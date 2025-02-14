2025 için en iyi 13 Loom alternatifi ve rakibi

E-posta ile karmaşık bir fikri açıklamakta zorlandınız mı? Ya da başka bir toplantı planlamadan bir proje hakkında geri bildirimde bulunmak istediğiniz oldu mu? Popüler bir video mesajlaşma aracı olan Loom, bunları yapmanıza yardımcı olur.

Ancak, her araç her takım için mükemmel bir seçim değildir. Bazı işletmeler gelişmiş düzenleme özelliklerine, daha iyi entegrasyonlara veya daha uygun fiyatlı seçeneklere ihtiyaç duyabilir. Diğerleri ise Loom'un ücretsiz planının sınırlamaları veya daha büyük takımlar için uygunluğu konusunda endişeli olabilir.

Aslında, çalışanlar günde 1.200 kez (haftada yaklaşık 4 saat) uygulama arasında geçiş yaparken, doğru araç zaman kazanmak ve hayal kırıklığını azaltmak için çok önemli bir rol oynayabilir.

Bu blog yazısı, ihtiyaçlarınıza en uygun ücretli ve ücretsiz Loom alternatiflerini ele alacaktır.

Loom alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %17'si "süper bağlantı kurucular"dır ve günde 15'ten fazla işyeri ilişkisini yönetir. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, çoğu profesyonel iş yerinde ortalama olarak 6 temel bağlantıyla iletişim halindeyken, her altı kişiden biri çok daha fazla konuşmayı yönetmek zorunda kalıyor. Bu, bilgi çalışanlarının enerjisini ve odaklanarak iş yapma yeteneğini önemli ölçüde tüketebilir. Gereksiz platform değiştirme ve bağlam geçişlerini önlemek için, konuşmaları ve işleri iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'a taşıyın.

Etkili bir iletişim aracı seçmek sadece kolaylık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve takımınızın daha anlamlı işlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

Bir video kayıt aracı seçmeden önce dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:

Anahtar özellikler: Ekran kaydetme, web kamerası entegrasyonu ve kayıtlarınıza açıklık sağlamak için açıklama veya altyazı ekleme gibi temel özellikleri göz önünde bulundurun

İşbirliği araçları: Video paylaşımını, geri bildirim toplama ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştıran özellikleri arayın

Entegrasyon ve iş akışı uyumluluğu: Aracın, proje yönetimi veya Aracın, proje yönetimi veya iletişim platformları gibi mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını kontrol edin

Ölçeklenebilirlik ve fiyatlandırma: Aracın bütçenize uygun olduğundan ve takımınızın büyümesine veya değişen ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir planlar sunduğundan emin olun

Kullanım kolaylığı: Aracın sezgisel olduğundan emin olun, böylece takımınızdaki herkes zor bir öğrenme süreci yaşamadan video kaydedip paylaşabilir

💡Pro İpucu: AI ekran kaydediciyi kullanarak videolarınız için zaman damgaları ve özetler otomatik olarak oluşturun, izleyicilerin anahtar noktalara daha hızlı ulaşmasını sağlayın.

Kullanabileceğiniz En İyi 13 Loom Alternatifi

Uzaktan çalışma ve dijital işbirliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte, doğru video mesajlaşma aracını bulmak takım verimliliğini artırabilir veya azaltabilir. İşte çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve iletişimi hiç olmadığı kadar iyileştirmek için en iyi 13 Loom video alternatifi:

1. ClickUp (Yerleşik ekran kaydetme özelliği ile kolaylaştırılmış iletişim için en iyisi)

ClickUp Clips ile başlayın ClickUp Clips ile ekran kayıt iş akışınızda devrim yaratın

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve iletişimi tek bir güçlü AI destekli platformda birleştirerek etkili sonuçları daha hızlı elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp Clips, geri bildirim veya açıklamalar için hızlı bir bilgisayar ekranı kayıt özelliği sunarken, yapay zeka destekli transkripsiyon, otomatik olarak doğru video transkriptleri oluşturarak erişilebilirliği artırır. Bu entegrasyon, takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayarak zamandan tasarruf eder ve iletişim boşluklarını azaltır.

Merkezi Clips Hub'da birden fazla Clips'i yönetin

Clips, ClickUp'ın bir parçası olduğu için, video kaydetmek ve ekran paylaşımı yapmak için farklı araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Her şeye mevcut çalışma alanınızdan erişebilirsiniz. Clips'i doğrudan ClickUp içindeki görevlere, yorumlara veya belgelere gömebilir, böylece işbirliği yaptığınız kişiler bağlam içinde kolayca erişebilir.

Ayrıca, ClickUp'ın yerel AI asistanı ClickUp Brain, oluşturduğunuz video içeriği ile birlikte çalışır. Videoları metne dönüştürerek, takımların proje yönetimi, not alma veya içerik oluşturma görevleri için video içeriğine kolayca başvurmasını ve bunları düzenlemesini sağlar.

ClickUp Brain ile çalışma alanınıza özel AI desteği alın — video ve ses kayıtlarının transkripsiyonu dahil

[ClickUp'ta] görevlerin yakalanması çok kolay. Görevlerin daha sonra dağıtımı çok sorunsuz işliyor. En önemlisi: Clip[s] özelliği tek başına aboneliğin bedelini karşılar.

ClickUp'ta görevleri yakalamak çok kolay. Görevlerin daha sonra dağıtımı da çok sorunsuz işliyor. En önemlisi: Clip[s] özelliği tek başına abonelik ücretine değer.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'i kullanarak kaydedilen içeriklerden içgörüler analiz edin ve çıkarın, bilgileri anında eyleme dönüştürün

Clips'inizden otomatik olarak video özetleri ve aranabilir transkriptler oluşturun

Ekran kayıtlarınızda zaman sınırı veya filigran olmadan kayıt yapın (ücretli planlarda)

Video klipler içinde doğrudan yanıtlara izin vererek geri bildirimleri merkezileştirin

Gereksiz toplantıları ve "iş hakkında iş" yapmayı ortadan kaldırarak önemli olan şeylere odaklanın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Organizasyonunuzdaki iletişim beklentilerini, kanallarını ve sorumluluklarını netleştirmek için bir iletişim planı şablonu kullanın. Şablonlarda özetlenen sektörün en iyi uygulamalarını takip ederek müşteriler, iş arkadaşları, ortaklar ve diğer paydaşlarla etkili ilişkiler kurun.

2. Vidyard (Satış takımları için en iyisi)

vidyard aracılığıyla

Loom hızlı video mesajları ve iç iletişim için mükemmelken, Vidyard farklı bir amaç için tasarlanmıştır: profesyonel video içeriği ile satışları artırmak ve anlaşmalar kazanmak. Video barındırma, oluşturma ve derinlemesine analiz için bir platformdur. Bu, pazarlama, satış ve müşteri desteği için özel olarak tasarlanmış ekran kayıt özelliklerine sahip olacağınız anlamına gelir. Böylece yüksek kaliteli videolar oluşturabilir, izleyici katılımını izleyebilir ve mevcut CRM ve pazarlama otomasyon sistemlerinizle entegre edebilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Hesap yöneticilerinin neredeyse %60'ı satış süreçlerinde video mesajları kullanıyor.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

AI avatarlarını kullanarak potansiyel müşterileriniz için kişiselleştirilmiş satış videolarını büyük ölçekte oluşturun

Vidyard'ın tarayıcı uzantıları, masaüstü uygulaması veya mobil uygulamasıyla web kameranızı veya ekranınızı kullanarak videolar kaydedin

İzleyici katılımı ve terk oranları gibi ayrıntılı metriklerle video performansını analiz edin

Videoları markanızla, logolarınızla ve kişiselleştirilmiş küçük görsellerle özelleştirin

Şifre koruması, kısıtlı erişim ve özelleştirilebilir gizlilik ayarlarıyla videolarınızı güvence altına alın

Vidyard sınırlamaları

Platform, bazı kullanıcılar için hantal ve gezinmesi son derece zor olabilir

Tüm ekranı kaydederken açıklama ekleyememe

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Aylık 89 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Vidyard Alternatifi ve Rakibi

3. Snagit (Ekran görüntüsü ve video yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi)

snagit aracılığıyla

Hiç bir web sayfasının tamamını yakalamaya çalıştınız, ancak bir sürü birleştirmeniz gereken garip ekran görüntüsüyle mi sonuçlandı? Snagit, kaydırma yakalama özelliği ile bu sorunu çözerek, tek bir hareketle sayfaların tamamını yakalamanızı sağlar.

Ayrıca, sizi bekletmeyecek can sıkıcı zaman sınırları olmadan ekran ve web kamerası kaydı da yapar. Ayrıca, yakalamalarınızı Google Drive, OneDrive ve diğer hizmetlere kolayca senkronize edebilir ve hatta en sık yaptığınız yakalamalar için özel ön ayarlar ve klavye kısayolları oluşturabilir, böylece ş akışınızı daha da hızlandırabilirsiniz.

Snagit'in en iyi özellikleri

Binlerce telifsiz varlıkla belgelerinizi, eğitimlerinizi ve sunumlarınızı geliştirin

Görüntüleri ve videoları etiketleyin ve favorilerinizi kaydedin

Tarihe, video dosyası türüne ve uygulamaya göre filtreleyin ve sıralayın

Snagit sınırlamaları

Gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur

Snagit fiyatlandırması

Bireysel ve İşletme: 62,99 $/kullanıcı başına tek seferlik ücret

Eğitim: 37,99 $/kullanıcı başına tek seferlik ücret

Kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar: 53,99 $/kullanıcı başına tek seferlik ücret

(Kaynak: Capterra)

Snagit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (470+ yorum)

Ayrıca okuyun: Kolay Ekran Yakalama ve Düzenleme için En İyi 15 Snagit Alternatifi

4. Wistia (Potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

wistia aracılığıyla

Soapbox ile yakın zamanda birleşen Wistia, barındırma, pazarlama ve analiz alanlarındaki mevcut güçlü yönlerine, kolaylaştırılmış video oluşturma özelliğini de ekleyerek yeteneklerini genişletti. Wistia Soapbox Chrome uzantısı, web kameranızı ve ekranınızı kullanarak video kaydetmenize olanak tanır, bu da onu müşteri erişimi ve iç iletişim için ideal hale getirir.

Markalaşma, video performansı bilgileri ve uzun vadeli içerik yönetimi üzerinde daha iyi kontrol sağlayan bir Loom alternatifi arıyorsanız, Wistia iyi bir seçim olabilir.

Wistia'nın en iyi özellikleri

Tek bir platformdan videolar oluşturun, düzenleyin, barındırın ve pazarlayın

Basit, kopyala-yapıştır gömme kodlarla herhangi bir cihazda videoları oynatın

Yerleşik video SEO ile videolarınızı arama için optimize edin

Videoları klasörler, etiketler ve filtrelerle saklayın ve kategorilere ayırın

Özelleştirilebilir, reklamsız bir oynatıcıda videolar sunun

Video ısı haritaları ve A/B testleri ile videolarınızın performansını ölçün ve optimize edin

Wistia sınırlamaları

Belirli planlarda sahip olabileceğiniz kanal sayısında sınırlar vardır

Bazı kullanıcılar video düzenleme fonksiyonlarında sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Wistia fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 24 $

Pro : Aylık 99 $

Gelişmiş: Aylık 399 $

Wistia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (665+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Videonuzun başarılı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Pazarlamacıların %28'i etkileşim grafiklerine ve ısı haritalarına dalmayı sever, %27'si güvenilir video analizi gösterge panellerine güvenir ve %19'u trafiğin nereden geldiğini izlemeye odaklanır.

5. Tella (Teknik uzmanlık gerektirmeyen video düzenleme için en iyisi)

via Tella

Tella, hızlı ve kolay videolar oluşturmak isteyen takımlar için tasarlanmış basit bir video mesajlaşma aracıdır. Sosyal medya, sunumlar veya iletişim için video içeriği üretmesi gereken içerik oluşturucular, pazarlamacılar ve işletmeler arasında popülerdir.

En öne çıkan özelliği, videoları küçük bölümler halinde kaydetmenize ve daha sonra kolayca düzenleyip yeniden düzenlemenize olanak tanımasıdır.

En iyi özellikler

AI düzenleme özelliği ile dolgu kelimeleri ve sessizlikleri kaldırın

Harici yazılıma ihtiyaç duymadan videoları kırpın, kesin ve ayarlayın

Video projelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tella sınırlamaları

Bazı tarayıcılarda arabelleğe alma yavaş olabilir ve bu da düzenleme sırasında sorunlara yol açabilir

Tella fiyatlandırması

Pro : Aylık 19 $

Premium: Aylık 49 $

Tella puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli puan ve yorum yok

6. Usersnap (Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için en iyisi)

via Usersnap

Kullanıcı odaklı ürünler oluşturmak için tutarlı ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler gerekir. Usersnap, bunu gerçekleştirmek için bir platform sunar, geri bildirimlerin toplanmasını, düzenlenmesini ve yanıtlanmasını merkezileştirerek kullanıcı ihtiyaçlarının ürün geliştirmenin her aşamasında merkezde olmasını sağlar.

Ekran görüntülerine ve kayıtlara açıklama eklemenizi sağlayarak ürün takımlarının kullanıcı sonuçlarını ve iş akışlarını iyileştirmesine yardımcı olur ve keşiften teslimata kadar kullanıcı odaklı ürün geliştirme sağlar.

Usersnap'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntüleri ve bağlamsal meta veriler dahil olmak üzere görsel geri bildirimleri yakalayın, kullanıcı sorunlarını daha iyi anlayın ve iyileştirmelere etkili bir şekilde öncelik verin

Duyuruları kolayca oluşturun, gönderin ve yeni değişikliklerden haberdar olun

Benzer geri bildirim konularını etiketleyerek özellik istek panosundaki trendleri görün

Usersnap sınırlamaları

Düzenleme sonrası özellikler yoktur

Bu, yalnızca bir ekran kayıt yazılımı değil, aynı zamanda bir müşteri geri bildirim aracıdır

Usersnap fiyatlandırması

Başlangıç : 49 €/ay

Büyüme: 109 €/ay

Profesyonel: 199 €/ay

Premium: 389 €/ay

Usersnap puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

7. Jumpshare (Müşteri desteği biletlerini videolar ve GIF'lerle çözmek için en iyisi)

jumpshare aracılığıyla

Bir müşteri bir yazılım hatasıyla uğraşıyor. Destek temsilcisi, uzun talimatlar yazmak yerine, çözümü vurgulayarak ekran paylaşımını sesli olarak hızlıca kaydedebilir. Bu, daha etkili iletişim için dosya paylaşımını video mesajlaşma ile birleştiren bir platform olan Jumpshare'in gücüdür.

Destek temsilcilerinin net görsel iletişim kurmasını sağlayarak biletlerin daha hızlı çözülmesini ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar. Jumpshare'de bu özellikler yerleşik olarak bulunduğundan, videoları kırpmak ve birleştirmek için ek uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

Jumpshare'in en iyi özellikleri

Zaman damgalı yorumlarla eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplayarak proje teslimatını hızlandırın

Ekranınızı video veya GIF biçiminde kaydedin

Video oynatıcıyı markanızla kişiselleştirin

Jumpshare sınırlamaları

Ücretsiz planda yalnızca 50 yükleme yapılabilir

Android için mevcut değildir

Jumpshare fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 15 $/kullanıcı

İş : Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jumpshare puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan ve yorum yok

Capterra: 4,9/5 (70+ yorum)

💡Pro İpucu: Ekran paylaşım yazılımını kullanırken, oturum sırasında dikkatinizi dağıtan bildirimleri önlemek için "Rahatsız Etme" modunu etkinleştirin.

8. Zight (Video kayıtlarını ve ekran görüntülerini otomatik olarak özelleştirmek için en iyisi)

zight aracılığıyla

Zight, AI ekran kaydedici ve Loom'a alternatif, açıklamalar ve otomatik AI transkripsiyonları gibi özelliklerle ayrıntılı, asenkron açıklamalar sunan sağlam bir alternatiftir. Videolara bağlantılar, anketler ve eylem çağrıları (CTA'lar) gibi etkileşimli öğeler eklemenizi sağlar. Ayrıca, 50'den fazla dilde altyazılı ve net transkripsiyonlu videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Zight'ın en iyi özellikleri

Kavramları açıklamak ve talimatlar vermek için döngüsel GIF'ler oluşturun

Masaüstü, mobil ve Chrome için Zight uygulamalarıyla ekranınızı ve kameranızı kolayca kaydedin

Slack, Microsoft Teams, Zendesk ve Jira gibi platformlarla entegre edin

İçeriğinizi kurumsal düzeyde bulutta depolayın

Zight sınırlamaları

Daha büyük video dosyaları, yüksek kaliteli kayıtlar için kısıtlayıcı olabilecek yükleme veya işleme sınırlamalarıyla karşılaşabilir

Bazı kullanıcılar platformun arayüzünü ve özelliklerini biraz karmaşık bulabilir

Zight fiyatlandırması

Ücretsiz (sadece bireysel kullanıcılar için)

Pro : Aylık 9,95 $ (sadece bireysel kullanıcılar için)

Takım : Aylık 8 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zight puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Ekran Kaydedici Chrome Uzantısı

9. Camtasia (Gelişmiş video düzenleme için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Profesyonel eğitim videoları, ürün demoları veya çevrimiçi web semineri kayıtları mı oluşturuyorsunuz? Camtasia, kusursuz ve ilgi çekici içerikler üretmek için ihtiyacınız olan araçları sağlar. Basit geçişlerden gelişmiş ses ayarlarına kadar birçok özellik ile videolarınızı yükleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ekran üzerindeki anahtar bilgileri vurgulamak için videolarınızı metin, oklar ve diğer görsel efektlerle kolayca zenginleştirin.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Kayıtlarınızın ses seviyesini ayarlayın, arka plan müziği ekleyin ve hatta daha ayrıntılı açıklamalar için sesli anlatımlar kaydedin

Kayıtlarınıza açıklama, altyazı, ekran görüntüsü ve diğer görsel öğeler ekleyin

Videolarınıza etkileşimli testler ekleyerek, e-öğrenme veya eğitim içeriği için ideal hale getirin

Girişler, çıkışlar ve markalı öğeler gibi özelleştirilebilir özelliklerle kendi dokunuşunuzu ekleyin

Ana ekran kaydının üzerine bir video veya web kamerası görüntüsü ekleyerek resim içinde resim efekti elde edin

Camtasia sınırlamaları

Camtasia'yı ustalaşmak biraz zaman ve pratik gerektirebilir

Hızlı ekran yakalama için uygun değildir

Camtasia fiyatlandırması

Bireysel : 179,88 $/kullanıcı/yıl

İş : 299,99 $/kullanıcı/yıl

Eğitim : 161,03 $/kullanıcı/yıl

Kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar: 201,74 $/kullanıcı/yıl

(Kaynak: Capterra)

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (430+ yorum)

10. Scribe (Süreç belgelendirme için en iyisi)

scribe aracılığıyla

Bilgisayar işlemleri için adım adım kılavuzlar oluşturmak çok zaman alıcı olabilir. Scribe, ekran etkinliğinizi kaydederek net ve görsel kılavuzlar oluşturarak tüm bu süreci otomatikleştirir. Tıklamalarınızı, tuş vuruşlarınızı ve gezinme hareketlerinizi yakalar, ardından bunları takip etmesi kolay, özenle hazırlanmış bir belgeye veya kılavuza anında dönüştürür.

Süreçler değiştiğinde, orijinal kılavuzunuzu güncellemeniz yeterlidir; bağlantılı veya gömülü tüm sürümler otomatik olarak güncellenir.

Scribe'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını yakalayın ve kapsamlı bir SOP, kılavuz veya öğretici için oluşturulan adımları düzenleyin

Ekran görüntüleri, açıklamalar ve açıklamalarla kılavuzlarınızı geliştirin

AI'yı kullanarak kılavuzları daha da özelleştirin ve hassas bilgileri düzenleyin

Kılavuzları bağlantılar aracılığıyla paylaşın veya bilgi tabanlarına, wiki'lere veya e-postalara gömün

Scribe sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Gelişmiş video düzenleme özellikleri yoktur

Scribe fiyatlandırması

Temel özellikler: Ücretsiz

Pro Takım : Aylık 15 $/koltuk (5 koltuktan başlar)

Pro Personal: Aylık 29 $/koltuk

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (240+ yorum)

Capterra: Yeterli puan ve yorum yok

11. Sendspark (Kişiselleştirilmiş video mesajlaşma için en iyisi)

sendspark aracılığıyla

Hedef kitlesiyle daha kişisel bir düzeyde bağlantı kurmak isteyen işletmeler için SendSpark, güçlü bir video mesajlaşma platformu sunar. Satış ve pazarlamadan müşteri desteğine kadar her şey için kişiselleştirilmiş video içeriği oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştırır.

Videolarınızı metin, eylem çağrıları, gömülü takvimler ve şirket markanızla özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, SendSpark otomasyon özellikleriyle her bir kişi için görüntüleme deneyimini özelleştirmenize olanak tanır, böylece mesajınızın her zaman alakalı ve etkili olmasını sağlar.

Sendspark'ın en iyi özellikleri

Gömülü takvimler sayesinde izleyiciler videolarınızı izledikten sonra doğrudan toplantı rezervasyonu yapabilir

Sanal arka planlar, filtreler ve efektlerle video sunumlarınızı geliştirin

Derinlemesine analizlerle videolarınızın etkinliğini izleyin

Sendspark sınırlamaları

Uzun video işleme süresi

Ekran kayıt platformunda tekrarlayan teknik sorunlar

Sendspark fiyatlandırması

Solo : Aylık 49 $/koltuk

Artı : Aylık 149 $/takım

Ölçek : Aylık 499 $/takım

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sendspark puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

12. Veed. io (Özel AI avatarlar oluşturmak için en iyisi)

vEED aracılığıyla

Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli videolar oluşturmanız gerektiğinde, VEED harika bir seçenektir. Pahalı ekipman ihtiyacını ortadan kaldırarak, VEED video oluşturmayı demokratikleştirir ve girişimcilerden büyük kuruluşlara kadar her seviyedeki oluşturucular için erişilebilir hale getirir. Çok yönlü videoları hızlı bir şekilde oluşturmak için dikey, yatay ve kare biçimlerinde 300'den fazla özelleştirilebilir video şablonuna erişmenizi sağlar.

VEED'in en iyi özellikleri

TikTok ve Instagram gibi platformlardan doğrudan video indirin

Çeşitli düzenlerde videolar oluşturun: bölünmüş ekran, arka plan değiştirme, web kamerası ekleme vb

Otomatik altyazı oluşturma ve AI avatarlar gibi özelliklerle video oluşturmayı basitleştirin

Videoları doğrudan tarayıcınızda oluşturun ve düzenleyin

VEED sınırlamaları

Filigranlar ücretsiz sürümde görünür

Videoları kaydetme işlemi biraz karmaşık ve çok sezgisel değil

Bazı kullanıcılar, arka plan gürültüsü giderme özelliğinin kalitesinin düştüğünü bildirmiştir

VEED fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 12 $/kullanıcı

Pro: Aylık 29 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

(Kaynak: G2)

VEED puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,4/5 (40+ yorum)

13. OBS Studio (Canlı yayın ve kayıt için en iyi ücretsiz açık kaynak platformu)

oBS Studio aracılığıyla

Ekranınızı o can sıkıcı filigranlar olmadan kaydedebilmeyi ve kayıtlarınız üzerinde tam kontrol sahibi olabilmeyi hiç dilediniz mi? O zaman OBS Studio ile tanışın. Loom'un ücretsiz planının (filigran ekleyen) aksine, OBS tamamen ücretsiz ve açık kaynaklıdır ve profesyonel yayıncılar tarafından bile kullanılan özelliklerle doludur.

Başlangıç olarak, anında geçiş yapabileceğiniz farklı kamera kurulumları gibi birden fazla "sahne" oluşturabilirsiniz. Her sahne, ekranınız, web kameranız, resimler, metinler gibi farklı kaynaklara sahip olabilir. Bu, izleyicilerinizin gördükleri üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri

Sahne geçişleri, filtreler ve ses miksleme ile profesyonel düzeyde içerik oluşturun

Ses kaynaklarını sessize alma ve ekranlar arasında geçiş yapma gibi eylemler için kısayol tuşları ayarlayın

Gürültü bastırma veya sıkıştırma gibi filtreleri ve efektleri hem video hem de ses akışlarına uygulayın

Canlı yayınlanmadan önce sahneleri ve geçişleri önizleyin

Twitch, YouTube, Facebook Live ve diğerleri gibi birden fazla platforma aynı anda kolayca yayın yapın

OBS Studio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, canlı yayını beklenmedik bir şekilde durdurup yeniden başlattıklarında donma veya çökme yaşadıklarını bildiriyor

OBS Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

OBS Studio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Powerpoint Sunumunuzu Kaydedin

ClickUp, Loom alternatifleri arasında neden öne çıkıyor?

Bağımsız araçların aksine, ClickUp sadece bir ekran kayıt aracı veya video düzenleme yazılımı değildir. Görev izleme ve işbirliği araçlarına sahip eksiksiz bir proje yönetimi paketidir. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan fikirler üretin, görevleri yönetin ve hatta iş akışlarını otomatikleştirin.

En iyi yanı ne mi? Tüm bu özellikleri ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.

Bu hepsi bir arada verimlilik gücü , daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi çalışmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ı bugün deneyin!