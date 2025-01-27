En İyi Wrike Alternatiflerini ve Rakiplerini 2025'te Test Ettik

Wrike gibi yaygın olarak tanınan bir çözüme sağlam ve kullanıcı dostu bir alternatif ararken, daha azıyla yetinmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Bütçe kısıtlamaları, belirli özellik gereksinimleri veya farklı bir kullanıcı deneyimi tercihi nedeniyle bir alternatif bulmak zorunda kalmış olsanız da, tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılayan doğru aracı bulmak, tüm işinizi etkileyebilecek önemli bir karardır.

Bir yönetici düzenleyici olarak ve müşterilerim için çok sayıda proje yönetimi kurulumunda çalışmış biri olarak, her aracın geleneksel özelliklere, kolaylaştırılmış işbirliği potansiyeline ve verimsiz proje yönetiminin dezavantajlarına karşı benzersiz bir yaklaşımı olduğunu biliyorum. Bu blogda, 2024'te Wrike'ın en iyi 15 alternatifi ve rakibini inceleyeceğiz.

Bu alternatiflerin her biri, Wrike ile rekabeti kızıştıran benzersiz özellikler ve avantajlar sunar. Takımınızın proje yönetimi ihtiyaçları için bilinçli bir karar vermenize olanak tanıyan tüm özellikleri öğreneceksiniz. Öyleyse, takımınız için iş akışınıza en uygun verimlilik platformunu bulalım!

15 En İyi Wrike Alternatifi

1. ClickUp – En iyi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıyla takımınızla işbirliği yapın ve hedeflerinize daha hızlı ulaşın

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Proje yönetimi uygulamalarını yeni kullanmaya başlayanlar veya deneyimli kullanıcılar için ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takımın boyutuna uyarlanabilir.

Proje takımınızın üyeleri belirli bir iş yapma tarzına zorlanmaz. Bunun yerine, elinizdeki işe doğal bir şekilde tepki vermenizi sağlar ve size bu süreçte yardımcı olacak özellikler sunar. Proje yöneticileri sabit bir sisteme bağlı değildir. Bunun yerine, sisteminizi takımınıza uyacak şekilde uyarlayabilirsiniz. ClickUp'ı Sprint, Scrum ve daha fazla Agile proje yönetimi metodolojisini kullanacak şekilde bile ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın kapsamlı özellik setine yeni eklenen ClickUp Brain, proje yönetimi görevlerini geliştirmek için yapay zeka kullanan çığır açan bir AI aracıdır. ClickUp Brain ile takımlar rutin süreçleri otomatikleştirebilir, görev önceliklendirme için akıllı öneriler alabilir ve notları özetlemek, beyin fırtınası yapmak, eylem öğeleri oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için yazma asistanını kullanabilir. ClickUp Brain, iş akışlarını kolaylaştırır, insan hatalarını en aza indirir ve takımların insan zekası gerektiren yaratıcı ve stratejik görevlere odaklanmaları için zaman kazandırır.

ClickUp AI ile iş akışlarını otomatikleştirin ve SaaS işinizi ölçeklendirin

Basit veya karmaşık proje yönetimi için popüler görünümler şunları içerir:

ClickUp'ın artıları

ClickUp'ın dezavantajları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini ve özelleştirme seçeneklerini çok karmaşık bulabilir ve bu da yeni takım üyelerinin öğrenme sürecini zorlaştırabilir.

Mobil uygulama işlevselliği bazen masaüstü sürümünün sağlamlığından yoksun olabilir.

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en iyisi (aylık üye başına 12 $))

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.

G2: 4,7/5 (3.880+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)

ClickUp'ı denemeye hazır mısınız? Başlamak için Wrike'dan bir CSV dosyası içe aktarın .

2. Asana – İş yönetimi için en iyisi

asana aracılığıyla

Nihai hesaplaşma: Wrike vs. Asana!

En iyi Wrike alternatiflerini bulmaya ve karmaşıklıklarından kurtulmaya çalışıyorsanız, Asana makul bir proje yönetimi aracıdır. Gezinmesi kolaydır ve basit ve kolay proje yönetimi özelliklerine sahip harika bir tasarıma sahiptir.

Ancak, Wrike'tan bir düşüş ve Asana, Wrike kadar çok yardımcı özelliğe veya gelişmiş proje yönetimi özelliklerine sahip değildir. Her ikisi de özel iş akışı ve görev seçeneklerine sahiptir, bu da bir projenin normların dışına çıkması durumunda biraz ince ayar yapılması gerektiğinde kullanışlıdır.

Wrike'ın Asana'ya göre en önemli satış noktalarından biri etkinlik akışıdır. Bu özellik, tüm projelerden güncellemeleri ve bildirimleri görmenizi sağlar, böylece gerektiğinde hemen harekete geçebilirsiniz.

Hem Asana hem de Wrike, proje durumlarını, güncellemeleri ve iş yükü yönetimini hızlı bir şekilde görmenize yardımcı olacak ilginç gösterge paneli raporları sunar.

Ancak Asana ile Wrike'da olduğu gibi benzer sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yani, tüm kuruluşunuzu bir araya getirmek zordur. Asana, Wrike'ın en iyi alternatiflerinden biridir, ancak yine de çok fazla farklı görünüm veya ihtiyacınız olabilecek özelleştirme seçenekleri sunmaz ve sık sık çökme yaşar.

Bonus: Asana vs Monday !

Asana'nın artıları

Görev yönetimi

Yinelenen görevler

Özel alanlar

Başlangıç tarihleri

Mobil uygulama

Şablonlar

Asana'nın dezavantajları

Birden fazla iş akışına sahip karmaşık projeler için ideal değildir

Birden fazla atanan kişi özelliği yok

Asana fiyatlandırması

Kişisel (ücretsiz): sınırsız mesaj, proje ve görev

Başlangıç (aylık 13,49 $/kullanıcı): formlar, dönüm noktaları ve zaman çizelgesi

Gelişmiş (aylık 30,49 $/kullanıcı): iş yükü, onay ve portföyler

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın Asana ile karşılaştırmasını ve daha fazlasını Asana alternatiflerini inceleyin.

Şu anda Asana mı kullanıyorsunuz? Verilerinizi bugün ClickUp'a aktarın !

3. Monday – Proje zaman çizelgelerini görselleştirmek için en iyisi

via Monday

Monday, Wrike'ın pek iyi olmadığı yüksek düzeyde görünümler sunar. Izgara stili, onu çekici bir proje yönetim sistemi haline getirir. Ayrıca, kullanımı da zor değildir. Kullanıcı dostu arayüzü, her kişinin tercih ettiği şekilde öğeleri yeniden düzenlemenizi sağlar.

Görsel zaman çizelgeleri, takım üyelerinizin üzerinde çalıştıkları işleri hızlıca görebilmenizi sağlar. Proje yöneticileri bunu iş yüklerini, kaynakları ve zamanı ölçmek için kullanabilir.

Sorun şu: Monday. com yalnızca üst düzey genel bakışlar sunuyor. Popüler Wrike alternatiflerinden biri olan Monday'de görevler veya projeler bile yok. Bu, gerçek yapılacaklar listenizin ve mevcut iş akışınızın üzerine eklemeniz gereken başka bir proje yönetimi aracı haline geliyor.

Ve cidden, neden kendine Monday adını verdin? Kimse Pazartesi günlerini sevmez.

Kararınızı mi değiştirdiniz? Kapsamlı Monday incelememize göz atın

Monday artıları

Özel alanlar ve durumlar

Renk kodlaması

Pano görünümü

Gantt grafikleri

Mobil uygulama

Monday'in dezavantajları

Özellikler, bu listedeki diğer Asana alternatiflerine kıyasla çok ayrıntılı değildir

Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir

Monday fiyatlandırması

Bireysel (ücretsiz): sınırsız pano, 200'den fazla şablon ve 500 MB depolama alanı

Temel (aylık 9 $/kullanıcı): paylaşılabilir formlar, güncellemeler bölümü ve 5 GB depolama alanı

Standart (aylık kullanıcı başına 12 $): Zoom entegrasyonu, Kanban görünümü ve 20 GB depolama alanı

Pro (aylık 19 $/kullanıcı): gizli panolar, grafik görünümü ve 100 GB depolama alanı

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Monday müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (3.290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.540+ yorum)

En iyi Wrike alternatiflerinden biri olan ClickUp'ın Monday ile karşılaştırmasını görün. *

ClickUp'ı seviyor ve Monday'den geçmek mi istiyorsunuz? Verilerinizi bugün Monday'den aktarın .

4. Toggl – Zaman takibi için en iyisi

toggl aracılığıyla

Toggl, bir proje yönetimi yazılımıdır ve bazen bilinmeyen Wrike alternatiflerinden biridir. Üç farklı çözümden oluşur: Toggl Track, Toggl Plan ve Toggl Hire. Toggl Plan'ın görsel yol haritaları, elektronik tablolarda birden fazla projeyi yönetirken değişiklik yönetimi, destekten daha fazla iş gerektirdiğinde bu işlemi tamamlar.

Wrike ile karşılaştırıldığında, Toggl raporlama konusunda sınırlı esneklik sunar, web sitesi bloklamayı desteklemez ve zaman takibi, proje yönetimi ve işe alım için ayrı planlar satın almanızı gerektirir.

Toggl artıları

Yorumlar ve paylaşılan proje zaman çizelgeleriyle iletişimi kolaylaştırın

Yineleyen görevlerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Toggl'un dezavantajları

Diğer araçlarla kullanmak için proje verilerini dışa aktarma, ücretli bir premium özelliktir ( Toggl alternatifleriyle dışa aktarma çözümleri bulun)

Çalışma Alanı misafir kullanıcıları (harici paydaşlar veya ekip arkadaşları) premium özellikler için ödeme yapar

Toggl fiyatlandırması

Takım (kullanıcı başına aylık 8 $): sınırsız takım zaman çizelgeleri, görsel iş yükü yönetimi ve sınırsız plan panoları

İş (kullanıcı başına aylık 13,35 $): çalışma alanına misafir kullanıcıları davet etme, proje verilerini dışa aktarma ve öncelikli destek

Toggl müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

5. Flow – Görev yönetimi için en iyisi

via Akış

Flow, kendisini basit bir görev yönetimi aracı olarak tanıtıyor ve tam da öyle. Görevler, takip etmesi kolay bir şekilde düzenlenir ve kullanıcıların nerede olduklarını hızlıca güncellemesine olanak tanır.

Görev ve proje ilerlemesi hakkında raporlama özelliği de bir artıdır. Bir görevin tamamlanmasına kadar ne kadar ilerlediğini ve her takım üyesinin göreve nasıl katkıda bulunduğunu bilmenizi sağlar.

Sorun, projelerin daha büyük çalışma alanlarına bağlı olmamasıdır, bu da karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle, tüm kuruluşunuzun yalnızca belirli bir alt kümeyi kullanması mantıklı değildir.

Buna ek olarak, bu fiyat aralığında çok fazla proje yönetimi özelliği bulamazsınız.

Evet, Wrike alternatifleri listemizde daha ucuz ve daha uygun fiyatlı, ancak gerçekte ne elde ediyorsunuz?

Basit bir görev yönetimi yazılımı, ClickUp gibi proje yönetimi çözümlerinin size ücretsiz olarak sunabileceği birçok sorunu çözemez!

Akış avantajları

Kaynak yönetimi

Zaman takibi

Mobil uygulamalar

Pano görünümü

Liste görünümü

Akış eksileri

Merkezi dağıtım ve izlemeyi destekleyen merkezi bir düzenleyici yoktur

Akış fiyatlandırması

Temel (aylık 6 $/kullanıcı): 25 kullanıcı, sınırsız görev ve proje

Plus (aylık 8 $/kullanıcı): Yineleyen görevler, arama ve 250 GB depolama

Pro (aylık kullanıcı başına 10 $): gizli takımlar, zengin yorumlama ve sınırsız depolama

Flow müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

ClickUp'ın Wrike'a alternatif olarak Flow ile nasıl karşılaştırıldığını görün. Flow verilerinizi CSV dosyası aracılığıyla ClickUp'a içe aktarın !

6. Jira – Yazılım takımları için en iyisi

jira aracılığıyla

Yanlış anlamayın, Jira proje yönetimi için çok güçlü bir araçtır. Sorun izleme, hata izleme ve Agile proje yönetimi takımları için işe yarayabilecek daha birçok fonksiyona sahiptir.

Arama fonksiyonu harika; nasıl kullanacağınızı biliyorsanız. Ve bu, Jira'nın en iyi Wrike alternatiflerinden biri olmasının anahtar noktasıdır — yardım belgelerine çok sık başvurmanız gerekir.

Jira, yazılım geliştirme takımları için tasarlanmış ancak eski tarz tasarım ve metodolojiyi benimseyen bir uygulamadır. Bu nedenle, karmaşık projeleri yönetmek için işlevler arası takımlarla iyi çalışmaz.

Birçok şeyi düzeltmesi gereken geliştirme ve BT takımları için harikadır, ancak kesinlikle herkes için işe yaramayacaktır. Herkes için işe yaramasını sağlamaya çalışırsanız, kimse onu kullanmak istemeyecektir. Wrike'dan Jira'ya geçiş yapmak kesinlikle zor olacak ve bu da başka bir sinir bozucu deneyim olacaktır.

alternatifler mi arıyorsunuz? En iyi Jira alternatifleri 'ne göz atın.

Jira'nın artıları

Özel durumlar

Yorumları düzenle

Hata izleme

Şablonlar

Jira'nın dezavantajları

Karmaşık kullanıcı arayüzü ve geçiş süreci, görevlerin yönetimini zorlaştırıyor

Yeni kullanıcılar için ürünleri kurmak sezgisel değil

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcı, Çevik raporlama ve otomasyon

Standart (aylık 8,15 $/kullanıcı): gelişmiş izinler, entegrasyonlar ve 250 GB depolama alanı

Premium (aylık kullanıcı başına 16 $): proje rolleri, yönetici içgörüleri ve sınırsız depolama

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Jira müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (4.440+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ yorum)

ClickUp'ın Wrike'a alternatif olarak Jira ile nasıl karşılaştırıldığını görün.

Şu anda Jira mı kullanıyorsunuz? Bunun yerine ClickUp'a aktarın !

7. Smartsheet – Elektronik tablo proje yönetimi için en iyisi

via Smartsheet

Smartsheet, birden fazla projeyi yönetmenize, izlemenize ve planlamanıza olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır. Kart görünümü, sürükle ve bırak kartlarıyla görevleri kolayca düzenlemenizi sağlayan dört görünümden biridir. Etkinleştirildiğinde, sayfa açılır menü, kişi listesi veya semboller sütunlarındaki değerlere göre bir Kanban panosu yapısına dönüşür. Daha fazla bilgi için Smartsheet Proje Yönetimi Kılavuzumuza göz atın!

Smartsheet'in avantajları

Kartlar, aynı Kanban panosu sütunu içinde daha iyi önceliklendirme için yeniden düzenlenebilir

Özel markalama tüm hesaba uygulanabilir

Smartsheet'in dezavantajları

Ücretsiz plan mevcut değildir (ücretsiz planları olan Smartsheet alternatiflerine göz atın)

Küçük ajanslar için uygun değildir

Smartsheet fiyatlandırması

Pro (kullanıcı başına aylık 7 $): takvim görünümü, bağımlılıklar ve formlar

İş (kullanıcı başına aylık 25 $): sınırsız otomasyon, belge oluşturucu ve düzeltme

Enterprise (fiyatlandırma için Smartsheet ile iletişime geçin): tek oturum açma/SAML, sınırsız ek dosya depolama ve iş içgörüleri

Smartsheet müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (7.220+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.250+ yorum)

* Smartsheet ile Asana'yı karşılaştırın!

8. Trello – Kanban panoları için en iyisi

trello aracılığıyla

Trello, kişisel projeler başlatmak ve hızlı bir yapılacaklar listesi oluşturmak konusunda mükemmeldir. Ancak, temel özelliklere sahip olması bir dezavantajdır; aslında kendi başına pek bir şey yapamaz. Entegrasyonları nedeniyle, karmaşık projeleri tamamlamak için birden fazla aracı üst üste kullanmanız gerekir.

Ve pasta olmadığı sürece, çok katmanlı şeyler eğlenceli değildir. ?

Bizi yanlış anlamayın. Hepimiz özelleştirme ve entegrasyonlardan yanayız. Ancak Trello, başka bir entegrasyon eklemeden herhangi bir şeyi tamamlamayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

Ayrıca, büyük ve/veya büyüyen bir takımınız varsa, Trello'nun özelliklerini bir çırpıda öğreneceksiniz.

Trello, büyük iş yükü, projeler arasında geçiş yapma veya birden fazla proje gerektiren portföylerde iyi performans göstermez. Size neyin ait olduğunu ve takıma neyin atandığını bilmek ve proje paydaşlarıyla iletişim kurmak zordur.

trello'dan emin değil misiniz? Şu Trello alternatifleri 'ne göz atın.

Trello'nun artıları

Doğal dil işleme

Sürükle ve bırak özelliği

Görev yönetimi

İşbirliği

Hatırlatıcılar

Trello'nun dezavantajları

Son teslim tarihlerini ve son tarihleri planlamak neredeyse imkansızdır

Proje zaman çizelgeleri oluşturmak zordur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: sınırsız kart, etkinlik günlüğü ve üye

Standart (aylık kullanıcı başına 5 $): sınırsız pano, müşteri alanları, kaydedilmiş aramalar

Premium (aylık kullanıcı başına 10 $): zaman çizelgesi, takvim ve gösterge paneli görünümü

Enterprise (aylık 17,50 $/kullanıcı): sınırsız çalışma alanı, kuruluş genelinde izinler, ücretsiz SSO

Trello müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (20.410+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (12.390+ yorum)

ClickUp'ın Wrike alternatifi olarak Trello ile karşılaştırmasını öğrenin.

trello mu kullanıyorsunuz? Şimdi ClickUp'a aktarın !

9. GanttPro – Gantt grafikleri için en iyisi

ganttPro aracılığıyla

Proje yönetimi için Gantt grafiklerini seviyorsanız, GanttPro'yu seveceksiniz. Anlaması çok basit olduğu için, birkaç dakika içinde yetkin bir kullanıcı olabilirsiniz.

Siz projeleri planlayın, GanttPro bunları zaman çizelgenize otomatik olarak yerleştirir. Sürükle ve bırak zaman çizelgesi, çok fazla şey çakıştığında iş akışınızı hızlı bir şekilde yeniden planlamak için harika bir özelliktir.

Ayrıca görevleri önceliklendirebilir, girinti ve çıkıntı yapabilir, bağımlılıkları ve süreleri ayarlayabilir ve Gantt grafiğinde projenin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

GanttPro, özellikle Gantt grafiği yazılımını kullanmayı tercih edenler için en iyi Wrike alternatiflerinden biridir.

GanttPro'nun artıları

Planlama

Gantt grafikleri

Takvim görünümü

Gantt'ın artıları ve eksileri

Çoğu projede yalnızca Gantt grafikleriyle çalışmak istemeyen takımlar için uygun değildir

Pahalı ücretli planlar

GanttPro fiyatlandırması

Temel (aylık 9,99 $/kullanıcı): maliyet izleme, iş yükü yönetimi ve takım işbirliği

Pro (aylık 15,99 $/kullanıcı): görev, kaynak yönetimi ve zaman yönetimi

İş (aylık 24,99 $/kullanıcı): zaman takibi, iş yükü yönetimi, bütçe planlama

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

GanttPro müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300+ yorum)

GanttPro'dan içe aktarın ve ClickUp'ı kullanmaya başlayın !

10. Basecamp – Küçük takımlar için en iyisi

basecamp aracılığıyla

Wrike klasörlerinden kurtulmak istiyorsanız, Basecamp projeleri yönetmek için iyi bir proje yönetimi seçeneği olabilir.

Ne yazık ki, Wrike gerçek bir Gantt grafiğine sahipken, Basecamp kendi grafiğini son teslim tarihleriyle birlikte bir takvime entegre ediyor. Wrike ayrıca bildirimler ve güncellemeler almak için bir etkinlik akışına sahipken, Basecamp bir forum modelini tercih ediyor.

Ancak, hem Basecamp hem de Wrike, iki anahtar alanda sağlam proje yönetimi araçları olarak geride kalıyor: tasarım ve kullanılabilirlik.

Basecamp'ın kullanımı son derece basittir, buna şüphe yok. Ancak, fazla yaratıcılık veya işbirliğine izin vermeyen, sade bir arayüz kullanmayı tercih etmişler. Wrike'ın tasarımı da benzer şekilde modası geçmiş ve ekranda çok fazla öğe bulunuyor.

*basecamp size uygun değil mi? Şu Basecamp alternatiflerine bir göz atın

Basecamp'ın artıları

Gerçek zamanlı grup sohbeti

Kullanımı kolay

Şablonlar

Basecamp'ın dezavantajları

Aynı anda birden fazla proje yürüten küçük ajanslar için uygun değildir

Sınırlı ücretsiz plan

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: (aylık 15 $/kullanıcı) aylık kullanım ücreti

Basecamp Pro Sınırsız (299 $/ay): sınırsız kullanıcı, proje ve 500 GB depolama alanı

Basecamp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (4.940+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (13.350+ yorum)

ClickUp'ın Basecamp ile karşılaştırıldığında Wrike alternatifi olarak nasıl olduğunu görün.

Basecamp görevlerinizi CSV dosyası kullanarak ClickUp'a aktarın !

11. Scoro – Orta boy takımlar için en iyisi

via Scoro

Scoro, müşteri faturalandırmasını kolaylaştırmak için gelir artırıcı faaliyetleri yönetmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu Wrike alternatifi, takımların çalışma şeklini reaktiften proaktif hale getirmesini sağlar.

Neden ClickUp, Scoro'dan daha iyi bir çözüm ?

Scoro'nun artıları

Sürükle ve bırak Dijital Planlayıcı ve Kanban görev panosu

Teklif verme ve iş akışı izleme

Scoro'nun dezavantajları

Özel özellikler gelişmiş yeteneklerden yoksundur

Çevik takımlar için uygun değildir

Scoro fiyatlandırması

Essential (kullanıcı başına aylık 26 $): projeler, takvimler ve gösterge panelleri

Standart (kullanıcı başına aylık 37 $): zaman izleyici, proje şablonları ve yinelenen görevler

Pro (kullanıcı başına aylık 63 $): faturalandırılabilir zamanı, görev matrisini ve zaman çizelgesini kilitleme

Ultimate (fiyatlandırma için Scoro'ya danışın): tek oturum açma, sınırsız özel alan ve müşteri portalı

Scoro müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

12. LiquidPlanner – Portföy yönetimi için en iyisi

via LiquidPlanner

LiquidPlanner otomatik görev planlama, görev önceliklendirme, zaman takibi tahminleri ve daha fazlasını sunan bir proje yönetimi uygulamasıdır. LiquidPlanner proje yöneticilerinin yararlı bulacağı anahtar bir özellik, Tahmine Dayalı Planlama özelliğidir. Gerçekçi ve doğru tahminler oluşturmak için tüm projelerde birden fazla simülasyon çalıştırılır.

Wrike ile karşılaştırıldığında, LiquidPlanner, yaratıcı beyin fırtınası oturumları düzenleyen takımlar için zihin haritaları gibi görsel işbirliği araçlarından yoksundur.

LiquidPlanner'ın artıları

Aşırı yüklemeyi ortadan kaldırmak ve kaynak kullanımını iyileştirmek için otomatik kaynak dengeleme özelliği sunar

Program yaşam döngüsü boyunca anahtar kararları desteklemek için akıllı içgörüler

Eksiksiz risk azaltma için akıllı tahmin

LiquidPlanner'ın dezavantajları

Aynı anda birden fazla proje yürüten küçük ajanslar için uygun değildir

Sınırlı ücretsiz plan

LiquidPlanner fiyatlandırması

Essentials (kullanıcı başına aylık 15 $): tahmini planlama, aralıklı tahmin ve entegre zaman takibi

Profesyonel (kullanıcı başına aylık 28 $): görev içe aktarma, zaman çizelgesi inceleme ve dışa aktarma ve özel çalışma alanı gösterge panelleri

Ultimate (kullanıcı başına aylık 42 $): üye grupları, sınırsız çalışma alanı ve sınırsız proje

LiquidPlanner müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (600+ yorum)

13. Podio – Özel iş akışları için en iyisi

podio aracılığıyla

Podio, Wrike'ın aynı yapılandırılmış biçimde sunabileceğinden daha fazla özelleştirme olanağı sunan birçok ücretsiz Wrike alternatifinden biridir.

Bu proje yönetim sistemi son teknoloji ürünü veya çok yenilikçi değildir, ancak işinizi tamamlamanıza ve takımınızın işbirliğini geliştirmenize yardımcı olan güvenilir bir araçtır.

Diğer birçok proje yönetimi yazılımından daha esnek bir şekilde projelerinizin durumlarını, yönetici erişimini ve yapısını özelleştirebilirsiniz.

Citrix Systems, bulut, VPN veya masaüstü sanallaştırma için halihazırda birçok Citrix programı kullanıyorsanız mükemmel bir seçim olan Podio'nun sahibidir.

Ancak, bu geçmişi nedeniyle, Podio, Facebook'un arayüzüyle karşılaştırılmasına rağmen kullanımı o kadar sezgisel değildir. Proje yöneticilerinin, bazı özelliklerin nasıl kullanıldığını merak etmenin ötesinde, işe koyulmak ve anlamak için biraz yardıma ihtiyaçları olabilir.

Podio'nun artıları

Görev yönetimi

Zaman takibi

Ücretsiz sürüm

Pano görünümü

Liste görünümü

Podio'nun dezavantajları

Sınırlı ücretsiz plan

Satış gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz: görev yönetimi ve çalışma alanları

Temel (aylık 7,20 $/kullanıcı): sınırsız harici kullanıcı ve öğe

Plus (aylık 11,20 $/kullanıcı): otomatikleştirilmiş iş akışları ve kullanıcı yönetimi

Premium (aylık 19,20 $/kullanıcı): kişi senkronizasyonu ve görsel raporlar

Podio müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (280+ yorum)

Wrike alternatifi olarak ClickUp ile Podio'nun karşılaştırmasına göz atın!

podio verilerinizi ClickUp'a aktarın .

14. Paymo – Tek kullanıcılar için en iyisi

paymo aracılığıyla

Paymo, kaynak yönetimine önem veren tekil kullanıcılar ve takım yöneticileri için ücretsiz ve sezgisel bir proje yönetimi platformudur. Ayrıca, serbest çalışanların her müşteri için izlenen zamanı kolayca takip etmelerini sağlayan Kanban panoları ve zaman takibi özelliği de sunar.

Wrike ve bu listedeki diğer rakiplerle karşılaştırıldığında, Paymo, düzenli olarak karmaşık projelerle uğraşan işlevler arası çevik takımlar için uygun değildir.

Paymo'nun avantajları

Kanban panolarıyla özel iş akışları

Aynı göreve birden fazla atanan kişi

Görev şablonları

Paymo'nun dezavantajları

Gantt grafikleri ücretli bir premium özelliktir

Sınırlı ücretsiz plan

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz: görev görünümleri, yerel zaman takibi, projeler

Başlangıç (aylık 9,90 $/kullanıcı): sınırsız müşteri, sınırsız fatura ve entegrasyonlar

Small Office (aylık 15,90 $/kullanıcı): sınırsız görev, sınırsız zaman girdisi ve yinelenen görevler

İş (aylık 23,90 $/kullanıcı): Gantt grafikleri, öncelikli destek ve çevrimiçi uzaktan yardım

Paymo müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

15. Planview Clarizen – Kurumsal düzeyde proje yönetimi için en iyisi

via Planview Clarizen

Bu listenin sonuncusu Planview Clarizen. Proje portföyleri, görev yönetimi ve işbirliği sunan bir başka harika proje yönetimi uygulamasıdır.

Ayrıca iş akışlarını, iş süreçlerini ve uyarıları otomatikleştirme özelliği ile önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

Tek sorun, kurumsal düzeyde bir araç olmasıdır.

Bu, bütçesi olan büyük takımlar için harika bir haber.

Ancak küçük takımlar söz konusu olduğunda, proje yönetimi için başka bir yere bakmanız gerekir. Planview Clarizen fiyat planı (web sitelerinde paylaşmıyorlar) sizin için çok pahalı olabilir.

Planview Clarizen'in artıları

Faturalandırma için SAP entegrasyonu

Kaynak yönetimi

Proje maliyet bütçeleme

Sosyal işbirliği

Kanban panosu

Slack için Bot

Zaman çizelgeleri

Planview Clarizen'in dezavantajları

Sınırlı mobil işlevsellik

Birden fazla cihazda kullanımı zor

Planview Clarizen fiyatlandırması

Enterprise planı (fiyat talep üzerine verilir): sosyal işbirliği, özelleştirme ve analitik

Sınırsız plan (fiyat talep üzerine): sınırsız proje, program ve depolama

Planview Clarizen müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (160+ yorum)

ClickUp'ın Wrike alternatifi olarak Clarizen ile karşılaştırmasını görün. Clarizen verilerinizi bugün ClickUp'a aktarın !

Hangi Wrike alternatifini seçeceğinizden hala emin değil misiniz?

Doğru Wrike alternatifini seçerken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Kullanıcı Dostu: İyi bir Wrike alternatifi, kullanıcılar göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve başlangıçtan itibaren kullanımı kolay olmalıdır. Başlangıç ve kullanıcı profillerini hızlı ve kolay bir şekilde özelleştirme konusunda adım adım talimatlar sunan platformları arayın. Ayrıca, sürükle ve bırak menüleri, görev şablonları ve sezgisel proje yönetimi araçları gibi özellikler, Wrike'tan sorunsuz bir geçiş sağlamaya yardımcı olacaktır. İşbirliği Araçları: Güçlü işbirliği araçları, seçtiğiniz herhangi bir Wrike alternatifi için çok önemlidir. Takım üyelerinin birbirleriyle gerçek zamanlı mesajlaşabilmesi, proje yorumları, dosya paylaşımı ve diğer işbirliği özellikleri sunan platformları tercih edin, böylece takımlar nerede olurlarsa olsunlar veya hangi cihazlara erişebilirler ise işlerini birlikte yapabilirler. Entegrasyonlar: Çoğu akıcı iş akışı, her şeyin zamanında yapılabilmesi için çeşitli uygulamalar ve hizmetler gerektirir, bu nedenle potansiyel Wrike alternatiflerinin Slack, Gmail ve Dropbox gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarla bir dizi entegrasyon sunmasını sağlamak önemlidir. Bu, manuel Çoğu akıcı iş akışı, her şeyin zamanında yapılabilmesi için çeşitli uygulamalar ve hizmetler gerektirir, bu nedenle potansiyel Wrike alternatiflerinin Slack, Gmail ve Dropbox gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarla bir dizi entegrasyon sunmasını sağlamak önemlidir. Bu, manuel veri girişini ortadan kaldırarak ve harici kaynaklardan alınan tüm ilgili verilerin tek bir yerde bir bakışta erişilebilir olmasını sağlayarak takımların proje yönetimi süreçlerini daha da akıcı hale getirmesine yardımcı olacaktır. Raporlama ve Analitik Özellikleri: Analitik ve raporlama özellikleri, kuruluşunuzun iş akışındaki görevler ve projelerle ilgili bilinçli kararlar almak için gereklidir. Wrike alternatiflerini kullanırken genel verimliliği artırmak için iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilmeniz için, takımların verimlilik düzeyleri ve belirli görevler veya projelerle ilgili performans ölçümleri hakkında içgörüler sağlayan platformları arayın.

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Takımınız için En İyi Wrike Rakibini Bulun

Wrike alternatifi aramaya başladıysanız, kısa sürede şunu fark edeceksiniz:

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Ancak ararken, tüm takımınızın kullanmaktan keyif alacağı verimli bir şekilde daha fazlasını başarmak hedefinden vazgeçmeyin

Proje yönetimi yazılımı ne kadar kolay olursa, işleri gerçekten yapmak için o kadar fazla zaman kalır. İş akışınızı ve dosya paylaşımınızı nasıl kolaylaştırabileceğinizi, işbirliğinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve yaratıcı projelere nasıl dalabileceğinizi düşünün, hepsi de zor bir öğrenme süreci olmadan.

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