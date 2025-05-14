2025'te Müşteri Yönetimi için En İyi 10 Müşteri Portalı Yazılımı

Müşterilerinize olağanüstü bir deneyim sunun ve bir müşteri portalı ile ekibinizin soruları yanıtlamak ve destek biletlerini cevaplamak için harcadığı zamanı azaltın.

Müşteri portalı, müşterileriniz için tek noktadan hizmet sunan bir mağaza görevi görür. Özel olarak oluşturulmuş portalınızda, müşterileriniz işinizle etkileşim kurabilir, bilgi tabanlarına ve yardım merkezlerine erişebilir, takımınıza mesaj gönderebilir ve ürün ekosisteminizle etkileşimde bulunabilir. Kolaylaştırılmış bir müşteri portalı işleterek, herkesin daha etkili iletişim kurması için bir yol sağlarsınız. ✨

Bir portalı sıfırdan oluşturabilirsiniz, ancak en iyi puan alan müşteri portalı yazılım platformları, süreci hızlandırır ve birkaç hafta veya ay değil, sadece birkaç saat içinde bir müşteri portalı oluşturmanıza olanak tanır.

Müşteri Portalı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi müşteri portalı yazılımlarını incelerken dikkate almanız gereken birkaç anahtar özellik vardır:

Güvenlik : Müşteri portalı yazılımını seçerken, özellikle müşteri portalınız gizli belgeleri ve müşteri bilgilerini barındıracaksa, sağlam güvenlik önlemleri en önemli öncelik olmalıdır

Kullanım kolaylığı: Müşteri portalı, hem sizin hem de müşterileriniz için sezgisel ve kullanıcı dostu olmalıdır

Özelleştirilebilirlik ve markalama : Portalı markanıza uyacak şekilde özelleştirmek isteyeceksiniz

İletişim ve işbirliği araçları : Müşteri portalı yazılımınız, müşterilerle kolay iletişim sağlamalıdır

Mobil erişilebilirlik : Giderek daha fazla müşteri akıllı telefon ve tabletleri birincil bilgisayar cihazı olarak kullanıyor ve portalınız çok çeşitli cihazlarda çalışmalıdır

Raporlama ve analiz : KPI'ları izleme ve bunlardan raporlar oluşturma özelliği, girişimlerinizin başarısını ölçmenize yardımcı olur

Entegrasyon yetenekleri : Müşteri portalı, teknoloji yığınınızdaki tek yazılım olmayacaktır, bu nedenle diğer araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Ölçeklenebilirlik ve esneklik : Müşteri portalı yazılımının ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini değerlendirin; örneğin, büyüyen müşteri tabanınızı ve gelişen ihtiyaçlarınızı karşılayabilir mi?

Destek ve eğitim: Müşteri portalı yazılım platformları, öğrenme eğrisi dik olabilir. Uygun destek ve eğitim materyalleri olmadan, bu eğri bir engel haline gelebilir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Portalı Yazılımı Çözümü

Seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olmak için, sizin için en iyi müşteri portalı yazılımlarının bir listesini hazırladık. Dosyaları paylaşmak için basit bir yol arıyorsanız veya destek ekibiniz genelinde derinlemesine bilgi tabanı makaleleri oluşturma ve destek biletlerini yönetme yeteneği istiyorsanız, burada her işin ihtiyaçlarına uygun bir seçenek var.

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ClickUp, ağırlığının üzerinde performans gösteren hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Kapsamlı özellikleri, proje yönetiminin çok ötesine geçmesini sağlar. Örneğin, ClickUp'ın CRM özellikleri, onu yetenekli bir müşteri portalı çözümüne dönüştürebilir. Ayrıca ClickUp Müşteri Başarı Şablonu, destek ekibinize müşterilerinizle olan tüm iletişimlere kapsamlı bir bakış sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Başarı Şablonu ile müşterilerinizin ilerlemelerini ve performanslarını izleyin

Bu arada, ClickUp'ın işbirliği özellikleri, belge paylaşım yetenekleri ve son derece esnek özelleştirme seçenekleri, en iyi müşteri portallarıyla rekabet edebilecek müşteri işbirliği iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. İhtiyacınız olan tüm özellikleri seçebileceğiniz bir müşteri başarı yazılımıdır.

ClickUp'ta müşterilerle nasıl çalışılacağını öğrendikten sonra, bir proje yönetimi platformunun neler başarabileceğine hayran kalacaksınız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görev görünümleri ve iş akışları

Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı düzenleme gibi işbirliği özellikleri

Üçüncü taraf uygulamalar ve araçlarla entegrasyon

Hedef izleme ve ilerleme takibi

Zaman takibi ve raporlama özellikleri

Müşteri portalı şablonları

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

2. Zendesk

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, iletişim kanalları ve müşteri hizmetleri yazılımına odaklanan bir müşteri portalıdır. Müşterilerin self servis kaynaklara erişebileceği bir bilgi tabanı ve destek taleplerini yönetmek için bir bilet sistemi vardır. Gösterge paneli, proje şeffaflığı sağlayarak müşterilerin güncel kalmasını sağlar.

Zendesk'in işbirliği özellikleri müşteri etkileşimlerini iyileştirirken, belge yönetim yazılımı merkezi dosya paylaşımını mümkün kılar. Güvenli müşteri portalı yazılımı, veri güvenliğine öncelik vererek hassas verileri korur. Mobil uygulamalar sayesinde müşteriler ihtiyaç duydukları bilgilere her yerden erişebilir. Tüm bu işlevler için birden fazla dil desteklenmektedir.

Zendesk, en büyük markaların bazıları tarafından kullanılıyor ve mevcut en iyi müşteri portalı yazılım seçeneklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Sorunsuz müşteri etkileşimleri için çok kanallı destek

Bilet yönetimi ve otomasyon

Bilgi tabanı oluşturma ve self servis seçenekleri

Özelleştirilebilir raporlama ve analiz

Çeşitli CRM ve iletişim araçlarıyla entegrasyon

Zendesk sınırlamaları

Karmaşık kurulum ve yapılandırma

Gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team : Kullanıcı başına aylık 55 $

Suite Growth : Kullanıcı başına aylık 89 $

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 $

Suite Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

IA Avanzada (Gelişmiş AI) Eklenti: 50 ABD doları (Suite Professional veya daha üstü planlarda mevcuttur)

Zendesk puanları ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (2.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla inceleme)

3. Accelo

Accelo aracılığıyla

Accelo, müşteri memnuniyetini artırmak için tasarlanmış bir müşteri portalı içeren bir müşteri yönetim aracıdır. Accelo'daki proje gösterge paneli, işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırarak süreç verimliliği elde etmelerini sağlar.

Platformun işbirliği araçları, takımların ve müşterilerin zahmetsizce birlikte çalışmasını sağlar. Accelo'nun ürünü, işletmelerin dosya yükleyebileceği ve müşteri verilerini yönetebileceği güvenli müşteri portalları sunar. Buna, müşterilerinize self servis erişim sağlamak için bir bilgi tabanı da dahildir.

Bir bilet sistemi, müşteri hizmetleri ekibinizin bilgi bankası makalelerinde yanıtlanamayan destek taleplerini yönetmesini sağlar.

Accelo'nun özelleştirilebilir müşteri portalı, benzersiz bir müşteri deneyimi ve iç kullanıcı deneyimi sağlar. Görev yönetimi özelliklerine gösterge panelinden kolayca erişilebilir, böylece herkes işlerini takip edebilir.

Accelo'nun en iyi özellikleri

Proje yönetimi ve izleme yetenekleri

Zaman takibi ve faturalandırma entegrasyonu

Müşteri iletişimi ve işbirliği araçları

Hizmet tabanlı işler için özel olarak tasarlanmış satış ve CRM özellikleri

Tekrarlayan görevler için otomasyon

Accelo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellik setine alışmak için zamana ihtiyaç duyabilir

Accelo fiyatlandırması

Artı (Modül başına) : 30 $/kullanıcı/ay

Premium (Modül başına) : 49 $/kullanıcı/ay

Paket (Tüm modüller): 99 $/kullanıcı/ay

Accelo puanları ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla inceleme)

4. Copilot

Copilot aracılığıyla

Copilot, görsel işbirliği yazılımı ile özel bir müşteri portalı sunar. Müşteri yönetimini daha da iyileştirmek için proje yönetimi sistemi entegrasyonuna sahiptir. Kullanıcı dostu gösterge paneli, hem çalışanlar hem de müşteriler için kolay anlaşılırdır.

Portalın güvenli ortamı veri güvenliğine öncelik verir, böylece siz ve müşterileriniz arasında iletilen hassas veriler siz ve müşterileriniz arasında kalır. Copilot'un belge yönetimi özellikleri, verimli dosya paylaşımı ve dosya isteklerine olanak tanır.

Copilot, proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyonun yanı sıra, verimliliği artırmak için birçok başka iş yazılımı ürününe de bağlanır. Mobil uygulamalar sayesinde, verimlilik hareket halindeyken bile devam eder.

Copilot'un en iyi özellikleri

Güvenli dosya paylaşımı ve depolama

Belge sürüm kontrolü ve izleme

Rol tabanlı erişim denetimleri

Müşteri portalı özelleştirme seçenekleri

Görev ve proje yönetimi araçları

Copilot sınırlamaları

Arayüz tasarımı bazı kullanıcılar için eski olabilir

Diğer bazı çözümlere kıyasla entegrasyonların eksikliği

Copilot fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 119 $

Supersonic: 1.500 $/ay (20 kullanıcı dahil)

Copilot puanları ve incelemeleri

G2 : 4,8/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,9/5 (19 yorum)

5. Clinked

Clinked, müşteri ilişkilerini iyileştirmek için işbirliği araçları içeren bir müşteri portalı sunar. Bu özellikler, takımların ve müşterilerin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlar. Gösterge paneli, herkesin aynı sayfada kalması için devam eden görevlerin net bir görünümünü sağlar.

Clinked'in müşteri portalı yazılımı, verimli belge yönetimi ve dosya paylaşımı için tasarlanmıştır. Müşteri portalı güvenlidir ve bilgi tabanı yönetim araçları, müşterilerinize self servis seçenekleri sunar. Destek portalı özellikleri ile müşteriler, bilgi tabanı yeterli olmadığında kolayca destek talepleri gönderebilir.

Çevrimiçi portal, kendi web sitenize entegre edilebilir, böylece profesyonel bir imaj sergilerken, web sitenizle olan tüm etkileşimler için güvenli bir dijital ağ geçidi sağlar.

En iyi özellikler

Belge paylaşımı ile güvenli müşteri işbirliği

Tartışma forumları ve gerçek zamanlı sohbet

Markalaşma özelleştirmesi için beyaz etiketleme

Görev yönetimi ve ilerleme izleme

Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama

Clinked sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Arayüz bazı kullanıcılar için eski gelebilir

Clinked fiyatlandırma

Lite : 119 $/ay

Standart : 299 $/ay

Premium : 599 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Tıklanmış puanlar ve incelemeler

G2 : 4,6/5 (42 yorum)

Capterra: 4,8/5 (50'den fazla inceleme)

6. OneHub

OneHub aracılığıyla

OneHub, müşteri portalı yazılımı ve işbirliği araçlarıyla öne çıkan bir müşteri portalı sağlar. Platform, kapsamlı gösterge paneli ile proje şeffaflığını garanti eder.

İşbirliği araçları, etkileşimli tartışmalar ve geri bildirim sağlar. Müşteri portalları, güvenli dosya depolama ve dosya paylaşımı sağlar.

Özelleştirilebilir müşteri portalı, portalı markanıza göre uyarlayabilmenizi ve daha tutarlı bir müşteri deneyimi yaratabilmenizi sağlar. Görev yönetimi araçlarıyla, iç takımlar aynı sayfada kalabilir ve verimli bir şekilde çalışabilir.

OneHub'ın en iyi özellikleri

Rol tabanlı izinler ve filigran gibi gelişmiş güvenlik özellikleri

Güvenli belge paylaşımı için sanal veri odaları

Kolay gezinme için kullanıcı dostu arayüz

Profesyonel bir görünüm için özel markalama seçenekleri

Ayrıntılı erişim ve etkinlik izleme

OneHub sınırlamaları

Gelişmiş özellikler, öğrenme eğrisinin daha dik olmasına neden olabilir.

Bazı kullanıcılar, benzer çözümlere kıyasla fiyatların daha yüksek olduğunu düşünüyor.

OneHub fiyatlandırması

Standart : Aylık 15 $

Gelişmiş : Aylık 25 $

Veri Odası : 375 $/ay

Sınırsız: 575 $/ay

OneHub puanları ve incelemeleri

G2 : 4,2/5 (45 yorum)

Capterra: 4,5/5 (33+ yorum)

7. Moxo

Moxo, müşteri ilişkilerini ve iş operasyonlarını geliştirmek için tasarlanmış lider bir müşteri portalı yazılımıdır. Süreç verimliliğine odaklanan Moxo, işletmelerin müşteri verilerini kolayca yönetmesine ve müşteri taleplerini işlemesine olanak tanıyan bir müşteri portalı sunar. Bunu, otomatikleştirilmiş iş akışları için kapsamlı destek sağlayarak yapar.

Entegre görev yönetimi araçları sayesinde, şirket içi kullanıcılar işlerini etkin bir şekilde takip edebilir ve birbirleriyle işbirliği yapabilir. Müşteri hizmetleri ekipleri, müşteri taleplerini kolayca izleyebilir ve yanıt sürecini takip edebilir.

Platform ayrıca, işletmelerin birinci sınıf hizmet sunmasını sağlayan bir destek portalı da sunar. Kendi etki alanı entegrasyonunuza bağlayarak, müşterilerinize iş web siteniz üzerinden erişim sunabilir ve onlara profesyonel bir müşteri portalı deneyimi yaşatabilirsiniz.

Moxo'nun en iyi özellikleri

Belge paylaşımı ile müşteri iletişim merkezi

Otomatik randevu planlama

Hızlı etkileşimler için güvenli mesajlaşma

Takvim uygulamalarıyla entegrasyon

Verimlilik için görev listeleri ve hatırlatıcılar

Moxo sınırlamaları

Kapsamlı proje yönetimi açısından sınırlıdır

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneğini tercih edebilir

Moxo fiyatlandırması

Başlangıç : 100 ABD doları/ay

İş : 480 ABD doları/ay

Gelişmiş: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Moxo puanları ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,1/5 (16 yorum)

8. MyDocSafe

MyDocSafe aracılığıyla

MyDocSafe, güvenlik ve verimliliği ön planda tutan bir müşteri portalı yazılımıdır. Platform, ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilen bir müşteri portalı sağlar. Mükemmel müşteri onboarding özelliği anahtar özelliklerinden biri olan bu yazılım, müşterileriniz için de kolay kullanım sunar.

Müşteri portalı yazılımı, müşterilere gerekli tüm belgelere ve verilere güvenli erişim sağlar. Diğer bazı seçenekler gibi tam kapsamlı bir yardım masası çözümü olmasa da, müşteri hizmetleri takımlarınız merkezi bir belge deposundan yararlanarak müşteri sorgularına daha verimli bir şekilde yanıt verebilir.

MyDocSafe'in en iyi özellikleri

Elektronik imza fonksiyonu

Güvenli belge depolama ve paylaşım

Uyum için denetim izleri

Belge işleme için ş Akışı otomasyonu

Muhasebe ve CRM yazılımlarıyla entegrasyon

MyDocSafe sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha modern olabilir

Bazı kullanıcıların gelişmiş özellikleri anlamak için zamana ihtiyacı olabilir

MyDocSafe fiyatlandırması

Başlangıç : 20 $/ay

Küçük : 75 $/ay

Orta : 180 $/ay

İş : 533 $/ay

Büyük : 2.499 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

MyDocSafe puanları ve incelemeleri

G2 : 3,9/5 (15 yorum)

Capterra: 4,0/5 (24 yorum)

9. SuiteDash

Via SuiteDash

SuiteDash, işlemleri kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir iş yönetimi platformudur. İşletmelere bunu başarmak için müşteri portalı ve proje yönetimi özelliklerinden faturalandırma ve e-posta pazarlamasına kadar bir dizi araç sağlar.

Özelleştirilebilir gösterge paneli, platformu işinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi ve ihtiyacınız olan temel özellikleri deneyiminizin ön plana çıkarmanızı sağlar. Destek ekipleri, dahil olan görev yönetimi özellikleri ile görevleri kolayca yönetebilir ve müşteri sorgularını takip edebilir.

SuiteDash'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi araçlarına sahip müşteri portalı

Faturalandırma ve ödeme işleme entegrasyonu

Müşteri iletişimi ve belge paylaşımı

Özelleştirilebilir müşteriye yönelik gösterge panelleri

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

SuiteDash sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Bazı kullanıcılar daha gelişmiş raporlama özellikleri isteyebilir

SuiteDash fiyatlandırması

Başlangıç : 19 $/ay

Thrive : 49 $/ay

Pinnacle: 99 $/ay

SuiteDash puanları ve incelemeleri

G2 : 4,8/5 (500'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla inceleme)

10. SupportBee

Via SupportBee

SupportBee, işinize müşteri desteği için bir bilet sistemi sağlayan, kullanıcı dostu bir yardım masası çözümüdür ve müşteri portalları için oldukça kapsamlı bir çözümdür.

İşletmenizin boyutu ne olursa olsun, SupportBee müşteri sorularını hızlı ve verimli bir şekilde yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Sezgisel arayüz, takımların çok az eğitimle destek biletlerini yönetmesine, dosya paylaşmasına ve yanıtlar üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

SupportBee'nin en iyi özellikleri

Müşteri desteği için bilet yönetimi

E-posta işbirliği ve izleme

Bilgi tabanı oluşturma ve self servis seçenekleri

Diğer müşteri desteği araçlarıyla entegrasyon

Farklı takımlar için özelleştirilebilir iş akışları

SupportBee sınırlamaları

Karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar arayüzü daha az sezgisel buluyor

SupportBee fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

SupportBee puanları ve incelemeleri

G2 : 4. 1/5 (4 yorum)

Capterra: 4,4/5 (27 yorum)

Müşteri Portalı Çözümüne Bugün Başlayın

Müşteri portallarının sadece belge depolama yeri olduğu günler geride kaldı. Doğru müşteri portalı ile müşterilerinizle etkileşim kurma şeklinizi kökünden değiştirebilirsiniz.

İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, iletişimi kolaylaştırın ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapın. ClickUp, geleneksel proje yönetimini aşarak, işletmenizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış sağlam bir müşteri portalı çözümüne dönüşür.

Projeleri verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşteri etkileşimlerini de geliştirir. Güçlü şablon kitaplığı ile mükemmel müşteri portalınızı özel olarak oluşturabilirsiniz.

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