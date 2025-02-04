en İyi 10 Gösterge Paneli Yazılımı (İncelemeler, Özellikler ve Fiyatlandırma)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Gösterge Paneli Yazılımı Nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Gösterge paneli yazılımı, takımlara ve temsilcilere önemli iş bilgilerini sağlar, büyük verileri daha küçük ve anlaşılması kolay bilgilere sıkıştırır. " } } ] }

Günlük görevleri veya çevik projeleri yönetiyor olun, her şeyin plana göre ilerlediğinden emin olmak için performanslarını izlemeniz gerekir.

Neyse ki, doğru gösterge paneli yazılımıyla, çok fazla para harcamadan trendleri belirleyebilir, darboğazları tespit edebilir ve verilere dayalı tahminlerde bulunabilirsiniz.

Bu makalede, gösterge paneli yazılımının ne olduğunu ele alacak ve projelerinizi kolayca yönetmenizi sağlayacak on gösterge paneli aracını öne çıkaracağız.

Gösterge Paneli Yazılımı Nedir?

Gösterge paneli yazılımı, takımlara ve temsilcilere önemli iş bilgilerini sağlar, büyük verileri daha küçük ve anlaşılması kolay bilgilere sıkıştırır.

Temsilcileriniz bu yeni bilgileri kullanarak görevleri hatasız bir şekilde tamamlayabilir.

BI gösterge paneli (iş zekası gösterge paneli) güncel bilgileri ve eğilimleri, gösterdiği için iş kullanıcıları bu verileri performansı izlemek ve ölçmek ve bilinçli iş kararları almak için kullanabilir.

Nasıl?

Örneğin, yöneticiler bir proje gösterge paneli kullanarak işin durumunu izleyebilir ve büyümeye zarar veren alanları belirleyebilir. Bu iş için bir veri bilimcisi tutmanıza gerek kalmaz. ?

Operasyonel ekipler, operasyonel gösterge panellerini kullanarak verimliliği bozmadan darboğazlara müdahale edebilir.

Benzer şekilde, finans takımları da bu verileri kullanarak satış ve gelir tahminlerinde bulunabilir.

Ve elbette, casus ajansları bu verileri tüm görevlerini takip etmek için kullanabilir!

Bir Gösterge Paneli Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Veri birleştirme: Birden fazla veri kaynağından gelen verileri birleştirerek en önemli bilgileri görün. Örneğin, Birden fazla veri kaynağından gelen verileri birleştirerek en önemli bilgileri görün. Örneğin, anahtar performans göstergelerine (KPI) ulaşma yolunda kaydettiğiniz ilerleme

Veri detaylandırma: grafikler ve diğer görseller kullanarak genel bir bakıştan verilerin daha ayrıntılı bir görünümüne geçin

Özelleştirmeler: çok sayıda yazı tipi, renk, arka plan, bileşen ve daha fazlasını kullanarak gösterge panelinizi kendinize göre özelleştirin ?

İşbirliği araçları: takım arkadaşlarınız ve müşterilerinizle yorum yapıp veri paylaşarak gösterge panellerinde birlikte çalışın

Mobil kullanılabilirlik: performansınızı izleyin ve hareket halindeyken verilerinizden haberdar olun

Veri güvenliği: rol tabanlı izinler, parola koruması ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanarak iş bilgilerinizi kilitleyin

Unutmayın, çok yönlü bir gösterge paneli aracına sahip olmak, çok yönlü ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edeceğiniz anlamına gelir!

En İyi 10 Gösterge Paneli Yazılımı

Verileri toplamanıza ve bir gizli ajan gibi analiz etmenize yardımcı olacak on gösterge paneli yazılımı:

Tüm cihazlardan ClickUp'a erişin

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki süper verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi yazılımıdır.

Aynı zamanda 2024'ün en iyi gösterge paneli yazılımıdır ve her türlü iş senaryosu için Gösterge Panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

En önemli iş analizlerine ilişkin içgörüler elde etmenize yardımcı olacak 50'den fazla bileşen özelleştirmesi ile, herhangi bir iş sürecinin performansını kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Kaynak yönetiminden müşteri raporlamasına kadar, bu Gösterge Panelleri tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

Gösterge Panelleri ile tüm işlerinizi üst düzey bir genel bakışta bir araya getirin

Üç aylık hedeflerinizi değerlendirmenize, projelerde izlenen zamanı görmenize, potansiyel darboğazları tespit etmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için ClickUp Dashboards kullanabilirsiniz. ?

ClickUp'taki gösterge panelleri, KPI'larınızı ve iş metriklerinizi daha iyi anlamanıza da yardımcı olur.

Nasıl?

KPI Gösterge Paneli, karmaşık verileri basit grafiklere ve çizelgelere ayırır. Bu sayede, Gösterge Panelleri veri analizini sizin ve temsilcileriniz için daha erişilebilir hale getirir.

ClickUp ayrıca gösterge panelinizi aşağıdaki gibi özel grafiklerle özelleştirmenize olanak tanır:

Çizgi grafiği: özel bir çizgi grafiği oluşturarak istihbaratınızdaki eğilimleri belirleyin

Çubuk grafik: zaman içinde suç oranlarındaki değişiklikleri görmek için çubuk grafikleri kullanın

Pasta grafik: özel bir pasta grafik kullanarak istihbarat ajansınızın giderlerini haritalandırın

ClickUp, izinleri ayarlayarak gösterge panellerinizi güvence altına almanızı sağlar.

Ön tanımlı olarak, Gösterge Panelleri gizli olarak sınıflandırılır ve yalnızca sizin tarafınızdan görülebilir. Ancak bunları takımınızdaki herkesle paylaşabilir veya Gösterge Panelinizi ofiste tam ekran modunda görüntülemeyi seçebilirsiniz!

Diğer önemli ClickUp özellikleri

Görünümler: İş yükü, Box, Pano ve Gantt görünümlerinde iş performansınızı görüntüleyin

Görev durumları: işlerinize farklı aşamalar ekleyerek ilerlemeyi doğru bir şekilde izleyin

Görevleri atayın: takım arkadaşlarınıza görevler atayarak takımınızın takım arkadaşlarınıza görevler atayarak takımınızın iş yükünü izleyin

Yerel zaman takibi: herhangi bir cihazdan zamanı başlatın ve durdurun ve faturalandırılabilir saatler dahil tüm zaman girdilerinizden raporlar oluşturun

takımınız için bir KPI belirleyin ve iş metriklerinize yönelik ilerlemeyi izleyin ClickUp Hedefleri:takımınız için bir KPI belirleyin ve iş metriklerinize yönelik ilerlemeyi izleyin

önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız önemli işlere odaklanabilir Otomasyonlar:önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız önemli işlere odaklanabilir

ClickUp görevleri ve projeleri hakkında nasıl ve ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi seçin Özel Bildirimler:ClickUp görevleri ve projeleri hakkında nasıl ve ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi seçin

Hesaplama Bileşeni : Bazı hesaplamalar mı yapmanız gerekiyor? Endişelenmeyin, bize güvenebilirsiniz! Bu bileşen ile finans takımınızın ihtiyaç duyduğu tüm sayısal verileri elde edin

Tablo Bileşenleri: takımınızın performansını, en çok görevi kimin tamamladığını ve kimin geride kaldığını görün

Şablonlar: Bir sonraki projeniz için Bir sonraki projeniz için ClickUp'ın Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonunu kullanın

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada (henüz) zaman çizelgesi görünümü yok

ClickUp'ın yol haritasına göz atarak bu tür küçük dezavantajları nasıl giderdiğimizi görün .

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri

2. Klipfolio

klipfolio aracılığıyla

Klipfolio , gösterge paneli şablonları içeren bir veri analizi platformudur. Formüllerini, veri modelleme ve makine öğrenimi işlevlerini kullanarak teknik becerilerinizi sergileyebilirsiniz.

Ne yazık ki, Klipfolio'nun temel planı yalnızca bir saatlik veri yenileme hızı sunuyor ve takımınızın hissettiklerini şöyle:

Klipfolio'nun anahtar özellikleri

Müşteri ve takım raporlaması için özel gösterge panelleri oluşturun

İçerik etkinliği, sosyal medya performansı ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş gösterge panelleri

Gösterge paneli temalarını, önceden oluşturulmuş veri görselleştirme araçlarını ve daha fazlasını destekler

Veri analizini otomatikleştirerek zaman kazanın

Klipfolio'nun artıları

Zaman içinde verileri izleyerek geçmiş veri eğilimlerini kolaylıkla belirleyebilir

İstediğiniz verileri görüntülemenize yardımcı olan güçlü veri filtreleme seçenekleri

Basecamp 3 , Asana ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre olur

Klipfolio sınırlamaları

Ücretsiz planın 10 gösterge paneli sınırı vardır

Grafikler oluşturmak zor olabilir ve bazen programlama becerileri gerektirir

Zaman çizelgesi verilerini üç aylık artışlarla görüntüleyemiyorum

Klipfolio fiyatlandırması

Klipfolio, işletmeler için dört fiyat planı sunar. Planlar aylık 99 $'dan başlar.

Klipfolio kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

3. TruOI

via TruOI

TruOI, eski adıyla iDashboards , operasyonel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir veri görselleştirme aracıdır. Bu uygulama, Airtable, Google Arama, Instagram ve daha fazlası gibi popüler kaynaklardan gelen verileri birleştirmenize olanak tanır.

Ancak, genel erişim lisansı gibi temel özellikler yalnızca premium eklentiler olarak sunulmaktadır.

İşte, gösterge panellerini müşterilerinizle paylaşmaya çalışırken takımınızın ne kadar sinirleneceği:

iDashboards'un anahtar özellikleri

Sürükle ve bırak işlevine sahip özel gösterge panelleri

Çeşitli grafik ve şablonları destekler

Detaylandırma özelliği, verilerinizin genel görünümünden ayrıntılı bilgilere geçmenizi sağlar

Rol tabanlı izinler, hangi bireylerin ve grupların gösterge panellerine erişebileceğini, düzenleyebileceğini veya görüntüleyebileceğini kontrol eder

iDashboards artıları

Sağlık, insan kaynakları veya pazarlama gösterge panelleri oluşturabilir

Mobil cihazlarda (iOS ve Android) kullanılabilir

Grafiklerinize ve gösterge panellerinize renkler, arka planlar, uyarılar ve daha fazlasını ekleyin

iDashboards sınırları

Form oluşturucu yalnızca premium eklenti olarak mevcuttur

Grafikleri yapılandırmak için biraz kodlama deneyimi gerekir

Görev atama ve görev öncelikleri gibi görev yönetimi özellikleri yoktur

iDashboards fiyatlandırması

iDashboards hem bulut hem de şirket içi seçenek sunar. Fiyatlandırma için iDashboards'tan özel bir teklif isteyin.

iDashboards kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

4. Zoho Analytics

zoho Analytics aracılığıyla

Zoho Analytics bir iş zekası ve analiz aracıdır. Bu gösterge paneli uygulaması, Zia adında havalı ve akıllı bir asistan içerir. Ona sorular sorun, cevapları rapor formunda alın. ?

Ancak, uygulamanın bazı gelişmiş raporlama özellikleri teknik beceri gerektirir.

Ve hayır, Zia bu konuda size yardımcı olamaz.

Zoho Analytics'in anahtar özellikleri

Grafikler, bileşenler, pivot tablolar ve tablo görünümleriyle iş gösterge panelinizi özelleştirin

Veri uyarıları, verilerinizde ani artışlar veya diğer değişiklikler olduğunda sizi bilgilendirir

Harita grafikleriyle ülkeler arasında anahtar metrikleri karşılaştırın ve analiz edin

Bulut veritabanlarından verileri kolaylıkla içe aktarın

Zoho Analytics'in artıları

Satış, finans ve pazarlama fonksiyonlarınız için analitik desteği

Özet görünüm, pivot görünüm, gösterge panelleri ve daha fazlası gibi paylaşılan görünümler gerçek zamanlı yorumlar ekleyebilirsiniz

Salesforce CRM, Google Analytics, Quickbooks ve daha fazlasıyla entegre olur

Zoho Analytics sınırlamaları

Raporlarınıza ekleyebileceğiniz sınırlı sayıda grafiği destekler

Ücretsiz planın iki kullanıcı sınırı vardır

Veri yedekleme ve ekran görüntüsü alma gibi temel veri yönetimi özellikleri yalnızca standart planda mevcuttur

Zoho Analytics fiyatlandırması

Zoho Analytics'in dört fiyat planı vardır. Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar.

Zoho Analytics kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

5. DashThis

dashThis aracılığıyla

DashThis, pazarlama verilerini tek bir yerde birleştiren ve paylaşan bir araçtır. SEO, PPC, sosyal medya ve e-posta gibi kanallarda kullandığınız tüm pazarlama araçlarını bağlayarak raporlarınızı merkezileştirebilirsiniz.

Sürükle ve bırak gösterge paneli oluşturucusunu kullanarak, takımınızın görmek istediği KPI'ları ve metrikleri ekleyebilir ve raporlama şablonlarını kullanarak işleri hızlandırabilirsiniz.

DashThis'in anahtar özellikleri

36'dan fazla pazarlama aracıyla bağlantı kurar

Gösterge panelleri için paylaşılabilir URL'ler oluşturun

Farklı kanallar, sektörler ve kullanım örnekleri için raporlama şablonları

Tüm planlarda sınırsız veri kaynağı ve kullanıcı

DashThis artıları

Sezgisel sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü kullanımı çok kolaydır

SEO, PPC, sosyal medya ve daha fazlasını içeren çeşitli kanalların pazarlama verilerini kapsar

Google Analytics, Search Console, Semrush, Facebook Ads, Mailchimp ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre olur

DashThis sınırlamaları

Daha az popüler araçlarla entegre edilemeyebilir

En az 3 gösterge paneli, tek başına çalışan kullanıcılar için ideal olmayabilir

Ücretsiz sürüm yok

DashThis fiyatlandırma

DashThis, işletmeler için dört fiyat planı sunar. Bireysel planlar aylık 33 $'dan başlar.

DashThis kullanıcı değerlendirmeleri

G2 : 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

6. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet gösterge panelleri, otomasyon, işbirliği araçları ve daha fazlasını içeren bir veri görselleştirme aracıdır.

Bu gösterge paneli oluşturma aracı Excel'e benzese de, Excel'in en popüler formüllerinden bazıları Smartsheet'te çalışmaz.

Peki, bu veri görselleştirme aracı ne kadar Excel-lent?

Akıllı olalım ve öğrenelim ?:

Smartsheet'in anahtar özellikleri

Sayfalarınız ve raporlarınızdan canlı verileri gösteren gösterge panelleri oluşturun

Özel renkler ve arka planlarla gösterge panellerini özelleştirin

Izgara, kart, Gantt ve takvim görünümleri dahil olmak üzere birden fazla proje görünümüyle işlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin

Takımları bilgilendirmek için raporları paylaşın, gönderin ve yayınlayın

Smartsheet'in artıları

Gösterge panellerinizin yenilenme sıklığını seçerek yeni verileri istediğiniz zaman görüntüleyin

IOS veya Android cihazınız ve tabletinizle hareket halindeyken verileri görüntüleyin ve güncelleyin

Belge işbirliği ve etkinlik günlükleri gibi proje yönetimi özelliklerini destekler

Smartsheet sınırlamaları

Temel planda kullanıcı yönetimi kontrolleri mevcut değildir

Otomatik kaydetme fonksiyonu yok

Eski kullanıcı arayüzü

Smartsheet fiyatlandırması

Smartsheet'in iki fiyat planı vardır. İş Planı aylık 25 $'dan başlar.

Smartsheet kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

En iyi Smartsheet alternatiflerine göz atın.

7. Google Data Studio (Looker Studio)

google Data Studio aracılığıyla

Looker Studio, eski adıyla Google Data Studio , özel analitik gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Takım arkadaşlarınızla veya şirket dışındaki kişilerle tek bir rapor üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışabilirsiniz.

Ancak, uygulama karmaşık analizler için gerekli olan gelişmiş gösterge paneli raporlama özelliklerinden yoksundur. Örneğin, gösterge panelini veya rapor görünümünü otomatik olarak yenilemek için yerleşik bir özellik yoktur.

Sanırım her şeyi manuel olarak yenilemeniz gerekecek:

Google Data Studio'nun anahtar özellikleri

YouTube kanal raporları, Google Ads genel bakış ve daha fazlası için şablonlar

Verilerinizin boyutlarını ve metriklerini grafikler ve çizelgeler için güçlü yapı bloklarına dönüştürür

Tüm Data Studio raporlarınızı ve gösterge panellerinizi paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Logolar, simgeler ekleyebileceğiniz, arka planı değiştirebileceğiniz ve daha fazlasını yapabileceğiniz özelleştirilebilir gösterge panelleri

Google Data Studio artıları

Kullanımı kolay

Formüllerin veri kaynağındaki alanları, metinleri ve sayısal değerleri içerebileceği hesaplamalar yapın

Çubuk grafikler, pasta grafikler, tablolar, ısı haritaları ve daha fazlasını destekler

Google Data Studio sınırlamaları

Zaman takibi için entegrasyonlara dayanır

Karmaşık görev yönetimi için uygun değildir

Google dışındaki veri kaynaklarını çekmek için ücretli bağlayıcılara mı ihtiyacınız var?

Google Data Studio fiyatlandırması

Google Data Studio tamamen ücretsizdir.

Google Data Studio kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Domo

Via Domo

Listede sıradaki uygulama Domo. Bu uygulama, kullanıcıların her yerden verileri entegre etmelerine ve kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturmalarına olanak tanıyan, düşük kodlu bir veri platformudur. Domo, verilerinizi birbirine bağlayarak ve size gerçek zamanlı içgörülere erişim sağlayarak raporlama sürecini basitleştirir, hem de tüm bunları basit bir arayüzde.

Domo'nun anahtar özellikleri

1.000'den fazla önceden oluşturulmuş konektörle entegre olur ve verilerinize bağlanmak için yüzlerce başka yol sunar

Veri görselleştirmeleri için 150'den fazla grafik türü arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak kolayca özel bir gösterge paneli oluşturun

7.000'den fazla özel haritayı keşfedin veya birkaç tıklamayla kendi haritalarınızı yükleyin

Domo'nun artıları

Gerçek zamanlı raporlama

Mobil uygulamada mevcuttur

Derinlemesine inceleme yolları, kullanıcıların karmaşık, hiyerarşik verilerle çalışırken daha ayrıntılı bilgiye ulaşmalarını sağlar

Domo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir; yazılımda gezinmek bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Fiyatlandırma planları pahalıdır

Domo fiyatlandırması

Domo ücretsiz deneme sürümü sunmaktadır. Ücretli planlar için web sitesini ziyaret ederek fiyat teklifi alın

Yellowfin

via Yellowfin

Yellowfin, kullanıcıların Temel Performans Göstergelerini (KPI) iletişime geçip izlemelerine ve çeşitli veri kaynaklarından birden fazla görselleştirme ve tablo getirerek iş performanslarına ilişkin üst düzey bir genel bakış oluşturmalarına olanak tanıyan bir başka İş Zekası (BI) aracıdır. Bu araç, işletmelerin ürünlerine kolayca analitik eklemelerine yardımcı olmak için önceden oluşturulmuş gösterge panelleri ve kullanıcı dostu hizmet raporlama özellikleri sunar.

Yellowfin'in anahtar özellikleri

Otomatik analiz, müşterilerinizin verilerini otomatik olarak analiz eder ve değişiklikler hakkında onları bilgilendirir

Veri hikayeleri ve sunumları, grafikleri ve tabloları son kullanıcılarınızın kolayca anlayabileceği biçimlerde anlatımlarla birleştirmenize olanak tanır

Özel JavaScript görselleştirmeleriyle verileri etkili bir şekilde iletin

Yellowfin'in artıları

Eklenti gösterge panelleri, önceden oluşturulmuş entegre gösterge panellerini uygulamanıza eklemenizi sağlar

Self Servis BI, müşterilerin kendi özel raporlarını oluşturmalarını sağlar

Yellowfin'in basit API'sini kullanarak, minimum kodla yazılımınıza raporlar, grafikler ve gösterge panelleri ekleyin

Yellowfin sınırlamaları

SQL'e aşina olmayanlar için öğrenme eğrisi dik

Gösterge panelleri oluşturmak ve düzenlemek bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

Planlar pahalı olabilir

Yellowfin fiyatlandırması

Enterprise Analytics ve Embedded Analytics için fiyat teklifi almak üzere Yellowfin ile iletişime geçin

DataBox

DataBox aracılığıyla

DataBox, kullanıcıların KPI gösterge panelleri oluşturmasına ve tüm performans verilerini tek bir yerde birleştirmesine olanak tanıyan bir iş analizi platformudur. Verilerinizi kolayca bağlamanıza, raporlar oluşturup paylaşmanıza, eğilimleri izlemenize ve tüm bunları DataBox içinde keşfetmenize yardımcı olacak raporlar, metrik izleme, iş hedefi izleme, TV gösterge panelleri, veri hesaplamaları ve daha birçok özellik sunar.

DataBox'ın anahtar özellikleri

Gösterge Paneli Tasarımcısı ile anlamlı ve özel gösterge panelleri oluşturun

Gösterge Paneli Rapor Düzenleyicisini kullanarak hızlı ve özelleştirilmiş sunum benzeri raporlar oluşturun

Data Story slaytlarını kullanarak verilerinizden haberdar olun

DataBox'ın artıları

DataBox, tüm verilerinizi tek bir yerde bağlamanıza ve birleştirmenize yardımcı olmak için 75'ten fazla yerel entegrasyon sunar

Uzmanlar ve ajans ortakları tarafından oluşturulan 200'den fazla hazır rapor ve gösterge paneli örneğine göz atın

Sürükle ve bırak formül oluşturucu, herhangi bir veri kaynağından yeni metrikleri kolayca hesaplamanızı sağlar

DataBox sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir; bazı kullanıcılar arayüzün hantal olduğunu bildirmiştir

Bireysel kullanıcılar için fiyatlandırma planı yoktur, sadece küçük takımlar için vardır ve bu da bir kullanıcı için pahalıdır

Raporlama seçeneklerinin bazı kullanıcılar tarafından sınırlı bulunduğu belirtilmiştir

DataBox fiyatlandırması

DataBox, Sonsuza Kadar Ücretsiz bir plan sunar ve ücretli planlar aylık 72 $'dan başlar

Takımınız için En İyi Proje Gösterge Paneli Yazılımını Seçin

Gösterge paneli yazılımı, takımlara ve proje yöneticilerine işlerin nasıl gittiğine dair genel bir bakış sunar.

Gösterge panelinizdeki verileri kullanarak, sorunları ortaya çıkmadan önce çözebilir, iş akışlarını iyileştirebilir ve ilerlemenizi doğru bir şekilde izleyebilirsiniz.

Peki James Bond herhangi bir istihbarat aracına güvenir mi, yoksa mükemmel bir kaynağa mı güvenir?

Aynı şey, şirketinize getirmek için seçtiğiniz gösterge paneli yazılımı için de geçerlidir.

Düşük kaliteli bir araca mı güveneceksiniz yoksa ClickUp gibi güçlü bir gösterge paneli yazılımı mı kullanacaksınız?

Sprintleri izlemenize yardımcı olmaktan üç aylık hedeflerinizi planlamanıza, görüntülemenize, izlemenize ve değerlendirmenize kadar, ClickUp en gelişmiş gösterge paneli yazılımıdır.

Şirketiniz hakkında her şeyi öğrenmek için ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

İlgili okumalar: