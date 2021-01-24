Jira Proje Yönetimi: 2025 için Kapsamlı Kılavuz

Jira'nın proje yönetimi için iyi bir araç olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

Jira, Atlassian tarafından sunulan ve çok sayıda projeyi planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Düşününce, Jira proje yönetimi araçlarının Godzilla'sı gibi.

Devasa, sözde her şeye gücü yeten ve yenilmez, biraz da korkutucu.

Peki bu, Jira'yı sizin için doğru proje yönetimi aracı yapar mı?

Şey... bu duruma göre değişir.

Bu yazıda, Jira proje yönetiminin neye benzediğini ve Agile metodolojisine nasıl uyduğunu açıklayacağız. Ayrıca, Jira'nın bazı önemli sınırlamaları ve bunları nasıl aşabileceğiniz hakkında da bilgi edineceksiniz .

Hemen başlayalım!

Jira nedir?

Jira, başlangıçta hata izlemeye odaklanan bir proje yönetimi yazılımıydı, ancak artık şirketlerin diğer proje işlerinin çoğunu da yönetmelerine yardımcı olabiliyor.

İlginç bilgi:

Godzilla kelimesi Japonca "Go-jira" kelimesinden türemiştir, bu da Jira'yı proje yönetimi araçlarının gerçek Godzilla'sı yapar!

Şirketler artık Jira yazılımını şu amaçlarla kullanıyor:

Hataları, sorunları, özellikleri, görevleri vb. izleme

Salesforce , Git vb. gibi birçok harici uygulamayla entegre olabilme özelliği

Özel iş akışı oluşturma, esnek biletler ve maliyet yönetimi gibi proje yetenekleri

Scrum ve Kanban panoları

Jira proje yönetimi aracı, bazen biraz karmaşık ve verimsiz görünse de, bu kullanıcı gereksinimlerinin çoğunu karşılamaya çalışır.

Daha fazla bilgi için Jira incelememizi okuyun.

Godzilla'yı evcilleştirmenin kolay olacağını kimse söylemedi!

Çevik Proje Yönetimi için Jira'yı Kullanma

Atlassian Jira, Agile uygulamalarını oldukça ciddiye alır.

Çevik metodolojide, bir projeyi veya gereksinimi daha küçük, daha yönetilebilir parçalara veya alt görevlere bölersiniz.

Ardından, Agile takımınız bu görevler üzerinde işbirliği içinde çalışmaya başlar ve her aşamada müşteriden geri bildirim almadan önce görevleri tek tek tamamlar.

Agile, sürekli işbirliği ve iyileştirme üzerine kuruludur.

Agile yöntemiyle proje yönetimi yaparken Jira aracı size şu konularda yardımcı olur:

Bu genel adımların her biri proje yönetimi için çok önemlidir ve nedenini aşağıda göreceğiz:

1. Proje Planı Oluşturma

Herhangi bir Agile projesinin başında, önce proje backlog'unuzu (bir dizi görev) oluşturmanız ve bunları sprint'lere ayırmanız gerekir.

Jira görevleri sorun olarak adlandırılır ve dijital kartlarla temsil edilir.

Jira yazılımında görev eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Jira gösterge panelinden bir Jira sorunu oluşturun ve sorun türünüz olarak Görev seçeneğini seçin

Kartın altında görev ayrıntılarını veya gereksinimleri açıklayın

Gerekirse destekleyici belgeler veya görseller ekleyin

Görevlerin tamamlanma tarihlerini atayın

Gerekirse Jira görevlerini daha küçük parçalara ayırın

Bir Jira sorunu veya görevi oluşturulduktan sonra, bunu proje planınıza ekleyebilirsiniz.

Tıpkı LEGO heykel yapmak gibi.

Farklı renk ve şekillerdeki blokları bir araya getirerek bir bütün oluşturursunuz.

2. Proje Takımına Roller ve İzinler Atama

Bir görev oluşturulduktan sonra, bir sonraki adımınız bu görevi birine atamaktır. Uzmanlığınıza göre, uygun bir proje takımı üyesi seçer ve görevi ona atarsınız.

Ancak öncelikle, Jira proje yönetimi aracında takım üyelerinin rollerini belirlemeniz ve kimin neye erişebileceğine karar vermeniz gerekir.

3. Proje İlerleme Durumunu İzleme

Artık ayrıntılı bir proje planınız var ve her göreve uygun takım üyelerini atadınız.

Artık koltuğunuza yaslanıp rahatlayabilirsiniz, değil mi? 😴

Belki brunch'a çıkıp yeni bir canavar filmi izleyebilirsiniz, ne dersiniz?

Ne yazık ki, bu nadiren olur.

İşler her zaman plana göre gitmez ve bir bakmışsınız, projenin teslim tarihi gelecek hafta olmuş, siz ise henüz yarısını bitirebilmişsiniz.

Jira aracındaki şu özellikleri kullanarak son teslim tarihlerinizi takip edebilirsiniz:

Zaman Takibi Raporları: Jira'da zaman takibini ayarladıktan sonra, her proje veya görev için ne kadar zaman harcandığını gerçek zamanlı olarak gösterir Jira'da zaman takibini ayarladıktan sonra, her proje veya görev için ne kadar zaman harcandığını gerçek zamanlı olarak gösterir

Burnup Grafikleri: ne kadarını tamamladığınızı gösteren görsel bir temsil

Pasta Grafik Raporları: bir proje içindeki Jira görevlerinin pasta grafik şeklinde dökümü

Ortalama Yaş Raporları: bir Jira sorununun çözülmeden kaldığı ortalama süreyi gösterir

Kümülatif Akış Diyagramı: zaman içinde proje görevlerinin durumlarını gösterir

Böylece, olası darboğazları belirleyebilir, iyileştirme fırsatları arayabilir ve tüm Agile takım üyelerinin optimum kapasitede çalıştığından emin olabilirsiniz.

Bonus: Monday.com Vs. Jira & Jira Vs. Linear

Jira, proje yönetimi için uygun mu?

Kararınızı vermeden ve Jira'yı proje yönetimi yazılımınız olarak seçmeden önce şu sınırlamaları göz önünde bulundurun:

Bu sınırlamaların her birine daha yakından bakacağız ve başka bir proje yönetimi aracı olan ClickUp ile bu görev yönetimi dezavantajlarını nasıl aşabileceğinizi keşfedeceğiz.

1. Kullanımı Karmaşık

Kullanıcılar sık sık Atlassian Jira'nın kurulmasının zor olduğunu ve proje yönetimi sırasında arayüzünün kafa karıştırıcı olduğunu bildiriyor.

Sonuçta, Jira bir yazılım geliştirme takımı için hata izleme aracı olarak başladı ve hala özünde bunu yapıyor.

Birkaç değişiklik ve özellik eklenmiş olsa da, Jira hala bir proje yönetimi yazılımı gibi görünmek için paket haline getirilmiş bir sorun izleme aracıdır.

Bu, T-Rex kostümü giyip yeni Godzilla filminde cameo rol alabilecek kadar iyi olduğunuzu düşünmek gibi bir şey!

Jira aracı, karmaşık kullanıcı arayüzü ve işlevlerini öğrenmek için gereken uzun öğrenme süreci nedeniyle, yazılım takımınızda olmayan üyeler için çok karmaşık olabilir.

ClickUp'ın Çözümü: Kolay Başlangıç, Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

ClickUp , özellikleri son kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış , dünyanın 1 numaralı proje yönetimi aracı ve Jira alternatifidir.

ClickUp, Jira'nın karmaşık kullanıcı deneyimini şu şekilde aşıyor:

Proje yönetimi yazılımını kurmak ve kullanmaya başlamak çok kolaydır

Sezgisel kullanıcı arayüzü, alışması çok kolaydır

Slash komutları , proje etkinliklerini doğrudan klavyenizden gerçekleştirmenize yardımcı olur

Takımınızın faaliyetlerini hızlıca görüntülemek ve düzenlemek için basit görev hiyerarşileri

Jira ile Trello'yu karşılaştırın!

2. Kaynak Yönetimi Özellikleri Yok

Elbette, Godzilla işini tek başına halletti.

Ama yapamazsınız.

Bu yüzden yönetmeniz gereken bir sürü başka kaynağı olan bir takımınız var!

Ne yazık ki, Jira ile kaynaklarınızı yönetmek olması gerektiğinden daha zordur. Herkesi aynı sayfada tutmak için OKR'ler ve zaman yönetimi özellikleri gibi birçok temel takım ve kaynak yönetimi özelliği eksiktir.

ClickUp'ın Çözümü: Çok Sayıda Kaynak ve İş Yükü Yönetimi Özelliği

ClickUp ile kaynaklarınızı yönetirken hiçbir sorun yaşamazsınız ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak işlerinizi en iyi şekilde yürütürsünüz.

İşte size yardımcı olacak birkaç özellik:

3. Görevleri Birden Fazla Atanan Kişiye Atayamama

Karmaşık bir proje genellikle birden fazla kişinin üzerinde çalışması gereken bir dizi karmaşık görev içerir.

Ne yazık ki Jira, görevin ne kadar karmaşık veya zorlu olduğuna bakılmaksızın, bir görevi yalnızca bir kişiye atamayı desteklemektedir.

Bazen bir sorunu çözmek için birden fazla beyin gerekir ve kullanıcıların bir göreve birden fazla atanan kişi eklemesine izin vermemek akıllıca bir seçim değildir.

ClickUp'ın Çözümü: Birden Fazla Atanan Kişi Ekleme

ClickUp, bazen bir kişinin bir görevi tamamlamak için yeterli olmadığını bilir.

Bu nedenle ClickUp, birden fazla kişinin çalışması gereken bir göreve Birden Fazla Atanan Kişi eklemenize olanak tanır. Ve çok sayıda kişinin katılımına ihtiyacınız varsa, görevleri bir Takım (Kullanıcı Grubu) atayabilirsiniz.

Unutmayın, tek başına bir kişi Godzilla'yı yenemez. Bunun için harika bir takıma ihtiyacınız var!

Ayrıca, Takvim, Liste veya Pano görünümlerinde görevlerinizi Birden Çok Atanan Kişi ve Takımlara göre sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

4. Görev Şablonları Oluşturamıyorum

Muhtemelen bir noktada birden fazla proje üzerinde çalışacaksınız. Ve bu projelerin bazıları benzer görevleri paylaşacaktır.

Benzer görevleri bir projeden kopyalayıp başka bir projeye yapıştırabilseydiniz ne kadar harika olurdu, değil mi?

Ne yazık ki, bu o kadar basit değil.

Jira, görev şablonları oluşturup bunları diğer projelerde yeniden kullanmak için yerleşik özelliklere sahip değildir.

Jira'da görev şablonlarını kullanmak için Atlassian Marketplace'i ziyaret etmeniz ve bir eklenti satın almanız gerekir.

Sadece bir şablon için tüm bu ekstra iş!

Biz de aynı şekilde düşünüyoruz.

ClickUp'ın Çözümü: Görev Şablonları

Neyse ki, ClickUp bunun için akıllı bir çözüm sunuyor.

ClickUp'ın Görev Şablonları ile şablonları yeniden kullanmak çok kolay. Etkinlikler, süreçler veya gelecekte istediğiniz her şey için kullanabilirsiniz.

ClickUp ayrıca, sıfırdan şablon oluşturma derdinden kurtulmanız için çok sayıda hazır şablon sunar. Başlamak için bunlardan birini seçmeniz yeterlidir.

Böylece, güçlü ve özelleştirilebilir görev şablonlarını zahmetsizce oluşturabilirsiniz. Ayrıca şablonları hızlı bir şekilde düzenleyebilir, üzerine yazabilir ve yükleyebilirsiniz.

5. Yerel Hedef İzleme Yok

Bir sürü görev üzerinde yorulmadan çalışırken, büyük resmi gözden kaçırmak kolaydır.

Üzerinde çalıştığınız görev proje bütünü üzerinde nasıl bir etki yaratır?

Belirlenen son tarihten önce beklenen proje ilerlemesini sağlayabilecek miyiz?

Hedefler belirlemek, takımınıza netlik ve yön verir ve onları daha büyük hedefe bağlamaya yardımcı olur.

Ancak, Jira'da yerleşik bir hedef özelliği yoktur.

Sprint planlama hedeflerinizi izlemek istiyorsanız, Atlassian Marketplace'ten ayrı bir eklenti uygulaması satın almanız gerekir.

Biraz iPhone 12'yi hatırlatıyor.

Güç adaptörü dahil değildir. Ek ücret uygulanır 😐

ClickUp'ın Çözümü: Yerleşik Hedefler Özelliği

ClickUp, takımların hedeflerini ve amaçlarını belirlemenin ve izlemenin ne kadar önemli olduğunu bilir. Bu nedenle Hedefler özelliği yerleşik olarak sunulur. Ekstra ücret yok.

ClickUp ile Hedeflerinizi daha küçük Hedefler olarak bölebilirsiniz. Her Hedefi tamamladıkça, Hedeflerinize ulaşmaya bir adım daha yaklaşırsınız!

Hedefleriniz üzerinde de tam kontrol sahibi olursunuz. Hedefleriniz şunlar olabilir:

Sayılar: Sayı aralıklarındaki artış ve azalışları izleyin

Doğru/Yanlış: Bir görev "tamamlandı" veya "tamamlanmadı" olduğunda

Para birimi: Finansal yönetiminizi kontrol altında tutmak için Finansal yönetiminizi kontrol altında tutmak için

Görevler: Görevlerinizi veya görev listenizi takip edin

6. Profil yok

Proje yöneticisiyseniz, takımınızın ne üzerinde çalıştığını, fazla çalışan olup olmadığını ve hangi görevlerin tamamlandığını bilmek isteyeceksiniz.

Bu bilgiler olmadan, takımınızın optimum kapasitede çalışmasını ve kritik teslimatlarını zamanında gerçekleştirmesini sağlamak zor olacaktır.

Ancak bu, Jira ile mümkün değildir.

Jira ile, proje görevlerinize kuşbakışı bir görünüm sunan Kanban panonuz ve Scrum panonuz olur.

Ama hepsi bu kadar.

Takım üyelerinizin iş yükü hakkında genel bir bakış elde edersiniz, ancak ayrıntılı bilgi alamazsınız.

Elbette, Kullanıcı İş Yükü Raporu var, ancak bu rapor, en çok işi kimin yaptığı, son tamamlanan görevlerin neler olduğu ve bekleyen işlerinizde planlanmamış görevler olup olmadığı gibi ayrıntılı bilgileri içermez.

ClickUp'ın Çözümü: Profiller

ClickUp'taki Profiller özelliği, insanların sorumluluklarına açılan bir pencere gibidir. Siz ve takımınızın hesap verebilir olmanıza yardımcı olur.

Profilleri kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Bir kişinin açıklamasına, rolüne, konumuna vb. erişin.

Görev LineUp'larını veya bireysel yapılacaklar listelerini görüntüleyin

Çalışanların işyerinde yaptıkları faaliyetlere göz atın

Takım üyeleriniz için son teslim tarihleri hakkında hatırlatıcılar oluşturun

Henüz planlanmamış ancak atanmış görevleri belirleyin

Görev etkinliğine göre yüzde oranlarıyla birlikte kullanıcıların trend görevlerini görün

Ayrıca, ClickUp'ın Takım İçgörüleri ve Raporlama özelliğini kullanarak, birinin işinde geri kaldığını, en çok işi kimin yaptığını ve her görevin ne kadar zaman aldığını analiz edebilirsiniz.

Ayrıca, Box görünümünü kullanarak, çalışanların tam olarak ne üzerinde çalıştığını, neyin tamamlandığını, kimin daha fazla göreve ihtiyacı olduğunu ve kimin çok fazla görevi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Ve hepsi bu kadar değil.

ClickUp'taki Pulse, saat başına kaç kullanıcının aktif olduğuna göre Çalışma Alan ınızdaki etkinlikleri herhangi bir günde analiz etmenizi sağlar. Ayrıca, kullanıcıların o anda hangi görevleri yorumladığını veya görüntülediğini görebilir, böylece hemen işe koyulup anında işbirliği yapabilirsiniz.

Tüm bu özellikler birlikte çalışarak takımınızın performansına benzeri görülmemiş bir erişim sağlar ve bu bilgileri verimli proje yönetimi için kullanmanıza yardımcı olur.

7. Sohbet Fonksiyonu Yok

Çevik proje yönetimi, takım üyeleri ve paydaşlarla sürekli işbirliğine dayanır.

Elbette e-posta kullanabilirsiniz.

Ancak, hızlı tempolu bir ortamda, anlık mesajlaşma varken neden posta yolunu tercih edesiniz ki?

Spontane, kullanışlı ve izlemesi kolaydır.

Maalesef, Jira takımınızla işbirliği yapmak için canlı sohbet özelliği sunmamaktadır. Canlı sohbete erişmek için Atlassian Marketplace'ten ayrı bir eklenti satın almanız gerekir.

ClickUp'ın Çözümü: Sohbetler

ClickUp'ın Sohbet görünümü, takım üyelerinizle veya diğer paydaşlarla gerçek zamanlı, hızlı konuşmaları destekler.

En iyi yanı ise, sohbet başlatmak için Çalışma Alanı'ndan çıkmanıza bile gerek olmamasıdır. İşinizin yanında konuşmalar yapmayı seçebilirsiniz!

Hepsi bu kadar değil. Ayrıca ek dosya ekleyebilir, bildirimler gönderebilir, kodları paylaşabilir ve hatta Sohbet'inize gömülü öğeler ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, her ClickUp görevinin kendi yorum bölümü vardır. Bu bölümü, görevlerle ilgili tartışmaları kolayca yapmak için kullanabilirsiniz.

Metinle anlatılması zor olan konuları ise Clip ile kısa bir video kaydederek açıklayabilirsiniz. Bu sayede yanlış anlaşılmaları önleyebilir ve takım üyelerinizin işbirliğini kolaylaştırabilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil.

Bu

jira'dan bir adım önde olmanıza yardımcı olacak birçok başka özellik de sunar, örneğin:

Jira'nın verimliliğinizi azaltmasına izin vermeyin 🐲

Elbette, Jira görevleri, sorunları, hataları ve özellikleri yönetmenize yardımcı olan çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır.

Ancak, Jira başlangıçta tipik yazılım geliştiricilerin hataları ve sorunları izlemelerine yardımcı olmak için tasarlandığından, bazı kritik proje yönetimi fonksiyonları eksiktir.

Neyse ki, ClickUp bu dezavantajları fazlasıyla telafi ediyor.

Kullanımı kolaydır, birden fazla atanan kişiyi destekler, hedefleri yönetebilir ve diğer harika özelliklerin yanı sıra görev şablonları sunar.

Öyleyse neden Jira'dan ClickUp'a geçip teslim tarihlerinizi her zaman zamanında tamamlamayı garantilemiyorsunuz?