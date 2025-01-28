En iyi 10 Vidyard alternatifi ve rakibi 2025

Video pazarlama, dünya çapında aktif bir modern iletişim formudur. Aslında, HubSpot araştırması, müşterilerin %96'sının şirket tanıtım videolarına güvendiğini ve %88'inin satın almadan önce bir video izlemek istediğini gösteriyor!

Video mesajlaşmaya yeni başlıyor veya takım verimliliği için gelişmiş bir çözüme ihtiyacınız varsa, karmaşık sorunları daha hızlı çözmek ve iş akışlarını özelleştirmek için güçlü bir video pazarlama platformuna ihtiyacınız olacaktır.

Enter: Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) ve Kurumsal Video İçerik Yönetimi (EVCM) sistemleri! Bu platformlar, video içeriğini tüm yaşam döngüsü boyunca yönetir ve işletmelerin içerik depolama ile ilgili maliyetleri kontrol etmesini sağlar.

Bu kılavuzda, video içeriği oluşturmayı basit, hızlı ve verimli hale getirmek için 10 Vidyard alternatifini inceleyeceğiz!

Vidyard nedir?

Vidyard, küçük işletmelerin video içerik pazarlamasını kullanmaya başlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir video pazarlama platformudur. Çeşitli özellikleri, gelişmiş beceriler öğrenmeden güzel videolar oluşturmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olur. AI teknolojisi ile desteklenen bu platformda, bilgisayarınızın başında saatler harcamadan yüksek kaliteli videolar oluşturabilirsiniz. Vidyard, içerik oluştur ucular ın özel oynatıcılarını herhangi bir web sitesine veya bloga yerleştirmelerine olanak tanır.

Vidyard Video Platformu, eğitim videoları, şirket duyuruları, kurumsal etkinlikler, ürün demoları ve hatta çevrimiçi kurslar gibi içerikleri paylaşmanın basit bir yolunu sunar. Video reklamlar ekleyebilir ve içeriklerin tanıtımını yapabilirsiniz.

Vidyard, herkes için video oluşturmayı ve barındırmayı süper hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca, bilgisayar ekranınızdan veya telefonunuzdan her şeyi kaydetmenize olanak tanır. Ücretsiz ve Pro sürümleri vardır ve kurulumu sadece birkaç saniye sürer.

Oluşturmadan dağıtıma kadar, Vidyard'ın bulut tabanlı platformu, video içerik yönetiminin her yönü üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanıcı deneyimi (UX) temelinde oluşturulan Vidyard, kullanıcıların mevcut araçlarını en iyi şekilde kullanırken, takımlar ve departmanlar arasında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını sağlar.

En iyi 10 Vidyard alternatifi ve rakibi

ClickUp'tan Clip ile tüm ekranınızı, bir uygulama penceresini veya bir tarayıcı sekmesini kaydetmeyi seçin ve bir görev içinden takımla paylaşın

ClickUp, takımların görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır.

Masaüstünüzdeki İndirilenler klasörü her hafta sonu yüzlerce açıklamalı görüntü topluyorsa, Clip'i deneyin! Geri bildirimde bulunmak, bir süreci açıklığa kavuşturmak veya üzerinde çalıştığınız görevdeki engelleri konuşmak için sesinizi ve ekranınızı dakikalar içinde kaydedin. İndirmeye gerek yok!

ClickUp özellikleri

Ücretsiz ses ve ekran kaydı

15'ten fazla proje görünümü ile devam eden video pazarlama projelerini izleyin

Uzaktaki takımınızla aynı anda görevler ve belgeler üzerinde yorum yapın, düzenleyin ve çalışın

İş akışlarını standartlaştırmak için bir video yönetim sistemi oluşturun

Kaydınızdan bir görev oluşturun, açıklama ekleyin ve takım üyelerine atayın

ClickUp'ın artıları

Zaman takibi web, masaüstü ve mobil uygulama üzerinden yapılabilir

ClickUp Notepad, anlık video içerik notlarını kaydetmek için kişisel bir alan sağlar

Filtreleme, sıralama, bayraklar ve Özel Alanlar ile acil görevlere öncelik verebilirsiniz

ClickUp Şablon Merkezi , video oluşturma desteği için kullanıma hazır şablonlardan oluşan bir kütüphanedir

ClickUp'ın dezavantajları

Zaman takibi raporunu dışa aktaramazsınız

Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Üye başına aylık 7 dolar

İş : Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise: Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda : Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

4. capterra'da 7/5

4. g2'de 7/4

2. Wistia

Wistia'da işbirliği ve yorum özelliği

Wistia, altyapının karmaşıklığı konusunda endişelenmeden sağlam çözümler oluşturmayı kolaylaştıran yenilikçi özelliklere sahip bir video platformudur. Bu araç, izleyicilere her zaman, her yerde yüksek kaliteli video içeriği sunmak için gelişmiş kodlayıcı ön ayarları ve özel yapılandırmalar sunar.

Wistia'nın anahtar özellikleri

Tarayıcınızdan videolar kaydedin, ardından Wistia'ya aktarın

Videoları kare kare kırpın ve düzenleyin

Karusel, ızgara veya liste görünümünde video galerileri oluşturun

Wistia'nın artıları

Tek bir hesapla videoları web üzerindeki farklı kanallara kolayca dağıtın

Müşterilerin etkileşimi optimize etmelerine ve ROI'yi iyileştirmelerine olanak tanıyan yerel analitik özellikleri içerir

Yöneticilerin sorunları daha hızlı tespit edip çözmelerine yardımcı olan gerçek zamanlı metrikler ve içgörüler

Kanal İçerik Yönetimi (CCM), tüm kanallarda ve sosyal platformlarda (YouTube gibi) videoları yönetir ve bunları tek bir yerde düzenler

Web sitenize video içeriği eklemek için basit gömme özellikleri

Wistia'nın dezavantajları

Wistia, küçük işletmeler için nispeten pahalı olabilir

Dosya boyutlarını 8 GB ile sınırlar

Wistia fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Aylık 19 $

Pro : Aylık 79 $

Gelişmiş: Aylık 319 $

Wistia puanları ve yorumları

4. g2'de 6/5

4. capterra'da 7/5

3. Vimeo

Vimeo'nun ekran kayıt özelliği

Video içeriği konusunda, kuruluşlar hikayelerini paylaşmak ve izleyicileriyle doğrudan iletişim kurmak için giderek daha fazla dış hizmetlere güveniyor. Ancak farklı biçimlerden dosya boyutlarına kadar tüm bu dosyaları yönetmek zaman alıcı ve zor olabilir. Düzenleme yaparken hepsini aynı anda görüntüleyebilseydiniz ne olurdu? Artık Vimeo'nun Enterprise hizmeti sayesinde bu mümkün.

Vimeo özellikleri

Toplam görünüm, yorum, beğeni, paylaşım, yükleme ve indirme hakkında içgörüler edinin

Yerleşik kod dönüştürme araçları ve otomatik küçük görsel oluşturma

Paylaşılan videoları değiştirin ve ilerlemenizle ilgili ayrıntılı raporlarla projenizi gerçek zamanlı olarak takip edin

Entegre paylaşım araçlarını kullanarak video pazarlama kanallarınızda yayınlayın

Vimeo'nun artıları

Tek tek videolar veya tüm takımlar için raporlara erişin

Neyin işe yaradığını ve stratejinizi nerede ayarlamanız gerektiğini öğrenin

Belirli demografik gruplardaki eğilimleri belirleyin

Hedefler belirleyin ve analitik araçları kullanarak bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığınızı ölçün

Vimeo'nun dezavantajları

Vimeo, ClickUp ve Loom gibi diğer video platformlarına kıyasla düşük görünürlük oranına sahiptir

Videolarınızı sponsorlamak için reklam kullanamazsınız

Vimeo fiyatlandırması

Vimeo Plus : Aylık 12 dolar, yıllık 250 GB kota

Vimeo Pro : Aylık 20 dolar, yıllık faturalandırılır, yıllık 1 TB kota

Vimeo Business : Aylık 50 $, yıllık fatura, yıllık 5 TB kota

Vimeo Premium: Aylık 75 $, yıllık faturalandırılır, yıllık 7 TB kota

Vimeo puanları ve yorumları

4. g2'de 2/5

4. capterra'da 6/5

4. Microsoft 365 Stream

microsoft 365 Stream aracılığıyla

Microsoft 365 Stream, çevrimiçi olarak başkalarıyla paylaşmak üzere videolar oluşturabileceğiniz web tabanlı bir video düzenleme hizmetidir. Bu güçlü araç, istediğiniz zaman profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza yardımcı olur. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazlarınızdan video içeriği yükleyebilir, çeşitli araçları kullanarak bunları birlikte düzenleyebilir ve ardından cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Microsoft 365 Stream özellikleri

Ekran kaydı, belgeler ve programlar dahil olmak üzere masaüstünüzde görünen her şeyi yakalar

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak sabit görüntüleri ve videoları düzenleyin ve yönetin

Fotoğraflarınızı Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest veya Flickr gibi sosyal sitelere doğrudan yükleyin

Sakladığınız dosyalara her yerden, her cihazdan erişin

Microsoft 365 Stream'in avantajları

Sunumları paylaşılabilir videolara veya belgelere dönüştürebilirsiniz

Takımlarda video görüşmelerini kolaylaştırabilirsiniz

Dosya yönetim yazılımı, dijital dosyaları bulmanıza ve yönetmenize yardımcı olur

Microsoft 365 Stream'in dezavantajları

Bu listedeki diğer Vidyard alternatiflerine kıyasla platformda gezinmek için yeterli kılavuz bulunmamaktadır

Microsoft 365 Stream fiyatlandırması

Kişisel : 69,99 $/yıl

Aile : 99,99 $/yıl

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 6 dolar

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft 365 Stream puanları ve yorumları

4. g2'de 6/5

4. capterra'da 6/5

5. Loom

Loom video kayıt örneği

Vidyard alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında , yüksek kaliteli oynatıcılar ve sorunsuz sosyal ağ entegrasyonuna sahip bir video barındırma platformu olan Loom yer alıyor . Kullanıcıların video içeriklerini bilgisayarlarından kolayca yükleyebilecekleri sorunsuz bir oynatma ve mükemmel bir kullanıcı arayüzü sunar. Yayınlamanın yanı sıra, gösterge panellerini kullanarak farklı hesapları da yönetebilirler.

Loom özellikleri

Herhangi bir uygulamada, herhangi bir cihazda içerik kaydedin

Videonuzu tarayıcınızda veya Loom uygulamasında düzenleyin

İzleyiciler, videonun belirli bir anına yanıt vermek için emoji tepkileri ve zaman damgalı yorumlar bırakabilirler

Mac IOS ürünlerinde ekran kaydetme özelliği mevcuttur

Loom'un artıları

Loom, videolarının kalitesini artırmaya yardımcı olacak birçok analiz aracı sunar

Kullanımı kolay analiz araçlarıyla, kullanıcılar zaman içinde izleyicilerinin performansını takip edebilirler

Aboneliğinize bağlı olarak, sınırsız depolama alanına sahip olabilirsiniz

Bu video barındırma hizmeti, her yeni kullanıcıya 5 GB ücretsiz depolama alanı sağlar ve kullanıcıların oynatma listeleri oluşturmasına ve içeriklerini düzenlemesine olanak tanır

Loom'un dezavantajları

Videoların kalitesi düşük olabilir

Ücretsiz sürümü kullanırken, videolar için 5 dakikalık bir zaman sınırı vardır

Loom fiyatlandırması

Başlangıç Planı : Ücretsiz

İş : Aylık 8 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

4. g2'de 7/5

4. capterra'da 6/5

6. BombBomb

bombBomb aracılığıyla

BombBomb, şirketlerin insanların yayınladıkları içerikle nasıl etkileşim kurduğunu anlamalarına yardımcı olan bir video platformudur. Ayrıca, hedef kitleleriyle bağlantı kurmalarına olanak tanıyan özel video pazarlama araçları da sunar. Video mesajlaşmaya yeni başlayan kullanıcılar, BombBomb'un kapsamlı kaynak kitaplığından yararlanarak işlerinde videolarla başarıya ulaşabilirler.

BombBomb özellikleri

Gmail entegrasyonu ile gelen kutunuzdan kayıt, gönderme ve izleme Ekran yakalama

Slack, Linkedin veya tarayıcı uzantısı ile hemen hemen tüm e-posta uygulamaları veya CRM'ler aracılığıyla gönderin

Veritabanınızdaki herkese sınırsız video e-postaları oluşturun ve gönderin

BombBomb'un artıları

BombBomb, videolar kaydederek, iletilen mesajın duygularını ve tonunu aktarmaya yardımcı olur

Etkileşimi izlemek için e-postaları izleyebilirsiniz

Kullanımı kolaydır

BombBomb'un dezavantajları

Aynı anda birden fazla kişiyi etiketleyemezsiniz

BombBomb fiyatlandırması

Temel özellikler : Aylık 33 dolar

Plus : Aylık 49 $

Enterprise: 20'den fazla kullanıcısı olan takımlar için özel fiyatlandırma

BombBomb puanları ve yorumları

4. g2'de 6/5

4. capterra'da 4/5

7. Sendspark

sendspark aracılığıyla

Sendspark, işletmelerin doğrudan video mesajları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurarak etkileşimi artırmasına ve insani bir dokunuş katmasına yardımcı olur. İster tanıtım, ister ürün demosu veya takip olsun, kullanıcılar her iki taraf için de daha iyi bir deneyim sunmak için kişiselleştirmeyi ölçeklendirebilir. Sendspark ayrıca, basit bir bağlantı ile müşterilerden veya iş arkadaşlarından video talep etme özelliğine de sahiptir.

Sendspark'ın anahtar özellikleri

ROI'yi izleyebilirsiniz

Gösterge paneli olan etkileşimli bir video platformudur

Mesajları kişiselleştirebilirsiniz

Sendspark'ın avantajları

Hızlı ve güvenilirdir

İyi ses ve video kalitesine sahiptir

Sendspark'ın dezavantajları

Bu listedeki diğer Vidyard alternatiflerine kıyasla sınırlı ücretsiz plan

Sendspark fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 15 dolar

İş : Aylık 29,80 dolar

Enterprise: Takımlar için özel fiyatlandırma

Sendspark puanları ve yorumları

4. g2'de 8/5

4. capterra'da 8/5

8. Bonjoro

bonjoro aracılığıyla

Bonjoro, kullanıcıların potansiyel müşterileri dönüştürmek için videoları doğrudan siteye yükledikleri basit bir arayüze sahip bir video barındırma hizmetidir. Ayrıca, sosyal ağ sitelerindeki bağlantılar veya web sitesinin arama motoru aracılığıyla video mesajlarına erişebilirsiniz.

Bonjoro'nun anahtar özellikleri

HD Chrome ekran ve web kamerası kaydedici

Video içeriğinize dikkat çekici CTA'lar ekleyin

Videonuzun tasarımını yeniden kullanılabilir bir şablon olarak düzenleyin ve kaydedin

E-postalarınıza küçük görseller ekleyin veya basit bir bağlantı paylaşın

Bonjoro'nun artıları

Hızlı videolar kaydedin ve gönderin

Mesajları kişiselleştirebilir ve kimlerin tepki verdiğini görebilirsiniz

Bonjoro'nun dezavantajları

Mobil uygulamada video önizlemesini oynatamazsınız

Bonjoro fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 15 dolar

Pro : Aylık 39 dolar

Büyüme: Aylık 79 dolar

Bonjoro puanları ve yorumları

4. g2'de 7/5

capterra'da 5/5

9. CreateStudio

create Studio aracılığıyla

CreateStudio, kolayca video oluşturmak ve bunları izleyicileriyle paylaşmak isteyenler için güçlü ve kullanıcı dostu bir çevrimiçi çözümdür. Hem bireyler hem de işletmeler için video barındırma hizmetleri sunar.

CreateStudio'nun anahtar özellikleri

7/24 çevrimiçi temsilci hizmeti sunar

Video içeriğini platforma sürükleyip bırakabilirsiniz

Video ve Ses Düzenleme

CreateStudio'nun avantajları

Profesyonel düzeyde çıktı almak için kullanımı kolaydır

Mükemmel teknik destek ve eğitim mevcuttur

CreateStudio'nun dezavantajları

Bu video platformunda uzun animasyonlar oluşturamazsınız

CreateStudio fiyatlandırması

Standart : Yıllık 199 $

Tüm erişim hakkı: yıllık 349 $

CreateStudio puanları ve yorumları

4. g2'de 8/5

4. capterra'da 8/5

10. Hippo Video

hippo Video aracılığıyla

Bu video platformu, kullanıcıların favori videolarını izleyip arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir akış oynatıcıdır. Uygulama, yüklenen her videoyu kullanıcının profiline göre otomatik olarak indeksler. Kullanıcılar daha sonra listeyi alfabetik olarak veya aradıkları içerik türüne göre görüntüleyebilir.

Hippo Video'nun anahtar özellikleri

Outlook gelen kutunuzdan videoları kaydedin, gönderin ve izleyin

Kişiselleştirilmiş video e-posta kampanyalarıyla aynı anda birden fazla potansiyel müşteriye ulaşın

Video e-postalarınızı, video görüntülemelerinizi ve izleme yüzdesini izleyin

Hippo Video artıları

Kullanımı kolaydır

Videolarınız hakkında içgörüler elde edin

Hippo Video'nun dezavantajları

Ekran kaydı yapabileceğiniz video sayısında bir sınır vardır

Hippo Video fiyatlandırması

Başlangıç : Bir kullanıcı için aylık 19 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 40 dolar

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 65 dolar

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Hippo Video puanları ve yorumları

4. g2'de 6/5

4. capterra'da 5/5

Düz Metin İletişimine Veda Edin

Video içerik yönetim sistemine yatırım yapan takımlar, doğru mesajı doğru zamanda hedef kitlesine ileterek zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar.

ClickUp, içerik oluşturma, oryantasyon kılavuzları, proje incelemeleri ve daha fazlası gibi her türlü kullanım durumu için kişiselleştirilmiş, yüksek kaliteli videolar oluşturmanın en kolay ve en verimli yoludur! Ekran kaydı için Vidyard'ın en iyi alternatif aracı olan ClickUp, uzaktan çalışma ortam ının bağlantı şeklini değiştirir.