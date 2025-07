Asana ve Monday Karşılaştırması: Hangi Proje Yönetimi Yazılımı Daha İyi? 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Monday, Asana ile aynı mı?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Monday ve Asana arasındaki temel fark, fiyatlandırmadır. Monday'i Asana'dan daha düşük bir fiyata alabilirsiniz. Şirket beş fiyatlandırma kademesi sunmaktadır. Her kademe kendi özelliklerine ve sınırlamalarına sahiptir. Ücretsiz temel plan sadece iki kullanıcı, sınırlı entegrasyonlar, 500 MB depolama ve daha az gösterge paneli görünümü sunar. " } } ] }

Asana ve Monday – bu, sıkça duyduğumuz bir soru. Peki, hangi platform rakibini geride bırakıyor?

Öncelikle, büyüklüğü ve amacı ne olursa olsun, tüm başarılı projelerin ortak bir özelliği vardır: doğru yönetim ve takım işbirliği. Bu kadar çok kuruluş dağıtılmış iş gücüne geçerken, aynı anda birden fazla projeyi nasıl yönetiyorlar?

Ciddi bir sihirbazlık var ya da büyük olasılıkla kuruluşlar bulut tabanlı proje yönetimi yazılımlarına daha fazla güveniyor. Sihirbazlar oldukça havalıdır, ancak proje yönetimi yazılımı, projeleri planlamak, görevleri atamak ve zamanlamak, kaynakları tahsis etmek ve son teslim tarihlerini izlemek isteyen herkes için kesinlikle idealdir.

Proje üzerinde çalışan takımın iş akışını kolaylaştırır ve proje yöneticilerinin tüm bu projeleri etkin bir şekilde yönetmesini sağlar. İşletmeler için şanslı bir şekilde, takımlarıyla projeleri yönetmek, izlemek ve planlamak için birçok seçenek bulunmaktadır.

Öyleyse ana sorumuza geri dönelim: Asana mı, Monday mi daha iyi?

Her iki platformu da inceleyelim, artılarını ve eksilerini tartışalım ve Asana ile Monday karşılaştırmamızda iki proje yönetimi yazılımının tüm özelliklerini ele alalım:

Asana nedir?

Asana, yeni kurulan ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje oluşturma, görev delegasyonu ve yönetimi, işbirliği, portföy yönetimi ve iş akışı yönetimi için tek noktadan bir çözüm sunarak işlerin izlenmesine yardımcı olmak amacıyla 2008 yılında eski Facebook yöneticileri tarafından kurulmuştur.

Takım üyelerinin iletişim kurması için merkezi bir gösterge paneli sunar. Bu, e-posta ile gidip gelen iletişimi ortadan kaldırarak üyeler arasındaki işbirliğini geliştirir ve takımınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyarak verimliliği artırır.

Asana'da Kanban panosu örneği

Monday nedir?

2012 yılında kurulan Monday proje yönetimi yazılımı, yeni kurulan şirketlerden köklü işletmelere kadar her büyüklükteki kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı kuruluş içindeki farklı takımlar, belirli hedeflerine ulaşmak için çeşitli fonksiyonlar için bu yazılımı kullanabilir.

Örneğin, satış ekibi bunu satış süreçlerini optimize etmek için bir CRM oluşturmak için kullanabilir, geliştiriciler hataları izlemek için kullanabilir ve pazarlama ekibi kampanyaları planlamak ve optimize etmek için kullanabilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz 200'den fazla ş Akışı şablonu ile birlikte gelir veya her takım kendi şablonunu sıfırdan oluşturabilir.

Özellikler paketi, kullanıcıların her proje yönetimi adımını tek bir alanda entegre etmelerine ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirerek verimliliklerini artırmalarına olanak tanır.

Kullanıcılar, Monday'de tüm projeler için bir görev listesi görünümü alabilir

Asana Vs. Monday. com: Temel Özelliklerin Karşılaştırması

Platformlar benzer olsa da, her iki araç da proje yönetimi avantajları sağlayan farklı özellik ve işlevlere sahiptir. Sonuç olarak, bu araçlar farklı kuruluşlar ve ihtiyaçlar için uygundur, bu nedenle temel özelliklerini bilmek önemlidir.

Bu bölümde, her bir aracın özelliklerini vurguluyor ve bunları ayrıntılı olarak inceliyoruz, böylece özel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemenize yardımcı oluyoruz. Asana ve Monday karşılaştırmasında kim galip gelecek, görelim:

Asana Monday Liste Evet Evet Pano Evet Evet Box Hayır Hayır Takvim Evet Ücretli Etkinlik Hayır Hayır Entegrasyonlar Evet Evet Görev Önceliklendirme Evet Evet Görev Bağımlılığı Evet Hayır Çevrimdışı Erişilebilirlik Evet Evet Sınırsız Depolama Ücretli Ücretli

Ücretli sürümde bu özellik mevcuttur, ancak yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir. *

Görev yönetimi

Asana, Monday kadar çok ayrıntı gerektirmediği için daha hızlı görev oluşturma imkanı sunduğu bilinmektedir. Ancak Monday, daha fazla bilgiyi bir bakışta gösterebilir. Aslında, Monday ile her görev için takımı, sahipleri, zaman çizelgelerini, durum güncellemelerini (renk kodlu) ve ilerlemeyi görebilirsiniz. Ayrıca, çok fazla bilgi varsa bazı sütunları silmeyi de seçebilirsiniz.

Asana, görevler oluşturmanıza, hedeflerini ve son tarihlerini belirlemenize, bağımlılıklar oluşturmanıza ve bunları birkaç saniye içinde atamanıza olanak tanır. Listeler, zaman çizelgeleri veya pano görünümü aracılığıyla bunları takip edin. Asana'ya giriş yaptığınızda, yakında tamamlanması gereken görevler Ana Sayfa bölümünde görüntülenir.

Görevlerim bölümüne giderek size atanan tüm görevlerin tam listesini kolayca görebilirsiniz. Herhangi bir göreve tıklayarak tüm ayrıntıları görüntüleyebilir ve işbirliği için belge ekleyebilirsiniz.

Monday, görevleri yönetmek için benzer bir yol sunar, ancak bunlara "Pulses" adını verir. Her pulse, kendi etkinlik günlüğü, SSS bölümü, yorum bölümü ve ek dosya işlevselliği ile birlikte gelir. Bunları sütunlar halinde düzenleyerek kullanıcıların kendi görev akışlarını oluşturmalarını sağlayabilirsiniz.

Görev yöneticisinin görev özetinden görevleri oluşturabilir, atayabilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Eylem panoları her görevin durumuna genel bir bakış sağladığından görev yönetimi kolaylaşır.

Asana, yerleşik bir görev bağımlılık yönetim sistemine sahiptir. Diğer görevler tamamlandığında başlayabilecek görevleri belirlemenizi sağlar. Tamamlandığında, atanan takım üyesi otomatik olarak bilgilendirilir.

Monday'de yerleşik bir görev bağımlılık yönetim sistemi yoktur, ancak bunun bir çözümü vardır. Görevler arasında bağlantılar oluşturmanıza olanak tanıyan bir bağımlılık sütunu ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, bağımlı görevler bağımlı oldukları görevlerden önce asla başlatılamaz.

Asana Görev Bağımlılıkları

Portföy yönetimi

Birden fazla projeyi yönetirken, bir tanesine odaklanmak tünel görüşüne neden olabilir ve bu da diğer projelerdeki önemli ayrıntıların unutulmasına veya gözden kaçmasına yol açabilir.

Portföy yönetimi, kısa vadeli kazançları uzun vadeli hedeflerle dengelemek için tüm projeleri tek bir yerden yönetmektir. Diğer çoğu proje yönetimi aracının aksine, her iki araç da portföy yönetimi sunar.

Asana'daki portföy yönetimi özelliği, standart proje yönetimi aracı gibi çalışır, ancak görevler yerine projeler için kullanılır. Devam eden projelerin portföyünü görüntülemek için, günlük görevlerin görünümünü küçültün ve her projenin durumunu görün.

Portföy özelliği, tüm projelerinizi kategorilere ayırmanıza, bunları yakma grafiği, öncelik veya oluşturmak istediğiniz diğer özel alanlara göre görüntülemenize olanak tanır.

Portföy yönetimi özelliğinin yerine, Monday Gruplar adlı bir özellik sunar. Asana'daki portföy özelliği gibi tam ilerleme durumu gibi çok fazla bilgi veya ayrıntı sağlamasa da, birden fazla projeyi yönetiyorsanız herhangi bir proje ayrıntısının kaçmasını önler.

Monday'de bir pulse oluşturduğunuzda, bunu hangi gruba ekleyeceğinizi seçebilirsiniz.

Monday.com Portföy Yönetimi

İşbirliği

İşbirliğinin projelerin başarısı için hayati öneme sahip olduğu açıktır. Gerekli işbirliği özelliklerine sahip olmayan proje yönetimi yazılımları, üçüncü taraf uygulamalara güvenmenizi gerektirir ve bu da rahatsız edici olabilir ve verimliliği etkileyebilir.

Monday, Asana'dan daha fazla işbirliği desteği sunar. Görev yorumlama, takvim, çevrimiçi beyaz tahta ve belge işbirliği özellikleri sunar. Belge işbirliği, herkese açık ve gizli belgeler oluşturmanıza ve bunları takımla paylaşmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir özelliktir. Ayrıca, sohbet ve yorumlar aracılığıyla belge içinde iletişim kurmanıza da olanak tanır.

Asana'da belge işbirliği veya çevrimiçi beyaz tahta bulunmadığından, Google Dokümanlar gibi üçüncü taraf uygulamalara güvenmeniz ve bunları Asana'ya eklemeniz gerekir. İşbirliği özellikleri arasında, projeyle ilgili tartışmalar için bir merkez görevi görebilen bir proje mesaj panosu, takvim ve görev yorumları bulunur.

Ş Akışı yönetimi

Asana, tüm önemli proje bilgilerini parmaklarınızın ucunda tutarak kolayca erişmenize yardımcı olur. Renk kodlama özellikleri, projede kimlerin çalıştığı, hangi görevleri tamamladıkları ve son teslim tarihleri gibi tüm proje ayrıntılarını takip etmenizi sağlar.

Liste, Gantt grafikleri, takvimler ve Kanban panoları dahil olmak üzere projeyi görüntülemek için çeşitli yollarla iş akışınızı yönetebilirsiniz.

Monday, görünümler konusunda gerçekten öne çıkıyor. Tüm proje yönetimi yazılımları arasında projenizi görüntülemek için en fazla seçeneği sunuyor. Asana'daki tüm görünümlerin yanı sıra tablolar, zaman çizelgeleri, haritalar ve daha birçok özelliği kullanabilirsiniz. Ön tanımlı görünüm liste formundadır.

Monday, pulslar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Entegrasyonlar

Daha verimli ve sorunsuz bir şekilde çalışmak için, seçtiğiniz proje yönetimi yazılımı, kullandığınız diğer yazılım ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışmak için çeşitli entegrasyonlara sahip olmalıdır. Dahası, bu entegrasyonlar, her yazılımın özellikler açısından eksikliklerini telafi ettiği için hayati önem taşır.

Her iki araç da video konferans ve teknoloji uygulamalarından Slack ve Teams gibi işbirliği araçlarına kadar birçok popüler uygulamaya sağlam entegrasyonlar sunar.

Asana, Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack ve diğer birçok popüler araç dahil olmak üzere en fazla entegrasyona (150'den fazla) sahiptir. Asana'da zaman takibi özelliğini kullanmak için Time Camp gibi uygulamaları da kullanabilirsiniz.

Monday de birkaç entegrasyon sunar, ancak Asana kadar çok değildir, bu yüzden biraz geride kalır. Shopify ve Salesforce gibi satış ve e-ticaret entegrasyonları dahil olmak üzere yaklaşık 50 entegrasyonu vardır. İlginç bir şekilde, Asana ve Trello gibi diğer proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olur. Monday'in entegrasyonları benzersiz bir şekilde özelleştirilebilir, bu da onları Asana'nın entegrasyonlarından ayırır. Bu, kullanıcıların ihtiyaç duydukları tam işlevselliği seçmelerine olanak tanır.

Her ikisi de Android ve iOS uygulamalarıyla mobil takım üyeleri için kullanılabilir. Daha büyük bilgisayar ekranları tüm ayrıntıları ve karmaşıklığı işlemek için daha iyidir, ancak bazı görevleri veya görevleri ofis dışına taşıyabileceğinizi bilmek kullanışlıdır.

İlgili: Monday.com Vs. Jira

Monday.com ve Asana Fiyatlandırma

Gerçekçi olalım. Asana ve Monday'i karşılaştırmak istiyorsanız, bunların size ne kadara mal olacağını bilmek isteyeceksiniz. Bu iki araç, en iyi alternatiflerden biraz daha pahalıdır, ancak birbirlerinden çok da uzak değildir.

Monday fiyat planları

Monday ve Asana arasındaki temel fark, fiyatlandırmadır. Monday'i Asana'dan daha düşük bir fiyata alabilirsiniz. Şirket beş fiyatlandırma kademesi sunar. Her kademenin kendine özgü özellikleri ve sınırlamaları vardır. Ücretsiz temel plan, yalnızca iki kullanıcı, sınırlı entegrasyonlar, 500 MB depolama alanı ve daha az gösterge paneli görünümü sunar.

Yıllık faturalandırılır Aylık faturalandırılır Ücretsiz 0 0 Temel kullanıcı başına aylık 8 dolar kullanıcı başına aylık 10 dolar Pro kullanıcı başına aylık 16 dolar kullanıcı başına aylık 20 dolar Enterprise Pakete göre özelleştirilebilir –

Daha fazla fiyat bilgisi için Monday.com adresini ziyaret edin.

Asana fiyat planları

Asana, dört aşamalı bir fiyatlandırma planı sunar ve ücretsiz sürümü 15 kullanıcıya kadar destekler. Diğer proje yönetimi araçlarında ücretli olarak sunulan birçok özelliği içerir. Örneğin, Asana 100'den fazla entegrasyon sunar ve 15 takım arkadaşıyla işbirliği yapabilirsiniz. Ücretsiz planın depolama alanı sınırsızdır ve dosya başına 100 MB'a kadar çıkabilir.

Yıllık faturalandırılır Aylık faturalandırılır Temel 0 0 Premium kullanıcı başına aylık 10,99 kullanıcı başına aylık 13,49 İş kullanıcı başına aylık 24,99 30 $. Kullanıcı başına aylık 49 Enterprise Pakete göre özelleştirilebilir –

Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi için Asana'yı ziyaret edin.

Asana Vs Monday Müşteri Yorumları

En popüler proje yönetimi seçeneklerinden biri olan Asana ve Monday arasında seçim yapmak zor olabilir. Her ikisinin de birçok olumlu yorumu olduğunu gördük. Beğendiğimiz iki yeni Asana müşteri yorumuyla başlayalım.

Asana müşteri yorumları

"Asana'yı ilk kullanmaya başladığımızda, 'bana yardımcı olacak' başka bir ürün daha diye düşündüm, ama VAY CANIMA, bu gerçekten 4 kardeş şirketimizdeki görevlerimi takip etmeme, promosyonları yürütmeme ve planlamama, sorunları yönetmeme, düzeltmeler yapmama ve çok daha fazlasını yapmama yardımcı oluyor. Şirketimizde neler olup bittiğine dair daha iyi bir fikir sahibi olabildiğim için, e-posta gelen kutumdan önce sık sık Asana gelen kutumu (en favori özelliğim) açıyorum. " – Caitlen C. , Sanat Yönetmeni, G2 İncelemesi

"Mobil uygulama, masaüstü ve çevrimiçi sürüm, hareket halindeyken de işlevsel olmamı sağlıyor. Gün boyunca takipte kalmak için Slack ve Gmail uzantılarını kullanmayı seviyorum. Bu aracın benim için en iyisi olduğunu gördüm. Tüm renkler ve işlevler, iş takvimim dışındaki işleri planlamamı sağlarken, şu anda, bugün, bu yıl önemli olan her şeyden haberdar olmamı sağlıyor." – Venissa N., Kıdemli Bordro Yöneticisi, G2 İncelemesi

Monday müşteri yorumları

Ancak, bu harika yorumların sizi hemen ikna etmesine izin vermeyin. Monday de benzer puanlara ve platformu hakkında harika yorumlara sahiptir. G2'de öne çıkan iki yeni Monday müşteri yorumu aşağıda yer almaktadır:

"Monday.com'dan önce, tüm talepler e-posta ile gönderiliyordu ve bu da iş yükünü takip etmeyi zorlaştırıyordu. Monday ile tüm takım üyeleri proje dosyasında ne olduğunu görebilir ve her bir proje işinin süreç içinde hangi aşamada olduğunu bilebilir. Monday'in sunduğu özelleştirme özelliklerini gerçekten çok beğeniyorum; hem bizim hem de müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak için özel bir deneyim isteyen çok sayıda müşterimiz var. Monday'in pek çok mükemmel özelliği var, ancak bir tanesini seçmem gerekirse, bu organizasyon olurdu. " – Keller C. , Ürün Müdürü, G2 İncelemesi

"Akış ve kullanıcı arayüzü, özelleştirme, her şeyin bir arada çalışırken departmanların ayrılmasını sağlama kolaylığı... ama Monday hakkında en çok sevdiğim şey destek. İster bir hata, ister bir öneri, ister bir kullanıcı hatası olsun, her zaman hızlı, her zaman bilgili ve her zaman naziktirler. Her zaman sonradan da takip ederler. Bu, şirketimin çabaladığı bir şey, bu yüzden başkalarında da çok takdir ediyorum. Oh, ve Monday laboratuvarları! Deneyiminizi daha da özelleştirmek için harika eklentiler. " – Amanda B. , Kurucu, G2 Yorum

Monday ve Asana, Reddit'te karşılaştırıldı

Reddit'e giderek, insanların Asana ve Monday.com tartışmasında hangi tarafta yer aldığını inceledik. Reddit'te Monday ve Asana'yı aradığınızda, birçok kullanıcı Asana'nın geniş entegrasyonlarının büyük bir artı olduğunu kabul ediyor:

"Asana iyidir, ancak büyük ve karmaşık projeleri yönetiyorsanız bazı mantık eksiklikleri vardır. Öte yandan, her şeyle kolayca entegre olur. "

Diğerleri ise Monday'in fiyatlandırma ve kullanıcı deneyimi açısından daha avantajlı olduğunu belirtiyor:

"Bana göre Monday.com, fiyat ve arayüz karşılaştırmasında önde. "

En İyi Proje Yönetimi Çözümü için Asana ve Monday'e Alternatifler

Asana ve Monday hangisi daha iyi sorusu sorulmaya devam edebilir ve bu gayet normal. Bu iki araç da dünyanın en yaygın proje yönetimi araçlarından bazılarıdır. Ancak henüz karar veremediyseniz, denemeniz gereken başka bir seçenek daha var.

ClickUp , Asana ve Monday'e en iyi alternatiftir. Ayrıca, ClickUp mevcut en yüksek puanlı proje yönetimi araçlarından biridir. Cidden, müşterilerimiz bizi hepsi bir arada çözüm olarak seviyor.

Ayrıca, ClickUp, başka benzer yazılımlarda ücretli olarak sunulan birçok özelliği ücretsiz olarak sunar. İş yükü yönetimini artırmanız, özelleştirilmiş görünümler oluşturmanız, ayrıntılı hatırlatıcılar ayarlamanız, öncelikler belirlemeniz veya gerçekçi Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtalar oluşturmanız gerekirse , ClickUp proje yönetimi yazılımı için en iyi çözümdür.

ClickUp, ihtiyaçlarınıza en uygun çok sayıda görünüm sunar

Her türlü iş tarafından kullanılabilir. Startuplardan Fortune 500 şirketlerine ve serbest çalışanlara kadar, ClickUp her işte işe yarar. Verimliliği artırmak için diğer proje yönetimi araçlarının neden olduğu verimsizlikleri ve hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, Asana ve Monday'e mükemmel bir alternatif varsa, o da ClickUp'tır. Bireysel ve takım verimliliğini artıran düzinelerce özelliğe sahiptir.

ClickUp ile Asana'yı karşılaştırın!

ClickUp fiyat planları

Asana ve Monday arasındaki fiyat farklarını paylaştık, şimdi de ClickUp'ın bunlarla karşılaştırıldığında nasıl olduğunu görelim. Başlangıç olarak, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun beş plan arasından seçim yapabilirsiniz.

Yıllık faturalandırılır Aylık faturalandırılır Daha uygun fiyatlı mı? Sonsuza Kadar Ücretsiz 0 0 Aynı Sınırsız üye başına aylık 5 dolar üye başına aylık 9 dolar Evet İş üye başına aylık 12 dolar üye başına aylık 19 dolar Evet Business Plus üye başına aylık 19 dolar üye başına aylık 29 $ Evet* Enterprise Satış ile iletişime geçin Satış ile iletişime geçin

*ClickUp, Asana'dan daha uygun fiyatlı bir İş Planı sunar, ancak Monday'in en üst planı (Enterprise hariç) daha ucuzdur

ClickUp müşteri yorumları

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, müşteriler ClickUp'ı seviyor. G2'den aldığımız ve çok beğendiğimiz birkaç ClickUp müşteri yorumu:

"ClickUp, tüm organizasyonun tek bir uygulama içinde çalışmasına olanak tanır. Beyaz tahta özelliğini, görevleri, gösterge panellerini, belgeleri ve daha fazlasını kullanıyoruz. Rakiplerimiz ClickUp ile rekabet bile edemiyor. Monday. com ve JIRA, ClickUp'ın sahip olduğu bütünsel yaklaşıma sahip değil ve ClickUp çok yenilikçi bir şirket. " — Ashley P. , Ürün Geliştirme Direktörü, G2 İncelemesi

"Her şeyin merkezi olmasını seviyorum, bu her şeyi çok kolaylaştırıyor. Görselleştirme için birçok seçeneği olan ClickUp, bir uygulamadan diğerine atlamamı veya şüpheli veya pahalı eklentiler aramamı önlüyor. En çok kullandığım araçlar takvim, listeler, belgeler, zaman takibi ve hedefler ve her biri, özel uygulamalarda bile bulmak zor olan özellikleri içeriyor. Tonlarca verimlilik uygulamasını denedikten sonra, bu şimdiye kadarki en sorunsuz ve en olumlu deneyimim oldu. Sadece özellikler önemli değil, şirketin değerlerini gösterme şeklini de çok seviyorum. Ayrıca, pazarlama kampanyaları çok komik, reklamları beni güldürdüğü için YouTube'da takip ettiğim tek şirket olduğunu düşünüyorum. =)" — Daniel S. , Kamera Operatörü, G2 İncelemesi

Asana ve Monday Arasındaki Fark Nedir? Neden ClickUp Değil?

Asana ve Monday'in bu incelemesi bir şeyi ortaya koyuyor: ikisi de mükemmel değil. Her ikisinin de güçlü ve zayıf yönleri var ve hangi özelliğe daha fazla değer verdiğinize karar vermek size kalmış. Monday, daha uygun fiyatıyla daha ekonomiktir, ancak Asana daha fazla entegrasyon ve özelleştirme seçeneği sunar.

Ayrıca, belirli bir iş ihtiyacınız için özel bir şablon istiyorsanız Monday daha iyidir, ancak Asana, gösterge panellerinizi kolayca özelleştirmenizi sağlayan sezgisel bir platforma sahiptir.

Bu nedenle, Asana ve Monday beklentilerinizi karşılamazsa değerlendirebileceğiniz daha fazla alternatif listeledik.

Sonuç olarak, sizin için en uygun proje yönetimi yazılımı, benzersiz ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Umarız bu kılavuz, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olur. Karar vermeden önce proje yönetimi yazılımları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sizin ve takımınız için mükemmel proje yönetimi çözümünü bulmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir kılavuz bulabilirsiniz.