme izleme ve takım işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetim platformudur. Geleneksel çözümlerin ötesine geçer ve iş akışlarını optimize etmek ve her boyuttaki takımların genel verimliliğini artırmak için gelişmiş otomasyon ve yapay zeka özellikleri sunar. ?
ClickUp, işleri mükemmel bir şekilde organize etmek, önceliklendirmek ve izlemek için sektör lideri çözümleri içeren Proje Yönetimi özellikleriyle güçlü bir performans sunar. Bunlar, görevlerinizi ve projelerinizi istediğiniz şekilde görüntülemek için 15'ten fazla görünüm içerir.
ClickUp, işlevler arası takımları proje hedeflerine ulaşmak için bir araya getirmek üzere tasarlanmış çeşitli seçeneklerle gerçek zamanlı işbirliğinde gerçekten parlıyor.
ClickUp Beyaz Tahtalar ile, sonsuz bir ortak çalışma alanında beyin fırtınası yapabilir, öncelikler belirleyebilir ve görevler atayabilirsiniz. Beyaz Tahtayı sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, hayal edebileceğiniz her türlü kullanım durumu için ClickUp'ın 1.000'den fazla hazır şablonundan yararlanabilirsiniz.
İster bir proje özeti, ister bir SOP veya bir ürün yol haritası üzerinde çalışıyor olun, ClickUp Docs tam size göre! Platformun işbirliğine dayalı metin düzenleyicisi ve belge yönetim sistemi, tüm takımı kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada tutmanızı sağlar. ?
ClickUp Yorumları özelliği, görevlerin içinde gerçek zamanlı tartışmalara ve geri bildirimlere olanak tanıyarak bir adım daha ileri gider. Önemli güncellemeleri asla kaçırmayacak, iletişim hedeflerinize ulaşırken daha iyi kararlar alacaksınız.
Son olarak, ClickUp Gösterge Panelleri, takımınızın operasyonları için komut merkezi görevi görür. Yapmanız gereken tek şey, özelleştirilebilir kartlar arasında gezinmek ve işte bu kadar! Görevleri zahmetsizce takip edebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takım performansını ölçebilir, böylece işbirliğini kolaylaştırıp takım verimliliğini artırabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel Alanlar ve durumlarla birinci sınıf görev yönetimi
- i̇şlere her açıdan yaklaşmak için 15'ten fazla ClickUp görünümü
- ClickUp Otomasyonları ve ClickUp AI ile iş akışlarını optimize edin ve verimliliği artırın
- Beyaz Tahta, Belgeler, Zihin Haritaları vb. gibi gerçek zamanlı işbirliği araçları.
- Takımların odaklanmasını ve motivasyonunu sağlamak için hedef belirleme ve izleme
- Takımınızın iş akışının her yönünü izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri
- 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulama ve verimlilik aracıyla entegrasyonlar
- 1.000'den fazla hazır şablon
- Projelere ve görevlere hareket halindeyken çevrimdışı erişim için mobil uygulama
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği nedeniyle, yeni kullanıcıların uygulamayı öğrenmesi zaman alır
- Bir görünümdeki değişiklikler her zaman diğer görünümlerde yansıtılmaz
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyat planı için satış ekibiyle iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Monday. com
Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam özelleştirme seçenekleriyle sevilen Monday.com, takım işbirliğini ve verimliliği artıran özelliklere sahip, müşteri odaklı mükemmel bir proje yönetimi çözümüdür.
En güçlü özellikleri arasında özelleştirilebilir iş akışları ve gösterge panelleri bulunur ve takımlara özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. Üç aylık yol haritası, gerçek zamanlı ilerleme izleme sağlarken, Kanban ve Gantt grafik görünümleri görevleri düzenleme ve görselleştirme konusunda esneklik sunar.
Son olarak, platformun sandbox ortamı, takımlara deneme ve yaratıcı girdiler için benzersiz bir alan sunar. Ayrıca, görsel netliği ve basitliği artırmak için renk kodlu şablonlarla birleştirilmiştir.
Monday. com en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir iş akışları ve gösterge panelleri
- Sorunsuz görev izleme
- Kanban ve Gantt grafik tarzı proje yönetimi
- Daha iyi görünürlük ve basitlik için renk kodlu şablonlar
- Takım işbirliğini teşvik etmek için sanal ortam
Monday.com sınırlamaları
- Bazı entegrasyonlar ve otomasyonlar kullanımı zor olabilir
- Yetersiz gösterge paneli kişiselleştirme seçenekleri
Monday. com fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
3. Confluence
Atlassian tarafından sunulan Confluence, iletişimi kolaylaştıran, takım verimliliğini ve iş akışı yönetimini geliştiren güçlü bir proje yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır ve fikirlerin hızlı bir şekilde paylaşılmasını ve geliştirilmesini sağlar. Bu nedenle, genellikle şirket yönetiminin Wikipedia'sı olarak adlandırılır
Platformun özelleştirilebilir şablonları ve gelişmiş arama işlevi, bilgileri hızlı bir şekilde taramayı kolaylaştırarak herkesin proje yönetimi hedefleri hakkında bilgili ve uyumlu kalmasını sağlar. ?
Confluence, ClickUp ve Monday.com gibi özel proje yönetimi araçlarının genişliğini karşılamayabilir, ancak Jira ve Trello gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegrasyonu, tutarlı bir proje yönetimi deneyimi sağlayarak her boyuttaki takım için kapsamlı bir çözüm sunar.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Büyük hacimli belgeleri verimli bir şekilde yönetme
- Gerçek zamanlı belge oluşturma, düzenleme ve takım işbirliği
- Jira ve Suite gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegrasyon
- Takım verilerinin gizliliği için izin kontrolleri
- Sayfaları kolayca yeniden sıralama ve hiyerarşi oluşturma
Confluence sınırlamaları
- Oluşturulan alanların izlenmesi zor olabilir
- Üçüncü taraf araçlarla zayıf entegrasyon
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05
- Premium: 11,55 $/ay kullanıcı başına
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
4. Basecamp
75.000'den fazla kuruluş ve pazarlama ajansı tarafından kullanılan Basecamp, proje yönetimi iş akışlarınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Takımların düzenli ve planlı çalışmasına yardımcı olan yapılacaklar listesi, dosya paylaşımı ve belge işbirliği gibi özelliklere sahiptir. ✅
Basecamp, takım üyelerinin proje güncellemelerine ve son teslim tarihlerine kolayca erişebilecekleri merkezi bir gösterge paneli sunar. Grup sohbet özelliği ile takım üyeleri, harici mesajlaşma platformlarına ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir ve proje ayrıntılarını tartışabilir.
Ek olarak, Basecamp kullanıcıları, herkesin aynı sayfada ve görevlerinden sorumlu olmasını sağlamak için otomatik check-in'leri ve ilerleme raporlarını yapılandırabilir.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Verimli takım iletişimi
- Otomatik check-in ve ilerleme raporları
- Kolay takım koordinasyonu için merkezi gösterge paneli
- Sezgisel arayüz
- Dosya paylaşımı ve belge yönetimi için yerleşik işbirliği araçları
Basecamp sınırlamaları
- Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar
- Sohbet robotu veya mesaj panosu bazen donuyor
Basecamp fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)
5. Nuclino
Nuclino, kuruluşunuzun kolektif beyni olarak hizmet veren başka bir sezgisel proje yönetimi aracıdır. Belgeleri ve bilgileri düzenleyerek, görevleri yöneterek ve verileri görselleştirip işleyerek takımınızın iş akışını kolaylaştırır. ?
Nuclino'nun ayırt edici bir özelliği, grafik modları, tablolar, listeler veya genel panolar gibi çeşitli modlar aracılığıyla proje yapılarını görselleştirme yeteneğidir. Bu, takımların proje hiyerarşisini anlamak ve sunmak için en uygun biçimi seçmelerine olanak tanır.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- İşbirliği, belge ve görev yönetimi özellikleri
- Proje yapılarını görselleştirme
- Benzersiz şablonlarla gösterge panellerini kolayca ekleyin ve düzenleyin
- Kullanıcıların değişiklikleri izlemesine, önceki sürümlerine geri dönmesine ve mevcut sürümleri iyileştirmesine olanak tanır
- Airtable gibi verimlilik araç larıyla entegrasyonlar
Nuclino sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar ve bileşen özellikleri
- Biçimlendirme seçenekleri çok iyi değil
Nuclino fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)
6. Asana
Görev oluşturma ve atamadan son tarih ve proje zaman çizelgeleri ayarlamaya kadar, Asana verimli proje yönetimi için kapsamlı bir platform sunar. Çok yönlülüğü göz önüne alındığında, 135.000'den fazla global kullanıcı tarafından tercih edilen bir araç haline gelmesi şaşırtıcı değildir. ?
Görev yönetimini kolaylaştırmanın ötesinde, Asana, sorunsuz iletişim sağlamak için sohbet ve dosya paylaşımı yoluyla takım işbirliğini geliştirir. Ayrıca, özelleştirilebilir proje şablonları ve otomatik kampanyalar sunarak takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır.
Ancak, Asana'yı rakiplerinden ayıran en önemli özellik kişiselleştirilmiş özellikleridir. Ayrıntılı görev izleme, takımlara ayrıntılı bilgiler sağlarken, renkli etiketler zahmetsiz organizasyon ve önceliklendirme için görsel ipuçları sunarak küçük takımlar için proje yönetimi deneyimini iyileştirir.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Daha akıcı bir iş akışı için otomatik kampanyalar
- Görevlerin zamanında tamamlandığından emin olmak için ayrıntılı izleme
- Son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar içeren yapılacaklar listeleri
- Renkli etiketler ve etiketler
- Google Drive ve Slack gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon
Asana sınırlamaları
- Sınırlı görev hiyerarşisi
- Üst düzey otomasyon için karmaşık kurulum
Asana fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 10,99 $/ay kullanıcı başına
- Gelişmiş: 24,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise ve Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (12.000+ yorum)
7. Zoho Projeleri
Zoho Projects, proje zaman çizelgelerini ve görev bağımlılıklarını görselleştiren Gantt grafikleri gibi görev yönetimi özellikleri aracılığıyla proje yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, sohbet ve belge paylaşımı yoluyla takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim sağlar.
Platformun en önemli özelliği, kullanıcıların çeşitli görevler ve projeler için standartlaştırılmış yapılar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan önceden oluşturulmuş şablonlarıdır. Bu, zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda takım hedeflerinin tutarlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini de sağlar.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir proje ve görev şablonları
- Takım görev ve atamalarının kolayca devredilmesi
- Güçlü analiz ve raporlama
- Sohbet, forumlar ve belge paylaşımı gibi işbirliği araçları
- İş akışlarını optimize etmek için diğer Zoho uygulamalarıyla entegrasyon
Zoho Projects sınırlamaları
- Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar
- Proje şablonu kurulumu zahmetli
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
8. Teamwork.com
Teamwork. com, sorunsuz gerçek zamanlı işbirliğini teşvik ederek ismine sadık kalır. Dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı sohbet gibi özelliklerle, takım üyeleri konum veya saat diliminden bağımsız olarak verimli bir şekilde birlikte çalışabilir.
Platformun dönüm noktası özelliği, takımların hedefler belirlemesine, ilerlemeyi izlemesine ve gerçek zamanlı güncellemeleri paylaşmasına olanak tanır. Bu özellik, müşteriler dahil herkesin giriş formları aracılığıyla geri bildirim, öneri ve belirli proje gereksinimleri sağlayabileceği dinamik bir ortam oluşturur.
Teamwork.com'un en iyi özellikleri
- Esnek görev yönetimi için basit Liste, Tablo ve Kanban görünümleri
- Doğru izleme ve raporlama özellikli zaman kaydı şablonları
- Verimli dosya paylaşımı ve belge yönetimi için Dropbox entegrasyonu
- Takım hedeflerini belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için dönüm noktaları
- Müşteriler ve takım üyelerinden istekleri, geri bildirimleri ve bilgileri toplamak için giriş formları
Teamwork.com sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için karmaşık arayüz
- Kümelenmiş yönetici kontrolleri
Teamwork.com fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Büyüme: 19,99 $/ay kullanıcı başına
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Teamwork.com puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
9. Trello
Atlassian tarafından sunulan Trello, organizasyona öncelik veren ve görev yönetimini basitleştiren en popüler ve kullanıcı dostu proje yönetim araçlarından biridir. Bu platform, takım üyeleri arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirmek için yorumlar, ek dosyalar ve kontrol listeleri gibi özellikleri kullanır.
Trello'nun gücü, görevleri ve ilerlemelerini görsel olarak gösteren Kanban panolarına dayalı sezgisel arayüzünde yatmaktadır. Takım üyeleri, basit sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak her görevin durumunu kolayca izleyebilir ve değiştirebilir
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Projeleri basitleştirmek ve düzenlemek için sürükle ve bırak düzenleyicili Kanban panolarını kullanır
- Yorumlar, ek dosyalar ve son teslim tarihleri, takım işbirliğini kolaylaştırır
- Yeni kullanıcılar için proje kurulumunu hızlandırmak için yerleşik şablonlar
- diğer verimlilik araçlarıyla 100'den fazla entegrasyon
Trello sınırlamaları
- Bazı Trello alternatiflerine kıyasla sınırlı proje izleme yetenekleri
- Gantt grafik görünümleri veya kaynak yönetimi gibi yerleşik özellikler yok
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Kurumsal: 17,50 $/ay kullanıcı başına
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)
10. Wrike
Wrike, takımların işbirliği yapmasına ve organize kalmasına yardımcı olan bir görev yönetimi ve planlama uygulamasıdır. İlerlemeyi izlemek, kaynakları tahsis etmek ve tüm ilgili bilgileri tek bir yerde toplamak için güçlü bir proje gösterge paneli sunar.
Platformun OKR şablonu, hedeflerin kaydedilmesini ve başarı için en uygun stratejilerin oluşturulmasını kolaylaştırırken, akış şeması ekranı iş akışlarınızı görselleştirmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize olanak tanır.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Güçlü görev yönetimi ve planlama özellikleri
- İş akışlarını ve performans göstergelerini görselleştirmek için proje gösterge panelleri
- Kolay iş akışı görselleştirme için akış şeması görüntüleme
- Haftalık yapılacaklar listesi şablonu
- Hedefleri kaydetmek için OKR şablonu
Wrike sınırlamaları
- Proje iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Gelişmiş raporlama ve analiz özelliklerinin eksikliği
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80
- İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise ve Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)
En İyi ProofHub Alternatifi ile Projelerinizi Başarın ve Verimliliğinizi Artırın
ClickUp, sadece bir araç değildir; tüm takımların tek bir platformda birlikte çalışmasına ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetiminden zaman takibine, kaynak tahsisinden takım işbirliğine kadar ClickUp, proje yönetiminin her yönü için kapsamlı bir çözüm sunar.
Bu platformla, sadece projeleri yönetmekle kalmaz, takımınızın iş akışını dönüştürür ve genel verimliliği artırırsınız. Öyleyse, ClickUp'ı bugün denemeye ne dersiniz? ⏭️