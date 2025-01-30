2025'in en iyi 10 bilgi tabanı yazılımını test ettik

"Bilgi güçtür."

Hepimiz bunu birinden duymuş ya da internette okumuşuzdur. Bu bir klişe, ama haklı bir klişe.

Kuruluşlar her gün eğitim videoları, şirket belgeleri, müşteri bilgileri, çevrimiçi yardım merkezi makaleleri gibi çok büyük miktarda veri ürettiğinden, bu bilgileri düzenli ve kolayca erişilebilir tutmak çok önemlidir.

Günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde, bilgileri nasıl düzenleyip kullanıma sunacağınızı anlamak gerçek güç anlamına gelir.

Ancak kuruluşlar, kurumsal bilgileri oluşturmak, yönetmek ve müşterileriyle ve çalışanlarıyla paylaşmak için doğru araçlara veya süreçlere sahip olmadıkları için genellikle bu fırsatları kaçırmaktadır.

Bilgi tabanı yazılımına giriş yapın!

Bilgi Bankası Yazılımı Nedir?

Bilgi tabanı yazılımı, tüm şirket bilgilerinizi ve projeyle ilgili bilgileri kolay depolama ve yönetim için merkezi bir hub'da bir araya getiren bir araçtır.

Böylelikle, tüm ilgili taraflar ihtiyaç duydukları bilgilere kolay ve rahat bir şekilde erişebilir ve paylaşabilir.

Hem çalışanlarınız hem de müşterileriniz bilgi yönetim sistemini kullanabilir. Yeni çalışanlar, depoyu kullanarak kuruluşunuz ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir (dahili bilgi tabanı), yeni müşteriler ise müşteri desteğini aramadan sorgularına hızlı çözümler bulabilir (harici bilgi tabanı).

İşte sizi şaşırtacak bir araştırma sonucu:

ernst & Young'a göre, çalışanların %44'ü bilgi aktarımında yetersiz veya çok yetersizdir.

En kötüsü bu bile değil. Çalışanlar, çalışma saatlerinin %7-20'sini mevcut çözümleri başkaları için kopyalamakla geçiriyor.

Bu istatistiklere bakılırsa, kuruluşların zamanlarını ve sürekli artan verilerini daha iyi yönetmelerine ve süreçteki gereksiz işlemleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olacak araçlara büyük ihtiyaçları olduğu açıktır.

En iyi bilgi tabanı yazılımları hakkında Google'da hızlı bir arama yaptığınızda, onlarca, hatta yüzlerce sonuç çıkar. Takımınız için doğru bilgi tabanı yazılımını nasıl belirleyeceksiniz?

Yardımcı olmak için buradayız. İnterneti didik didik aradık, baştan aşağıya (kelimenin tam anlamıyla!) inceledik ve 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 bilgi tabanı aracını seçtik.

ClickUp Belgeler ile düzenleyin, işbirliği yapın, yazın, düzenleyin, görevler atayın, yorum yapın ve daha fazlasını yapın

Kendimizi 1 numaralı bilgi tabanı yazılımı olarak sıralamasanız şaşırırdınız, değil mi?

ClickUp, şirket içi veya uzaktaki bir takımın işlerini depolamak, görselleştirmek ve organize etmek için ihtiyaç duyduğu tüm temel özelliklere sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Takımların görevler, ClickUp Belgeleri, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir.

Evet, ClickUp sadece önde gelen bir proje yönetimi aracı değil, aynı zamanda altın değerinde bir bilgi tabanı aracıdır.

En iyi yanı ise, onu aranabilir iç ve dış bilgi tabanları olarak kullanabilir veya tüm takımınızın verimlilik araçlarının yerine kullanabilirsiniz!

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Belgeleri işinizle aynı yerde saklayın . Bu belgelerin her biri ilgili projelerle birlikte saklandığından, herkes tarafından kolayca erişilebilir

ClickUp AI'yı kullanarak bilgi yönetimini kolaylaştırın . ClickUp Brain ile bilgileri otomatik olarak kategorize ederek, etiketleyerek ve düzenleyerek bilgi tabanınızı zahmetsizce optimize edebilirsiniz. . ClickUp Brain ile bilgileri otomatik olarak kategorize ederek, etiketleyerek ve düzenleyerek bilgi tabanınızı zahmetsizce optimize edebilirsiniz.

İlişkiler özelliği ile her şeyi birbirine bağlayın . İhtiyacınız olan her yerde kaynaklara çapraz referanslar oluşturmak için başka bir belgenin içinden belgelere ve görevlere bağlantı verin

İçeriği düzenlemek için Belgelere iç içe sayfalar ekleyin. Her şeyi tek bir belgeye sığdırmak yerine, ana belgenizin içine iç içe geçmiş daha küçük alt sayfalara bölün

Belgeleri silmek yerine arşivleyin. Arşivlenen belgeler otomatik olarak gizlenir, ancak daha sonra bulabilmeniz için kaydedilir

Zengin metin biçimlendirme kullanın: anahtar listeleri, renkli arka planlar ve sütunlar gibi biçimlerle büyük metin bloklarını düzenleyin

Belgelere erişim haklarını özelleştirin . Belgelerinizi istenmeyen düzenlemelerden koruyarak güvenlik önlemlerini artırın. Bu sayfayı koru seçeneğini etkinleştirin ve hedef kitleniz için bağlam ekleyin

Önceden oluşturulmuş bilgi tabanı şablonları. Başlamak için Başlamak için ClickUp'ın Bilgi Tabanı Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin Bu şablonu kullanarak, takımınızın dijital bilgi kütüphanesini düzenlemesi için bir çerçeve oluşturun

ClickUp'ın avantajları

Esnek ve özelleştirilebilir

Çevrimiçi ve çevrimdışı mod ile kullanıcı dostu arayüz

Belgelerde yorumlar atayarak takım üyelerinin eylem öğelerini kaçırmadığından emin olun

IOS ve Android için mobil uygulamalarımızı kullanarak bilgi tabanınızı yönetin

Etiketleri uygulayarak aradığınız belgeleri daha hızlı filtreleyin ve bulun

Microsoft Teams , Jira, Slack, Zoho ve daha fazlası gibi birçok üçüncü taraf yazılımla entegre olur

ClickUp'ın dezavantajları

Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi

Mobil uygulamada (henüz!) tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma için : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.100+ yorum)

2. Document360

document360 aracılığıyla

Document360, yeni kurulan şirketler, büyüyen takımlar ve kurumsal işletmeler için uygun, güçlü bir bilgi tabanı yazılımıdır.

Kullanımı basit ve sezgisel olan Document360, basit adımlarla bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanıyan geniş bir özellik aralığı sunar.

Genel olarak, fiyat etiketini kabul edebilir ve bir müşteri hizmetleri çözümüne ihtiyacınız yoksa, bu takımınız için harika bir seçenek olacaktır.

Document360'ın anahtar özellikleri

Markdown ve WYSIWYG düzenleyiciler arasında seçim yapın

Daha iyi sonuçlar için terimleri önceki olaylarla eşleştiren güçlü arama fonksiyonu

Küresel müşterilerinize ilgili bilgileri sağlamak için çok dilli destek

Bilgi tabanınızı genel, gizli veya karışık modda yapılandırın

Marka yönergelerinizi yansıtacak şekilde açılış sayfalarını özelleştirin

Document360'ın avantajları

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz

Slack, Microsoft Teams ve Intercom gibi güçlü takım işbirliği araçlarıyla entegre olur

Hem iç hem de dış bilgi tabanları için işe yarar

Mükemmel raporlama ve analiz

Birden fazla makale sürümü arasındaki geçmişi görüntüleyin veya sıfır sorunla önceki bir sürüme geri dönün

Document360'ın dezavantajları

Oldukça pahalı

Arama fonksiyonları iyileştirilebilir

Document360 fiyatlandırması

Başlangıç: 119 $/ay (aylık faturalandırma durumunda)

İş: 299 $/ay (aylık faturalandırma durumunda)

Enterprise: 599 $/ay (aylık faturalandırma durumunda)

Document360 müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11+ yorum)

Document360 alternatiflerini inceleyin!

3. Helpjuice

helpjuice aracılığıyla

Helpjuice, binlerce şirket tarafından destek makaleleri oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan ücretsiz bir bilgi yönetimi yazılımıdır. Çok dilli iş ihtiyaçlarını destekler ve çeşitli raporlama ve analiz seçenekleriyle birlikte gelir. Ayrıca, bu listede yer alan diğer araçlara göre biraz daha pahalıdır, bu nedenle Helpjuice ile uygun bir fiyat elde edemeyebilirsiniz.

Helpjuice'un anahtar özellikleri

Dahili bilgi tabanınızdaki her takım hakkında gelişmiş analizler alın

Bilgi tabanı makalelerinizi istediğiniz şekilde markalaştırın

Birden fazla soruya dayalı etkileşimli sorun giderme içeriği

MS Word'den kopyala-yapıştır özelliği dahil olmak üzere gelişmiş gerçek zamanlı işbirliği

Slack, Olark ve Zapier gibi entegrasyonlar ile diğer araçlarla sınırsız bağlantı

Helpjuice uzmanları

Güçlü, Google benzeri arama fonksiyonu

WYSIWYG ve markdown seçenekleriyle kullanımı kolay düzenleyici

Slack, Zapier ve Teams gibi bir dizi araçla entegre olur

Canlı yorumlama özelliği dahil olmak üzere işbirliği özellikleri

Yerelleştirme/çoklu dil

Helpjuice dezavantajları

Word belgeleri, PDF'ler, XLS veya PPT dosyaları içe aktarma seçeneği yoktur

Çoklu markalama sağlamaz

Görüntüler ve diğer medya dosyaları için klasör sistemi veya dosya yöneticisi yok

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç: 120 $ (en fazla 4 kullanıcı)

Başlangıç: 200 $ (16 kullanıcıya kadar)

Premium Sınırlı: 289 $ (60 kullanıcıya kadar)

Premium Sınırsız: 499 $ (sınırsız kullanıcı)

Helpjuice müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (9 yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

Helpjuice alternatiflerini inceleyin!

4. ProProfs Bilgi Bankası

proProfs Bilgi Bankası aracılığıyla

Şu anda edinebileceğiniz en iyi bilgi tabanı yazılımlarından biri ProProfs Knowledge Base'dir.

Ücretsiz olmasının yanı sıra, işlevsellik açısından da oldukça zengin. Ayrıca, aracı kullanmak için herhangi bir kodlama becerisine ihtiyacınız yok. Ve evet, gerçek profesörlerin yaptığı şeyi yapıyor: not veriyor!

Oh, ProProfs Bilgi Bankası'nın size uygun şekilde kullanabileceğiniz 40'tan fazla farklı şablonla birlikte geldiğinden bahsetmiş miydim?

ProProfs Bilgi Bankası anahtar özellikleri

Özelleştirilebilir erişim hakları

İçeriğinizi güvende tutmak için şifre ve gizlilik kontrolleri

Ek işlevsellik için çok sayıda entegrasyon

İçeriğinizin okunabilirlik puanları dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler

90'dan fazla dili destekler

ProProfs Bilgi Bankası avantajları

MS Word benzeri düzenleyici, içeriklerinizi hareket halindeyken yazmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur

Bilgi tabanını veya wiki'yi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için özelleştirmeler

Makale performansı ve yazar etkinlikleri hakkında yararlı bilgiler paylaşan sağlam bir raporlama sistemi

Birden fazla cihaz ve tarayıcıda çalışır

Hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar tarafından kullanılabilir

ProProfs Bilgi Bankası dezavantajları

Ortak düzenleme seçenekleri arayan takımlar için en iyi seçim değildir

En kullanışlı özellikler ücretsiz planda mevcut değildir

Tüm özellikleri öğrenmek için daha fazla zaman gerekir

ProProfs Bilgi Bankası fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 30 $/yazar (yıllık faturalandırılır)

Premium: Aylık 40 $/yazar (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ProProfs ile iletişime geçin

ProProfs Bilgi Bankası müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

5. Freshdesk

freshdesk aracılığıyla

Freshdesk, güçlü bilgi yönetimi yazılımı işlevselliğine sahip lider bir müşteri desteği aracıdır.

Büyük bir takımınız varsa, aracın onay ş Akışlarını kullanarak hatasız, en yüksek kalitede içerikler oluşturabilirsiniz.

Ancak Freshdesk müşteri desteğine yönelik olduğundan, iç bilgi tabanı özellikleri o kadar kullanışlı olmayabilir.

Peki, bu araç bilgi tabanınıza gerçekten taze bir soluk getirebilir mi?

Öğrenme zamanı..

Freshdesk'in anahtar özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz

Yerleşik SEO özellikleri

Ücretsiz sürümde bile sınırsız depolama

Bilgi tabanınızda aynı belgenin birden fazla sürümünü oluşturun ve yönetin

İçeriği resim, video veya başka herhangi bir biçimde yayınlayın

Freshdesk uzmanları

AI destekli botlar , hızlı yardım için doğru makaleleri önerir

Müşterilerin sorunları tartışabileceği ve anında çözüm alabileceği bir topluluk forumu

Çok dilli özellikler sayesinde küresel bir kitleye hitap edebilirsiniz

Sık sorulan soruları ve iletişim formlarını otomatik olarak gösteren proaktif yardım bileşeni

Freshdesk'in dezavantajları

İş akışları ve sürüm oluşturma gibi gelişmiş özellikler yalnızca premium planlarda mevcuttur

Müşteri desteği paketinin bir parçası olarak sunulur, yani tek istediğiniz bir bilgi yönetimi çözümü olsa bile daha fazla ödeme yapmanız gerekir

Freshdesk fiyatlandırması

Ücretsiz (10 temsilciye kadar)

Büyüme: Aylık 15 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Pro: Aylık 49 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 79 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Freshdesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500+ yorum)

İlgili: En İyi 10 Freshdesk Alternatifi ve Rakibi

6. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk? Freshdesk?

Başka kimse "Örümcek Adam aynada kendine bakıyor" hissine kapılıyor mu, yoksa sadece ben miyim?

Bunun yanı sıra, Zendesk 2007 yılından beri kullanılan popüler bir bilgi yönetimi yazılımıdır. Bu araçla müşteriler, istedikleri zaman sık sorulan soruların veritabanına erişerek sorgularını kolayca çözebilirler.

Freshdesk gibi, Zendesk de bilgi yönetim sistemini müşteri desteği paketinin bir parçası olarak sunar.

Eski bir yazılım olduğu için, diğer yeni bilgi tabanı araçları kadar şık olmayabilir.

Ancak, onu günümüzün en iyi bilgi tabanı yazılımları arasında öne çıkaran birkaç klasik özelliği burada bulabilirsiniz.

Zendesk'in anahtar özellikleri

Zendesk uzmanları

Neyin iyi işlediğini ve neyin işlemediğini kontrol etmek için yapay zeka destekli öneriler

Son yayınlamadan önce özelleştirmeleri önizleyebilirsiniz

Canlı sohbet sırasında doğru cevapları bulmanıza yardımcı olmak için Answer Bot adlı yerleşik bir sohbet robotu ile birlikte gelir

Zendesk'in dezavantajları

Temel planda yalnızca bir yardım merkezi oluşturabilirsiniz

Bağımsız bir bilgi yönetimi çözümü sunmazlar

Zendesk fiyatlandırması

Takım: Aylık 49 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: Aylık 79 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 99 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 150 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Zendesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.100+ yorum)

7. Hubspot

hubSpot aracılığıyla

Hubspot, bilgi tabanı sistemi için bir başka mükemmel araçtır. Bu aracı kullanmanın güzelliği, müşterilerinizin en sık sorduğu sorulara dayalı olarak sağlam bir bilgi kütüphanesi ve yardım merkezi makaleleri oluşturmanıza olanak tanımasıdır.

Gelişmiş aramalar için optimize edilmiş olan Hubspot, sizin ve destek temsilcilerinizin doğru cevaba hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.

Hubspot'un anahtar özellikleri

Sayfalarınızın etkisini ölçmek için yerleşik raporlama gösterge paneli

Çoklu markalama ve özelleştirme seçenekleri

Müşteriler tarafından görüntülenen veya açılan destek makalelerini otomatik olarak işaretleyen CRM aracı

Hubspot'un avantajları

Güçlü Hubspot entegrasyonları

Büyüyen işletmeler için ölçeklenebilir

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz

Hubspot'un dezavantajları

Özelleştirilebilirlik, bu listedeki diğer seçenekler kadar esnek değildir

Kullanıcılar son zamanlarda hata ve/veya çökme örnekleri bildirmiştir

Özellik açısından sınırlı olduğu düşünüldüğünde oldukça pahalıdır

Hubspot fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 45 $ (2 ücretli kullanıcı dahil)

Profesyonel: Aylık 450 $ (5 ücretli kullanıcı dahil)

Enterprise: Aylık 1200 $ (10 ücretli kullanıcı dahil)

Hubspot müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Hubspot alternatiflerini inceleyin!

8. Zoho Desk

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, esasen self servis özellikleri de sunan bir yardım masası çözümüdür. En iyi bilgi tabanı yazılımlarından biri olan bu araç, HTML ve CSS kullanarak yardım merkezinizin her öğesini zevkinize göre özelleştirmenize olanak tanır.

En iyi yanı ne mi?

Zoho Desk, forumları ve toplulukları destekleyerek, hedef kitlenize fikirlerini paylaşmak ve sorular sormak için merkezi bir platform sunar.

Zoho Desk'in anahtar özellikleri

Destek temsilcileri için verimlilik artırıcı

Şirket çapında işbirliği

Arama motoru optimizasyonu için meta başlıklar ve anahtar kelimeler kullanın

Kullanıcıların bilgi tabanı sisteminden bilet göndermesine izin verin

Yardım merkezinize kullanıcı erişimini kontrol edin ve en üst düzey güvenlik sağlayın

Yardım merkeziniz için özel bir alan adı ayarlayın

İlgili makaleleri otomatik olarak önerin ve temsilcilerin biletleri daha hızlı çözmesine yardımcı olun.

Zoho Desk'in avantajları

Jira, Slack, G-Suite ve daha birçok yazılımla entegrasyonlar

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve düzenler, yardım merkezinizi kolayca özelleştirmenizi sağlar

AI destekli asistanı, duyguları algılama özelliği sayesinde temsilcilerin biletleri kolay ve uygun bir şekilde yönetmesine yardımcı olur

Zoho Desk'in dezavantajları

Premium planda bile kullanıcı başına sınırlı depolama alanı

Büyük takımlar için ideal değildir

Zoho Desk fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 3 temsilci için)

Standart: Aylık 14 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 23 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 40 $/temsilci (yıllık faturalandırılır)

Zoho Desk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.700+ yorum)

9. Confluence

atlassian aracılığıyla

Atlassian Suite of SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) paketinin bir parçası olan Confluence, çok popüler bir arama yapılabilir bilgi yönetimi platformudur.

Çalışanlarınızın bilgileri yönetebileceği, projelerde işbirliği yapabileceği ve meslektaşlarıyla bağlantıda kalabileceği, uzaktan çalışmaya uygun bir takım çalışma alanı sunar. Takımlar, mevcut birçok şablondan seçim yapabilir ve hemen iç bilgi tabanları oluşturmaya başlayabilir!

Ancak, Confluence'dan en iyi şekilde yararlanmak için diğer paket araçlarını da kullanmanız gerekir ve bu biraz fazla olabilir.

Confluence'ın anahtar özellikleri

Gelişmiş arama sistemi

Gelişmiş roller ve izinler

Takımları güncel tutmak için gerçek zamanlı bildirimler gönderin

İlgili belgeleri kolay erişim için gruplandırmanıza yardımcı olan belge kategorizasyonu

Bilgi yönetimi süreçlerini kolaylıkla başlatmanıza yardımcı olacak en iyi uygulama şablonları

Confluence'ın avantajları

Jira ve Trello gibi diğer Atlassian paketi araçlarıyla iyi entegre olur

10 kullanıcıya kadar ücretsiz plan

Confluence'ın dezavantajları

Bazı kullanıcılar veri taşıma ve yedekleme ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Navigasyon esnek olsa da her zaman sezgisel değildir

Çok sayıda seçenek yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Standart: Aylık 5,5 $/kullanıcı

Premium: Aylık 10,50 $/kullanıcı

Confluence müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.300+ yorum)

Confluence alternatiflerini inceleyin!

10. HappyFox

via HappyFox

HappyFox, tüm çok kanallı müşteri talepleriniz için tek bir platform görevi gören, kullanıcı dostu bir bilgi tabanı yazılımıdır. E-posta, telefon, sohbet, sosyal medya ve web taleplerini kolayca biletlere dönüştürebilir ve tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

HappyFox, dünyanın her yerinden müşterilerinize destek sunmanızı sağlayan çok dilli özellikleriyle tanınır. Kullanıcılar, destek makalelerini birden fazla dilde kolayca oluşturabilir ve 24 saat yardım sunabilir.

HappyFox'un anahtar özellikleri

Yerleşik içerik yönetim sistemini kullanarak her türlü içeriği oluşturun ve yönetin

Otomatik bildirimlerle tüm takım üyelerini bilgilendirin

AI destekli chatbotlardan yararlanarak destek taleplerini yönlendirin

Önceden tanımlanmış bilet kategorileriyle biletleri daha iyi düzenleyin

Tek bir tıklama ile müşterilere yanıt vermek için hazır yanıtlar oluşturun

HappyFox uzmanları

Otomatik olarak oluşturulan arama önerileri

Mobil cihazlar (iOS ve Android) için tamamen optimize edilmiştir

HappyFox'un dezavantajları

Telefon desteği yalnızca Enterprise Plus planında mevcuttur

Temel planlarda e-posta desteği bile yoktur

HappyFox fiyatlandırması

Mighty: Aylık 26 $/temsilci

Fantastik: Aylık 39 $/temsilci

Enterprise: Aylık 52 $/temsilci

Enterprise Plus: Aylık 64 $/temsilci

HappyFox müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (3 yorum)

Capterra: Yok

Doğru Bilgi Bankası Yazılım Çözümlerini Seçme

En iyi bilgi tabanı yazılımını seçmek, istediğiniz özelliklerden ödün vermemek anlamına gelir.

Sağlam bir araç, standart bir bilgi tabanı aracının tüm özelliklerini içerir. Ancak, en iyi 3 listenize girebilmesi için fazladan bir adım atması gerekir.

Eski tasarımlardan kaçınmak, sık sık yeni özellikler eklemek ve değerlerimize bağlı kalmak, ClickUp'ın son derece rekabetçi bir pazarda öne çıkmasını sağladı.

Örneğin, listenizdeki 1 numaralı yer için gerçek rakiplerin şunlara sahip olması gerekir:

Sorunsuz yazma, düzenleme ve stil oluşturma için kolay bir çevrimiçi düzenleyici

Erişim kontrol sistemi ve rol yönetimi özellikleri

Aranabilir iç ve dış bilgi tabanları

Basit, son derece sezgisel tasarım

Güçlü bir raporlama sistemi

Kullanışlı bir mobil uygulama

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Uygun fiyat

Veri güvenliği

Bir bilgi tabanı aracından çok mu fazla şey bekliyoruz?

Örümcek hislerinize kulak verin ve bu listedeki 1 numaralı araca karar verin. Bize sonra teşekkür edersiniz!

Bilgi Yönetimi Yazılımı Türleri

Dahili Bilgi Tabanları

Dahili bilgi tabanları, yalnızca çalışanların erişebildiği şirket bilgilerinin depolandığı yerlerdir. Çalışanların işe alımı, eğitimi ve referans aracı olarak kullanılırlar.

Harici Bilgi Tabanları

Harici bilgi tabanları, müşterilerin veya müşterilerin erişebileceği şirket bilgilerinin bulunduğu veritabanını ifade eder. Harici bir bilgi tabanı sağlayarak, şirketler müşterilerin sorunlarını kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyarak müşteri hizmetleri maliyetlerini azaltabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Genel Bilgi Tabanları

Genel bilgi tabanları, oturum açma bilgileri gerektirmeyen, ücretsiz erişilebilir bilgi tabanı sistemleridir. Belirli bir konu hakkında bilgi arayan, ancak şirketin müşterisi veya çalışanı olmayan kişiler için mükemmel bir kaynaktır.

Bilgi tabanınızı bir üst seviyeye taşıyın

Bilgi tabanınız, eğitim sürelerini kısaltmalı, hizmet masanızı desteklemeli ve şirket bilgilerini gelecekte kullanmak üzere güvenli bir şekilde saklamalıdır.

Bilgi tabanı yazılımı, hayalinizdeki depoyu oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak süreci daha da karmaşık hale getirecek bir araç edinmenin bir yararı yoktur.

İşte bu yüzden ClickUp'a ihtiyacınız var.

Ayrıntılı organizasyon yetenekleri, üst düzey belge biçimlendirme özellikleri ve gelişmiş bilgi paylaşım seçenekleriyle ClickUp, bir bilgi tabanı çözümü için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Tüm bilgi tabanı yönetimi hedeflerinize ulaşmak için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin!