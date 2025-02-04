2025 için En İyi 10 Müşteri Kazanma Yazılımı

İster B2B ister B2C müşterileriyle çalışıyor olun, etkili müşteri kazanımı hoş bir bonus olmanın ötesinde, başarılı bir müşteri ilişkisi sürdürmenin vazgeçilmez bir bileşenidir. Hatta, 2020 Wyzowl araştırmasına göre, yeni müşterilerin %86'sı satın alma sonrası içerik sunan işlere sadık kalıyor.

Peki, mümkün olan en iyi onboarding deneyimini nasıl sağlayabilirsiniz?

Sorduğunuz için teşekkürler.

Bu makalede, iç süreçlerinizi yapılandırıp kolaylaştıracak ve müşterilerinize daha iyi bir deneyim sunacak en iyi 10 müşteri kazanma uygulam asına derinlemesine bakacağız. ?

Müşteri Kazanma Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu kadar çok seçenek varken, doğru müşteri kazanım aracını seçmek zor olabilir. Karar vermeyi kolaylaştırmak için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu: Karmaşık bir sistemi öğrenmek için harcanan zaman, müşterilerinizden çalınan zamandır. Takımınız, yazılımı bağımsız olarak veya aracın bilgi tabanından yardım alarak hızlı bir şekilde öğrenmelidir

Otomatikleştirilmiş iş akışları : Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren bir yazılım tercih edin, böylece iç süreçleri hızlandırarak iyi Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren bir yazılım tercih edin, böylece iç süreçleri hızlandırarak iyi müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmak için zaman kazanabilirsiniz

Entegrasyonlar : Yazılımın mevcut Yazılımın mevcut müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleriniz proje yönetimi araçlarınız ve ödeme ağ geçitlerinizle kolayca entegre olmasını sağlayın. Bu, manuel veri girişi ve hata risklerini en aza indiren sorunsuz veri akışını sağlar

İletişim kanalları: Yerleşik iletişim araçlarına sahip veya iletişim yazılımınızla entegre olan bir yazılımla Yerleşik iletişim araçlarına sahip veya iletişim yazılımınızla entegre olan bir yazılımla iletişim planlarınızı kolaylaştırın

Analitik ve raporlama: Yazılım, harcanan zamanı, müşteri etkileşimini ve dönüşüm metriklerini izleyerek müşteri kazanım sürecinin etkinliğini değerlendirmenize olanak sağlamalıdır

Geri bildirim araçları: Seçtiğiniz yazılım, geri bildirim toplamanıza olanak sağlamalıdır, böylece müşterilerin ihtiyaçlarını ve sorunlu noktaları daha iyi anlayabilir ve gelecekte iyileştirmeler yapabilirsiniz ?️

ClickUp otomasyonları, düzenli olmanızı sağlar ve müşteri onboarding sürecini çocuk oyuncağına çevirir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Kazanma Yazılımı

Her biri belirli bir kullanım durumuna göre uyarlanmış en iyi 10 müşteri kazanma yazılımını içeren bu listeyi oluşturmak için her yeri aradık. İşletmenizin ihtiyaçları ne olursa olsun, müşteri kazanma sürecinizi basitleştirecek ve geliştirecek bir araç mutlaka vardır. Başarılı ve uzun süreli müşteri ilişkileri kurmaya hazır olun. ?

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, müşteri alımını kolaylaştırmak ve müşteri ilişkilerini yönetmek için de mükemmel olan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

Platform, özelleştirilebilir ClickUp Formları gibi müşteri kazanımını kolaylaştıran birçok özellik sunar. Bunları kullanarak, başlangıçtan itibaren anahtar bilgileri toplayarak yeni müşterileri kazanabilirsiniz. Ayrıca, ilişkiniz boyunca müşteri geri bildirimlerini toplamak için de etkilidirler, böylece hizmetlerinizi sürekli olarak ayarlayabilir ve iyileştirebilirsiniz. ?

ClickUp ile kişiselleştirilmiş portallar oluşturarak onboarding'inize hoş bir dokunuş katın. Eğitim materyallerine ve onboarding kontrol listelerine erişimi kolaylaştırarak yeni müşterilerinizin kaybolmamasını sağlar.

Üstelik, ClickUp'ın CRM ve pratik CRM şablonları, müşteri yönetimine başlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Hubspot Kılavuzlu Müşteri Kaydı Rehberi ile potansiyel müşteri oluşturmayı optimize edin ve ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu ile müşterileri kayıt sürecinde yönlendirin.

Ayrıca, genel müşteri deneyimini geliştirmek için tasarlanmış ClickUp Müşteri Başarısı İşbirliği Şablonu ile birden fazla takımı bir araya getirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

Ücretsiz planda formlar sınırlıdır

Yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Not: ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. ChurnZero

churnZero aracılığıyla

ChurnZero, abonelik tabanlı işler (SaaS sağlayıcıları gibi) için ürün kullanımı hakkında içgörüler elde etmek, ürün benimsemeyi teşvik etmek ve müşteri kayıp oranlarını etkili bir şekilde azaltmak için tasarlanmış bir müşteri başarı yazılımıdır.

SaaS platformunuza bağlayın ve müşterilerin ne sıklıkla oturum açtığı ve hangi özellikleri kullandığı gibi kullanım davranışlarını zaman içinde izleyin. Bu, ürününüzün hangi kısımlarının onlar için zor olabileceğini görmenize yardımcı olur, böylece size özel destek sunabilirsiniz (örneğin, ChurnZero'nun uygulama içi adım adım kılavuz özelliği ile). ?

ChurnZero, müşterilerle aktif olarak etkileşim kurarak, ihtiyaçlarını proaktif olarak karşılayarak ve değere ulaşma süresini kısaltarak müşteri tutma oranını artırmak isteyen SaaS işletmeleri için mükemmel bir araçtır.

ChurnZero'nun en iyi özellikleri:

Başlangıç tarihi, bir sonraki yenileme tarihi, lisans sayısı, son etkinlik ve NPS puanı gibi müşteri ayrıntılarını izleyin

Müşteri kayıp puanlarını alarak memnun hesapları ve dikkat edilmesi gereken hesapları belirleyin

Kullanım modellerini analiz etmek ve erişim çabalarını özelleştirmek için sınırsız müşteri segmentleri (benzer özelliklere ve ihtiyaçlara sahip kullanıcı grupları) oluşturun

Onboarding veya müşteri verilerindeki değişiklikler gibi müşteri yolculuğunun belirli aşamalarında tetiklenen otomatik uyarılar ve eylemler ayarlayın

ChurnZero sınırlamaları:

Gösterge paneli özelleştirilemez

Takım üyelerini etiketleme ve gerçek zamanlı etkileşimler mevcut değildir

Müşteri hesaplarını silmenize izin vermez; ChurnZero'nun müşteri desteği ekibiyle iletişime geçmeniz gerekir

ChurnZero fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ChurnZero puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.091 yorum)

Capterra: 4,7/5 (126 yorum)

3. Clientary

clientary aracılığıyla

Clientary, potansiyel müşterileri yakalamak, basit görevleri ve faturalandırılabilir saatleri izlemek ve teklifleri, tahminleri ve faturaları yönetmek için hepsi bir arada proje ve müşteri yönetimi ve müşteri kazanma yazılımıdır. Ayrıca, yerel Stripe entegrasyonu, kredi kartı veya ACH banka havaleleri yoluyla çevrimiçi ödemeleri kabul etmenizi sağlar.

İster serbest çalışan, ister danışman veya ajans sahibi olun, Clientary, müşterilerinizden ödeme almayı ve iş finansmanınızı yönetmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Clientary'nin en iyi özellikleri:

İletişim bilgileri, ödenmemiş fatura tutarları ve müşteri başarısı için önemli notlar dahil olmak üzere tüm müşterilerin veritabanını kolayca tutun

Fatura şablonlarını markanızın logosu ve renkleri, birden fazla para birimi ve vergilerle özelleştirin

Müşterilerin tahminleri, faturaları ve proje ilerlemelerini görüntüleyebilecekleri bir portal oluşturun

Belirli bir müşteri veya belirli bir zaman aralığındaki tüm müşteriler için zaman çizelgesi, ödeme ve gider raporları oluşturun veya genel müşteri onboarding işlemlerinde yardımcı olun

Clientary sınırlamaları:

Özel alanlar ve çoklu görünüm gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Kullanıcı arayüzünün sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Önemli ödeme ağ geçitleri ve diğer üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyon

Clientary fiyatlandırma:

Solo: Aylık 19 $ (1 kullanıcı)

Takım: 39 $/ay (3 kullanıcı)

Ajans: Aylık 59 $ (5 kullanıcı)

Not: Ajans planında ek kullanıcılar kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir

Clientary puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (37 yorum)

Capterra: 4,7/5 (45 yorum)

4. Demio

via Demio

Demio, web seminerleri, atölye çalışmaları ve konferanslar gibi çevrimiçi etkinlikleri barındırmak için kullanımı kolay bir müşteri kazanma yazılımıdır. Anketler, broşürler, ekran paylaşımı, sohbet ve öne çıkan eylemler (diğer adıyla harekete geçirici mesajlar) gibi çeşitli etkileşimli öğeler sunar. Tarayıcı tabanlı bir araç olduğundan, katılımcıların web seminerlerine katılmak için herhangi bir yazılım veya eklenti indirmesine gerek yoktur. ?‍?

Demio, potansiyel müşteriler oluşturmak, yeni kullanıcıları sisteme dahil etmek ve daha iyi müşteri başarısı için ürün demoları gerçekleştirmek amacıyla web seminerlerini kullanmak isteyen tek kişilik girişimciler, pazarlama takımları ve SaaS girişimleri için mükemmeldir.

Demio'nun en iyi özellikleri:

Şirket logonuz ve renklerinizle web seminerleri, kayıt sayfaları ve e-posta hatırlatıcıları oluşturun

Web semineri bittiğinde katılımcıları özel bir URL'ye yönlendirin

Web seminerlerini otomatik olarak kaydedin, böylece etkinliklerden sonra katılımcılar ve diğer kişilerle tekrarları paylaşabilirsiniz

Zapier ve Hubspot, Salesforce, Mailchimp ve ConvertKit gibi diğer popüler uygulamalarla entegre edin

Demio sınırlamaları:

Masaüstü veya mobil uygulama yok

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Ekran paylaşımı özelliği, belirli bir pencere veya sekmeyi değil, yalnızca ekranınızın tamamını paylaşır

Demio fiyatlandırması:

Başlangıç: 59 $/ay (tek ana bilgisayar)

Büyüme: Aylık 109 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Host başına yıllık 2.200 $'dan başlayan fiyatlarla

Sınırsız: Yıllık 22.000 $'dan başlar

Demio puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (139 yorum)

Capterra: 4,7/5 (240 yorum)

5. Moovila

moovila aracılığıyla

Moovila, proje verilerini merkezileştiren, iş akışlarını analiz eden ve proje risklerini azaltan otonom bir proje izleme ve yönetim aracıdır. Proje durumuna ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlar, potansiyel sorunları ortaya çıkarır ve bunları çözmek için eyleme geçirilebilir adımlar sunarak projenin tekrar yoluna girmesini sağlar.

Moovila, sorunsuz bir müşteri kazanım süreci ve uzun vadeli müşteri ilişkileri sağlamak için proje risklerini aktif olarak yönetmek isteyen proje yöneticileri ve Proje Yönetimi Ofisi (PMO) takımları için en uygun yazılımdır.

Moovila'nın en iyi özellikleri:

Proje planlarını birden çok görünümde görselleştirin: Liste, Kanban, Gantt, Takvim ve Küçük Görsel

Proje zaman çizelgesinin bitiş tarihini etkileyen kritik görevleri ve proje çıktılarını belirleyin ve önceliklendirin

Potansiyel sorunlar tespit edildiğinde veya dönüm noktaları risk altında olduğunda uyarılar alın ?

Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot ve Salesforce gibi sık kullanılan uygulamalarla entegre edin

Moovila sınırlamaları:

Diğer müşteri kazanma yazılımlarına kıyasla hantal arayüz

Sınırlı entegrasyonlar ve özelleştirme seçenekleri

Proje raporlarını dışa aktarmak için yalnızca JPG biçimi kullanılabilir

Moovila fiyatlandırması:

Başlangıç: 31,25 $/ay kullanıcı başına

Sapphire: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Elmas: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MSP'ler için: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Etkinleştirin: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Moovila puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (13 yorum)

Capterra: 4,6/5 (39 yorum)

6. Notion

notion aracılığıyla

Notion, kullanıcıların notlardan veritabanlarına ve görev panolarına kadar çeşitli içerikleri merkezileştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü bir çalışma alanı ve işbirliği aracıdır. Bu müşteri kazanma yazılımını kullanarak müşteri bilgilerini depolayın, proje ayrıntılarını kaydedin, takım üyelerine görevler atayın ve ilerlemeyi izleyin. ?

Notion'un izin ayarları, çalışma alanı sayfalarını müşterilerle paylaşırken ayrıntılı kontrol sağlar. Görünüm, yorum, düzenleme veya tam erişim izni verip vermemeyi seçin.

Müşteri projelerini kolaylaştırmak ve üzerinde işbirliği yapmak için esnek bir platform arayan dijital pazarlama ajansları ve danışmanlık firmaları için Notion ideal bir araçtır.

Notion'un en iyi özellikleri:

Proje yol haritaları, gösterge panelleri ve bütçe takipçileri gibi kullanım örneklerini kapsayan 5.000'den fazla şablondan herhangi biriyle başlayın

Şirket wiki'lerinde ve veritabanlarında takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Google Drive, Canva, Calendly, Zoom ve Slack gibi popüler araçlarla entegre edin

İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Japonca ve Korece dahil olmak üzere birçok dili destekler

Notion sınırlamaları:

Müşteri kabul yazılımında yerel zaman takibi fonksiyonu yoktur

Büyük projelerde işler yavaşlar

Planlanmış görevler için bildirimleri desteklemez

Notion fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4.766 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.782 yorum)

7. GuideCX

via GuideCX

GuideCX'in proje yönetimi ve müşteri onboarding yazılımı, gerçek zamanlı görünürlüğü ve takımlar arasındaki işbirliğini geliştirir. Ayrıca, tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca müşterileri yönetmenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir şablonlarından herhangi birini kullanarak onboarding sürecinizi standartlaştırın ve gelecekteki projelerde zaman kazanın.

Müşterilerin projenin kendi kısımlarını tamamlamasını beklemek veya proje güncelleme toplantılarında uzun saatler geçirmekle uğraşıyorsanız, GuideCX işbirliğini kolaylaştırmanıza ve projeleri yolunda tutmanıza yardımcı olabilir.

GuideCX'in en iyi özellikleri:

Takım üyeleri, müşteriler ve diğer paydaşları görevleri görüntülemek ve tamamlamak için davet edin

İlerleme çubuğunu kullanarak, projenin çeşitli aşamalarındaki görevlerin yüzdesini (Başlamadı, Üzerinde Çalışılıyor, Takıldı ve Tamamlandı gibi) görselleştirin

Bir görev atandığında veya görevlerin son teslim tarihleri yaklaştığında uygulama içi veya e-posta uyarıları alın

Bir dönüm noktasına ulaşıldığında müşteri memnuniyeti (CSAT) anketleriyle müşteri geri bildirimlerini toplayın

GuideCX sınırlamaları:

Bu listedeki diğer müşteri kazanma yazılımlarına kıyasla görevleri güncellerken yavaşlar

CSAT anketleri özelleştirilemez, bu da müşteri geri bildirimlerini toplamayı zorlaştırabilir

GuideCX fiyatlandırması:

Başlangıç: 100 $/ay

Profesyonel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GuideCX puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (329 yorum)

Capterra: 4,6/5 (29 yorum)

8. Pipefy

via Pipefy

Pipefy, işletmelerin borular (Kanban iş akışları olarak da bilinir) aracılığıyla operasyonlarını organize etmelerine ve otomatikleştirmelerine olanak tanıyan bir süreç yönetim aracıdır.

Takımlar, potansiyel müşteri nitelendirme, satış ve müşteri onboarding gibi farklı süreçler için borular kullanarak görevleri farklı tamamlanma aşamalarında izler. Ayrıca, yeni Kanban kartları oluşturma, bunları taşıma ve alanlarını güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek kolaydır.

Bu özellikler, onboarding iş akışlarını görsel olarak düzenlemek ve izlemek için Kanban benzeri bir yaklaşım arayan küçük işletmeler için idealdir.

Pipefy'nin en iyi özellikleri:

Kapsamlı şablon kitaplığındaki şablonları özelleştirerek farklı iş süreçlerini yönetin

Formları kullanarak Kanban kartlarına bilgi girin ve saklayın

İş akışı aşamaları, paylaşılan dosyalar ve yorumlar dahil olmak üzere her görevin (Kanban kartı olarak da bilinir) geçmişini izleyin

Akışın her aşamasındaki görevlerin özetini görüntüleyin ve hangilerinin zamanında, gecikmiş veya tamamlandığını görün

Pipefy sınırlamaları:

Müşteri onboarding platformunda çok az yerel entegrasyon

Yalnızca liste ve Kanban görünümleri sunar

Pipefy'den otomatik olarak gönderilen takip e-postaları genellikle Spam klasörüne düşer

Pipefy metin fiyatlandırması:

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 38 ABD doları

Sınırsız: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pipefy puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (214 yorum)

Capterra: 4,6/5 (303 yorum)

9. Userflow

via Userflow

Userflow, yazılım şirketleri için kullanıcıların sisteme katılımını kolaylaştıran bir dijital benimseme ve müşteri katılım platformudur. Kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan adım adım uygulama içi ürün turları, kontrol listeleri ve anketler oluşturmasına olanak tanır.

Kullanıcı entegrasyon özellikleri sayesinde, müşteriler bir ürünün anahtar özelliklerini hızla öğrenir ve bu da etkileşimi artırır ve genel müşteri memnuniyetini iyileştirir. ✨

Userflow, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak, kullanıcıların benimsenmesini sağlamak ve tutma oranlarını artırmak isteyen SaaS işletmeleri için özellikle yararlıdır.

Userflow'un en iyi özellikleri:

Kodlama deneyimi olmadan müşteri onboarding akışları oluşturun ve özelleştirin

Segmentasyonu kullanarak müşteri kazanım deneyimini belirli kullanıcı gruplarına göre özelleştirin

Kayıt, sayfa ziyaretleri ve özellik kullanımları gibi etkinliklere göre akışları otomatikleştirin

Daha iyi müşteri başarı oranları için görünüm ve tamamlama oranları gibi metriklerle kullanıcıların akışlarda nasıl ilerlediğini görselleştirin

Userflow sınırlamaları:

Yalnızca web uygulamalarıyla çalışır

Az sayıda yerel entegrasyon

Anketler, diğer müşteri kazanma yazılımlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Userflow metin fiyatlandırması:

Başlangıç: Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 850 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kullanıcı akışı puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (95 yorum)

Capterra: 4,8/5 (12 yorum)

10. Jotform

jotform aracılığıyla

Jotform, kayıt formları, anketler, sipariş formları ve daha fazlası aracılığıyla müşteri verilerini toplamak için kod gerektirmeyen bir çevrimiçi form oluşturucudur. Koşullu mantık özelliği, kullanıcı girdilerine bağlı olarak belirli alanları göstererek, güncelleyerek veya gizleyerek formları uyarlayabilmenizi sağlar.

Ayrıca, Jotform tabloları form gönderilerini düzenlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır. Tercihlerinize göre verileri görselleştirmek için Tablo, Takvim, Kart ve Yükle görünümleri arasında geçiş yapın.

Jotform'un en iyi özellikleri:

Sezgisel, sürükle ve bırak arayüzünde sıfırdan veya Jotform şablonlarından formlar oluşturun

Formları İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca, İtalyanca ve Portekizce dahil 130'dan fazla dile çevirin

Formlarınıza bağlantılar, QR kodları ve web sayfası gömüler aracılığıyla erişimi paylaşın veya doldurulabilir PDF olarak indirin

PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square ve Apple Pay gibi ödeme ağ geçitleri dahil 100'den fazla araçla entegre edin

Jotform sınırlamaları:

Ücretsiz plan, Jotform markasını içerir ve 5 form ve aylık 100 gönderi ile sınırlıdır

Yazılım, özellikle uzun ve karmaşık formlar üzerinde çalışırken bazen yavaş ve hatalı çalışıyor

Yeni kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluklarla karşılaşabilir

Jotform fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Altın: 129 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jotform puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (204 yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.559 yorum)

Mükemmel Müşteri Kaydı Platformuyla Kalıcı Bir İlk İzlenim Bırakın

En iyi müşteri onboarding çözümünü seçmek, başarılı bir onboarding ve olumlu müşteri ilişkileri için anahtardır. Biz de bugün piyasada bulunan en iyi 10 seçeneği sizin için belirledik. ?

Sizin için en önemli özellikler nelerdir? Otomatikleştirilmiş iş akışları? Takım işbirliği? Mevcut teknoloji altyapınızla entegrasyon? Müşteri geri bildirimlerinin toplanması? Çapraz platform uyumluluğu?

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