En iyi 10 Vidyard alternatifi ve rakibi 2025

Video pazarlama, dünya çapında aktif bir modern iletişim formudur. Aslında, HubSpot araştırması, müşterilerin %96'sının şirket tanıtım videolarına güvendiğini ve %88'inin satın almadan önce bir video izlemek istediğini gösteriyor!
Video mesajlaşmaya yeni başlıyor veya takım verimliliği için gelişmiş bir çözüme ihtiyacınız varsa, karmaşık sorunları daha hızlı çözmek ve iş akışlarını özelleştirmek için güçlü bir video pazarlama platformuna ihtiyacınız olacaktır.
Enter: Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) ve Kurumsal Video İçerik Yönetimi (EVCM) sistemleri! Bu platformlar, video içeriğini tüm yaşam döngüsü boyunca yönetir ve işletmelerin içerik depolama ile ilgili maliyetleri kontrol etmesini sağlar.
Bu kılavuzda, video içeriği oluşturmayı basit, hızlı ve verimli hale getirmek için 10 Vidyard alternatifini inceleyeceğiz!
Vidyard nedir?
Vidyard, küçük işletmelerin video içerik pazarlamasını kullanmaya başlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir video pazarlama platformudur. Çeşitli özellikleri, gelişmiş beceriler öğrenmeden güzel videolar oluşturmanıza ve dağıtmanıza yardımcı olur. AI teknolojisi ile desteklenen bu platformda, bilgisayarınızın başında saatler harcamadan yüksek kaliteli videolar oluşturabilirsiniz. Vidyard, içerik oluştur ucular ın özel oynatıcılarını herhangi bir web sitesine veya bloga yerleştirmelerine olanak tanır.
Vidyard Video Platformu, eğitim videoları, şirket duyuruları, kurumsal etkinlikler, ürün demoları ve hatta çevrimiçi kurslar gibi içerikleri paylaşmanın basit bir yolunu sunar. Video reklamlar ekleyebilir ve içeriklerin tanıtımını yapabilirsiniz.
Vidyard, herkes için video oluşturmayı ve barındırmayı süper hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca, bilgisayar ekranınızdan veya telefonunuzdan her şeyi kaydetmenize olanak tanır. Ücretsiz ve Pro sürümleri vardır ve kurulumu sadece birkaç saniye sürer.
Oluşturmadan dağıtıma kadar, Vidyard'ın bulut tabanlı platformu, video içerik yönetiminin her yönü üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanıcı deneyimi (UX) temelinde oluşturulan Vidyard, kullanıcıların mevcut araçlarını en iyi şekilde kullanırken, takımlar ve departmanlar arasında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını sağlar.
En iyi 10 Vidyard alternatifi ve rakibi
1. ClickUp tarafından hazırlanan klip
ClickUp, takımların görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır.
Masaüstünüzdeki İndirilenler klasörü her hafta sonu yüzlerce açıklamalı görüntü topluyorsa, Clip'i deneyin! Geri bildirimde bulunmak, bir süreci açıklığa kavuşturmak veya üzerinde çalıştığınız görevdeki engelleri konuşmak için sesinizi ve ekranınızı dakikalar içinde kaydedin. İndirmeye gerek yok!
ClickUp özellikleri
- Ücretsiz ses ve ekran kaydı
- 15'ten fazla proje görünümü ile devam eden video pazarlama projelerini izleyin
- Uzaktaki takımınızla aynı anda görevler ve belgeler üzerinde yorum yapın, düzenleyin ve çalışın
- İş akışlarını standartlaştırmak için bir video yönetim sistemi oluşturun
- Kaydınızdan bir görev oluşturun, açıklama ekleyin ve takım üyelerine atayın
ClickUp'ın artıları
- Zaman takibi web, masaüstü ve mobil uygulama üzerinden yapılabilir
- ClickUp Notepad, anlık video içerik notlarını kaydetmek için kişisel bir alan sağlar
- Filtreleme, sıralama, bayraklar ve Özel Alanlar ile acil görevlere öncelik verebilirsiniz
- ClickUp Şablon Merkezi, video oluşturma desteği için kullanıma hazır şablonlardan oluşan bir kütüphanedir
ClickUp'ın dezavantajları
- Zaman takibi raporunu dışa aktaramazsınız
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Üye başına aylık 7 dolar
- İş: Üye başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- 4. capterra'da 7/5
- 4. g2'de 7/4
2. Wistia
Wistia, altyapının karmaşıklığı konusunda endişelenmeden sağlam çözümler oluşturmayı kolaylaştıran yenilikçi özelliklere sahip bir video platformudur. Bu araç, izleyicilere her zaman, her yerde yüksek kaliteli video içeriği sunmak için gelişmiş kodlayıcı ön ayarları ve özel yapılandırmalar sunar.
Wistia'nın anahtar özellikleri
- Tarayıcınızdan videolar kaydedin, ardından Wistia'ya aktarın
- Videoları kare kare kırpın ve düzenleyin
- Karusel, ızgara veya liste görünümünde video galerileri oluşturun
Wistia'nın artıları
- Tek bir hesapla videoları web üzerindeki farklı kanallara kolayca dağıtın
- Müşterilerin etkileşimi optimize etmelerine ve ROI'yi iyileştirmelerine olanak tanıyan yerel analitik özellikleri içerir
- Yöneticilerin sorunları daha hızlı tespit edip çözmelerine yardımcı olan gerçek zamanlı metrikler ve içgörüler
- Kanal İçerik Yönetimi (CCM), tüm kanallarda ve sosyal platformlarda (YouTube gibi) videoları yönetir ve bunları tek bir yerde düzenler
- Web sitenize video içeriği eklemek için basit gömme özellikleri
Wistia'nın dezavantajları
- Wistia, küçük işletmeler için nispeten pahalı olabilir
- Dosya boyutlarını 8 GB ile sınırlar
Wistia fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Plus: Aylık 19 $
- Pro: Aylık 79 $
- Gelişmiş: Aylık 319 $
Wistia puanları ve yorumları
- 4. g2'de 6/5
- 4. capterra'da 7/5
3. Vimeo
Video içeriği konusunda, kuruluşlar hikayelerini paylaşmak ve izleyicileriyle doğrudan iletişim kurmak için giderek daha fazla dış hizmetlere güveniyor. Ancak farklı biçimlerden dosya boyutlarına kadar tüm bu dosyaları yönetmek zaman alıcı ve zor olabilir. Düzenleme yaparken hepsini aynı anda görüntüleyebilseydiniz ne olurdu? Artık Vimeo'nun Enterprise hizmeti sayesinde bu mümkün.
Vimeo özellikleri
- Toplam görünüm, yorum, beğeni, paylaşım, yükleme ve indirme hakkında içgörüler edinin
- Yerleşik kod dönüştürme araçları ve otomatik küçük görsel oluşturma
- Paylaşılan videoları değiştirin ve ilerlemenizle ilgili ayrıntılı raporlarla projenizi gerçek zamanlı olarak takip edin
- Entegre paylaşım araçlarını kullanarak video pazarlama kanallarınızda yayınlayın
Vimeo'nun artıları
- Tek tek videolar veya tüm takımlar için raporlara erişin
- Neyin işe yaradığını ve stratejinizi nerede ayarlamanız gerektiğini öğrenin
- Belirli demografik gruplardaki eğilimleri belirleyin
- Hedefler belirleyin ve analitik araçları kullanarak bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığınızı ölçün
Vimeo'nun dezavantajları
- Vimeo, ClickUp ve Loom gibi diğer video platformlarına kıyasla düşük görünürlük oranına sahiptir
- Videolarınızı sponsorlamak için reklam kullanamazsınız
Vimeo fiyatlandırması
- Vimeo Plus: Aylık 12 dolar, yıllık 250 GB kota
- Vimeo Pro: Aylık 20 dolar, yıllık faturalandırılır, yıllık 1 TB kota
- Vimeo Business: Aylık 50 $, yıllık fatura, yıllık 5 TB kota
- Vimeo Premium: Aylık 75 $, yıllık faturalandırılır, yıllık 7 TB kota
Vimeo puanları ve yorumları
- 4. g2'de 2/5
- 4. capterra'da 6/5
4. Microsoft 365 Stream
Microsoft 365 Stream, çevrimiçi olarak başkalarıyla paylaşmak üzere videolar oluşturabileceğiniz web tabanlı bir video düzenleme hizmetidir. Bu güçlü araç, istediğiniz zaman profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza yardımcı olur. Bilgisayarınızdan ve mobil cihazlarınızdan video içeriği yükleyebilir, çeşitli araçları kullanarak bunları birlikte düzenleyebilir ve ardından cihazınıza kaydedebilirsiniz.
Microsoft 365 Stream özellikleri
- Ekran kaydı, belgeler ve programlar dahil olmak üzere masaüstünüzde görünen her şeyi yakalar
- Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak sabit görüntüleri ve videoları düzenleyin ve yönetin
- Fotoğraflarınızı Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest veya Flickr gibi sosyal sitelere doğrudan yükleyin
- Sakladığınız dosyalara her yerden, her cihazdan erişin
Microsoft 365 Stream'in avantajları
- Sunumları paylaşılabilir videolara veya belgelere dönüştürebilirsiniz
- Takımlarda video görüşmelerini kolaylaştırabilirsiniz
- Dosya yönetim yazılımı, dijital dosyaları bulmanıza ve yönetmenize yardımcı olur
Microsoft 365 Stream'in dezavantajları
- Bu listedeki diğer Vidyard alternatiflerine kıyasla platformda gezinmek için yeterli kılavuz bulunmamaktadır
Microsoft 365 Stream fiyatlandırması
- Kişisel: 69,99 $/yıl
- Aile: 99,99 $/yıl
- İş Temel: Kullanıcı başına aylık 6 dolar
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar
- İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları
Microsoft 365 Stream puanları ve yorumları
- 4. g2'de 6/5
- 4. capterra'da 6/5
5. Loom
Vidyard alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında , yüksek kaliteli oynatıcılar ve sorunsuz sosyal ağ entegrasyonuna sahip bir video barındırma platformu olan Loom yer alıyor . Kullanıcıların video içeriklerini bilgisayarlarından kolayca yükleyebilecekleri sorunsuz bir oynatma ve mükemmel bir kullanıcı arayüzü sunar. Yayınlamanın yanı sıra, gösterge panellerini kullanarak farklı hesapları da yönetebilirler.
Loom özellikleri
- Herhangi bir uygulamada, herhangi bir cihazda içerik kaydedin
- Videonuzu tarayıcınızda veya Loom uygulamasında düzenleyin
- İzleyiciler, videonun belirli bir anına yanıt vermek için emoji tepkileri ve zaman damgalı yorumlar bırakabilirler
- Mac IOS ürünlerinde ekran kaydetme özelliği mevcuttur
Loom'un artıları
- Loom, videolarının kalitesini artırmaya yardımcı olacak birçok analiz aracı sunar
- Kullanımı kolay analiz araçlarıyla, kullanıcılar zaman içinde izleyicilerinin performansını takip edebilirler
- Aboneliğinize bağlı olarak, sınırsız depolama alanına sahip olabilirsiniz
- Bu video barındırma hizmeti, her yeni kullanıcıya 5 GB ücretsiz depolama alanı sağlar ve kullanıcıların oynatma listeleri oluşturmasına ve içeriklerini düzenlemesine olanak tanır
Loom'un dezavantajları
- Videoların kalitesi düşük olabilir
- Ücretsiz sürümü kullanırken, videolar için 5 dakikalık bir zaman sınırı vardır
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç Planı: Ücretsiz
- İş: Aylık 8 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları
- 4. g2'de 7/5
- 4. capterra'da 6/5
6. BombBomb
BombBomb, şirketlerin insanların yayınladıkları içerikle nasıl etkileşim kurduğunu anlamalarına yardımcı olan bir video platformudur. Ayrıca, hedef kitleleriyle bağlantı kurmalarına olanak tanıyan özel video pazarlama araçları da sunar. Video mesajlaşmaya yeni başlayan kullanıcılar, BombBomb'un kapsamlı kaynak kitaplığından yararlanarak işlerinde videolarla başarıya ulaşabilirler.
BombBomb özellikleri
- Gmail entegrasyonu ile gelen kutunuzdan kayıt, gönderme ve izleme Ekran yakalama
- Slack, Linkedin veya tarayıcı uzantısı ile hemen hemen tüm e-posta uygulamaları veya CRM'ler aracılığıyla gönderin
- Veritabanınızdaki herkese sınırsız video e-postaları oluşturun ve gönderin
BombBomb'un artıları
- BombBomb, videolar kaydederek, iletilen mesajın duygularını ve tonunu aktarmaya yardımcı olur
- Etkileşimi izlemek için e-postaları izleyebilirsiniz
- Kullanımı kolaydır
BombBomb'un dezavantajları
- Aynı anda birden fazla kişiyi etiketleyemezsiniz
BombBomb fiyatlandırması
- Temel özellikler: Aylık 33 dolar
- Plus: Aylık 49 $
- Enterprise: 20'den fazla kullanıcısı olan takımlar için özel fiyatlandırma
BombBomb puanları ve yorumları
- 4. g2'de 6/5
- 4. capterra'da 4/5
7. Sendspark
Sendspark, işletmelerin doğrudan video mesajları aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurarak etkileşimi artırmasına ve insani bir dokunuş katmasına yardımcı olur. İster tanıtım, ister ürün demosu veya takip olsun, kullanıcılar her iki taraf için de daha iyi bir deneyim sunmak için kişiselleştirmeyi ölçeklendirebilir. Sendspark ayrıca, basit bir bağlantı ile müşterilerden veya iş arkadaşlarından video talep etme özelliğine de sahiptir.
Sendspark'ın anahtar özellikleri
- ROI'yi izleyebilirsiniz
- Gösterge paneli olan etkileşimli bir video platformudur
- Mesajları kişiselleştirebilirsiniz
Sendspark'ın avantajları
- Hızlı ve güvenilirdir
- İyi ses ve video kalitesine sahiptir
Sendspark'ın dezavantajları
- Bu listedeki diğer Vidyard alternatiflerine kıyasla sınırlı ücretsiz plan
Sendspark fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 15 dolar
- İş: Aylık 29,80 dolar
- Enterprise: Takımlar için özel fiyatlandırma
Sendspark puanları ve yorumları
- 4. g2'de 8/5
- 4. capterra'da 8/5
8. Bonjoro
Bonjoro, kullanıcıların potansiyel müşterileri dönüştürmek için videoları doğrudan siteye yükledikleri basit bir arayüze sahip bir video barındırma hizmetidir. Ayrıca, sosyal ağ sitelerindeki bağlantılar veya web sitesinin arama motoru aracılığıyla video mesajlarına erişebilirsiniz.
Bonjoro'nun anahtar özellikleri
- HD Chrome ekran ve web kamerası kaydedici
- Video içeriğinize dikkat çekici CTA'lar ekleyin
- Videonuzun tasarımını yeniden kullanılabilir bir şablon olarak düzenleyin ve kaydedin
- E-postalarınıza küçük görseller ekleyin veya basit bir bağlantı paylaşın
Bonjoro'nun artıları
- Hızlı videolar kaydedin ve gönderin
- Mesajları kişiselleştirebilir ve kimlerin tepki verdiğini görebilirsiniz
Bonjoro'nun dezavantajları
- Mobil uygulamada video önizlemesini oynatamazsınız
Bonjoro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 15 dolar
- Pro: Aylık 39 dolar
- Büyüme: Aylık 79 dolar
Bonjoro puanları ve yorumları
- 4. g2'de 7/5
- capterra'da 5/5
9. CreateStudio
CreateStudio, kolayca video oluşturmak ve bunları izleyicileriyle paylaşmak isteyenler için güçlü ve kullanıcı dostu bir çevrimiçi çözümdür. Hem bireyler hem de işletmeler için video barındırma hizmetleri sunar.
CreateStudio'nun anahtar özellikleri
- 7/24 çevrimiçi temsilci hizmeti sunar
- Video içeriğini platforma sürükleyip bırakabilirsiniz
- Video ve Ses Düzenleme
CreateStudio'nun avantajları
- Profesyonel düzeyde çıktı almak için kullanımı kolaydır
- Mükemmel teknik destek ve eğitim mevcuttur
CreateStudio'nun dezavantajları
- Bu video platformunda uzun animasyonlar oluşturamazsınız
CreateStudio fiyatlandırması
- Standart: Yıllık 199 $
- Tüm erişim hakkı: yıllık 349 $
CreateStudio puanları ve yorumları
- 4. g2'de 8/5
- 4. capterra'da 8/5
10. Hippo Video
Bu video platformu, kullanıcıların favori videolarını izleyip arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri bir akış oynatıcıdır. Uygulama, yüklenen her videoyu kullanıcının profiline göre otomatik olarak indeksler. Kullanıcılar daha sonra listeyi alfabetik olarak veya aradıkları içerik türüne göre görüntüleyebilir.
Hippo Video'nun anahtar özellikleri
- Outlook gelen kutunuzdan videoları kaydedin, gönderin ve izleyin
- Kişiselleştirilmiş video e-posta kampanyalarıyla aynı anda birden fazla potansiyel müşteriye ulaşın
- Video e-postalarınızı, video görüntülemelerinizi ve izleme yüzdesini izleyin
Hippo Video artıları
- Kullanımı kolaydır
- Videolarınız hakkında içgörüler elde edin
Hippo Video'nun dezavantajları
- Ekran kaydı yapabileceğiniz video sayısında bir sınır vardır
Hippo Video fiyatlandırması
- Başlangıç: Bir kullanıcı için aylık 19 dolar
- Pro: Kullanıcı başına aylık 40 dolar
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 65 dolar
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları
Hippo Video puanları ve yorumları
- 4. g2'de 6/5
- 4. capterra'da 5/5
Düz Metin İletişimine Veda Edin
Video içerik yönetim sistemine yatırım yapan takımlar, doğru mesajı doğru zamanda hedef kitlesine ileterek zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar.
ClickUp, içerik oluşturma, oryantasyon kılavuzları, proje incelemeleri ve daha fazlası gibi her türlü kullanım durumu için kişiselleştirilmiş, yüksek kaliteli videolar oluşturmanın en kolay ve en verimli yoludur! Ekran kaydı için Vidyard'ın en iyi alternatif aracı olan ClickUp, uzaktan çalışma ortam ının bağlantı şeklini değiştirir.