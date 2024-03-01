Yazılım Takımınız için Çevik Bir Gösterge Paneli Oluşturma

Çevik bir takımda çalışıyorsanız, proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde etmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

E-postalar, elektronik tablolar ve toplantılar arasında dağınık bilgilere karşı mücadele gerçek! Sık sık uyumsuzluklar ve yeniden çalışmalarla, çabalarınızı takım hedefleriyle senkronize etmek zor olabilir.

Çevik gösterge panelleri, sprint burndown grafikleri, hız ve birikmiş iş durumu gibi çevik metodolojiyle ilgili anahtar metriklerin merkezi ve görsel bir temsilini sağlar.

Bu gösterge panelleri, devam eden görevlerin durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmenize, darboğazları belirlemenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. En başarılı çevik takımlar, projeleri organize etmek ve rekabet gücünü korumak için çeşitli gösterge panelleri kullanır. Bugün, yazılım takımınız için en iyi çevik gösterge panellerini nasıl oluşturabileceğinizi özetliyoruz.

Çevik Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur?

ClickUp 3.0'daki gösterge panelleri, çevik takımlara ve proje yöneticilerine her takım üyesinin haftalık kalan görevleri ve önceliklerini hızlı bir şekilde görüntüleme olanağı ve ayrıntılı burnup ve burndown grafikleri sunar

Veri odaklı bir kültüre sahip çevik bir gösterge paneli oluşturmak istediğinizde bu yedi aşamalı kılavuzu kullanın:

Aşama 1: Hedeflerinizi tanımlayın

Hangi belirli bilgileri izlemek istiyorsunuz ve neden? (ör. sprint tamamlanma oranını artırmak, darboğazları belirlemek)

Hedeflerinizi önemli Scrum unsurlarıyla (ör. sprint ilerlemesi için burn-down grafikleri) uyumlu hale getirin

Farklı takım rollerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun (örneğin, geliştiriciler bireysel görevlere odaklanır, Ürün Sahibi genel vizyonu izler)

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Agile Scrum Yönetimi Şablonu, görevleri izlemenize, sprintleri optimize etmenize ve iş akışını tutarlı bir şekilde sürdürmenize yardımcı olur

Aşama 2: Doğru aracı seçin

Mevcut proje yönetimi sistemleriniz ve veri kaynaklarınızla uyumlu scrum şablonlarına sahip bir gösterge paneli aracı seçin. Burada akla gelen ilk araç ClickUp'tır; ayrıca ClickUp'ın Agile Scrum Yönetim Şablonunu kullanarak takımların sprint boyunca daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olabilirsiniz.

Özelleştirilebilirlik, gerçek zamanlı güncellemeler ve diğer araçlarla entegrasyonlar gibi özellikleri değerlendirin

Teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için kullanım kolaylığını değerlendirin

3. Aşama: İlgili metrikleri seçin

Hız, döngü süresi, teslim süresi ve bitirme oranı gibi temel çevik metriklerle başlayın

Proje gösterge panelinize özel özel metrikler ekleyin (ör. hata oranı, test kapsamı)

Metriklerin ölçülebilir, anlaşılabilir ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayın

Aşama 4: Netlik için tasarım

Anında görünürlük için anahtar metriklere öncelik verin

Grafikler, çizelgeler ve göstergeler gibi net veri görselleştirme öğelerini kullanın

Bilgi yüklemesini önleyin; bilgileri kısa ve eyleme geçirilebilir tutun

Bireysel tercihlere göre özelleştirmeye izin verin

ClickUp'ta ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve sprint puan ilerlemesini, duruma göre görevleri ve görünüme göre hataları görmek için kolayca Kartlar ekleyin

5. Aşama: Mevcut verilerle entegrasyon

Gösterge panelini proje yönetimi araçlarınıza, hata izleme sistemlerinize ve sürüm kontrol platformlarınıza bağlayın

Verilerin gerçek zamanlı içgörüler için otomatik olarak güncellenmesini sağlayın

Manuel veri girişini en aza indirerek hataları azaltın ve zamandan tasarruf edin

6. Aşama: Takımınızı eğitin

Gösterge panelinin amacını ve takıma sağladığı faydaları açıklayın

Metrikleri yorumlama ve gösterge paneli özelliklerini kullanma konusunda eğitim verin

Sürekli iyileştirme için aktif katılımı ve geri bildirimi teşvik edin

7. Aşama: İzleme, iyileştirme ve yineleme

Gösterge panelinizi düzenli olarak izleyin ve eğilimleri analiz edin

İyileştirme alanlarını belirleyin ve metrikleri veya görselleştirmeleri buna göre ayarlayın

Takım tartışmalarını teşvik edin ve verileri kullanarak bilinçli kararlar alın

Çevik Gösterge Paneli Yönetimi için İpuçları

Çevik bir gösterge panelini etkili bir şekilde yönetmek için bazı ipuçlarımız:

1. Paylaşımlı sahiplik zihniyetini teşvik edin

Gösterge panelini tek kişilik bir proje olarak değil, bir takım aracı olarak değerlendirin. Herkesi tartışmalara, geri bildirimlere ve iyileştirme çabalarına dahil edin.

Proje yöneticileri ve proje paydaşları arasında gösterge paneli sahipliğini düzenli olarak değiştirerek proje faaliyetlerine farklı bakış açıları kazandırın ve bilgi silolarının oluşmasını önleyin.

2. Takımınızın verilerini anlaşılır hale getirin

Gösterge panelinin amacını, metriklerin önemini ve bunları etkili bir şekilde yorumlamayı açıklamak için düzenli atölye çalışmaları veya eğitim oturumları düzenleyin.

Herkesin bilgileri rahatça kullanıp tartışabildiği, veri odaklı bir kültür oluşturun.

3. Deneyimi kişiselleştirin

Takım üyelerinin, rollerine ve sorumluluklarına özel bilgiler, metrikler ve görselleştirmelerle takım gösterge panellerini özelleştirmelerine olanak tanıyın. Bu, sahiplik ve verilerle etkileşimi artırır.

4. Konuşma başlatın

Gösterge paneli etrafında takım tartışmaları için özel zaman ayırın.

Trendleri analiz edin, engelleri belirleyin ve birlikte çözümler üretin. Açık iletişimi ve farklı bakış açılarını teşvik edin.

5. Sadece gözlemlemek değil, harekete geçin

Verilerin atıl kalmasına izin vermeyin. Bunun yerine, öğrendiklerinizi eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün.

Sprint planlaması, görevleri dağıtma ve geliştirme sürecinizde iyileştirme alanlarını belirleme için içgörülerden yararlanın.

6. Veriye dayalı kararları kutlayın

Gösterge panelini kullanarak projeye fayda sağlayan bilinçli kararlar alan takım üyelerini tanıyın ve ödüllendirin. Bu, verileri kullanmanın değerini pekiştirir ve sürekli katılımı teşvik eder.

7. Geri bildirimleri benimseyin

Gösterge panelinin etkinliği hakkında takımınızdan düzenli olarak geri bildirim alın.

Örneğin, hangi bilgilerin eksik olduğunu ve hangi özelliklerin iyileştirilmesi gerektiğini sorun

Ardından, bu geri bildirimleri kullanarak gösterge panelini sürekli olarak yineleyin ve takımınızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için iyileştirin.

8. Güncel kalın

Otomatik beslemeler ve düzenli yenilemelerle verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayın.

Gerçek zamanlı verilerin gecikmesi, bilinçli karar verme sürecini yavaşlatmasın.

9. Gösterge panelinin ötesini düşünün

Gösterge panelini diğer proje yönetimi araçları ve veri kaynaklarıyla entegre ederek proje sağlığı ve performansına ilişkin bütünsel bir görünüm oluşturun.

Bu, bilgilerin silolaşmasını önler ve işlevler arası işbirliğini teşvik eder.

10. Eğlenceli hale getirin

Deneyimi oyunlaştırın! Gösterge paneli kullanımı veya veriye dayalı başarılara göre dostça rekabet veya ödül sistemleri getirin. Bu, gerçek ve beklenen metriklere dalmayı daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirebilir.

ClickUp, Çevik Takımınızın Verimliliğini Artırır

Çevik projeleri yönetmek, metodolojinize uyum sağlayan bir platform gerektirir, tersi değil. ClickUp, çevik gösterge panelleriyle takımınızın verimliliğini artıran ideal proje yönetimi platformudur.

ClickUp'ın çeşitli çevik yöntem ve süreçleri sorunsuz bir şekilde destekleyen sağlam araç ve özellikler paketini kullanın. ClickUp Çevik Proje Yönetimi Yazılımı şu şekilde çalışır:

Uyarlanabilir görünümler

ClickUp Sprint Liste görünümü ile takımlarınızın sprintlerine hızlı bir şekilde genel bakış elde edin

Kanban panoları: Sürükle ve bırak görev kartlarıyla iş akışlarını görselleştirin, Scrum ve Kanban metodolojileri için idealdir

Sprint görünümü: İşleri zaman kutusuna yerleştirilmiş yinelemelere ayırın, sprint burndown ve grafiklerle ilerlemeyi izleyin ve sprint burndown birikimlerini verimli bir şekilde yönetin

Liste görünümü: ClickUp Görünümleri'nin net son tarihleri ve bağımlılıkları ile görevleri önceliklendirin, çevik ve şelale yaklaşımları için uygundur

Esnek özelleştirme

Takımların aynı sayfada ve aynı görünümde çalışmasını sağlamak için ClickUp'ta görevlere ve listelere gerekli Özel Alanları ekleyin

Özelleştirilebilir iş akışları: Özel çevik uygulamalarınıza ve takım ihtiyaçlarınıza uygun özel iş akışları tasarlayın

Özelleştirilebilir Gösterge Panelleri: Görev durumunu, sprint verilerini, takım hedeflerini vb. görselleştirmek için bileşenler ekleyerek, ilgili metrikler ve veri görselleştirme öğeleriyle kişiselleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun.

Özel alanlar: ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı ile projelerinize, ürün yöneticilerinize ve iş akışlarınıza özgü belirli veri noktalarını yakalayın

Güçlü entegrasyonlar

Platformlar arasında geçiş yapmaktan kaçının ve ClickUp'ın Github entegrasyonunu kullanarak bir görev içinde bir dal veya yeni bir çekme talebi oluşturun

ClickUp'ı popüler çevik araçlarla ve favori mesajlaşma ve işbirliği yazılımlarınızla da entegre edebilirsiniz. ClickUp'ı Jira yazılımı veya alternatifleriyle bağlayın ya da GitHub ve GitLab'ı entegre ederek sürekli entegrasyon, kesintisiz veri akışı ve birleşik yönetim elde edin

Verimlilik artışı

ClickUp'ın Otomasyon oluşturucu ile tüm takım için tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirin: Belirli etkinlikler veya koşullar tarafından tetiklenen tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel işleri azaltın

İletişimi merkezileştirin: Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı sohbet özelliğini kullanarak ClickUp içinde işbirliği yapın, böylece birden fazla iletişim platformuna ihtiyaç duymayın

İşbirliği özellikleri

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin ve güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın

Gerçek zamanlı işbirliği: Görevleri düzenleyin, yorumlar bırakın ve güncellemeleri anında paylaşarak takım uyumunu ve şeffaflığı artırın

Takım rolleri ve izinleri: Takım üyelerine ihtiyaçlarına ve sorumluluklarına göre belirli roller ve izinler atayın

Hedef belirleme ve izleme: Sprintler ve projeler için net hedefler belirleyin, ilerlemeyi görsel olarak izleyin ve ClickUp Sprint'ler ile başarıları birlikte kutlayın

Gelişmiş raporlama ve analiz

ClickUp Brain ile belirli bir süredeki görev etkinliklerini hızlıca özetleyin ve görev sahibi, son teslim tarihi, yorumlar ve çok daha fazlası hakkında özel sorular sorun

Raporlar oluşturun: Özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleriyle proje ilerlemesini, takım performansını ve anahtar metrikleri izleyin

Trendleri ve darboğazları belirleyin: Veri görselleştirmelerinden değerli içgörüler elde ederek iyileştirme alanlarını belirleyin

Veriye dayalı karar verme: Sprint planlaması, kaynak tahsisi ve genel süreç optimizasyonu için verileri kullanın

Çevik Gösterge Panelleri nedir?

Çevik gösterge panelleri, çevik metodolojiler kullanan proje yöneticileri ve yazılım geliştirme takımları için görsel kontrol merkezleri gibidir. Yazılım geliştirme iş akışınıza derinlemesine dalar ve anahtar metrikler, ilerleme, yüksek öncelikli sorunlar ve potansiyel darboğazlar hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı bir görünüm sunar.

Çevik bir gösterge paneli, projenizin durumuna şeffaflık getirir. Takımın performansına ve sprint ilerlemesine ilişkin görünürlüğü artırarak, verilere dayalı daha iyi kararlar almanızı sağlar.

Çevik takım gösterge panelleri, analitik ve görselleştirme öğelerini kullanarak dağınık verilerinizi kolayca anlaşılabilir bir biçimde sunar. Takımınızda veri uzmanı olmayanlar bile bilgileri hızla kavrayabilir.

Ayrıca, çevik ilkelere uygun anahtar performans göstergelerini (KPI'lar) izlemek için çevik gösterge panellerini kullanarak hız, bitirme oranı ve teslim süresi gibi takımınızın ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dahası, çevik gösterge panelleri belirli takım ihtiyaçlarına ve iş akışlarına oldukça uyarlanabilir. Gerçek zamanlı güncellemelere ve bilgilere erişmek için bunları mevcut proje yönetimi araçlarınıza ve diğer veri kaynaklarına entegre etmeniz yeterlidir.

Yazılım geliştirme projelerini yönetmek için çevik şablonlara sahip bir gösterge paneli kullanmanın kullanışlı avantajları vardır, örneğin:

Tüm geliştirme projesine 360° yüksek düzeyde genel bakış

Kolay anlaşılır veri görselleştirme öğeleri

Geliştirme ilerlemesi ve takım performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler

Tüm takım için tek bir doğru kaynak

Ayrıca, diğer takım üyelerinin ilerlemesini engellemeden önce kaynak kısıtlamalarını, kapsam değişikliklerini ve ş Akışı engellerini hızlı ve kolay bir şekilde belirleyip çözebilirsiniz. Sorunları proaktif bir şekilde çözmek ve maliyetli gecikmeleri önlemek için gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

Çevik Gösterge Panellerinin Anahtar Özelliklerini Anlama

Çevik gösterge panelleri, scrum takımlarının işlerini çeşitli şekillerde bölümlere ayırmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, hız izleme, takımınızın sprintler boyunca iş teslim etme yeteneğini izlemeyi basitleştirir. Benzer şekilde, sprint hedef yakma, mevcut sprint ve mevcut sprintte kalan süreye göre hedeflere doğru ilerlemeyi görselleştirmeye yardımcı olur. Ve bunun gibi daha birçok öğe vardır.

Scrum'ın anahtar unsurlarının çevik bir gösterge panelinde genellikle nasıl temsil edildiğini ve bunların faydalarını bu ayrıntılı açıklamaya göz atın:

Sprint biriktirme: Bu genellikle bir liste veya Kanban panosu olarak görüntülenir ve kalan iş öğelerini, durumlarını (ör. Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı) ve tahmini çabayı gösterir. Sprint iş yükü konusunda şeffaflık sağlar, görevlerin önceliklendirilmesini kolaylaştırır ve sprint hedeflerinize yönelik ilerlemeyi vurgular

ClickUp'ta düzenli bir sprint backlog öğeleri listesi ile sprint hedefinize ulaşın.

Burn-down grafiği: Bu çizgi grafiği, sprintte kalan süreye göre kalan işi (genellikle hikaye puanları) gösterir. Grafik, sprint ilerlemenizi görsel olarak izler, olası engelleri belirler ve sprintin tamamlanmasını sağlamak için proaktif ayarlamalar yapılmasına olanak tanır

ClickUp'ın Sprint Raporlama Kartlarındaki Burndown Grafiği, daha derinlemesine analizler için verilerinizi daha ayrıntılı bir şekilde incelemenize yardımcı olabilir

Hız: Bu, sprint başına tamamlanan ortalama iş miktarını gösteren bir sayı veya grafik olarak görüntülenebilir (ör. günlük hikaye puanları). Takım kapasitenizi değerlendirmenize, gelecekteki performansı tahmin etmenize ve verimlilik iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur

ClickUp'ta sprint başına işlerinizi ortalama tamamlanma oranını ölçerek gelecekteki sprintler için daha iyi tahminler yapın.

Döngü süresi: Genellikle grafik veya histogram olarak görselleştirilen bu süre, bir iş öğesinin (ör. hikaye) tamamlanması için gereken ortalama süreyi gösterir. İş akışındaki darboğazları belirlemeye, görev yönetimini optimize etmeye ve genel takım verimliliğini artırmaya yardımcı olur

ClickUp'taki otomatik gösterge panelleri, takımın ilerlemesi, kapasitesi ve daha fazlası hakkında zengin bilgiler sunar.

Teslim süresi: Bir iş öğesinin başlangıcından tamamlanmasına ve yayınlanmasına kadar geçen toplam süreyi gösterir. Teslimat gecikmelerini belirlemek, yayın süreçlerini optimize etmek ve pazara sunma süresini iyileştirmek için çok önemlidir

ClickUp ile görevlerin oluşturulduğu ve başlatıldığı andan itibaren tamamlanana kadar geçen süreyi izleyebilirsiniz

Engeller: Genellikle bir liste veya Kanban panosu olarak sunulan bu özellik, ilerlemeyi engelleyen sorunları, sorumlu takımları ve çözüm durumunu izlemeye yardımcı olur. Engeller konusunda şeffaflığı artırır, zamanında müdahale ve çözümü kolaylaştırır ve genel olarak sprintlerin sorunsuz yürütülmesini sağlar

Geriye dönük içgörüler: Bunlar, geçmiş sprint geriye dönük değerlendirmelerinden elde edilen anahtar çıkarımları, eylem öğelerini ve ilerleme güncellemelerini içerir. Geriye dönük değerlendirmeler, sürekli öğrenmeyi teşvik eder, yansıtmayı destekler ve geçmiş deneyimlere dayalı iyileştirmeleri uygulamanıza yardımcı olur. Tamamlanan sprintten elde edilen içgörüleri derlemek için Bunlar, geçmiş sprint geriye dönük değerlendirmelerinden elde edilen anahtar çıkarımları, eylem öğelerini ve ilerleme güncellemelerini içerir. Geriye dönük değerlendirmeler, sürekli öğrenmeyi teşvik eder, yansıtmayı destekler ve geçmiş deneyimlere dayalı iyileştirmeleri uygulamanıza yardımcı olur. Tamamlanan sprintten elde edilen içgörüleri derlemek için ClickUp'ın Sprint Geriye Dönük Değerlendirme Beyin Fırtınası Şablonu gibi şablonları da kullanabilirsiniz.

Bu şablonu indirin Çevik retrolarınız için bu ClickUp Sprint Retrospektif şablonunu kullanın ve elde ettiğiniz içgörüleri daha sonraki sprint planlamalarında kullanın

Çevik gösterge panelleri, çeviklik yolculuğunuzu optimize etmek için gerçek zamanlı içgörüler ve eyleme geçirilebilir verilerle verimliliğinizi ve performansınızı artırır. Hız, döngü süresi, teslim süresi ve bitirme süresi gibi temel metrikleri izlerken, metriklerinizi benzersiz iş akışınızı veya takım dinamiklerinizi yansıtacak şekilde özelleştirmeyi unutmayın.

Ayrıca, gösterge panelleri sprint sağlığı ve anahtar metriklerdeki eğilimleri zaman içinde izlemenize ve iyileştirme alanlarını vurgulamanıza yardımcı olur. Sprint sağlığı ve tamamlanma verilerini analiz ederek gelecekteki kapsamı ve kaynak tahsisini optimize performans için ayarlayabilirsiniz.

ClickUp ile Çevik Süreçlerinizi Dönüştürün

Çevik gösterge panelleri sayesinde projenizin durumunu ve hedeflerinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Tahminlere değil, içgörülere dayanarak projenizi yönlendirin!

Takımlar arasında veriye dayalı karar almayı teşvik etmek için gerçek zamanlı görünürlük gerekir. Çevik gösterge panelleri, performans ölçümleri, darboğaz tanımlayıcılar ve proje izleme cihazları için görev kontrol merkezlerinizdir. Zorlukları önceden tahmin edin, iş akışlarınızı optimize edin ve hedeflerinize daha hızlı ulaşırken süreçleri sürekli iyileştirin.

Gelecekte, çevik gösterge panellerinin geleceği umut verici görünüyor. Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, proaktif içgörüler için tahmine dayalı analitik sağlayacaktır. Ayrıca, yeni nesil geliştirme araçları ve otomasyon platformlarıyla entegrasyon, veri toplama ve analizini kolaylaştırarak manuel çabayı azaltacaktır.

Daha da önemlisi, çevik yaklaşımlara odaklanma, bireysel roller ve tercihler için kişiselleştirilmiş gösterge panellerine kayacaktır. Çevik metodolojiler geliştikçe, bunların eşlikçileri olan çevik gösterge panelleri de gelişecektir.

Ancak unutmayın, çevik gösterge panelleri çevik yolculuğunuzda araçlar ve ortaklardır. Mühendislik ekibi tarafından otomatik test stratejilerine tutarlı ve yeterli yatırım yapmak çevikliği mümkün kılar. ClickUp'ı deneyin ve çevik iş akışlarınızın yeni başarı zirvelerine ulaşmasını izleyin.

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Sık sorulan sorular

1. Çevik gösterge paneli nedir?

Çevik gösterge paneli, çevik yazılım geliştirme projelerinin ilerlemesi, durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayan anahtar metrikleri ve veri noktalarını temsil etmek için sezgisel veri görselleştirme öğeleri kullanır.

Takımınız için bir kontrol merkezi görevi görür, şeffaflık sağlar, işbirliğini kolaylaştırır ve veriye dayalı karar almayı yönlendirir.

2. Scrum gösterge paneli nedir?

Çevik gösterge paneli ile yakından ilişkili olan Scrum gösterge paneli, Scrum çerçevesiyle ilgili gerçek zamanlı içgörüler ve veri noktaları sağlar.

Scrum takımlarının sprintler içindeki ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olan görsel bir araçtır ve takımların bilgili kalmalarını, etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını ve veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.

3. Sprint gösterge paneli nedir?

Sprint gösterge paneli, çevik proje yönetimi çerçevesi içinde belirli bir sprintin ilerlemesiyle ilgili gerçek zamanlı içgörüler ve veri noktaları sunmak için tasarlanmış özel bir çevik gösterge paneli türüdür.

Sprint takımı için görsel bir komut merkezi görevi görür ve takımın ilerlemesini izlemesine, olası engelleri belirlemesine ve sprint hedeflerine ulaşmak için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.