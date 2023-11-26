Loom ve Vidyard: Video Araçları Savaşının Galibi Kim?

Radyonun her şeyi yayınlamak için çok popüler olduğu 70'li yılları hatırlıyor musunuz? Video içerik, "radyo yıldızlarını öldürmekten" daha fazlasını yaptı; ekranlarımızı ve kalplerimizi ele geçirdi! 2022 video pazarlama istatistiklerine göre, insanlar günde ortalama 100 dakika çevrimiçi video izliyor. Bu neredeyse iki saat!

Piyasada bulunan video yazılımları arasında Loom ve Vidyard dikkat çekici çözümlerdir. Canlı yayınlardan video konferanslara kadar her iki araç da hem işletmeler hem de bireyler için vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. Şimdi asıl soru şu: İhtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl belirleyeceksiniz?

Loom ve Vidyard karşılaştırmamız, bu video devlerinin karmaşık yapısını çözmenize yardımcı olacaktır. Video girişimleriniz için en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olmak için en önemli özelliklerini inceleyeceğiz.

Loom nedir?

Loom, video mesajlarının oluşturulmasını ve dağıtımını sorunsuz bir deneyime dönüştüren çok yönlü bir video iletişim aracıdır. Misyonu nedir? Video kaydetme ve paylaşım sürecini basitleştirerek sorunsuz, eşzamansız iletişim sağlamak.

Loom ile web kameranız, ekranınız veya her ikisiyle aynı anda video çekebilirsiniz! Özel ekran yakalama boyutlandırma, çizim araçları, gerçek zamanlı yorumlama, emoji tepkileri ve geri bildirim için video mesajlaşma gibi bir dizi özelliğe sahiptir.

İş dünyasında, eğitimde veya kişisel bağlantılarda, Loom kendini uzaktan işbirliği görevleri, çevrimiçi sunumlar ve görsel hikaye anlatımı için güvenilir bir seçim olarak konumlandırmıştır. 📖

Ayrıca, işletmelerin video performansına kolayca güvenebilecekleri en popüler video platformlarından biri haline gelmiştir.

Loom özellikleri

Piyasa, klipler için bağlantılar paylaşan Loom alternatifleriyle dolup taşıyor. Peki, Loom'u rakiplerinden ayıran nedir? Öne çıkan özelliklerini keşfedelim! 🔍

1. Yakala ve paylaş

Loom'un yetenekleri, asenkron video mesajları yakalama ve paylaşma konusunda çığır açıcıdır. Ekranınızdan, web kameranızdan veya her ikisinden aynı anda, sesli veya sessiz kayıt yapın, işlem çocuk oyuncağıdır.

Tercih ettiğiniz cihazdaki herhangi bir uygulamadan video çekin ve açılır menüden çıktıları özelleştirme seçeneklerine erişin. Aşağıdakileri özelleştirebilirsiniz:

Kayıt modu: Ekran ve kamera, Yalnızca ekran veya Yalnızca kamera Boyut: Tam ekran, Pencere veya Özel boyut

Loom, paylaşım sürecini de basitleştirerek bilgi ve içgörülerin yayılmasını kolaylaştırır. Anında bir bağlantı oluşturarak, e-posta ile göndererek veya videoyu bir web sitesine yerleştirerek içeriğinizi çeşitli platformlara ve cihazlara zahmetsizce dağıtabilirsiniz.

Loom'un ücretsiz sürümü, 720p kaliteye kadar kayıt işlevini destekleyerek izleyicilerinize net bir görüntü deneyimi sunar. Ancak en üst düzey görsel netlik isteyenler için HD veya 4K'ya yükseltme sadece bir tık uzağınızda.

Loom, video düzenleme sanatını kullanarak takımlar, öğrenciler ve diğer izleyiciler için yerinde öğreticiler ve video mesajlar oluşturmanıza olanak tanır.

Mesajınızı kırpmak, güncellemek ve mükemmelleştirmek birkaç tıklama kadar kolay hale gelir. Çizim aracını kullanarak önemli video ayrıntılarını vurgulamak, eğlenceli bir dokunuş katmak ve izleyiciyle kişisel düzeyde bağlantı kurmak için seçenekler bulun.

Loom aracılığıyla

Klipleri kesip birleştirerek ilgi çekici, hatasız bir Loom oluşturun. Eğitim amaçlı bir video oluşturuyorsanız, öğrenme kaynaklarına harici bağlantılar ekleme seçeneğiniz vardır.

Ve tek bir video yetmediğinde, birden fazla Loom'u kolayca birleştirerek paylaşılabilir bir mesajı basit ve anlaşılır bir biçimde oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak, video düzenleme gücü sizin elinizde ve bunu yapmak için filmografi diplomasına ihtiyacınız yok! 🎥

3. Gerçek zamanlı tepkiler

Loom, izleyicilerinizin sadece izlemekten daha fazlasını yapmasını sağlar! İzleyicileriniz içeriğinize gerçek zamanlı olarak aktif olarak katılabilir ve etkileşim kurabilir! 😍

Loom aracılığıyla

Zaman damgalı yorumlar ve emoji tepkileri göndererek, izleyiciler sadece pasif gözlemciler olmak zorunda kalmazlar. İzleyicilerinizin ne zaman heyecanlandığını, meraklandığını veya hatta şaşırdığını, tam o anda öğrenebilirsiniz.

Yanıtlar ve yorumlar, geri bildirim toplamak ve mesajlarınızı iyileştirmek için gerçek zamanlı araçlar olarak işlev görür. Ancak bu tek yönlü bir süreç değildir. Loom'un ekran kayıt yazılımı, yorumlara yanıt vermeyi de aynı derecede eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek video etkileşiminizi bir üst seviyeye taşır!

Loom fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Şirketle iletişime geçin

Vidyard nedir?

Pazarlama ve satış çabalarınızı geliştirmek için güvenilir bir video arkadaşı edinmeyi hiç düşündünüz mü? Vidyard tam size göre! Analitiklere derinlemesine dalarak etkileşimli videolar oluşturmanın, içeriği kişiselleştirmenin ve mesajlaşmayı geliştirmenin kapılarını açar.

Vidyard, Chrome uzantısı veya masaüstü uygulaması aracılığıyla erişilebilir ve her ikisi de kullanışlı, yerleşik video düzenleyici ve video mesajlaşma özellikleriyle donatılmıştır.

Platform, işlerinizi küresel bir kitleyle anında paylaşmanıza olanak tanır ve hatta birisi içeriğinizle etkileşime girdiğinde gerçek zamanlı bildirimler sağlar. Size profesyonel bir avantaj sağlamak için tasarlanmış eksiksiz bir video pazarlama paketidir. 💼

Vidyard özellikleri

Vidyard'ı piyasadaki benzer araçlardan ayıran temel özelliklere odaklanalım. 👇

1. Anında paylaşım özelliğine sahip yerleşik video düzenleyici

Satışlarınızı büyük bir başarıya dönüştürmek mi istiyorsunuz? İster ilk tanıtımınız, ister bir demo, ister ilgi çekici bir sunum veya ikna edici bir teklif olsun, Vidyard size her konuda destek olur.

Bununla, satış döngüsünün her aşaması için yüksek etkili içerik oluşturmak üzere tasarlanmış önceden hazırlanmış video senaryolarına erişebilirsiniz. 🎞️

Ancak Vidyard'ın bir adım öne çıktığı nokta şurada: AI özelliği, kişiselleştirilmiş video senaryoları oluşturabilir ve mesajınızın hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlar.

Ayrıca, sorunsuz entegrasyonlar sağlar, böylece bu videoları Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn ve daha fazlası gibi platformlardan doğrudan paylaşabilirsiniz. Potansiyel müşterilerinizle bulundukları yerde buluşarak, içeriklerinizle etkileşim kurmalarını çok kolaylaştırın!

2. Gelişmiş video analizi

Vidyard ile, video içeriğinizin performansını önceden görebileceğiniz bir kristal küreye sahip olursunuz. Pazarlama ve satış stratejileri için vazgeçilmez olan derinlemesine içgörüler ve video analitiği sunar. 🔮

Örneğin, izleyici katılımını en ince ayrıntısına kadar izleyebilir, izleyicilerin ne zaman ayrıldığını veya belirli bölümleri tekrar izlediğini belirleyebilirsiniz. Bu veriler, izleyicilerinizi neyin cezbettiğini ve nelerin biraz değiştirilmesi gerektiğini anlamak için bir altın madeni niteliğindedir.

Vidyard, video izleyicilerin kimliklerini ortaya çıkarmanıza, hangi içeriklerle ilgilendiklerini keşfetmenize ve izleme sürelerini ölçmenize bile yardımcı olabilir.

3. Pazarlama ve SEO desteği

Çoğu Vidyard alternatifi, pazarlama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir. Ancak Vidyard ile sadece birinci sınıf pazarlama içeriği oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda daha ikna edici dönüşüm stratejileriyle kalıcı müşteri ilişkileri de kurarsınız.

Video barındırma yönetimi ile promosyonlar, demo videolar ve müşteri hikayeleri gibi tüm pazarlama içeriğinizi Video Hub adlı merkezi bir yerde yükleyebilirsiniz. Düzenleri seçin ve şirket markalama öğelerini ekleyerek müşteriye yönelik video içeriği koleksiyonu oluşturun. Bu video platformu, kişiselleştirilmiş video mesajlaşma ve özelleştirme veya temel düzenleme özellikleriyle öne çıkıyor.

Ayrıca, e-postalara veya web'in herhangi bir yerine harekete geçirici mesaj (CTA) videoları ekleyerek bire bir etkileşimden yararlanın ve izleyicilere daha kişisel bir düzeyde hitap edin. Videolarınızın daha iyi görünürlük için arama motorları tarafından indekslenmesini sağlamak için hub'ın genel ayarlarından SEO meta etiketleri özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Şirketle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Loom ve Vidyard: Özelliklerin Karşılaştırması

Şimdi, karşılaştırmamıza geri dönelim: Loom vs. Vidyard. Her ikisi de videoları kişiselleştirmek için kendi benzersiz özellikleri ve tuhaflıkları olan olağanüstü video araçlarıdır. Loom, basitliği ve hızlı video oluşturma özelliği ile öne çıkar ve ekran kayıtları, video paylaşımı ve hızlı video mesajlaşma için favori bir araçtır. Vidyard ise, kişiselleştirilmiş video içeriği ile müşterilerin ilgisini çekmek ve onları dönüştürmek isteyen işletmeler için mükemmel olan sağlam video pazarlama yetenekleriyle bilinir.

Odaklanmış bir karar vermek için, bu araçların üç temel alanda nasıl performans gösterdiğine daha yakından bakalım: video kaydetme, işbirliğine dayalı düzenleme araçları ve analitik. 👀

Video kayıt özellikleri

Loom ve Vidyard, tarayıcı uzantıları ve masaüstü uygulamaları aracılığıyla kayıt yapma kolaylığı sunarak video oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ancak aralarında belirgin farklar vardır.

Vidyard, tüm planlarında 1080p kayıt kalitesi sunarak liderliği ele geçiriyor ve üstün netlik isteyenler için masaüstü uygulaması 4K'nın büyüsünü bile ortaya çıkarıyor. Öte yandan, Loom 4K kalitesini yalnızca ücretli planlarında sunuyor ve ücretsiz hesapları hala saygın bir 720p ile sınırlıyor.

Ücretsiz bir hesapla oluşturabileceğiniz video sayısı söz konusu olduğunda, Vidyard ve Loom omuz omuza duruyor ve kullanıcı başına 25 videoya kadar izin veriyor. Üzgünüz, hem Vidyard hem de Loom'un ücretsiz sürümlerinde sınırsız video kaydetmenin bir yolu yok!

Ancak, Vidyard ve Loom arasında — işte burada işler karışıyor — Loom'un ücretsiz hesabı, her videoyu 5 dakikalık kısa bir süre ile sınırlıyor. Öte yandan, Vidyard, video kitaplığınız için 30 dakikalık etkileyici bir kayıt sınırı ile hikaye anlatım alanınızı genişletiyor. ⏲️

Video düzenleme ve işbirliği

Video kaydetme Loom için biraz dezavantaj olabilir, ancak olağanüstü düzenleme araçlarıyla bunu telafi ediyor. Aşağıdaki seçeneklere sahip, iyi bir görsel işbirliği platformu olarak fonksiyon görüyor:

Birden fazla işbirlikçi tarafından oluşturulan Loom'ları birleştirin Mobil ve masaüstü Looms'u entegre edin Yeni oluşturulan videolara yeniden kullanılabilir içerik (CTA klibi gibi) ekleyin Loom'a bir klip ekleyin (örneğin, bahsetmeyi unuttuğunuz bir şey hakkında)

Vidyard, video düzenleme ve küçük görsel özelleştirme alanlarında güçlü ve sağlam bir dizi özellik sunuyor. Ancak işbirliğine dayalı düzenleme kategorisinde taç Loom'un. 👑

Analitik ve içgörüler

Büyüyen bir teknoloji şirketinin pazarlama müdürü olduğunuzu ve bir dizi tanıtım videosu yayınladığınızı varsayalım. Takımınız, bu videoları potansiyel müşterilerle paylaşmak için hem Vidyard hem de Loom kullanıyor. Şimdi, hangi video etkileşim analizlerini bekleyebilirsiniz?

Loom, videoları kimin ve ne zaman izlediğini size bildiren temel analizler sunar. Şu şekilde bir mesaj alırsınız: "Ürün demo videonuz bir haftada 100 kez görüntülendi. "

Ancak Vidyard'a geçtiğinizde daha derin içgörüler elde edersiniz. Sadece kimlerin izlediğini değil, tam olarak ne kadar süre izlediklerini de öğrenirsiniz. 100 kişi demoyu görüntülerken, 60'ı videonun tamamını izlemiş, bu da güçlü bir faiz olduğunu gösterir.

Özetle, daha zengin analizlerle veriye dayalı kararlar almak istiyorsanız, Vidyard en iyi seçiminizdir. 🥇

Reddit'te Loom ve Vidyard karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, çeşitli konularda samimi ve tutkulu tartışmalarıyla ünlüdür ve video yazılımları da buna bir istisna değildir. Loom ve Vidyard, video araçları alanında büyük yankı uyandırarak Reddit kullanıcılarının fikirlerini dile getirmesine, deneyimlerini paylaşmasına ve içgörülerini sunmasına olanak tanıdı. 📢

Genel kanı, Loom'un Vidyard'dan daha popüler bir araç olduğu yönündedir, ancak Vidyard, arayüzü video paylaşımı için en iyisi olmasa da, erişim amaçları için daha iyi bir deneyim sunar.

Her iki ürünü de deneyen bir kullanıcının yorumları şöyle:

"Loom'un çok daha sık kullanıldığını kesinlikle görüyorum. Bir süre önce Vidyard'ı denedim ama hatalı ve tutarsız olduğunu gördüm, bu yüzden kullanmayı bıraktım."

Yine de, Vidyard satış odaklı özellikleri nedeniyle birçok destekçiye sahiptir. Bir kullanıcı şöyle bahsetmiştir:

"Satışlar için sık sık Chrome eklentisini (vidyard go) kullanıyorum. 30-60 saniyelik video sesli mesajlar bizim için çok etkili oldu. Pro sürümdeki CTA'ları denemedim, ancak duyduğuma göre çok iyi çalışıyorlar. Yaklaşımınıza bağlı. "

Aynı konudaki bir kullanıcı, Vidyard'ın yalnızca küçük işletmeler için işe yarayabileceği görüşündeydi:

"KOBİ'lerde iyi çalışıyor, ancak BT güvenlik duvarları nedeniyle orta ölçekli ve kurumsal alanda pek iyi değil. "

ClickUp ile tanışın: Loom ve Vidyard'a en iyi alternatif

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını paylaşın Clip by ClickUp ile

Hem Vidyard hem de Loom, bağımsız ekran kaydedici araçları olarak harikadır, ancak bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, Loom eğitimciler için harika bir araçtır, ancak kısıtlayıcı ücretsiz planı, birçok kişi için avantajlarından yararlanmayı imkansız hale getirir. Vidyard ise gerekli özelliklere sahiptir, ancak kullanılabilirlik açısından birçok eksikliği vardır.

Neyse ki, video kaydetmeyi ve paylaşmayı çocuk oyuncağı haline getiren başka bir ücretsiz ekran kaydedici var: ClickUp! 🤩

ClickUp, eğitim veya pazarlama alanında faaliyet gösteren tüm iş türleri için tasarlanmış hepsi bir arada iş çözümü. Video prodüksiyonu için sorunsuz bir platform sunan ClickUp, klip yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, satış süreci desteği ve görev yönetimi için özel özelliklerle donatılmıştır.

ClickUp'ın video mesajlaşma, oluşturma, paylaşım ve işbirliği alanına nasıl yeni bir bakış açısı getirdiğini keşfedelim!

1. Clip by ClickUp'ı kullanarak ekran videolarını müşterileriniz ve çalışanlarınızla sorunsuz bir şekilde paylaşın

İndirme gerektirmeyen ve kaydetmeden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan tarayıcı bağlantısıyla video mesajınızı paylaşın

Clip by ClickUp, platforma kaydolan herkesin kullanabileceği, özelliklerle dolu bir uygulama içi ekran kaydedicidir! Cömert derken şunu kastediyoruz:

Kayıtlar için zaman sınırı yok — ister müşteriye yönelik bir demo, ister uzun bir eğitim videosu kaydedin, Clip sizin yanınızda!

Ücretsiz planda bile filigran içermeyen kayıtlar

Kristal netliğinde ses kaydı

Platform, tüm ekranı, uygulama penceresini veya tarayıcı sekmelerini kaydetmenize olanak tanır. Güvenli e-posta, genel veya gizli bağlantılar kullanarak kaydı takım arkadaşlarınız, müşterileriniz veya harici izleyicilerle anında paylaşın. Ek indirme, yükleme veya dışa aktarma gerekmez — video doğrudan tarayıcıda oynatılır! Kayıtların yanı sıra, ClickUp'ın Chrome uzantısını kullanarak web sitesi sayfalarını kesebilir ve ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Kullanılabilirlik açısından, birkaç saniye içinde başlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ClickUp'ı başlatmak ve ekranın sağ altındaki görev tepsisinden Klip Kaydet seçeneğine erişmek. 📹

Kaydedilen tüm klipler yüksek kalitededir ve ClickUp'ın Gömme görünümü kullanılarak gömülebilir. Ancak asıl cazip yanı, videolarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, sonraki adımlar hakkında bilgi verebilir ve bunları izleyicilere atayabilirsiniz. Her mesajı dostça bir çağrıya dönüştürmek gibi!

Genel olarak, toplantıları veya uzun e-posta konuları yerine zengin videolar kullanmak istiyorsanız, bu pratik bir araçtır. ClickUp, Zoom, Microsoft Teams ve Slack dahil 1.000'den fazla yazılımla entegre olur, bu da içerik paylaşımını daha da kolaylaştırır!

2. ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasında devrim yaratın

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

ClickUp, sektör veya hedefler ne olursa olsun, gerçek zamanlı işbirliğini bir üst seviyeye taşır. 💖

Diyelim ki bir sosyal yardım projesinde çalışıyorsunuz. ClickUp'ın çok yönlü işlevlerini kullanarak işbirliği yapın ve başarılı sonuçlar elde etmek için çalışın.

Son derece etkileşimli ClickUp Beyaz Tahtaları , video projelerinize yeni bir işbirliği verimliliği düzeyi getirir. Yapışkan notlar, bağlayıcılar ve metinler kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak fikir alışverişinde bulunun. Daha da iyisi, pazarlama fikirleri için beyin fırtınası yapmak, süreç haritalama veya video taslakları yazmak gibi görevleri desteklemek için bir dizi Beyaz Tahta şablonu elde edersiniz.

Video proje yönetimi işbirliği mi arıyorsunuz? ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

ClickUp , satış ekiplerinin iş akışlarını kolaylaştırmak ve daha fazla potansiyel müşteri çekmek isteyenler için önemli bir yardımcı olabilir. Anahtar paydaşlarınızı izlemek için birden fazla görünüm sayesinde, özel müşteri iletişimi ve erişim fırsatlarını hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz!

3. ClickUp ile iş akışınızı kontrol edin ve görevleri tamamlayın!

ClickUp kullanarak görevleri ve projeleri yönetin ve takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp'ın görev yönetimi, bir video projesini yönetiyor veya çevik bir takım çalıştırıyor olsanız da, tüm işletmeler için gerçek bir güç merkezidir. Herhangi bir proje için iş akışlarınızı özelleştirin!

35'in üzerinde ClickApp ile manuel görevleri otomatikleştirebilir, Sprint döngüleri çalıştırabilir ve tek tıklamayla ekran kayıtları başlatabilirsiniz! Özel Kimliklerle görevler oluşturun ve bunları bir veya birden fazla atanan kişiye atayın. Görevlere öznitelikler eklemek için Özel Alanlar ekleyin. Örneğin, atanan kişinin işi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için Özel Alana bir Clip eğitimi bağlantısı ekleyebilirsiniz.

Hatta yorumları eylem öğeleri olarak atayabilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz! 🤠

Karmaşık video projelerini ele almak için Görev Bağımlılığı özelliğini kullanarak görevleri Senaryoları gözden geçirme veya Hedef kitleyi test etme gibi alt görevlere mantıklı bir şekilde bölün. Bunları çeşitli açılardan görselleştirin ve Toplu İşlem Araç Çubuğu ile toplu olarak düzenleyin. Yinelenen görevler ve Hatırlatıcılar ile önemli üretim tarihlerini asla kaçırmayacaksınız!

ClickUp bir video aracından daha fazlasıdır!

Hem Loom hem de Vidyard mükemmel video strateji araçlarıdır, ancak birçok takım için bu sınırlı işlevselliğe sahip ürünleri kullanmak bütçelerine zarar verebilir. ClickUp, özellikle ekran kaydetme ve proje yönetimi özelliklerini tek bir pakette isteyen küçük ve orta ölçekli takımlar için daha ekonomik bir seçenek olabilir.

Ücretsiz bir ClickUp hesabına kaydolarak, modern, sınırsız video eğitimleri ve işbirliğine dayalı görev yönetimi araçlarının dünyasının kapılarını açın — bu, hem sizin hem de takımınız için bir kazan-kazan durumu! 🏆