Yalın ve Çevik: Aralarındaki Fark Nedir? 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Yalın ve çevik arasındaki fark nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agile süreci, bir projenin geliştirme sürecinin optimizasyonuyla ilgilenir. Süreci esnek, şeffaf ve uyarlanabilir hale getirmeyi amaçlar. Lean yaklaşımı ise üretim sürecinin optimizasyonuna odaklanır. Riskleri en aza indirgemek ve israfı ortadan kaldırmak (yalın üretim) esastır." } } ] }

Agile ve Lean arasında kararsız mısınız?

Modern proje yönetimi yöntemleri hakkında bilgi sahibiyseniz, Lean ve Agile gibi çerçevelerden çokça bahsedildiğini duymuş olabilirsiniz

Bu iki yaklaşım genellikle birlikte kullanılır, ancak çok farklı proje yönetimi metodolojileridir.

Peki bunlar nedir?

Daha da önemlisi, Lean Agile metodolojisinden nasıl farklıdır?

Bu makalede, her iki yöntemi ayrıntılı olarak inceleyecek ve yaklaşım, hedefler ve daha fazlası açısından farklılıklarını ele alacağız. Ayrıca, hem Yalın hem de Çevik projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi proje yönetimi yazılımlarını da öne çıkaracağız.

Hadi başlayalım!

Yalın ve Çevik: Kısa Tarihçe

Öncelikle, bu iki metodolojinin nasıl ortaya çıktığını inceleyeceğiz.

Sonuçta, Lean ve Agile arasındaki farklar tam da buradan başlıyor.

1. Agile

1980'lerde bilgisayar programcıları, yazılım geliştirme projelerini yönetmek için Şelale metodolojisi gibi geleneksel geliştirme yaklaşımlarını kullanıyordu. Bu süreç sadece zaman alıcı değil, aynı zamanda maliyetliydi.

Nasıl?

Yazılım geliştirme dünyası hızla büyüyordu.

Ve büyüme genellikle değişime uyum sağlamak anlamına gelir.

Waterfall'da, bir ürünün geliştirilmesi aylar, hatta bazen yıllar sürebilir. Dolayısıyla, yazılım veya ürün piyasaya sürüldüğünde, mevcut ihtiyaçlara göre çoktan modası geçmiş hale gelmiş olur.

Bu sorunu aşmak için Agile Manifesto yazılmıştır.

Agile metodolojisi, Agile Manifestosu'nda özetlenen 4 değer ve 12 ilke üzerine kurulmuştur.

Agile, süreç boyunca paydaşları dahil ederek takımların değişime daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede, çalışan yazılımların planlaması, geliştirilmesi ve dağıtımı daha iyi olur.

2. Yalın

1970'lerde Taiichi Ohno, Toyota Üretim Sistemi (TPS) olarak bilinen bir sistem geliştirdi. Bu sistem, her türlü israfı ortadan kaldırarak envanter maliyetlerini azaltmayı ve otomobil tedarik zincirinin verimliliğini artırmayı amaçlıyordu.

TPS, marketlerdeki envanter yönetim sisteminden esinlenerek, öğelerin ihtiyaç duyulduğu anda envanter ihtiyaçlarını kesin olarak belirtmek için görsel sinyaller kullanıyordu. Bu, genel israfı azalttı ve tüm üretim sürecini optimize etti.

Bu sistem daha sonra Yalın üretim ilkelerini oluşturmak için kullanıldı.

Peki, Yalın yazılım geliştirme nasıl ortaya çıktı?

Mary ve Tom Poppendiek, Yalın üretim ilkelerinden esinlenerek yazdıkları kapsamlı bir yazılım geliştirme kılavuzu hazırladı.

Şimdi Lean ve Agile'ın tam olarak ne olduğuna bir göz atalım.

Agile Metodolojisi Nedir?

Agile, yinelemeli bir yaklaşımla projelerin geliştirilmesine yardımcı olan bir yazılım geliştirme metodolojisidir.

Geleneksel proje yönetimi metodolojisinden farklı olarak, Agile yaklaşımında büyük bir proje sprint olarak bilinen daha kısa geliştirme döngülerine bölünür. Her sprint genellikle 2-4 hafta sürer.

Agile ilkesini açıklayan bir örnek:

Diyelim ki bir robot yapıyorsunuz.

Waterfall gibi geleneksel bir proje yönetimi yönteminde, robotu nihayet devreye almadan önce planlamak ve geliştirmek aylar sürebilir.

Bu, oldukça havalı olduğunu düşündüğünüz AI özelliğinin aslında işe yaramaz olduğu bir duruma yol açabilir. Müşterinin gerçekten istediği şey mükemmel dengeye sahip bir robottu.

Agile metodolojisi ile bu durum önlenebilirdi.

Nasıl?

Agile yönteminde, müşteriler geliştirme sürecine aktif olarak dahil olurlar. Her sprintin sonunda geri bildirim sağlarlar ve Agile takımı bir sonraki döngüde gerekli değişiklikleri uygular.

Bu sürekli iyileştirme, hatalara daha az yer bırakarak müşterilerinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan bir robot oluşturmanıza yardımcı olur.

Agile uzmanlarının Agile proje yönetimi sürecini iş akışlarında nasıl uyguladığını öğrenin.

Yalın Metodoloji nedir?

Yalın yazılım geliştirme, Yalın metodolojisinin ilkelerine dayanır.

Yalın metodolojinin yedi ilkesi şunlardır:

İsrafı ortadan kaldırın

Kaliteyi artırın

Bilgi oluşturun

Taahhüdü erteleyin

Hızlı teslimat

İnsanlara saygı gösterin

Tüm süreci optimize edin

Her bir Yalın ilke, israfı ortadan kaldırarak üretim sürecini optimize etmeyi amaçlar. Ayrıca, müşteri değerini en üst düzeye çıkarırken riski en aza indirmeye çalışır.

Bir dakika... "israfı ortadan kaldırmak" ne anlama geliyor?

İsrafı ortadan kaldırmak, sürece değer katmayan her şeyi ortadan kaldırmak anlamına gelir.

Bu, gereksiz toplantılar ve belgelerden verimsiz yöntemlere kadar her şey olabilir.

Agile ve Lean Arasındaki Anahtar Farklılıklar

Agile yöntemi ve Lean yaklaşımının ne olduğunu öğrendiğinize göre, bunların farklı olduğunu hissediyorsunuz, değil mi?

Konuyu daha net hale getirmek için, Agile Lean arasındaki anahtar farklılıkların ayrıntılı bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:

1. Metodolojideki farklılıklar

Burada sürpriz yok.

Bu, Agile metodolojisi ile Lean düşünce arasındaki en önemli farktır.

A. Agile metodolojisi

Agile süreci, bir projenin geliştirme sürecinin optimizasyonuyla ilgilenir. Süreci esnek, şeffaf ve uyarlanabilir hale getirmeyi amaçlar.

Neden?

Agile geliştirme, sürekli iyileştirme ve mutlu müşterilere değer verir.

Bunun için, bir Agile proje, yinelemeli geliştirme döngülerinden (sprint) geçer ve Agile takımı, baştan sona müşteri ile aktif olarak işbirliği yapar.

B. Yalın metodoloji

Yalın yaklaşım, üretim sürecinin optimizasyonuna odaklanır. Her şey riski en aza indirgemek ve israfı ortadan kaldırmak (yalın üretim) ile ilgilidir.

Aslında, "israfı ortadan kaldırmak" Lean yönteminin ilk ilkelerinden biridir.

Projenin nihai sonucuna katkıda bulunmayan her şeyi hariç tuttuğunuzda, üretim süreci otomatik olarak kısalır ve verimli hale gelir. Bu da uzun vadede size çok değerli para ve zaman tasarrufu sağlar.

2. Yaklaşımdaki farklar

Hem Lean hem de Agile yöntemleri mükemmel yazılım geliştirme yaklaşımları olmakla birlikte, geliştirme yaklaşımlarında hafif farklılıklar vardır:

A. Agile yaklaşımı

Agile uygulamada, bir proje kısa, artımlı, yinelemeli döngüler veya sprintler halinde geliştirilir.

Yinelemeli ve aşamalı yöntem, bir projenin planlama, uygulama, test ve değerlendirme aşamalarından oluşan çeşitli aşamalara bölünmesini ifade eder. Bu süreç, istenen sonuca ulaşılana kadar tekrarlanır.

B. Yalın yaklaşım

Yalın yaklaşım, verimliliği artırmak için üretim sürecinde küçük, aşamalı değişiklikler yapmayı amaçlar. Bu, daha kısa geliştirme döngüleriyle sonuçlanabilir, ancak Yalın'ın temel odak noktası bu değildir.

3. Proje zaman çizelgelerindeki farklılıklar

Hem Yalın hem de Çevik yöntemler ürünü mümkün olduğunca erken teslim etmeyi amaçlasa da, proje zaman çizelgeleri farklıdır:

A. Agile proje zaman çizelgesi

Agile veya Scrum takımı, hızlı teslimat için kısa döngüler halinde çalışır. Her döngü veya sprint genellikle 2-4 hafta sürer.

B. Yalın proje zaman çizelgesi

Yalın takımlar, süreç akışını optimize ederek proje zaman çizelgesini kısaltır. Genellikle iş süreçlerini sınırlar, bu da genel proje zaman çizelgesini kısaltır. Ancak Agile'dan farklı olarak, belirli bir zaman çerçevesi yoktur.

4. Takımdaki farklılıklar

Yalın ve Çevik yöntemler farklı takım yapılarını izler:

A. Agile takım

Agile takım, kendi kendini organize eden, işlevler arası bireylerden oluşan küçük bir takımdır.

Bu ne anlama geliyor?

Kendi kendini organize eden : takımlar işi nasıl yapacaklarına kendileri karar verir

Çapraz fonksiyonlu: takım üyeleri çeşitli uzmanlık alanlarına sahiptir, ancak ortak bir hedef için çalışır

Takım, ürün yöneticisi (ürün sahibi), Agile koçu veya Scrum ustası, geliştiriciler, iş analistleri vb. gibi üyelerden oluşur.

B. Yalın takım

Yalın proje yönetiminde, ilgili departmanlardan üyelerden oluşan birden fazla Yalın takım formlarsınız.

Her takım, kendi takımını ve bireysel projeleri yöneten bir takım lideri tarafından yönetilir. Yalın takım üyeleriniz yetenekli olmalıdır, ancak mutlaka kendi kendini organize eden ve işlevler arası çalışabilen kişiler olmak zorunda değildir.

5. Genel hedefteki farklılıklar

Agile Lean geliştirme yöntemleri farklı hedeflere ulaşmaya çalışır:

A. Agile hedefi

Agile geliştirmede hedef, son kullanıcı veya paydaşların gereksinimlerine uygun bir şey oluşturmaktır.

B. Yalın hedef

Yalın geliştirmede hedef, ürün geliştirmeye değer katmayan tüm süreçleri ortadan kaldırmaktır.

6. Odak alanındaki farklar

Agile ve Lean'in birbirinden farkları şunlardır:

A. Agile'ın odaklandığı alan

Agile geliştirme, proje kapsamına ve müşteri değerine odaklanır.

Agile yazılım geliştirmede, bir yazılım ürününün kapsamı, özelliklerine ve işlevlerine atıfta bulunur. Müşteri değeri önceliklidir, çünkü her sprintin sonunda geri bildirim alır ve bir sonraki döngüde değişiklikleri uygularsınız.

B. Yalın odak alanı

Öte yandan, Yalın yazılım geliştirme, süreç akışını ve kaliteyi iyileştirmeyle ilgilidir.

Odak noktası, süreç iyileştirme ve kalitedir (hedef, sıfır hatadır).

Bu genellikle değer akışı haritalama olarak bilinen bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilir.

Değer akışı haritalama nedir?

Değer akışı haritalama, ürün oluşturma ve müşteriye teslimat arasındaki bir dizi etkinliği görselleştirmek için kullanılan bir yöntemdir.

İlgili: Yazılım Geliştirme Araçları

Agile ve Lean: Benzerlikleri Nelerdir?

İnsanlar neden Agile çerçevesini ve Lean'ı birlikte gruplandırır?

Çünkü her iki metodoloji de değişikliklere hızlı uyum sağlama gibi değerleri paylaşmaktadır.

Lean Agile arasındaki diğer benzerlikler şunlardır:

Sürekli iyileştirme : her iki metodoloji de olası iyileştirmeler için çalışma yönteminin düzenli olarak incelenmesine odaklanır

Müşteri değeri önceliklendirme : Agile'ın müşterinin geri bildirimlerine aktif katılımı veya Lean'in kalite sunmaya odaklanması, her ikisi de müşteriye daha fazla değer sunmayı amaçlamaktadır

Verimli zaman çizelgeleri : Agile metodolojisi, ürünleri sık sürümlerle piyasaya sürerken, Yalın proje yönetiminde geliştirme süreci mümkün olan en az sayıda adımdan oluşur. Her iki yaklaşım da verimliliği korumaya odaklanır.

Sonuçların sürekli akışı: geliştirme süreci parçalara bölündüğünden Agile sürekli olarak artan değer sunarken, Lean israfı sürekli ortadan kaldırarak sonuçlar elde etmeye devam eder

Agile ve Lean Projeleri Verimli Bir Şekilde Yönetme

Peki, Agile ve Lean'i nasıl yöneteceksiniz?

Tabii ki doğru agile araçlarla!

Hayır. Herhangi bir aracı kullanamazsınız!

Projeleri çeviklikle yönetmek için uygun bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız vardır.

Genellikle, bir proje yönetimi yazılımı şunları yapabilmelidir:

Görevleri ve projeleri yönetin

İş akışlarını otomatikleştirin

Uzaktan takım işbirliğini kolaylaştırın

Çeşitli çalışma alanı araçlarıyla entegre edin

Ayrıca, Agile, Scrum metodolojisi, Kanban, Lean, Six Sigma veya herhangi bir proje yönetimi metodolojisi olsun, yazılımınız bunları yönetebilmelidir.

Neden?

Her metodoloji, araçlarından ayrı fonksiyonlar gerektirir.

Ayrıca, her takımın bir yaklaşım seçip sonsuza kadar ona bağlı kalması da gerekmez!

Böylece, takımınız her farklı bir proje yönetimi metodolojisi kullandığında yeni yazılım satın almak zorunda kalmazsınız.

Neyse ki, hangi metodolojiyi tercih ederseniz edin, tüm görevlerinizi ve projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ClickUp gibi güçlü araçlara sahipsiniz.

Peki ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı Yalın Çevik proje yönetimi yazılımıdır. Aşağıdakiler konusunda yardıma ihtiyacınız varsa:

Agile, Lean, Scrum Kanban , Extreme Programming veya herhangi bir metodolojiyi uygulayın

Tüm Agile yazılım geliştirme projelerinizi izleyin

Bir Agile takımını veya birkaç Lean takımını yönetin

Sprint planlaması ve diğer Scrum toplantılarını planlayın

ClickUp, ihtiyacınız olan tek yazılımdır!

ClickUp'ın Lean ve Agile tekniklerine uyum sağlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini görelim:

1. Çeşitli proje aşamaları için özel görev durumları

Her proje kendi durum setine sahiptir.

Örneğin, bir yazılım mühendisi, Lean UX projesi için "Git Yükleme" ve "Hata Ayıklama" gibi aşamalara sahip olabilir. Buna karşılık, bir içerik geliştirme projesi "Düzenleme" ve "Kalite Kontrol" gibi adımlara sahip olabilir.

ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği ile bu sorun ortadan kalkar.

Bu yazılım, projenizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yansıtan özel durumlar oluşturmanıza olanak tanır. İstediğiniz kadar açıklayıcı ve yaratıcı olun!

Bir görevin durumuna hızlıca bakmak, görevin hangi aşamada olduğunu belirlemek için yeterlidir. Bu sayede, takım lideri veya proje üzerinde çalışan herkes, projenin ilerlemesini anında kontrol edebilir.

2. Sprintlerinizi gerçekleştirmek için hedefler belirleyin

Tercih ettiğiniz proje yönetimi metodolojisinden bağımsız olarak, "sprint 1'de ürünün %20'sini geliştirmek" veya "web sitesi trafiğini %10 artırmak" gibi birden fazla proje hedefiniz olacaktır.

Peki bunları nasıl takip edebilirsiniz?

Üç kelime: ClickUp'ın Hedefler özelliği!

Hedefler, daha küçük ve ölçülebilir Hedefler olarak ayrılabilen üst düzey kaplardır.

Hedefi ölçmek için aşağıdakiler gibi çeşitli birimlerden seçim yapın:

Para birimi: bir miktar para

Sayı: 0 ile sonsuz arasında bir sayı aralığı

Görevler: Hedefe ulaşmak için tamamlamanız gereken görevlerin listesi

Doğru/Yanlış: sadece iki olası sonuç (tamamlandı veya tamamlanmadı)

Başınızı sallamak ve tek kelimelik cevaplar iyi bir konuşma yapmaz, değil mi?

Takımların verimli iletişim kurmasına yardımcı olmak için, her ClickUp görevi özel bir Yorum alanıyla birlikte gelir.

Bu, Lean veya Scrum takımı içindeki tüm proje ile ilgili iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Bu bölümü şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Projeyle ilgili bilgileri paylaşın

Önemli yorumları vurgulamak için üyeleri etiketleyin

Sorunları ve çıkmazları doğru bağlamda ele alın

Herhangi bir görev bölümünde ilgili dosyaları ve bağlantıları paylaşın

Belirli takım üyelerine yorumlar atayarak bunların gözden kaçmamasını sağlayın

Daha iyi işbirliği ve takım oluşturma için, görevlerle ilgili olmayan konuşmalar yapmak üzere Sohbet görünümünü kullanın.

4. 50'den fazla tekrarlayan görevi otomatikleştirmek için Ş Akışı Otomasyonu

Muhtemelen her gün tonlarca tekrarlayan manuel görevle uğraşıyorsunuzdur.

Ve bunların sizin de en çok nefret ettiğiniz görevler olduğuna eminiz.

Ama endişelenmeyin.

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, bunu çözmek için iş yerinize tonlarca görev otomasyonu getirir.

Bunu, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kolayca kullanabilirsiniz, böylece zamandan tasarruf eder ve kaynaklarınızı gerçekten ihtiyaç duyulan görevler için serbest bırakabilirsiniz.

ClickUp'ın iş akışı otomasyonu şu şekilde çalışır:

Bir tetikleyici meydana gelir ve bir koşul doğruysa, belirli bir eylem otomatik olarak yürütülür.

Bu çok yönlü yazılım, işe başlamanıza yardımcı olmak için 50'den fazla önceden oluşturulmuş Otomasyon sunar.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Bir görevin durumu değiştiğinde, atanan kişi otomatik olarak değişir

Görev oluştururken şablon uygulayın

Kontrol listesi temizlendiğinde görev önceliğini güncelleyin

Bir görevin son tarihi geldiğinde etiketleri değiştirin

Öncelik değiştiğinde bir görevi arşivleyin

Hatta ihtiyaçlarınıza uygun Özel Otomasyonlar bile oluşturabilirsiniz.

5. Projenize görsel genel bakış için gösterge panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri , Agile yazılım geliştirme veya Lean projeleriniz hakkında hızlı bir genel bakış sunar. Bir uzay aracının görev kontrol merkezi gibi.

Avantajı nedir?

Bir takım lideri veya hatta tüm Scrum takımınız, çalışma alanında olup biten her şey hakkında net bir fikir edinebilir.

Maksimum esneklik için gösterge panelinizi aşağıdaki gibi çeşitli grafiklerle özelleştirin:

: görevlerin tamamlanma oranını gösterir Hız Grafikleri: görevlerin tamamlanma oranını gösterir

: bir projede tamamlanan iş miktarını gösterir Burnup Grafikleri: bir projede tamamlanan iş miktarını gösterir

: bir projede kalan iş miktarını gösterir Burndown Grafikleri: bir projede kalan iş miktarını gösterir

: projenin zaman içindeki ilerlemesini görünüm Kümülatif Akış Grafikleri: projenin zaman içindeki ilerlemesini görünüm

6. Proje zaman çizelgesini kolayca izlemek için Gantt Grafikleri

Proje zaman çizelgelerinizi veya ilerlemenizi izlemek için elektronik tablo kullanmaktan bıktınız mı?

90'ların zihniyetine veda edin!

ClickUp'ın Gantt Grafikleri , proje zaman çizelgenizi izlemek ve yönetmek için mükemmeldir.

Gantt grafiğinize hızlıca bakmak, işlerin yolunda olup olmadığını belirlemek için yeterlidir.

En iyi kısmı ne mi?

Bu Gantt grafikleri, çok sayıda otomatikleştirilmiş özelliğe sahiptir.

Bunlar şunları yapabilir:

Öğeleri yeniden planladığınızda görev bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın

Beklenen ve mevcut proje ilerlemelerini karşılaştırın

Tamamlanan görevlere/toplam görevlere göre proje ilerleme yüzdesini hesaplayın

Öncelik verilecek görevleri belirlemek için kritik yolu hesaplayın

Agile iş akışı yönetimi ile ilgili yardım

Sonuç

Elbette, Lean ve Agile uygulamaları birçok açıdan farklılık gösterir.

Ancak, her bir geliştirme metodolojisi farklı türdeki projeler için mükemmel olsa da, her şeyi yönetmek için doğru proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız olacaktır.

Neyse ki, yapmanız gereken tek şey piyasadaki en iyi Agile ve Lean yazılımı olan ClickUp'ı kullanmak!

Agile zihniyetini benimsemenize yardımcı olmaktan iş çevikliğinizi artırmaya kadar, ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

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