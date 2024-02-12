İş Çevikliği için Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe): Bilmeniz Gereken Her Şey

Hiçbir proje tek başına gerçekleştirilemez. Proje, müzisyenlerden oluşan bir orkestra gibi uyum içinde çalışan bireylerin işbirliğiyle ortaya çıkan bir şaheserdir. Bu topluluğun başında, grubu yöneten yetenekli bir orkestra şefi olan proje yöneticisi bulunur.

Peki ya bu küçük müzisyen grubu büyük bir orkestraya dönüşseydi? Kurumsal veya projeler büyüdükçe, proje yönetimine yeni yaklaşımlar gerekir.

Scaled Agile Framework (SAFe), geleneksel proje yönetiminin sınırlarını aşmanıza yardımcı olur. SAFe'nin katmanlarını inceleyerek, kuruluşların takımlar ve hatta tüm kurumsal çapta bir agile çerçeveyi ölçeklendirerek en yüksek verimliliğe ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Scaled Agile Framework (SAFe) nedir?

Scaled Agile Framework veya SAFe, birden fazla takımın dahil olduğu büyük ölçekli, karmaşık projeleri yönetmek ve yürütmek için geliştirilmiş kapsamlı ve ölçeklenebilir bir çevik çerçeve. Kuruluşların Lean, Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojileri daha ölçeklenebilir bir şekilde benimsemelerini sağlayan ilkeleri, en iyi uygulamaları ve prosedürel iş akışlarını paylaşır.

Yazılım geliştirme ve kurumsal ürün yönetiminde, yüksek kaliteli ürünleri ve yükseltmeleri yinelemeli ve zamanında piyasaya sürerken iş çevikliği gerektirdiği için çok kullanışlıdır.

Scaled Agile Framework'ün temel unsurları nelerdir?

SAFe, öncelikle çevik takımlar oluşturmak için geliştirildiğinden, işbirliği, uyum ve senkronizasyona büyük değer verir. SAFe, bunu sağlamak için değer akışları ve çevik sürüm trenleri (ART) kullanır

Değer Akışları

Değer akışları, bir kuruluşun iç ve dış paydaşlar için sürekli bir değer akışı oluşturmak için kullanabileceği bir dizi uçtan uca süreçtir.

Bu görsel araçlar, son kullanıcının ürün veya hizmetin fikir aşamasından geliştirilmesine, teslimatına ve tüketimine kadar geçen tüm adımları, faaliyetleri ve süreçleri gösterir. Ayrıca, iyileştirme alanlarını veya kullanılmamış fırsatları da vurgular.

Değer akışlarının işlevler arası doğası, bunları takımları uyumlu hale getirmek, bağımlılıkları anlamak ve genel hedefleri gerçekleştirmek için toplu çaba sağlamak için mükemmel bir araç haline getirir. Böyle bir değer odaklı yaklaşım, iş süreçlerini ve iş akışlarını son kullanıcılar için daha anlamlı hale getirir.

Agile Release Trains (ART)

Agile Release Train (ART), SAFe'nin temel birimidir. ART'ler, deneyimli ve işlevler arası çevik ekipler ve paydaşlardan oluşan takımlardır. Değer akışına yönelik çözümler tasarlar, geliştirir ve sunar. Bu kendi kendini yöneten çevik ekipler, Program Increment (PI) adı verilen sabit, zaman kutusuna dayalı bir ritimle çalışır.

PI'nın alanlar arası planlaması, ortak bir misyon geliştirmek için Agile sürüm trenlerinin bir araya gelmesini içerir. Her PI genellikle yaklaşık 8-12 hafta sürer ve sürekli yineleme, test ve periyodik denetimler yoluyla kaliteyi garanti eder.

Değer akışları ve çevik sürüm trenleri, çevik uygulamaları ölçeklendirmenin omurgasını oluşturur. Bunlar, şeffaflık, stratejik yön, çevik teslimat ve sürekli öğrenme kültürünü sağlayan SAFe'nin en kritik unsurlarıdır.

SAFe'nin dört seviyesi nedir?

SAFe, kuruluşun boyutuna, odak alanlarına ve olgunluk düzeyine bağlı olarak dört düzeyde çalışır. Çevik uygulamaları ölçeklendirmeyi kolaylaştıran dört katmanlı yapı şunları içerir:

Takım Seviyesi

Essential SAFe yapılandırması olarak da bilinen bu seviye, öncelikle geliştirme takımlarının faaliyetleriyle ilgilidir. Çapraz fonksiyonlu geliştirme takımlarından oluşan bu grup, sprint veya iterasyon olarak bilinen belirli bir zaman dilimi içinde değer sunmak için çalışır.

Geliştirme ekipleri, bu hedefleri gerçekleştirmek ve işlerini yönetmek için Scrum, Kanban veya Extreme Programming (XP) gibi çevik uygulamalardan yararlanır. Bu seviye, üçten az çevik ekibe sahip küçük kuruluşlar için idealdir. Böyle bir yapı, tek bir hedef doğrultusunda çalışan, uzun vadeli, işlevler arası özel ekipler olan Agile Release Train (ART) oluşturulmasa bile çevik ilkeleri benimsemelerine yardımcı olur.

Program Seviyesi

Program düzeyi, ortak bir sorun veya pazar boşluğuna yönelik daha büyük çözümler sunmak için çevik takımların koordinasyonuna odaklanır. Burada, bir Planlama Aralığı (PI) içinde senkronizasyon ve değer sunmak için alt takımlara ayrılmış 50 ila 125 üyeden oluşan ART'nin ortaya çıkışını göreceksiniz.

Büyük Çözüm Düzeyi

Büyük çözüm düzeyi, daha karmaşık çözümler geliştirmek ve sunmak için iki veya daha fazla ART'nin koordinasyonunu içerdiğinden, program düzeyinin bir üst kümesidir. Disiplinli ve çevik teslimat için takımları ve projeleri uyumlu hale getirmek için çözüm biriktirme listeleri, değer akışları ve mimari pistleri gibi ek unsurlar içerir.

Portföy Düzeyi

Portföy düzeyi, ölçeklendirilmiş çevik kurulumun en üst düzeyidir. Stratejiyi ve yürütmeyi, kuruluşun iş hedefleriyle uyumlu hale getirir. Değer akışlarını, programları ve büyük çözümleri bir araya getirerek tematik portföyler oluşturur. Yalın ve çevik portföy operasyonları ve yönetimi kullanarak pazara sunma süresini kısaltır ve doğru çözümü doğru zamanda sunarak iş sonuçlarını güçlendirir.

Tüm çevik takımlar, iş çevikliğinin bir Rus bebeği gibi bu hiyerarşik çalışma sistemleri içinde çalışır. Farklı seviyelerin birbirine bağlı olması, çözümler oluşturmak ve sunmak ve kurumsal hedefleri sürekli olarak gerçekleştirmek için ölçeklenebilirliği ve bilgi akışını destekler.

Scaled Agile Framework'ün Arkasındaki Temel İlkeler

SAFe, çeşitli yalın ve çevik ilkelerden ilham almaktadır. SAFe'nin belirleyici ilkelerinden bazıları şunlardır:

Yalın-Çevik ilkeler

Yalın ve çevik bir zihniyet, SAFe'nin temelini oluşturur. Yalın yönetişime sahiptir ve müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, sorunsuz işbirliği ve sürekli çözüm geliştirme kültürünü vurgular. Geliştirme takımlarını, müşteri gereksinimlerine yanıt vermeyi artırmak için yalın ilkeleri de içeren çevik ilkeleri benimsemeye teşvik eder.

Ekonomik görünüm

SAFe, zamanın ekonomik değerini hesaba katar. Farklılaşma yaratmak ve karlılığı artırmak için sonuçları erken ve sık sık sunmaya önem verir. Aynı zamanda, gecikmeleri azaltmak, maliyetleri düşürmek, sürümleri planlamak ve getiriyi en üst düzeye çıkarmak için yinelemeli teslimat yapmaya çalışır.

Sistem düşüncesi

SAFe, bir organizasyonu birbirine bağlı süreçler ve uygulamalar içeren, birbiriyle bağlantılı bir sistem olarak görür. Organizasyon içindeki bireysel birimlerin iş sonuçlarına nasıl katkıda bulunduğunu ve bir bölümdeki değişikliğin diğerlerini nasıl etkileyebileceğini açıklığa kavuşturan sistem düşüncesini teşvik eder.

Değişkenliği hesaba katın

SAFe, değişkenliğe direnmek yerine onu kucaklamayı önerir. Değişiklikleri yönetmek ve proje tamamlanırken ayarlamalar yapmak için inovasyon ve stratejik müdahaleyi kullanmayı önerir.

Entegre öğrenme döngüleri

SAFe, hızlı ve entegre öğrenme döngüleri aracılığıyla aşamalı olarak geliştirmeyi teşvik eder. Döngü, ürünün sürekli iyileştirilmesi için müşteri geri bildirimlerini ve önerilerini dikkate alır. Bu döngüler her yinelemede iyileşir ve ürünü değişen gereksinimlere veya pazar koşullarına son derece uyumlu ve duyarlı hale getirir.

Hedef dönüm noktaları

SAFe ile takımlar, çalışan sistemlerin objektif değerlendirmesine dayalı gerçekçi dönüm noktaları belirler. Böyle bir model, takımların değişen gereksinimlere, paydaş beklentilerine ve geliştirme süreci boyunca kaydedilen ilerlemeye uyum sağlamasına olanak tanır.

Değer akışını kolaylaştırın

SAFe, İşlemdeki (WIP) öğeleri sınırlayarak, parti boyutunu azaltarak ve kuyruk uzunluklarını yöneterek kesintisiz değer akışı önerir. Ayrıca, tutarlı bir ilerleme hızı sağlamak için çevik şablonlar ve Kanban panoları kullanarak verimsizliklerin ve yinelemelerin ortadan kaldırılmasını önerir. Bu stratejiler, iş akışını kolaylaştırır ve projenin tamamlanmasını hızlandırır.

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Kadans uygulayın ve senkronize edin

SAFe, kadans adı verilen tutarlı iş ritmiyle takımların uyumlu ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. Bu, her sprint veya yinelemenin başında ve sonunda sprint planlaması, sprint incelemesi ve sprint geriye dönük değerlendirmeleri gibi etkinlikleri içerir. İşbirliği ve koordinasyona ek olarak, kadans iş fırsatlarını veya geliştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

İçsel motivasyonu ortaya çıkarın

Ölçeklendirilmiş çevik kurulumunu uygulayan liderler, bilgi çalışanlarının içsel motivasyonunu ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Bu, cazip ücretler sunarak, yapıcı geri bildirim paylaşarak, proje sahipliği sunarak ve mükemmelliği ödüllendirerek yapılabilir.

Karar verme sürecini merkezileştirin

SAFe, kendi kendini organize eden, özerk takımların gelişimini destekler. Karar verme sürecinin merkezden uzaklaştırılması, bu işlevler arası takımların liderliği beklemeden hızlı, etkili ve zaman açısından kritik kararlar alabilmelerini sağlar. Takımlarınızı taban düzeyinde güçlendirmek, işinizi daha çevik ve etkili hale getirecektir.

Değer etrafında organize olun

Bu ölçeklendirilebilir çeviklik ilkesi, müşteri odaklı değeri tüm iş operasyonlarının ve kararlarının merkezine yerleştirir. SAFe, müşterilere değer sunmaya ve onların değişen ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermeye odaklanan sistemleri ve süreçleri ana hatlarıyla belirtir.

Yerleşik kalite

SAFe, hızlı değer sunmayı önceliklendirmesine rağmen, ürün kalitesinin önemini azaltmaz. Kaliteye odaklanma, sağlam bir kalite değerlendirme ve inceleme mekanizması, proje yürütme ve geliştirme süreçleri ile SAFe'ye entegre edilmiştir. Ürün, farklı kontrol noktalarında bu kalite kontrollerinden geçtiğinde müşteriye sunulur.

Kuruluşunuzda Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve Kullanmanın Avantajları

Artık SAFe ve temel ilkeleri hakkında sağlam bir anlayışa sahip olduğunuza göre, organizasyonlarınıza sağladığı değere bir göz atalım. SAFe'nin bazı avantajları şunlardır:

Ölçeklenebilirlik

SAFe, karmaşık proje gereksinimlerini karşılamak için çevikliği ölçeklendirme ihtiyacından doğmuştur. Bu nedenle, ölçeklenebilirlik temel avantajıdır. Çerçeve, son derece dinamik ürünler sunan büyük kurumsal veya iş gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. İstenen sonuçları elde etmek için farklı düzeyler, takımlar ve değer akışları genelinde çevik ilke ve uygulamaları ölçeklendirmeye yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Daha hızlı pazara sunum

SAFe, yinelemeli ve aşamalı yalın ürün geliştirmeyi teşvik eder. En son sürümün bir öncekini geride bıraktığı bu tür ürün sürümleri, işletmelerin müşterilerine sürekli ve sık sık değer sunmasını sağlar. Bu, ürünlerin veya özelliklerin pazara daha hızlı sunulmasıyla sonuçlanır. Son derece duyarlı ürün geliştirme ve dağıtım mekanizması, işletmelere rekabet avantajı da sağlayabilir.

Daha sorunsuz işbirliği ve tek tip uyum

Yalın çevik liderlik, çeşitli geliştirme takımlarını, departmanları ve organizasyonun farklı kademelerini aynı sayfaya getirir. ART'leri ve PI'ları ortak hedeflerle birleştirerek SAFe, farklı takımlar arasındaki uyumu artırır, siloları ortadan kaldırır ve tüm organizasyonun genel verimliliğini artırır.

Gelişmiş verimlilik

SAFe, değer sunmaya odaklanarak israfı en aza indirdiği için, iş verimliliğinin artırılması için temel oluşturur. Takımları stratejik olarak uyumlu hale getirmek ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak, takımların etkili bir şekilde çalışmasına ve hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur.

Çalışan bağlılığının artması

SAFe, takımların işlerinin sahipliğini üstlenmelerini sağlayarak ve onları içsel olarak motive ederek çalışanların işlerine bağlılığını artırır ve iş memnuniyetini iyileştirir. Ayrıca, gereksiz tekrarları ve israfı ortadan kaldırarak takımların daha zorlu veya karmaşık görevleri yerine getirmelerine olanak tanır.

Kalite iyileştirme

Yerleşik kalite, SAFe'nin kritik unsurlarından biridir. Bunu sağlamak için çerçeve, yüksek kalite standartlarına uymak için test odaklı geliştirme, sürekli entegrasyon ve düzenli denetimler gibi uygulamaları kullanır. Bu tür proaktif kalite iyileştirme önlemleri, kusurları azaltır ve genel ürün kalitesini artırır.

Uyarlanabilirlik

SAFe, ürün veya özellik geliştirme ve dağıtımında yinelemeli ve aşamalı bir yaklaşım izler. Hızlı sprintlerle bunu yapmak, işletmelerin değişen pazar koşullarına, müşteri gereksinimlerine veya geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Sonuçta ortaya çıkan sürekli iyileştirme kültürü, takımların gelişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamasını ve beklentilere uygun şekilde hızlı bir şekilde teslimat yapmasını sağlar.

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Risk azaltma

SAFe'nin yapılandırılmış doğası, düzenli planlama ve denetime verilen önemle birleştiğinde, risklerin erken tespit edilmesini ve azaltılmasını sağlar. Bu tür sorunların geliştirme sürecinin erken aşamalarında derhal ele alınması, sorunların büyüyerek projeyi tehlikeye atmasını önler.

Agile Ölçeklendirmenin Zorluklarını Aşmak

SAFe birçok avantaj vaat etse de, bazı zorlukları da beraberinde getirir. Bu zorluklara önceden hazırlıklı olmak, SAFe'nin başarılı bir şekilde uygulanmasını ve benimsenmesini kolaylaştırabilir. Bu notla birlikte, iş dünyasının karşılaşabileceği bazı yaygın zorlukları aşağıda sıraladık:

Değişime direnç

SAFe, işinizi değişime karşı dirençli hale getirecek olsa da, bu değişime karşı bir miktar direnç bekleyebilirsiniz. Geleneksel ve mevcut proje yönetimi yöntemlerine alışkın takımlar ve bireyler, organizasyon genelinde yaşanan değişimlerin yol açtığı aksaklıklara karşı o kadar açık olmayabilir.

Çözüm:

Açık iletişim kültürünü teşvik edin

Çalışanlarınıza SAFe'yi benimsemenin onlara nasıl fayda sağlayacağı konusunda eğitim verin

Karar alma sürecine paydaşları dahil edin ve geçiş için ivme kazanmak üzere beklenen faydaları vurgulamaya devam edin

Kabulü hızlandırmak için kapsamlı eğitim ve oryantasyon programları düzenleyin. Çevik bir ortam geliştirmek için SAFe sertifikalarını teşvik edin

Organizasyonel silolar

SAFe, işlevler arası ve alanlar arası işbirliğini vurgular. Bunu sağlamak için, işlerin siloları yıkması zorunludur. Ancak, eski sistemlere sahip geleneksel işler, SAFe uygulamasını engelleyebilecek departmanlar ve takımlar arasında köklü veri silolarına sahip olabilir.

Çözüm: Proje yönetimi yazılımını kullanarak verileri merkezileştirin ve siloları ortadan kaldırın. Etkili veri yönetiminin yanı sıra, proje yönetimi araçları farklı takım ve departmanlardan çalışanları aynı platformda bir araya getirerek işbirliğine dayalı çalışmayı kolaylaştırır.

Bağımlılık yönetimi

Takımların sayısı arttıkça, temel görevlerin ve faaliyetlerin karmaşıklığı da artar. Operasyonları ölçeklendirmek mümkün olsa da, bağımlılıkları yönetmek giderek zorlaşabilir. Dahası, senkronize teslimatı sağlamak için bu bağımlılıkların koordine edilmesi gerekir. Aksi takdirde, gecikmeler yaşanabilir ve sürekli teslimata engeller çıkabilir.

Çözüm:

Bağımlılıkları belirlemek ve yönetmek için düzenli PI planlama oturumları planlayın

Takımların işbirliği yapmasını ve kararları özerk bir şekilde almasını sağlayarak bağımlılıkların ilerlemeyi engellemesini önleyin

İlerlemeyi izlemek ve bağımlılıkları yönetmek için düzenli sprintler düzenleyin

Ölçeklenebilirlik sorunları

SAFe dört uygulama düzeyi sunsa da, çevik uygulamaları ölçeklendirmek yalnızca belirli bir boyut içinde mümkündür. Sonuçta, küçük bir takım için işe yarayan bir şey, büyük ölçekli uygulamalarda da aynı şekilde işe yarayacağı anlamına gelmez.

Çözüm:

ART'leri kullanarak daha büyük takımları yönetin ve küçük, aşamalı adımlarla ölçeklendirin

On veya daha fazla ART'ye sahip olduğunuzda Büyük Çözüm Düzeyine geçiş gibi bir sonraki SAFe düzeyini eklemek için kriterler belirleyin

Organizasyon yapısını sürekli olarak inceleyin ve sonuçlara ve geri bildirimlere göre ölçeklendirme tekniklerinizi uyarlayın

Sürece aşırı önem verme

SAFe, iş süreçlerine yapılandırılmış bir yaklaşım izler. Süreçlere bu kadar odaklanmak sonuçları iyileştirebilir, ancak bu süreçlere katı bir şekilde bağlı kalmak işbirliğini ve uyarlanabilirliği engelleyebilir.

Çözüm:

Esnekliği katı kurallara tercih ederek çevik bir zihniyet geliştirin

Takımları, süreçlerin ardındaki "nedenleri" araştırmaya teşvik edin, böylece süreç odaklı kalıplardan kurtulup yenilikçi ve bağlamsal iş akışları önerebilirler

Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve tek bir alanda ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın ve yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

İletişimi sürdürmek

İletişim, SAFe'nin temelidir. Takımlar, liderler, yönetim ve paydaşlar arasındaki zayıf iletişim, yanlış anlaşılmalara yol açabilir ve her şeyi riske atabilir. Herhangi bir iletişim hatası, uyumu tehdit edebilir ve sonuçları etkileyebilir.

Çözüm: Bir proje yönetimi aracı, senkron ve asenkron iletişim kanallarını kolaylaştırabilir.

Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve Nasıl Uygulanır?

SAFe'yi uygulamak, scrum takımlarının oluşturulmasından tam teşekküllü portföy yönetimine kadar bir dizi iyi düşünülmüş ve kasıtlı stratejiyi içerir. Bu, başa çıkılması gereken çok şey demektir.

Neyse ki, ClickUp'ta proje yönetimi bu geçişi hızlandıran ve kolaylaştıran bir katalizör görevi görüyor. İşte bunun nasıl yapıldığına dair genel bir bakış:

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli ile hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Görev yönetimi

Güçlü görev yönetimi yetenekleriyle ClickUp, çevik takımların farklı etkinlikleri planlamasına, izlemesine ve yürütmesine yardımcı olur. PI planlaması veya birikmiş iş yönetimi olsun, takımlar tek bir gösterge paneli kullanarak işin genel görünümünü elde edebilir ve ilerlemeyi izleyebilir.

Birden çok görünüm

ClickUp 3.0 Gantt grafiklerinde görevleri gruplandırın, filtreleyin veya gizleyin ve tüm işlerinizdeki iş akışlarını izleyin ve birbirine bağlayın

ClickUp'taki farklı görünümler, değiştirilebilir parametreler üzerinden proje ayrıntılarını görüntüler. Bunlar, çevik bir ortama yapı kazandırır ve işbirliğini kolaylaştırır. Örneğin, takım düzeyinde görünümler için Kanban Panoları, sürüm ve sprint planlaması için Gantt grafikleri, testler için beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. Her görünüm, geliştirme sürecine yeni bir bakış açısı ve içgörü sunar.

İşbirliği

ClickUp Belgeleri'nde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

İşbirliğinden bahsetmişken, ClickUp farklı boyut ve yeteneklere sahip takımların birlikte çalışması için mükemmel bir platformdur. ClickUp Belgeleri ile takımlar, tüm paydaşlar arasında dosya ve belge paylaşabilir ve departmanlar arası siloları ortadan kaldırabilir. Aynı zamanda, anlık mesajlaşma, yorumlar, görev atama vb. yoluyla gerçek zamanlı iletişim, takımların birbirleriyle çalışmasına yardımcı olur.

Görev bağımlılıkları

İşlerin doğru sırayla tamamlandığından ve belirli zaman çizelgesine uygun olduğundan emin olmak için ClickUp'ta doğrudan görev içine Bağımlılıklar ekleyin

SAFe proje yönetimi, ClickUp ile mümkün olan bağımlılık yönetimine önem verir. Zaman çizelgeleri ve yüzme şeritleri gibi ClickUp özellikleri, görevler ve faaliyetler arasındaki ilişkileri netleştirir. Bu görünürlük, bağımlılıkları düzenlemeyi ve kesintisiz değer akışını yönetmek için farklı görevlere öncelik vermeyi kolaylaştırır.

Özel durumlar

ClickUp Liste görünümünde görev durumlarını arayın, ayarlayın veya sıralayın ve tüm işlerdeki ilerlemeyi görün

ClickUp, kullanıcıların SAFe terminolojilerine ve tanımlanmış aşamalara göre iş akışını uyarlamak için özel durumlar tanımlamasına olanak tanır. Buna göre, geliştirme ekibi proje durumunu "PI Planlamasında", "Bağımlılık Nedeniyle Bloklandı", "İncelemeye Hazır" vb. olarak özelleştirebilir ve SAFe süreçleriyle uyumlu hale getirebilir. Ayrıca, SAFe törenleri ve dönüm noktalarıyla eşleşecek şekilde ilerleme izlemeyi de sağlar.

Şablonlar

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ta Agile Proje Yönetimi Şablonlarını kullanın

ClickUp ile çevik uygulayıcılar artık tekerleği yeniden icat etmek için zaman kaybetmez. ClickUp'ta, proje özelliklerine uyacak şekilde %100 özelleştirilebilir Çevik Proje Yönetimi Şablonları kütüphanesi bulacaksınız. Birkaç küçük değişiklik yapın ve SAFe ortamını hayata geçirmeye hazır olun!

ClickUp'ın SAFe uygulamasını nasıl desteklediğinin sadece yüzeyine değindik. Bu hepsi bir arada proje yönetimi aracı, çevik takımların planlama, koordinasyon ve iletişimine yardımcı olur. ClickUp, SAFe uygulamasının önündeki zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda SAFe ilkelerine uymak için gerekli araçları da sağlar.

ClickUp'ı benimsemenin, başarılı bir SAFe uygulamasına giden kısa yol olduğunu bile söyleyebiliriz.

ClickUp'ın SAFe'yi nasıl hayata geçirdiğini öğrenmek için uzmanlarımızla iletişime geçin .

SSS

1. Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve (SAFe) nedir?

Scaled Agile Framework (SAFe), kurumsal müşterilerin büyük ölçekli projelerde çevik ve yalın ilkeleri uygulamasına yardımcı olmak için geliştirilmiş, yaygın olarak kullanılan bir çevik çerçeve. İşletmelerin daha büyük hedeflerine ulaşmak için tek tek takımların ötesine bakmasına yardımcı olur.

2. SAFe diğer çevik çerçevelerle karşılaştırıldığında nasıl bir konumdadır?

Takım düzeyindeki yeteneklere odaklanan Kanban ve Scrum'dan farklı olarak, SAFe ölçeklenebilirlik ve uyumu vurgular. Büyük kurumsal yapıların karşılaştığı zorlukları ele almak için yalın-çevik ilkeleri, rolleri, törenleri, dönüm noktalarını vb. kullanır. Ayrıca, farklı takımları koordine etmek ve yönlendirmek için dört düzeyli hiyerarşik bir organizasyon yapısı izler.

3. SAFe'yi kuruluşumda nasıl başarıyla uygulayabilirim?

SAFe'nin uygulanması, dikkatli planlama ve organizasyon düzeyinde taahhüt gerektirir. Uygulama, aşağıdaki aşamalarla yürürlüğe girecektir: