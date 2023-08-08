Etkili Proje Hedefleri Nasıl Belirlenir (Örneklerle)

Gelecek vaat eden bir proje yöneticisi misiniz? Ya da belki de onlarca başarılı projeye imza atmış deneyimli bir yönetici misiniz?

Her iki durumda da, proje yönetimi en iyi uygulamalarını gözden geçirmek faydalı olacaktır. Sonuçta, net ve ölçülebilir hedefleriniz yoksa projenizin başarısını ölçmek zordur.

Ekstra bir adım gibi gelebilir, ancak işe başlamadan önce proje hedeflerini belirlemek, zaman ve zahmetten tasarruf etmenin en iyi yoludur. Hatta belki birkaç kuruş bile tasarruf edebilirsiniz. 💸

Bu kılavuzda, proje yönetimi hedeflerini, bunların neden bu kadar yararlı olduğunu ve takımınızı hedefe ulaştıracak etkili hedefleri nasıl belirleyeceğinizi inceleyeceğiz.

Proje Hedefleri Nedir?

Proje hedefleri, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlamalı (SMART) bir hedef türüdür. Amaçları, çalışmaya başlamadan önce projenizin neyi başaracağını tanımlamaktır.

SMART proje hedeflerini, proje ekibinizi proje yaşam döngüsü boyunca yönlendiren bir tür yol haritası olarak düşünün. Ayrıca, herkesin görevine odaklanmasını ve proje kapsamına uygun hareket etmesini sağlayan bir vizyon beyanı görevi de görür. (Çünkü ihtiyacınız olan son şey kapsamın genişlemesidir. )

Hedefler ve amaçlar arasındaki en büyük fark, hedeflerin daha eyleme geçirilebilir ve spesifik olmasıdır. Örneğin, bir hedef "Gelirimi artırmak istiyorum" olabilir. Ancak bir amaç "Pazarlama takımı, ikinci çeyreğin sonuna kadar sosyal medyadan gelen yönlendirme kaynaklarını %10 artıracak" olabilir. Aradaki farkı görüyor musunuz?

ClickUp Listesi'nde hedefleri departmanlara göre düzenleyin

Proje hedeflerini yazmanın sayısız yolu vardır. Sonuçta, yazdığınız hedef projenin amacına indirgenir. Aşağıdakiler için iş hedefleri oluşturabilirsiniz:

Kullanıcı deneyimini iyileştirme

Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi

Finansal başarı

Özelliklerin kullanıma sunulması

Çoğu projenin birden fazla hedefi vardır, bu nedenle hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) yazılımı veya hedef izleme uygulamaları kullanarak hedeflerinizi izlemeniz iyi bir fikirdir. Bu araçlar, farklı takım üyeleri, görevler ve projeler arasında dengede kalmanıza yardımcı olur. 🤹

ClickUp Beyaz Tahta'ya belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek, projenin başlangıcından teslimine kadar başarıya giden yolu görsel olarak oluşturun

Proje Hedefleri Belirlemenin Avantajları

Proje hedeflerini ayarlamak, başlangıçtan itibaren hedef belirlemeye yardımcı olur. Daha sonra projeye geri dönüp, genellikle somut verilerle projenin başarılı olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Ya da başarılı olmadıysa, istediğiniz sonuçlardan ne kadar uzak kaldığınızı belirleyebilirsiniz. 🎯

Proje hedefleri belirlemek size birçok açıdan yardımcı olabilir, ancak en büyük avantajları şunlardır:

Sağlam bir proje planı oluşturun: Takım lideri olarak, proje yönetimi hedeflerini geliştirmek sizin sorumluluğunuzdadır. SMART hedefleri elinizde olduğunda, genel projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tutan harika bir Takım lideri olarak, proje yönetimi hedeflerini geliştirmek sizin sorumluluğunuzdadır. SMART hedefleri elinizde olduğunda, genel projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tutan harika bir proje planı oluşturabilirsiniz

Belgeler oluşturun: Proje hedefleri, projeniz ilerledikçe yöneticileriniz için Proje hedefleri, projeniz ilerledikçe yöneticileriniz için proje belgeleri oluşturmak için çok ihtiyaç duyulan yazılı kanıtları sağlar. Belgeler ayrıca gelecekte daha iyi projeler tasarlamanıza da yardımcı olur

Performansınızı ölçün: "İyi bir iş çıkardık mı?" sorusu, proje yöneticilerinin geceleri uykusuz kalmasına neden olur. Neyse ki, proje hedefleri iyi bir iş çıkardığınızı veya bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini oldukça net bir şekilde ortaya koyar

Önemli işleri yapın: İşinizde kullanılmayan bir şey yaptınız mı hiç? Bu büyük bir zaman kaybıdır. Proje hedefleri, İşinizde kullanılmayan bir şey yaptınız mı hiç? Bu büyük bir zaman kaybıdır. Proje hedefleri, proje çıktılarının iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar. Örneğin, kuruluşunuz uluslararası müşterilerden elde edilen e-ticaret gelirini artırmak istiyor ancak pazarlama takımınız yurt içi satışlara odaklanıyorsa, bu CEO'nuzu pek memnun etmeyecek bir uyumsuzluktur

ClickUp'ta hedefler oluşturun ve izleyin

Proje Hedeflerinin Türleri

Projeler tek tip değildir ve proje hedefleriniz de öyle olmamalıdır. Projenize bağlı olarak, aşağıdaki kategorilerden birine veya birkaçına giren bir hedef oluşturmanız gerekebilir:

Kalite hedefleri : Bu proje hedefi tamamen kaliteyle ilgilidir. Karşılaştırma ölçütlerine, metriklere veya belirli standartlara odaklanan bir hedef belirleyin. Bu, müşteri hizmetleri memnuniyet oranları veya web sitesi hemen çıkma oranları olabilir

Finansal hedefler: Finansal hedefler dünyayı döndürür. Bu tür proje hedefleri, karlılık ve maliyet verimliliğine önem verir. Bu, proje bütçelerinizi izlemek için de iyi bir yoldur

Zaman hedefleri: Bekleyen işlerinizde birden fazla proje varsa, her şeyi mümkün olduğunca çabuk tamamlamanız gerekir. Zaman hedefleri, proje zaman dilimlerini daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda proje dönüm noktalarını da izleyebilir

Süreç hedefleri: Süreç hedeflerinde, takım belirli bir iş akışını iyileştirmek veya verimliliği artırmak için yeni yollar bulmak üzere birlikte çalışır. Bu, Agile metodolojisini izleyen web geliştirme takımları için çok yaygın bir hedeftir

Öğrenme hedefleri: Takımınızın becerilerini geliştirmek mi istiyorsunuz? Öğrenme hedefleriyle yeteneklerini izleyin. Bunlar, takımınızın sertifika ve bilgi düzeylerini ölçer

Performans hedefleri: Bunlar, hız veya verimlilik gibi hedef proje sonuçlarınızdır. Performans hedeflerini kullanarak takımınızın, projenizin veya ürününüzün performans göstergelerini izleyin

Uyum hedefleri: Hiç kimse hukuk departmanından mektup almak istemez. Uyum hedefleri, işinizin belirli sektör veya yasal standartları karşılaması için hedefe odaklanmasını sağlar

Tek bir ClickUp Liste görünümünde farklı uyumluluk hedefi gruplarını yönetin

Projeye bağlı olarak, karma bir proje hedefi oluşturmanız gerekebilir. Örneğin, teklif verme sürecinizi iyileştirmeniz ve zamandan tasarruf etmeniz gerekebilir (birleşik bir süreç ve zaman hedefi).

Hedefleri açık ve yararlı bulduğunuz sürece, istediğiniz kadar özelleştirebilirsiniz.

Proje hedeflerini yazmamanız gereken nedenler

Meşgul olduğunuzu biliyoruz. Ancak proje hedeflerinin amacı, takımınızı aynı sayfaya getirmektir. Hızlıca bir kutuyu işaretlemek için belirsiz, yararsız hedefler yazarsanız, takımınızın SMART proje hedefleri yazmasına yardımcı olamazsınız.

İşte yararsız proje hedeflerine birkaç örnek:

"Daha iyi bir ürün yapın." "Daha iyi" ne anlama geliyor? Daha güvenli mi? Daha ucuz mu? Ürünün şu anda sahip olduğunuz üründen "daha iyi" olup olmadığını nasıl anlarsınız?

" Müşteri memnuniyetini artırın . " Bu proje hedefine karşı bir itirazımız yok, ancak yine de pek yardımcı olmuyor. Müşteri memnuniyetini nerede artırmak istediğinizi, ne kadar artırmanız gerektiğini ve bunu ne zamana kadar yapmanız gerektiğini belirtin

"Takım performansını artırın." "Performans" sizin için ne anlama geliyor? Hangi takımdan bahsettiğinizi, en önemli performans ölçütlerini, bu ölçütlerin ne kadar iyileşmesini beklediğinizi ve zaman çizelgesini belirtin

"Projeyi zamanında tamamla" gibi bir hedef teoride kulağa hoş gelse de, pek yardımcı olmaz.

Proje hedefleri, net hedefler oluşturmak için SMART kısaltmasını takip etmelidir. Bu şekilde, siz (ve takımınız) neyi hedeflediğinizi tam olarak bilirsiniz.

Örneğin, "projeyi zamanında tamamla" SMART proje hedefi şöyle olabilir:

Özel: Özellikle aynı anda birden fazla proje yürütüyor iseniz (ne şanslısınız), projenin adını belirtin

Ölçülebilir : Yüzde veya diğer hesaplanabilir ölçütlerle nicel bir metrik belirleyin

Ulaşılabilir: Bir Bir kurumsal pazarlama planını bir günde değiştiremezsiniz, bu nedenle makul ve ulaşılabilir bir hedef seçin

İlgili: Hedefi projeye özel olarak özelleştirin

Zaman sınırlı: Kesin bir son teslim tarihi belirleyin

Takip edilecek açıkça tanımlanmış proje hedefleri örnekleri

Bu noktada, yapılmaması gerekenleri biliyorsunuz. Proje hedeflerini istediğiniz gibi yazabilirsiniz, ancak çoğu proje yöneticisi bunları "nesnel ifadeler" olarak yazar

SMART çerçevesini takip ederek, pek yararlı olmayan birkaç proje hedefini eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürelim:

"Daha iyi bir ürün üretmek" yerine "4. çeyrek ürün lansmanı için jeneratör güç çıkışını %5 artırmak" hedefi belirlenir

"Müşteri memnuniyetini artırmak" yerine "Yiyecek ve içecek müşterileri için Net Promoter Scores (NPS) puanımızı %20 artırmak"

"Takım performansını artırmak" yerine "Takıma yönetim becerileri konusunda eğitim vererek önümüzdeki iki yıl içinde çalışan bağlılığını %45 artırmak" hedefi belirlenir

Farkı görüyor musunuz?

Bu yeni hedefler çok daha net. Proje sonunda geriye dönüp bakarak hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı kolayca belirleyebilirsiniz. Bu, "Daha fazla para kazanalım" gibi zayıf bir ifadeye kıyasla net bir hedeftir

İlham almak için birkaç proje hedefi örneği daha:

"Hedefli bir içerik pazarlama stratejisiyle önümüzdeki çeyrekte web trafiğini %20 artırın"

"Yeni bir CRM ile önümüzdeki altı ay içinde müşteri hizmetleri yanıt sürelerini %30 azaltın"

"Ürün görüntüleme sürecini otomatikleştirerek gelecek mali yıl içinde üretim maliyetlerini %15 azaltın."

"Sosyal medya pazarlama kampanyasında yeni müşteri profillerini hedefleyerek bir sonraki çeyrekte satışları %10 artırın."

"Proje tamamlanma sürelerini %25 azaltmak için yıl sonuna kadar yeni bir ücretsiz proje yönetimi yazılımı kurun."

"E-ticaret ödeme sayfasına bir kayıt düğmesi ekleyerek altı ay içinde haber bülteni listemizin boyutunu %30 artırın."

ClickUp Pano görünümünde proje çıktılarını görselleştirin ve izleyin

Proje Hedeflerini Belirleme ve İzleme

Tamam, birinci sınıf proje hedefleri yazmanın temellerini öğrendiniz. Bunları yazmak için çok çalıştınız. Şimdi bunları mümkün olduğunca uygulanabilir ve fark edilebilir hale getirme zamanı.

Proje hedeflerinizi izlemek için bu ipuçlarını izleyin, böylece hedeflerinizi her zaman takip edebilirsiniz. 🏆

Daha geniş kurumsal hedeflerle uyum sağlayın

Proje yönetimi hedeflerini belirlemeden önce şirketinizin üst düzey yöneticileri veya diğer önemli yetkilileriyle konuşun. Onlara kuruluşun yıl için hedeflerinin neler olduğunu sorun.

"Para tasarrufu" gibi genel bir hedef olsa bile, bu size işinizde izleyeceğiniz yolu net bir şekilde gösterir. Örneğin, "Pazarlama harcamalarını %50 artır" gibi hedefler belirlemenin zamanı değildir

Kuruluşunuzun genel hedeflerini bildiğinizde, elinizdeki projeyle daha alakalı proje hedefleri seçersiniz.

Ayrıca, hedeflerinizin kuruluşunuzun yıllık hedefleriyle ilişkili olduğunu kanıtlayabildiğinizde, proje paydaşlarının desteğini kazanmak çok daha kolay olur.

Şablonları kullanarak zaman kazanın

Kendi proje hedeflerinizi belirleyecek zamanınız yok mu? Endişelenmeyin. Bu hedefleri belirlemenin zaman aldığını biliyoruz ve bazen bu, sahip olmadığınız ekstra zamandır.

Zaman daraldığında, OKR'leriniz ve hedefleriniz için şablonları kullanın. Bunların özelleştirilmesi gerekecek, ancak biçimlendirme tek başına her ay birkaç saatlik zaman tasarrufu sağlar.

ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonunu deneyerek, şirketinizin vizyonunu ve değerlerini yansıtan bir organizasyon yapısını tek bir yerde oluşturun!

ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu ile takım, departman ve şirket hedeflerinin hiyerarşisini oluşturun

Takım olarak hedefler belirleyin

Tüm işi tek başına üstlenmek zorunda olduğunuzu kim söyledi? Takım üyelerinizin uzmanlığından yararlanarak proje hedeflerini birlikte belirleyin.

İki kafa bir kafadan iyidir ve takım işbirliği büyük fark yaratabilir. Beyin gücünüzü birleştirerek, başka türlü düşünemeyeceğiniz daha büyük ve daha iyi hedefler belirleyebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile KPI'larınızı izleyin

Harika proje hedefleri oluşturdunuz, ancak takımınızı bu hedeflere karşı sorumlu tutmak için ne yapacaksınız? ClickUp Hedefleri'ne girin.

ClickUp Hedefleri ile proje hedeflerinizi belirleyin ve görevleriniz ve iş akışlarınızla birlikte verimli bir şekilde izleyin. Farklı araçlar ve platformlar arasında geçiş yapmak yerine, ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Zaman kazanmaktan bahsedelim. ⏱️

ClickUp Hedefleri, zaman çizelgelerinizi ve hedeflerinizi netleştirir. Aşağıdakiler için farklı hedef türleri belirleyin:

Sayısal hedefler

Parasal hedefler

Doğru/yanlış hedefler

Görevler

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Bir görevi hedefe dönüştürmeniz mi gerekiyor? ClickUp'ta tek bir tıklama ile yapın — bir daha asla çift girdi yapmanız gerekmeyecek.

Hedefler klasör sistemi, tüm proje hedeflerinizi tek bir gösterge panelinde düzenler ve izler. Hedefleri belirli takımlara ve kişilere atayarak herkesin sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz.

Takımınızı proje güncellemeleri için sıkboğaz edecek vaktiniz olmadığını biliyoruz.

Hedeflerinize bir son tarih atayın, ClickUp size haftalık puan kartları aracılığıyla ilerleme güncellemelerini gönderecektir. Otomatik izleme sayesinde, herkesin durumunu merak etmek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine, takım raporlara değil, asıl işe odaklanır.

Benzer hedefleri ClickUp'ta Hedef Klasörleri'nde düzenli bir şekilde saklayın ve kategorilere ayırın

Proje Başarısını Otomatik Pilota Alın

Proje hedefleri, her stratejik proje için olmazsa olmazdır. Takım çalışması ve şablonlar sizi çok ileriye götürecektir. Ancak işinizi ve üst düzey stratejilerinizi aynı platforma taşımak istediğinizde, ClickUp'ı tercih edin.

ClickUp, proje yönetimi süreçlerine bir doz mantık katarak işinizi - cesaretle söyleyebiliriz ki - eğlenceli hale getirir.

Ama bizim sözümüze güvenmeyin. ClickUp'a kaydolun, süreçlerinizi kolaylaştırın ve eyleme geçirilebilir proje hedefleri belirlemeye başlayın.