2025'in En İyi 10 Helpjuice Alternatifi ve Rakibi

İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, her şirket iyi yönetilen bir bilgi tabanıyla zamandan tasarruf ederek fayda sağlayabilir. Helpjuice yazılım platformu, tam da bunu yapmayı amaçlayan popüler bir bilgi tabanı aracıdır. Takımınızın bilgiyi nasıl topladığını, yardım makalelerini nasıl oluşturduğunu ve önemli bilgileri birbirleriyle ve müşterilerle nasıl paylaştığını kolaylaştırır.

Ancak, Helpjuice piyasadaki tek bilgi tabanı yazılımı değildir. Akıllı ve sağlam bir bilgi tabanı aracılığıyla müşteri desteğini ve şirket içi bilgi paylaşımını iyileştirmek isteyen bir işletmeyseniz, bu 10 en iyi Helpjuice alternatifi ve Helpjuice rakibi, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güçlü özellikler sunar.

Helpjuice Alternatifi Nedir?

En iyi Helpjuice alternatifleri, Helpjuice gibi, hatta daha iyi bir şekilde, anahtar şirket bilgilerini toplayan, dağıtan ve koruyan proje yönetimi platformları ve bilgi yönetimi yazılımlarını içerir.

Sezgisel bilgi tabanı yazılımı, sizin gibi kuruluşların, self servisi hızlı, verimli ve doğru hale getiren müşteri ve takım odaklı bir bilgi tabanı sağlayarak destek maliyetlerini azaltmasına olanak tanır.

Helpjuice, işletmenizin en sık karşılaşılan nasıl yapılır ve destek sorularını yönetmek için merkezi bir platform sunarak hem iç takım desteğini hem de dış müşteri desteğini kolaylaştırır. Platform, kolay içerik oluşturma ve biçimlendirme, derinlemesine veri analizi, özelleştirilebilir entegrasyonlar ve yerleşik arama özelliği sunar.

Helpjuice alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Helpjuice alternatiflerini keşfederken, iş ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun ve seçtiğiniz yazılımın bu ihtiyaçlara uygun olduğundan emin olun. Her bilgi yönetimi platformunu keşfederken, aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:

Kullanım kolaylığı: Yazılım, takımınızın bilgi tabanı makalelerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve kullanmasına yardımcı olacak kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olmalıdır

Müşteri desteği özellikleri: Araç, belirli bir destek makalesinden doğrudan erişilebilen sağlam müşteri desteği özelliklerine sahip olmalı ve gelen destek biletlerini etkili bir şekilde yönetebilmelidir

Markalaşma seçenekleri: Platformu imajınızla uyumlu hale getirmek için iyi bir bilgi tabanı şablonu seçimi ve özel markalaşma seçenekleri olmalıdır

İşbirliği araçları: En iyi Helpjuice alternatifleri, makaleleri birlikte düzenleme ve iç yorumlar ekleme gibi destek bilgilerinizi kolayca yönetmenizi sağlayan işbirliği özelliklerine sahiptir

Güvenlik özellikleri: Platform, kullanıcı rollerini ayarlamanıza olanak tanıyan erişim denetimlerine sahip olmalı ve sistem erişimi üzerinde tam kontrol sağlamalıdır

Arama yetenekleri: Güçlü bir arama fonksiyonu, müşterilerin kendi kendilerine hizmet almasını kolaylaştırdığından, yazılımın belirli destek sorunlarına cevap bulmak için güçlü arama özelliklerine sahip olması gerekir

Forum özellikleri: Bir topluluk forumu oluşturma özelliği, müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerini sağlayarak daha iyi müşteri ilişkileri kurmalarını ve ek self servis içerik sunmanızı sağlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Helpjuice Alternatifi

Doğru bilgi tabanı yazılımını seçmek, seçeneklerinizi bilmekle başlar. Bu bilgi tabanı ve yardım masası yazılımları listesi, piyasadaki en iyilerden bazılarını temsil etmektedir.

ClickUp'ın geniş bilgi tabanı araçları dizisiyle şirket bilgilerini depolayın, düzenleyin ve dağıtın

ClickUp, kapsamlı belge oluşturma ve yönetme işlevlerine sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır. Bilgi tabanı desteği, ClickUp Belgeleri özelliği aracılığıyla sağlanır. Ayrıca, ClickUp'ın görev yönetimi öğeleri, destek isteklerini izlemenizi sağlar ve işbirliğine odaklanması, takım üyelerinin iç yorumlar bırakarak bilgi tabanını kolayca geliştirmelerini sağlar.

Bilgi tabanı şablonlarının yanı sıra diğer yaygın iş görevleri için şablonlar da içeren güzel bir seçim bulacaksınız, böylece ClickUp iş operasyonlarınız için tek noktadan bir çözüm haline gelecektir. ClickUp AI'dan yararlanarak içerik oluşturmayı hızlandırın ve daha ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler hazırlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takım üyelerinin işbirliği fonksiyonlarını kullanarak verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar

Aynı anda birden fazla projenin kolay yönetimini sağlar

Platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar

Tüm görevlerinizi, belgelerinizi, hedeflerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde merkezileştirir

1.000'den fazla üçüncü taraf araç ve iş uygulamasıyla entegre olur

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin karmaşıklığı nedeniyle kullanıcı arayüzü çok karmaşık

Masaüstü sürümüne kıyasla azaltılmış mobil işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, not alma ve verimlilik için popüler bir araçtır ve bilgi yönetimi için kullanışlı özelliklere sahiptir. Ayrıca, projeleri izleyebilir ve görevleri yönetebilir, bu da onu müşteri desteği yönetimi için yararlı bir araç haline getirir. Yazılım, zengin metin düzenleyici dahil olmak üzere içerik oluşturma fonksiyonlarını kullanarak ilgi çekici bilgi tabanı makaleleri oluşturabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Tüm işlerinizi ve bilgilerinizi tek bir yerde merkezileştirmenizi sağlar

İhtiyaçlarınıza uyum sağlar, istediğiniz kadar basit veya karmaşık olabilen güçlü yapı blokları ile

Mühendislik, tasarım ve ürün takımları gibi çeşitli departmanlar arasında işbirliğini kolaylaştırır

Zengin içerik ve öğrenme kaynaklarına sahip canlı bir topluluğa erişim sağlar

Kolay özelleştirme ile projeleri verimli bir şekilde yönetir

Notion sınırlamaları

Notion, daha sıkı özel entegrasyonlar için daha zengin özelliklere sahip bir API'den yararlanabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az sezgiseldir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

AI Eklenti: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

3. Guru

Via Guru

Guru, iş akışlarını otomatikleştirmek için yapay zeka (AI) kullanan bir bilgi yönetimi yazılımıdır. Guru'nun AI algoritmaları, sorunları çözmek için ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilir. Yazılım, takımınızın daha iyi içerik yazmasına ve bilgi paylaşımının eksik olduğu alanları bulmasına yardımcı olabilir. Sonuç, mevcut en kullanıcı dostu Helpjuice alternatiflerinden biridir.

Guru'nun en iyi özellikleri

Ş Akışı'nı kesintiye uğratmadan AI destekli arama ile anında yanıtlar sunar

Çalışanların güne ilgili bilgilerle başlamaları için bir şirket ana üssü sağlar

Üretken AI'nın yardımıyla daha iyi içeriğin hızlı oluşturulmasını kolaylaştırır

Özelleştirilebilir içerik hiyerarşisi ile bilgi yönetimini kolaylaştırır

Guru sınırlamaları

Analitik özelliği daha iyi olabilir

Tarayıcı uzantısı bazen hatalı çalışabilir

Büyük takımlar için izinleri yönetmek zordur

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Builder : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

4. Confluence

Confluence aracılığıyla

Confluence, bilgi ve işbirliğini bir araya getiren bir takım çalışma alanı uygulamasıdır. Confluence, Atlassian tarafından üretildiğinden, üçüncü taraf entegrasyon seçeneklerinin yanı sıra Jira, Trello ve Bitbucket gibi Atlassian araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde çalışır.

Bilgi tabanı, içeriği kolayca bulmak için gelişmiş arama işlevine sahiptir. Bilgi tabanı şablonları, etkili içerik oluşturmayı sağlamak için en iyi uygulamaları kullanır.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Şirketinizle birlikte büyüyen ölçeklenebilir araçlarla içeriği güncel ve bulunabilir tutun

Herkesi güncel tutmak için birleşik bir platform oluşturur

Takımınızı hızlı bir şekilde kurmak için çeşitli proje türleri için şablonlar sunar

Esnek çalışma alanları ile birçok türde veri ve bilgiyi barındırır

Confluence sınırlamaları

Düzenleyici, olabileceğinden daha az sezgisel olabilir

Bazı işletmeler için fiyatlandırma yüksektir

Şablon özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Confluence fiyatlandırması

Takım İşbirliği : Aylık 10 $

Takım İşbirliği + Takvimler : 20 $/ay

Takım İşbirliği + Soru-Cevap : Aylık 20 $

Hepsi dahil: 30 $/ay

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Document360

Document360 aracılığıyla

Bu belge yönetim yazılımı, bilgi tabanı oluşturmak için sağlam bir çözüm sunar. Document360, makale sürümlerini izlemenize ve ayrıntılı raporlar çalıştırmanıza olanak tanıyan kapsamlı içerik yönetimi seçeneklerine sahiptir. Personel için dahili bir bilgi tabanı ve müşteri sorularına yönelik halka açık bir bilgi tabanı oluşturabilir. Video ekleme ve Microsoft Word belgelerini içe aktarma özelliği, özel içerik oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

Document360'ın en iyi özellikleri

AI kullanarak hızlı bir şekilde çevrimiçi self servis bilgi tabanı oluşturun

Çok çeşitli bilgi paylaşım belgeleri oluşturur

Mevcut yardım masası, analitik, yorum ve sohbet ürünleriyle entegre olur

Diğer popüler bilgi tabanı platformlarından sorunsuz bir geçiş süreci sağlar

İşinizle sorunsuz bir şekilde ölçeklenir

Document360 sınırlamaları

Yazılım, daha gelişmiş özelleştirme seçeneklerinden yararlanabilir

Bilgi tabanı yazılımına aşina olmayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır

Üçüncü taraf entegrasyonları sınırlıdır

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Proje başına aylık 149 $

Profesyonel : Proje başına aylık 229 $

İş : Proje başına aylık 399 $

Enterprise: Proje başına aylık 599 $

Document360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

6. Zendesk

Zendesk aracılığıyla

Piyasadaki en popüler araçlardan biri olan Zendesk, yardım masası yazılımlarında belki de en büyük isimdir. Bilgi tabanına ek olarak bilet yönetimi seçenekleri de sunan, müşteri desteği için kapsamlı bir çözümdür. Zendesk, müşteri desteğinin neredeyse her yönünü kullanıcı dostu bir şekilde kapsar ve bu da onu en iyi Helpjuice alternatiflerinden biri yapar.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Yakın ve kişisel müşteri hizmeti sunar

Müşteri deneyimini kişiselleştirerek sadakat ve gelirinizi artırın

Güvenlik sertifikalarıyla işinizin çoğu uyumluluk gereksinimlerini karşılar

Üçüncü taraf uygulamalar ve araçlarla entegre olur

Temiz ve sezgisel bir kullanıcı dostu arayüz sunar, böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde verimli hale gelebilirler

Zendesk sınırlamaları

Rakiplerinin çoğuna kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar için ek harcama gereksinimleri

Zendesk fiyatlandırması

Yalnızca Destek (Takım) : Kullanıcı başına aylık 19 $

Yalnızca Destek (Pro): Kullanıcı başına aylık 55 $

Yalnızca Destek (Enterprise) : Kullanıcı başına aylık 115 $

Suite Team : Kullanıcı başına aylık 55 $

Suite Growth : Kullanıcı başına aylık 89 $

Suite Pro : Kullanıcı başına aylık 115 $

Suite Enterprise: Kullanıcı başına aylık 169 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)

7. Help Scout

Help Scout aracılığıyla

Help Scout, tüm müşteri konuşmalarını tek bir gösterge paneline merkezileştirerek müşteri taleplerine genel bir bakış elde etmeyi kolaylaştırır. Tüm konuşmaları tek bir gelen kutusu tarzı arayüzde görüntüleyerek, birden fazla temsilci müşteri sorgularını çözmek için çalışabilir. Help Scout, iletişime odaklanır ve müşterilerin destek personeline olan bağımlılığını azaltan özelliklere sahip bir bilgi tabanı yazılımı sunar.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Tüm müşteri konuşmalarını gelen kutusuna benzer tek bir güçlü platformda yönetir

Canlı sohbet özelliği sunar, böylece müşterileriniz yardıma ihtiyaç duyduğunda hazır olursunuz

Self servis seçeneği sunar, yani müşteriler bilgi tabanı araçlarını kullanarak cevapları bulabilirler

Uygulama içi mesajlaşma özelliğini kullanarak uygulamanız içinde doğrudan müşteri iletişimi desteği

İşbirliği araçlarını kullanarak personelin müşteri verileri ve etkileşimleri üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır

Help Scout sınırlamaları

Arama özelliği daha sağlam olabilir

Yazılım, daha fazla özelleştirme seçeneğinden yararlanabilir

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar eksik

Help Scout fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 40 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Help Scout puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,06/5 (200+ yorum)

8. Bloomfire

Bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, iş akışlarını iyileştirmek için yapay zeka kullanır. Gelişmiş içerik yönetimi için otomatik etiketleme, özetleme ve kategorize etme özelliklerine sahiptir. Yapay zeka destekli gizli bilgi tabanı, çalışanların gerekli bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan dijital bir bilgi çalışanıdır. Personel, özelleştirilebilir filtreler kullanarak arama yapabilir, böylece ilgili içeriği daha kolay düzenleyebilir ve bulabilir.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Çeşitli konumlarda içerik arama ve keşif işlemlerini kolaylaştırmak için yapay zeka kullanır

Yüklenen içeriği otomatik olarak etiketleyebilen, özetleyebilen ve kategorilere ayırabilen AI araçları sağlar

Kendi Dijital Bilgi Çalışanınızı Oluşturma özelliği ile çalışan verimliliğini ve doğruluğunu artırın

Bilgi ve içgörüler için merkezi ve arama yapılabilir bir platform sunar

Konuşma yapay zekasını kullanarak platform içeriğinden cevaplar önerir

Bloomfire sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Mobil deneyim, masaüstü sürümü kadar sorunsuz değildir

Bazı alanlarda arama fonksiyonu eksik

Bloomfire fiyatlandırması

Esnek : Kullanıcı başına aylık 25 $

Talla : 50 kullanıcı için aylık 460 dolar

Başlangıç : 100 kullanıcı için aylık 1.750 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Bloomfire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

9. Freshdesk

Freshdesk aracılığıyla

Freshdesk, müşteri desteği için kapsamlı işlevsellik sağlayan bir yardım masası çözümüdür. Yerleşik bilgi tabanı yazılımı, müşteri self servisini mümkün kılan bir bilgi deposu sağlar. Bilgi tabanlı destek sağlamanın yanı sıra, birleştirilmiş çalışma alanı, gelişmiş müşteri hizmeti için destek biletlerini izlemeyi ve çözmeyi kolaylaştırır.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Birleşik bir çalışma alanı ile destek biletlerini verimli bir şekilde yönetin, önceliklendirin ve çözün

Ölçeklenebilir bilgi tabanı ve özel bileşenlerle self servisi otomatikleştirin

AI destekli otomasyon ve iş akışları ile operasyonları optimize eder ve verimliliği artırır

İşbirliği araçlarını kullanarak temsilcilerin farklı işlevlere sahip takımlardaki uzmanlarla iletişim kurmasını sağlar

AI destekli içgörüler kullanarak destek çabalarını proaktif olarak iyileştirir ve kaliteyi izler

Freshdesk sınırlamaları

Özelleştirme seçeneklerinin eksikliği

Benzer rakiplere kıyasla yüksek fiyatlar

Ağır yük altında gecikme sorunları

Freshdesk fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 $

Freshdesk puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

10. ProProfs Bilgi Bankası

ProProfs Bilgi Bankası aracılığıyla

Bu bilgi yönetimi yazılımı, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. AI destekli oluşturma araçları ve kapsamlı belge türü seçenekleri sayesinde ProProfs Knowledge Base, müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarına yardımcı olur. Gelişmiş işlevsellik için Google Analytics ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre olur.

ProProfs Bilgi Bankası en iyi özellikleri

Müşteriler ve çalışanlar için yapay zeka destekli çevrimiçi self servis bilgi tabanı sağlar

Çeşitli bilgi paylaşım belge türleri oluşturur

İşlevselliği genişletmek için çok sayıda üçüncü taraf araçla entegre olur

Diğer platformlardan geçişi kolaylaştıran geçiş yardımı sunar

Google Analytics entegrasyonu ile ayrıntılı raporlama sağlar

ProProfs Bilgi Bankası sınırlamaları

Eski veya sıkıcı kullanıcı arayüzü

Az sayıda başlangıç şablonu

Daha sağlam olabilecek analiz ve raporlama özellikleri

ProProfs Bilgi Bankası fiyatlandırması

Temel özellikler : 1.080 $/yıl

Premium : 1.440 $/yıl

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ProProfs Bilgi Bankası puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (28 yorum)

Capterra: 4,7/5 (27 yorum)

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Bu en iyi Helpjuice alternatifleri ve rakipleri, mevcut en iyi bilgi tabanı yazılımlarından bazılarını temsil eder. Birkaç seçenek yalnızca bilgi tabanı işlevselliğine odaklanırken, diğerleri tam donanımlı destek bilet sistemleri veya derinlemesine proje yönetimi gibi diğer önemli araçları entegre eden daha sağlam bir özellik setine sahiptir.

Sadece bir bilgi tabanı oluşturmanın ötesine geçen bir bilgi yönetimi yazılımı arıyorsanız, ClickUp'ta ücretsiz bir hesap açın. Ayrıntılı ve etkileyici bir bilgi tabanı oluşturmanın yanı sıra, ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi özellikleri, bilgi tabanınızın takımınızın projeleri ve iletişimiyle entegre olmasını sağlayarak sorunsuz bir deneyim sunar.