2025'in En İyi 10 Kurumsal İşbirliği Aracı

İster profesyonel, ister serbest çalışan veya proje yöneticisi olun, kurumsal bir takımda çalışmanın ne kadar yoğun (ve ödüllendirici) olabileceğini bilirsiniz. Kurumsal projeler o kadar çok hareketli parçadan oluşur ki, her an neler olup bittiğini ve teslim tarihlerine yetişip yetişemeyeceğinizi bilmek zor olabilir.

Bu projeler, doğru yapı olmadan kedileri güdmek gibi hissettirir, bu nedenle basit bir elektronik tabloda işbirliğini kendiniz yapamazsınız. Takımınızdaki herkesin sorumluluk almasını sağlamak ve hayatınızın en iyi işini ortaya çıkarmak için en iyi kurumsal işbirliği araçlarına ihtiyacınız var. ?

Bu amaçla, en iyi kurumsal işbirliği platformlarını nasıl seçeceğinizi göstereceğiz. Ayrıca, takımınız için en iyi kararı vermeniz için en iyi 10 kurumsal işbirliği platformunu, bunların artılarını ve eksilerini, derecelendirmelerini ve fiyatlarını da göstereceğiz.

Kurumsal İşbirliği Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Her kurumsal takım farklıdır, ancak hepsinin ortak bir özelliği vardır: çok sayıda görev, kişi, proje ve takım arasında koşturup dururlar. Herkesin aynı sayfada olması için tüm gereksinimleri karşılayan bir kurumsal işbirliği platformuna ihtiyacınız var.

Şüphe duyduğunuzda, aşağıdaki işlevlere sahip kurumsal işbirliği yazılımlarını arayın:

Görsel beyin fırtınası araçları: Beyaz tahta gibi araçlar, tüm büyük fikirlerinizi tek bir alanda düzenlemenize yardımcı olur. Bulutta Beyaz tahta gibi araçlar, tüm büyük fikirlerinizi tek bir alanda düzenlemenize yardımcı olur. Bulutta her zaman erişilebilir görsellerle, herkesin fikirlerini yüz yüze veya uzaktan inceleyin

İletişim araçları: İletişim, kurumsal takımları bir arada tutan yapıştırıcıdır. Kurumsal işbirliği aracınızın eğlenceli ve kullanımı sezgisel bir sohbet özelliğine sahip olması gerekir. Ayrıca, tüm görevleriniz ve projeleriniz hakkında bir tür belge izi bırakmalı, böylece herkes hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilmelidir

Bulut tabanlı dosya paylaşımı: Kim e-posta yoluyla belgeleri ileri geri göndermek için zaman harcar ki? Sağlam bir kurumsal işbirliği aracı, projenizde çalışan düzinelerce kişiyle bilgileri, wiki'leri ve dosyaları güvenli bir şekilde paylaşır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kurumsal İşbirliği Yazılımı

Sektörünüz veya iş akışınız ne olursa olsun, işbirliği stratejinizi desteklemek için doğru araçlara ihtiyacınız vardır. Piyasada düzinelerce işbirliği aracı bulunmaktadır, ancak bu 10 araç kurumsal takımlar için kişisel favorilerimizdir. ?

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

Övünmek için değil, ama ClickUp piyasadaki en iyi kurumsal işbirliği stratejisi ve işbirliği yazılım seçeneklerinden biridir. Görev izleme, bilgi paylaşımı, beyaz tahtalar, gösterge panelleri, takım sohbetleri, hedef izleme, Belgeler ve çok daha fazlasını içeren her şeyi bu tek uygulama ile değiştirin.

Kurumsal işbirliği için farklı araçları kullanmaktan bıktıysanız, ClickUp Jira, Slack, MS Teams ve hemen hemen tüm diğer işbirliği araçlarının yerini alabilir.

ClickUp ile tüm projeleri ve görevleri tek bir yerden yönetebilirsiniz ve evet, en karmaşık kurumsal projeleri bile yönetebilecek kapasiteye sahiptir. İşbirliği yazılımı ayrıca kişileri veya grupları etiketlemek, yorumları görevlere dönüştürmek ve ilerlemeyi izlemek için gerçek zamanlı işbirliği özelliğini de içerir.

ClickUp, küçük işletmeler için harika çalışır, ancak kurumsal takımlar da onu sever. Çapraz fonksiyonlu takımlarla iletişim kurmanın baş ağrıtıcı sorunlarına veda edin ve herkesin ilerlemesini kullanımı kolay bir arayüzde görselleştirin. ClickUp'ın hepsi bir arada işbirliği platformuyla hedeflerinize daha hızlı ulaşın, raporlar alın ve daha sorunsuz bir kurumsal proje yürütün.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullanan kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini kullanmakta zorluk yaşayabilir

Tüm proje yönetimi yazılımı özellikleri Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Slack

Slack aracılığıyla

Slack, pandemi sırasında hem büyük hem de küçük takımları tek başına idare etmiş gibi görünüyor. Bu kurumsal işbirliği platformu öncelikle bir sohbet aracıdır, ancak hayatınızı kolaylaştırmak için birkaç ekstra özellik de sunar.

Örneğin, yeni bir Zoom bağlantısı oluşturmadan hızlı bir görüşme yapmak istiyorsanız, Slack'in Huddles özelliği uzaktaki takımların işbirliği içinde çalışmasını sağlar. Kullanıcı dostu sohbet arayüzünün yanı sıra Slack, Zoom, Salesforce, Google Drive ve DropBox gibi üçüncü taraf uygulamalarla da entegre olur.

Slack'in en iyi özellikleri

Slack Connect, diğer şirketlerdeki takımlarla güvenli bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar

Slack Canvas, Slack uygulaması içinde içerik oluşturma ve beyin fırtınası yapma olanağı sunar

Slack, kod yazmaya gerek kalmadan iş akışı otomasyonları içerir

Slack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer işbirliği yazılımlarına kıyasla grup mesajları oluşturmanın zor olduğunu söylüyor

Masaüstü, mobil ve web uygulama sürümleri arasında tutarlılık sorunları var

Proje yönetimi yazılımı özellikleri diğerlerine kıyasla yetersizdir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır

Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (31.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (22.000'den fazla yorum)

3. Microsoft Teams

Microsoft aracılığıyla

Bir kurumsal şirkette çalışıyorsanız, muhtemelen Microsoft'un işleyişine aşinasınızdır. Microsoft Teams, kurumsal çalışanların video toplantıları planlamasına, telefon görüşmeleri yapmasına, Word veya PowerPoint'te gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve birbirleriyle sohbet etmesine olanak tanır.

Projeleri izlemek, iş yapmak veya takımınızla işbirliği yapmak için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yoktur. Microsoft Teams ayrıca transkripsiyonlar ve hatta yapay zeka destekli toplantı özetleri içerir, bu nedenle çok sayıda toplantı planlayan kurumsal takımlar için idealdir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Microsoft Teams, Word veya Excel gibi diğer Microsoft ürünleriyle kolayca entegre olur, bu da onu diğer tüm işler için zaten Microsoft kullanan kurumsal takımlar ve iş süreçleri için ideal hale getirir

Teams, çevrimiçi etkinlikleri basitleştirmek için web semineri araçları içerir

Canlı anketler düzenleyin, oyunlar düzenleyin veya eğlenceli tanışma etkinlikleri yapın

Microsoft Teams sınırlamaları

Şirketiniz Apple veya Google'a bağlıysa Teams mantıklı bir seçim değildir

Bazı kullanıcılar, Teams'in benzer işbirliği platformları kadar sezgisel olmadığını bildiriyor

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

4. LiquidPlanner

LiquidPlanner aracılığıyla

Hiç bir projeden sorumlu olduğunuzda "Keşke görev yönetimini benim için yapacak bir araç olsaydı" diye düşündünüz mü? İyi haber: LiquidPlanner'ın tahmini zamanlama aracı, proje zaman çizelgelerini simüle etmek için mükemmeldir, böylece takımınız her zaman zamanında çalışır.

Bu araç, projeleri planlamak, bütçeleri yönetmek ve kurumsal takımlardaki kişilere iş atamak için idealdir. Ayrıca, bireysel katkıları ve çalışanların katılımını ölçmek için zaman takibi özelliği de içerir.

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri

Dengeli İş Yükü gibi iş akışı yönetimi özellikleri, herkese eşit iş payı sağlar

Gerçek zamanlı veri içgörüleri, proje zaman çizelgelerindeki olası sorunlar konusunda sizi uyarır

LiquidPlanner sohbet veya video özellikleri içermez

Ücretsiz fiyatlandırma kademesi dahil değildir

LiquidPlanner fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık olarak faturalandırılır

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 35 $, yıllık faturalandırılır

LiquidPlanner derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (660+ yorum)

5. Chanty

Chanty aracılığıyla

Chanty, piyasadaki en kullanıcı dostu kurumsal işbirliği uygulamalarından biri olan bir mesajlaşma platformudur. Çoğu özellik ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak roller ve izinler, veri içe aktarma, grup sesli aramalar ve ekran paylaşımı istiyorsanız, aylık 3 $ gibi makul bir ücret karşılığında aboneliğinizi yükseltebilirsiniz.

Chanty, görevler, bire bir konuşmalar, aramalar, paylaşılan dosyalar ve bağlantılar ve bir takım işbirliği beslemesi gibi sade özellikler sunar. Bu araçta çok fazla özellik yoktur, ancak bazı kurumsal takımlar, büyük projeleri daha az zorlayıcı hale getiren basit kullanıcı arayüzünü tercih eder.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Kod parçacıkları, bu platformu geliştiriciler için ideal hale getirir

Görevlerinizin liste veya Kanban panosu görünümünü seçin

Chanty sınırlamaları

Chanty, diğer çözümlerin ücretsiz olarak sunduğu ekran paylaşımı gibi temel özellikler için abonelik gerektirir

Platform, kanalları sessize almaya veya durum mesajları ayarlamaya izin vermez

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

6. Zoho Projeleri

Zoho aracılığıyla

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için zaten Zoho kullanıyor musunuz? Öyleyse, Zoho Projects takımınız için uygun olabilir. Bu, saf bir proje yönetimi platformudur. Zaman çizelgelerini, giderleri ve dönüm noktalarını izlemek istiyorsanız, Zoho Projects takımınızı hedefe ulaştıracaktır.

Karmaşık kurumsal projeleri görselleştirmek için Gantt grafikleri oluşturun ve son teslim tarihlerine uyarak hedeflerinize ulaşmak için bağımlılıklar ayarlayın. Zoho Projects, alanları özelleştirmenize bile olanak tanır, böylece en iyi kurumsal işbirliği sistemlerinin çoğundan daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Zoho Projects bulutta olduğundan, görevleri ve projeleri hareket halindeyken yönetebilirsiniz

Gösterge panelinizdeki alanları, düzenleri, durumları ve iş akışlarını kişiselleştirin

Forumlar işbirliği yazılımı özelliği, takımınızın konuşmalarını kolayca düzenleyebileceğiniz bir günlüktür

Zoho Projects sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mesajlaşma özelliğini diğer işbirliği platformlarına kıyasla hantal buluyor

Zoho Projects, Zoho paketinin tamamını kullanmıyorsanız anlamlı değildir

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (320+ yorum)

7. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, çoğunlukla görev ve proje yönetimi için kullanılan bir kurumsal işbirliği aracıdır. Şık ve sezgisel arayüzü, hem küçük işletmeler hem de yoğun kurumsal takımlar tarafından beğenilmektedir. Görevleri kolayca ekleyin ve bunları net bölümler halinde düzenleyerek tüm takımınızın yapılacak işlerini tek bir yerde tutun.

Todoist ayrıca görev önceliklendirme, favoriler ve zamana duyarlı görev hatırlatıcıları (Pro veya İş planı kullanıcıları için) gibi özellikler de içerir. Bu araç, görevleri yönetmek için harikadır, ancak listemizdeki diğer birçok araç gibi sohbet veya video görüşme özelliklerine sahip değildir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Verimlilik görselleştirmeleri

Todoist Karma ile oyunlaştırılmış deneyim

Bireysel takım üyesi geçmişi

Todoist sınırlamaları

Platform içinde sohbet veya video görüşmeleri dahil değildir

Tamamlanan görevleri, işaretlendikten sonra geri almak zordur

Todoist kısayolları yararlıdır, ancak öğrenme eğrisi vardır

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz: Beş proje ve beş kullanıcıya kadar

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

8. Jira

Atlassian aracılığıyla

Bir yazılım geliştirme takımını mı yönetiyorsunuz? Atlassian'ın Jira ürünü, zaman sıkıntısı çeken geliştiricilerin benzersiz ihtiyaçlarını (ve zorluklarını) karşılar. İster tamamen Agile kullanıyor olun, ister tüm geliştirme görevlerinizi yönetmek için güzel bir Kanban panosu arıyor olun, Jira bu görev için hazırdır.

Takımınızın verimliliği ve dönüm noktaları hakkında raporlar almanız gerekiyorsa, Jira gibi işbirliği platformları, liderlik ekibiyle kolayca paylaşabileceğiniz hazır ve özelleştirilebilir şablon raporlar sunar. En iyisi de, kurumsal takımınızı herhangi bir iş sürecinden otomatik olarak geçirmek için kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum veya Kanban ş Akışı görünümleri arasında geçiş yapın

Sürükle ve bırak iş akışı otomasyon oluşturucuyu kullanarak işi basitleştirin

Jira sınırlamaları

Geliştirici olmayanlar, Jira'nın kurumsal işbirliği yazılımını pek yararlı bulmayabilir

Jira, bu listedeki diğer işbirliği yazılımlarına kıyasla anlık mesajlaşma veya video konferans özelliği içermez

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları

Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.200'den fazla yorum)

9. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike , birden fazla takımı tek bir platformda bir araya getiren popüler bir kurumsal işbirliği aracıdır. Yalnızca Prova ve Onaylama özelliklerine sahip Wrike, içerik oluşturan takımlar için idealdir.

Wrike'ı kullanarak projeleriniz için kaynakları tahsis edin, iş akışı otomasyonu kurun ve özel gösterge panellerinde görevleri görselleştirin. İş akışınızı hızlandırmak için Wrike içinde kendi içerik kitaplığınızı oluşturmanıza olanak tanıyan Özel Öğe Türleri özelliği sayesinde, listemizdeki en özelleştirilebilir kurumsal işbirliği yazılımlarından biridir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Onaylar özelliğini kullanarak Wrike içinde onaylanan işlerin kağıt izini oluşturun

Wrike, 400'den fazla çözümle entegre olur

Wrike sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gezinmenin çok zor olduğunu söylüyor

Gerçek zamanlı sohbet veya video görüşmeleri dahil değildir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.300'den fazla yorum)

10. RingCentral

RingCentral aracılığıyla

RingCentral, şüphesiz en popüler bulut tabanlı telefon sistemlerinden biridir. Çok sayıda telefon görüşmesi yapan tüm işletmeler için idealdir, ancak kurumsal işbirliği yazılımı da oldukça popülerdir.

RingCentral, iç iletişim aracı Glip'i satın aldıktan sonra, uzaktan çalışma kurulumlarına daha uygun hale getirmek için ürün yelpazesini genişletti.

RingCentral, mesajlaşma, video görüşmeleri ve telefon görüşmelerini tek bir platformda birleştirir. Kurumsal işletmeler için RingCentral, Slack ve Google Dokümanlar gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Hatta arama metriklerinizi de izleyebilir, bu nedenle bir çağrı merkezi işletiyorsanız bu araç tam size göre.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Sürükleyici toplantılar için yapay zeka destekli özellikler

En iyi kurumsal işbirliği stratejisi için hem iç hem de dış paydaşları sohbetlere davet edin

RingCentral sınırlamaları

RingCentral, görev veya proje yönetimi yazılımı özelliklerini içermez

Kullanıma hazır entegrasyonlar içerir, ancak daha özel bir şey için özel bir API entegrasyonu gerekebilir

Kurumsal işbirliği yazılımlarına alışmak biraz zaman alabilir

RingCentral fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Ultra: Kullanıcı başına aylık 35 $, yıllık olarak faturalandırılır

RingCentral derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (360+ yorum)

ClickUp ile Dijital İş Yerinde Takım Çalışmasını Güçlendirin

Kurumsal projeler birçok hareketli parçadan oluşur. İster bir kurumsal takımda çalışıyor olun, ister büyük bir kurumsal takımla çalışan bir serbest çalışan olun, bu projeler tüm ekibin katılımını gerektirir.

En iyi kurumsal işbirliği çözümlerini tercih etmek, yapılacak işlerinizi önceden halletmenizi, projeleri zamanında tamamlamanızı ve iş akışlarınızı basitleştirmenizi sağlar.

Her şeyi aynı platformda bulabilecekken neden parçalı bir çözüme razı olasınız? ClickUp, tüm işlerinizi (gerçekten tüm işlerinizi) tek bir yere getirerek zaman kazandırır ve işbirliğini geliştirir. ?

Tüm bu heyecanın nedenini görmek için hazır mısınız? Kredi kartı gerekmeden ilk ClickUp çalışma alanınızı ücretsiz oluşturun.