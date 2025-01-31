10 En İyi PI Planlama Yazılımı Aracıyla Paydaşlarınızı Uyumlu Hale Getirin

Kolay takım iletişimi, ortak vizyon ve takım koordinasyonu yaygın olarak kabul gören çevik uygulamalardır, ancak benimsenmesi kolay değildir. Zorlu proje süreçlerinde ilerlemek, özellikle büyük ölçekli sürüm planları ile uğraşırken ve işlevler arası takımları bir araya getirip ilerleme ve birikmiş işleri tartışamıyorsanız giderek zorlaşabilir.

Neyse ki, çağdaş Scaled Agile Framework (SAFe)'i takip eden takımlar, stratejik olarak ilerlemek için Program Artışı (PI) planlamasına güvenebilirler. PI planlaması, departmanlar arasındaki siloları ortadan kaldırmak ve Agile Release Train (ART) içindeki takımları uyumlu hale getirmek için yapılan uzun vadeli bir sprint etkinliği gibidir. 🚂

Doğru yazılımla PI planlama etkinliklerini yürütmek daha kolaydır. Bu kapsamlı kılavuzda, PI planlama araçlarının karmaşık yönlerini ele alacak ve karar alma süreçlerinizi hızlandırmak için en iyi 10 ürün seçeneğini inceleyeceğiz. Okumaya devam edin!

PI Planlama Yazılımı Nedir?

PI planlama, her 8-12 haftada bir gerçekleşen, çevik bir takımın tüm üyelerini bir araya getirerek Agile Release Train için yaklaşan Program Artışı ile ilgili işleri planlamak ve önceliklendirmek için yapılan zaman kutusuna dayalı bir işbirliği etkinliğidir. Scrum ustası tarafından yürütülür ve genellikle iki tam gün süren yüz yüze takım toplantılarından oluşur.

PI planlama yazılımı, PI'ları daha kolay organize etmek ve daha verimli hale getirmek için kullanılan çevik bir araçtır. Sanal veya fiziksel toplantılara hazırlanmanıza yardımcı olabilir, paydaşlar ve işiniz arasındaki iletişim stratejilerini geliştirmek için özellikler sunar ve her departman veya takımlarınızın ihtiyaç duyduğu PI hedeflerini ve başarı ölçütlerini karşılıklı olarak belirlemenizi sağlar.

Aracın temel amacı, eski hedefleri gözden geçirme, yeni hedefler oluşturma, sorumlulukları ve katkıları tanımlama ve işin daha yüksek bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak için öncelikleri belirleme sürecini merkezileştirmektir. 🌻

PI planlama aracına yatırım yapmadan önce dikkate almanız gereken bazı özellikler ve yetenekler şunlardır:

Kullanıcı dostu: Teknik bilgileri ne olursa olsun, tüm departmanlardaki kullanıcılara hitap eden kullanıcı dostu bir arayüz sunar İşbirliği seçenekleri: Dijital beyaz tahtalar, ortak düzenleme, tartışma konuları ve bahsetme gibi özelliklerle Dijital beyaz tahtalar, ortak düzenleme, tartışma konuları ve bahsetme gibi özelliklerle gerçek zamanlı işbirliğini destekler Bağımlılık planlaması: Bağımlılık haritalamasına yardımcı olarak işlevler arası takımların verimliliğini sağlar ve PI planlama etkinliğinde çevik bir ortamda Bağımlılık haritalamasına yardımcı olarak işlevler arası takımların verimliliğini sağlar ve PI planlama etkinliğinde çevik bir ortamda işlerin akışını kolaylaştırır Raporlama: Takımların Takımların anahtar performans göstergeleri (KPI) aracılığıyla ilerlemeyi izlemesine ve PI planlama törenleri sırasında iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olan raporlar ve analizler oluşturabilir Entegrasyonlar: Jira, Azure DevOps, Jira, Azure DevOps, Confluence ve Slack gibi takım tarafından halihazırda kullanılan diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon, tartışmaları kolaylaştırır Şeffaflık: Yerleşik süreçleri kesintiye uğratmadan uçtan uca görünürlük sağlar, takımların aynı vizyon, hedefler, zaman çizelgeleri ve Yerleşik süreçleri kesintiye uğratmadan uçtan uca görünürlük sağlar, takımların aynı vizyon, hedefler, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler çerçevesinde çalışarak PI hedeflerini bilmelerini sağlar

Hem başlangıç seviyesindeki hem de ileri düzey PI planlama araçlarını inceledik ve 10 sağlam seçenek belirledik. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan listemizde, bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacak net yorumlar ve puanlar yer alıyor! 😇

ClickUp'ı kullanarak PI planlaması yapın, takımların ürün yol haritaları konusunda uyumlu çalışmasını sağlayın ve kimin ne yapacağına dair tam görünürlük elde edin

ClickUp, Agile geliştirme metodolojisini destekleyen ve PI planlama etkinliklerini başarılı kılan kapsamlı özellikler sunan çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ın Agile Suite, sprint raporlama, gerçek zamanlı gösterge panelleri, artış döngülerini izlemek için Kanban panoları ve takım kapasite yönetimi gibi yerleşik özellikleri sayesinde her boyuttaki çevik takımlar için bütünsel, uçtan uca bir çözümdür.

ClickUp, fikirden piyasaya sürülmeye kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca PI planlama girişimlerini desteklemek için 15'ten fazla görünüm sunar. Bir örnek vermek gerekirse, Takvim görünümünü kullanarak takımın uygunluğuna göre PI toplantılarını planlayabilir veya İş Yükü görünümüne geçerek bir sonraki geliştirme aşaması için bağımlılıkları ve iş akışlarını planlayabilirsiniz.

ClickUp'ın gerçek zamanlı ve asenkron iletişimi destekleyen zengin işbirliği özellikleriyle PI oturumlarınızı verimli hale getirin. Diğer departmanlardan üyeleri etiketleyin ve şeffaf yorum konuları kullanarak her sprint için kümülatif ve iyi koordine edilmiş planlar oluşturun. 🏃

PI etkinlikleri sırasında beyin fırtınası yapmak için merkezi bir araca mı ihtiyacınız var? ClickUp Beyaz Tahtaları'ndan yararlanın! Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile, karmaşık projeleri veya süreç haritalamalarını parçalara ayırırken, tuval birden fazla takım üyesinin fikir akışını gerçek zamanlı olarak destekler.

Uzun süren PI etkinliklerinde zaman kazanmak için ClickUp PI Planlama şablonunu kullanın! Kullanıcıların vizyon beyanlarını anında görselleştirmelerine yardımcı olarak çabaların uyumlu hale gelmesini sağlar. Ana Beyaz Tahta'da, esnek planlama için Takımlar, Program, Gündem ve ROAM (çözülmüş, sahiplenilmiş, kabul edilmiş veya azaltılmış riskler anlamına gelir) adlı tanımlı tartışma panoları bulunur.

Takımınız PI etkinliği sırasında riskleri planlayıp azaltırken, bu şablonu kullanarak yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik edin ve iş yükünüzün gerçek zamanlı olarak gelişmesini izleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Zengin özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün akıcılığından yoksun olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Rally by Broadcom

Broadcom'un Rally yazılımı, eski adıyla CA Agile Central, engelsiz iş akışlarını kolaylaştırmak için bulut tabanlı bir çevik proje yönetimi aracıdır. Platform, birden fazla takım arasında PI planlama çalışmalarınızın gerçek zamanlı senkronizasyonu için tutarlı bir çözüm sunar.

Kapasite planlama sayfasını kullanarak, olası senaryolar kolayca oluşturabilir ve hatta gerçek zamanlı risk izleme yoluyla ilgili tüm engelleri yönetebilirsiniz. PI tamamlandığında, Rally size kalan tüm iş yükleri hakkında net ve bütünsel bir görünüm sunar.

Genel olarak, çeşitli özelliklerini sorunsuz bir şekilde kullanarak, yüz yüze toplantıların avantajlarına sahip bir çalışma ortamı oluşturabilir ve dağıtılmış ortamlarda bile birliktelik duygusunu pekiştirebilirsiniz. 💛

En iyi özellikleri bir araya getirin

Kurumsal PI planlamasını destekler

Olası senaryo analizi

Birikmiş işlerin kapsamlı görünümü

Program risklerine gerçek zamanlı genel bakış

Rally içindeki dönüm noktaları, işin tamamını veya takımların ölçeklendirilmiş bir çevik yaklaşımda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları şeyleri izlemek için kullanılır

Rally sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ve özelleştirilebilir seçenekler, bir PI planlama etkinliğini zorlaştırabilir

Fiyatlandırması, bütçe kısıtlamaları olan küçük işletmeler için sınırlayıcı bir faktör olabilir

Rally fiyatlandırması

Halka açık değildir — doğru fiyatlandırma için Broadcom ile iletişime geçin

Rally puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (160+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (30+ yorum)

3. PIPlanning

PIPlanning. io veya PIPlanning, PI planlama etkinliklerini uzaktan yürütmek için kolaylaştırılmış bir hizmet sunar. Bu araç, SAFe işbirliği için özel olarak tasarlanmıştır ve özellikle Sistem Takım Mühendisleri (STE'ler) ve Sürüm Treni Mühendisleri (RTE'ler) için faydalıdır, lojistik engeller olmadan faaliyetlerini yürütmelerini sağlar.

Platformun RTE Cockpit özelliği, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla herhangi bir PI planlama etkinliğinin hazırlıklarını basitleştirir. Bu kullanıcı dostu yaklaşım, takımların molalar sırasında görevlerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar ve tüm katılımcıların iyi hazırlanmış olmasını garanti eder.

Pointer özelliği ile çevrimiçi toplantılar sırasında belirli öğeleri kolayca vurgulayabilir ve iş arkadaşlarınızın bağlamı bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Platformu Jira ve Microsoft Azure gibi birden fazla ALM (Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi) aracıyla da entegre edebilirsiniz.

PIPlanning'in en iyi özellikleri

SAFe odaklı araç

Başarılı bir PI planlama etkinliği için sezgisel kullanıcı arayüzü

Yapılandırılmış planlama için RTE Cockpit

Sorunsuz entegrasyonlar sunar

Yeni özellikler ve teknik borç arasında dengeli bir oran sağlamak için kapasite tahsisi

PIPlanning sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme yok

Yalnızca bulut tabanlı bir çözüm olarak sunulur; bu, şirket içinde bir sürüm gerektiren takımlar için ideal olmayabilir

PIPlanning fiyatlandırması

Standart: Yıllık 875 $/kullanıcı

Premium: Yıllık 1.050 $/kullanıcı

Enterprise: Yıllık 1.400 $/kullanıcı

PIPlanning puanları ve yorumları

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4. Kendis

Kendis, planlama ve izleme gereksinimlerinizi karşılamak için bütünsel bir çözüme sahiptir ve işlevler arası takımların PI planlama girişimlerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilecekleri sanal bir alan sunar.

Otomatikleştirilmiş AI destekli içgörülerden yararlanarak bağımlılıkları izleyip yönetebilir, proje hedeflerindeki değişiklikleri takip edebilir ve potansiyel riskleri tespit edebilirsiniz. Scrum OF Scrums ile önceki tüm tartışmaları kolayca kaydedebilir ve gelecekteki toplantılarda tekrar gözden geçirmek üzere önemli noktaları ve eylem maddelerini ekleyebilirsiniz.

Kendis'in öne çıkan özelliklerinden biri, özel müşteri desteğidir. Genel görüşe göre, destek ekibi endişelerinizi anında anlamakta ve sorunlarınız tatmin edici bir şekilde çözülene kadar süreç boyunca size rehberlik etmektedir.

Kendis'in en iyi özellikleri

AI destekli bildirimler aracılığıyla takımlar arası bağımlılıkların görselleştirilmesini kolaylaştırır

Scrum OF Scrums özelliği, geçmiş ve gelecek oturumları stratejik olarak düzenler

Dönüm noktası verilerine göre özelleştirilebilir zaman çizelgesi izleme

Birden fazla sürüm trenini aynı anda verimli bir şekilde izleme

Atlassian Jira ve Microsoft Azure DevOps ile anında entegrasyon

Kendis sınırlamaları

Planlama süreci ve takımlar arasındaki ihtiyaçları karşılamak için daha fazla entegrasyon kullanılabilir

Daha kolay gezinme için arayüzün modernize edilmesi gerekiyor

Kendis fiyatlandırma

Temel Bulut (Amazon AWS): Aylık 8 $/kullanıcı

Premium Bulut (Amazon AWS): Aylık 14 $/kullanıcı

Enterprise PRO (Kendi Sunucunuzda Barındırma): Aylık 15 $/kullanıcı

Kurumsal Platform (Bulut ve Kendi Sunucunuzda Barındırma): Aylık 23 $/kullanıcı

*Tüm fiyatlar yıllık fatura modeline göredir

Kendis puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (10'dan az yorum)

Capterra: 4,8/5 (10'dan az yorum)

5. Planview

Planview'in AgilePlace paketi, projeleri etkili bir şekilde planlamanıza, yürütmenize, izlemenize ve bütçelendirmenize olanak tanıyan bir dizi özellik sunarak Agile ve Lean metodolojilerini geliştirir. Güçlü işlevler arası işbirliğini sürdürürken hızla ölçeklendirmenize olanak tanır.

Planview, teslimatın çeşitli unsurlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak, teknoloji ortamınızın kapsamlı bir görünümünü sağlamak için planlamadan iyileştirmeye kadar tüm süreci entegre eder.

60'tan fazla önceden oluşturulmuş, kod gerektirmeyen entegrasyonla, en popüler çevik, DevOps ve işbirliğine dayalı iş yönetimi araçlarına kolayca bağlanabilirsiniz. ClickUp gibi, bu da listemizdeki takımların aşamalı planlama için beyin fırtınası yapmasına yardımcı olmak için tuvalleri ve sanal beyaz tahtaları kullanan bir başka platformdur.

Planview'in en iyi özellikleri

PI planlama süreci için birleşik ve eyleme geçirilebilir bir görünüm sunar

Aşamalar için hedeflerin ve anahtar sonuçların (OKR'ler) sorunsuz bir şekilde birleştirilmesi

Optimize edilmiş teslimat için paylaşılan metrikler

Beyaz tahta gibi yerleşik işbirliği araçları

60'tan fazla entegrasyon

Planview sınırlamaları

Bütçe yönetimi yapılandırmaları zor olabilir

Raporlama gösterge panelleri, daha zengin içgörülerle daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar

Planview fiyatlandırması

Halka açık değildir — doğru fiyatlandırma için Planview ile iletişime geçin

Planview puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (350+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (40+ yorum)

6. Miro

Miro, hem yerinde hem de uzaktaki takımlara proje planlaması için verimli ve etkili bir çerçeve sunar. Platform, her planlama oturumu için yedi saate kadar zaman tasarrufu sağladığını iddia ediyor! ⏲️

Miro, vizyonunuzu paylaşmak ve paydaşları aynı hizada tutmak için merkezi bir alan sunar. Bir sonraki geliştirme döngüsü için tüm bağımlılıkları görselleştirebilir ve tahmini zaman çizelgeleri hakkında geri bildirim isteyebilirsiniz. Daha fazla gizlilikle görüşleri almak için Gizli mod seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Miro'nun PI planlama şablonu, takımlara dönüm noktalarını ve yinelemeleri izlemek için yapılandırılmış bir araç sağlar ve özellikler, bağımlılıklar ve anahtar metrikler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar. ROAM Panosu, takımların planlarını etkileyebilecek potansiyel riskleri proaktif olarak belirlemelerine olanak tanır. Öte yandan, Takımlar Panosu, her takımın gelecekteki yinelemeler, görevler ve hedefler için iyi tanımlanmış bir yol haritasına sahip olmasını sağlar.

Miro'nun en iyi özellikleri

PI planlaması için kapsamlı ve çevik çözüm

Sorunsuz eşzamansız işbirliği sağlar

İsteğe bağlı geri bildirim toplama

Artışları planlamak için kullanıma hazır akış şemaları ve yolculuk haritaları

Entegre Jira kartları ve tablolarla eksiksiz, esnek ve dinamik Kanban panosu

Miro sınırlamaları

Birkaç üye tarafından kullanıldığında performans düşüşü bildirildi

Yeni başlayanlar için uygun olmayabilir

Miro fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

7. Figma

Figma, özünde tek noktadan tasarım platformudur, ancak takım toplantıları ve uyumlu tartışmalar için kapsamlı bir beyaz tahta çözümü olan FigJam'i sunar. FigJam'de, gündemleri, çevik yol haritalarını ve eylem planlarını özetlemek için özel bir PI Planlama şablonu bulacaksınız.

Şablonu, birden fazla takım arasında görev senkronizasyonunu kolaylaştırmak ve planlama aşaması boyunca kesintisiz bağlantı sağlamak için kullanabilirsiniz.

Çeşitli departmanların bir araya gelerek projeleri tek bir yaklaşımla üstlendiği bir planlama panosu görevi görür. Takımlar, damgalar, ifadeler, tepkiler ve beşlik çakmalarla iletişim kurabilir ve geri bildirim sağlayabilir. ✋

Figma'nın verimli bildirim sistemi, tüm proje paydaşlarını PI planlamasının ilerlemesi ve gelişmeleri hakkında bilgilendirir. Kullanıcılar, projeleri sağlam bir temelde başlatmak ve her şeyi doğru yolda tutmak için kolayca gerçekçi teslimat zaman çizelgeleri ayarlayabilir.

Figma'nın en iyi özellikleri

FigJam ile Beyaz Tahta

Özel PI planlama şablonu

Başlangıç toplantıları ve stand-up toplantıları gibi çeşitli çevrimiçi etkileşimleri destekler

Görevleri atama, öncelikleri belirleme ve durumları izleme seçeneği

Figma sınırlamaları

Fiyatlandırma, yeni kurulan şirketler için maliyetli olabilir

Figma'nın kullanıcı arayüzü ilk başta öğrenmesi zor olabilir

Figma fiyatlandırması (FigJam)

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 3 $

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 5 $

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 5 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (650+ yorum)

8. Mural

Mural, konumlarından bağımsız olarak takımlar arasında işbirliğine dayalı strateji ve uyum için merkezi bir nokta olarak çevrimiçi PI Planlama Panosu sunar. Hatta bu araç, GDPR ve CCPA düzenlemeleriyle yüklenen çalışan verilerinin güvenliğini sağlar.

Platform ayrıca, kullanıma hazır ve dakikalar içinde özelleştirilebilen önceden tasarlanmış bir PI planlama şablonuyla donatılmıştır ve kuruluşların renk kodları ve etiketler kullanarak geri bildirimleri ve eylem öğelerini verimli bir şekilde yönetmesine, değerlendirmesine ve önceliklendirmesine yardımcı olur.

Ayrıca, Mural'ın Facilitation Superpowers özelliği, takımların planlama oturumları sırasında odaklanmalarını ve üretkenliklerini sürdürmelerini sağlamak için zamanlayıcılar, anonim oylama ve Gizli Mod gibi özellikler sunar.

Mural'ın en iyi özellikleri

GDPR ve CCPA düzenlemelerine uygundur

Kullanışlı PI Planlama Panosu ve şablonu

Atölye çalışmaları ve toplantılar için kolaylaştırıcı araçlar

Mural AI ve Microsoft 365 Copilot ile işbirliğini ve yaratıcılığı artırın

Mural sınırlamaları

Oylama özelliği bazen işlevsiz olabilir

Diyagram oluşturma seçeneklerinin olmaması bazı takımları kısıtlayabilir

Mural fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım+: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mural puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (115+ yorum)

9. Digital. ai Agility (Eski adıyla VersionOne)

Eskiden VersionOne olarak bilinen Digital. ai Agility, geliştiricilerin, test uzmanlarının ve diğer paydaşların yazılım test çabalarını yönetmelerine, izlemelerine ve organize etmelerine yardımcı olan web tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.

Platform, vizyon, takım öncelikleri, hedefler ve iş öğelerini tek bir alanda bir araya getiren özel dijital PI planlama odalarına sahiptir. Kullanıcılar bu özelliklere tarayıcılarından doğrudan erişebilirler.

Digital. ai Agility, iş stratejisi ile takımın uygulaması arasındaki boşluğu doldurarak, portföyden bireysel takımlara kadar tüm organizasyonel seviyeleri birleştirir. Bu, iletişimi, işbirliğini ve görünürlüğü artırır. Araç ayrıca takımların riskleri yönetmesine ve özel analitiklerle veri elde etmesine yardımcı olur.

Digital. ai Agility'nin en iyi özellikleri

Firefox ve Chrome gibi çeşitli tarayıcılarla uyumludur

Kapsamlı proje yönetimini destekler

Scrum ve Kanban gibi metodolojilerle uyum sağlayın

PI planlama odaları, risk yönetimi ve özel analitik sunar

Geliştirme araçlarıyla entegre olur

Dijital. ai Çeviklik sınırlamaları

Daha kullanıcı dostu araçlara kıyasla zorlu ilk kurulum süreci

Test senaryosu oluşturmak için kullanımı zor olabilir

Digital. ai Agility fiyatlandırma

Ücretsiz plan: 0 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 29 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 39 $

Digital. ai Çeviklik derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (60+ yorum)

10. Stormboard

Stormboard, PI planlama oturumlarının süresini önemli ölçüde azaltan çift yönlü birikmiş işler listesi sunar. Stormboard'un Agile PI Planlama entegrasyonları ile tüm oturumunuz tek bir alanda birleştirilebilir, böylece farklı uygulamalar veya fiziksel panolar arasında sürekli geçiş yapma gereği ortadan kalkar.

Dahası, Stormboard, Agile zihniyetini korumak için bir dizi yerleşik şablon sunduğundan, üst düzey planlama oturumları geliştirirken sıfırdan başlamanıza gerek yoktur.

Bu şablonlar Zihin Haritaları, Geriye Dönük Değerlendirmeler, Sprint Planlaması, Sorun Boyutlandırma, Riskler/ROAM Panosu, Program/Bağımlılıklar Panosu ve daha fazlasını kapsar. Dijital beyaz tahtası, hızlı bir şekilde daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak içgörüler de gösterir.

Stormboard'un en iyi özellikleri

Veri odaklı dijital beyaz tahta çözümü

Çok sayıda entegrasyon seçeneği sunar

Sorunsuz iki yönlü canlı entegrasyonlar sağlar

Azure DevOps gibi araçlarla otomatik senkronizasyon

Stormboard sınırlamaları

Cihazınızın hızını yavaşlatabilir

Şablonlar stil açısından iyileştirilebilir

Stormboard fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 8,33 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Stormboard puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (35+ yorum)

Bahsettiğimiz PI planlama araçları, geliştirme döngüleri boyunca çok yoğun olan çevik takımlara yöneliktir. Bu çözümlerin faydaları hem somut hem de soyuttur.

En somut faydalar arasında öne çıkanlar şunlardır:

Tüm takım üyeleri ve paydaşlar arasında yüz yüze iletişim

Proje kesintilerini önlemek için planlama ve risk değerlendirme şablonları

Agile Release Train ihtiyaçlarını iletmek için iyi geliştirilmiş sosyal ağ

Düzenli ve özenle bakımı yapılan iş listeleri

Bu avantajların ötesinde, PI planlama araçları takımlar arasında şeffaflığı artırmada, kararların ardındaki mantığı netleştirmede ve motivasyonu artıran hedeflerin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlamada büyük bir rol oynar. 🕺

PI Planlama, ClickUp'ın Uzmanlık Alanıdır!

Bir PI planlama aracına yatırım yapıyorsanız, toplantı ve planlama oturumlarının ötesinde yardımcı olabilecek ClickUp gibi hepsi bir arada çevik çözümleri tercih etmeniz daha iyidir. Belgelerin merkezileştirilmesinden artış döngülerinin mikro yönetimine kadar, platform her zaman yanınızda!

ClickUp'ın ücretsiz sürümünü deneyin ve teslimat programlarınızda iş akışlarınızı nasıl dönüştürebileceğini görün! 🌈