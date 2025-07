15 Eğitim Videosu Örneği: Etkili Çalışan Gelişimi için En İyi Uygulamalar

Clips Hub'da her şeyi yönetin: Clips Hub, her şeyi sipariş içinde tutmanıza yardımcı olur. ClickUp'ta yorum, görev veya belge olarak kaydettiğiniz her klip, daha sonra başvurmak üzere otomatik olarak Clips Hub'a kaydedilir. Burada, kliplerinizi istediğiniz şekilde arayabilir, sıralayabilir ve yönetebilirsiniz, böylece oluşturduğunuz klipleri asla kaybetmezsiniz