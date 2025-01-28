2025'in En İyi 10 E-posta İletişim Aracı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

E-postalar her yerde!

Ortalama bir e-posta gelen kutusu her gün e-postalarla dolup taşar. Ama şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Satış e-postalarının yalnızca yaklaşık %23,9'u açılıyor.

Bu nedenle, potansiyel müşteriler, müşteri adayları ve etkileyicilerle bağlantı kurmak iş dünyasında ortak bir zorluktur. Satış ekipleri, pazarlamacılar ve işletme sahipleri, erişim yoluyla anlamlı bağlantılar kurmak için mücadele ederler.

Olağanüstü bir ürün veya hizmetiniz olsa bile, hedef kitlenize ulaşmak kolay değildir. Ortalama e-posta açılma oranının sürekli düştüğü göz önüne alındığında, kişiselleştirilmiş ve hedefli mesajlar oluşturmak için gelişmiş bir e-posta erişim yazılımına ihtiyacınız vardır.

Gürültüyü ortadan kaldırdık ve hedef kitlenizle güçlü bağlantılar ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak en iyi e-posta erişim yazılımlarını ortaya çıkardık.

E-posta erişim araçları, e-posta kampanyalarınızı geliştirmek için çeşitli özelliklere sahip olsa da, iş ihtiyaçlarınıza ve iletişim hedeflerinize uygun aracı seçmek, başarılı bir erişim için çok önemlidir.

E-posta erişim aracınızı seçerken şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu arayüz: Özellikleri arasında kolayca gezinebileceğiniz, e-posta kampanyaları oluşturabileceğiniz ve sonuçları zor bir öğrenme süreci olmadan analiz edebileceğiniz bir e-posta erişim aracı arayın

Otomasyon ve planlama: Zaman kazanmanıza ve e-postaları, takipleri ve erişim görevlerini planlamanıza yardımcı olan otomasyon özellikleriyle düzenli kalın Zaman kazanmanıza ve e-postaları, takipleri ve erişim görevlerini planlamanıza yardımcı olan otomasyon özellikleriyle düzenli kalın

A/B testi: Bu özellik, konu satırları ve içerik gibi farklı öğeleri deneyerek hedef kitlenizde daha iyi yankı uyandıran öğeleri belirlemenize olanak tanır ve e-posta performansını optimize eder

E-posta şablonları: Mesajlarınızın markanızla uyumlu olmasını sağlarken, profesyonel görünümlü e-postaları hızlı bir şekilde oluşturmak için özelleştirilebilir şablonları destekleyen ve sunan bir araç seçin

Analitik: Açılma oranları ve diğer metrikler gibi değerli bilgilerle kampanyalarınızı izleyin ve analiz edin, veriye dayalı kararlar alın ve erişim kampanyalarınızı iyileştirin

E-posta erişim kampanyalarınızı başarılı hale getirmenize yardımcı olmak için, iletişim çabalarınızı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış en iyi 10 e-posta erişim aracını sunuyoruz.

Bu çözümlere daha yakından bakalım.

1. ClickUp – Dışa Açılmayı Yönetmek için En İyisi

E-postalarınızı ve işlerinizi tek bir yerden yönetin — ClickUp'ta her yerden e-posta gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyonlar kurun, e-postaları herhangi bir göreve ekleyin ve daha fazlasını yapın

ClickUp, takımların ve bireylerin görevleri, projeleri ve işbirliğini tek bir çalışma alanında yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik platformudur.

Potansiyel müşterileri, kişileri ve müşterileri yönetmek için halihazırda CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı kullanıyorsanız, şunu bilmeniz gerekir: Günümüzün CRM'leri sıradan bir yönetim aracı değildir; tüm temel özelliklerle donatılmış çok yönlü bir veritabanıdır!

Şık şablonlar, otomatik izleme sihrini ve sağlam raporlama özelliklerini düşünün – sıkıcı elektronik tablolar ve sonsuz e-posta konuları dönemine veda etme zamanı geldi.

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı, özelleştirilebilir alanlar ve esnek bir hiyerarşi ile bir adım öteye taşınarak CRM ve proje yönetimini tek bir platformda birleştirmenizi sağlar.

ClickUp'ın Basit CRM şablonunu kullanarak müşteri verilerini düzenleyin, potansiyel müşteri iletişimini yönetin ve görevleri otomatikleştirin. Zapier gibi araçları kullanarak ClickUp'ı LinkedIn Sales Navigator ile entegre edin ve LinkedIn'de potansiyel müşterileri araştırıp kişileri dışa aktararak e-posta listelerinizi oluşturun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM şablonuyla CRM stratejilerinizi geliştirin

ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi ile, takım verimliliğini izlemek için sınırsız proje oluşturun, sekmeleri değiştirmeden doğrudan ClickUp Görevlerinden e-posta mesajları gönderin ve alın ve tekrarlanan e-posta kampanyaları için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın.

Bunlar, zamandan tasarruf etmenize, iletişimi düzenli tutmanıza ve konuşmalarda şeffaflığı korumanıza yardımcı olur.

Sekmeleri değiştirmeden e-posta gönderin.

ClickUp'ı sağlam bir e-posta erişim aracı yapan diğer anahtar özelliklerin neler olduğunu görelim.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Satış Döngüsü Görselleştirme: 10'dan fazla esnek CRM görünümüyle satışlarınızı görselleştirip yöneterek 10'dan fazla esnek CRM görünümüyle satışlarınızı görselleştirip yöneterek müşteri büyümesini hızlandırın

Veriye Dayalı İçgörüler: 50'den fazla gösterge paneli bileşeni kullanarak müşteri içgörülerine yönelik verileri analiz edin ve müşteri yaşam boyu değerini ve anlaşma boyutunu izleyin

E-posta İletişim Sistemi: E-postaları ClickUp ile entegre ederek müşteri iletişimini merkezileştirin, iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

Anlamlı Entegrasyonlar: Sorunsuz bir ş Akışı için Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP ile entegre edin

Otomasyon: 50'den fazla otomasyonu kullanarak özelleştirilebilir 50'den fazla otomasyonu kullanarak özelleştirilebilir ClickUp Görevleri oluşturun ve erişim çabalarınızı geliştirin

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

Güçlü yapay zeka: ClickUp AI ile ilgi çekici içerikler yazın ve potansiyel müşterilerinizle tutarlı ve net bir şekilde iletişim kurun

ClickUp sınırlamaları:

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri keşfetmek için zamana ihtiyacı olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında ücretli planlarda da mevcuttur

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Outreach. io – Satış etkileşimi otomasyonu için en iyisi

Outreach. io, satış erişim süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış en iyi erişim araçlarından biridir. Satış temsilcileri, işletme sahipleri, potansiyel müşteri oluşturucular, blog yazarları ve influencer yöneticileri için çözümler sunar.

AI'nın gücüyle potansiyel müşterileri belirleyin, ilgi çekici potansiyel müşteriler oluşturun ve tekrarlayan görevlerden kurtulun.

Outreach. io'nun en iyi özellikleri:

Akıllı takip: AI ve ML ile desteklenen Always-on-assistant ile hedefli müşteri etkileşimini etkinleştirin ve müşterileriniz ulaşılamadığında bile onlar hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

Outreach global kenar çubuğu: Müşteri geri bildirimlerine yanıt vermekten toplantı planlamaya kadar tüm günlük temel görevlerinize tek bir merkezi hub olan outreach global kenar çubuğu ile erişin

Kapsamlı entegrasyon: Salesforce entegrasyonu ile güvenilir çift yönlü senkronizasyonun yanı sıra diğer CRM platformlarıyla 90'dan fazla entegrasyon elde edin

Outreach. io sınırlamaları

Toplu düzenleme, dizilerin tek tek düzenlenmesini gerektirdiği için zahmetli olabilir

Fiyatlandırma, bu listedeki araçların en yüksek fiyat aralığındadır

Outreach. io fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Outreach. io puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (3.550+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (290+ yorum)

3. Mailshake – Potansiyel müşteri yönetimi için en iyisi

mailshake aracılığıyla

Mailshake, potansiyel müşterilerinizle iletişimi ve ilişki kurmayı geliştirmek için kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları, takipler ve izlemeyi kolaylaştıran bir e-posta erişim aracıdır.

Mailshake'in otomasyon özellikleriyle kampanyalar ve otomatik takip işlemleri aracılığıyla potansiyel müşterilerle aynı anda iletişime geçin.

Mailshake'in en iyi özellikleri:

Kampanya analizi: Her e-postanın açılma, tıklama ve yanıt oranları gibi analizlerle kampanyanızın nabzını tutun. Mailshake'in potansiyel müşteri sürücüleri, değerli potansiyel müşterileri belirlemenize yardımcı olur ve A/B testi, zaman içinde performansı artırır

CRM sistemi entegrasyonu: Hubspot, Pipedrive ve Salesforce gibi platformlarla üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla potansiyel müşteri verilerini Hubspot, Pipedrive ve Salesforce gibi platformlarla üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla potansiyel müşteri verilerini CRM sisteminize otomatik olarak gönderin. E-posta yönetimini yapılandırarak ve tekrarlanabilir süreçleri otomatikleştirerek müşteri etkileşimlerini geliştirin

Liste Temizleme: Sahte veya etkin olmayan e-posta adreslerini verimli bir şekilde kaldıran liste temizleme araçlarıyla teslim edilebilirliği artırın

Mailshake sınırlamaları:

E-postalar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Zayıf müşteri desteği

Mailshake fiyatlandırması:

Pazarlamacılar ve kurucular için e-posta erişim: Kullanıcı başına aylık 58 $ (yıllık faturalandırılır)

Satış ekibi için satış etkileşimi: Kullanıcı başına aylık 83 $ (yıllık faturalandırılır)

Mailshake puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

4. Salesblink – E-posta planlama için en iyisi

salesblink aracılığıyla

Salesblink, tüm satış ekibinizin hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmak için AI destekli erişim, e-posta teslim edilebilirliği iyileştirme, toplantı programları ve eğitim kaynaklarını bir araya getiren bir satış otomasyon aracıdır.

Bu erişim aracı, hepsi bir arada, tam kapsamlı bir soğuk erişim platformu olarak hizmet verir.

Salesblink'in en iyi özellikleri:

BlinkGPT satış AI: BlinkGPT'nin yardımıyla BlinkGPT'nin yardımıyla e-postalar hazırlayın ve kişiselleştirilmiş diziler oluşturun. AI yetenekleriyle bu faaliyetleri saniyeler içinde tamamlayın

E-posta ısınma: E-posta ve etki alanı itibarınızı zahmetsizce iyileştirin, spam klasörüne düşebilecek tüm mesajları otomatik olarak gelen kutusuna taşıyarak mesajlarınızın her zaman önemli kişilere ulaşmasını sağlayın

Toplantı planlayıcı: BlinkGPT ile potansiyel müşterilerinize istedikleri zaman toplantı rezervasyonu yapma özgürlüğü verin. Hem sizin hem de müşterileriniz için kullanışlı hatırlatıcılar sayesinde, çevrimiçi veya fiziksel toplantıları asla kaçırmayın

Salesblink sınırlamaları:

B2B şirket aramasında, belirli sektörleri hedefleme hassasiyetini sınırlayabilecek alt nişler için filtreler bulunmamaktadır

Kullanıcı arayüzünü biraz eski bulabilirsiniz

Salesblink fiyatlandırması:

Büyüme: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır) – Ayda 6000 e-posta

Ölçek: Aylık 79 $ (yıllık faturalandırılır) – Aylık 100.000 e-posta

İş: Aylık 149 $ (yıllık faturalandırılır) – Ayda 200.000 e-posta

Salesblink puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

5. Salesloft – AI ile satış etkileşimi için en iyisi

salesloft aracılığıyla

Salesloft, potansiyel müşteri bulma, derinlemesine analiz ve ritimleri sorunsuz bir şekilde entegre eden, satış erişim çabalarınız için vazgeçilmez bir araçtır. Liderler ve satış temsilcileri için görevler arasında geçişi çocuk oyuncağı haline getiren bir araçtır.

Salesloft'un en iyi özellikleri:

Satış ritmi yönetimi: Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek ve satış hunisinden geçmelerini sağlamak için tasarlanmış yapılandırılmış diziler olan satış ritimlerini oluşturun ve yönetin

Pipeline yönetimi: CRM verilerinizi eyleme dönüştürün, gerçek zamanlı etkileşimlere göre hareket ederek güvenilir bir pipeline oluşturun ve otomatik CRM senkronizasyonu sayesinde anlaşma ilerlemelerinden haberdar olun

Öngörülebilirlik: MEDDICC veya ICED gibi yeterlilik çerçeveleri kullanarak satış sürecinize öngörülebilirlik katarak satışları artırın. Bu bilgileri, potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşüm çabalarınızı ilerletmek için kullanın

Salesloft sınırlamaları:

Hubspot ile entegrasyon sorunları, sürekli kesintilere ve yinelenen oluşturmalara neden olabilir

Çağrı kaydı ve çağrı kaydında yaşanan gecikmeler rahatsızlıklara neden olabilir

Salesloft fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Salesloft derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (3800+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

6. Reply – Otomatik takip için en iyisi

via Reply

Reply, satış etkileşimi için yapay zeka destekli müttefikinizdir ve ölçeklenebilir iş fırsatları yaratma şeklinizi kökünden değiştirir.

Reply, satış sürecinin çeşitli yönlerini otomatikleştirip kolaylaştırarak gelişmiş iletişim ve verimli anlaşma kapanışları sağlar.

En iyi özellikler:

Çok kanallı satış erişimi: Etkili iletişim için e-posta, telefon, SMS ve LinkedIn mesajlarını tek bir e-posta erişim kampanyası içinde zahmetsizce birleştirin ve özelleştirin

Jason AI e-posta aracı: ChatGPT destekli otomatik ChatGPT destekli otomatik yazma aracı Jason AI ile ilgi çekici ilk e-postaları oluşturmayı basitleştirin. 40'tan fazla önceden tasarlanmış e-posta şablonuna erişerek potansiyel müşterilerinize zahmetsizce ulaşın

Kapsamlı veritabanı: Mesajlarınızın doğru kişiye ulaşmasını sağlayan gelişmiş filtreleme seçenekleriyle B2B kişi ve şirket veritabanına erişin ve hedeflediğiniz potansiyel müşteri listesini oluşturun

Yanıt sınırlamaları:

Yetersiz kullanıcı arayüzü, gezinme hızını ve ş Akışını etkileyebilir

Yetersiz gelen kutusu bildirimleri, yanıtların gecikmesine neden olabilir

E-posta tarama sırasında Chrome uzantısında hata

Yanıt fiyatı:

Ücretsiz plan: Ayda 20 veri kredisi

Başlangıç : Aylık 60 $ (1 posta kutusu)

Profesyonel: Aylık 90 $ (2 posta kutusu)

Özel Fiyatlandırma (4 posta kutusu)

Yanıt puanları ve yorumlar:

G2: 4,6/5 (1170+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

7. Smartreach – E-posta kişiselleştirme için en iyisi

smartreach aracılığıyla

Smartreach, hem bireysel kullanıcılar hem de küçük işletmeler için tasarlanmış, kullanım kolaylığı ve uygun fiyat sunan bir e-posta erişim aracıdır. Uygulama, soğuk e-posta sisteminizi optimize eder.

Potansiyel müşteri yönetimi özelliklerini kullanarak potansiyel müşterilerinizi daha iyi yönetin ve dönüştürün; yanlış anlaşılmalar veya işlerin iki kez yapılması konusunda endişelenmenize gerek yok. Takımlarınızla birlikte çalışarak karşınıza çıkan tüm görevleri yerine getirin.

Smartreach'in en iyi özellikleri:

Potansiyel müşteri yönetimi: Günlük potansiyel müşteri akışı sayesinde potansiyel müşterilerle etkileşim hakkında değerli bilgiler edinin. Özel sütunlar ve potansiyel müşteri kategorileri, ayrıntılı bilgileri yüklemek için kullanılır ve satış öncesi CRM'de kişiselleştirilmiş konuşmalar yapılmasını sağlar. Açılma olasılığı Günlük potansiyel müşteri akışı sayesinde potansiyel müşterilerle etkileşim hakkında değerli bilgiler edinin. Özel sütunlar ve potansiyel müşteri kategorileri, ayrıntılı bilgileri yüklemek için kullanılır ve satış öncesi CRM'de kişiselleştirilmiş konuşmalar yapılmasını sağlar. Açılma olasılığı %50 daha yüksek olan kişiselleştirilmiş e-postalar tasarlayın

Takım işbirliği: Kampanya yanıtlarını izleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve paylaşılan gelen kutusu özellikleriyle satış ekibinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Takımınızın ilerlemesini izlemenin yanı sıra, potansiyel müşteri listelerinin hızlı paylaşımını da kolaylaştırır

Soğuk e-posta gönderme: Otomasyon ve çok ölçekli kişiselleştirmeyi birleştirerek e-posta erişiminizi optimize edin. Otomatik soğuk e-postalarla dönüştürün. Yanıtlara göre takipleri duraklatın, sınırsız etiketle dinamik olarak özelleştirin ve etki alanına özel sınırlar ayarlayın Otomasyon ve çok ölçekli kişiselleştirmeyi birleştirerek e-posta erişiminizi optimize edin. Otomatik soğuk e-postalarla dönüştürün. Yanıtlara göre takipleri duraklatın, sınırsız etiketle dinamik olarak özelleştirin ve etki alanına özel sınırlar ayarlayın

Smartreach sınırlamaları:

Yüksek geri dönüş oranı nedeniyle, yeni potansiyel müşteri listesini keşfederken bile kampanyalar duraklayabilir

Bireysel erişim kampanyaları için ayrıntılı raporlar oluşturmak için sınırlı seçenekler mevcuttur

Smartreach fiyatlandırması:

E-posta erişim: Kullanıcı başına aylık 29 $, aylık faturalandırılır

Satış etkileşimi: Kullanıcı başına aylık 49 $, aylık faturalandırılır

Ajans: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartreach puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

8. Snov – Çok kanallı erişim için en iyisi

snov aracılığıyla

Snov, büyümenize ve potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı satış erişim araçlarından ve CRM platformlarından biridir.

CRM entegrasyonu, yapay zeka destekli e-posta, e-posta doğrulama ve daha fazlası gibi çeşitli erişim araçlarıyla tüm e-posta erişim sürecini kolaylaştırın.

Snov'un en iyi özellikleri:

Esnek otomasyon oluşturucu: Kullanıcı dostu görsel düzen ve sezgisel sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu ile son derece esnek çok akışlı e-posta kampanyaları oluşturun. E-posta kampanyanızın hangi bölümlerini otomatikleştirmek istediğinizi ve nasıl otomatikleştirmek istediğinizi hassas bir şekilde kontrol edin

E-posta bulucu uzantıları: Tıkla ve al e-posta izleme uzantıları ile hareket halindeyken potansiyel müşteriler oluşturun. Bu özellik ayrıca LinkedIn potansiyel müşteri araması, sayfa e-posta araması ve potansiyel müşterilerin kampanyalara doğrudan eklenmesini sağlar

E-posta doğrulayıcı: Gri listeyi atlama, %98 doğruluk ve e-posta doğrulayıcı API sunan kolay 7 aşamalı e-posta doğrulama özelliği ile geri dönüş oranlarını azaltın ve temiz bir veritabanı sağlayın

Snov sınırlamaları:

Takım üyeleri arasında işbirliği için sınırlı seçenekler

Kişiler ve e-postalar için tutarsız arama sonuçları

Snov fiyatlandırması:

Deneme: Aylık 0 $ (50 kredi, 100 e-posta alıcısı, bir posta kutusu ısınma süresi)

Başlangıç: Aylık 30 $ (1.000 kredi, 5.000 e-posta alıcısı, üç posta kutusu ısınma süresi)

Pro: Aylık 75 $ (5.000 kredi, 10.000 e-posta alıcısı, Sınırsız posta kutusu ısınma süresi)

Yönetilen Hizmet: Aylık 3.999 $'dan başlayan fiyatlarla

Snov puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

9. Growbots – Otomatik e-posta erişimi için en iyisi

growbots aracılığıyla

Growbots, satış ekiplerine otomatik potansiyel müşteri oluşturma, sorunsuz e-posta damlama kampanyaları ve CRM entegrasyonu ile yardımcı olan hepsi bir arada bir dış satış etkileşim platformudur.

180 milyondan fazla kişiden oluşan geniş iletişim veritabanıyla ideal potansiyel müşterileri filtreleyin ve kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin.

Growbots'un en iyi özellikleri:

Potansiyel müşteri kalitesi: Özelleştirilebilir kampanyalar ve A/B testleri ile potansiyel müşterilerinizi doğru bir şekilde hedefleyin. Bu testleri kullanarak tüketicilerinizin e-postalarında hangi stil ve içeriği tercih ettiğini belirleyin.

Kullanıcı dostu: Sorunsuz kampanya oluşturma ve uzman rehberliği ile kolay başlangıç, tüm deneyimi çok sezgisel hale getirir

Erişim Kampanyaları: Erişim kampanyalarınızı otomatikleştirin ve potansiyel müşterilerinizi cezbedecek etkileyici e-postalar oluşturun. Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak karmaşık e-posta dizilerini yapılandırın ve veriye dayalı özel alanlarla kişiselleştirilmiş mesajlar ekleyin

Growbots sınırlamaları:

Üçüncü taraf çeviricilere bağımlılık, bunlara erişimi olmayan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Bir seferde 100 potansiyel müşteriye aktarım sınırı

Growbots fiyatlandırması:

Outreach: Bir kullanıcı için aylık 49 $ (her ek kullanıcı için 49 $)

Hepsi bir arada: Bir kullanıcı için aylık 199 $ (her ek kullanıcı için 49 $)

Pro: Özel fiyatlandırma

Growbots puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

10. Woodpecker – Soğuk e-posta erişimi için en iyisi

woodpecker aracılığıyla

Woodpecker, B2B şirketleri için soğuk e-posta erişimi ve potansiyel müşteri oluşturma amacıyla tasarlanmış bir yazılımdır.

Potansiyel müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın ana gelen kutusuna doğrudan ulaşan kişiselleştirilmiş e-posta dizileri oluşturarak onlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Woodpecker'ın en iyi özellikleri:

Otomatik e-posta dizisi: İlk mesajın ardından belirli zamanlarda gönderilmek üzere 11 otomatik takip mesajı ayarlayın. Kampanya başına bir koşullu kural ekleyerek belirli koşullara göre alternatif takip mesajları oluşturun

Teslim edilebilirlik araçları: Kolayca oluşturulabilen tanıtım kampanyaları ve geniş ölçekli kişiselleştirme ile e-posta teslim oranlarını artırın

Woodpecker Ölçeği: E-posta kampanyanızın bir parçası olarak, potansiyel müşterilerinizin her biri için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş video reklamlar oluşturmak için yapay zekanın gücünden yararlanın

Woodpecker sınırlamaları:

Kullanıcılar, yetersiz müşteri desteği nedeniyle sorunlarının çözülmesinde zorluk yaşıyor

Diğer kanallarla entegrasyon sırasında otomatik bağlantı oluşturma özelliği yoktur

Woodpecker fiyatlandırması:

Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla (500 potansiyel müşteri ile iletişime geçme)

Özel fiyatlandırma

Woodpecker derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

ClickUp ile E-posta İletişimini Zahmetsiz Bağlantılara Dönüştürün

Yıllar boyunca birçok uzman, e-postanın bir kanal olarak sonunun geleceğini öngördü, ancak her seferinde yanıldıkları ortaya çıktı. E-posta, değer sunmak, uzmanlık sağlamak ve güven oluşturmak için kullananlar için sonuçlar vermeye devam eden, sahipli bir medya kanalıdır.

Soğuk e-posta iletişimi hoş karşılanmasa da, hedef kitlenizin karşısına çıkmanın kanıtlanmış bir yoludur. Dünya çapında markaların hedef kitlenin dikkatini çekmek için mücadele ettiği bir dönemde, büyüyen bir işletme olarak her türlü fırsatı değerlendirmelisiniz.

İşiniz için doğru e-posta erişim aracını seçmek zor olabilir, ancak ihtiyaçlarınızı karşılamak ve erişim stratejinize uymak için mükemmel bir araç olduğuna inanıyoruz.

ClickUp'ta, Proje Yönetimi ve CRM araçlarımız erişimi daha basit ve daha güçlü hale getirir. Kolayca anlaşılabilir görseller, özel ve birleşik bir e-posta erişim sistemi ve son derece akıllı bir yapay zeka ile erişim kampanyanızda belirgin bir iyileşme görecek ve potansiyel müşterileri kolayca dönüştürebileceksiniz.

Ücretsiz bir hesap açın ve en iyi satış erişim aracıyla hepsi bir arada çözümün gücünü deneyimleyin.