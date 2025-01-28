2025'te BT Desteği için En İyi 15 Servis Masası Yazılımı

Bir işi yürütmek, müşteri sorguları ve sorunlarıyla uğraşmak anlamına da gelir. Evet, e-posta desteği ve paylaşılan gelen kutuları bunun için harikadır! Herkesi bilgilendirir ve iletişimi kolaylaştırır.

Ancak işiniz büyüdükçe bu yöntemler yeterli olmayabilir. E-postaları kaçırmaya başlayabilir, görevleri takip etmekte zorlanabilir ve hatta müşterilerinizi memnuniyetsiz hale getirebilirsiniz.

Bu zorluklar size tanıdık geliyorsa, işiniz mevcut e-posta destek sisteminizi aşmış olabilir ve hizmet masası yazılımını araştırmaya başlamanız gerekebilir.

Aynı sayfada olduğumuzdan emin olmak için, hizmet masası yazılımı, müşteri desteği biletlerini yönetmek ve çözmek için merkezi bir merkezdir. Piyasada, temel biletleme işlevselliği sunan basit araçlardan otomasyon ve raporlama analitiği gibi gelişmiş özelliklere sahip araçlara kadar birçok türde hizmet masası yazılımı bulunmaktadır. ?

Bu makalede, BT desteği için en iyi 15 hizmet masası yazılımını tanıtacağız. Bu araçları özellikleri, müşteri yorumları ve fiyatları temelinde dikkatle araştırdık ve özenle seçtik.

Servis Masası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşiniz için doğru hizmet masası yazılımını bulmaya çalışırken, her seçenekle ilgili şu anahtar soruları sorabilirsiniz:

Yazılımın kurulumu ve kullanımı kolay mı?

İşletmemin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir miyim?

Yazılım, rutin görevler için otomasyon sunuyor mu?

Ayrıntılı analiz ve raporlama sağlıyor mu?

Yazılım, halihazırda kullandığım diğer araçlarla entegre edilebilir mi?

Web, masaüstü ve mobil uygulamalar üzerinden erişilebilir mi?

Yazılım, bilet atama, izleme ve önceliklendirme gibi görev yönetimini gerçekleştirebilir mi?

Anlık bilgi paylaşımı için iletişim kanalları ve işbirliği özellikleri sunuyor mu?

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Servis Masası Yazılımı

İşte BT destek operasyonlarınızı dönüştürebilecek, takımınızın verimliliğini artırabilecek ve müşteri memnuniyetini artırabilecek en iyi 15 hizmet masası yazılımı.

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturarak süreci kolaylaştırın — ne kadar karmaşık olursa olsun

ClickUp, esnek ve etkili bir hizmet ve yardım masası çözümü olarak da kullanılabilen kapsamlı bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur. Güçlü özellikleri, müşteri desteği süreçlerini yönetmek için geniş bir esneklik aralığı sunarak BT ve destek ekiplerinizin görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

ClickUp formları, BT iş akışınızın temelini oluşturur. Müşterilerinizden gelen sorular, sorunlar ve geri bildirimleri toplamak için kullanın. Bu formlarda yakalanan ayrıntılar, ClickUp'ın proje yönetimi arayüzünde sorunsuz bir şekilde biletlere dönüştürülür, böylece sorunları önceliklendirme, izleme ve çözme işlemleri kolaylaşır. ✨

Liste ve Kanban görünümleri dahil 15'ten fazla farklı görüntüleme seçeneği sunan ClickUp, görevlerinizi iş akışınıza en uygun şekilde görselleştirmenizi sağlar. Liste görünümü, görevlerin basit ve ayrıntılı bir özetini sunarken, Kanban görünümü, görevlerin ilerledikçe sütunlar arasında taşındığı görsel bir iş akışı sağlar.

Bu sistemleri sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp, iş akışlarını desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir BT hizmet yönetimi çözümü olan ClickUp Yardım Masası Bilet Şablonu gibi 50'den fazla hazır şablon sunar. Bunlar, takımınızın olay yönetimi, sorun yönetimi, değişiklik yönetimi ve daha fazlası için süreçleri hızlı bir şekilde kurmasına yardımcı olabilir. ?

Bu Şablonu İndirin Gelen tüm talepleri toplamak, önceliklendirmek ve izlemek için ClickUp'ın Yardım Masası Bilet Şablonunu kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz plan ile anahtar özelliklerin kilidini açın

ClickUp Forms ile koşullu mantık kullanarak dinamik ve etkileşimli formlar oluşturun

Özel alanları kullanarak olay türü, açıklama ve önem derecesi gibi bilet ayrıntılarını yakalayın ve ek bağlam için ekran görüntüleri gibi dosyaları bile ekleyin

Özel durumlar oluşturarak biletlerin başlangıcından sonuna kadar ilerlemesini kolaylaştırın ve izleyin

Özelleştirilebilir bileşenlere sahip ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak devam eden biletleri, takımın iş yükünü ve iş hedef metriklerini izleyin

Kapsamlı raporlama özelliği ile takım performansına ilişkin derinlemesine içgörüler elde edin

Zapier ve API erişimi dahil olmak üzere yaklaşık 100 entegrasyon ile ClickUp'ı neredeyse tüm teknoloji yığınlarına kolayca uyarlayın

Görev yorumları, sohbet ve ClickUp Belgeleri aracılığıyla takımınızla işbirliği yapın

ClickUp'ın bildirim sistemini kullanarak kullanıcıları güncellemeler, son tarihler, yorumlar ve daha fazlası hakkında bilgilendirin, böylece herkes her zaman haberdar olsun

Bilet atama, son tarih ayarlama, bilet durumlarını güncelleme ve bilete izleyici ekleme gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için otomasyonlar çalıştırın

ClickUp AI ile konuşmaları özetleyin ve yanıtlar oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini hızlı bir şekilde öğrenmek için video eğitimlerini kullanmak isteyebilir

Mobil uygulamada web ve masaüstü sürümlerine kıyasla bazı özellikler eksik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Freshservice

freshworks aracılığıyla

Freshservice (Freshworks tarafından geliştirilmiştir), işletmelerin BT ve olay yönetimi sorunlarını hızlı bir şekilde yönetip çözmelerine yardımcı olmak için olay, sorun ve değişiklik yönetimi özellikleri sunan bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi (ITSM) çözümüdür.

Ş Akışı otomasyon özelliği ile, önceden tanımlanmış kriterlere göre biletleri uygun takım üyelerine otomatik olarak atayabilir, müşteri desteği ve hizmet taleplerinde verimliliği ve yanıt süresini artırabilirsiniz.

Freshservice'in en iyi özellikleri

Android ve iOS mobil uygulamalarla uyumlu, kullanıcı dostu bir arayüze ve bilet yönetim sistemine sahiptir

Kullanıcıların yaygın sorunlara çözüm bulabileceği, biletlerinin durumunu izleyebileceği veya yeni biletler oluşturabileceği bir self servis portalı içerir

Kullanıcıların erişebileceği, yararlı makaleler ve sık karşılaşılan sorunların çözümlerini içeren, düzenli ve aranabilir bir müşteri veritabanı oluşturmanıza olanak tanır

Ayrıntılı analizler ve raporlar sağlayarak takımların hizmet masası verimliliğini anlamasına ve genel BT performansını izlemesine yardımcı olur

Freshservice sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Bazen yavaş ve hatalı çalışıyor

Sınırlı proje yönetimi fonksiyonları

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: Ajan başına aylık 29 $

Büyüme: Ajan başına aylık 59 $

Pro: Ajan başına aylık 115 $

Enterprise: Ajan başına aylık 145 ABD doları

Freshservice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

3. Vision Helpdesk

vision Helpdesk aracılığıyla

Vision Helpdesk, destekle ilgili faaliyetleri düzenlemek isteyen küçük işletmeler için bir yardım masası yazılımı ve bilet yönetim sistemidir. Müşteri hizmetleri departmanınızda telefon görüşmeleri, sosyal medya mesajları ve canlı sohbet dahil olmak üzere çeşitli kanallardan gelen müşteri sorgularını, şikayetlerini ve destek taleplerini takip edebilirsiniz.

Vision Helpdesk, her müşteri sorgusu için "biletler" oluşturarak destek ekibinin sorunları sistematik bir şekilde takip etmesini ve çözmesini sağlar.

Vision Helpdesk'in en iyi özellikleri

Tüm müşteri sorgularını merkezi bir konumdan yönetin

Müşterilerle gerçek zamanlı iletişim için canlı sohbet aracını kullanın

Müşterilerin biletlerini göndermelerine ve durumlarını izlemelerine olanak tanıyın, ayrıca self servis müşteri portalı özelliği ile bilgi bankası makalelerini arayın

E-posta şablonları, portal ve bilgi yönetimi için çok dilli desteğin keyfini çıkarın

Otomasyon özelliğini kullanarak biletleri takım üyelerine otomatik olarak atayın ve biletleri kapatın

Vision Helpdesk sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın kararsız olduğunu belirtmiştir

Müşteri portalının altındaki Vision Helpdesk markasını kaldırmak için 500 $ ücret ödemeniz gerekir (en yüksek ücretli plana sahip olsanız bile)

Vision Helpdesk fiyatlandırması

Starter Help Desk: Ajan başına aylık 15 $

Pro Help Desk: Ajan başına aylık 25 ABD doları

Satellite Help Desk: Ajan başına aylık 30 ABD doları

Pro Service Desk : Ajan başına aylık 40 $

Ent Service Desk: Ajan başına aylık 60 $

Vision Helpdesk puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

4. ServiceNow

via ServiceNow

ServiceNow, büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış bir BT yardım masası çözümüdür. Olay yönetimi, proaktif sorun yönetimi, BT hizmetlerinin iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gibi kapsamlı özellikler sunar. Yardım masası yazılımı, müşteri-temsilci etkileşimlerini kolaylaştırmak için müşteri hizmetleri yönetimi özellikleri de içerir.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Sorun ve olay yönetim sistemi, görevleri hızlı bir şekilde atamanızı ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar

BT Varlık Yönetimi modülü, envanteri izlemenizi, varlık taleplerini otomatikleştirmenizi ve varlık denetimleri gerçekleştirmenizi sağlar

Tamamen özelleştirilebilir formlar, iş akışları, gösterge panelleri ve raporlar, platformu özel iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlaymanıza yardımcı olur

Entegre AI, arama, sanal chatbot, tahmine dayalı analitik ve rutin görev otomasyonu gibi fonksiyonları destekler

Yardım masası yazılımı, harici uygulamalarla kolayca entegre olur

ServiceNow sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yok

Gizli fiyatlandırma planları

Yardım masası yazılımlarının öğrenme eğrisi oldukça diktir

Bazen yavaş yükleme hızları

ServiceNow fiyatlandırması

Fiyatlandırma için ServiceNow takımıyla iletişime geçin

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

5. Rezo

rezo aracılığıyla

Rezo, büyük kurumsal şirketler için yapay zeka destekli bir müşteri deneyimi çözümüdür. Konuşma, niyet ve duygu tanıma ve analizini kullanarak tüm sesli ve sesli olmayan destek kanallarındaki müşteri etkileşimlerini otomatikleştirir. Bu, sorunların daha hızlı çözülmesini ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesini sağlar.

Rezo'nun en iyi özellikleri

E-posta ve sosyal medya gibi sesli ve dijital kanalları destekler

30'dan fazla dilde müşteri etkileşimleri gerçekleştirir

Tüm destek kanallarından müşteri memnuniyeti puanlarını ve geri bildirimlerini toplayarak iyileştirme için içgörüler elde edin

Temsilcilerin performans bilgilerini derleyerek eğitim fırsatlarını belirlemenizi sağlar

Destek sorunlarını analiz etmek ve ilgili departmana yönlendirmek için akıllı yönlendirme özelliği kullanır

Rezo sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yok

Gizli fiyatlandırma planları

Sınırlı entegrasyonlar ve gelişmiş hizmet masası özellikleri

Rezo fiyatlandırma

Özel bir teklif için Rezo takımına başvurun

Rezo puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Exalate

exalate aracılığıyla

Exalate, sorun izleme ve proje yönetimi için yaygın olarak kullanılan bir senkronizasyon platformudur. Ana amacı, Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub ve Salesforce gibi çeşitli sistemler arasında sorunsuz ve güvenli veri senkronizasyonunu kolaylaştırmaktır.

Bu, farklı platformlar ve sistemler arasında gerçek zamanlı veri alışverişi gerektiren işlevler arası takımlar için çok yararlıdır. ?

En iyi özellikler

Entegrasyonlarınızı yapılandırmak için görsel mod (sürükle ve bırak arayüzü) veya komut dosyası modu sağlar

İş akışınızın özel ihtiyaçlarına bağlı olarak çift yönlü (iki yönlü) veya tek yönlü (tek yönlü) senkronizasyon sağlar

Hangi verilerin, nasıl ve ne zaman senkronize edileceği üzerinde tam kontrol sağlar

Yalnızca gerekli verileri paylaşarak yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlik sağlar

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için kurulumu karmaşık

Ara sıra kesinti yaşanıyor

Exalate fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Exalate for Jira: 6 $/ay

Exalate for GitHub: 115 $/ay

Exalate for Zendesk : 115 $/ay

Exalate for Salesforce : 335 $/ay

Exalate for Azure DevOps: 335 $/ay

Exalate for ServiceNow: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Değerlendirmeleri ve yorumları artırın

G2: 4,7/5 (60 yorum)

Capterra: N/A

7. Slack

slack aracılığıyla

Slack, destek ekiplerinin iç bilgi akışını yönetmek için kullanabileceği bulut tabanlı bir iletişim ve kurumsal işbirliği aracıdır. Gerçek zamanlı iletişim ve dosya paylaşımı için "kanallar" adı verilen sohbet odaları kullanır. Kanallar, takımlar, projeler, müşteriler veya diğer ilgili kriterlere göre düzenlenebilir.

Gizli veya küçük grup konuşmaları için Slack, doğrudan mesajlaşma özelliği de sunar.

Slack'in en iyi özellikleri

Destek ekipleri web, masaüstü ve mobil cihazları kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir

Kanallar, bir bileti çözmek için işlevler arası işbirliği gerektiğinde farklı departmanlardan kişileri bir araya getirmek için kullanılabilir

Kapsamlı entegrasyonlar, teknik altyapınızdaki diğer programlarla kolay bağlantı sağlar

Huddle özelliği, takımınızla video görüşmesi yapmanızı ve ekran paylaşımında bulunmanızı sağlar

Takım üyeleri toplantıda, öğle yemeğinde veya tatilde olsalar bile durumlarını güncelleyerek herkesi bilgilendirebilirler

Slack, her takım üyesinin profilinde yerel saati otomatik olarak algılar ve görüntüler, böylece farklı saat dilimlerinde bulunan global takımlarla daha kolay iş yapabilirsiniz

Slack sınırlamaları

Eski konuşmalar ve dosyalar için arama fonksiyonu sınırlıdır

Fiyatlandırma, bütçesi sınırlı küçük takımlar için pahalı olabilir

Huddle, özel video konferans araçlarında bulunan sanal arka planlar ve küçük toplantı odaları gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Satış ekibiyle iletişime geçin

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (31.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

8. Jira Hizmet Yönetimi

atlassian'ın Jira Hizmet Yönetimi aracılığıyla

Jira Software'in başarısını temel alan Atlassian, BT takımları için özel bir araç olan Jira Service Management'ı (eski adıyla Jira Service Desk) geliştirdi. Bu araç, takımların olaylar, hizmet talepleri ve değişiklikler gibi görevleri verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

Müşterilerin sık sorulan soruların yanıtlarını bulabileceği veya destek ekibinden yardım isteyebileceği özelleştirilebilir bir self servis portalı vardır

Gerçek zamanlı izleme ile hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar) oluşturup yönetmenize ve bunların tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamanıza olanak tanır

Confluence ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak bir bilgi tabanı oluşturur ve kullanıcıların yaygın sorunlara bağımsız olarak çözüm bulmasını sağlar ?‍?

ITIL sertifikalı hizmet masası süreçleri sunarak, BT uygulamalarının uluslararası BT hizmet yönetimi standartlarıyla uyumlu olmasını sağlar

Jira Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Aşırı karmaşık ve yeni kullanıcılar için gezinmesi zor

Bazen yavaş ve hatalı çalışıyor

Dağınık kullanıcı arayüzü

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart: Ajan başına aylık 21 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Ajan başına aylık 47 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira Service Management puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

9. Help Scout

Help Scout, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir yardım masası sistemidir. Destek belgelerini, müşteri etkileşimlerini ve bilet sistemlerini yönetmek için özellikler sunar.

Yardım masası yazılımı, takımların biletleri hızlı bir şekilde delege etmelerine ve ilerlemeyi izlemelerine olanak tanıyan sezgisel bir arayüze sahiptir, böylece müşteri sorgularının zamanında çözülmesi sağlanır. ⏰

Help Scout'un en iyi özellikleri

E-posta, canlı sohbet ve bilgi bankası aracılığıyla müşteri desteği sağlamanıza olanak tanır

İşbirliği gelen kutusu fonksiyonu ile destek ekipleri içinde takım işbirliğini teşvik eder ?

Ticket atama ve toplu yanıt gönderme gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmek için otomasyonlar sunar

Slack, Trello ve Salesforce gibi SaaS araçlarıyla 50'den fazla entegrasyona sahiptir

Help Scout sınırlamaları

Bir bilete birden fazla takım üyesi atayamama

Yalnızca temel mobil uygulama özelliklerine sahiptir

Sınırlı dil desteği vardır

Help Scout fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 25 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 50 $

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

10. GoTo Resolve

goTo Resolve aracılığıyla

GoTo Resolve (eski adıyla GoToAssist), destek ekiplerinin kullanıcı sorunlarını uzaktan gidermesine, yeni yazılımlar kurmasına veya bir uygulamanın nasıl kullanılacağını açıklamasına olanak tanıyan özel bir BT yönetim yazılımıdır. Güçlü, güvenilir ve güvenli bağlantıları, özellikle hassas verileri işleyen uzak ekipler için paha biçilmez bir araç haline getirmiştir.

GoTo Resolve'un en iyi özellikleri

Müşterilere ek yazılım indirmeden e-posta veya bağlantı yoluyla uzaktan destek sağlar ?

Diğer BT personeli, gerektiğinde uzaktan oturumlara katılarak ek destek sağlayabilir

İleride başvurmak üzere uzaktan destek oturumlarını kaydeder

Slack, Microsoft Teams ve Zendesk gibi popüler araçlarla entegre olur

GoTo Resolve sınırlamaları

Ara sıra sorunlar yaşanabilir

Sınırlı raporlama ve analiz

Kapsamlı entegrasyonların eksikliği

GoTo Resolve fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Uzaktan destek: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart: Aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GoTo Resolve puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

11. Zoho Desk

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir hizmet masası yazılımıdır. Müşteri desteği sürecini basitleştirerek destek temsilcilerinin yardım sağlamasını ve müşterilerin sorunlarına çözüm bulmasını kolaylaştırır.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Çok kanallı bilet sistemi, müşterilerin e-posta, telefon, sohbet, sosyal medya ve self servis portalları aracılığıyla sizinle iletişime geçebilmesini sağlar

Temsilci verimlilik özellikleri arasında bilet paylaşımı, çakışma algılama ve destek süreçlerini kolaylaştırmak için otomasyon bulunur

Destek ekibinin performansını izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı analiz ve raporlama

Diğer Zoho ürünleri ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar, iletişimi ve ş Akışı'nı geliştirir

Zoho Desk sınırlamaları

Yazılımı ilk kez kullanırken öğrenme eğrisi dik

Ücretsiz planda bilet görünümlerinin sayısına getirilen sınırlar, yazılımın kullanışlılığını kısıtlayabilir.

Zoho Desk fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

12. Spiceworks

spiceworks aracılığıyla

Spiceworks, BT uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir hizmet masası yazılımı çözümüdür. Kullanıcı taleplerini yönetmeye ve yanıtlamaya yardımcı olan bir BT bilet sistemi.

Spiceworks'ün en iyi özellikleri

Yardım masası yazılımı, tüm BT destek ihtiyaçlarınızı karşılamak için biletleme, envanter ve bir kullanıcı portalı sunar

Ağ izleme araçları sunucularınızı, yazıcılarınızı, anahtarlarınızı ve daha fazlasını takip eder

Eğitim içeriğine sahip bir öğrenme merkezi, BT uzmanlarının en son trendler ve teknolojilerden haberdar olmalarına yardımcı olur

BT uzmanlarının tavsiyelerini paylaşabileceği, sorunları çözebileceği ve en son BT haberlerini tartışabileceği canlı bir kullanıcı topluluğu forumu

Spiceworks sınırlamaları

BT sorunlarının ayrıntılı analizi için kapsamlı bir raporlama sistemi yoktur

Yazılımda ara sıra performans sorunları yaşanıyor

Spiceworks fiyatlandırması

Tüm kullanıcılar için ücretsiz

Spiceworks puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (540+ yorum)

13. LiveAgent

liveAgent aracılığıyla

LiveAgent, her boyuttaki işletme için bir yardım masası çözümü olarak hizmet veren güçlü bir hepsi bir arada müşteri desteği platformudur. Birçok kanalı tek bir platformda birleştirerek müşteri iletişiminin daha verimli olmasını sağlar.

LiveAgent'ın en iyi özellikleri

E-posta, sosyal medya, sohbet ve telefon görüşmeleri gibi çeşitli kanallardan gelen tüm müşteri sorguları için evrensel bir gelen kutusu sağlar

Destek süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan gelişmiş otomasyon araçları

Yerleşik CRM ile kapsamlı destek bilet sistemi

Bilgi bankası, forumlar ve geri bildirim sistemi dahil olmak üzere kendi kendine yardım için bir müşteri portalı içerir

LiveAgent sınırlamaları

Yazılımın arayüzü son derece fonksiyonel olmakla birlikte, bazen modern bir his vermemektedir. Bazı kullanıcılar ayrıca yazılımın mobil cihazlara yanıt verme konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirmektedir.

LiveAgent fiyatlandırması

Küçük: Ajan başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

Orta: Ajan başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Büyük: Ajan başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Ajan başına aylık 69 $ (yıllık faturalandırılır)

LiveAgent puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

14. Salesforce Service Cloud

Salesforce aracılığıyla

Salesforce Service Cloud, farklı kanallardan gelen tüm müşteri taleplerini tek bir sezgisel arayüzde birleştirerek müşteri ilişkilerini geliştiren müşteri hizmetleri çözümleriyle donatılmış bir hizmet masası yazılımıdır. Akıllı vaka yönlendirme, çok kanallı etkileşimler ve self servis portalları gibi geniş özellik yelpazesiyle tanınır.

Salesforce Service Cloud'un en iyi özellikleri

Müşteri yolculuğu haritalama, iletişim izleme ve iletişim geçmişi ile kapsamlı CRM işlevleri

Sosyal medya, e-postalar, mesajlar veya aramaları entegre eden çok kanallı müşteri iletişimi

Akıllı yönlendirme, önceliklendirme ve vaka verilerine ve temsilci becerilerine göre vakaları otomatik olarak atama özellikleriyle gelişmiş vaka yönetimi

Tüm iş departmanlarında sorunsuz çalışma için Salesforce'un kapsamlı yazılım ekosistemiyle entegrasyonlar

Salesforce Service Cloud sınırlamaları

Kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik ve kullanıcı arayüzünün karmaşık olduğunu bildirmiştir

Ek maliyet gerektiren birçok özellik nedeniyle fiyatlandırmanın net olmaması

Salesforce Service Cloud fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Service Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (700'den fazla yorum)

15. SuuportBee

via SupportBee

SupportBee, takımların müşteri desteği e-postalarını, biletlerini ve yorumlarını tek bir platformdan yönetmelerine olanak tanıyan basit bir bulut tabanlı yardım masası yazılımıdır. Birleşik bir gelen kutusu görevi görerek her müşteri etkileşimini doğrudan takımlara ileterek müşteri hizmetleri iş akışlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

SupportBee'nin en iyi özellikleri

Gelen tüm müşteri e-postalarını biletlere dönüştüren karmaşık olmayan bilet sistemi

İşbirliğine dayalı gelen kutusu, takım üyelerinin müşteri çözümleri hakkında yorum yapmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlar

Slack, Asana ve Trello gibi popüler araçlarla entegrasyon kapasitesi

Hareket halindeyken müşteri taleplerini takip etmek için mobil uygulamalar

SupportBee sınırlamaları

Diğer yardım masası yazılımlarına kıyasla sınırlı işlevsellik

Yerel canlı sohbet veya çağrı desteği özellikleri yoktur

SupportBee fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

SupportBee puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (25+)

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İşiniz için doğru hizmet veya yardım masası yazılımını seçmek, takım verimliliğini ve müşteri hizmetleri deneyimini artırmak için çok önemli bir adımdır.

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