2025'te İzlemeniz Gereken 15 Çevik Metrik ve KPI

Takımınız yeni bir ürün piyasaya sürüyor, mevcut özellikleri güncelliyor veya çevik bir dönüşüm geçiriyor olsun, performansı izlemeniz gerekir.

İşte burada çevik metrikler ve KPI'lar devreye girer.

Bunlar, geliştirme takımınızın yol göstericisi olacaktır. Çevik metrikler ve KPI'lar, takımınızın performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlar ve ilerlemeyi engelleyebilecek potansiyel engelleri önceden gösterir.

İzlemeniz gereken en önemli 15 çevik metrik ve KPI hakkında bilgi edinmek ve bunları ClickUp kullanarak nasıl izleyeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Çevik Metrikler nedir?

Çevik metrikler, belirlenen karşılaştırma ölçütlerine göre takımınızın ilerlemesini, performansını ve etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olan ölçülebilir veri noktalarıdır.

Çevik takımlar için bu metrikler niteliksel ve niceliksel olabilir. Organizasyon ve çevik geliştirme takımının hedeflerine göre değişiklik gösterebilirler, ancak iki soruyu yanıtlarlar:

Yinelemeleriniz değer katıyor mu/etki yaratıyor mu?

Ürününüz zaman içinde müşteriye daha fazla değer katıyor mu?

Çevik bir proje için Scrum takımının metrikleri sprint burndown ve hızdır, Kanban takımları için ise çevik metrikler iş hacmi ve devam eden işlerin izlenmesidir.

Çevik KPI'lar nedir?

Çevik KPI'lar, çevik projenizin başarısının en kritik yönlerini sprint veya yinelemeler formunda ölçmeye odaklanan çevik metriklerdir. Çevik metrikler daha geniş bir veri noktası kümesi sağlarken, KPI'lar proje hedeflerinizle bağlantılı anahtar göstergeleri vurgular.

Çevik KPI'ların anahtar noktalarının kısa bir özeti aşağıda verilmiştir:

Sonuç odaklı: Faaliyet düzeylerinden ziyade sonuçlara odaklanın

Seçici metrikler: Projenin genel durumunu izlemek için çok önemli olan daha küçük bir metrik kümesinden oluşur

Hedefe uyumlu: Anahtar performans göstergeleri, çevik projenin belirli hedef ve amaçlarıyla doğrudan bağlantılıdır

Çevik bir proje yöneticisi olarak, yol haritanızla birlikte ilgili proje metriklerini oluşturur ve izlersiniz. Ayrıca, tüm takımların performansını izlemeli, olası engelleri erken aşamada tespit etmeli ve projenizi başarıya ulaştırmalısınız.

Çevik Metrikleri ve KPI'ları İzlemenin Faydaları

Darboğazları belirleme ve süreçleri kolaylaştırma

Metrikler neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) ortaya çıkarır: Döngü süresi (bir görevi tamamlamak için harcanan ortalama süre), devam eden işler (WIP) ve aktif görevlerin sayısı gibi doğru çevik metrikleri izleyerek yavaşlamaların olduğu veya bir kişinin iş yükünün fazla olduğu alanları belirleyin.

Veriye dayalı kararlar: Bu verileri kullanarak iş akışlarını ayarlayın, görevleri çevik yazılım takımınız arasında yeniden dağıtın veya proje yönetimi için çevik araçlar uygulayarak darboğazları ortadan kaldırın ve takımınızın genel geliştirme sürecini kolaylaştırın.

Kapsam genişlemesini önleyin: Çevik yazılım geliştirme metriklerine ve KPI'lara odaklanmak, projenizin planlanan sınırları aşmasını önler. Bunları kullanarak çevik projenin ilerlemesini izleyin ve sapmaları sorun haline gelmeden giderin.

Görev ve proje tamamlanma oranlarını iyileştirme

İlerlemenin net görünürlüğü: Sprintteki kalan işi görsel olarak gösteren burn-down grafikleri gibi proje metriklerini kullanarak takımınızın performansını ve ilerlemesini izleyin.

Odaklanma ve önceliklendirme: Hız gibi KPI metriklerinden elde edilen içgörülerden (takımınızın her sprintte ne kadarını tamamladığı) yararlanarak, müşteri ihtiyaçlarına ve proje teslim tarihlerine göre etkili bir şekilde plan yapın ve görevleri önceliklendirin.

Takım dinamiklerini ve kaynak tahsisini optimize edin: Çevik performans metriklerini izleyin ve takip edin, takımınızın performansını anlayın, kaynak kullanılabilirliğini optimize edin ve hiçbir şeyin gözden kaçmaması için uyumu sağlayın.

Müşterilere daha iyi ürünler sunun

Kalite kontrol: Hata kaçış oranı gibi metrikleri izleyerek potansiyel sorunları müşteriye ulaşmadan önce tespit edin ve çözün. Kalite kontrolüne odaklanmak, daha iyi ürünler ve nihayetinde daha mutlu müşteriler anlamına gelir.

Zamanında teslimat: Geliştirme sürecinin farklı aşamalarında metrikleri izlediğinizde, projenin son teslim tarihlerine uygun şekilde ilerleyip ilerlemediğini bilirsiniz.

Çevik Metriklerin Farklı Türleri Nelerdir?

Kanban metrikleri Scrum metrikleri Yalın metrikler Bunlar nelerdir? Kanban metrikleri, daha geniş çevik KPI'ların bir parçasıdır ve iş akışı ile görevlerin tamamlanmasına odaklanır. Scrum metrikleri, etkinlik ve verimliliklerini iyileştirmek için izlenen belirli metriklerdir. Yalın metrikler, bir kuruluştan müşterilerine değer akışına odaklanır. Metrikler Verim Döngü süresi Devam eden işler Takımın hızı Sprint burndown Net tavsiye skoru Sağlanan değer Önem Engelleri erken tespit edin, tahminleri iyileştirin ve projeler genelinde verimliliği en üst düzeye çıkarın Takımın etkinliği ve iş yatırım getirisi açısından işlere katkısı hakkında görünürlük sağlar Sürekli akış için çalışan bir sistemdeki performansı ölçerler

Çevik KPI'ları Ayarlama

Hedeflerinizi belirleyin: Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayın. Daha hızlı ürün lansmanları, daha memnun müşteriler veya daha iyi geliştirme kalitesi mi hedefliyorsunuz? Bu hedefleri doğrudan yansıtan KPI'ları seçin

Bir dizi KPI seçin: Çeviklik, geniş bir bakış açısını değer verir. "Hikaye puanları" gibi tek bir yönü izlemek yerine, farklı alanlarda takımınızın performansının tam bir resmini çizen bir dizi metrik seçin

KPI'ların aşırı yüklenmesini önleyin: Takımınızı çok fazla KPI ile aşırı yüklemeyin. Mevcut hedeflerinizle en alakalı 3-5 kritik Takımınızı çok fazla KPI ile aşırı yüklemeyin. Mevcut hedeflerinizle en alakalı 3-5 kritik KPI ve metrik seçin. Bunlar, süreçleri iyileştirmek için içgörüler sağlayan, eyleme geçirilebilir olmalıdır

İlerlemeyi ölçmek için çevik proje yönetimi şablonu kullanın: ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Şablonu , proje ilerlemesinin görünürlüğünü artırmanıza, israfı azaltmanıza, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve sonuçları görselleştirip analiz ederek geliştirme döngünüzde ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çevik Proje Yönetimi Şablonu, çevik iş akışlarınızı destekler ve takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar

İzleme sıklığı: Düzenli bir izleme programı oluşturun — bunları günlük, haftalık veya sprint incelemeleri sırasında mı ölçeceksiniz?

Takım uyumu: Herkesin çevik metriklerin ve KPI'ların önemini anladığından emin olun. : Herkesin çevik metriklerin ve KPI'ların önemini anladığından emin olun. Çevik toplantılar sırasında bunları düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirme alanlarını belirleyin ve yaklaşımınızı uyarlayın. Unutmayın, çeviklik sürekli iyileştirme ile ilgilidir ve KPI'larınız da bunu yansıtmalıdır

KPI'ları izlemek için sahiplik atayın. Takım lideri, takımın memnuniyeti gibi bazı metrikleri izleyebilirken, diğerlerinin doğruluğunu sağlamak için geliştirme takımının doğrudan katılımı gerekebilir.

Seçtiğiniz KPI'ların iş akışınızla (ör. Kanban, Scrum veya Lean) uyumlu olması ve nihayetinde projeniz için seçilen çerçeveyi desteklemesi gerektiğini unutmayın.

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i̇zlemeniz gereken 15 çevik metrik ve KPI

1. Hız

Hız, takımınızın bir sprint sırasında tamamladığı işi ölçen bir çevik metriktir. Genellikle, bir sprintte tamamlanan tüm kullanıcı hikayesi noktalarının tahmini çabasının eklenmesiyle ölçülür.

Tahmin doğruluğu, geçmiş hızlara dayandıkları için her yinelemede artar.

Hızı hesaplamak için kullanılan formül şöyledir:

Hız = Σ (Bir sprintte tamamlanan kullanıcı hikayelerinin hikaye puanları)

Unutulmaması gereken nokta 🧠: Hız, tek bir takımla ilgilidir ve farklı boyut, beceri ve proje karmaşıklığına sahip takımların hızlarını karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.

2. Sprint Burndown

Sprint burndown grafiği, bir sprint boyunca kalan işi görsel olarak gösterir. Bu sprint için commit edilen tüm kullanıcı hikayelerini tamamlamak için harcanan çabayı (hikaye puanlarıyla tahmin edilen) izler.

Sprint burndown grafiğinin temel bileşenleri şunlardır:

Yatay eksen (X ekseni) : Sprintte kalan günleri veya çalışma saatlerini temsil eder

Dikey eksen (Y ekseni) : Kalan toplam çabayı temsil eder

Trend çizgisi (İdeal burndown çizgisi) : Sprintin başlangıcındaki ilk toplam çabadan başlayan ve sonunda sıfıra kadar yavaşlayan bir eğim çizgisidir. Bu, tüm işler istikrarlı bir şekilde ilerlerse ideal burndown oranını temsil eder

Gerçek burndown çizgisi: Bu çizgi, günlük güncellemelere göre sprint boyunca kalan gerçek çabayı temsil eder. İdeal olarak, bu çizgi trend çizgisine yakın olmalıdır

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3. Döngü Süresi

Kanban gibi çevik metodolojilerde, döngü süresi bir görevi tamamlamak için gereken süreden daha derindir. Bir görevin, temel iş akışı aşamasına girmesinden teslimata hazır hale gelmesine kadar geçen ortalama süreyi ölçer.

Döngü süresini ölçmenin yaygın bir yolu şudur

Döngü süresi = Tamamlanan iş öğelerinin teslim süresi/Tamamlanan iş öğelerinin sayısı

4. Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS), bir ürün, şirket veya hizmete yönelik müşteri duyarlılığını ve sadakatini ölçen kritik bir çevik metriktir.

NPS, tek bir anket sorusuna dayanır: "1 ila 10 arasında bir ölçekte, [şirket/ürün/hizmet]'i bir iş arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?"

NPS bir formül değil, bir anket sorusudur. Puanlar şu şekilde kategorize edilir:

Mükemmel: NPS > 70

Olumlu: NPS 50-69

Olumsuz: NPS < 20

Unutulmaması gereken nokta 🧠: Genel olarak, 70'in üzerindeki puanlar mükemmel, 50 ile 69 arasındaki puanlar olumlu, 20'nin altındaki puanlar ise olumsuz olarak değerlendirilir.

5. Sağlanan Değer

Sağlanan değer, tamamlanma oranlarının ötesine geçer ve müşteri için yaratılan gerçek iş faydasını ortaya çıkarır. Bu metrik, projenizin kuruluşun hedefleri üzerindeki somut etkisini ölçer.

Bu müşteri odaklı metrik, müşteri memnuniyetinin artması, yüksek gelir, maliyetlerin azalması ve verimliliğin artması gibi somut sonuçlara odaklanır.

Sağlanan değeri ölçmek için belirli bir formül yoktur, ancak bu değer, hedefler üzerindeki müşteri etkisi (memnuniyet, gelir, verimlilik vb.) ile ölçülür.

Sağlanan değere odaklanarak, çevik bir takım, organizasyon ve projeye bir bütün olarak olumlu etki eden tutarlı bir performans sağlayabilir.

6. İş İlerleme Durumu (WIP)

İş ilerlemesi (WIP), Kanban'da iş akışı verimliliğini ve takım performansını doğrudan etkileyen yaygın bir uygulamadır.

WIP sınırları, Kanban panonuzun her aşamasında izin verilen maksimum görev sayısını tanımlar. Bu, takımların yeni görevlere başlamadan önce mevcut görevleri tamamlamaya odaklanmasını teşvik eder, böylece verimsizlikleri ve gecikmeleri azaltır.

WIP Sınırları, her Kanban panosu aşamasında izin verilen maksimum görev sayısını tanımlar.

7. Verim

Kanban ve Yalın-Çevik metodolojisinde, verim, iş akışınızın genel verimliliğini yansıtır. Takımınızın görevleri tamamlama ve müşteriye değer sunma hızını ölçer.

Verim, sadece başlatılan görevlerin sayısını izlemekle kalmaz, aynı zamanda bir zaman dilimi içinde (örneğin günlük, haftalık veya sprint) tamamlanan görevlerin sayısını da ölçer. Bu, takımınızın gerçek teslimat kapasitesinin net bir resmini sunar.

Verimi hesaplamanın yaygın bir yolu şudur

Verim = Bir dönem içinde tamamlanan görevlerin sayısı/Dönem uzunluğu

8. Hata Kaçış Oranı

Hata Kaçış Oranı (DER), geliştirme takımlarınızın çalışan yazılımlar için yaptıkları test çabalarının etkinliğini ortaya koyar. Test sürecinde yakalanamayan ve sonunda müşterileriniz tarafından sürümden sonra keşfedilen hataların yüzdesini ölçer.

Hata Kaçış Oranını hesaplamak için kullanılan formül şöyledir:

DER = (1 – Sürüm sonrası kusur sayısı / Toplam kusur sayısı) x 100%

DER'yi zaman içinde azaltmaya yönelik tutarlı çabalar, güçlü bir kalite güvence sürecini vurgular.

Unutulmaması gereken nokta 🧠: Daha düşük bir DER, hataları müşteriye yansımadan yakalayan daha titiz bir test sürecini gösterir. DER'yi zaman içinde izleyerek, eğilimleri kolayca belirleyebilir ve test stratejilerinizin etkinliğini değerlendirebilirsiniz.

9. Kod Kapsamı

Kod kapsamı, çevik proje yönetimi takımlarının test çabalarının kapsamını değerlendirmek ve ek testlerin gerekli olabileceği alanları belirlemek için değerli bir ölçüdür.

Otomatik test çalıştırmaları sırasında yürütülen kod bloklarının oranını ölçer. Daha yüksek kod kapsamı genellikle kapsamlı bir test paketi olduğunu gösterir ve bu da tespit edilemeyen hataların riskini azaltır.

Kod Kapsamını hesaplamak için formül şöyledir:

Kod Kapsamı = (Testlerde yürütülen kod satırları / Toplam kod satırları) x 100%

10. İş Öğesinin Yaşı

İş Öğesi Yaşı (WIA), bir iş öğesinin yazılım geliştirme döngüsünde, geriye kalan işler listesine eklendiği andan tamamlanana kadar geçen süreyi izler.

WIA, görevlerin proje yönetim sistemlerinde genellikle ne kadar süre kaldığını ortaya koyar. Sürekli yüksek WIA değerine sahip görevler, kaynak sınırlamaları ve dış faktörlere bağımlılık gibi iş akışınızda darboğazlar olduğunu gösterebilir.

İş Öğesinin Yaşını hesaplamak için formül şöyledir:

WIA = Güncel Tarih – İş Öğesinin Backlog'a Eklendiği Tarih

11. Bloklanmış Zaman

Uyarlanabilirlik ve hızlı teslimatın kritik öneme sahip olduğu çevik metodolojilerde, bloklanmış zaman, takım üyelerinin görevlerinde ilerlemeyi engellemek için harcadıkları zamanı gösterir.

Bloklanmış zamanı izlemek, takımın akış verimliliğini engelleyen tekrarlayan sorunları tespit etmesine yardımcı olur.

Bloklanmış zamanı hesaplamak için belirli bir formül yoktur; bunun yerine, engeller nedeniyle ilerleme kaydedemeyen takım üyelerinin harcadığı zamanı takip ederek bloklanmış zamanı anlayabilirsiniz.

Bloklanmış zamanı izlemek, çevik takımların çalışma ortamlarında verimli bir akış oluşturmalarına, gecikmeleri en aza indirgemelerine ve müşterilerine değer sunmak için harcadıkları zamanı en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Unutulmaması gereken nokta 🧠: Zamanın bloklanmasının bazı yaygın nedenleri arasında onay bekleme, görev gereksinimlerinin belirsizliği, hatalar veya sistem kesintileri sayılabilir.

12. Sürüm Burndown

Kısa bir dönem içindeki ilerlemeyi izleyen sprint burndown grafiklerinden farklı olarak, release burndown, birkaç sprint'i kapsayabilen tüm bir release döngüsü için bekleyen işlerin genel bir görünümünü sunar.

Dikey eksende sürüm için kalan toplam çabayı, yatay eksende ise kalan süreyi gösterir.

Dikey eksen: Sürüm için kalan toplam çaba

Yatay eksen: Sürüm döngüsünde kalan süre

Sürüm burndown grafikleri, çevik takımların şeffaflığı korumasına, riskleri proaktif olarak belirlemesine ve başarılı yazılım geliştirme ve sürüm için veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

13. Kontrol Grafiği

Kontrol grafikleri, tek tek iş öğelerinin (kullanıcı hikayesi puanları, hatalar veya hatalar) döngü süresine odaklanır.

Bu metrikler, proje teslimatını etkileyebilecek potansiyel sorunlar için erken uyarı sistemi görevi görür ve döngü sürelerindeki tutarsızlıkları belirleyerek takımların kök nedenleri araştırmasına olanak tanır. Bu da daha öngörülebilir bir iş akışı için çabalamalarına yardımcı olur.

Hatırlanması gereken nokta 🧠: İş akışlarınızın daha kapsamlı bir görünümünü elde etmek için, devam eden iş sınırları ve verim gibi diğer çevik metriklerle birlikte kontrol grafikleri kullanın.

14. Kod Kaybı

Kod kayması, kod tabanınızdaki genel değişiklikleri yansıtan bir çevik metriktir. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca eklenen, değiştirilen veya kaldırılan kod hacmini ölçer.

Bazı müşteri kayıpları doğal olsa da, aşırı yüksek müşteri kaybı kod kararlılığında potansiyel sorunlara işaret edebilir.

Kod kayıp oranı genellikle yüzde olarak ifade edilir ve belirli bir dönemde eklenen veya silinen toplam kod satırlarının başlangıçtaki temel kod satırlarının toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Kod Kaybını hesaplamak için formül şöyledir:

Kod Kaybı = [(Eklenen kod satırları + Silinen kod satırları) / Başlangıçtaki toplam kod satırları] x %100

15. Takım Mutluluğu Anketleri

Takım mutluluğu anketleri, çevik yazılım geliştirme takımlarınızın moralini, memnuniyetini ve genel refahını ölçer. Düzenli geri bildirimler toplamak, çevik süreçlerinizde iyileştirme alanlarını belirlemenize ve olumlu bir iş ortamı yaratmanıza olanak tanır.

ClickUp kullanarak çevik KPI'ları izleme

Çevik metrikleri ve KPI'ları elektronik tablolar kullanarak izlemek zaman alıcı ve verimsizdir, işbirliği sınırlamaları vardır ve otomasyon eksikliği nedeniyle hataya açıktır, bu da veri aktarım hatalarına yol açar.

Bunun yerine, ClickUp'ın Çevik Takımlar için Proje Yönetimi Yazılımı, Çevik KPI ve metrik izlemeyi otomatikleştirmek için araçlar ve özellikler sunar.

Çevik takımların tek bir platformda eyleme geçirilebilir metrikleri önceliklendirme, hedefler belirleme ve iyileştirme için sürekli yineleme yapma süreçlerini nasıl gerçekleştirdiğini görelim.

Hedefler ve hedefler belirleyin

ClickUp Hedefleri, daha küçük Hedeflere bölünmüş üst düzey kaplardır. Bu hedefleri, genel hedeflerinize ulaşmak için gerçekleştirmelisiniz iş hedefleri olarak düşünün.

Bu hedefleri gerçekleştirdikçe, hedefleriniz gerçek zamanlı olarak güncellenir.

En iyi yanı ise, hedefleri ölçmek için seçtiğiniz Agile metriklerini özelleştirebilmenizdir.

Örneğin:

Sayılar: Yüzde ve puanlar

Para birimi: Kod kapsamı ve döngü süresi gibi metrikler

Görevler: Görevlerin tamamlanmasına göre performansı izleyin

ClickUp Hedefleri ile sprint hedefleri, haftalık satış hedefleri ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Hedefleri'nde çevik metriklerinizi ve KPI'larınızı nasıl ayarlayabileceğinizi burada bulabilirsiniz

ClickUp'ta hedefleri nasıl oluşturabilir ve izleyebilirsiniz:

Adım 1: Bir hedef oluşturun

NPS puanını 6'dan 7,5'e yükseltin

Adım 2: Bu hedefe ulaşmak için hedefler belirleyin

G2'de 10 yeni 5 yıldızlı değerlendirme alın

Haftalık destek biletlerinin sayısını %25 azaltın

Müşterilerinizin bahsettiği en önemli 3 sorunu çözün

Adım 3: Hedefinize yönelik ilerlemeyi ölçmek için kullanacağınız anahtar metrikleri tanımlayın

Destekleyenlerin ve eleştirenlerin yüzdesini bulun

Müşteri anketleri

Adım 4: İstenen sonuçları elde edene kadar ilerlemeyi izlemeye başlayın

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımını kullanarak metriklere ve takımın ilerlemesine ilişkin görünürlük elde edin, geliştirme takımınızla iletişim kurun ve herkesle işbirliği yapın

Profesyonel ipucu💡: Hedeflerinizi zaman sınırlı, belirgin, ölçülebilir, ilgili ve ulaşılabilir hale getirmek için hedef belirleme şablonları ve hedef izleme uygulamaları kullanın.

Eyleme geçirilebilir içgörüler için görsel gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile Agile metriklerinizin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görün

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak Agile metriklerinizi görsel olarak temsil edin, böylece elektronik tablolara veya Jira gibi harici araçlara gerek kalmaz.

Aşağıdaki gibi anahtar alanlarda anında içgörüler elde edin:

Sprint ilerlemesi: Burndown grafikleri ile bir sprint içinde kalan işi görselleştirin

Sorun türü dökümü: Hatalar, özellik talepleri ve diğer sorunlardaki eğilimleri belirleyin

Takım hızı: Takımınızın her sprintte tamamladığı işi ölçün

Dağıtım sıklığı: Takımınızın güncellemeleri veya yeni özellikleri ne sıklıkla yayınladığını izleyin

Döngü süresi ve teslim süresi: İş akışınız boyunca görevlere harcanan ortalama süreyi anlayın

Eyleme geçirilebilir metrikleri izleyin ve önceliklendirin

ClickUp'ın KPI Şablonu, çok çeşitli metrikleri izlemenizi sağlar. Ancak, takımınızın hedeflerini doğrudan etkileyenleri önceliklendirin, örneğin:

Verimlilik metrikleri: Verimliliği ve çıktıyı değerlendirin

Kalite metrikleri: Hata oranlarını ve genel kod kalitesini ölçün

Öngörülebilirlik metrikleri: Tahmin doğruluğunu ve proje teslim zaman çizelgelerini izleyin

Müşteri memnuniyeti metrikleri: Kullanıcı deneyimini ve ürününüzle ilgili geri bildirimleri ölçün

Bu Şablonu İndirin ClickUp KPI Şablonu ile anahtar performans göstergelerini izleyin ve görselleştirin

Sürekli iyileştirme için yineleyin ve uyarlayın

ClickUp'ın Proje Metrikleri Şablonunu kullanarak ClickUp içinde Agile metriklerinizin ilerlemesini ölçün, izleyin ve görselleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Metrikleri Şablonu, takımınızın izlediği kritik çevik metriklere kuşbakışı bir görünüm sunar

ClickUp içinde Agile metriklerinizi analiz etmek için düzenli incelemeler planlayın. Eğilimleri belirleyin, yeni metrikler tanıtın, takımınızın ihtiyaçları değiştikçe izleme süreçlerinizi iyileştirin, hedeflere doğru ilerlemeyi değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin.

Takımınız için çevik metriklerin ve KPI'ların gücünü ortaya çıkarmaya hazır mısınız?

İdeal olarak, takımınızın performansını ölçmek için tüm ilgili Agile metriklerini ve KPI'ları izlemek istersiniz.

ClickUp'ın çevik proje yönetimi platformu bunu yapmanıza yardımcı olur. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak en önemli çevik metrikler için hedefler belirleyin, önceden oluşturulmuş şablonlarla ilerlemeyi izleyin, ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi ölçün ve paydaşlarınıza doğru metrikleri ve KPI'ları raporlayarak takımlarınıza olan güvenlerini artırın.

Birden fazla araç ve elektronik tablo arasında geçiş yapmadan, benzersiz şeffaflık için metrik izlemenizi merkezileştirin.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Çeviklikte KPI nedir?

Çeviklikte, KPI (anahtar performans göstergesi), her yineleme veya sprintin sonunda takımınızın performansını ölçen belirli metrikler olarak tanımlanır. Çevik KPI metriklerini ölçmenin faydaları arasında sürekli ilerleme izleme, takımın iş yüküyle ilgili kararlar alma ve takımın nasıl çalıştığına dair değerli içgörüler elde etme sayılabilir. Bunlar arasında hız, sprint burndown grafikleri ve kümülatif iş akışı diyagramları bulunur.

2. Çeviklikte metrikler nedir?

Çevik metodolojideki metrikler, yazılım geliştirmenin farklı aşamalarında verimlilik hakkında içgörüler sağlar, ürünün kalitesini değerlendirir ve takım performansını izler. Bireysel ve takım düzeyinde özelleştirilebilirler. Takım düzeyinde, projenin genel durumunu değerlendirirken, bireysel düzeyde ise bireylerin ilerlemelerine göre bireysel performanslarını belirlemek için kullanılabilirler.

3. Scrum metrikleri ve KPI'lar nedir?

Çevik takımlar, Scrum metriklerini ve KPI'ları kullanarak takımlarının süreçlerinin etkinliğini ölçer, belirli hedeflere yönelik ilerlemelerini izler, iyileştirme alanlarını belirler, çevik iş akışlarını optimize eder ve paydaşlara projeye ilişkin görünürlük sağlar.