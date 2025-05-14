2025'te Müşteri Yönetimi için En İyi 10 Müşteri Portalı Yazılımı

Müşterilerinize olağanüstü bir deneyim sunun ve bir müşteri portalı ile ekibinizin soruları yanıtlamak ve destek biletlerini cevaplamak için harcadığı zamanı azaltın.
Müşteri portalı, müşterileriniz için tek noktadan hizmet sunan bir mağaza görevi görür. Özel olarak oluşturulmuş portalınızda, müşterileriniz işinizle etkileşim kurabilir, bilgi tabanlarına ve yardım merkezlerine erişebilir, takımınıza mesaj gönderebilir ve ürün ekosisteminizle etkileşimde bulunabilir. Kolaylaştırılmış bir müşteri portalı işleterek, herkesin daha etkili iletişim kurması için bir yol sağlarsınız. ✨
Bir portalı sıfırdan oluşturabilirsiniz, ancak en iyi puan alan müşteri portalı yazılım platformları, süreci hızlandırır ve birkaç hafta veya ay değil, sadece birkaç saat içinde bir müşteri portalı oluşturmanıza olanak tanır.
Müşteri Portalı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi müşteri portalı yazılımlarını incelerken dikkate almanız gereken birkaç anahtar özellik vardır:
- Güvenlik: Müşteri portalı yazılımını seçerken, özellikle müşteri portalınız gizli belgeleri ve müşteri bilgilerini barındıracaksa, sağlam güvenlik önlemleri en önemli öncelik olmalıdır
- Kullanım kolaylığı: Müşteri portalı, hem sizin hem de müşterileriniz için sezgisel ve kullanıcı dostu olmalıdır
- Özelleştirilebilirlik ve markalama: Portalı markanıza uyacak şekilde özelleştirmek isteyeceksiniz
- İletişim ve işbirliği araçları: Müşteri portalı yazılımınız, müşterilerle kolay iletişim sağlamalıdır
- Mobil erişilebilirlik: Giderek daha fazla müşteri akıllı telefon ve tabletleri birincil bilgisayar cihazı olarak kullanıyor ve portalınız çok çeşitli cihazlarda çalışmalıdır
- Raporlama ve analiz: KPI'ları izleme ve bunlardan raporlar oluşturma özelliği, girişimlerinizin başarısını ölçmenize yardımcı olur
- Entegrasyon yetenekleri: Müşteri portalı, teknoloji yığınınızdaki tek yazılım olmayacaktır, bu nedenle diğer araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Ölçeklenebilirlik ve esneklik: Müşteri portalı yazılımının ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini değerlendirin; örneğin, büyüyen müşteri tabanınızı ve gelişen ihtiyaçlarınızı karşılayabilir mi?
- Destek ve eğitim: Müşteri portalı yazılım platformları, öğrenme eğrisi dik olabilir. Uygun destek ve eğitim materyalleri olmadan, bu eğri bir engel haline gelebilir
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Portalı Yazılımı Çözümü
Seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olmak için, sizin için en iyi müşteri portalı yazılımlarının bir listesini hazırladık. Dosyaları paylaşmak için basit bir yol arıyorsanız veya destek ekibiniz genelinde derinlemesine bilgi tabanı makaleleri oluşturma ve destek biletlerini yönetme yeteneği istiyorsanız, burada her işin ihtiyaçlarına uygun bir seçenek var.
1. ClickUp
ClickUp, ağırlığının üzerinde performans gösteren hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Kapsamlı özellikleri, proje yönetiminin çok ötesine geçmesini sağlar. Örneğin, ClickUp'ın CRM özellikleri, onu yetenekli bir müşteri portalı çözümüne dönüştürebilir. Ayrıca ClickUp Müşteri Başarı Şablonu, destek ekibinize müşterilerinizle olan tüm iletişimlere kapsamlı bir bakış sunar.
Bu arada, ClickUp'ın işbirliği özellikleri, belge paylaşım yetenekleri ve son derece esnek özelleştirme seçenekleri, en iyi müşteri portallarıyla rekabet edebilecek müşteri işbirliği iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. İhtiyacınız olan tüm özellikleri seçebileceğiniz bir müşteri başarı yazılımıdır.
ClickUp'ta müşterilerle nasıl çalışılacağını öğrendikten sonra, bir proje yönetimi platformunun neler başarabileceğine hayran kalacaksınız.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir görev görünümleri ve iş akışları
- Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı düzenleme gibi işbirliği özellikleri
- Üçüncü taraf uygulamalar ve araçlarla entegrasyon
- Hedef izleme ve ilerleme takibi
- Zaman takibi ve raporlama özellikleri
- Müşteri portalı şablonları
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)
2. Zendesk
Zendesk, iletişim kanalları ve müşteri hizmetleri yazılımına odaklanan bir müşteri portalıdır. Müşterilerin self servis kaynaklara erişebileceği bir bilgi tabanı ve destek taleplerini yönetmek için bir bilet sistemi vardır. Gösterge paneli, proje şeffaflığı sağlayarak müşterilerin güncel kalmasını sağlar.
Zendesk'in işbirliği özellikleri müşteri etkileşimlerini iyileştirirken, belge yönetim yazılımı merkezi dosya paylaşımını mümkün kılar. Güvenli müşteri portalı yazılımı, veri güvenliğine öncelik vererek hassas verileri korur. Mobil uygulamalar sayesinde müşteriler ihtiyaç duydukları bilgilere her yerden erişebilir. Tüm bu işlevler için birden fazla dil desteklenmektedir.
Zendesk, en büyük markaların bazıları tarafından kullanılıyor ve mevcut en iyi müşteri portalı yazılım seçeneklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırıyor.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Sorunsuz müşteri etkileşimleri için çok kanallı destek
- Bilet yönetimi ve otomasyon
- Bilgi tabanı oluşturma ve self servis seçenekleri
- Özelleştirilebilir raporlama ve analiz
- Çeşitli CRM ve iletişim araçlarıyla entegrasyon
Zendesk sınırlamaları
- Karmaşık kurulum ve yapılandırma
- Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri
Zendesk fiyatlandırması
- Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Suite Growth: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 $
- Suite Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- IA Avanzada (Gelişmiş AI) Eklenti: 50 ABD doları (Suite Professional veya daha üstü planlarda mevcuttur)
Zendesk puanları ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (2.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla inceleme)
3. Accelo
Accelo, müşteri memnuniyetini artırmak için tasarlanmış bir müşteri portalı içeren bir müşteri yönetim aracıdır. Accelo'daki proje gösterge paneli, işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırarak süreç verimliliği elde etmelerini sağlar.
Platformun işbirliği araçları, takımların ve müşterilerin zahmetsizce birlikte çalışmasını sağlar. Accelo'nun ürünü, işletmelerin dosya yükleyebileceği ve müşteri verilerini yönetebileceği güvenli müşteri portalları sunar. Buna, müşterilerinize self servis erişim sağlamak için bir bilgi tabanı da dahildir.
Bir bilet sistemi, müşteri hizmetleri ekibinizin bilgi bankası makalelerinde yanıtlanamayan destek taleplerini yönetmesini sağlar.
Accelo'nun özelleştirilebilir müşteri portalı, benzersiz bir müşteri deneyimi ve iç kullanıcı deneyimi sağlar. Görev yönetimi özelliklerine gösterge panelinden kolayca erişilebilir, böylece herkes işlerini takip edebilir.
Accelo'nun en iyi özellikleri
- Proje yönetimi ve izleme yetenekleri
- Zaman takibi ve faturalandırma entegrasyonu
- Müşteri iletişimi ve işbirliği araçları
- Hizmet tabanlı işler için özel olarak tasarlanmış satış ve CRM özellikleri
- Tekrarlayan görevler için otomasyon
Accelo sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir
- Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellik setine alışmak için zamana ihtiyaç duyabilir
Accelo fiyatlandırması
- Artı (Modül başına): 30 $/kullanıcı/ay
- Premium (Modül başına): 49 $/kullanıcı/ay
- Paket (Tüm modüller): 99 $/kullanıcı/ay
Accelo puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (400'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (150'den fazla inceleme)
4. Copilot
Copilot, görsel işbirliği yazılımı ile özel bir müşteri portalı sunar. Müşteri yönetimini daha da iyileştirmek için proje yönetimi sistemi entegrasyonuna sahiptir. Kullanıcı dostu gösterge paneli, hem çalışanlar hem de müşteriler için kolay anlaşılırdır.
Portalın güvenli ortamı veri güvenliğine öncelik verir, böylece siz ve müşterileriniz arasında iletilen hassas veriler siz ve müşterileriniz arasında kalır. Copilot'un belge yönetimi özellikleri, verimli dosya paylaşımı ve dosya isteklerine olanak tanır.
Copilot, proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonun yanı sıra, verimliliği artırmak için birçok başka iş yazılımı ürününe de bağlanır. Mobil uygulamalar sayesinde, verimlilik hareket halindeyken bile devam eder.
Copilot'un en iyi özellikleri
- Güvenli dosya paylaşımı ve depolama
- Belge sürüm kontrolü ve izleme
- Rol tabanlı erişim denetimleri
- Müşteri portalı özelleştirme seçenekleri
- Görev ve proje yönetimi araçları
Copilot sınırlamaları
- Arayüz tasarımı bazı kullanıcılar için eski olabilir
- Diğer bazı çözümlere kıyasla entegrasyonların eksikliği
Copilot fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 119 $
- Supersonic: 1.500 $/ay (20 kullanıcı dahil)
Copilot puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,9/5 (19 yorum)
5. Clinked
Clinked, müşteri ilişkilerini iyileştirmek için işbirliği araçları içeren bir müşteri portalı sunar. Bu özellikler, takımların ve müşterilerin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlar. Gösterge paneli, herkesin aynı sayfada kalması için devam eden görevlerin net bir görünümünü sağlar.
Clinked'in müşteri portalı yazılımı, verimli belge yönetimi ve dosya paylaşımı için tasarlanmıştır. Müşteri portalı güvenlidir ve bilgi tabanı yönetim araçları, müşterilerinize self servis seçenekleri sunar. Destek portalı özellikleri ile müşteriler, bilgi tabanı yeterli olmadığında kolayca destek talepleri gönderebilir.
Çevrimiçi portal, kendi web sitenize entegre edilebilir, böylece profesyonel bir imaj sergilerken, web sitenizle olan tüm etkileşimler için güvenli bir dijital ağ geçidi sağlar.
En iyi özellikler
- Belge paylaşımı ile güvenli müşteri işbirliği
- Tartışma forumları ve gerçek zamanlı sohbet
- Markalaşma özelleştirmesi için beyaz etiketleme
- Görev yönetimi ve ilerleme izleme
- Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama
Clinked sınırlamaları
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Arayüz bazı kullanıcılar için eski gelebilir
Clinked fiyatlandırma
- Lite: 119 $/ay
- Standart: 299 $/ay
- Premium: 599 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Tıklanmış puanlar ve incelemeler
- G2: 4,6/5 (42 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50'den fazla inceleme)
6. OneHub
OneHub, müşteri portalı yazılımı ve işbirliği araçlarıyla öne çıkan bir müşteri portalı sağlar. Platform, kapsamlı gösterge paneli ile proje şeffaflığını garanti eder.
İşbirliği araçları, etkileşimli tartışmalar ve geri bildirim sağlar. Müşteri portalları, güvenli dosya depolama ve dosya paylaşımı sağlar.
Özelleştirilebilir müşteri portalı, portalı markanıza göre uyarlayabilmenizi ve daha tutarlı bir müşteri deneyimi yaratabilmenizi sağlar. Görev yönetimi araçlarıyla, iç takımlar aynı sayfada kalabilir ve verimli bir şekilde çalışabilir.
OneHub'ın en iyi özellikleri
- Rol tabanlı izinler ve filigran gibi gelişmiş güvenlik özellikleri
- Güvenli belge paylaşımı için sanal veri odaları
- Kolay gezinme için kullanıcı dostu arayüz
- Profesyonel bir görünüm için özel markalama seçenekleri
- Ayrıntılı erişim ve etkinlik izleme
OneHub sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler, öğrenme eğrisinin daha dik olmasına neden olabilir.
- Bazı kullanıcılar, benzer çözümlere kıyasla fiyatların daha yüksek olduğunu düşünüyor.
OneHub fiyatlandırması
- Standart: Aylık 15 $
- Gelişmiş: Aylık 25 $
- Veri Odası: 375 $/ay
- Sınırsız: 575 $/ay
OneHub puanları ve incelemeleri
- G2: 4,2/5 (45 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (33+ yorum)
7. Moxo
Moxo, müşteri ilişkilerini ve iş operasyonlarını geliştirmek için tasarlanmış lider bir müşteri portalı yazılımıdır. Süreç verimliliğine odaklanan Moxo, işletmelerin müşteri verilerini kolayca yönetmesine ve müşteri taleplerini işlemesine olanak tanıyan bir müşteri portalı sunar. Bunu, otomatikleştirilmiş iş akışları için kapsamlı destek sağlayarak yapar.
Entegre görev yönetimi araçları sayesinde, şirket içi kullanıcılar işlerini etkin bir şekilde takip edebilir ve birbirleriyle işbirliği yapabilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, müşteri taleplerini kolayca izleyebilir ve yanıt sürecini takip edebilir.
Platform ayrıca, işletmelerin birinci sınıf hizmet sunmasını sağlayan bir destek portalı da sunar. Kendi etki alanı entegrasyonunuza bağlayarak, müşterilerinize iş web siteniz üzerinden erişim sunabilir ve onlara profesyonel bir müşteri portalı deneyimi yaşatabilirsiniz.
Moxo'nun en iyi özellikleri
- Belge paylaşımı ile müşteri iletişim merkezi
- Otomatik randevu planlama
- Hızlı etkileşimler için güvenli mesajlaşma
- Takvim uygulamalarıyla entegrasyon
- Verimlilik için görev listeleri ve hatırlatıcılar
Moxo sınırlamaları
- Kapsamlı proje yönetimi açısından sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneğini tercih edebilir
Moxo fiyatlandırması
- Başlangıç: 100 ABD doları/ay
- İş: 480 ABD doları/ay
- Gelişmiş: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Moxo puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,1/5 (16 yorum)
8. MyDocSafe
MyDocSafe, güvenlik ve verimliliği ön planda tutan bir müşteri portalı yazılımıdır. Platform, ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilen bir müşteri portalı sağlar. Mükemmel müşteri onboarding özelliği anahtar özelliklerinden biri olan bu yazılım, müşterileriniz için de kolay kullanım sunar.
Müşteri portalı yazılımı, müşterilere gerekli tüm belgelere ve verilere güvenli erişim sağlar. Diğer bazı seçenekler gibi tam kapsamlı bir yardım masası çözümü olmasa da, müşteri hizmetleri takımlarınız merkezi bir belge deposundan yararlanarak müşteri sorgularına daha verimli bir şekilde yanıt verebilir.
MyDocSafe'in en iyi özellikleri
- Elektronik imza fonksiyonu
- Güvenli belge depolama ve paylaşım
- Uyum için denetim izleri
- Belge işleme için ş Akışı otomasyonu
- Muhasebe ve CRM yazılımlarıyla entegrasyon
MyDocSafe sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha modern olabilir
- Bazı kullanıcıların gelişmiş özellikleri anlamak için zamana ihtiyacı olabilir
MyDocSafe fiyatlandırması
- Başlangıç: 20 $/ay
- Küçük: 75 $/ay
- Orta: 180 $/ay
- İş: 533 $/ay
- Büyük: 2.499 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
MyDocSafe puanları ve incelemeleri
- G2: 3,9/5 (15 yorum)
- Capterra: 4,0/5 (24 yorum)
9. SuiteDash
SuiteDash, işlemleri kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir iş yönetimi platformudur. İşletmelere bunu başarmak için müşteri portalı ve proje yönetimi özelliklerinden faturalandırma ve e-posta pazarlamasına kadar bir dizi araç sağlar.
Özelleştirilebilir gösterge paneli, platformu işinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi ve ihtiyacınız olan temel özellikleri deneyiminizin ön plana çıkarmanızı sağlar. Destek ekipleri, dahil olan görev yönetimi özellikleri ile görevleri kolayca yönetebilir ve müşteri sorgularını takip edebilir.
SuiteDash'ın en iyi özellikleri
- Proje yönetimi araçlarına sahip müşteri portalı
- Faturalandırma ve ödeme işleme entegrasyonu
- Müşteri iletişimi ve belge paylaşımı
- Özelleştirilebilir müşteriye yönelik gösterge panelleri
- Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon
SuiteDash sınırlamaları
- Diğer platformlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Bazı kullanıcılar daha gelişmiş raporlama özellikleri isteyebilir
SuiteDash fiyatlandırması
- Başlangıç: 19 $/ay
- Thrive: 49 $/ay
- Pinnacle: 99 $/ay
SuiteDash puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (500'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla inceleme)
10. SupportBee
SupportBee, işinize müşteri desteği için bir bilet sistemi sağlayan, kullanıcı dostu bir yardım masası çözümüdür ve müşteri portalları için oldukça kapsamlı bir çözümdür.
İşletmenizin boyutu ne olursa olsun, SupportBee müşteri sorularını hızlı ve verimli bir şekilde yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Sezgisel arayüz, takımların çok az eğitimle destek biletlerini yönetmesine, dosya paylaşmasına ve yanıtlar üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.
SupportBee'nin en iyi özellikleri
- Müşteri desteği için bilet yönetimi
- E-posta işbirliği ve izleme
- Bilgi tabanı oluşturma ve self servis seçenekleri
- Diğer müşteri desteği araçlarıyla entegrasyon
- Farklı takımlar için özelleştirilebilir iş akışları
SupportBee sınırlamaları
- Karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için uygun olmayabilir
- Bazı kullanıcılar arayüzü daha az sezgisel buluyor
SupportBee fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
SupportBee puanları ve incelemeleri
- G2: 4. 1/5 (4 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (27 yorum)
Müşteri Portalı Çözümüne Bugün Başlayın
Müşteri portallarının sadece belge depolama yeri olduğu günler geride kaldı. Doğru müşteri portalı ile müşterilerinizle etkileşim kurma şeklinizi kökünden değiştirebilirsiniz.
İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, iletişimi kolaylaştırın ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapın. ClickUp, geleneksel proje yönetimini aşarak, işletmenizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış sağlam bir müşteri portalı çözümüne dönüşür.
Projeleri verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşteri etkileşimlerini de geliştirir. Güçlü şablon kitaplığı ile mükemmel müşteri portalınızı özel olarak oluşturabilirsiniz.
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