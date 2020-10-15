Çevik Proje Yönetimi: 2025'te İlkeler, Yapı ve Yöntemler

Agile proje yönetimi hakkında bilgi edinmek mi istiyorsunuz?

Agile proje yönetimi, projenizi daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayıran modern bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Sprint adı verilen 1-2 haftalık aralıklarla bu parçaların her biri üzerinde çalışarak, müşteri geri bildirimlerini kolayca dahil edebilir ve proje değişiklikleri yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, birçok şirket Agile yaklaşımını benimsemeye başladı ve bu yaklaşım günümüzde en yaygın proje yönetimi metodolojilerinden biri haline geldi. Yazılım geliştirme takımlarında Agile'ın benimsenme oranı 2020'de %37 iken, 2021'de %86'ya yükseldi.

Peki, Agile proje yönetimi tam olarak nedir?

Agile proje yönetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu makalede bulabilirsiniz.

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Hadi başlayalım!

Çevik Proje Yönetimi Nedir?

Agile proje yönetimi, projelerin verimliliğini, uyarlanabilirliğini ve başarı oranını önemli ölçüde artıran modern bir proje yönetimi yöntemidir. Projenizi sprint adı verilen 2 haftalık kısa geliştirme döngülerine ayırır.

Agile, müşteriler için sürekli geri bildirim döngüleri oluşturarak onları geliştirme sürecine aktif olarak dahil ettiği için gerçekten başarılıdır. Son proje yönetimi çözümleri, verimlilikteki bu iyileşmeyi kolaylaştırmak için Agile işlevlerini ve özelliklerini dahil etmeye başlamıştır.

Geleneksel proje yönetimi ile Agile arasındaki farklar nelerdir?

Waterfall gibi geleneksel proje yönetimi yöntemleri, nihai bir ürün sunmak için aylarca (hatta yıllarca) aralıksız çalışmayı gerektirir. Ancak Agile'da, çalışan yazılım her bir veya iki haftada bir sürekli olarak yayınlanır.

Elbette, Waterfall'u benimsemek kesintisiz çalışmanıza olanak tanır, ancak bu kendinize çok fazla güvenmek anlamına gelir! Müşterilerinizin, aylarca/yıllarca üzerinde çalıştığınız tüm özellikleri gerçekten bu kadar seveceğinden emin misiniz?

Çevik teknikler, takımınızın değişen müşteri ihtiyaçlarına ve proje gerçeklerine göre projenizde hızlı değişiklikler yapmasına yardımcı olur.

Waterfall metodolojisi gibi geleneksel proje yönetimi yöntemlerinden farklı olarak, Agile değişimi kucaklar ve geliştirme sürecine müşteri geri bildirimlerini ve kullanıcı hikayelerini dahil eder. Uyarlanabilirlik, verimlilik ve müşteri odaklılık, Agile'ın temel özellikleridir.

Bu yüzden Adil deniyor!

Bu metodolojilerin birbirinden nasıl farklı olduğunu daha iyi anlamak için Agile ve Waterfall* karşılaştırmamızı inceleyin.

Geleneksel Yazılım Geliştirme Neden Başarısız Olur?

Geleneksel yöntemlerin bütçeleri ve zaman çizelgelerini aşması neredeyse garantidir. Dahası, müşteriler bu yaklaşımla geliştirilen yazılımlardan her zaman daha az memnun kalırlar.

Bunun hatalı olmasının iki ana nedeni vardır:

1. Gerçekçi olmayan ve katı planlar

"İşte yıllık plan. Bunu yapın"

Esasen, geleneksel yazılım geliştirme böyle işler.

Farklı fonksiyonlardan oluşan üst düzey liderlerden oluşan bir grup, yazılımın nasıl olması gerektiğine karar verir ve bir zaman çizelgesi ve bütçe belirler. Proje yöneticisine, bu zaman ve bütçe kısıtlamaları dahilinde projeyi tamamlamak için bir proje planı hazırlamasını söylerler.

Ancak, yukarıdan aşağıya planlar gerçekçi değildir çünkü projede fiilen iş yapacak kişilerin katkılarını dikkate almazlar.

Katı planlar, bir şeyler ters gittiğinde işi hızlı bir şekilde değiştirmeyi zorlaştırdığı için de ters etki yaratır. Ayrıca, geliştiriciler üzerinde büyük baskı oluşturarak verimliliklerini olumsuz etkiler.

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2. Yanlış varsayımlar

Her proje, çıktının nasıl olması gerektiğine dair bir vizyonla başlar. Bu vizyon, müşteri için en yararlı olacağına dair belirli varsayımlara dayanır.

Ama bunlar sadece varsayımlardır

Proje başladıktan sonra, bu varsayımların birçoğunun gerçeklerden farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Ve projeyi teslim ettiğinizde, müşteriler ne istedikleri konusunda fikirlerini değiştirebilirler.

Bu sizi çileden çıkarabilir, anlıyoruz.

Bu tamamen kabul edilebilir bir tepki.

Ancak bu da tamamen normal bir müşteri davranışıdır. Müşterilerin ne istediklerini %100 net olarak bilmeleri beklenemez.

Ancak ürünü deneyimledikten sonra anlamlı geri bildirimde bulunabilirler.

Gerçek şu ki, insanlar ne istediklerini tahmin etmekte pek başarılı değildir.

Bir müşterinin kendisine neyin yararlı olduğunu gerçekten bilmesinin tek yolu, ürünü gerçekten kullanmaktır.

Geleneksel geliştirmede sık karşılaşılan bir zorluk, müşterilerinizin ne istediğine dair varsayımlara dayalı bir araç geliştirmek için aylarca zaman harcamanızdır.

Ya yanılıyorsanız?

Müşterileriniz ürününüzü reddediyor ve milyonlarca dolarlık proje işini kaybediyorsunuz.

Bu israf, şirketler Agile metodolojilerini uygulamaya başlamadan önce çok yaygındı.

Çok sayıda kabul testi ile Agile, son kullanıcılarla yakın bir şekilde çalışmanıza ve onların geri bildirimlerine göre projenin yönünü değiştirmenize yardımcı olur. Bu, nihai ürünlerin başarısı ve kalitesi açısından büyük bir fark yaratır.

Kelimenin tam anlamıyla, müşteriler için ve müşteriler tarafından bir ürün oluşturuyorsunuz!

İşinizi neden bölün?

Projenizi daha küçük parçalara ayırırken, her bir parçayı tamamlandığında müşteri tabanınıza hızlı bir şekilde sunmanıza yardımcı olur. Bu, her sprint için anında müşteri geri bildirimi almanıza ve gerekli değişiklikleri ve düzeltmeleri hemen yapmanıza yardımcı olur.

Bu nasıl yardımcı olur?

Müşteri geri bildirimlerine dayalı sürekli iyileştirme ve ürün özelliklerinin sürekli entegrasyonu sayesinde, müşterilerinizin nihai beklentilerine uymayan bir ürün sunma olasılığı azalır. Ayrıca, değişiklikleri anında yaptığınız için, kendi kendini yöneten, kendi kendini organize eden takımlar oluşturursunuz.

Sprintler ne kadar sürer?

Waterfall yaklaşımından farklı olarak, Agile sprintleri genellikle kısadır ve iki ila dört hafta sürer. Bu kısa dönüş süresi, işlerin hızlı ilerlemesini ve geri bildirimleri mümkün olan en kısa sürede uygulamanızı sağlar.

Çevik Proje Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

*Agile proje yönetimi yönteminin neden bu kadar popüler olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Çünkü proje yönetimi metodolojisi işe yarıyor!

Agile çerçevesine geçtiğinizde elde edeceğiniz sayısız avantajdan birkaçına daha yakından bakalım:

1. Daha iyi müşteri memnuniyeti

Diğer yönetim metodolojilerinden farklı olarak, Agile'ın proje başarı ölçütü yüksek müşteri memnuniyetidir.

Agile yaklaşımı, müşterinin ne isteyebileceğini veya neye ihtiyacı olabileceğini varsaymak yerine, aktif bir şekilde onlarla işbirliği yaparak onları memnun edecek bir ürün sunar. Bu, büyük ölçüde sprint tabanlı yaklaşıma bağlıdır. Bu yaklaşımda, projenin tüm aşamalarında kullanıcı hikayelerini ve görüşlerini düzenli aralıklarla değerlendirirsiniz.

2. Daha fazla uyarlanabilirlik

Diğer proje yönetimi metodolojilerinden farklı olarak, Agile değişime açıktır.

Son derece uyarlanabilir bir proje yönetimi metodolojisidir ve ani proje kapsamı ve özellik değişiklikleriyle kolaylıkla başa çıkmanızı sağlar!

Proje kapsamının ne olduğu konusunda kafanız mı karıştı? Proje kapsamları hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Zamanında ve bütçeye uygun

Uyarlanabilirlik, proje takımlarının proje hedefleri üzerinde zaman ve bütçe kısıtlamaları arasında dengeler kurmak için işbirliğine dayalı karar alma süreçleri geliştirmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, projeler daha hızlı sonuçlanır ve bütçe sınırları içinde kalır.

Maliyet tasarrufu ve zaman tasarrufu?

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4. Daha iyi takım çalışması

Bu metodoloji yüz yüze işbirliğine öncelik verdiği için, daha iyi bir ekip çalışması ile sonuçlanır. Herkes, müşteriyi memnun etmek ve kullanıcı hikayelerini karşılamak için aktif olarak birlikte çalışır.

Ayrıca, Scrum toplantıları, takımınızın uyumunu geliştirmesi ve bekleyen sorunları veya sorguları çözmesi için mükemmel bir ortamdır.

5. Motivasyon artışı

Agile'ın sprint tabanlı yaklaşımı, takım moralini yükseltmek için mükemmel bir yoldur. Sadece daha küçük, kısa vadeli proje hedefleri üzerinde çalıştıkları için, bunları hızlı bir şekilde tamamlayabilir ve başarı duygusu yaşayabilirler. Bu, onları devam etmeye ve daha fazla sprint'i daha hızlı tamamlamaya motive edecektir!

Şöyle düşünün:

Projenizi daha kısa ve daha ulaşılabilir teslimatlara böldüğünüz için, daha fazla teslimatı tamamlayabilirsiniz. Bu da kendinizi daha fazla ödüllendirebileceğiniz anlamına gelir.

Bonus: Agile Metrikler ve KPI'lar ile Agile Hikaye Puanları hakkındaki kılavuzlarımıza göz atın! 💜

Hangi Şirketler Agile Proje Yönetimini Uygular?

Agile yaklaşımının popülaritesi son on yılda patlama yaşadı ve yazılım geliştirme işlerinin yönetiminde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Artık Fortune 100 şirketleri (IBM) , orta ölçekli şirketler (Red Hat) ve yeni kurulan şirketler (ClickUp) dahil olmak üzere birçok şirket tarafından uygulanmaktadır.

Agile, öncelikle yazılım geliştirmede kullanılmasına rağmen, profesyonel hizmetler, üretim, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Agile uzmanlarından en iyi Agile proje yönetimi ipuçlarını alın

Çevikliğin 12 ilkesi nedir?

Çevik Manifesto, Jeff Sutherland ve Martin Fowler tarafından geliştirilen bir belgedir. Çevik metodolojinin neyi temsil ettiğini ve temel ilkelerini tanımlayan bir bilgi birikimidir.

Müşteri memnuniyeti her zaman en yüksek önceliğiniz olmalıdır. Bunu yapmanın tek yolu, erken ve sürekli test odaklı, sürdürülebilir bir geliştirme sürecidir. Geliştirme sürecinin son aşamalarında olsa bile, değişen ürün gereksinimlerini her zaman kabul edin. Bu yinelemeli (tekrarlayan) değişiklikler, müşterinin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi hedeflemenize yardımcı olur Ürün ve hizmetler gibi iş sonuçlarını sık sık teslim edin. Müşterilerden sürekli geri bildirim almak ve bir sonraki sürümü müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına göre uyarlamak için tek yol budur Başarılı bir projenin en önemli özelliği, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan işleyen bir ürün veya işleyen bir çözümdür Test odaklı sürdürülebilir geliştirmeyi hedefleyin. Çevik takımınız, sürekli aynı hızda ve yüksek kalitede iş yapabilmelidir Teknik mükemmelliğe sürekli bağlılık, müşteri geri bildirimlerine uyum sağlamanıza ve ihtiyaçlarını karşılayan bir son ürün sunmanıza yardımcı olacaktır aktif olarak işbirliği yapmalıdır. Aktif olarak birlikte çalışmak, müşteri geri bildirimlerini uygulamak için net ve ortak bir anlayışa ulaşmanın tek yoludur Takım üyeleri ve proje paydaşları , sürekli iyileştirme içinolarak işbirliği yapmalıdır. Aktif olarak birlikte çalışmak, müşteri geri bildirimlerini uygulamak için net ve ortak bir anlayışa ulaşmanın tek yoludur Projelerinizi motive olmuş bireyler etrafında oluşturun. İşlerini tamamlamaları için ihtiyaç duydukları desteği ve ortamı sağlayın Yüz yüze konuşma, projelerde işbirliği yapmanın en verimli yoludur. Sonuçta, şu anda hepimiz video toplantılardan biraz yorulduk, değil mi? En iyi proje işleri, kendi kendini organize eden takımlardan çıkar. Takımlar kendilerini yönetebildiğinde, daha az denetime ihtiyaç duyarlar ve projeniz daha hızlı ilerler Basitlik, Agile çerçevesinin temel unsurlarından biridir. Basitlik, genel yönetim sürecinizden gereksiz adımları ve prosedürleri ortadan kaldırmak olarak görülebilir Takımınızın ilerlemesini düzenli aralıklarla sürekli olarak değerlendirmeyi unutmayın. Bunu, gelecekteki sprintlerinizi ve süreçlerinizi ince ayarlamak için kullanın

Bu ilkeler nasıl yardımcı olur?

Agile Manifesto, başarılı bir ürünün ne olması gerektiğini çok net bir şekilde ölçer. Müşterilerinizin isteklerini karşıladığı sürece, ürününüz iyi bir üründür. Yazılım geliştirmeye sürdürülebilir, aşamalı ve yinelemeli bir yaklaşımı vurgulayarak, takılmadan veya yorulmadan sürekli değişiklikleri destekleyebilirsiniz. Bu, yüksek kaliteli işleri sürdürmenize yardımcı olacaktır

Takımınız müşterilerinizle sürekli iletişim halinde olduğundan, müşterilerinizin bir üründen gerçekten ne istediğini yanlış anlama ihtimali yoktur

Ayrıca, değişen gereksinimler için uyarlanabilir bir proje çerçevesi izleyerek, müşterileriniz size daha sonra bildirdikleri öncelikli öğeleri bile öncelikli olarak sunabilirsiniz. Artık son dakika değişiklik talepleriyle boğuşmak yok!

Gereksiz adımları ve süreçleri azaltarak, değişen proje taleplerine daha kolay uyum sağlayabilirsiniz

Agile'ın 4 temel değeri nedir?

Agile yönteminin 4 temel değeri şunlardır:

İşte her birinin ayrıntılı açıklaması:

A. Müşteri işbirliği anahtardır

Agile manifestosu, sözleşme müzakerelerinden çok müşteri memnuniyetine öncelik verir.

Bu Agile değeri, müşteriyi gerçekten memnun etmenin tek yolunun, onu test odaklı geliştirme sürecine sürekli olarak dahil etmek olduğunu belirtir.

Proje takımınız, ürünün nasıl şekillendiğine dair pratik deneyim için düzenli olarak müşteri tabanınıza başvurmalıdır. Ardından, müşterinizin önerileri doğrultusunda projenizi ayarlamak takımınıza kalır.

Bu sürekli işbirliği süreci, müşterinizin ürün gereksinimlerini karşılayan bir nihai ürün oluşturmanın tek yoludur.

Elbette, ne istediklerini öğrenmek için zihinlerini okumayı deneyebilirsiniz, ancak bunun ne kadar başarılı olacağı konusunda emin değiliz!

B. Değişimi kucaklayın

Diğer çoğu proje yönetimi metodolojisi, değişikliği proje maliyetinde gereksiz bir artış olarak görür. Bu, Agile'ı kar amacı gütmeyen kuruluşlar, özellikle de etkinlik planlayanlar için en iyi proje yönetimi metodolojisi yapar!

Ancak, Agile projelerde durum böyle değildir.

Agile Manifesto, değişimin israfı ortadan kaldırmanın ve sürekli iyileştirme sağlamanın tek yolu olduğunu kabul eder.

Çünkü bir projeyle ilgili ilk varsayımlar genellikle yanlış çıkar. Ve bu durumda, proje gereksinimlerini bu hatalı varsayımlara uydurmaya çalışmak, kimsenin gerçekten istemediği kalitesiz ürünlerin ortaya çıkmasına neden olur!

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Bu nedenle her Agile sprint, takımınıza her proje geliştirme aşamasını gözden geçirme ve kolay değişiklikler yapma fırsatı sunarak size daha fazla esneklik sağlar.

C. Yazılımdan daha önemli olan bireyler

Çevik Manifesto'nun en önemli avantajlarından biri, yazılım ürünleri ve süreçlerinden çok bireyleri ve etkileşimleri önceliklendirmesidir.

Neden?

Çünkü Agile araçlarınız ve Agile süreçleriniz ne kadar karmaşık ve gelişmiş olursa olsun, her zaman bir insan unsuru olacaktır. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve bunlara uyum sağlamak için vazgeçilmez olan da bu insan unsurudur

D. Kapsamlı dokümantasyon yerine işleyen yazılım

Agile, her şeyi dikkatlice belgelemekten çok, çalışan bir yazılım veya çalışan bir prototip sunmaya öncelik verir.

Örneğin, zaman kısıtlamaları olduğunda, Agile uygulamaları değer sunmaya, yani gelecekte başvurmak üzere yaptıklarınızı belgelemek yerine nihai bitmiş ürünü sunmaya önem verir.

Neden?

Her şeyi daha sonra belgeleyebilirsiniz, ancak son ürünü teslim etmeyi öncelikli hale getirmezseniz, son teslim tarihini kaçıracaksınız!

Ancak bu, bu proje metodolojisinin dokümantasyonu gereksiz gördüğü anlamına gelmez. Waterfall yaklaşımında olduğu kadar öncelikli olmasa da, dokümantasyon sprintleri gözden geçirmek ve optimize etmek için gereklidir.

Geriye dönüp bakabileceğiniz ve gurur duyabileceğiniz bir şeye ihtiyacınız var, değil mi?

Bu değerler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, Agile değerleri konulu ayrıntılı kılavuzumuza bakın.

Çevik Takımın Yapısı Nasıldır?

Çevik bir takım genellikle, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olan bir ürün sahibi tarafından yönetilen küçük bir birimdir. Proje yöneticisi ise, geliştirme takımının üyelerinin işlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamakla sorumludur.

Ancak, Agile metodolojisinin en iyi yanı, tüm iş kurulumunuza uyarlanabilir olmasıdır. Bu nedenle, tamamen aynı takım kurulumuna sahip iki Agile uygulayıcı şirket bulmanız çok zordur!

Agile takımların nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? İşte eksiksiz kılavuzumuz .

Farklı Agile Proje Yönetimi Yöntemleri Nelerdir?

Agile proje yönetimi metodolojisinde çok sayıda varyasyon vardır.

Ancak, en popüler olan dördü şunlardır:

İşte her birinin kısa bir özeti:

1. Scrum proje yönetimi

Scrum proje yönetimi, popüler bir Agile geliştirme yöntemidir.

Scrum çerçevesi şu özelliklerle tanımlanır:

Bir Scrum ustası (proje yöneticisi) ve kendi kendini organize eden bir Scrum takımı

Bir ürünün tüm proje yaşam döngüsünü sprint adı verilen ayrı zaman kutularına ayırma

Bir ila dört hafta süren sprintlerde çalışan bir Scrum takımı

Sorumlulukları örtüşen çapraz fonksiyonlu gruplar

En uygun olduğu durumlar: Sürekli gelişen ve değişen uzun süreli projeler. Örneğin, kullanıcıların ne istediğinden emin olmadığınız durumlarda yeni bir yazılım ürünü geliştirmek

ClickUp'ta Scrum'ı seviyoruz. Bu yüzden Scrum hakkında yazmayı da seviyoruz!

Hızlı bir özet için, Agile ve Scrum karşılaştırma makalemizi okuyun.

Ve Scrum hakkında gerçekten meraklıysanız, bunun ne olduğunu ve nasıl işlediğini açıklayan çok sayıda kaynak var.

Başlamak için şu makaleleri öneririz:

Scrum proje yönetimi nedir?

Scrum master nedir?

Scrum roller nelerdir?

Scrum artefaktları nedir?

Scrum değerleri nelerdir?

2. Kanban

Kanban, Marie Kondo'nun en yeni düzenleme tekniğine benzeyen, görsel odaklı bir Agile metodolojisidir.

Kanban metodolojisi şu özelliklerle karakterize edilir:

İşte Kanban proje yönetimi ve Kanban panoları hakkında ayrıntılı kılavuzlarımız.

3. Yalın yazılım geliştirme

Yalın yazılım geliştirme, sık kullanılan bir başka Agile proje yönetimi yöntemidir. Adından da anlaşılacağı gibi, projelerinizden gereksiz fazlalıkları kaldırmakla ilgilidir.

İşte Lean ilkelerinden bazılarına hızlı bir bakış:

Tüm proje aşamalarında israfı ve gereksiz faaliyetleri en aza indirgemek

Son müşteriye sağlanan değere odaklanmak ve küçük parçalar yerine bütünü optimize etmek

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirme ve kısaltma

Bireysel takım üyelerinin proje faaliyetlerinde kendileri iş yapabilmelerini sağlamak (Waterfall projeleri genellikle bu özelliğe sahip değildir)

En uygun kullanım alanı: Mevcut süreçleri basitleştirmek ve sadece değerli olanı (mümkün olan her şeyi değil) sunmak. Örneğin, geliştirme süreleriniz çok uzunsa ve kullanıcılar yeni özellikleri benimsemiyorsa, bu sorunu çözmek için Yalın ilkelerini kullanın

Bu ilkelerin neler olduğunu merak ediyorsanız, Yalın ilkeler kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

4. XP (Aşırı Programlama)

Agile proje yönetiminin Extreme Programming formu şu özelliklerle karakterize edilir:

Özellikle yazılım geliştirmenin teknik yönlerine odaklanıyor

Yazılım geliştiriciler için tutarlı proje aşamaları ayarlama

Çapraz fonksiyonlu takımlarda yüz yüze konuşmaya öncelik verme

En uygun: En karmaşık yazılım geliştirme projeleri

*xP hakkında merakınız varsa, Agile'da XP nedir başlıklı makalemizi okumanızı öneririz

Çevik Proje Yönetimi Nasıl İşler?

Agile proje yönetimi yöntemi iki ayrı sürece ayrılabilir: planlama ve sprintler.

Her ikisi için de adım adım kılavuz:

1. Proje planlama

Diğer tüm metodolojilerde olduğu gibi, Agile süreci de proje planlama toplantıları ile başlar.

Ancak, Waterfall yaklaşımından farklı olarak, Agile yöntemi çevikliği ve minimum israfı vurgular.

Bu nedenle, Agile planlama aşamanız gereksiz yere uzun ve ayrıntılı olmamalıdır. Şu üç basit adımı izlemeniz yeterlidir:

Proje vizyon beyanı

Bu, projenizin kapsamı, dönüm noktaları ve teslim edilecekler hakkında kısa bir açıklamadır. Ürün vizyonunu, hedeflenen ürün özelliklerini ve bunların müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını vurgular.

Ürün yol haritası

Ürün yol haritanız, ürün özelliklerine eklemeyi planladığınız tüm özellikleri vurgular. Ayrıca, bu özelliklerin her birinin ne gibi faydalar sağladığını ve müşteriye nasıl yardımcı olduğunu da bahseder.

Çoğu yol haritası, her bir özelliğin ne zaman yayınlanmasının beklendiğine dair yaklaşık bir zaman çizelgesi de içerir.

Ürün biriktirme listesi

Ürün biriktirme listesi, ürün yol haritanızdaki tüm öğeleri içerir. Ancak bu, biriktirme öğelerinin somut bir listesi değildir. Çoğu takım, değişiklikler yapıldıkça ve yeni özellikler talep edildikçe bu biriktirme listesine özellikler ekler.

Waterfall metodolojisinin aksine, Agile süreci değişime öncelik verir. Bu nedenle, proje planınızı ve birikmiş işlerinizi asla değiştirilemez olarak görmemelisiniz. Bunun yerine, bunları Agile proje ilerledikçe düzenlemeye devam edeceğiniz kaba bir taslak olarak görün.

Aklınızda bulundurmanız gereken iki anahtar kavram daha var:

Yayın planı

Her proje, aşamalı olarak birkaç sürüm planına sahip olacaktır. Bu planların her biri, sprint adı verilen belirli bir geliştirme döngüsü sırasında yayınlanacak bir dizi özelliği içerecektir. Bu, müşterileriniz için bir yol haritası gibidir ve onlara neler olacağı (ve nelere heyecanlanacakları) hakkında bir fikir verir

Artırma

Bu, Agile sprint'in sonunda teslim edilen, örneğin geliştirilen yeni bir özellik gibi bir çıktıdır.

2. Sprintler

Sprintler, tüm Agile süreçlerin bel kemiğidir. Birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilen kısa geliştirme döngüleridir.

İşte size nasıl yardımcı olacakları:

Projenizi daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırırlar. Takımınız, tek bir uzun vadeli hedefe odaklanmak yerine, projeyi daha ulaşılabilir küçük adımlara ayırır. Bu da sürekli teslimata ve başarı ve motivasyon duygularının artmasına yol açar!

Sprintler, takımınıza her bir geliştirme aşamasında projenizi sürekli olarak yeniden değerlendirme fırsatı verir. Bu, müşteri geri bildirimlerini daha kolay bir şekilde dikkate almanızı ve değişiklikler yapmanızı sağlar

Sprintlerle ilişkili dört anahtar toplantı da vardır. İşte her birinin kısa özeti:

Sprint planlaması

Sprint planlama oturumları, proje ekibinizin proje hedefleri ve bununla ilişkili çıktıları üzerinde anlaşmasıyla başlar. Bu sprint için kimin hangi görevi gerçekleştirmesi gerektiğini ve beklenen zaman dilimini gözden geçirirler. Sprint planlama aşamasında, sprint backlog oluşturulur.

Backlog, projenizin omurgasıdır!

Daha iyi anlamak için sprint backlogları hakkında ayrıntılı makalemizi okuyun.

Günlük Scrum toplantıları

Günlük stand-up Scrum toplantıları, Scrum çerçevesinin temel bir parçasıdır.

Bu Scrum toplantısı genellikle 15 dakikalık kısa bir yüz yüze konuşmadır ve scrum takımlarınıza günlük olarak neler olup bittiğine dair durum güncellemesi sağlar.

Scrum metodolojisinde, bunlar yazılım takımlarınızın önceki günün gelişmelerini tartışmak ve ileriye dönük planlar yapmak için günlük olarak yaptıkları toplantılardır. Karşılaştıkları engelleri, öğrendiklerini ve birikmiş işlere eklenenleri gözden geçirirler.

Sprint incelemesi

Sprint incelemesi, takımların bir Agile sprint projesinin çıktılarını proje sponsoruna, diğer paydaşlara ve müşterilere sunduğu bir toplantıdır. Ürün sahibi burada aktif bir rol oynar ve paydaşlardan ve müşterilerden geri bildirim toplar ve ürün backlog'unu buna göre günceller.

*bu toplantı hakkında kapsamlı bilgi için, sprint incelemeleri hakkındaki makalemizi okuyun

Sprint retrospektifi

Sprint retrospektifi, her sprintin sonunda gerçekleştirilir. Proje ekibi, tüm süreci gözden geçirerek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını belirler. Bu, gelecekteki sprintlerde optimum müşteri memnuniyeti elde etmek için nelerin değişmesi gerektiğini belirlemek için harika bir yoldur.

Sprint retrospektifleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Kullanıcı hikayeleri

Agile yönteminin bir diğer önemli unsuru, üzerinde çalıştığınız özellikler veya ürünler hakkında kullanıcı hikayeleri oluşturmaktır. Bu, geliştiricileri, proje sahiplerini ve ürün yöneticilerini, kullanıcının özelliği kullanırken nasıl tepki vereceğini düşünmek için ortak bir çaba sarf etmeye zorlar.

Bu şekilde, müşterilerinizin yerine kendinizi koyarak onlar için düşünmek yerine onların yerine kendinizi koymuş olursunuz. Sonuç olarak, Agile takımların empati testlerinde çok yüksek puanlar alması bizi hiç şaşırtmaz!

Genellikle, kullanıcı hikayeleri kısa ve açıklayıcı ifadelerden oluşur. Bunlar, üzerinde çalıştığınız özelliğin görev açıklamasında veya ClickUp'taki liste açıklamasında saklanabilir.

İşte bir kullanıcı hikayesinin temel bir örneği:

Bir < > olarak, < > istiyorum, böylece <> .

Kullanıcı hikayeleriyle, konuşma ayrıntılı gereksinimleri yazmaktan, özelliğin nasıl kullanılacağı ve neler yapabileceği hakkında tartışmaya dönüşür.

Kullanıcı hikayeleri yazarken şunu sorun: "Kullanıcı ne yapacak ve bu ona neye yardımcı olacak?"

Bazen bu, çeşitli kullanım durumları için farklılık gösterebilir. Çoğu zaman, takımlar bu faaliyeti, projenin veya sprintin başlangıcında, ilgili tüm paydaşlarla (proje sponsoru gibi) birlikte yapacaktır.

Tüm bu parçaların nasıl bir araya geldiğini ayrıntılı olarak incelemek istiyorsanız, Çevik yazılım geliştirme ve Çevik ortamt hakkında bilgi veren makalemizi okuyun.

Çevik Metodolojilerle Karşılaşılan Engeller

Agile proje yönetimi en kullanışlı yönetim metodolojilerinden biri olsa da, Agile ortamı her takım veya organizasyon yapısına uygun değildir.

Agile'ı benimsemeye karşı üç örnek:

Yönetici takımınız ve proje yöneticileriniz deneyimsiz ve ani değişikliklerle başa çıkmaya alışkın değilse

Şirketinizin yönetim takımı kültürel olarak katı, standart iş süreçleriyle çalışmaya daha yatkınsa

Şirketiniz yeni süreçlere en iyi uygulamaları ayarlamadan, vahşi batı yaklaşımıyla yaklaşıyorsa.

Ancak bu, geleneksel organizasyonların Agile proje yönetimi ortamına asla uyum sağlayamayacağı anlamına gelmez.

Agile ortama hazırlanmak için yapabileceğiniz üç şey:

Net süreçler geliştirin

Agile süreç ve uygulamalarındaki tutarsızlıklar, State of Agile Raporu'nda ankete katılanların %46'sı tarafından agile benimsemenin önündeki en büyük engel olarak seçildi. Şirketiniz agile metodolojisini benimsemeyi planlıyorsa, anahtar paydaşların hazır olduğundan emin olun ve organize bir yaklaşım benimseyin.

Agile eğitimi ve sertifikalarını değerlendirin:

Project Management Institute ve Agile Alliance gibi akredite eğitim kuruluşları, Agile zihniyetini geliştirmek için ihtiyacınız olan Agile koçluğu ve kaynakları sağlar. Düşünme becerilerinizi geliştirip PMI-ACP sınavını geçtikten sonra, Agile uygulayıcısı veya hatta Agile mentoru olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

Bu konuda daha fazla bilgi için, En İyi 7 Agile proje yönetimi sertifikasına göz atın .

Doğru Agile proje yönetimi aracını kullanın:

ClickUp gibi araçlar, Agile proje yönetimi uygulamaları için geliştirilmiştir. Bu araçları kullanmaya başladığınızda, mevcut yönetim metodolojilerinizden kolayca geçiş yapabilir ve ölçeklendirilmiş bir Agile çerçevesini hızla benimseyebilirsiniz!

İşte, çalışmanız gerekenleri daha iyi görebilmeniz için en iyi Agile araçları hakkındaki kılavuzumuz.

Sonuç

Agile proje yönetiminin dünyanın en popüler proje yönetimi metodolojilerinden biri olduğu bir sır değil.

Takımınızın görevlerini ve projelerini kısa sürede kolayca tamamlamasına yardımcı olmak için basit ve hızlı bir çözüm!

Ayrıca, müşteri geri bildirimlerine yanıt olarak değişimi vurguladığı için, müşterilerinizin seveceği bir ürün sunacağınızdan emin olabilirsiniz.

Agile proje yönetimi yöntemlerini benimsemek istiyorsanız, ClickUp gibi bir yazılımı denemeye ne dersiniz?

Projelerinizi ve sprintlerinizi zahmetsizce yönetmek için ihtiyacınız olan her şey burada! ClickUp'ın sonsuza kadar ücretsiz sürümüne bugün kaydolun