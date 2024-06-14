15 Eğitim Videosu Örneği: Etkili Çalışan Gelişimi için En İyi Uygulamalar

Kurumsal eğitim hala size sıkıcı konferans salonlarını ve bitmek bilmeyen PowerPoint sunumlarını mı hatırlatıyor?

Ne kadar çok şeyin değiştiğini görünce şaşıracaksınız.

Akıllı, etkileşimli ve hatta eğlenceli eğitim videoları, hamburger zincirlerinden aracı kurumlara kadar her alanda öğrenme ve gelişimi yeniden tanımlıyor. Bu videolar, sıkıcı materyalleri görselleştirmekten çok daha fazlasını yapıyor; çalışanların gelişimi ve elde tutulması için güçlü birer katalizör haline geliyor.

Eğitim videosu, çalışanların yetkinliklerini ve performansını artırmak için tasarlanmış bir eğitim kaynağıdır. Basit öğreticilerden ilgi çekici etkileşimli modüllere kadar çeşitli biçimlerde sunulur ve tümü belirli öğrenme çıktılarına ulaşmayı amaçlar.

Aslında, Forbes'a göre, izleyiciler video biçimindeki mesajların %95'ini hatırlarken, okuduklarında bu oran %10'dur. Evet, doğru okudunuz: %95!

Sonuçta, bu videolar karmaşık bilgileri yönetilebilir, kolay anlaşılır parçalara ayırır ve genellikle ilgi çekici görseller veya mizahla zenginleştirilir. Ve bu sadece öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekle kalmaz. Bu videolar aynı zamanda finansal açıdan da mantıklıdır.

Kuruluşlar, video tabanlı öğrenmeye geçerek fiziksel eğitim materyalleri, eğitmen ücretleri, seyahat masrafları ve mekan maliyetlerini ortadan kaldırarak eğitim maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Bir dahaki sefere 'zorunlu eğitim oturumu' planlarken, eğitim videolarına başvurmaya ne dersiniz?

Eğitim Videoları Neden Etkilidir?

Eğitim videoları, eğitim teknolojisi alanında sessiz başarı öyküleri yazmaktadır.

Öğrenme yönetim sistemleri ve oyunlaştırılmış uygulamalar gibi modern platformlar manşetleri süslerken, eğitim videoları arka planda işlerini yapmaya devam ediyor ve bilgiyi kalıcı hale getiriyor.

Gerçek şu ki, insanlar görsel öğrenenlerdir. Görsel hikaye anlatımı, eski çağlardan beri iletişim ve öğrenmenin temel bir yolu olmuştur.

Eğitim videoları, hikayelere olan tercihimizi kullanarak, kuru ve karmaşık bilgileri ilgi çekici görsel içeriğe dönüştürür ve genellikle çeşitli seslendirmeler ve müziklerle tamamlanır. Net animasyonlar sayesinde karmaşık süreçleri kolayca anlaşılır hale getirir ve açıklaması yüzlerce sayfa metin gerektiren soyut fikirleri somut görsellere dönüştürür.

Araştırmalar, beynimizin görsel bilgileri metinden 60.000 kat daha hızlı işlediğini göstermiştir. Dolayısıyla, ayrıntılı PowerPoint sunumunuz dikkatleri üzerinde tutmakta zorlanırken, iyi tasarlanmış bir eğitim videosu dikkatleri çekip sürdürür.

Ayrıca, eğitim videoları kapasite geliştirmeye olanak tanır ve iletişim etkinliğini artırır. Bu iki unsur, özellikle çevik eğitim olmak üzere tüm başarılı eğitim programları için çok önemlidir.

Eğitim Videolarının Türleri

Eğitim videoları, farklı öğrenme hedeflerine ve izleyici ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çeşitli biçimlerde sunulur.

Bu türleri anlamak, eğitim hedeflerinize uygun stili seçmenize yardımcı olabilir.

Eğitim videoları

Bu eğitim videoları, belirli becerileri veya görevleri öğretmek için tasarlanmış adım adım açıklamalar veya gösterimler içerir.

İster yeni bir çalışanı işe alırken, ister yeni bir yazılım aracını öğrenirken, ister pratik bir beceriyi ustalaştırırken, eğitim videoları izleyicileri sürecin her adımında yönlendirerek kendi hızlarında ilerlemelerini sağlar.

Animasyonlu eğitim videoları

Geleneksel video biçimleri için çok kuru veya karmaşık olabilecek karmaşık kavramları açıklamak gerektiğinde, animasyonlu videolar gerçek bir kurtarıcı olabilir.

Bu videolar, kavramları hayata geçirmek için ilgi çekici görseller ve dinamik animasyonlar kullanarak soyut veya zorlu konuları erişilebilir ve ilginç hale getiriyor.

Bu tür videolar, bilimsel süreçler veya veri görselleştirme gibi görsel yardımcıların faydalı olduğu konularda özellikle etkilidir.

Ekran kaydı videoları veya ekran kayıtları

Birkaç ücretsiz ekran kayıt aracı, yazılım eğitimi veya dijital bir ürünün görsel olarak gösterilmesini gerektiren herhangi bir uygulama için idealdir.

Screencast videoları, yazılım uygulamaları hakkında açık ve öz bir kılavuz sağlamak için genellikle sesli açıklamalar eşliğinde ekranı doğrudan yakalar.

Bu doğrudan görünüm, öğrenicilerin tam olarak ne yapmaları gerektiğini görmelerini sağlayarak eğitimin kullanılabilirliğini artırır.

Rol yapma videoları

Gerçek hayattan senaryoları simüle eden rol yapma videoları, çalışanların çeşitli durumlarda uygun yanıtları ve davranışları anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

Bu videolar, müşteri hizmetleri, satış taktikleri veya liderlik becerileri gibi kişilerarası dinamiklerin anahtar rol oynadığı yumuşak beceri eğitimleri için özellikle yararlıdır.

Mikro videolar

Bu kısa ve odaklanmış videolar genellikle sadece birkaç dakika sürer ve tek bir konuyu veya görevi kapsar.

Mikro videolar, belirli konularda hızlı cevaplara veya tekrar bilgilere ihtiyaç duyan öğrenciler için mükemmeldir. Öğrencilerin eğitimi küçük, yönetilebilir parçalar halinde almalarını sağlar.

Etkili Eğitim Videolarının Unsurları

Eğitim videolarının başarısı, tasarımlarına ve uygulamalarına bağlıdır. Etkili bir eğitim videosunda dikkate alınması gereken bazı anahtar unsurlar şunlardır:

1. Videolarınızı kısa ve net tutun

Dikkat süresi sınırlı olduğundan, izleyicilerin ilgisini korumak için mesajların açık ve kısa olması çok önemlidir.

Kısa ve öz videolar, izleyicileri yormadan önemli bilgilerin etkili bir şekilde aktarılmasını sağlar.

2. Öğrenmeyi aktif bir deneyime dönüştürün

Testler ve karar verme senaryoları gibi etkileşimli özellikler, pasif görünümü ilgi çekici bir öğrenme deneyimine dönüştürebilir.

Bu öğeler, öğrenenlerin bilgileri gerçek zamanlı olarak uygulamasına olanak tanıyarak anlayışı derinleştirmeye ve bilgiyi daha iyi hatırlamaya yardımcı olur.

3. Multimedya ile netliği artırın

Yüksek kaliteli görseller ve ses, sadece estetik açıdan değil, netlik açısından da çok önemlidir.

Bu videolar, karmaşık bilgileri basitleştirmeye ve izleyicilerin ilgisini canlı tutmaya yardımcı olarak daha sürükleyici bir video öğrenme deneyimi sunar.

4. Erişilebilirliği sağlayın

Altyazılar ve net anlatım gibi erişilebilirlik özellikleri, yeteneklerinden bağımsız olarak tüm çalışanların eğitimden yararlanabilmesini sağlar.

Videoların mobil cihazlarla uyumlu olmasını sağlamak, erişilebilirliği artırarak hareket halindeyken öğrenmeyi de mümkün kılar.

5. Destek materyalleriyle videonun ötesine geçin

Eğitim yazılımınızda PDF'ler veya ilgili içeriğe bağlantılar gibi ek kaynaklar sağlamak, öğrenmeyi güçlendirebilir.

Bu materyaller, öğrenenlerin kendi hızlarında konuları daha derinlemesine incelemelerine ve bilgileri pratikte uygulamalarına olanak tanır.

15 Eğitim Videosu Örneği

Hadi işin özüne gelelim ve bazı eğitim videolarını izleyelim! İşte 15 mükemmel kurumsal eğitim videosu örneği:

1. ClickUp'ın videosu: ClickUp Kliplerine Giriş

ClickUp'ın bu videosu, kolayca anlaşılabilir ve ilgi çekici kurumsal ve eğitim içerikleri oluşturmak isteyen L&D profesyonelleri için çığır açan Clips özelliğinin gücünü sergiliyor.

Bunun iyi bir eğitim videosu biçimi olmasının bazı nedenleri şunlardır:

Video sadece 35 saniye uzunluğunda olduğundan, öğrencinin dikkatini çekmeyi ve en önemli ayrıntıları ön plana çıkarmayı garanti eder

Videoda benzetmelerin kullanılması, videoyu daha anlaşılır hale getirir

Ürünün adım adım tanıtımı, eğitimin kullanılabilirliğini artırır

ClickUp Clips'i öne çıkaran nedir?

ClickUp Clips ile kısa videolar kaydedin ve paylaşın

ClickUp Clips'in avantajı, basitliği ve erişilebilirliğidir.

Geleneksel video düzenleme yazılımlarından farklı olarak, Clips herkesin doğrudan ClickUp platformunda kısa açıklayıcı videolar (ekran kaydı videosu gibi) kaydetmesine olanak tanır.

Özel düzenleme programlarına gerek yok! Bu, L&D oluşturucularına ve takıma belirli özellikler, süreçler veya sorun giderme adımları hakkında hızlı eğitim modülleri oluşturma olanağı ve motivasyonu sağlar.

L&D takımları ClickUp Clips'i nasıl kullanabilir?

ClickUp Clips, L&D takımlarının modern öğrenicilerin kolayca sindirebilecekleri bilgileri tercih etmelerine uygun, kısa ve ilgi çekici video eğitim modülleri oluşturmasına olanak tanır.

ClickUp Clips'i L&D uzmanları için değerli bir araç haline getiren anahtar özelliklerin bir özetini burada bulabilirsiniz:

Konuşmalar içinde oluşturun: Herhangi bir ClickUp konuşması içinde kolayca bir Klip kaydederek net iletişim ve işbirliğini teşvik edin. Dahası, bir ClickUp Klibinin herhangi bir bölümüne tıklayarak yorum bırakabilir ve bir tartışma başlatabilirsiniz. ClickUp, videoda yapılan tüm yorumların zaman çizelgesini gösterir, böylece tek bir tıklama ile herhangi bir bölümü tekrar oynatabilirsiniz

ClickUp Clips'e tıklayarak yorum yapın ve konuşmaya başlayın

AI ile transkripsiyon: ClickUp Brain —ClickUp'ın yerleşik AI asistanı—zaman damgaları ve snippet'ler dahil olmak üzere her klibi otomatik olarak transkripsiyonlayarak belirli bilgileri bulmanızı kolaylaştırır. Klip transkriptleri ayrıca ClickUp Brain tarafından indekslenir, böylece Klip Kitaplığınızda belirli içerikleri arayabilirsiniz

ClickUp Brain ile her ClickUp Klibini transkripsiyonlayın

Tek tıklamayla paylaşın: Klibinizi doğrudan Klibinizi doğrudan ClickUp Görevlerine veya ClickUp Belgelerine yerleştirin, herkese açık bir bağlantıyla paylaşın veya daha geniş dağıtım için video dosyasını indirin

Herhangi bir klibi göreve dönüştürün: Herhangi bir klibi ClickUp Görevine dönüştürün, sahiplerini atayın ve videoda paylaşılan fikirler üzerinde işlem yapın. Herhangi bir klibi bir görevin açıklamasına ekleyin, takım üyelerini atayın ve görevi işinizin yapıldığı herhangi bir Liste, Klasör veya Alana sorunsuz bir şekilde aktarın

Herhangi bir ClickUp Klibini bir görevin açıklamasına yerleştirin ve atanan kişileri ekleyin

Clips Hub'da her şeyi yönetin: Clips Hub, her şeyi sipariş içinde tutmanıza yardımcı olur. ClickUp'ta yorum, görev veya belge olarak kaydettiğiniz her klip, daha sonra başvurmak üzere otomatik olarak Clips Hub'a kaydedilir. Burada, kliplerinizi istediğiniz şekilde arayabilir, sıralayabilir ve yönetebilirsiniz, böylece oluşturduğunuz klipleri asla kaybetmezsiniz

ClickUp Clips Hub ile her şeyi tek bir yerden yönetin

2. HubSpot'un videosu: Facebook Reklamları Hedefleme

HubSpot Academy, kapsamlı dijital pazarlama eğitim videoları sunar.

Bu Facebook Reklam Hedefleme videosu, reklamlarınızla doğru kitleye ulaşmak gibi karmaşık bir konuyu ele alıyor. Ancak izleyicileri jargonla boğmak yerine, konuyu net adımlara ayırıyor.

Bunun iyi bir eğitim videosu biçimi olmasının bazı nedenleri şunlardır:

Karmaşık konuları kolay anlaşılır adımlara ayırır

Kavramları açıklamak için ekran görüntüleri gibi görseller kullanır

Video, konuyu kapsamak için yeterince uzun, ancak izleyicilerin faizini kaybetmeyecek kadar da uzun değil

3. Canva'nın videosu: Expedia Group, Canva ile haftada 120 tasarım saatinden nasıl tasarruf etti?

Burada, Expedia Group'tan bir çalışan Canva'nın şirketlerine nasıl fayda sağladığını anlatıyor. Bu tür eğitim videoları, müşteri referanslarıdır.

Bir ürünün nasıl başarılı bir şekilde kullanılabileceğine dair gerçek hayattan bir örnek sunar. Bu video, müşteri başarı takımlarının oryantasyonunda kullanılırsa, çalışanların ürünün olumlu etkisini görmelerine ve diğer benzer şirketlere nasıl fayda sağlayabileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Bunun iyi bir eğitim videosu biçimi olmasının bazı nedenleri şunlardır:

Öğrenciler gerçek bir kişinin deneyimini gördüklerinde, bunun etkinliğine daha fazla inanma eğilimindedirler

Referanslar, ürünün/hizmetin sağladığı belirli avantajları vurgular ve değer önerisini anlaşılır bir şekilde sunar

Hikayeler doğal olarak ilgi çekicidir ve referansları geleneksel ürün eğitim videolarından daha akılda kalıcı hale getirir

4. Google Analytics Videosu: Google Analytics'te anahtar etkinlikler ve dönüşümler

Bu yazılım güncelleme açıklayıcı video, Google Analytics'teki güncellemeyi, değişiklikleri ve bunların nedenlerini açıklayarak anlatıyor.

Bu biçim, güncellemenin temel bağlamını açıklamaya zaman ayırdığı için iyi bir eğitim videosu biçimi olabilir.

Bu eğitim videosu biçiminin işe yaradığı nedenler:

Güncellemeyi net adımlara ayırır ve değişikliğin nedenini açıklar

Metin katmanları ve basit animasyonların kullanımı, eski ve yeni terminoloji arasındaki değişiklikleri açıklamaya yardımcı olur

Eğitmen gereksiz konuşma unsurlarından kaçınır ve anahtar bilgileri aktarmaya odaklanır

5. Adobe Creative Cloud'un videosu: Renk Teorisi İlkeleri

Bu videoda konuşmacı, renk teorisinin tarihsel arka planını sunar, birincil, ikincil ve üçüncül renk kavramlarını açıklar ve renklerin ton, doygunluk ve değer gibi özelliklerini tartışır.

Bu eğitim videosu biçimi birçok avantaj sunar:

Bir konuyu yapılandırılmış bir şekilde kapsamlı bir şekilde özetler

Kavramlar, ödüllü bir grafik tasarım stüdyosu olan Blok Design'ın kurucusu, güvenilir ve yetkili bir kişi tarafından açıklanmaktadır

Görüntüleri kullanarak izleyicilerin tartışılan kavramları anlamasına yardımcı olur

6. Analyst Academy'nin videosu: En popüler 5 danışmanlık klibi (ve nasıl oluşturulur)

Bu, danışmanlara yönelik PowerPoint slaytları tasarlamaya yönelik bir eğitim videosudur.

Konuşmacı, danışmanların beş ana slayt düzenini tekrar tekrar kullandığını savunuyor.

İzleyicilere bu beş slaytı nasıl oluşturacaklarını öğreterek, zaman kazanmalarını ve sunumlarını iyileştirmelerini amaçlamaktadır.

Bu eğitim videosu biçimini kullanmanın en önemli avantajları şunlardır:

Bilgi ve örnekleri doğrudan hedef kitlenin (danışmanların) ihtiyaçlarına göre uyarlar

Oluşturma sürecini kolay adımlara ayırır

Şablonların gerçek örneklerle pratikte nasıl kullanıldığını gösterir

7. Gong'un videosu: İtirazlarla başa çıkma — Satışta her türlü itirazın üstesinden gelmek için 7 adım

Satış profesyonellerine satış itirazlarını ustaca ele alma konusunda eğitim vermek istiyorsanız, bu kapsamlı eğitim videosu işinize yarayabilir.

Gong'un B2B satış sürecinin yedi adımını açık ve yapılandırılmış bir sunumla izleyicilere anlatır.

Bu eğitim videosu biçimini seçmek için bazı güçlü nedenler şunlardır:

Çalışanların indirip gerçek satış görüşmeleri sırasında referans aracı olarak kullanabilecekleri bir slayt sunumu sağlar

Video, çözümlerini göstermek için gerçek hayattan senaryoları etkili bir şekilde kullanarak içeriği daha pratik ve uygulanabilir hale getiriyor

Kavramı farklı adımlara veya bölümlere ayırarak öğrenenin daha derin nüansları anlamasını sağlar

8. Xenium HR'nin videosu: Yapıcı geri bildirim nasıl verilir?

Bu video, çalışanlara yapıcı geri bildirim vermeyi anlatan bir rol canlandırmasıdır. Videoda Brandon, iş arkadaşının masasına gelerek kendisinin destek görmediğinden şikayet eder.

Ardından iş arkadaşı kendi bakış açısını açıklıyor ve gelecekte iletişimi iyileştirmek için önerilerde bulunuyor.

Bu eğitim biçiminin ideal olmasının nedenleri şunlardır:

Çalışanların karşılaşabilecekleri gerçek hayattaki durumları simüle ederek, bu durumları nasıl etkili bir şekilde ele alabileceklerini görmelerini sağlar

Video, olumlu ve olumsuz iletişim yaklaşımlarını vurgulayarak izleyicilere net çıkarımlar sunar

İzleyiciler durumu her iki taraftan da görebilir, bu da farklı bakış açılarını ve olası yanıtları anlamalarına yardımcı olur

9. Nvidia'nın videosu: En yüksek performans için AI modellerini budama

Bu animasyonlu video, donanım farkındalı gecikme budama (HELP) adı verilen otonom araçlar için yeni bir eğitim modeli yöntemini ele almaktadır. Bu yöntemin verimli ve doğru olması nedeniyle eğitim videoları için çok uygun olduğunu savunmaktadır.

Bu biçim, izleyicilere sorun, çözüm ve çözümün avantajları hakkında güçlü bir anlayış sağladığı için etkilidir.

Kurumsal eğitim videoları için bu biçimi seçmeniz için birkaç neden daha:

Video, sorunu açıklamakla başlar ve ardından yeni yöntemin sorunu nasıl çözebileceğini anlatarak, öğrenenlere çözümün gerekliliği hakkında daha fazla bilgi verir

Kavramların animasyonlar ve diğer görsel örneklerle anlatılması, izleyicilerin materyalleri daha iyi anlamasına yardımcı olur

Video, pratik ve gerçek dünya uygulamalarına odaklanmaktadır

10. McDonald's Videosu: McDonald's'ta hamburger nasıl yapılır?

Öğrenmeyi basit ve pratik tutmanın bir örneği olan bu nasıl yapılır videosu, gerçek hayattan örnekler kullanarak yeni çalışanlara McDonald's hamburgerinin yapımının her adımını gösteriyor.

Bu biçimin eğitim için neden uygun olduğunu öğrenin:

Video, süreci adım adım akışa ayırarak, görevi yeni üstlenen öğrenciler için faydalı hale getirir

Video, çörek parçalarının isimleri (taç ve topuk) gibi anahtar bilgileri tekrarlar. Bu tekrar, eğitim alanların önemli ayrıntıları ezberlemesine yardımcı olabilir

Video, doğru tekniğe odaklanmaktadır. Bu, eğitim alanların hatalardan kaçınmasına ve tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilir

11. ReachOut Australia'nın videosu: İş yerinde zorbalık

İşyerinde zorbalıkla mücadele etmek zor bir konudur. Konunun karmaşıklığına rağmen, animasyonlu eğitim videosu bunu etkili bir şekilde basitleştirir. Grafik öğeler ve seslendirmeler kullanarak açık ve anlaşılması kolay talimatlar verir. Bu yaklaşım, izleyicilerin içeriği kolayca takip etmesini sağlar.

Bu eğitim videosu biçimini aşağıdaki nedenlerle tercih edebilirsiniz:

Mizah ve dramatizasyon kullanımı, izleyicilerin materyale ilgi duymasını sağlayabilir

Video, hem bariz hem de ince zorbalık davranışlarının açık ve anlaşılır örneklerini kullanıyor

Video, izleyicilere net adımlar ve kaynaklar sunarak, gerektiğinde yardım almaya teşvik eder

12. SafetyCulture'un videosu: Gıda güvenliği için İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

Bu video, iyi bir senaryonun gücünün harika bir örneğidir! Canlı renkler ve ayrıntılı görsellere bağlı kalmak yerine, bu eğitim videosu izleyicilerin seslendirmeye odaklanmasına yardımcı olan temiz ve anlaşılır bir stil tercih ediyor.

Senaryoya verilen önem, mesajın odak noktasında kalmasını sağlarken, görseller iletişimi güçlendirmede destekleyici bir rol oynar.

Bu biçimin eğitim videoları için mükemmel olmasının nedenleri şunlardır:

Video, bilgileri kısa ve öz tutarak izleyicinin dikkatini ve bilgiyi kalıcılığını en üst düzeye çıkarır

Gerçek hayattan senaryoların gösterilmesi, izleyicilerin sürecin günlük durumlarda nasıl uygulandığını anlamasına yardımcı olur

Yönergeleri daha küçük, sindirilebilir parçalara ayırarak, video bilgilerin daha kolay işlenmesini ve ezberlenmesini sağlar

13. Burger King'in videosu: Grilled Dogs ft Snoop Dogg

Bu, Burger King çalışanlarına yeni menü öğesi olan Grilled Dogs'u hazırlamaları konusunda bilgi veren etkileşimli bir videodur.

Burger King, Snoop Dogg'u sunucu olarak kullanarak ve ürünü canlı ve ilgi çekici bir şekilde tanıtarak eğitimlerini renklendiriyor.

Popüler kültürün cazibesini kullanarak, eğitimin akılda kalıcı olmasını ve geniş bir kitleye hitap etmesini sağlıyorlar

Bu biçimin işe yaradığı nedenler:

Snoop Dogg gibi bir ünlüyü kullanmak, dikkatleri üzerine çekebilir ve eğitim oturumunu çalışanlar için daha ilgi çekici hale getirebilir

Video, çalışanların anahtar bilgileri hatırlamasına yardımcı olmak için akılda kalıcı sloganlar ve kafiyeli sözler kullanıyor

Video, yeni menü öğesini açık bir şekilde anlatıyor ve sosisli sandviçlerin nasıl pişirileceğini ve hangi sosların mevcut olduğunu kısaca açıklıyor

14. Ahref'in videosu: Yeni başlayanlar için eksiksiz SEO kursu

Ahrefs'in eğitim videoları, etkili eğitim içeriğinin öne çıkan bir örneğidir.

Bu videolar, yüksek kaliteli prodüksiyon ile eğitici bilgiler ve araçların pratik gösterimlerini bir araya getirerek, SEO becerilerini geliştirmek isteyenler için paha biçilmez bir kaynak oluşturuyor. Bu videoların SEO topluluğu içinde neden bu kadar beğenildiğini anlamak kolay.

Bu eğitim videosu biçimini kullanmayı düşünmeniz için bazı ikna edici nedenler:

Video, modüllere ayrılmıştır, bu da öğrencilerin aradıkları bilgileri kolayca bulmalarını ve gezinmelerini sağlar

Video görsel olarak çekici ve tartışılan kavramları açıklamaya yardımcı olacak ekran kayıtları içeriyor

Konuşmacı, izleyicilere sorular sorarak ve alıştırmalar yaparak onların ilgisini çekiyor, bilgilerin akılda kalmasını ve pratikte uygulanmasını sağlıyor

15. Neil Patel'in videosu: Podcast'inizi nasıl daha popüler hale getirebilirsiniz?

Neil Patel'in YouTube öğrenme videoları, dijital pazarlama becerilerini geliştirmek isteyen hem yeni başlayan hem de deneyimli pazarlamacılar için bir hazinedir.

Bu videoda, onun açık ve net sunumları, zengin içgörüler ve uygulanabilir stratejilerle doludur ve karmaşık konuları erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir.

Neil, dikkatinizi çekecek görseller ve örnekler kullanarak pasif bir izleyici olmaktan çıkıp aktif bir şekilde öğrenmenizi sağlar.

Bu, iyi bir eğitim videosu biçimi olmasının nedenleri:

Neil, yedi yıllık podcast deneyiminden edindiği pratik dersleri paylaşarak değerli, veriye dayalı tavsiyeler sunuyor

Video, podcast görünürlüğünü ve katılımını artırmak için hemen uygulanabilir ipuçları sağlar

Altı dakikadan kısa sürede, video çok fazla zaman gerektirmeden öğrenenlerin ilgisini çekmeyi garanti eder

Görsellerle anahtar noktaları birleştirmek, bilgilerin akılda kalmasını güçlendirir

En iyi eğitim videosu örneklerini gördükten sonra, kendi eğitim videonuzu nasıl oluşturabileceğinizi görelim.

Eğitim Videoları Oluşturma Adımları

Hedef kitlenizin ilgisini canlı tutan bir video eğitim programı hazırlamak için basit bir kılavuz:

1. Sağlam bir planlama ile başlayın

Sonunu bilmeden bir hikayeye başlamayacağınız gibi, kurumsal eğitim videonuzun yapımını da aceleye getirmeyin. Hedeflerinizi belirleyerek başlayın. Hedef kitleniz kim? Onların ne öğrenmesini istiyorsunuz?

Bu net vizyon, videonuzun kafa karıştırıcı bir hikayeye dönüşmesini önleyecektir.

Ayrıca, çalışan eğitimi plan şablonu kullanarak eğitim stratejilerinizi beyin fırtınası yapabilir, ana hatlarıyla belirleyebilir, detaylandırabilir ve derleyebilirsiniz.

2. Net bir senaryo hazırlayın

Senaryonuzu eğitim videonuzun omurgası olarak düşünün. İzleyicilerinizi içerik boyunca sorunsuz bir şekilde yönlendirmeli ve gereksiz ayrıntılardan uzak olmalıdır.

Hikaye anlatım tekniklerini kullanmayı düşünün. Senaryonuza bir hikaye eklemek, içeriği daha anlaşılır ve akılda kalıcı hale getirebilir. Gerçek hayattan senaryolar veya vaka çalışmaları eklemeyi düşünün.

Videolarınızı kısa, doğrudan ve jargon içermeyen tutun; basitlik en iyi dostunuzdur. Karmaşık kavramların nasıl özetlenebileceğini öğrenmek için bazı asansör konuşması örneklerine bakın.

3. Kaliteli prodüksiyona odaklanın

Şimdi görsel ve işitsel unsurlara odaklanmanın tam zamanı.

İyi bir aydınlatmaya yatırım yapın. Kötü aydınlatma dikkat dağıtır ve izleyicilerin videoyu takip etmesini zorlaştırır. Mümkün olduğunca eşit ve doğal bir aydınlatma sağlayın

Net ses kalitesine öncelik verin. Bu şarttır. Arka plan gürültüsünü ortadan kaldırın ve sesinizin (veya anlatıcının sesinin) net ve anlaşılır olmasını sağlayın. Yüksek kaliteli bir mikrofon kullanmayı düşünün

4. Etkili düzenleme

En iyi çekilmiş sahneler bile düzenleme sihrinden yararlanabilir. Düzenleme araçlarını kullanarak gecikmeleri kesin, geçişleri iyileştirin ve görselleri anlatımınızla senkronize edin. Bu adım, videonuzu şık ve profesyonel bir pakete dönüştürür.

5. Akıllıca dağıtım yapın

Kendi eğitim videolarınızı saklamayın. Hedef kitlenize en uygun dağıtım platformunu seçin.

Şirket içi eğitim için: Şirketinizin Öğrenme Yönetim Sistemini (LMS) kullanın veya intranetinizde özel bir video kanalı oluşturun

Harici izleyiciler için: Hedef kitlenize bağlı olarak YouTube, Vimeo veya sosyal medya gibi platformları değerlendirin

Videonuzu arama motorları için optimize edin. Hedef kitlenizin eğitim videonuzu kolayca bulabilmesi için alakalı anahtar kelimeler ve açık başlıklar kullanın

Profesyonel ipucu: Videonuzu kolayca erişilebilir hale getirin! İşitme engelli izleyiciler veya okumayı tercih edenler için altyazı veya transkript sağlayın.

ClickUp ile Eğitim Videoları Oluşturun

Eğitim videoları, kurumsal öğrenmeyi devrim niteliğinde bir dönüşüme uğratarak ilgi çekici ve etkili deneyimlere dönüştürdü.

Dikkatli bir planlama, yüksek prodüksiyon kalitesi ve özenli bir dağıtım ile, öğrenmeyi kolaylaştıran ve öğrenilenlerin kalıcılığını artıran içerikler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Clips'in kısa eğitim videolarından Gong'un ayrıntılı satış eğitimine kadar gördüğümüz 15 örnek, öğrenenlerin ilgisini çekmek ve bilgiyi daha iyi hatırlamalarını sağlamak için çeşitli etkili yaklaşımlar sunuyor.

ClickUp gibi araçlar, eğitim içeriğinizi kolayca üretmenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlayan Clips gibi özellikler sunar. Bu kaynaklarla, gelecekteki zorlukların üstesinden gelmeye hazır, bilgili ve yetenekli bir iş gücü oluşturmak için etkili eğitim videoları oluşturabilirsiniz.

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