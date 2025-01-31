2025'in BT Takımları için En İyi 15 Yardım Masası Yazılımı

Müşteri sorularına ve endişelerine yanıt vermek, başarılı bir iş yürütmenin önemli bir parçasıdır. Satış temsilcisi olarak ürün sorularını yanıtlamaktan BT vaka yöneticisi olarak çözümler sunmaya kadar, müşterilerinize destek olmanın düzinelerce farklı yolu vardır. En etkili seçeneklerden biri, yardım masası yazılımı kullanmaktır.
Burada, yardım masası yazılımlarında aramanız gereken özellikleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve en iyi 15 çözümü öne çıkaracağız. Ücretli veya ücretsiz yardım masası yazılımı arıyorsanız, müşterilerinizi desteklemek ve unutulmaz bir kullanıcı deneyimi yaratmak için mükemmel aracı bulacaksınız. ✨
Yardım masası yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Yardım masası yazılımı, BT departmanları, müşteri hizmetleri ekipleri ve kullanıcı geri bildirimleriyle projeler yürüten yöneticiler için vazgeçilmezdir. Ancak, özellikle özel işlevlere ihtiyaç duyan büyük bir kurumsal işletme veya yazılım ihtiyaçlarını bütçeyle dengelemeye çalışan küçük bir takım için tüm araçlar aynı değildir. ?️
İşte harika bir yardım masası yazılımını oluşturan birkaç özellik:
- Bilet raporlama ve izleme: Müşterilerin sorun bildirdikleri andan sorunların başarıyla çözüldüğü ana kadar müşteri deneyimini izleyebilmenizi sağlayan sorun izleme özellikleri sunan yardım masası araçlarını arayın
- Omnichannel desteği: Müşteri sorularını yanıtlamak için düzinelerce farklı platform arasında geçiş yapmak kadar kötü bir şey yoktur. Tek bir platformda çok kanallı destek sunan bir yardım masası yazılımı seçin
- Bilgi tabanı: Müşterilerin destek temsilcilerini beklemeden kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri için sık sorulan soruların ve çözümlerin yer aldığı merkezi bir veritabanı
- Otomasyon: Yardım masası yazılımının sizin için halletmesini sağlayarak, sürekli tekrarlanan görevleri yerine getirme engelini ortadan kaldırın
- Entegrasyonlar: Müşteri deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak kullandığınız diğer araçlarla uyumlu bir yardım masası yazılımı seçin
- Özelleştirme: En iyi araçlar, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan araçlardır. İş akışlarınıza uygun yazılımları tercih edin
Kullanabileceğiniz En İyi 15 Yardım Masası Yazılımı
Artık yardım masası yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, sektördeki en iyi örneklerden birkaçını inceleme zamanı geldi. Büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış ücretli hepsi bir arada CRM araçlarından, daha küçük işletmeler ve ücretsiz yazılım tercih edenler için sadeleştirilmiş ancak etkili seçeneklere kadar, deneyebileceğiniz en iyi 15 yardım masası yazılımı seçeneği burada. ?
1. ClickUp
ClickUp, bir proje yönetimi aracı olarak daha iyi bilinse de, yardım masası yazılımımız ve müşteri hizmetleri yönetim araçlarımız da aynı derecede etkilidir. Müşterilerinizden geri bildirim almanız gerekiyorsa, ClickUp'ın Form görünümüne geçin.
Bu özellik, kullanıcılarınıza hizmet vermek için ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak toplamak için özelleştirme olanağı sunar.
Müşterilerinize hızlı ve kolay bir şekilde yardım talebi gönderme olanağı sunmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Yardım Masası Bilet Şablonu tam size göre. Altı durum özelliği ile, yardım masası biletinin alındığı andan çözülene kadar ilerlemesini izleyebilirsiniz. Özel görünümler, biletleri gerektiği gibi önceliklendirmenize ve üst düzeye taşımanıza olanak tanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Onay kutuları, etiketler ve kısa ve uzun metinler dahil olmak üzere çok çeşitli proje yönetimi alanı türleri, formları kullanarak her türlü bilgiyi kolayca toplamanızı sağlar
- Formlardan otomatik olarak görevler oluşturarak iş akışlarınızı kolaylaştırır
- Yardım masası biletlerini düzenlemek için özel etiketler oluşturun ve acil biletleri ele almak için öncelik etiketi ekleyin
- Kapsamlı özelleştirme, formlarınızın tamamen benzersiz olmasını ve ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak yansıtmasını sağlar
- Güvenlik ve gizlilik özellikleri, verilerinizi güvende tutar ve GDPR, PCI DSS Hizmet Sağlayıcı Seviye 1 ve CCPA uyumluluk düzenlemelerine uygundur
ClickUp sınırlamaları
- Form görünümü ücretsiz planda mevcut değildir
- Bazı kişiler, çok sayıda özelliği nedeniyle öğrenme eğrisinin yüksek olduğunu düşündü
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. TeamSupport
TeamSupport, müşterilerinizi daha iyi anlamak ve ihtiyaç duydukları desteği sunmak için müşteri hizmetleri yazılım araçları sunar. Çözümleri arasında satış ve pazarlama ekipleri için canlı sohbet ve özel veri analizi yer alır. ??
TeamSupport'un en iyi özellikleri
- Yerleşik Müşteri Sıkıntı Endeksi araçları, müşteri kaybını izlemeye ve önlemeye yardımcı olur
- Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot ve Azure DevOps dahil olmak üzere müşteri desteği ve takım araçlarıyla entegre olur
- Ürün Veritabanı anahtar özellikleri, daha hızlı çözüm ve destek ekipleri için bilgilendirilmiş sorun izleme için bilet düzeyinde müşteri verilerinin ve ürünlerin izlenmesini sağlar
TeamSupport sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur
- Bilet otomasyon kuralları, döngüleri önlemek için bir bilette yalnızca bir kez çalışır, ancak bu, daha karmaşık yardım masası biletlerini işlemek için birden fazla kuralı manuel olarak yazmanız gerektiği anlamına gelir
- Diğer masaüstü araçlarına kıyasla sağlam proje yönetimi çözümlerine sahip değildir
TeamSupport fiyatlandırması
- Essential Support: Ajan başına aylık 49 $
- Enterprise Destek: Ajan başına aylık 69 $
- Eksiksiz Müşteri Desteği Paketi: Ajan başına aylık 119 $
TeamSupport puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (840+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (830+ yorum)
3. Deskpro
Deskpro, müşterilerinizin sorunlarını nerede bildirdiklerine bakılmaksızın, müşteri verilerinizi ve yardım taleplerinizi tek bir yerde merkezileştiren hepsi bir arada bir destek yazılımıdır. Yerleşik canlı sohbet ve çok kanallı destek, sorunları çözmek ve soruları yanıtlamak için gereken süreyi kısaltır. Ayrıca, müşteri sorunlarını çözmek ve iç iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için bilet yönlendirme ve olay yönetimi protokollerini otomatikleştirebilirsiniz.
Deskpro'nun en iyi özellikleri
- Yerinde özelliklerle kontrolü ele alın ve verilerinizi kendi sunucu altyapınızda barındırın veya bulut seçeneğini tercih ederek veri merkezlerinden birinde depolayın
- Self servis platformu, müşterilerin sık sorulan sorulara yanıt bulabilmesi ve yaygın sorunları çözebilmesi için bir yardım merkezi bilgi tabanı oluşturmayı kolaylaştırır
- Müşteri deneyimini kolaylaştıran ve müşteri memnuniyetini artıran bir bilet sistemi geliştirmek için tamamen özelleştirilebilir
Deskpro sınırlamaları
- Sunuculara yeni başlayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır, bu da yeni BT çalışanlarının kurulumu ve çalıştırma konusunda ek desteğe ihtiyaç duyabileceği anlamına gelir
- CRM yazılımı bazen hatalı çalışıyordu, ancak yardım merkezi hızlı yanıt veriyordu
Deskpro fiyatlandırması
- Takım: Ajan başına aylık 29 $Profesyonel: Ajan başına aylık 59 $
- Enterprise: Ajan başına aylık 99 $
Deskpro puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
4. Zoho Desk
Zoho Desk, verimliliği artırırken müşteri hizmetlerini kolaylaştırmayı ve son kullanıcılarınızla unutulmaz bağlantılar kurmayı amaçlamaktadır. İster büyük destek takımları ister küçük bir işletme yönetin, bu yardım masası çözümü çeşitli iletişim kanalları üzerinden biletleri ve müşteri desteği taleplerini yönetir.
Çoklu departman fonksiyonelliği, her departmana veya farklı markalara özgü BT yardımı gerektiren takımlar için özellikle kullanışlıdır. ?
Zoho Desk'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü, tüm takım üyelerinin hızla çalışmaya başlayıp destek biletlerini kolayca ele almasını sağlar
- Sohbet robotu, duygu analizi ve yanıt asistanı gibi yerleşik AI araçları, takım üyelerine mümkün olan en iyi yardımı sunmaları için içgörüler sağlar
- Bilet etkinliğindeki değişiklikler ve özelleştirilebilir iş modları hakkında anlık bildirimler, BT yardım masasının verimliliğini artırır
Zoho Desk sınırlamaları
- Özelliklerin sayısı çok fazla olduğu için, aracı şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için öğrenmek için zaman ve çaba harcamak gerekir
- API aracılığıyla oluşturulan biletler için sınırlar vardır ve bu, büyük kurumsal müşteriler için zorluk yaratabilir
Zoho Desk fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $
Zoho Desk puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
5. Help Scout
Help Scout, yardım masası yazılım çözümlerine basitleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Ş Akışı otomasyon araçları, bilgi merkezleri ve paylaşılan gelen kutuları gibi özellikleriyle, kullanıcılarla bağlantı kurmak ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Help Scout'un en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı yardım masası yönetim yazılımı, müşteri sorunlarını dakikalar içinde çözmenizi sağlar
- Önceki konuşmalar ve web sitesi geçmişi dahil olmak üzere müşteri veritabanındaki kullanıcı profillerini kolayca görüntüleyin, böylece BT destek ekibiniz hizmet taleplerini tam olarak karşılayabilir
- Basit self servis portalı ile takım metriklerini ve müşteri memnuniyetini izlemek için raporlama özelliklerini kullanın
Help Scout sınırlamaları
- Posta Kutusu API'si hız sınırlamasına tabidir ve tüm kullanıcılar maksimum sınırda sayılır, bu da diğer araçlara göre kullanımı daha yakından yönetmeniz gerektiği anlamına gelir
- Bazı kullanıcılar, bilgi platformunun düzeninin hizmet talepleri için daha sezgisel olabileceğini düşündü
Help Scout fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
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6. Salesforce Hizmet Bulutu
Salesforce, dünyaca ünlü bir CRM'dir ve Service Cloud olarak bilinen yardım masası platformu, işletmeler için müşteri desteğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Anahtar özellikleri arasında, maliyetleri azaltmak ve iş akışlarını iyileştirmek için akıllı otomasyonun yanı sıra müşteri ilişkisiyle ilgili önemli riskleri izlemek için olay yönetimi bulunmaktadır. ✍️
Salesforce Service Cloud'un en iyi özellikleri
- Yerleşik üretken AI, çözüm süresini kısaltmaya ve takım performansını ve KPI'ları artırmaya yardımcı olur
- Omnichannel yardım masası bilet sistemi, müşterinin yardım talebini nereden yaptığına bakılmaksızın (çağrı merkezi, sosyal medya gönderisi veya e-ticaret kanalı) tüm müşteri taleplerini yönetimi kolay tek bir platformda toplar
- Uzaktan yardım ve eskalasyon araçları, self servis portalında her hizmet düzeyindeki taleplere hızlı yanıt verilmesini sağlar
Salesforce Service Cloud sınırlamaları
- Masaüstü yazılımlarının birçok özelliği eklenti niteliğindedir veya sınırlıdır, bu da kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlı olarak aracın maliyetini artırır
- Diğer müşteri desteği araçlarına kıyasla navigasyon daha karmaşık olabilir, bu da öğrenme eğrisinin daha yüksek olmasına neden olur
Salesforce Service Cloud fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)
Salesforce Service Cloud puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (2.200+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (700+ yorum)
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7. ServiceNow
ServiceNow, işletmelerin biletleri izlemesine ve müşterilerin sorunlarını çözen ve şirket hedeflerini karşılayan çözümler oluşturmasına yardımcı olan bir BT hizmet yönetimi (ITSM) aracıdır. Bulut tabanlı bir yardım masası ile en iyi yardım masası yazılım seçeneklerinden biridir, böylece sunucuları korumak veya karmaşık barındırma sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Bu araç, takımınızın yinelenen görevleri yerine getirme süresini kısaltmak ve BT varlık yönetimi hakkında bilgi sağlamak için hizmet masası otomasyonu sunar. Böylece siz müşterilerinize hizmet vermeye odaklanabilirsiniz.
ServiceNow'un en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri, envanteri yönetmenize, müşteri sorularını yanıtlamanıza ve müşteri desteğini artırmak için departmanlar arasında bilet sisteminizi kolaylaştırmanıza olanak tanır
- Otomatik önceliklendirme ve görev atamaları, ş Akışınızdaki adım sayısını azaltarak yanıt süresini hızlandırır
- BT platformu gösterge paneli, tüm verilerinizi ve içgörülerinizi tek bir yerde depolayarak işbirliğini artırır ve çalışanların katılımını teşvik eder
- Kullanışlı hizmet seviyesi anlaşması (SLA) yönetimi hatırlatıcılarını ve bildirimlerini kullanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutun
ServiceNow sınırlamaları
- Bu, tam bir CRM ve proje yönetimi aracı değildir, bu nedenle diğer araçlarla birlikte kullanmanız gerekecektir
- Bazı kullanıcılar, raporlama özelliklerinin müşteri desteği için daha sağlam olabileceğini düşündü
ServiceNow fiyatlandırması
- İş ihtiyaçlarınıza özel fiyatlandırma için iletişime geçin
ServiceNow puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)
8. Zendesk
Zendesk, müşteri hizmetleri desteği konusunda en büyük isimlerden biridir. Müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için tasarlanan bu platform, AI işlevselliği, gerçek insan mesajlaşma ve verimlilik araçlarını bir araya getirerek iş gücünüzü yönetmenize ve müşterilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olur. ?
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Akıllı yönlendirme, görevleri otomatikleştirir, kullanıcıları takımınızdaki uygun müşteri hizmetleri temsilcisine yönlendirir veya sık sorulan sorulara hızlı yanıtlar alabilecekleri bir self servis portalına yönlendirir
- Yerleşik raporlama ve analiz araçlarıyla bilgi yönetim sisteminizden içgörüler elde edin
- IOS ve Android'deki mobil uygulamalarla ve web tabanlı araçlarla entegrasyonlar, self servis portalını gittiğiniz her yerde ve diğer verimlilik araçlarınızla birlikte kullanabileceğiniz anlamına gelir
- Web bileşenini kullanarak mesajları doğrudan açılış sayfalarınıza yerleştirin veya Temsilci Çalışma Alanı'nı kullanarak kanallar arasında tek bir bileti yönetin
- Yaygın olarak kullanılan bilet sistemi, eğitimi kolaylaştırır
Zendesk sınırlamaları
- Özel görünümler bir kullanıcıdan diğerine aktarılamaz, yani her kullanıcı için manuel olarak yeniden oluşturmanız gerekir
- Bazı kullanıcılar, diğer masaüstü yazılımlarına kıyasla yardım almanın beklediklerinden daha uzun sürdüğünü veya daha karmaşık olduğunu fark etti
Zendesk fiyatlandırması
- Suite Team: Ajan başına aylık 49 $
- Suite Growth: Ajan başına aylık 79 $
- Suite Professional: Ajan başına aylık 99 $
- Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (3.600+ yorum)
9. Spiceworks
Spiceworks, bulutta barındırılan bir yardım masası çözümü sunar, yani sunucu kurmak veya bakımını yapmak için zaman harcamak zorunda kalmazsınız. Monitörleri, bildirimleri ve özel bilet seçeneklerini kullanarak bu çözümü müşteri yönetimi hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.
Spiceworks'teki sezgisel bilet sistemi ve yardım masası çözümü ile müşteri memnuniyetini artırın.
Spiceworks'ün en iyi özellikleri
- Özel BT teknolojisi yığını, kuruluşunuzu iki müşteri hizmetleri temsilciniz olsun ya da yüzlerce olsun, yönetmesi kolay bir yardım masası bilet sistemi haline getirir
- Basit müşteri desteği arayüzü, zor bir öğrenme süreci olmadan müşterilere yardımcı olmanızı sağlar
- İzleme aracını kullanarak içgörüler elde edin ve bunları hizmet deneyiminize dahil ederek daha sorunsuz bir müşteri desteği sistemi oluşturun
Spiceworks sınırlamaları
- Büyük kurumsal şirketlerdeki bazı kullanıcılar, aracın yeterince gelişmemiş olduğunu ve ek özelliklerden faydalanabileceğini düşündü
- Çalışma alanı sınırlı roller sunar, bu da daha büyük ve dağınık takımlar için zorluk yaratır
Spiceworks fiyatlandırması
- Tüm kullanıcılar için ücretsiz
Spiceworks puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (540+ yorum)
10. LiveAgent
LiveAgent, müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir yardım masası yazılımıdır. Tonlarca özellik ve izleme yeteneği ile müşteri taleplerini kolayca ele alabilir, sorunları üst düzeye taşıyabilir ve çözümler sunabilirsiniz.
Gelişmiş bilet sistemi, tüm talepleri tek bir gelen kutusuna gönderir, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz. ?
LiveAgent'ın en iyi özellikleri
- Zapier, Magento, WordPress ve Mailchimp dahil 200'den fazla entegrasyon
- Forumlar, canlı sohbet ve bilgi bankası makaleleri gibi 130 biletleme özelliğine sahiptir
- Kullanıcı arayüzü uyarlanabilir, bu nedenle yanıtlar için özel alanlar ekleyerek veya durum, kaynak, etiketler veya atamalara göre filtreleyerek işinize uyacak şekilde özelleştirin
LiveAgent sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, bilet sistemlerinde otomatik yanıtların daha da geliştirilebileceğini fark etti
- Diğer kullanıcılar, çok fazla özellik olduğu için kapsamlı özellikleri özetleyen bir eğitim kılavuzunun faydalı olacağını düşündüler
LiveAgent fiyatlandırması
- Küçük: Ajan başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)
- Orta: Ajan başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)
- Büyük: Ajan başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Ajan başına aylık 69 $ (yıllık faturalandırılır)
LiveAgent puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
11. Jira
Jira, öncelikle hata izleme, sorun izleme ve çevik proje yönetimi için kullanılan popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Zamanla, birçok işletme, esnekliği ve diğer uygulamalarla kolay entegrasyonu nedeniyle Jira'yı müşteri desteği aracı olarak kullanmaya başlamıştır.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Yazılımı takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için özelleştirilebilir iş akışları
- Kullanıcıların son veya geçmiş biletleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmasını sağlayan güçlü arama fonksiyonu
- Jira'nın hizmet masasının işlevselliğini artırmak için çok sayıda eklenti mevcuttur
- Diğer Atlassian ürünleriyle kolay entegrasyon sayesinde kesintisiz verimlilik
Jira sınırlamaları
- Aracın karmaşıklığı, öğrenmek ve uyum sağlamak için biraz zaman gerektirebilir
- Ek eklentiler hesaba katıldığında diğer alternatiflere göre daha pahalıdır
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 7,75 $/ay kullanıcı başına
- Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için Jira'yı arayın
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.270+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.200+ yorum)
12. ProProfs Yardım Masası
ProProfs Help Desk, kapsamlı bir müşteri hizmetleri çözümü haline gelen, özelliklerle donatılmış bir müşteri desteği aracıdır. Müşteri sorgularını çeşitli kanallardan tek bir yerde toplayan ve destek sürecini basitleştiren paylaşımlı bir gelen kutusu özelliğine sahiptir.
ProProfs Help Desk'in en iyi özellikleri
- Takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına ve müşteri sorgularını çözmesine olanak tanıyan paylaşımlı gelen kutusu
- Gelen biletleri azaltan ve müşteri self servisini geliştiren yerleşik bilgi tabanı
- Kolay raporlama ve izleme, yöneticilerin takım performansını izlemesine yardımcı olur
- Farklı iş akışlarında kolay kullanım için çok çeşitli diğer yazılım araçlarıyla entegre olur
ProProfs Yardım Masası sınırlamaları
- Mobil uygulamalar masaüstü sürümleri kadar sağlam değildir
- Kullanıcıların arayüze alışmak için biraz zamana ihtiyacı olabilir
ProProfs Help Desk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
ProProfs Help Desk puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
13. SAP
SAP Customer Experience (eski adıyla SAP C/4HANA), çeşitli müşteri deneyimi çözümlerini entegre eden ve müşteri hizmetlerini yönetmek için uygun hale getiren bir yazılımdır. SAP, farklı sektörler ve iş boyutları için özelleştirilebilir seçenekler sunar.
SAP'nin en iyi özellikleri
- Müşterilerinizi daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için gerçek zamanlı müşteri bilgileri sağlar
- Satış, hizmet ve pazarlama çözümlerini entegre eden kapsamlı CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) platformu sunar
- E-posta, telefon, sohbet ve sosyal medya dahil olmak üzere çok kanallı bir müşteri hizmetleri deneyimi sunar
- SAP paketindeki diğer araçlarla kolay entegrasyon
SAP sınırlamaları
- Diğer yardım masası çözümlerine kıyasla oldukça pahalıdır
- Sistemi uygulamak ve ustalaşmak için biraz teknik uzmanlık ve öğrenme süresi gerekir
SAP fiyatlandırması
Fiyatlandırma için SAP ile iletişime geçin
SAP puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.840+ yorum)
14. SuuportBee
SupportBee, işletmelerin destek e-postalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan basitleştirilmiş, e-posta tabanlı bir yardım masası yazılımıdır. Tüm takım üyelerinin müşteri sorgularına erişip yanıt verebileceği paylaşımlı bir gelen kutusu sistemine önem verir.
SupportBee'nin en iyi özellikleri
- Bilet sistemi, müşteri taleplerinin kolayca organize edilmesini ve dağıtılmasını sağlar
- CRM sistemleri ve proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar, destek ş akışınızı geliştirir
- E-postaları, belirlediğiniz tetikleyicilere göre, göndericiden konu satırına kadar otomatik olarak sıralar
- İşbirliği özellikleri, birden fazla takım üyesinin aynı müşteri talebinde çalışmasına olanak tanır
SupportBee sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arama özelliğinin yavaş ve bazen sezgisel olmadığını bildirmiştir
- Temel istatistikler sağlanmakla birlikte, veri analizi için daha sağlam raporlama özellikleri eksiktir
SupportBee fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 $
SupportBee puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
15. HiverHQ
HiverHQ, doğrudan Gmail hesabınızdan çalışan güçlü bir müşteri hizmetleri aracıdır. Takımların destek e-postalarını yönetme ve izlemeyi basitleştiren, zahmetsiz bir e-posta yönetimi çözümü olarak işlev görür. HiverHQ, kullanıcıların Gmail arayüzünden hiç ayrılmadan müşteri e-postalarını delege etmelerine, izlemelerine ve önceliklendirmelerine olanak tanır.
HiverHQ'nun en iyi özellikleri
- Daha iyi organizasyon ve müşteri sorgularının takibi için e-posta etiketleme ve kategorizasyon
- Aynı sorguya birden fazla üyenin yanıt vermesini önleyen çarpışma algılama özelliği
- Verimli e-posta yönetimi için otomatikleştirilmiş iş akışları
- Takım performansını izlemek için ayrıntılı analiz ve raporlama fonksiyonları
- Slack, Trello ve Google Çalışma Alanı gibi diğer popüler araçlarla entegre olur
HiverHQ sınırlamaları
- Gmail kullanımıyla sınırlı olduğundan, farklı e-posta istemcileri kullanan takımlar için ideal olmayabilir.
- Yerel canlı sohbet veya telefon arama özellikleri yoktur
HiverHQ fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcut
- Lite: Aylık 15 $
- Pro: Aylık 39 $
- Elite: Aylık 59 $
- Özel fiyatlandırma 50'den fazla kullanıcısı olan işletmeler için istek üzerine mevcuttur
HiverHQ puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
ClickUp ile Müşteri Taleplerini Ele Alın ve Destek Ekiplerine Yardım Edin
Yardım masası yazılımı, müşteri sorularını yanıtlama ve sorunları çözme sürecini kolaylaştırmak için en iyi araçlardan biridir. Müşteri bilet talepleri için görevlerin oluşturulmasını otomatikleştirmekten, belirli bir kullanıcının deneyimini izlemeye ve genel destek yaklaşımınız hakkında bilgi edinmeye kadar, bu araçlar paha biçilmez değerdedir.
Müşterilerinize daha iyi yardımcı olmak ve takım üyelerinizin görevlerini takip edebilmeleri için iş akışları oluşturmak için ClickUp'ı bugün deneyin.
Sorunları doğru takım üyesine iletmek için gereken süreyi kısaltmaktan, özelleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya kadar, araçlarımız müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. ?