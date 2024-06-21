Projeleri Yönetmek İçin Proje Portföyü Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur?

Aynı anda birden fazla projeyi yöneten proje yönetimi ofisleri ve yöneticileri için, günlük işlerin içinde kaybolmak çok kolaydır. İlerlemeyi izlemek ve ölçmek, herkesin uyumlu çalışmasını sağlamak ve takımın iş yükünü optimize etmek zor olabilir. Proje gösterge paneli aracılığıyla bütün resmi görmek kadar işleri perspektifine oturtan başka bir şey yoktur.

Proje portföyü gösterge paneli, projenin durumu, her bir projenin işlerinin ilerleme durumu ve genel zaman çizelgesi, bütçe ve durum hakkında kapsamlı gerçek zamanlı raporlar hakkında eksiksiz bir genel bakış sunar. Siz veya paydaşlarınız istediğiniz zaman kritik proje bilgilerinin kullanılabilir ve erişilebilir olmasını garanti eder.

İlk kez bir proje portföyü gösterge paneli oluşturmak, planlama ve tasarım işleri nedeniyle göz korkutucu olabilir ve hatta portföy gösterge panelini karmaşık hale getirebilirsiniz.

Gelişmiş proje portföy yönetimi yazılımının bu süreci basitleştirdiğini söylesek ne dersiniz?

Proje planlamanızı ve yürütmenizi optimize etmek için dinamik proje portföy yönetimi gösterge panelleri oluşturmayı öğrenmek için okumaya devam edin. ClickUp, en iyi örnekler ve hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak şablonlar.

Proje Portföyü Yönetimi Nedir?

Proje portföy yönetimi, bir kuruluşun iş hedeflerine ulaşmak için projelerini yönetmenin stratejik bir yoludur. İşletmenizin hedefleriyle uyumlu bir dizi projeyi daraltmayı ve önceliklendirmeyi içerir.

Proje portföy yönetimi, riskler, bütçeler ve mevcut kaynaklar gibi unsurları değerlendirip yöneterek projelerinizin değerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Proje Portföyü Yönetimi Gösterge Paneli Nedir?

Liderlik takımı, portföy yöneticileri ve proje yöneticileri, tüm projeleri ve ilerlemelerini merkezi olarak görselleştirmek için bir proje portföy yönetimi gösterge paneli kullanır. Gösterge panelinde, sağlık göstergelerinin performansını izlemenize ve anahtar dönüm noktalarını, bütçe bilgilerini ve kaynak kullanılabilirliğini görüntülemenize olanak tanıyan grafikler ve metrikler bulunur.

Modern kuruluşlarda, projeler kaynaklar, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler açısından birbiriyle ilişkilidir ve sonuçlar ile başarı birbirine bağlıdır; merkezi bir portföy gösterge paneli bu bilgileri tek bir görünümde sunar.

Bir proje portföyü yönetim gösterge paneli oluşturabilir veya ClickUp gibi proje portföyü yönetim çözümlerini kullanarak bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri, projelerinizi tek bir kontrol merkezinden görselleştirmenize ve analiz etmenize olanak tanır. Üzerinde çalıştığınız projelere genel bir bakış elde etmekle kalmaz, bunları anahtar paydaşlarla da paylaşabilirsiniz. Bu sayede herkes farklı projelerin ilerleyişini takip edebilir.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak etkileşimli proje portföy gösterge panelleri oluşturun ve bunları liderlik ekibiniz ve takım üyelerinizle paylaşın

ClickUp gösterge paneli, verileri anlamlı bir şekilde göstermeye yardımcı olur ve aynı zamanda zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, sorunlar ve iyileştirmelerle ilgili çalışabileceğim farklı alanlar da oluşturabilirim. Dahası, günlük işlerimiz de izlenebilir ve belirli bir görev için harcadığımız zaman takibi, işin verimliliğini artırmaya da yardımcı olur. – Manaswi Dwivedi, Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.

Bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, hedefler belirlemenize, bireysel görevler ve projeler için harcanan zamanı izlemenize, darboğazları belirlemenize ve bunları hızlı bir şekilde çözerek projenin tamamlanmasını sağlamanıza olanak tanır.

Proje Portföy Gösterge Paneli Kullanmanın Avantajları

Geliştirilmiş görünürlük

Genel proje durumuna gerçek zamanlı görünürlük elde edin, darboğazları belirleyin, yüksek riskli projeler için görev performansını izleyin ve müşteri memnuniyetini ölçün.

Gelişmiş iletişim

Proje gösterge panelleri, tekli veya çoklu projelerle ilgili her şeyin merkezi olduğu için, herkesin son teslim tarihleri, görevler, ayrılan bütçe ve ilerleme konusunda aynı sayfada olmasını sağlar.

Daha iyi karar verme

Mevcut ve potansiyel projelerin kapsamlı ve portföy düzeyinde görünümleri, proje ve portföy yöneticilerinin proje planlama ve yürütme, finansal tahmin ve risk yönetimi için veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

Performans izleme

Gösterge paneli yazılımı, takım verimliliği, bütçe tahsisi, şirket hedefleri ve proje durum gibi önemli metrikleri bir bakışta görselleştirmenize yardımcı olur.

Verimlilik artışı

Görev tahsisini basitleştirmek, çalışanların tükenmesini önlemek ve takımın verimliliğini artırmak için proje faaliyetleri, bütçe, iş yükü tahsisi, çeşitli projeler için kaynak kullanımı ve bağımlılıkların eksiksiz bir görünümünü elde edin.

Projelerinizi başarıyla tamamlamak için, gereksinimlerinize uygun olanı bulana kadar farklı proje portföy yönetimi yazılımlarını kullanmayı düşünün.

Proje Portföy Gösterge Panellerinin Pratik Örnekleri

Proje portföy gösterge panellerinin birden fazla projeyi nasıl yönetebildiğini anlamanıza yardımcı olacak bazı gerçek örnekler.

1. Scrum takımları için çevik gösterge panelleri

Çevik bir takım gösterge paneli, projenizin durumuna şeffaflık kazandırır ve takımın performansı ile sprint ilerlemesi hakkında görünürlük sağlar.

Yazılım geliştirme iş akışında kullanıldığında, çevik proje portföy yönetimi (PPM) gösterge paneli, devam eden projeler için potansiyel darboğazları, anahtar metrikleri, ilerlemeyi ve yüksek öncelikli sorunları son derece görsel bir biçimde ayrıntılı bir görünüm sunar.

Çevik gösterge panelindeki öğeler şunlardır:

Sprint biriktirme

Liste veya Kanban panosu olarak görüntülenen bu pano, kalan iş öğelerini, durumlarını (yapılacak, devam ediyor, tamamlandı) ve tahmini iş yükünü gösterir. Sprint iş yüküne ek görünürlük sayesinde, sprint hedefine doğru nasıl ilerlediğinizi görebilirsiniz.

Burndown grafiği

Bu çizgi grafiği, sprintte kalan süreye göre hikaye puanlarını (kalan iş) gösterir. Böylece sprintinizin ilerlemesini görsel olarak takip edebilir ve sprintin tamamlanmasını sağlamak için proaktif ayarlamalar yapabilirsiniz.

Özel burndown grafikleri oluşturarak hikaye puanlarını izleyin ve takımınızın ilerlemesini takip edin

Ön hazırlık süresi

Kurum süresi, bir iş öğesinin başlangıcından tamamlanmasına ve yayınlanmasına kadar geçen toplam süreyi gösterir. Teslimat gecikmelerini belirlemek, yayın süreçlerini optimize etmek ve pazara sunma süresini iyileştirmek için kullanılır.

Profesyonel ipucu💡: Burndown grafiğinin takımınız için etkili bir araç olması için makul hedefler belirleyin, geçmiş sprintlerden ders alın ve takımlarınızı aşırı yüklemeyin.

2. Kaynak tahsis gösterge panelleri

Farklı projelerde çalışan paylaşılan kaynaklarınız varsa veya potansiyel bir proje için kaynak tahsisi planlıyorsanız, bu proje portföyü gösterge paneli kaynakların çeşitli projelere nasıl dağıtıldığını gösterir.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, bir takımın (ve takım üyelerinin) ne gibi işleri olduğunu, önceliklerin kesiştiği noktaları, öncelik verilenleri ve ertelenebilecek görevleri tek bir gösterge panelinde belirlemenize yardımcı olur.

Görevleri daha iyi dağıtmak veya yeniden atamak ve kapasitesinin altında veya üzerinde çalışanları hızlıca anlamak için takımların iş yüklerini bir bakışta görün

Profesyonel ipucu💡: Bireysel takım üyeleri için günlük veya haftalık iş yükü kapasitesi belirleyin. Saatler, görevler ve Scrum hikaye puanları için kapasiteler belirleyebilirsiniz.

3. İş yönetimi gösterge panelleri

Bu proje portföyü yönetimi gösterge paneli, iş hedeflerinizin durumunu ve ilerlemesini gösterir.

ClickUp Gösterge Panelleri'nde genel ilerlemeyi izleyerek veya kategorilere ayırarak takımlarınızın işlerini bir bakışta görün

Üç aylık iş hedeflerinizi kolayca planlamak ve izlemek için ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirin. Ürün portföy yönetiminde birden fazla departman söz konusu olduğunda, ClickUp'ın liste görünümü her bir görevin durumunu, tahmini bütçesini ve ilerleme durumunu izlemenize yardımcı olur.

Takım üyeleri, proje yöneticileri, paydaşlar ve liderlik dahil olmak üzere herkes, proje portföyünün stratejik girişimleri ve öncelikleri hakkında içgörüler elde eder.

Profesyonel ipucu💡: Görevlerinizi izlemek için portföy yönetimi şablonlarını kullanın. Sonuçta, PPM gösterge panelleri bir proje yönetimi ofisinin verimliliğini ve stratejik öngörüsünü (PMO) artırır.

4. Operasyon yönetimi gösterge panelleri

Proje yönetiminde, bir operasyon gösterge paneli, kuruluşunuzun farklı operasyonel süreçlerinin nasıl ilerlediğine dair gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Paydaşların günlük faaliyetleri izlemesine, stratejik ve operasyonel öncelikleri takip etmesine ve operasyonlarınızın zayıflıklarını analiz etmek ve belirlemek için birçok düzeyde verileri keşfetmesine olanak tanır.

*ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumları ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edin

Profesyonel ipucu💡: ClickUp, rol tabanlı erişim ile gösterge panelinde değişiklik yapabilecek takım üyelerini ve ilerlemeyi izlemek için paneli görüntüleyebilecek kişileri özelleştirmenize olanak tanır.

Proje Portföy Gösterge Panelinin Anahtar Bileşenleri

1. Projeye genel bakış

Proje kapsamı ve hedeflerinin bir özetini paylaşın, böylece herkes ne üzerinde çalıştığını bilir. Bu özet, proje adları, ilgili takım üyeleri, açıklamalar, toplam bütçe ve ulaşılması gereken stratejik hedefler gibi üst düzey bilgileri içerir.

2. Durum göstergeleri

Proje durumunu kolayca belirlemek için PPM gösterge panellerinde görsel göstergeler ayarlayın. Örneğin, kırmızı renk tamamlanmamış görevleri, yeşil renk tamamlanan faaliyetleri ve turuncu renk ise ilerleme halindeki işleri gösterebilir.

3. Grafikler ve grafik raporlar

Proje yönetimi grafikleri, projelerinizle ilgili verileri, eğilimleri ve metrikleri görselleştirmenin harika bir yoludur. Gantt, proje zaman çizelgesi, hız, yakma, çizgi, iş kırılım yapısı ve çizgi grafiği gibi birçok farklı grafik türü vardır.

Örneğin, ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü, projelerinizi bir zaman çizelgesinde görmenizi sağlar. Görevler ve bağımlılıklar gibi bilgileri size sunarak, son teslim tarihlerini tek bir kaynaktan yönetmenizi sağlar.

ClickUp Gantt görünümünde görevleriniz ve bağımlılıklarınız hakkında net bir resim elde edin

4. Proje izleyiciler

Proje izleyiciler, bir projenin yaşam döngüsü boyunca görevlerin ve faaliyetlerin ilerlemesini ölçerek takım üyelerinin düzenli çalışmasına, kendi görevlerini izlemesine, gecikmiş görevleri görmesine ve zaman çizelgelerini takip etmesine yardımcı olur.

Ancak, ayrıntılı bir proje takipçisi kurmak çaba gerektiren bir süreç olabilir. ClickUp, her projeye göre özelleştirilebilen proje takipçisi şablonları sunar.

Örnek: ClickUp'ın Proje Takip Şablonu, proje bütçelerini ve son teslim tarihlerini yönetmek için yaygın olarak kullanılır. Takım liderlerinin gerçek zamanlı güncellemelerle büyük resmi görmelerine yardımcı olur ve tüm projeleri tek bir yerde tutarak departmanlar arası işbirliğini kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Takip Şablonu, birden fazla projeyi, görevi ve zaman çizelgesini tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur

Profesyonel ipucu💡: Tekrarlanabilir projeler için birden fazla izleyici oluşturmak için bu şablonu kullanın. Bu, başlangıç toplantısından sonra zaman kazanmanıza ve hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır.

5. Kaynak yönetimi

Kaynak yönetimi, farklı kaynakların (çalışanlar, bütçeler, ekipman) çeşitli görevler için ne kadar etkili bir şekilde dağıtıldığını ve etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını görmenizi sağlar.

ClickUp, kaynaklarınızı yönetmenize yardımcı olabilecek çeşitli özellikler sunar.

ClickUp Zaman Takibi : Cihazlar arasında herhangi bir görevle bağlantılı zamanı izleyin, her görev için harcanan zamanı görüntülemek için raporlar oluşturun ve proje teslimatlarınızı planlamak için zaman tahminlerini paylaşın.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve raporları her yerden görüntüleyin

ClickUp Görünümleri : 15'ten fazla görünüm ile tüm projeleriniz ve ilerlemeleri hakkında üst düzey bir genel bakış elde edebilirsiniz. Bu görünümleri kullanarak zaman çizelgelerini ve öncelikleri ayarlayabilir, bağımlılıklar ekleyebilir ve bir sonraki adımları görebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri : Projelerinizden bir Hedefe görevler ekleyin ve proje son tarihlerinizi karşılayacağından emin olun. Birden fazla proje için hedefler oluşturabilir ve bunları tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz.

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle amaçlara daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

6. Risk yönetimi

Proje portföyünüzü etkileyebilecek potansiyel riskleri vurgular. Risk yönetimi, paydaşlara engeller, bunların olasılıkları ve etkileri ile bunları nasıl azaltabilecekleri konusunda daha iyi bir anlayış sağlar. Ayrıca, risk azaltma çabalarınızın işe yarayıp yaramadığını ve risklerin proje sonuçları üzerindeki etkisini en aza indirmenin yollarını izlemenize ve değerlendirmenize yardımcı olur.

7. Kazanılan değer

Kazanılan değer, belirli bir süre içinde tamamlanan tüm işlerin toplam değerini temsil eder. Para birimi cinsinden ifade edilir ve proje zaman çizelgenizin belirli bir noktasına kadar tamamlanan görevlerin ve teslim edileceklerin yüzdesini inceleyerek ölçülebilir.

8. Finansal ve bütçe metrikleri

Finansal ve bütçe metrikleri, toplam bütçe ile gerçek harcamaların karşılaştırılması, maliyet farkı, ROI ve finansal performansın ölçülmesini içerir. Böylece paydaşlar, gösterge panelinde tek sayfalık bir görünümde bütçeyi takip edebilir ve kaynak tahsisi ile ilgili kararlar alabilir.

9. Web tarayıcı erişimi

Proje yöneticileriniz, cihazlar arasında uzaktan ilerlemeyi izlemek için web tarayıcılarında proje portföyü gösterge panelini görüntüleyebilmeli ve yönetebilmelidir. Bu, dağıtılmış takımlarınız olduğunda özellikle önemlidir.

Proje Portföyü Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur?

1. Gösterge panelinin hedeflerini net bir şekilde tanımlayın

Proje portföyü gösterge panelinizi kurmadan önce, bunu neden yaptığınızı anlamanız ve kimlerin kullanacağını belirlemeniz gerekir. Ardından, paydaşlarınızın izlemesi gereken ihtiyaçlar, ölçütler ve gereksinimlere uygun olarak PPM gösterge panelini kurun.

Örneğin, gösterge paneliniz üst yönetime proje portföyünüz ve ilgili projelerin ilerlemesi hakkında genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu, gösterge panelinizin hedeflerinin aktif proje sayısı, genel ilerleme, anahtar performans göstergeleri ve potansiyel riskler hakkında bilgiler içereceği anlamına gelir.

Projelerinizi yönetmek için kullandığınız araçlardan kritik proje yönetimi verilerini toplayın ve neyin işe yaradığını izleyin ve analiz edin. Proje yönetimi araçlarınızdan, veritabanlarınızdan, elektronik tablolarınızdan ve ilgili takımların kullandığı diğer üçüncü taraf iş kaynaklarından verileri dahil etmeyi düşünün.

3. Anahtar metriklerinizi ve KPI'larınızı belirleyin

Ardından, işiniz, departmanınız veya proje hedeflerinizle uyumlu olan ve proje, iş operasyonları ve süreçlerle ilgili stratejik kararlar almanızı sağlayan hangi metriklerin ve KPI'ların izlenmesi gerektiğine karar vermeniz gerekir.

Profesyonel ipucu💡: Anahtar metrikleri ve performans göstergelerini seçmek bir takım çalışması olmalıdır. ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde beyin fırtınası yaparak başlayın, ClickUp Formları ile takımın yanıtlarını toplayın ve ClickUp Sohbet Görünümü kullanarak takımla kolayca iletişim kurun. *

4. Bir proje portföyü yönetim aracı seçin

Proje portföyü yönetim aracı, proje portföyünüzle ilgili tüm bilgileri depolayabileceğiniz merkezi bir sistemdir. Bu aracı kullanarak proje planları oluşturabilir, gerekli bilgileri belgeleyebilir, programları yönetebilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı, görevleri atamanıza, ilerlemeyi görüntülemenize, anahtar metrikleri izlemenize, proje bilgilerinizi görselleştirmenize, otomatik gerçek zamanlı raporlarla birden fazla projeye tam görünürlük kazanmanıza ve kaynaklarınızı tek bir platform üzerinden en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek çeşitli kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp'ın OKR Gösterge Paneli – hepsi bir arada proje yönetimi yazılımımızın bir parçası – işlevler arası projeler için görünümleri özelleştirir, otomasyon yoluyla verimliliği artırır ve ölçeklenebilir başarı için en iyi uygulamaları standartlaştırır

5. Gösterge paneli düzeninizi tasarlayın

Topladığınız tüm bilgilerle gösterge panelini farklı bölümlere ayırın ve grafikler ve görselleştirmeler kullanarak farklı portföy gösterge panelleri oluşturun.

Zamanınız veya deneyiminiz kısıtlıysa, kapsamlı bir gösterge paneli oluşturmak kolay bir görev değildir.

Başlangıç noktası olarak bir proje portföyü gösterge paneli şablonu kullanabilirsiniz. Örneğin, ClickUp'ın Proje Yönetimi Portföy Şablonu, projelerin farklı departmanlar arasında uyumlu olmasını sağlarken, bunların durumunu ve ilerlemesini izlemenizi sağlayan tak ve çalıştır bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonunu kullanarak tüm projelerinizi tek bir yerden izleyin ve risk yönetimi, koordinasyon, raporlama ve analizi geliştirin

ClickUp'ın proje portföyü gösterge panelinin bazı ilginç işlevleri şunlardır:

Etiketler: Etiketlerin yardımıyla tüm projelerinizin durumunu görüntüleyin. Örneğin, hazır, bloke, reddedildi vb.

Renk kodları : ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonları, proje ilerlemesini kolaylıkla izlemek için her duruma belirli renkler ekleyebilmeniz için geniş bir renk yelpazesi sunar

Görünümler: İşinizi istediğiniz şekilde görselleştirmek için 15'ten fazla farklı görünüm türü kullanabilirsiniz. ClickUp'ın Liste Görünümü : Projelerinizi farklı kategoriler altında düzenleyin ve gruplandırın. Görevleriniz ve faaliyetleriniz liste benzeri bir biçimde tek bir bakışta görülebilir. Hangi projelerin ilerleme aşamasında, inceleme aşamasında veya tamamlandığını görebilirsiniz. Kutu Görünümü : Kutu Görünümü'nü kullanarak takımınızın öncelikleri ile uyumlu çalışın. Takımınızın iş yükünü, tamamlanan projeleri ve daha fazlasını tek bir gösterge panelinden izleyebilirsiniz. Etkinlik : Takım üyelerinizin etkinliklerini ayrıntılı olarak görüntüleyin ve her bir kişinin bir projede ne üzerinde çalıştığını görün. Etkinlik türlerini seçebilir ve ilgili proje ayrıntılarını görebilirsiniz İşinizi istediğiniz şekilde görselleştirmek için 15'ten fazla farklı görünüm türü kullanabilirsiniz. ClickUp'ın proje yönetimi yazılımında projelerinizi görüntüleyebileceğiniz üç yönteme göz atalım:: Projelerinizi farklı kategoriler altında düzenleyin ve gruplandırın. Görevleriniz ve faaliyetleriniz liste benzeri bir biçimde tek bir bakışta görülebilir. Hangi projelerin ilerleme aşamasında, inceleme aşamasında veya tamamlandığını görebilirsiniz.: Kutu Görünümü'nü kullanarak takımınızın öncelikleri ile uyumlu çalışın. Takımınızın iş yükünü, tamamlanan projeleri ve daha fazlasını tek bir gösterge panelinden izleyebilirsiniz.: Takım üyelerinizin etkinliklerini ayrıntılı olarak görüntüleyin ve her bir kişinin bir projede ne üzerinde çalıştığını görün. Etkinlik türlerini seçebilir ve ilgili proje ayrıntılarını görebilirsiniz

Liste Görünümü : Projelerinizi farklı kategoriler altında düzenleyin ve gruplandırın. Görevleriniz ve faaliyetleriniz liste biçiminde tek bir bakışta görülebilir. Hangi projelerin ilerleme aşamasında, inceleme aşamasında veya tamamlandığını görebilirsiniz

Box Görünümü : Box Görünümü'nü kullanarak takımınızın öncelikleri ile uyumlu çalışın. Tek bir gösterge panelinden takımınızın iş yükünü, tamamlanan projeleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz

Etkinlik: Takım üyelerinizin etkinliklerinin ayrıntılı bir görünümünü elde edin ve her bir kişinin bir projede ne üzerinde çalıştığını görün. Etkinlik türlerini seçebilir ve ilgili proje ayrıntılarını görebilirsiniz

Liste Görünümü : Projelerinizi farklı kategoriler altında düzenleyin ve gruplandırın. Görevleriniz ve faaliyetleriniz liste biçiminde tek bir bakışta görülebilir. Hangi projelerin ilerleme aşamasında, inceleme aşamasında veya tamamlandığını görebilirsiniz

Box Görünümü : Box Görünümü'nü kullanarak takımınızın öncelikleriyle uyumlu çalışın. Tek bir gösterge panelinden takımınızın iş yükünü, tamamlanan projeleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz

Etkinlik: Takım üyelerinizin etkinliklerinin ayrıntılı bir görünümünü elde edin ve her bir kişinin bir projede ne üzerinde çalıştığını görün. Etkinlik türlerini seçebilir ve ilgili proje ayrıntılarını görebilirsiniz

Gösterge panelinizin istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için birkaç ön test yapmanız ve gerekli ayarlamaları yapmak için takımınızın ve paydaşlarınızın geri bildirimlerini ve onaylarını almanız gerekecektir.

7. Dağıt

Artık gösterge panelinizi kullanmaya hazırsınız.

Projeye dahil olan herkesi gösterge paneliniz ve bunun içeriği hakkında bilgilendirin. Takımın bu gösterge panellerini nasıl kullanacağını bilmesi için uygun eğitimi verin. Bu gösterge panellerinin düzenli olarak güncellenmesini ve güncelliğini korumasını sağlayın. Değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için periyodik değişiklikler bile yapabilirsiniz.

Kesin ve iyi yapılandırılmış bir gösterge paneli, üzerinde çalıştığınız tüm projeleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

ClickUp bunu bir adım daha ileri götürür ve proje yönetiminizi kolaylaştırmak için görev ve kaynak yönetimi, zaman takibi, KPI izleme ve özelleştirilebilir şablonlar gibi özelliklerinden yararlanmanızı sağlar.

Bir proje portföyü ve proje yönetimi yazılımı olarak, ClickUp'ın en iyi yanı, görev ve iş yükü yönetimi, ilerleme izleme ve raporlama, gecikmeler durumunda uyarılar planlama ve uzaktaki takımlar için cihazlar arasında erişilebilir olma gibi birçok tekrarlayan görevi otomatikleştirmesidir.

Projenizin karmaşıklığı ne olursa olsun başarılı sonuçlar elde etmek istiyorsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolarak etkileşimli proje portföy gösterge panelleri oluşturmaya başlayın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Proje portföyü gösterge paneli nedir?

Proje portföyü gösterge paneli, yönettiğiniz tüm projelerin ilerlemesini izlemek için kullanılan görsel bir araçtır. Projenin genel durumunu değerlendirmek ve iş hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamak için kritik öneme sahip anahtar metrikler, performans göstergeleri ve proje durumu hakkında içgörüler sağlar.

2. Portföy ile gösterge paneli arasındaki fark nedir?

Portföy Gösterge Paneli Tanım Portföy, yönettiğiniz tüm farklı projelerin bir koleksiyonudur. İşletmeler, çeşitli projeleri ayrı ayrı yönetmek yerine, ilgili projeleri gruplandırma eğilimindedir. Tersine, gösterge paneli, portföyünüzdeki farklı projelerin nasıl ilerlediğinin görsel bir temsilidir. Anahtar metrikler, dönüm noktaları, teslim edilecekler, kaynak tahsisi ve görev bağımlılıkları içerir. Kullanım Kaynak tahsisini optimize edin ve girişimlere öncelik verin. Projelerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu değerlendirin ve kaynakları yetersizliğe neden olmadan nasıl yöneteceğinizi belirleyin.

3. Bir proje portföyü neleri içerir?

Bir portföy, bir kuruluşun genel hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip ilgili projeleri içerir. Portföydeki her projenin kapsamı, teslim edilecekler, dönüm noktaları, zaman çizelgeleri ve planlar, programlar, kılavuzlar ve durum raporları gibi belgeleri vardır.