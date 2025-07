10 Ücretsiz PI Planlama Şablonu

Sorunlar

Özel Alanlar, her bir sorun için ayrıntılı bilgi sağlamanıza olanak tanıyarak izleme ve yönetimi daha verimli hale getirirken, Pano görünümü her şeyi Bu bölüm, birikmiş işlerin ve diğer sorunların hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlar., her bir sorun için ayrıntılı bilgi sağlamanıza olanak tanıyarak izleme ve yönetimi daha verimli hale getirirken,her şeyi Kanban tarzında düzenleyerek her bir sorunun durumunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini kolayca görmenizi sağlar