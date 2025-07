2025'in En İyi 10 Ücretsiz Dijital Planlayıcı Uygulaması

Hafta başı ve günün en önemli üç görevini not alıp, hatırlatıcılar ayarlayıp, geçen haftanın notlarını gözden geçirip düzenleme zamanı geldi.

Ama bekleyin.

Bunu Google Dokümanlar'da mı yapacaksınız? Arkadaşınızın size tanıttığı yeni planlama uygulamasında mı? Yoksa basit tutup telefonunuzdaki notlar uygulamasını mı kullanacaksınız?

Dijital planlayıcı bulmakta şanssızsanız, muhtemelen bu durumu birden fazla kez yaşamışsınızdır.

Elbette, piyasadaki hemen hemen tüm günlük planlayıcılar çoğu temel görevi yerine getirir. Ancak çok azı, planlama ihtiyaçlarınızın hemen hemen tamamını tek bir platformda birleştirir ve merkezileştirir.

En iyi dijital planlayıcıyı bulmanıza yardımcı olmak için, aşağıda dikkate almaya değer tüm seçeneklerin bir listesini derledik.

Şimdi ayrıntılara geçelim.

Bir dijital planlayıcı uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir planlayıcının en önemli özelliklerinden biri kullanıcı dostu olmasıdır. Dijital bir planlayıcı aracını uzun süre kullanmak zaten yeterince zordur, bunu daha da zorlaştırmayın ve günlük hayatınıza katı ve hantal bir dijital planlayıcıyı işinize sokmaya çalışmayın.

Mükemmel bir dijital planlayıcı, tüm görevlerinizi kolayca merkezileştirmenizi sağlar. Bu nedenle, mevcut iş akışınızla daha kolay entegre olabilmesi için halihazırda kullanıyor olabileceğiniz diğer uygulamaları (Gmail veya Slack gibi) kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir.

Tercih meselesi olsa da, bir dijital planlayıcı ne kadar çok entegrasyon ve özelliğe sahipse o kadar iyidir. Neden? Bu, belge oluşturma, faturaların takibi, hatırlatıcılar ve hatta projelerinizin ilerlemesi gibi işleri yapmak için sık sık kullanmak zorunda olduğunuz uygulama sayısını azaltmanın en iyi yollarından biridir. 📚

2025'in en iyi 10 dijital planlayıcı uygulaması

ClickUp ile Başlayın ClickUp ile görevleri düzenleyin, hedefler belirleyin ve projelerdeki ilerlemeyi izleyin

Dijital planlayıcı olarak ClickUp'ı, takımlar ve bireyler için en basitinden en karmaşık planlama ihtiyaçlarına kadar her şeyi halleden hepsi bir arada bir araç olarak düşünün. Evet, tonlarca özelliğe sahiptir ve son derece özelleştirilebilir — işlerini (veya kişisel yaşamlarını) nasıl izlediklerine ve yönettiklerine çok önem veren dijital planlayıcılar için mükemmeldir. 📖

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Takvim Görünümü: Görevlerinizi sistematik olarak düzenleyin, son tarihleri planlayın ve takımınızın ilerlemeyi izleyip uyumlu çalışmasını sağlayan dinamik bir takvim oluşturun.

Otomasyonlar : ClickUp'ın gelişmiş otomasyon özellikleriyle hızlı bir şekilde tekrarlanan rutin görevleri halledin. Ek zihin alanı açmak ve daha verimli plan yapmak için harika bir yoldur. Otomasyon tetikleyicileri ve koşulları ile görev oluşturma, atanan kişi değişiklikleri, hatırlatıcılar ve görev önceliklerini otomatikleştirin

Kişiselleştirme: En iyi En iyi günlük planlayıcılar esnektir; böylece, ihtiyaçlarınızla alakasız katı alanlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. ClickUp, özelleştirme üzerine kurulmuştur; bu, sayfaların, klasörlerin, görünümlerin ve görevlerin nasıl çalıştığını öğrenmek için biraz zaman ayırmanız gerekeceği anlamına gelir

Şablonlar: Şablonları kim sevmez ki? ClickUp, kullanıcılarına Şablonları kim sevmez ki? ClickUp, kullanıcılarına kaynak planlama ve etkinlik planlama gibi her türlü ihtiyacı karşılayan yüzlerce şablon sunar. ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile hemen başlayın!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlük görevlerinizi takip edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sınırlı elektronik tablo araçlarını ve karmaşık formüllerini eleştiriyor

Tüm görünümler mobil cihazlarda (henüz!) mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)

2. Google Takvim

Google Takvim'de üç günlük görünüm örneği

Google Takvim'i orijinal dijital planlayıcı platformlarından biri olarak biliyorsunuz. Planlama özellikleri, toplantıların, iş saatlerinin veya "kendine ayırdığın zamanın" çakışması olmadan iş gününü tek parça halinde geçirmeyi kolaylaştırır.

Temel bir uygulama olmasına rağmen, Google Takvim doğru kullanıcılar için veya halihazırda kullandığınız bir uygulamanın entegrasyonu olarak işe yarayan bazı harika planlama özellikleri sunar. Günlük planlayıcı veya haftalık planlayıcı uygulaması olarak kullanımı kolaydır. Kullanımı kolay arayüzü ile yıl boyunca etkinlikler planlayabilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılar: Google Takvim, kullanıcıların Google Takvim, kullanıcıların programlarını takip edebilmeleri için yaklaşan etkinlikler ve görevler için otomatik hatırlatıcılar ayarlar

Gündem görünümü: Google Takvim, kullanıcıların yaklaşan etkinliklerini, görevlerini ve notlarını bir bakışta görebilmelerini sağlayan Gündem Görünümü özelliğine sahiptir

Takvim paylaşımı: Google Takvim, kullanıcıların takvimlerini başkalarıyla paylaşarak görevlerin, etkinliklerin ve notların ortaklaşa yönetilmesini sağlar

Mobil Uyumlu: iOS ve Android cihazlarda çalışır

Google Takvim sınırlamaları

Çoğunlukla planlama ve zaman bloklama ile sınırlıdır

Gerçekten çok yönlü bir planlama gösterge paneli haline getiren ek özelliklerden yoksundur

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Takvim puanları ve yorumları

Capterra : 4,8/6 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4. 6/5 (40.000'den fazla yorum)

3. Todoist

Todoist ile görevlerinizi ve yapılacaklar listenizi yönetin

Todoist, kullanıcıların düzenli ve üretken kalmasına yardımcı olan bir dijital planlayıcı uygulamasıdır. Görev ve bazı temel proje yönetimi, yapılacaklar listeleri (AKA yapılacaklar listeleri ), hatırlatıcılar ve bildirimler gibi bir dizi özellik ve araçla birlikte gelir ve özel filtreler oluşturma olanağı sunar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Yapılacaklar listesi: Bu yapılacaklar listesi özelliği, kullanıcıların görevlerini ve hedeflerini daha küçük, yönetilebilir listelere ayırmasına olanak tanır ve hareket halindeyken planlama yapmak için birden fazla cihazdan erişilebilir

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Uygulama, kullanıcıların planlarını takip etmelerine ve organize olmalarına yardımcı olan otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler ile birlikte gelir

Özel filtreler: Todoist, görevleri ve verileri kolayca aramak ve bulmak için özel filtre özelliğine de sahiptir

Todoist sınırlamaları

Gelişmiş özellikler yoktur (eski listeleri arşivleyemez)

Çevrimiçi işbirliği için yapılacaklar listelerini paylaşmak zor olabilir

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz :

Pro : Aylık 4 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Todoist puanları ve yorumları

Capterra : 4. 6/5 (2.000+ yorum)

G2: 4. 4/6 (700+ yorum)

4. Notion

Notion'da not alma

Notion, kullanıcı dostudur ve boş bir tuvalden başlayarak dijital planlayıcılarıyla yaratıcı olmak isteyen kişiler için mükemmel bir seçimdir. Görev yönetimi, takvim görünümü ve özelleştirilebilir görev satırları ve sütunları gibi kullanışlı araçlar ve özellikler sunar.

Ayrıca, kullanıcılar verilerini birden fazla cihazda senkronize edebilir, planlama bilgilerini paylaşabilir ve maksimum verimlilik için diğer uygulamalarla entegre edebilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Görev yönetimi : Notion, kullanıcılara görevleri oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için sezgisel bir : Notion, kullanıcılara görevleri oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için sezgisel bir görev yönetim sistemi sunar

İç içe ve bağlantılı veritabanları : Notion'un iç içe ve bağlantılı veritabanları, kullanıcıların sayfaları ve ilgili görevleri gezinmesi kolay bir biçimde kolayca düzenlemesine ve saklamasına olanak tanır

Entegrasyon ve gömme özellikleri: Notion, kullanıcıların daha iyi bir iş akışı için Notion verilerini Gmail veya Slack gibi diğer hizmetlerle bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon ve gömme özelliklerine de sahiptir. Ayrıca, kolay erişim için uygulamaları gösterge panelinize görsel olarak gömebilirsiniz

Notion sınırlamaları

Şu anda diğer dijital planlayıcı uygulamalarının sunduğu sağlam otomasyon ve görev hatırlatıcı özellikleri bulunmamaktadır

Mobil uygulama özellikleri diğer dijital planlayıcılara kıyasla biraz sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, başlangıçta öğrenme sürecini atlatmak için biraz daha fazla zaman harcadıklarını söylüyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 15 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4. 6/5 (1.000+ yorum)

5. Asana

Asana aracılığıyla

İş akışına daha çok bir çerçeve veya proje yöneticisi yaklaşımıyla dijital planlayıcıları seviyorsanız, Asana'yı dikkate almaya değer. Kullanıcılara klasik görev ve proje yönetimi yazılımı, takvim görünümü, özel şablonlar, diğer harika uygulamalarla kolay entegrasyon ve çok sayıda görünüm gibi çok çeşitli özellikler sunar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Özel alanlar: Tek seçim, çoklu seçim, sayı ve metin özel alanları ile bir elektronik tablo gibi bilgileri düzenleyin ve sıralayın

Projelere bağlı formlar: Talep formlarını belirli projelere doğrudan bağlayarak her görev için gereken ayrıntıları tam olarak toplayın

Görev son tarihleri: Asana takviminde görevleri görüntüleyin ve işlerinizi takip edin, hatta iş takviminizde görüntüleyin

Basit yapılacaklar listesi: Kişisel veya ortak yapılacaklar listeleri oluşturmak kolaydır

Asana sınırlamaları

Asana gerçek zaman takibi özellikleri sunmaz

Bazıları, bu listedeki diğer dijital planlayıcılara kıyasla esnek bir araç olmadığını söylüyor

Özel alan araçları sınırlı hissedilebilir

Ücretsiz sürüm, basit bir günlük planlayıcı için sınırlayıcı olabilir

Asana fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık faturalandırılır

Asana puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

G2: 4. 3/5 (9.000+ yorum)

6. Mydailyplanners

GoodNotes, Google ve Apple Takvim'i bir araya getirin ve MyDailyPlanners'ı elde edin. Bu günlük planlayıcı uygulaması, yapılacaklar listesi seçeneklerine sahiptir ve bağlantılar ve hatırlatıcı ayarlarıyla birlikte şablonlu dijital planlayıcılar sunar. Bu, "elle" düzenlenebilen dijital planlayıcılar olarak bullet journal'lara ve daha fazlasına çok benzer şekilde işler

MyDailyPlanners'ın en iyi özellikleri

Bağlantılı sayfalar: Kolayca gezinebileceğiniz bağlantılı sayfalarla her ayı düzenleyin ve yönetin

Dijital çıkartmalar: Gerçek hayatta olduğu gibi, aylık planlama sayfalarınızın herhangi birinde dijital çıkartmalar kullanın

Yeniden kullanılabilir PDF şablonları: Ek planlama için aynı sayfayı kullanmanız gerekiyorsa PDF şablonunu yeniden kullanın

MyDailyPlanners sınırlamaları

Bir uygulama değil, iPad veya tablet için şablon tabanlı bir dijital planlayıcıdır

Dijital planlayıcı şablonlarının güncellemeleri ek ücrete tabidir

MyDailyPlanners fiyatlandırması

Dijital planlayıcılar ve paketler 15 ila 20 dolar arasında değişen bir aralıkta sunulmaktadır

MyDailyPlanners puanları ve yorumları

Capterra : N/A

G2: Yok

7. Trello

Trello aracılığıyla

Kanban planlama yaklaşımının hayranıysanız, Trello'dan başka bir yere bakmayın. Dijital planlayıcı olarak, görevleri ve projeleri planlamak için kartlar kullanan son derece görsel bir araçtır. Kullanıcıları etiketleyin, kontrol listeleri ekleyin, dosyaları bağlayın ve tüm görevlerinizi takip etmek için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü: Trello'nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, kartları, listeleri veya panoları kolayca taşıyabilmenizi ve farklı projelerin ilerlemesini görüntüleyebilmenizi sağlar

Görüntü ve dosya yüklemeleri: Trello, kullanıcıların yaklaşan görevleri görüntülemelerine, görüntü ve dosya yüklemelerine ve proje son tarihlerini takip etmelerine olanak tanır

Esnek organizasyon: Trello, özelleştirilebilir etiketler, kontrol listeleri ve görev atamaları ile kullanımı kolay bir organizasyon sistemi sunar ve günlük görevler için harika bir iş çıkarır

Trello sınırlamaları

Tek bir tür dijital planlayıcı çerçevesi etrafında oluşturulmuştur

Halihazırda kullandığınız diğer uygulamaları entegre edemez veya gömemezsiniz

Basit bir yapılacaklar listesi için çok iş gerektirebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $, yıllık faturalandırılır

Trello puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

G2: 4. 4/5 (13.000+ yorum)

8. GoodNotes

Goo dNotes aracılığıyla

GoodNotes, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde not almasına veya eskiz yapmasına olanak tanıyan erişilebilir bir iOS uygulamasıdır. Dijital planlayıcı uygulaması, belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve düzenlemenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüze sahiptir.

Ayrıca, kullanıcıların notlarını kolaylıkla saklayabilmelerini, yönetebilmelerini ve erişebilmelerini sağlayan sanal bir kütüphane de içerir. En iyi dijital planlayıcılardan biri olan bu uygulama, daha görsel organizasyon görevleri için idealdir.

GoodNotes'un en iyi özellikleri

Sanal Kütüphane: Kullanıcıların notlarını saklamak, yönetmek ve erişmek için düzenli bir sanal kütüphane sunar

El yazısı tanıma: Kullanıcıların cihazlarına kelimeleri yazarak yazmalarını sağlar

Metin tanıma: Dijital planlayıcı uygulaması, yazılan veya elle yazılan metinleri tanıyarak kolayca düzenlenebilir bir biçime dönüştürür

GoodNotes sınırlamaları

Yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilir (Android cihazlar için yakında çıkabilir)

Şekil aracında önceden hazırlanmış şekillerin olmaması

Katmanlama fonksiyonunun olmaması çizim özelliğini gerçekten zorlaştırıyor

GoodNotes fiyatlandırması

Ücretsiz

Go Limitless: 8,99 $ tek seferlik ödeme

GoodNotes puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (35+ yorum)

G2: 4,8/5 (29+ yorum)

9. Herhangi biri. Yapılacak

Any. do, hareket halindeyken günlük planınızı oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir gösterge paneline sahiptir. Bu listedeki en iyi dijital planlayıcılardan Any. do, listenize notlar ve ek dosyalar eklemek oldukça basittir. Önceliklerinizi renk kodlarıyla bile işaretleyebilirsiniz.

Takımınızla paylaşabileceğiniz merkezi görev listeleri oluşturmak veya basit bir yapılacaklar listesi oluşturmak için mükemmel bir planlayıcı uygulamasıdır.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Mobil uyumlu takvim: Takvim araçları mobil cihazlarla son derece uyumludur ve Google Takvim'inize bağlanmanıza olanak tanır

E-postaları görevlere dönüştürün: E-posta sağlayıcınızı bağladıktan sonra, e-postaları görevlere dönüştürmek çok kolaydır, böylece yanıt vermeyi her zaman hatırlarsınız

Verileri kolayca senkronize edin: Hareket halindeyken planlama yapmak için tasarlanmış bu uygulamayla, tüm cihazlarınızda kolayca çalışabilir ve verileri senkronize edebilirsiniz

Herhangi biri. yapılacak sınırlamalar

Ücretsiz sürüm sadece sınırlı özellikler sunar

Diğer iş uygulamalarıyla iyi entegre olmuyor

Any. fiyatlandırma

Kişisel : Ücretsiz

Premium : Aylık 3 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Aylık 5 $, kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Any. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4/5 (150+ yorum)

10. Monday. com

Via Monday

Monday ile kullanıcılar tek bir yerden projeler oluşturabilir, takım üyeleriyle işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi izleyebilir. Platform, görev yönetimi için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önemli etkinlikler için özel bildirimler ve güçlü otomasyon özellikleri sunar.

Monday ayrıca, daha etkili bir şekilde çalışmanıza ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmak için yüzlerce uygulama ve hizmetle entegre olur.

Monday'in en iyi özellikleri

Sınırsız pano ve belge: Ücretsiz plan, kullanıcılara sınırsız gösterge paneli ve belge oluşturma olanağı sunar

Özelleştirilebilir iş akışları: Yapılacaklar ve projeleri daha kısa sürede bekleyenlerden tamamlananlara taşıyan sorunsuz iş akışları oluşturun

İş yükü yönetim araçları: Gösterge panelinde müşteri planlaması, Gösterge panelinde müşteri planlaması, haftalık hedefler ve OKR'ler ile üst düzey planlama için araçlar bulun

Monday sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlayıcı olabilir

Bazıları, en iyi özelliklerini ücretli kullanıcılara sakladığını düşünüyor

Bazı kullanıcılar, bu uygulamaların özelliklerini diğer dijital planlayıcı uygulamaları kadar kapsamlı veya esnek bulmamaktadır

Genellikle dijital planlamadan daha çok iş yönetimi

Monday fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Standart : Aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro : Aylık 10 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

Capterra : 4. 6/5 (2.000+ yorum)

G2: 4. 6/5 (3.000+ yorum)

Tüm Dijital Planlayıcı Uygulamalarınızı Değiştirin

Planlamanın güzelliği, herkese uyan tek bir yaklaşım olmaması, son derece kişisel olmasıdır. ClickUp ile en iyi dijital planlayıcı uygulamasını bulma arayışınız nihayet sona eriyor.

Sıfırdan beyin fırtınası yapmak, şablonlar oluşturmak ve en önemli görevlerinizi tek bir yerden takip etmek için kullanın. ClickUp, birden fazla Google Takvim'i entegre etmenize bile olanak tanır.

Böylece kişisel planlama ihtiyaçlarınızı ve iş projelerinizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. Dijital planlama ihtiyaçlarınız için gerekli tüm araçlara sahip olduğunuzdan emin olmak için ClickUp'ı kullanmaya başlayın.