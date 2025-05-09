2025'te Pazarlama Ajansları için En İyi 10 Otomatik Müşteri Raporlama Aracı

#AgencyLife, bir rollercoaster yolculuğu gibidir. Dijital pazarlama uzmanı olarak, düşükleri atlatmak ve yüksekleri kutlamak için müşterilerinizle iyi ilişkiler kurmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz.

İster B2B ister B2C müşterileri için çalışıyor olun, pazarlama ajansınızın değerini düzenli olarak kanıtlamak önemlidir. En son isteyeceğiniz şey, müşterilerinizin "Sana ne için para ödüyorum ki?" demesidir

Müşteri raporları, müşterileriniz için elde ettiğiniz nicel ve nitel sonuçları gösterir. Düzenli raporlar sunmak, değerinizi gösterir ve en seçici müşterileri bile sizinle çalışmaya devam etmeye ikna eder.

Müşteri raporları oluşturmak zaman alıcı bir iştir, ancak doğru yazılım size çok zaman kazandıracaktır. Bu kılavuzda, müşteri raporlama yazılımının nasıl çalıştığını, otomatik bir müşteri raporlama aracında aramanız gereken özellikleri ve 2025'in en sevdiğimiz 10 müşteri raporlama aracını açıklayacağız. ?

Müşteri Raporlaması nedir?

Müşteri raporlaması, müşterilere pazarlama kampanyalarının performansı ve metrikleri hakkında düzenli güncellemeler sağlama uygulamasıdır. Raporlar, müşterilerin dijital pazarlama ajanslarından elde ettikleri değeri anlamalarına yardımcı olur. Raporları, pazarlama stratejilerinizdeki değişiklikleri ve müşterinin hedeflerine yönelik ilerlemenizi açıklamak için bir araç olarak da kullanabilirsiniz.

Bir ajans uzmanı olarak, hem pazarlama hem de ajans-müşteri ilişkilerini yönetme konusunda uzman olmanız gerekir. Müşteri yönetimi zordur, ancak düzenli raporlama güven oluşturur ve müşterilerinizi ikna etmenize yardımcı olur. ?

Müşterileriniz sizi sorularla boğuyorsa veya yaptığınız tüm ilerlemeleri unutma eğilimindeyse, düzenli raporlar sunarak endişelerini giderin. Mükemmel müşteri raporlarınızla kanıtlanmış istikrarlı bir performans geçmişiniz varsa, fiyat artışlarını bile haklı gösterebilirsiniz.

Müşteri raporları, ajansların en iyi dostudur. İşiniz için en iyi müşteri raporlama aracını arıyorsanız, aşağıdaki özelliklere sahip bir yazılım arayın:

Etkileyici başlangıç özellikleri: İlk izlenimler önemlidir. Otomasyonun gücüyle İlk izlenimler önemlidir. Otomasyonun gücüyle müşteri alımını kolaylaştıran müşteri raporlama yazılımını seçin. Bu, tüm müşterilere tutarlı bir başlangıç deneyimi sunar ve hiçbir bilginin gözden kaçmamasını sağlar Sürükle ve bırak şablonlar: Siz bir pazarlamacısınız, geliştirici değilsiniz. Kod gerektirmeyen şablonları özelleştirmenize olanak tanıyan müşteri raporlama araçlarını kullanın. Siz bir pazarlamacısınız, geliştirici değilsiniz. Kod gerektirmeyen şablonları özelleştirmenize olanak tanıyan müşteri raporlama araçlarını kullanın. İlerleme raporları veya satış raporları olsun, raporlama şablonları size çok zaman kazandırır Veri görselleştirme: Müşterileriniz pazarlamacılar değil, iş adamlarıdır. Teknik terimleri anlamayabilirler, bu nedenle görselleştirme özelliği sunan otomatik bir müşteri raporlama aracı edinin. Müşterinizin verilerini girin ve paydaşlarınızın seveceği, kolay anlaşılır grafikler oluşturun Metrikler ve raporlama: Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) ve hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) her müşteri raporunda bulunması gereken unsurlardır. SEO sıralamaları, dönüşüm oranları, CTR veya diğer önemli metrikler olsun, raporlarınızın büyük ölçüde nicel performansa dayanması gerekir. Bazı raporlama yazılımları, müşterilere mevcut performansı daha iyi anlamaları için etkileşimli, gerçek zamanlı bileşenler sunar Beyaz etiketli raporlar: Elbette, bu raporu oluşturmak için üçüncü taraf bir araç kullanıyorsunuz, ancak raporda kendi adınızın görünmesini istersiniz, değil mi? Özel raporlar oluşturmaya olanak tanıyan müşteri raporlama yazılımını seçin

Bir müşteri raporlama aracında nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz, ancak internette saygın seçenekleri araştırmak için kimin zamanı var?

Endişelenmeyin, araştırmayı sizin için yaptık. Bu 10 araç, müşteri raporlama sürecini kolaylaştıracak, zaman kazandıracak ve müşteri sadakatini artıracaktır.

Başlayın ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak tüm müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak takip edin. Bunu, tüm pazarlama çabalarınız için %100 özelleştirilebilir görev kontrol merkezi olarak düşünün.

Ancak ajans işinin sadece sonuç almakla ilgili olmadığını biliyoruz; müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurmanız da gerekir. ClickUp CRM, görevleriniz, metrikleriniz ve müşteri iletişimlerinizin yanı sıra müşteri ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek için mükemmel bir müşteri raporlama aracıdır. Liste görünümü, Tablo görünümü ve Kanban panosu görünümünde müşteri memnuniyetini, geçmiş veri noktalarını ve daha fazlasını izleyerek her bir hesabın durumunu tam olarak görebilirsiniz. ?

Müşterilerinize çalıştıkları saatlere göre fatura kesiyorsanız, ClickUp proje zaman takibi özelliğini kullanarak tüm takım üyelerinin proje ve görevlere ayırdıkları zamanı kolaylıkla takip edin. Zaman takibi verilerini tahminler oluşturmak ve proje bütçelerinizi takip etmek için bile kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Raporları oluşturmak ve biçimlendirmek için zaman kazanmak için ClickUp Proje Durum Raporu şablonunu kullanın

ClickUp Gösterge Panelleri içinde hedefler belirleyin, darboğazları tespit edin ve kaynakları tahsis edin

Her müşterinin Çalışma Alanı'na bir bağlantı paylaşarak sonuçlarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin

ClickUp CRM'yi kullanarak tüm müşteri etkileşimlerini , müşteri yaşam boyu değeri gibi metrikleri ve daha fazlasını kaydedin

E-postaları ve görevleri ClickUp CRM ile entegre ederek her müşteri hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, yeni başlayanlar için bazen korkutucu gelebilecek çok sayıda özelliğe sahiptir

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli hesaplarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Klipfolio

Klipfolio aracılığıyla

Klipfolio, birden fazla veri kaynağına bağlanan bir gösterge paneli aracıdır. Müşterileriniz gerçek zamanlı istatistikleri görmek istiyorsa, bu araç tam size göre.

Klipfolio'nun sağlam erişim izinleri sunmasını seviyoruz, böylece hangi kullanıcıların, takımların ve departmanların verilere erişip düzenleme yapacağını özelleştirebilirsiniz.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri

Klipfolio'yu SQL veritabanına, JSON dosyalarına ve daha fazlasına bağlayın

Kullanıma hazır metrikleri seçin veya PowerMetrics ile özel KPI'lar oluşturun

Gösterge panellerini e-posta, PDF veya web üzerinden paylaşın

Klipfolio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bilgi tabanının güncel olmadığını söylüyor

Diğer kullanıcılar, konektörleri özelleştirmek için teknik bilgi gerektiğini söylüyor

Klipfolio fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 125 $/ay

Pro : 300 $/ay

İş: 800 $/ay, yıllık faturalandırılır

Klipfolio derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

3. Databox

Databox aracılığıyla

Databox, kodlama bilgisi gerektirmeden özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanıyan, mobil cihazlara uygun bir gösterge paneli aracıdır. Müşterinin metrikleri belirli bir eşiğin altına düştüğünde size bildirim gönderen sağlam bildirim kurallarını beğendik. Aynı anda düzinelerce müşteriyle uğraşan herkes için gerçek bir olmazsa olmaz

Databox Scorecard özelliğini kullanarak günlük, haftalık veya aylık otomatik müşteri raporları oluşturun. Raporları müşterilere e-posta veya Slack aracılığıyla otomatik olarak gönderebilirsiniz, bu da size çok zaman kazandıracaktır.

Databox'ın en iyi özellikleri

Müşterilerin performansını rakipleriyle karşılaştırmak için Karşılaştırma Grupları oluşturun

Binlerce metriği aynı anda izleyin ve görselleştirin

Gösterge Paneli Tasarımcısı'nı kullanarak metrikleri alın, görselleştirin ve kodlama yapmadan raporun görünümünü ve hissini özelleştirin

Databox sınırlamaları

Databox'ın çok fazla doğrudan entegrasyonu yoktur, bu da kullanıcıların genellikle Zapier gibi araçlara güvenmek zorunda kaldığı anlamına gelir

Bazı kullanıcılar, Databox'ın veri kaynağı bağlantılarının sezgisel olmadığını söylüyor

Databox fiyatlandırması

Üç kullanıcı için ücretsiz

Başlangıç: Beş kullanıcı için aylık 47 $

Profesyonel: 15 kullanıcı için aylık 135 ABD doları

Büyüme: Sınırsız kullanıcı için aylık 319 $

Premium: Sınırsız kullanıcı için aylık 799 $

Databox puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190 yorum)

4. Workzone

Workzone aracılığıyla

Workzone, her bir müşteriye ait metriklere ve tüm dosya ve projelere web tabanlı erişim sağlayan bir müşteri portalı aracıdır. Workzone portalında müşterilerle belge paylaşın, takımınızla işbirliği yapın ve müşteri onaylarını kaydedin.

Workzone, müşteri raporlarınızın yanı sıra proje yönetimi araçları da içerir, böylece müşteri metriklerini izlerken yapılacak işlerinizi yönetmek çok daha kolay hale gelir.

Workzone'un en iyi özellikleri

Workzone, müşteri portallarını beyaz etiketlemenizi sağlar

Planlamayı basitleştirmek için her müşteri için bir grup takvimi oluşturun

Görsel işaretleme aracıyla geri bildirimleri kolayca paylaşın

Başlamak için müşteri portalı şablonları

Workzone sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün eski ve sezgisel olmadığını düşünüyor

Diğer kullanıcılar, ara sıra gecikmeler ve aksaklıklar olduğunu söylüyor

Workzone fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 34 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 43 ABD doları

Workzone puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

5. TapClicks

TapClicks aracılığıyla

TapClicks, birden fazla araç içeren bir yazılım paketidir, ancak aynı zamanda oldukça sağlam bir müşteri raporlama aracıdır. Arama, sosyal medya, görüntülü reklamlar ve hatta TV gibi birden fazla veri kanalı için otomatik olarak müşteri raporları oluşturun.

TapClicks'e abone olursanız, analitik, veri boru hatları, iş akışı otomasyonu ve sipariş girişi otomasyonu dahil olmak üzere paketteki diğer çözümlere de erişebilirsiniz.

TapClicks'in en iyi özellikleri

TapClicks, Google E-Tablolar, Looker Studio, Google Analytics ve daha fazlasıyla entegre olur

Gerçek zamanlı, web tabanlı müşteri gösterge panelleri oluşturun

Report Studio'da özel rapor şablonları oluşturun

TapClicks sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer platformlardan TapClicks'e veri aktarırken veri tutarsızlıkları olduğunu bildiriyor

Diğer kullanıcılar, platformun entegrasyonlarının hatalı olduğunu söylüyor

TapClicks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

TapClicks puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (310+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (170+ yorum)

6. Domo

Via Domo

Domo, ilk bakışta basit bir müşteri raporlama aracı gibi görünebilir, ancak aslında bir veri analizi devi. Bu platform, iş zekası, analitik, veri entegrasyonu ve sıkı güvenlik protokolleriyle müşteri raporlama sürecini kolaylaştırır.

Domo, self servis analitiği mümkün kılar. Müşterileriniz için gösterge paneli oluşturun, Domo metriklerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. ?

Domo'nun en iyi özellikleri

Bir uygulama mı oluşturmanız gerekiyor? Domo'nun düşük kodlu uygulama oluşturma aracını kullanarak müşterilerinizi gerçekten şaşırtın

Excel elektronik tablolarını görselleştirilmiş gösterge panellerine dönüştürün

Müşterilere otomatik olarak rapor göndermek için özel bir raporlama programı oluşturun

Domo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Domo'nun grafik araçlarını anlamakta sorun yaşıyor

Diğer kullanıcılar diyor Domo Üniversitesi kaynakları oldukça teknik ve takip etmesi zor

Domo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Domo puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (270+ yorum)

Raven Tools aracılığıyla

Raven Tools, SEO, ücretli reklamlar, sosyal medya, e-posta ve hatta çağrı izleme kampanyaları için raporları otomatikleştiren bir sürükle ve bırak müşteri raporlama aracıdır. Tüm raporları beyaz etiketlidir, böylece müşterileriniz bu muhteşem raporları işinizin içinden tasarlandığını düşünecektir.

En fazla entegrasyona sahip olmasa da Raven Tools, 30'dan fazla başka platformla entegre olmaktadır. Müşterileriniz sınırlı bir MarTech yığını kullanıyorsa, bu iş için basit ve uygun fiyatlı bir araçtır.

SEO sıralamalarını, geri bağlantıları, organik trafiği ve daha fazlasını otomatik olarak izleyin

Raven Tools'u kullanarak müşterileriniz için SEO denetimleri gerçekleştirin

Analitik araçlardan, sosyal medya platformlarından ve PPC araçlarından verileri alın

Kullanıcılar, sıralama raporları ve anahtar kelime araştırması gibi bazı özelliklerin kullanımı zor olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar, verilerin bazen senkronizasyonunun bozuk olduğunu söylüyor

Küçük İşletmeler: İki kullanıcı için aylık 39 $

Başlangıç: Dört kullanıcı için aylık 79 $

Grow: Sekiz kullanıcı için aylık 139 $

Thrive: 20 kullanıcı için aylık 249 $

Lead: 40 kullanıcı için aylık 399 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

G2: 4. 2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (120+ yorum)

8. FreshLime

FreshLime aracılığıyla

FreshLime, küçük ve yerel işletmeler için bir müşteri raporlama aracı olarak tanıtılıyor. Teknik olarak işletme sahiplerinin kullanması için tasarlanmış olsa da, küçük işletmelerin pazarlamasını yöneten ajanslar da bu yazılımdan değer elde edebilir.

FreshLime'ı kullanarak müşterilerinizin çevrimiçi itibarını yönetin, çevrimiçi görünürlüklerini artırın ve performans ölçümlerini zaman içinde izleyin.

FreshLime'ın en iyi özellikleri

Listeler, yorum oluşturma ve müşteri yeniden etkileşim araçlarıyla çevrimiçi görünürlüğünüzü artırın

FreshLime, chatbot ve satış yönetimi gibi yararlı araçlar içerir

FreshLime, müşterilerinizin itibar puanlarını ve takım üyelerinin performansını hesaplar

FreshLime sınırlamaları

FreshLime'ın raporlama yetenekleri, bu listedeki diğer yazılımlar kadar güçlü değildir

Bazı kullanıcılar platformu pahalı ve kullanımı zor buldu

FreshLime fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

FreshLime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (14 yorum)

Capterra: 3. 2/4 (4 yorum)

9. Takım çalışması

Teamwork aracılığıyla

Teamwork, müşteri raporlaması için popüler bir proje yönetimi ve görev yönetimi aracıdır. Pazarlama ajansları, Teamwork'ü büyük projeleri eyleme geçirilebilir görevlere bölmek, tekrarlayan işleri azaltmak ve faturalandırılabilir tüm zamanı kolayca kaydetmek için kullanır.

Teamwork'ü kullanarak müşterileriniz ve ajansınız için raporlama gösterge panelleri oluşturun. Zamanla, boru hattınızdaki tüm projelerin durumunu daha iyi anlayacaksınız.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Teamwork'ün otomasyon aracıyla yeni müşterilerin iş sürecine katılımını kolaylaştırın

Takımınızın kapasitesini ve görevlerini izleyerek darboğazları en aza indirin

Müşteri provalarını ve belgelerini tek bir yerden yönetin

Takım çalışması sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Teamwork'teki görev görünümlerinin takip edilmesinin zor olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar arayüzün bazen yavaş olduğunu söylüyor

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.040+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (810+ yorum)

10. Whatagraph

Whatagraph aracılığıyla

Whatagraph, sadece birkaç tıklamayla basit çapraz kanal pazarlama raporları oluşturur. Bu müşteri raporlama aracı, birden fazla veri kaynağını birleştirerek verileri göz alıcı raporlar halinde görselleştirir.

Whatagraph, konektörlere güvenmek yerine, her müşterinin pazarlama kaynaklarından doğrudan veri almanızı sağlar. Düzenlenebilir bileşenleri sayesinde, her rapor şablonunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Whatagraph'ın en iyi özellikleri

Yüzlerce raporu saniyeler içinde tek seferde bağlayın ve düzenleyin

Genel Bakış sekmesinde tüm müşteri metriklerini görün

Tüm Whatagraph gösterge panelleri etkileşimli ve canlıdır

Whatagraph sınırlamaları

Birkaç kullanıcı Whatagraph müşteri hizmetleriyle ilgili sorunlar yaşadığını belirtmiştir

Diğer kullanıcılar, kendi modüllerinizi oluşturmanın zor olduğunu söylüyor

Whatagraph fiyatlandırması

Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 223 $

Premium: 10 kullanıcı için aylık 335 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whatagraph derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (80 yorum)

ClickUp ile Dönüm Noktalarınızı Aşın

Dijital pazarlama ajansının işleri her zaman kolay değildir, ancak sıkı çalışmanızın karşılığını görmekten daha tatmin edici bir şey yoktur. Hem sizin hem de müşterilerinizin kampanya performansını izlemesine yardımcı olan hepsi bir arada raporlama aracını seçerek müşteri raporlama sürecini basitleştirin.

Piyasada birçok seçenek var, ancak ClickUp şablonları, zaman takibi, faturalandırma ve daha fazlasını tek bir platformda birleştiren tek müşteri raporlama aracıdır.

Muhtemelen çok sayıda MarTech yazılımınız olduğunu biliyoruz. ClickUp'a geçerek her şeyi kolaylaştırmaya ne dersiniz?

Kendiniz deneyin: ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz hesaba şimdi kaydolun!