2025'in En İyi 10 Helpjuice Alternatifi ve Rakibi

İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, her şirket iyi yönetilen bir bilgi tabanıyla zamandan tasarruf ederek fayda sağlayabilir. Helpjuice yazılım platformu, tam da bunu yapmayı amaçlayan popüler bir bilgi tabanı aracıdır. Takımınızın bilgiyi nasıl topladığını, yardım makalelerini nasıl oluşturduğunu ve önemli bilgileri birbirleriyle ve müşterilerle nasıl paylaştığını kolaylaştırır.
Ancak, Helpjuice piyasadaki tek bilgi tabanı yazılımı değildir. Akıllı ve sağlam bir bilgi tabanı aracılığıyla müşteri desteğini ve şirket içi bilgi paylaşımını iyileştirmek isteyen bir işletmeyseniz, bu 10 en iyi Helpjuice alternatifi ve Helpjuice rakibi, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güçlü özellikler sunar.
Helpjuice Alternatifi Nedir?
En iyi Helpjuice alternatifleri, Helpjuice gibi, hatta daha iyi bir şekilde, anahtar şirket bilgilerini toplayan, dağıtan ve koruyan proje yönetimi platformları ve bilgi yönetimi yazılımlarını içerir.
Sezgisel bilgi tabanı yazılımı, sizin gibi kuruluşların, self servisi hızlı, verimli ve doğru hale getiren müşteri ve takım odaklı bir bilgi tabanı sağlayarak destek maliyetlerini azaltmasına olanak tanır.
Helpjuice, işletmenizin en sık karşılaşılan nasıl yapılır ve destek sorularını yönetmek için merkezi bir platform sunarak hem iç takım desteğini hem de dış müşteri desteğini kolaylaştırır. Platform, kolay içerik oluşturma ve biçimlendirme, derinlemesine veri analizi, özelleştirilebilir entegrasyonlar ve yerleşik arama özelliği sunar.
Helpjuice alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Helpjuice alternatiflerini keşfederken, iş ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun ve seçtiğiniz yazılımın bu ihtiyaçlara uygun olduğundan emin olun. Her bilgi yönetimi platformunu keşfederken, aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:
- Kullanım kolaylığı: Yazılım, takımınızın bilgi tabanı makalelerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve kullanmasına yardımcı olacak kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olmalıdır
- Müşteri desteği özellikleri: Araç, belirli bir destek makalesinden doğrudan erişilebilen sağlam müşteri desteği özelliklerine sahip olmalı ve gelen destek biletlerini etkili bir şekilde yönetebilmelidir
- Markalaşma seçenekleri: Platformu imajınızla uyumlu hale getirmek için iyi bir bilgi tabanı şablonu seçimi ve özel markalaşma seçenekleri olmalıdır
- İşbirliği araçları: En iyi Helpjuice alternatifleri, makaleleri birlikte düzenleme ve iç yorumlar ekleme gibi destek bilgilerinizi kolayca yönetmenizi sağlayan işbirliği özelliklerine sahiptir
- Güvenlik özellikleri: Platform, kullanıcı rollerini ayarlamanıza olanak tanıyan erişim denetimlerine sahip olmalı ve sistem erişimi üzerinde tam kontrol sağlamalıdır
- Arama yetenekleri: Güçlü bir arama fonksiyonu, müşterilerin kendi kendilerine hizmet almasını kolaylaştırdığından, yazılımın belirli destek sorunlarına cevap bulmak için güçlü arama özelliklerine sahip olması gerekir
- Forum özellikleri: Bir topluluk forumu oluşturma özelliği, müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerini sağlayarak daha iyi müşteri ilişkileri kurmalarını ve ek self servis içerik sunmanızı sağlar
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Helpjuice Alternatifi
Doğru bilgi tabanı yazılımını seçmek, seçeneklerinizi bilmekle başlar. Bu bilgi tabanı ve yardım masası yazılımları listesi, piyasadaki en iyilerden bazılarını temsil etmektedir.
1. ClickUp
ClickUp, kapsamlı belge oluşturma ve yönetme işlevlerine sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır. Bilgi tabanı desteği, ClickUp Belgeleri özelliği aracılığıyla sağlanır. Ayrıca, ClickUp'ın görev yönetimi öğeleri, destek isteklerini izlemenizi sağlar ve işbirliğine odaklanması, takım üyelerinin iç yorumlar bırakarak bilgi tabanını kolayca geliştirmelerini sağlar.
Bilgi tabanı şablonlarının yanı sıra diğer yaygın iş görevleri için şablonlar da içeren güzel bir seçim bulacaksınız, böylece ClickUp iş operasyonlarınız için tek noktadan bir çözüm haline gelecektir. ClickUp AI'dan yararlanarak içerik oluşturmayı hızlandırın ve daha ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler hazırlayın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takım üyelerinin işbirliği fonksiyonlarını kullanarak verimli bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar
- Aynı anda birden fazla projenin kolay yönetimini sağlar
- Platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar
- Tüm görevlerinizi, belgelerinizi, hedeflerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yerde merkezileştirir
- 1.000'den fazla üçüncü taraf araç ve iş uygulamasıyla entegre olur
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin karmaşıklığı nedeniyle kullanıcı arayüzü çok karmaşık
- Masaüstü sürümüne kıyasla azaltılmış mobil işlevsellik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Notion
Notion, not alma ve verimlilik için popüler bir araçtır ve bilgi yönetimi için kullanışlı özelliklere sahiptir. Ayrıca, projeleri izleyebilir ve görevleri yönetebilir, bu da onu müşteri desteği yönetimi için yararlı bir araç haline getirir. Yazılım, zengin metin düzenleyici dahil olmak üzere içerik oluşturma fonksiyonlarını kullanarak ilgi çekici bilgi tabanı makaleleri oluşturabilir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Tüm işlerinizi ve bilgilerinizi tek bir yerde merkezileştirmenizi sağlar
- İhtiyaçlarınıza uyum sağlar, istediğiniz kadar basit veya karmaşık olabilen güçlü yapı blokları ile
- Mühendislik, tasarım ve ürün takımları gibi çeşitli departmanlar arasında işbirliğini kolaylaştırır
- Zengin içerik ve öğrenme kaynaklarına sahip canlı bir topluluğa erişim sağlar
- Kolay özelleştirme ile projeleri verimli bir şekilde yönetir
Notion sınırlamaları
- Notion, daha sıkı özel entegrasyonlar için daha zengin özelliklere sahip bir API'den yararlanabilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az sezgiseldir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- AI Eklenti: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
3. Guru
Guru, iş akışlarını otomatikleştirmek için yapay zeka (AI) kullanan bir bilgi yönetimi yazılımıdır. Guru'nun AI algoritmaları, sorunları çözmek için ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilir. Yazılım, takımınızın daha iyi içerik yazmasına ve bilgi paylaşımının eksik olduğu alanları bulmasına yardımcı olabilir. Sonuç, mevcut en kullanıcı dostu Helpjuice alternatiflerinden biridir.
Guru'nun en iyi özellikleri
- Ş Akışı'nı kesintiye uğratmadan AI destekli arama ile anında yanıtlar sunar
- Çalışanların güne ilgili bilgilerle başlamaları için bir şirket ana üssü sağlar
- Üretken AI'nın yardımıyla daha iyi içeriğin hızlı oluşturulmasını kolaylaştırır
- Özelleştirilebilir içerik hiyerarşisi ile bilgi yönetimini kolaylaştırır
Guru sınırlamaları
- Analitik özelliği daha iyi olabilir
- Tarayıcı uzantısı bazen hatalı çalışabilir
- Büyük takımlar için izinleri yönetmek zordur
Guru fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Builder: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Guru puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
4. Confluence
Confluence, bilgi ve işbirliğini bir araya getiren bir takım çalışma alanı uygulamasıdır. Confluence, Atlassian tarafından üretildiğinden, üçüncü taraf entegrasyon seçeneklerinin yanı sıra Jira, Trello ve Bitbucket gibi Atlassian araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde çalışır.
Bilgi tabanı, içeriği kolayca bulmak için gelişmiş arama işlevine sahiptir. Bilgi tabanı şablonları, etkili içerik oluşturmayı sağlamak için en iyi uygulamaları kullanır.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Şirketinizle birlikte büyüyen ölçeklenebilir araçlarla içeriği güncel ve bulunabilir tutun
- Herkesi güncel tutmak için birleşik bir platform oluşturur
- Takımınızı hızlı bir şekilde kurmak için çeşitli proje türleri için şablonlar sunar
- Esnek çalışma alanları ile birçok türde veri ve bilgiyi barındırır
Confluence sınırlamaları
- Düzenleyici, olabileceğinden daha az sezgisel olabilir
- Bazı işletmeler için fiyatlandırma yüksektir
- Şablon özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
Confluence fiyatlandırması
- Takım İşbirliği: Aylık 10 $
- Takım İşbirliği + Takvimler: 20 $/ay
- Takım İşbirliği + Soru-Cevap: Aylık 20 $
- Hepsi dahil: 30 $/ay
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (3.000'den fazla yorum)
5. Document360
Bu belge yönetim yazılımı, bilgi tabanı oluşturmak için sağlam bir çözüm sunar. Document360, makale sürümlerini izlemenize ve ayrıntılı raporlar çalıştırmanıza olanak tanıyan kapsamlı içerik yönetimi seçeneklerine sahiptir. Personel için dahili bir bilgi tabanı ve müşteri sorularına yönelik halka açık bir bilgi tabanı oluşturabilir. Video ekleme ve Microsoft Word belgelerini içe aktarma özelliği, özel içerik oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir.
Document360'ın en iyi özellikleri
- AI kullanarak hızlı bir şekilde çevrimiçi self servis bilgi tabanı oluşturun
- Çok çeşitli bilgi paylaşım belgeleri oluşturur
- Mevcut yardım masası, analitik, yorum ve sohbet ürünleriyle entegre olur
- Diğer popüler bilgi tabanı platformlarından sorunsuz bir geçiş süreci sağlar
- İşinizle sorunsuz bir şekilde ölçeklenir
Document360 sınırlamaları
- Yazılım, daha gelişmiş özelleştirme seçeneklerinden yararlanabilir
- Bilgi tabanı yazılımına aşina olmayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır
- Üçüncü taraf entegrasyonları sınırlıdır
Document360 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Proje başına aylık 149 $
- Profesyonel: Proje başına aylık 229 $
- İş: Proje başına aylık 399 $
- Enterprise: Proje başına aylık 599 $
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
6. Zendesk
Piyasadaki en popüler araçlardan biri olan Zendesk, yardım masası yazılımlarında belki de en büyük isimdir. Bilgi tabanına ek olarak bilet yönetimi seçenekleri de sunan, müşteri desteği için kapsamlı bir çözümdür. Zendesk, müşteri desteğinin neredeyse her yönünü kullanıcı dostu bir şekilde kapsar ve bu da onu en iyi Helpjuice alternatiflerinden biri yapar.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Yakın ve kişisel müşteri hizmeti sunar
- Müşteri deneyimini kişiselleştirerek sadakat ve gelirinizi artırın
- Güvenlik sertifikalarıyla işinizin çoğu uyumluluk gereksinimlerini karşılar
- Üçüncü taraf uygulamalar ve araçlarla entegre olur
- Temiz ve sezgisel bir kullanıcı dostu arayüz sunar, böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde verimli hale gelebilirler
Zendesk sınırlamaları
- Rakiplerinin çoğuna kıyasla daha yüksek fiyatlandırma
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar için ek harcama gereksinimleri
Zendesk fiyatlandırması
- Yalnızca Destek (Takım): Kullanıcı başına aylık 19 $
- Yalnızca Destek (Pro): Kullanıcı başına aylık 55 $
- Yalnızca Destek (Enterprise): Kullanıcı başına aylık 115 $
- Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Suite Growth: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Suite Pro: Kullanıcı başına aylık 115 $
- Suite Enterprise: Kullanıcı başına aylık 169 $
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)
7. Help Scout
Help Scout, tüm müşteri konuşmalarını tek bir gösterge paneline merkezileştirerek müşteri taleplerine genel bir bakış elde etmeyi kolaylaştırır. Tüm konuşmaları tek bir gelen kutusu tarzı arayüzde görüntüleyerek, birden fazla temsilci müşteri sorgularını çözmek için çalışabilir. Help Scout, iletişime odaklanır ve müşterilerin destek personeline olan bağımlılığını azaltan özelliklere sahip bir bilgi tabanı yazılımı sunar.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Tüm müşteri konuşmalarını gelen kutusuna benzer tek bir güçlü platformda yönetir
- Canlı sohbet özelliği sunar, böylece müşterileriniz yardıma ihtiyaç duyduğunda hazır olursunuz
- Self servis seçeneği sunar, yani müşteriler bilgi tabanı araçlarını kullanarak cevapları bulabilirler
- Uygulama içi mesajlaşma özelliğini kullanarak uygulamanız içinde doğrudan müşteri iletişimi desteği
- İşbirliği araçlarını kullanarak personelin müşteri verileri ve etkileşimleri üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır
Help Scout sınırlamaları
- Arama özelliği daha sağlam olabilir
- Yazılım, daha fazla özelleştirme seçeneğinden yararlanabilir
- Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar eksik
Help Scout fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,06/5 (200+ yorum)
8. Bloomfire
Bloomfire, iş akışlarını iyileştirmek için yapay zeka kullanır. Gelişmiş içerik yönetimi için otomatik etiketleme, özetleme ve kategorize etme özelliklerine sahiptir. Yapay zeka destekli gizli bilgi tabanı, çalışanların gerekli bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan dijital bir bilgi çalışanıdır. Personel, özelleştirilebilir filtreler kullanarak arama yapabilir, böylece ilgili içeriği daha kolay düzenleyebilir ve bulabilir.
Bloomfire'ın en iyi özellikleri
- Çeşitli konumlarda içerik arama ve keşif işlemlerini kolaylaştırmak için yapay zeka kullanır
- Yüklenen içeriği otomatik olarak etiketleyebilen, özetleyebilen ve kategorilere ayırabilen AI araçları sağlar
- Kendi Dijital Bilgi Çalışanınızı Oluşturma özelliği ile çalışan verimliliğini ve doğruluğunu artırın
- Bilgi ve içgörüler için merkezi ve arama yapılabilir bir platform sunar
- Konuşma yapay zekasını kullanarak platform içeriğinden cevaplar önerir
Bloomfire sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir
- Mobil deneyim, masaüstü sürümü kadar sorunsuz değildir
- Bazı alanlarda arama fonksiyonu eksik
Bloomfire fiyatlandırması
- Esnek: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Talla: 50 kullanıcı için aylık 460 dolar
- Başlangıç: 100 kullanıcı için aylık 1.750 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Bloomfire puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
9. Freshdesk
Freshdesk, müşteri desteği için kapsamlı işlevsellik sağlayan bir yardım masası çözümüdür. Yerleşik bilgi tabanı yazılımı, müşteri self servisini mümkün kılan bir bilgi deposu sağlar. Bilgi tabanlı destek sağlamanın yanı sıra, birleştirilmiş çalışma alanı, gelişmiş müşteri hizmeti için destek biletlerini izlemeyi ve çözmeyi kolaylaştırır.
Freshdesk'in en iyi özellikleri
- Birleşik bir çalışma alanı ile destek biletlerini verimli bir şekilde yönetin, önceliklendirin ve çözün
- Ölçeklenebilir bilgi tabanı ve özel bileşenlerle self servisi otomatikleştirin
- AI destekli otomasyon ve iş akışları ile operasyonları optimize eder ve verimliliği artırır
- İşbirliği araçlarını kullanarak temsilcilerin farklı işlevlere sahip takımlardaki uzmanlarla iletişim kurmasını sağlar
- AI destekli içgörüler kullanarak destek çabalarını proaktif olarak iyileştirir ve kaliteyi izler
Freshdesk sınırlamaları
- Özelleştirme seçeneklerinin eksikliği
- Benzer rakiplere kıyasla yüksek fiyatlar
- Ağır yük altında gecikme sorunları
Freshdesk fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 79 $
Freshdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
10. ProProfs Bilgi Bankası
Bu bilgi yönetimi yazılımı, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. AI destekli oluşturma araçları ve kapsamlı belge türü seçenekleri sayesinde ProProfs Knowledge Base, müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarına yardımcı olur. Gelişmiş işlevsellik için Google Analytics ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre olur.
ProProfs Bilgi Bankası en iyi özellikleri
- Müşteriler ve çalışanlar için yapay zeka destekli çevrimiçi self servis bilgi tabanı sağlar
- Çeşitli bilgi paylaşım belge türleri oluşturur
- İşlevselliği genişletmek için çok sayıda üçüncü taraf araçla entegre olur
- Diğer platformlardan geçişi kolaylaştıran geçiş yardımı sunar
- Google Analytics entegrasyonu ile ayrıntılı raporlama sağlar
ProProfs Bilgi Bankası sınırlamaları
- Eski veya sıkıcı kullanıcı arayüzü
- Az sayıda başlangıç şablonu
- Daha sağlam olabilecek analiz ve raporlama özellikleri
ProProfs Bilgi Bankası fiyatlandırması
- Temel özellikler: 1.080 $/yıl
- Premium: 1.440 $/yıl
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
ProProfs Bilgi Bankası puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (28 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (27 yorum)
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Bu en iyi Helpjuice alternatifleri ve rakipleri, mevcut en iyi bilgi tabanı yazılımlarından bazılarını temsil eder. Birkaç seçenek yalnızca bilgi tabanı işlevselliğine odaklanırken, diğerleri tam donanımlı destek bilet sistemleri veya derinlemesine proje yönetimi gibi diğer önemli araçları entegre eden daha sağlam bir özellik setine sahiptir.
Sadece bir bilgi tabanı oluşturmanın ötesine geçen bir bilgi yönetimi yazılımı arıyorsanız, ClickUp'ta ücretsiz bir hesap açın. Ayrıntılı ve etkileyici bir bilgi tabanı oluşturmanın yanı sıra, ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi özellikleri, bilgi tabanınızın takımınızın projeleri ve iletişimiyle entegre olmasını sağlayarak sorunsuz bir deneyim sunar.