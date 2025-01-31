2025'in BT Takımları için En İyi 15 Yardım Masası Yazılımı

Müşteri sorularına ve endişelerine yanıt vermek, başarılı bir iş yürütmenin önemli bir parçasıdır. Satış temsilcisi olarak ürün sorularını yanıtlamaktan BT vaka yöneticisi olarak çözümler sunmaya kadar, müşterilerinize destek olmanın düzinelerce farklı yolu vardır. En etkili seçeneklerden biri, yardım masası yazılımı kullanmaktır.

Burada, yardım masası yazılımlarında aramanız gereken özellikleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve en iyi 15 çözümü öne çıkaracağız. Ücretli veya ücretsiz yardım masası yazılımı arıyorsanız, müşterilerinizi desteklemek ve unutulmaz bir kullanıcı deneyimi yaratmak için mükemmel aracı bulacaksınız. ✨

Yardım masası yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Yardım masası yazılımı, BT departmanları, müşteri hizmetleri ekipleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle projeler yürüten yöneticiler için vazgeçilmezdir. Ancak, özellikle özel işlevlere ihtiyaç duyan büyük bir kurumsal işletme veya yazılım ihtiyaçlarını bütçeyle dengelemeye çalışan küçük bir takım için tüm araçlar aynı değildir. ?️

İşte harika bir yardım masası yazılımını oluşturan birkaç özellik:

Bilet raporlama ve izleme: Müşterilerin Müşterilerin sorun bildirdikleri andan sorunların başarıyla çözüldüğü ana kadar müşteri deneyimini izleyebilmenizi sağlayan sorun izleme özellikleri sunan yardım masası araçlarını arayın

Omnichannel desteği: Müşteri sorularını yanıtlamak için düzinelerce farklı platform arasında geçiş yapmak kadar kötü bir şey yoktur. Tek bir platformda çok kanallı destek sunan bir yardım masası yazılımı seçin

Bilgi tabanı: Müşterilerin destek temsilcilerini beklemeden kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri için sık sorulan soruların ve çözümlerin yer aldığı merkezi bir veritabanı

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

Otomasyon: Yardım masası yazılımının sizin için halletmesini sağlayarak, sürekli tekrarlanan görevleri yerine getirme engelini ortadan kaldırın

Entegrasyonlar: Müşteri deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak kullandığınız diğer araçlarla uyumlu bir yardım masası yazılımı seçin

Özelleştirme: En iyi araçlar, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan araçlardır. İş akışlarınıza uygun yazılımları tercih edin

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Yardım Masası Yazılımı

Artık yardım masası yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, sektördeki en iyi örneklerden birkaçını inceleme zamanı geldi. Büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış ücretli hepsi bir arada CRM araçlarından, daha küçük işletmeler ve ücretsiz yazılım tercih edenler için sadeleştirilmiş ancak etkili seçeneklere kadar, deneyebileceğiniz en iyi 15 yardım masası yazılımı seçeneği burada. ?

Formlarınızda tasarım veya BT takımlarının ihtiyaç duyduğu bilgileri toplamak için iç talepleri kolaylaştırın

ClickUp, bir proje yönetimi aracı olarak daha iyi bilinse de, yardım masası yazılımımız ve müşteri hizmetleri yönetim araçlarımız da aynı derecede etkilidir. Müşterilerinizden geri bildirim almanız gerekiyorsa, ClickUp'ın Form görünümüne geçin.

Bu özellik, kullanıcılarınıza hizmet vermek için ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak toplamak için özelleştirme olanağı sunar.

Müşterilerinize hızlı ve kolay bir şekilde yardım talebi gönderme olanağı sunmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Yardım Masası Bilet Şablonu tam size göre. Altı durum özelliği ile, yardım masası biletinin alındığı andan çözülene kadar ilerlemesini izleyebilirsiniz. Özel görünümler, biletleri gerektiği gibi önceliklendirmenize ve üst düzeye taşımanıza olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Onay kutuları, etiketler ve kısa ve uzun metinler dahil olmak üzere çok çeşitli proje yönetimi alanı türleri, formları kullanarak her türlü bilgiyi kolayca toplamanızı sağlar

Formlardan otomatik olarak görevler oluşturarak iş akışlarınızı kolaylaştırır

Yardım masası biletlerini düzenlemek için özel etiketler oluşturun ve acil biletleri ele almak için öncelik etiketi ekleyin

Kapsamlı özelleştirme, formlarınızın tamamen benzersiz olmasını ve ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak yansıtmasını sağlar

Güvenlik ve gizlilik özellikleri, verilerinizi güvende tutar ve GDPR, PCI DSS Hizmet Sağlayıcı Seviye 1 ve CCPA uyumluluk düzenlemelerine uygundur

ClickUp sınırlamaları

Form görünümü ücretsiz planda mevcut değildir

Bazı kişiler, çok sayıda özelliği nedeniyle öğrenme eğrisinin yüksek olduğunu düşündü

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. TeamSupport

teamSupport aracılığıyla

TeamSupport, müşterilerinizi daha iyi anlamak ve ihtiyaç duydukları desteği sunmak için müşteri hizmetleri yazılım araçları sunar. Çözümleri arasında satış ve pazarlama ekipleri için canlı sohbet ve özel veri analizi yer alır. ?‍?

TeamSupport'un en iyi özellikleri

Yerleşik Müşteri Sıkıntı Endeksi araçları, müşteri kaybını izlemeye ve önlemeye yardımcı olur

Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot ve Azure DevOps dahil olmak üzere müşteri desteği ve takım araçlarıyla entegre olur

Ürün Veritabanı anahtar özellikleri, daha hızlı çözüm ve destek ekipleri için bilgilendirilmiş sorun izleme için bilet düzeyinde müşteri verilerinin ve ürünlerin izlenmesini sağlar

TeamSupport sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yoktur

Bilet otomasyon kuralları, döngüleri önlemek için bir bilette yalnızca bir kez çalışır, ancak bu, daha karmaşık yardım masası biletlerini işlemek için birden fazla kuralı manuel olarak yazmanız gerektiği anlamına gelir

Diğer masaüstü araçlarına kıyasla sağlam proje yönetimi çözümlerine sahip değildir

TeamSupport fiyatlandırması

Essential Support: Ajan başına aylık 49 $

Enterprise Destek: Ajan başına aylık 69 $

Eksiksiz Müşteri Desteği Paketi: Ajan başına aylık 119 $

TeamSupport puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (840+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (830+ yorum)

3. Deskpro

deskpro aracılığıyla

Deskpro, müşterilerinizin sorunlarını nerede bildirdiklerine bakılmaksızın, müşteri verilerinizi ve yardım taleplerinizi tek bir yerde merkezileştiren hepsi bir arada bir destek yazılımıdır. Yerleşik canlı sohbet ve çok kanallı destek, sorunları çözmek ve soruları yanıtlamak için gereken süreyi kısaltır. Ayrıca, müşteri sorunlarını çözmek ve iç iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için bilet yönlendirme ve olay yönetimi protokollerini otomatikleştirebilirsiniz.

Deskpro'nun en iyi özellikleri

Yerinde özelliklerle kontrolü ele alın ve verilerinizi kendi sunucu altyapınızda barındırın veya bulut seçeneğini tercih ederek veri merkezlerinden birinde depolayın

Self servis platformu, müşterilerin sık sorulan sorulara yanıt bulabilmesi ve yaygın sorunları çözebilmesi için bir yardım merkezi bilgi tabanı oluşturmayı kolaylaştırır

Müşteri deneyimini kolaylaştıran ve müşteri memnuniyetini artıran bir bilet sistemi geliştirmek için tamamen özelleştirilebilir

Deskpro sınırlamaları

Sunuculara yeni başlayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır, bu da yeni BT çalışanlarının kurulumu ve çalıştırma konusunda ek desteğe ihtiyaç duyabileceği anlamına gelir

CRM yazılımı bazen hatalı çalışıyordu, ancak yardım merkezi hızlı yanıt veriyordu

Deskpro fiyatlandırması

Takım: Ajan başına aylık 29 $ Profesyonel: Ajan başına aylık 59 $

Enterprise: Ajan başına aylık 99 $

Deskpro puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

4. Zoho Desk

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, verimliliği artırırken müşteri hizmetlerini kolaylaştırmayı ve son kullanıcılarınızla unutulmaz bağlantılar kurmayı amaçlamaktadır. İster büyük destek takımları ister küçük bir işletme yönetin, bu yardım masası çözümü çeşitli iletişim kanalları üzerinden biletleri ve müşteri desteği taleplerini yönetir.

Çoklu departman fonksiyonelliği, her departmana veya farklı markalara özgü BT yardımı gerektiren takımlar için özellikle kullanışlıdır. ?

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü, tüm takım üyelerinin hızla çalışmaya başlayıp destek biletlerini kolayca ele almasını sağlar

Sohbet robotu, duygu analizi ve yanıt asistanı gibi yerleşik AI araçları , takım üyelerine mümkün olan en iyi yardımı sunmaları için içgörüler sağlar

Bilet etkinliğindeki değişiklikler ve özelleştirilebilir iş modları hakkında anlık bildirimler, BT yardım masasının verimliliğini artırır

Zoho Desk sınırlamaları

Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için, aracı şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için öğrenmek için zaman ve çaba harcamak gerekir

API aracılığıyla oluşturulan biletler için sınırlar vardır ve bu, büyük kurumsal müşteriler için zorluk yaratabilir

Zoho Desk fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

5. Help Scout

help Scout aracılığıyla

Help Scout, yardım masası yazılım çözümlerine basitleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Ş Akışı otomasyon araçları, bilgi merkezleri ve paylaşılan gelen kutuları gibi özellikleriyle, kullanıcılarla bağlantı kurmak ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı yardım masası yönetim yazılımı, müşteri sorunlarını dakikalar içinde çözmenizi sağlar

Önceki konuşmalar ve web sitesi geçmişi dahil olmak üzere müşteri veritabanındaki kullanıcı profillerini kolayca görüntüleyin, böylece BT destek ekibiniz hizmet taleplerini tam olarak karşılayabilir

Basit self servis portalı ile takım metriklerini ve müşteri memnuniyetini izlemek için raporlama özelliklerini kullanın

Help Scout sınırlamaları

Posta Kutusu API'si hız sınırlamasına tabidir ve tüm kullanıcılar maksimum sınırda sayılır, bu da diğer araçlara göre kullanımı daha yakından yönetmeniz gerektiği anlamına gelir

Bazı kullanıcılar, bilgi platformunun düzeninin hizmet talepleri için daha sezgisel olabileceğini düşündü

Help Scout fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Help Scout'un en iyi alternatiflerinin listesine göz atın

6. Salesforce Hizmet Bulutu

salesforce aracılığıyla

Salesforce, dünyaca ünlü bir CRM'dir ve Service Cloud olarak bilinen yardım masası platformu, işletmeler için müşteri desteğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Anahtar özellikleri arasında, maliyetleri azaltmak ve iş akışlarını iyileştirmek için akıllı otomasyonun yanı sıra müşteri ilişkisiyle ilgili önemli riskleri izlemek için olay yönetimi bulunmaktadır. ✍️

Salesforce Service Cloud'un en iyi özellikleri

Yerleşik üretken AI, çözüm süresini kısaltmaya ve takım performansını ve KPI'ları artırmaya yardımcı olur

Omnichannel yardım masası bilet sistemi, müşterinin yardım talebini nereden yaptığına bakılmaksızın (çağrı merkezi, sosyal medya gönderisi veya e-ticaret kanalı) tüm müşteri taleplerini yönetimi kolay tek bir platformda toplar

Uzaktan yardım ve eskalasyon araçları, self servis portalında her hizmet düzeyindeki taleplere hızlı yanıt verilmesini sağlar

Salesforce Service Cloud sınırlamaları

Masaüstü yazılımlarının birçok özelliği eklenti niteliğindedir veya sınırlıdır, bu da kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlı olarak aracın maliyetini artırır

Diğer müşteri desteği araçlarına kıyasla navigasyon daha karmaşık olabilir, bu da öğrenme eğrisinin daha yüksek olmasına neden olur

Salesforce Service Cloud fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Service Cloud puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (700+ yorum)

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7. ServiceNow

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, işletmelerin biletleri izlemesine ve müşterilerin sorunlarını çözen ve şirket hedeflerini karşılayan çözümler oluşturmasına yardımcı olan bir BT hizmet yönetimi (ITSM) aracıdır. Bulut tabanlı bir yardım masası ile en iyi yardım masası yazılım seçeneklerinden biridir, böylece sunucuları korumak veya karmaşık barındırma sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bu araç, takımınızın yinelenen görevleri yerine getirme süresini kısaltmak ve BT varlık yönetimi hakkında bilgi sağlamak için hizmet masası otomasyonu sunar. Böylece siz müşterilerinize hizmet vermeye odaklanabilirsiniz.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri, envanteri yönetmenize, müşteri sorularını yanıtlamanıza ve müşteri desteğini artırmak için departmanlar arasında bilet sisteminizi kolaylaştırmanıza olanak tanır

Otomatik önceliklendirme ve görev atamaları, ş Akışınızdaki adım sayısını azaltarak yanıt süresini hızlandırır

BT platformu gösterge paneli, tüm verilerinizi ve içgörülerinizi tek bir yerde depolayarak işbirliğini artırır ve çalışanların katılımını teşvik eder

Kullanışlı hizmet seviyesi anlaşması (SLA) yönetimi hatırlatıcılarını ve bildirimlerini kullanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutun

ServiceNow sınırlamaları

Bu, tam bir CRM ve proje yönetimi aracı değildir, bu nedenle diğer araçlarla birlikte kullanmanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar, raporlama özelliklerinin müşteri desteği için daha sağlam olabileceğini düşündü

ServiceNow fiyatlandırması

İş ihtiyaçlarınıza özel fiyatlandırma için iletişime geçin

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

8. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri hizmetleri desteği konusunda en büyük isimlerden biridir. Müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için tasarlanan bu platform, AI işlevselliği, gerçek insan mesajlaşma ve verimlilik araçlarını bir araya getirerek iş gücünüzü yönetmenize ve müşterilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olur. ?

Zendesk'in en iyi özellikleri

Akıllı yönlendirme, görevleri otomatikleştirir, kullanıcıları takımınızdaki uygun müşteri hizmetleri temsilcisine yönlendirir veya sık sorulan sorulara hızlı yanıtlar alabilecekleri bir self servis portalına yönlendirir

Yerleşik raporlama ve analiz araçlarıyla bilgi yönetim sisteminizden içgörüler elde edin

IOS ve Android'deki mobil uygulamalarla ve web tabanlı araçlarla entegrasyonlar, self servis portalını gittiğiniz her yerde ve diğer verimlilik araçlarınızla birlikte kullanabileceğiniz anlamına gelir

Web bileşenini kullanarak mesajları doğrudan açılış sayfalarınıza yerleştirin veya Temsilci Çalışma Alanı'nı kullanarak kanallar arasında tek bir bileti yönetin

Yaygın olarak kullanılan bilet sistemi, eğitimi kolaylaştırır

Zendesk sınırlamaları

Özel görünümler bir kullanıcıdan diğerine aktarılamaz, yani her kullanıcı için manuel olarak yeniden oluşturmanız gerekir

Bazı kullanıcılar, diğer masaüstü yazılımlarına kıyasla yardım almanın beklediklerinden daha uzun sürdüğünü veya daha karmaşık olduğunu fark etti

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team: Ajan başına aylık 49 $

Suite Growth: Ajan başına aylık 79 $

Suite Professional: Ajan başına aylık 99 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (3.600+ yorum)

9. Spiceworks

spiceworks aracılığıyla

Spiceworks, bulutta barındırılan bir yardım masası çözümü sunar, yani sunucu kurmak veya bakımını yapmak için zaman harcamak zorunda kalmazsınız. Monitörleri, bildirimleri ve özel bilet seçeneklerini kullanarak bu çözümü müşteri yönetimi hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Spiceworks'teki sezgisel bilet sistemi ve yardım masası çözümü ile müşteri memnuniyetini artırın.

Spiceworks'ün en iyi özellikleri

Özel BT teknolojisi yığını, kuruluşunuzu iki müşteri hizmetleri temsilciniz olsun ya da yüzlerce olsun, yönetmesi kolay bir yardım masası bilet sistemi haline getirir

Basit müşteri desteği arayüzü, zor bir öğrenme süreci olmadan müşterilere yardımcı olmanızı sağlar

İzleme aracını kullanarak içgörüler elde edin ve bunları hizmet deneyiminize dahil ederek daha sorunsuz bir müşteri desteği sistemi oluşturun

Spiceworks sınırlamaları

Büyük kurumsal şirketlerdeki bazı kullanıcılar, aracın yeterince gelişmemiş olduğunu ve ek özelliklerden faydalanabileceğini düşündü

Çalışma alanı sınırlı roller sunar, bu da daha büyük ve dağınık takımlar için zorluk yaratır

Spiceworks fiyatlandırması

Tüm kullanıcılar için ücretsiz

Spiceworks puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (540+ yorum)

10. LiveAgent

liveAgent aracılığıyla

LiveAgent, müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir yardım masası yazılımıdır. Tonlarca özellik ve izleme yeteneği ile müşteri taleplerini kolayca ele alabilir, sorunları üst düzeye taşıyabilir ve çözümler sunabilirsiniz.

Gelişmiş bilet sistemi, tüm talepleri tek bir gelen kutusuna gönderir, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz. ?

LiveAgent'ın en iyi özellikleri

Zapier, Magento, WordPress ve Mailchimp dahil 200'den fazla entegrasyon

Forumlar, canlı sohbet ve bilgi bankası makaleleri gibi 130 biletleme özelliğine sahiptir

Kullanıcı arayüzü uyarlanabilir, bu nedenle yanıtlar için özel alanlar ekleyerek veya durum, kaynak, etiketler veya atamalara göre filtreleyerek işinize uyacak şekilde özelleştirin

LiveAgent sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bilet sistemlerinde otomatik yanıtların daha da geliştirilebileceğini fark etti

Diğer kullanıcılar, çok fazla özellik olduğu için kapsamlı özellikleri özetleyen bir eğitim kılavuzunun faydalı olacağını düşündüler

LiveAgent fiyatlandırması

Küçük: Ajan başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

Orta: Ajan başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Büyük: Ajan başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Ajan başına aylık 69 $ (yıllık faturalandırılır)

LiveAgent puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

11. Jira

jira aracılığıyla

Jira, öncelikle hata izleme, sorun izleme ve çevik proje yönetimi için kullanılan popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Zamanla, birçok işletme, esnekliği ve diğer uygulamalarla kolay entegrasyonu nedeniyle Jira'yı müşteri desteği aracı olarak kullanmaya başlamıştır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Yazılımı takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için özelleştirilebilir iş akışları

Kullanıcıların son veya geçmiş biletleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmasını sağlayan güçlü arama fonksiyonu

Jira'nın hizmet masasının işlevselliğini artırmak için çok sayıda eklenti mevcuttur

Diğer Atlassian ürünleriyle kolay entegrasyon sayesinde kesintisiz verimlilik

Jira sınırlamaları

Aracın karmaşıklığı, öğrenmek ve uyum sağlamak için biraz zaman gerektirebilir

Ek eklentiler hesaba katıldığında diğer alternatiflere göre daha pahalıdır

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 7,75 $/ay kullanıcı başına

Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için Jira'yı arayın

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.270+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.200+ yorum)

12. ProProfs Yardım Masası

proProfs aracılığıyla

ProProfs Help Desk, kapsamlı bir müşteri hizmetleri çözümü haline gelen, özelliklerle donatılmış bir müşteri desteği aracıdır. Müşteri sorgularını çeşitli kanallardan tek bir yerde toplayan ve destek sürecini basitleştiren paylaşımlı bir gelen kutusu özelliğine sahiptir.

ProProfs Help Desk'in en iyi özellikleri

Takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına ve müşteri sorgularını çözmesine olanak tanıyan paylaşımlı gelen kutusu

Gelen biletleri azaltan ve müşteri self servisini geliştiren yerleşik bilgi tabanı

Kolay raporlama ve izleme, yöneticilerin takım performansını izlemesine yardımcı olur

Farklı iş akışlarında kolay kullanım için çok çeşitli diğer yazılım araçlarıyla entegre olur

ProProfs Yardım Masası sınırlamaları

Mobil uygulamalar masaüstü sürümleri kadar sağlam değildir

Kullanıcıların arayüze alışmak için biraz zamana ihtiyacı olabilir

ProProfs Help Desk fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

ProProfs Help Desk puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

13. SAP

sAP aracılığıyla

SAP Customer Experience (eski adıyla SAP C/4HANA), çeşitli müşteri deneyimi çözümlerini entegre eden ve müşteri hizmetlerini yönetmek için uygun hale getiren bir yazılımdır. SAP, farklı sektörler ve iş boyutları için özelleştirilebilir seçenekler sunar.

SAP'nin en iyi özellikleri

Müşterilerinizi daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için gerçek zamanlı müşteri bilgileri sağlar

Satış, hizmet ve pazarlama çözümlerini entegre eden kapsamlı CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) platformu sunar

E-posta, telefon, sohbet ve sosyal medya dahil olmak üzere çok kanallı bir müşteri hizmetleri deneyimi sunar

SAP paketindeki diğer araçlarla kolay entegrasyon

SAP sınırlamaları

Diğer yardım masası çözümlerine kıyasla oldukça pahalıdır

Sistemi uygulamak ve ustalaşmak için biraz teknik uzmanlık ve öğrenme süresi gerekir

SAP fiyatlandırması

Fiyatlandırma için SAP ile iletişime geçin

SAP puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.840+ yorum)

14. SuuportBee

via SupportBee

SupportBee, işletmelerin destek e-postalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan basitleştirilmiş, e-posta tabanlı bir yardım masası yazılımıdır. Tüm takım üyelerinin müşteri sorgularına erişip yanıt verebileceği paylaşımlı bir gelen kutusu sistemine önem verir.

SupportBee'nin en iyi özellikleri

Bilet sistemi, müşteri taleplerinin kolayca organize edilmesini ve dağıtılmasını sağlar

CRM sistemleri ve proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar, destek ş akışınızı geliştirir

E-postaları, belirlediğiniz tetikleyicilere göre, göndericiden konu satırına kadar otomatik olarak sıralar

İşbirliği özellikleri, birden fazla takım üyesinin aynı müşteri talebinde çalışmasına olanak tanır

SupportBee sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arama özelliğinin yavaş ve bazen sezgisel olmadığını bildirmiştir

Temel istatistikler sağlanmakla birlikte, veri analizi için daha sağlam raporlama özellikleri eksiktir

SupportBee fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 $

SupportBee puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (25+)

15. HiverHQ

hiver aracılığıyla

HiverHQ, doğrudan Gmail hesabınızdan çalışan güçlü bir müşteri hizmetleri aracıdır. Takımların destek e-postalarını yönetme ve izlemeyi basitleştiren, zahmetsiz bir e-posta yönetimi çözümü olarak işlev görür. HiverHQ, kullanıcıların Gmail arayüzünden hiç ayrılmadan müşteri e-postalarını delege etmelerine, izlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanır.

HiverHQ'nun en iyi özellikleri

Daha iyi organizasyon ve müşteri sorgularının takibi için e-posta etiketleme ve kategorizasyon

Aynı sorguya birden fazla üyenin yanıt vermesini önleyen çarpışma algılama özelliği

Verimli e-posta yönetimi için otomatikleştirilmiş iş akışları

Takım performansını izlemek için ayrıntılı analiz ve raporlama fonksiyonları

Slack, Trello ve Google Çalışma Alanı gibi diğer popüler araçlarla entegre olur

HiverHQ sınırlamaları

Gmail kullanımıyla sınırlı olduğundan, farklı e-posta istemcileri kullanan takımlar için ideal olmayabilir.

Yerel canlı sohbet veya telefon arama özellikleri yoktur

HiverHQ fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcut

Lite: Aylık 15 $

Pro: Aylık 39 $

Elite: Aylık 59 $

Özel fiyatlandırma 50'den fazla kullanıcısı olan işletmeler için istek üzerine mevcuttur

HiverHQ puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

ClickUp ile Müşteri Taleplerini Ele Alın ve Destek Ekiplerine Yardım Edin

Yardım masası yazılımı, müşteri sorularını yanıtlama ve sorunları çözme sürecini kolaylaştırmak için en iyi araçlardan biridir. Müşteri bilet talepleri için görevlerin oluşturulmasını otomatikleştirmekten, belirli bir kullanıcının deneyimini izlemeye ve genel destek yaklaşımınız hakkında bilgi edinmeye kadar, bu araçlar paha biçilmez değerdedir.

Müşterilerinize daha iyi yardımcı olmak ve takım üyelerinizin görevlerini takip edebilmeleri için iş akışları oluşturmak için ClickUp'ı bugün deneyin.

Sorunları doğru takım üyesine iletmek için gereken süreyi kısaltmaktan, özelleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya kadar, araçlarımız müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. ?