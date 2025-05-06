2025'in En İyi 15 OKR Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Bireysel bir çalışan olmaktan büyük bir takımı yönetmeye geçtiğimde, önemli bir Eureka! anı yaşadım. Bir işi güçlü ve başarılı kılan şeyin ne olduğunu anladım: Hayır, devasa bir ürün yelpazesi oluşturmak ya da yarın yokmuş gibi sayıların peşinden koşmak değil; herkesin çabalarını organizasyonel hedeflerimize göre uyumlu hale getirmek.

Başlangıçta, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler) oluşturmak ve izlemek için Google Dokümanlar ve e-tablolara güveniyordum. Araçlar basit ve anlaşılırdı ve takımımız küçükken işimizi görüyordu.

Ancak, büyüdükçe basit elektronik tablolar yetersiz kalmaya başladı. Ürün OKR'lerine ve çevik OKR'lere görünürlük, gelişmiş analitik ve raporlama ve bireysel ve takım OKR'lerini departman OKR'lerine bağlayabilme özelliğine ihtiyacım vardı, ancak bu basit araçlar bunları sunmuyordu.

En iyi OKR yazılımını bulmak için uzun bir araştırma yaptım. Ancak, takımımla birlikte yaptığımız araştırma sonucunda, en iyilerinden seçtiğimiz 15 OKR aracını içeren bir liste oluşturduk.

Bu makalede, OKR yönetim araçlarıyla ilgili içgörülerimizi ve deneyimlerimizi paylaşarak, neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını vurgulayarak, takımınız için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacağız.

Hadi başlayalım!

Listeye geçmeden önce, önce temel bilgileri ele alalım. OKR yönetim yazılımına yatırım yaparken öncelik vermeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

OKR gösterge paneli: Araç, tüm verileri tek bir yerde birleştiren ve OKR'leriniz ile KPI'larınızın nasıl birlikte çalıştığına dair kuşbakışı bir görünüm sağlayan bir Araç, tüm verileri tek bir yerde birleştiren ve OKR'leriniz ile KPI'larınızın nasıl birlikte çalıştığına dair kuşbakışı bir görünüm sağlayan bir OKR gösterge paneli özelliği içermelidir

Gerçek zamanlı ilerleme izleme: Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlasıyla OKR ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyan özellikleri arayın. Böylece tüm çalışanlar ve yöneticiler Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlasıyla OKR ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyan özellikleri arayın. Böylece tüm çalışanlar ve yöneticiler hedef metriklerini izleyebilir ve bilinçli kararlar alabilir

Entegrasyon yetenekleri: OKR yazılımının, proje yönetimi yazılımı, CRM sistemleri veya iletişim platformları gibi mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Özelleştirme seçenekleri: Hedef belirleme stratejinizle uyumlu olacak şekilde OKR şablonlarını , iş akışlarını ve raporlamayı özelleştirmenize olanak tanıyan bir araç arayın

İşbirliği özellikleri: Yazılım, takım üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmalı, hedefler üzerinde uyum sağlamalarına, güncellemeleri paylaşmalarına ve geri bildirim sağlamalarına olanak tanımalıdır

Ölçeklenebilirlik: Performanstan ödün vermeden, artan kullanıcı, OKR ve takım sayısına uyum sağlayarak, kuruluşunuzun büyümesiyle birlikte ölçeklenebilen bir araç seçin

Kullanıcı dostu arayüz: Teknoloji ve teknoloji dışı takımlar için kullanımı kolay, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne öncelik verin

Raporlama ve analiz: Kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri sunan bir yazılım seçin. Takımınızın performansı hakkında içgörüler elde edecek ve iyileştirme alanlarını belirleyeceksiniz

OKR Yazılımlarına Genel Bakış

Grafik, OKR yazılım araçları için en iyi seçimlerimin anahtar ayrıntılarını özetlemektedir.

OKR Aracı En iyisi Öne çıkan özellikler Fiyatlandırma ClickUp OKR proje yönetimi ClickUp Hedefler, izlenebilir hedefler ve özelleştirilebilir OKR şablonları Sonsuza Kadar Ücretsiz Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcıİş: Aylık 12 $/kullanıcıKurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçinClickUp Brain, herhangi bir ücretli planda Çalışma Alanı başına üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir Weekdone Haftalık ilerlemeyi ölçme Günlük haber akışı ve haftalık güncellemeler Ücretsiz Premium: Aylık 108 $'dan başlayan fiyatlarla (10 kullanıcı paketi, kullanıcı başına aylık 10,80 $) Workboard Takım verimliliğini artırma Akıllı gündemler NA Lattice Performans yönetimi ve çalışan bağlılığı Sürekli geri bildirim Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Kullanıcı başına aylık 11 $Bağlılık: Kullanıcı başına aylık +4 $Büyüme: Kullanıcı başına aylık +4 $Ücretlendirme: Kullanıcı başına aylık +6 $ 15Five Geri bildirim tabanlı OKR izleme En iyi kendini değerlendirme gösterge paneli ve beşlik çakma Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $ (sadece yıllık faturalandırma)Perform: Kullanıcı başına aylık 10 $ (sadece yıllık faturalandırma)Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (sadece yıllık faturalandırma) Asana Proje ve görev yönetimi Görsel ilerleme izleme ve çok sayıda entegrasyon Ücretsiz Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başınaGelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başınaKurumsal: Özel fiyatlandırma Enterprise+: Özel fiyatlandırma Betterworks Geri bildirim ve iletişim Tarafsız kalibrasyonlar Enterprise: Özel fiyatlandırmaMid-Market: Özel fiyatlandırma Peoplebox Yüksek performanslı bir kültür oluşturmak Takım uyumu hakkında içgörüler Yetenek Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 7 $ (sadece yıllık faturalandırma)OKR Platformu: Kullanıcı başına aylık 8 $ (sadece yıllık faturalandırma)Tam Paket Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $ (sadece yıllık faturalandırma)Tam Paket Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $ (sadece yıllık faturalandırma)Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma PerformYard Özelleştirilebilir performans değerlendirmeleri Esnek hedef basamaklı ve özelleştirilebilir inceleme döngüleri Performans Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 5-10 ABD doları (sadece yıllık faturalandırma)Çalışan Bağlılığı: Kullanıcı başına aylık 1-3 ABD doları (sadece yıllık faturalandırma) Hirebook Çalışan bağlılığını artırma Ayrıntılı organizasyon şemaları İş: Kullanıcı başına aylık 15 $Enterprise: Özel fiyatlandırma Quantive Sonuçları Karşılaştırma raporları Başarı özeti ve OKR sürüm geçmişi Temel: ÜcretsizÖlçek: Kullanıcı başına aylık 9 $Enterprise: Özel Fiyatlandırma Kallidus Perform Öğrenme ve gelişim ile çalışan yaşam döngüsü yönetimi Çok seviyeli OKR izleme Özel fiyatlandırma Profit. co Özelleştirilebilir OKR yönetimi 400'den fazla yerleşik ve özel KPI ve görsel gösterge paneli Özel fiyatlandırma Viva Goals Şablonları kullanarak hedef belirleme ve izleme PowerPoint için kullanıma hazır sunum şablonları Microsoft 365'teki Microsoft Viva: Microsoft 365 kurumsal planının bir parçası olarak kullanılabilirMicrosoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yalnızca yıllık faturalandırma)Microsoft Viva İşyeri Analizi ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yalnızca yıllık faturalandırma)Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yalnızca yıllık faturalandırma) Mooncamp Hiyerarşik strateji tasarımı Strateji ağacı Essential: Kullanıcı başına aylık 6 $ (sadece yıllık faturalandırma) Professional: Kullanıcı başına aylık 10 $ (sadece yıllık faturalandırma) Enterprise: Özel fiyatlandırma

İşte benim en iyi 15 listesine giren OKR araçları. İşiniz için en uygun aracı seçmenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, sınırlarını, fiyatlarını ve puanlarını vurguladım.

ClickUp Gösterge Panelleri ile Projeleri Yönetin ClickUp ile tüm OKR'lerinizi takımlar ve departmanlar arasında tek bir yerden oluşturun, gerçekleştirin ve izleyin

Bizi önyargılı bulabilirsiniz, ancak ClickUp, OKR tabanlı proje yönetimi konusunda rakipsizdir. Gelişmiş performans inceleme özellikleri ve etkili uzaktan takım yönetimi yetenekleriyle ClickUp, çoğu ücretsiz proje yönetimi yazılımı ve OKR aracından daha fazla değer sunar. Her boyuttaki şirket için uygundur ve sektörler arasında OKR'leri izlemek ve yönetmek için özelleştirilebilir.

OKR proje yönetimi için en iyisi

ClickUp, benim tercih ettiğim OKR yönetim platformudur. Genel satın alma pazarlama hedeflerimizle uyumlu içerik pazarlama hedefleri belirlemek için kullanıyorum.

ClickUp'ı kullanmak, departmanlar arasında şeffaflığı artırıyor ve küçük ama güçlü takımımın performans yönetimini takip etmemi sağlıyor.

ClickUp'ın OKR özelliklerinin iş akışıma nasıl katkıda bulunduğu aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp Goals ile tüm hedefleri tek bir yerden yönetin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak şirketinizin genel hedefiyle uyumlu stratejik hedefler belirleyin

OKR'lerimi merkezi bir hub'da yönetmek için ClickUp Goals kullanıyorum.

Bu özellik, kişisel OKR'lerden şirket çapındaki hedeflere kadar farklı hedef belirleme amaçları için çok uygundur. Hedefleri adlandırarak, son teslim tarihini ayarlayarak, hedeflerden sorumlu atanan kişileri ekleyerek, erişimi kontrol ederek ve her hedefin ayrıntılı dökümünü ölçülebilir hedefler ve dönüm noktalarına paylaşarak hedefleri kolayca özelleştirebilirim.

ClickUp Hedefleri kullanarak hedefleri daha küçük hedeflere bölün, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Daha büyük hedefleri yönetilebilir görevlere bölmek için ClickUp Hedefleri kullanıyorum. Her hedef için birden fazla hedef belirleyebilir ve bunların adlarını, açıklamalarını, sahiplerini ve izleme ölçütlerini (para birimi, görevler ve sayılar gibi) özelleştirebilirim.

İşte bir örnek: Hedef, üç ay içinde blog yayınlarımızdan kayıt olmaların %25 artmasıysa, bunu daha küçük hedefler/hedefler halinde bölerim, örneğin Ayda 100 yeni blog yazısı yayınlamak

Etkileşimli CTA'lar ekleyerek, mevcut blog gönderilerinin trafiğe göre dönüşüm açısından en iyi 50'sini optimize ettim

En iyi blog yazılarımıza eşlik eden, indirilebilir, değer dolu 20 adet ücretsiz kaynak oluşturduk

Bu yaklaşım, genel hedeflerimize ulaşmak için adım adım bir yol haritası sunarken, her bir Hedefin ilerleyişi hakkında beni güncel tutuyor.

ClickUp Şablonlarını Kullanarak OKR'leri Düzenleme

ClickUp'ın zengin şablon kitaplığı sayesinde artık OKR'leri sıfırdan oluşturmak ve yönetmek zorunda değilim.

Bu Şablonu İndirin OKR'lerinizi ve girişimlerinizi yapılandırın ve ClickUp OKR şablonuyla ilerlemeyi izleyin

Örneğin, ClickUp'ın OKR Şablonu, OKR'leri tercihim doğrultusunda düzenlemek için bir çerçeve sağlar. Hedefleri öncelik, departman, ilerleme, zaman çizelgesi ve daha fazlasına göre sıralayabilirim. Planlama Kadansı, OKR'leri oluşturmak için bir yapı özetler ve OKR Listeleri hedefleri eylemlere ayırır.

Beş Özel Alan ve görünüm türü ile OKR'leri doğru bir şekilde izlemek için yedi durum seçeneği sunan bu şablon, hedeflerime ulaşmak için sorunsuz bir şekilde ilerlememi sağlıyor.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu ile şirket genelindeki OKR'lere görünürlük sağlayın, ilerlemeyi izleyin, şeffaflığı koruyun ve günlük eylemleri birleştirerek daha büyük hedeflere ulaşın

Alternatif olarak, çok sayıda kişinin dahil olduğu karmaşık projeler için ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonunu tercih ediyorum. Bu şablon, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar, belirsizlikleri ortadan kaldırır ve takım üyeleri arasındaki hesap verebilirliği artırır.

Takımım ve ben şablonu şu amaçlarla kullanıyoruz:

Takım hedefleriyle uyumlu SMART hedefler oluşturun

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Engelleri belirleyin ve hızlı önlemler alın

Önceliklere odaklanın

Bu yazılım, performansları incelemek ve yaklaşımımızı iyileştirmek için bir eylem planı belirlemek üzere ilerleme raporlarını almam gereken takım çapındaki OKR toplantılarında da yararlı oluyor.

ClickUp Brain kullanarak OKR'ler oluşturma

ClickUp Brain'i kullanarak bağlamsal OKR'leri hızlıca oluşturun

Beyin fırtınası ve fikir üretme için artık ClickUp Brain olmadan yapamıyorum! Bu AI aracı, ClickUp görevlerime ve ClickUp çalışma alanımdaki gerçek zamanlı etkinliklere göre izlenecek en alakalı OKR'leri önerir.

İşte nasıl yaptım:

Görev ve Etkinlik verilerini girin: ClickUp Brain, Çalışma Alanı içindeki görevleri ve etkinlikleri analiz ederek OKR'ler oluşturmak için ilgili içgörüler sağlar. Gerekli verileri girerim veya ClickUp Brain'in Çalışma Alanından bilgileri otomatik olarak toplamasına izin veririm

OKR'ler oluşturun: ClickUp Brain verileri analiz ettikten sonra, analiz ettiği görev ve faaliyetlere göre OKR'ler önerir. Bu OKR'ler belirli iş bağlamlarına ve hedeflere göre uyarlanmıştır

İnceleme ve düzenleme: Önerilen OKR'leri inceleyin ve hedeflerimle ve anahtar sonuçlarla uyumlu olmalarını sağlamak için gerekli düzenlemeleri veya ayarlamaları yapın

Sonlandırma ve uygulama: Oluşturulan OKR'lerden memnun kaldığımda, bunları sonlandırır, iş akışıma uygular ve ClickUp'ın izleme özelliklerini kullanarak ilerlemeyi izlerim

Odak alanı, istenen sonuç veya anahtar metrikler gibi gerekli bağlamı sağlamak suretiyle, manuel çaba harcamadan OKR'ler oluşturabilirim. Bu, bana çok zaman kazandırır ve OKR'lerin verilerle desteklenmesini ve kuruluşun hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Klasörleri kullanarak benzer Hedefleri düzenleyin — ilerleme yüzdesini tek bir görünümde görselleştirin

Her Hedef ve Hedef için benzersiz açıklamalar ekleyin, böylece takım üyeleri ne için çalıştıklarını bilir

ClickUp'taki görevleri bir hedefe bağlayın ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin

Sayılar (ör. haftada 15 blog yazısı oluşturmak), parasal değerler (ör. aylık gelirde 75.000 $'a ulaşmak) veya Doğru/Yanlış Hedefler (ör. yükleniciler için ödemeler tamamlandı — Evet/Hayır) gibi ölçülebilir anahtar sonuçları belirleyin ve izleyin

Hedefler için bir veya birden fazla sahip atayın, görünüm ve düzenleme izinlerini yönetin ve OKR'lerinize kimlerin erişebileceğini kontrol altında tutun

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

Diğer kullanıcılar, ClickUp'ın hesap verebilirliği artırmasını ve farklı projeler için rolleri netleştirmesini çok seviyor.

Belirli rolleri tanımlama ve görevleri atama yeteneği, takımımızdaki şeffaflığı artırmada çok önemli bir rol oynadı. Herkes kendi sorumluluklarını tam olarak biliyor, bu da çakışmaları ve karışıklıkları önemli ölçüde azaltıyor. Eskisinden daha uyumlu bir ekibiz.

Belirli rolleri tanımlama ve görevleri atama yeteneği, takımımızdaki şeffaflığı artırmada çok önemli bir rol oynadı. Herkes kendi sorumluluklarını tam olarak biliyor, bu da çakışmaları ve karışıklıkları önemli ölçüde azaltıyor. Eskisinden daha uyumlu bir ekibiz.

ClickUp ile projeleriniz için bir OKR gösterge paneli oluşturmayı öğrenin. Nasıl yapıldığını görün. 👇🏼

2. Weekdone

via Weekdone

Weekdone, yıllık şirket stratejisini tüm çalışanlara iletmeye ve bunu üç aylık takım düzeyinde hedeflerle uygulamaya yardımcı olan bir OKR yazılım aracıdır.

Bu araç, takım üyelerinin birbirlerini oylayabilmelerini sağlayan Liderlik Tablosu sayesinde çalışanların moralini yükseltmek için kullanışlıdır. Bu takdir, bir destek kültürü oluşturur, bireysel katkıların fark edilmesini sağlar ve takım üyelerinin en iyi performanslarını sergilemeleri için motive eder.

Haftalık ilerlemeyi ölçmek için en iyisi

Sürdürülebilir ilerleme, tutarlı ve anlamlı günlük eylemler gerektirir. Üç aylık OKR'lerimi belirlediğimde, her hafta sonunda bunları gözden geçirerek ilerlememi kontrol eder ve çabalarımın doğru yönde olduğundan emin olurum.

Weekdone'un özelliklerini test ederken, haftalık güncelleme özelliğini ve haftalık kontrol toplantıları düzenleme seçeneğini çok beğendim.

Daha fazla pratik olmam gereken projeler için genellikle takımımla günlük toplantılar düzenlemeyi tercih ediyorum. Ancak program çakışmaları istediğimizden daha sık oluyor!

Bu gibi durumlarda, Weekdone'un günlük haber akışı çok kullanışlıdır. Takım üyelerimin üzerinde çalıştıkları işler hakkında beni güncel tutar ve hatta iyi iş çıkaran takım arkadaşlarımı övüp geri bildirimde bulunabilirim

Weekdone'un en iyi özellikleri

Bireysel departmanlar ve tüm organizasyon için hedefler ve anahtar sonuçlar belirleyin

Haftalık hedefler ve güncellemelerle yüksek etkili projelere öncelik verin

Liderlik tablosu ile yüksek performans gösteren çalışanları ödüllendirin

Hiyerarşi ağacını kullanarak takımların ve görevlerin ana stratejiyle nasıl bağlantılı olduğunu net bir şekilde görün

Uzak takımlarla işbirliği yapın ve içgörülerini paylaşın

Weekdone sınırlamaları

Ücretsiz planda üç kişiye kadar destek

Hedefleri ayarlamak kolaydır, ancak belirli OKR'ler oluşturmak biraz daha zordur

Weekdone fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 108 $'dan başlar (10 kullanıcı paketi, kullanıcı başına aylık 10,80 $)

Weekdone puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

3. Workboard

workboard aracılığıyla

Workboard, gerçek zamanlı geri bildirim, hedef görünürlüğü ve ilerleme izlemeyi kolaylaştıran sağlam OKR özellikleri sunar. Arayüzü en iyisi olmayabilir, ancak hedeflerinize ulaşmak için sizi doğru yolda tutma görevini kesinlikle yerine getirir.

Takım verimliliğini artırmak için en iyisi

Benim için öne çıkan bazı özellikler arasında Microsoft Teams, Jira, Slack ve Outlook gibi popüler iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar, sezgisel gösterge panelleri ve ayrıntılı ilerleme izleme yer alıyor.

Ayrıca, toplantıları daha verimli hale getirmek ve sorumluluk ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak için yararlı olan anahtar öğrenmeleri ve çıkarımları kaydeden Akıllı Gündemler'i de buldum.

Workboard'un en iyi özellikleri

Co-Author (Workboard'un AI aracı) ile hedefler ve OKR'ler, durum özetleri belirleyin ve çalışanların ilerlemelerinin anlık görüntülerini alın

İşlem öğelerini doğrudan toplantı içinde atayın ve Workboard'un işbirliği alanı Workstream'de ilerlemeyi izleyin

Otomatik hatırlatıcılar ve güncellemelerle hesap verebilirliği artırın

Performans metriklerine ilişkin derinlemesine içgörüler sunan gelişmiş analitiklerle bilinçli kararlar alın

Özelleştirilebilir raporlar alın ve bunları takımlar ve paydaşlar arasında paylaşın

Workboard sınırlamaları

Yazılım, yeni kullanıcılar için kullanımı karmaşık olabilir

Workboard fiyatlandırması

Mevcut değil

Workboard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

4. Lattice

lattice aracılığıyla

Kuruluşların performans ölçümünde çok önemli bir faktörü göz ardı ettiğini sık sık gördüm: Çalışanlar, ne kadar ilerlediklerini ve işlerinin büyük resimde nasıl bir yere sahip olduğunu görmelidir. Bu, çalışanların bağlılığını artırmanın kesin bir yoludur!

Performans yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi

Temelinde bir insan yönetimi aracı olan Lattice, bireysel katkıları kurumsal başarıya bağlamaya yardımcı olur.

Bu araç, OKR'leri şirketin performans yönetimi stratejisine entegre ederek takımın çabalarının en önemli iş öncelikleri ile uyumlu olmasını sağlar.

Bu OKR yazılımında en çok sevdiğim şey, sürekli geri bildirime odaklanması. Takım üyeleriyle 1:1 görüşmeler ayarlamamı ve performans kontrollerini hızlı bir şekilde yapmamı sağladı, böylece her eylemin kasıtlı ve hedef odaklı olmasını ve sorunların zaman kaybetmeden çözülmesini sağladı.

Lattice'in en iyi özellikleri

Lattice'in kullanımı kolay uyum araçlarıyla kuruluş genelinde stratejik hedefleri uyumlu hale getirin

Sezgisel ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle ilerlemeyi verimli bir şekilde izleyin

Geri bildirim ve işbirliğini destekleyen entegre araçlarla iletişimi kolaylaştırın

Özel iş ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun şablonlarla OKR'leri özelleştirin

Aracı Jira, Salesforce ve Microsoft Teams ile entegre edin

Lattice sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları, teknoloji çeşitliliğinin olduğu ortamlarda ş Akışı'nı engelleyebilir

Mobil uygulama işlevselliği sınırlıdır, bu da kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Lattice fiyatlandırma

Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Katılım : Kullanıcı başına aylık +4 ABD doları

Büyüme : Kullanıcı başına aylık +4 ABD doları

Ücret: Kullanıcı başına aylık +6 ABD doları

Lattice puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

Lattice'in en sevilen özellikleri arasında Bağlılık Anketleri, OKR izleme ve Performans Değerlendirmeleri bulunmaktadır.

Tüm platformun kullanıcı arayüzü tasarımını çok beğendim. Aracın yönetiminin yanı sıra Lattice University ve Lattice'in Yardım Masası dahil olmak üzere tüm katılım ve eğitim materyallerinin kullanıcı dostu ve basit olması çok hoşuma gitti. 1:1 görüşmeler, güncellemeler, geri bildirimler, katılım anketleri, hedef/OKR izleme ve performans değerlendirmeleri dahil olmak üzere birçok özelliği kullanıyoruz.

Tüm platformun kullanıcı arayüzü tasarımını çok beğendim. Aracın yönetiminin yanı sıra Lattice Üniversitesi ve Lattice Yardım Masası dahil olmak üzere tüm katılım ve eğitim materyallerinin kullanıcı dostu ve basit olması çok hoşuma gitti. 1:1 görüşmeler, güncellemeler, geri bildirim, katılım anketleri, hedef/OKR izleme ve performans değerlendirmeleri dahil olmak üzere birçok özelliği kullanıyoruz.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

5. 15Five

via 15Five

15Five, etkili hedef ayarlama ve çalışanların takdir edilmesi yoluyla çalışan bağlılığını artırıp performans yönetimini geliştiren bir İK SaaS platformu ve OKR aracıdır.

Geri bildirim tabanlı OKR izleme için en iyisi

Kullanıcı dostu arayüzünü ve yöneticiler ile çalışanlar arasında sürekli bir geri bildirim döngüsünü desteklemeye verdiği önemi çok beğendim. Best-Self Review gösterge paneli harika bir ek özellik; çalışanların kişisel gelişimini performans yönetimi ile entegre ediyor.

Bir yönetici olarak, takımımın ilerlemesini görmek için inceleme gösterge panelini kullanıyorum ve bireysel katkıda bulunanlar da bu paneli kullanarak kişisel inceleme döngülerindeki ilerlemeyi ölçebiliyor.

Bir başka favori ise, olumlu bir iş kültürünü teşvik eden bir akran takdir aracı olan High Fives. Takım üyeleri birbirlerine takdirlerini göstermek için "High Five" yapabilir ve takım liderleri bunu kazançları ve katkıları kutlamak için kullanabilir.

Ayrıca, 15Five güçlü raporlama araçları ve popüler iş yazılımlarıyla entegrasyonlar içerir. Google Takvim ile sorunsuz entegrasyonu çok beğendim; uygulama üzerinden takım üyelerimle bire bir görüşmelerimi çok hızlı ve kolay bir şekilde planlayabiliyorum.

15Five'ın en iyi özellikleri

Yöneticiler ve çalışanlar arasında açık iletişimi teşvik eden haftalık kontrol özelliği ile geri bildirim sağlayın ve toplayın

Bireysel çalışan hedeflerini genel iş hedefleriyle bağlantılandırarak stratejik uyumu geliştirin

Kapsamlı raporlama araçlarıyla performansı izleyin ve analiz edin, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Slack, Microsoft Teams ve HRIS platformları gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek ş Akışınızın verimliliğini artırın

15Five sınırlamaları

Düzenli kullanıcı girdisine bağımlılık: tüm kullanıcıların tutarlı katılımı olmadan aracın etkinliği azalır

15Five fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Perform : Kullanıcı başına aylık 10 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 $ (sadece yıllık faturalandırma)

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (880+ yorum)

6. Asana

asana aracılığıyla

Proje yönetimi yetenekleriyle tanınan Asana, işletmelerin hedef belirleme ve izleme süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir OKR aracı olarak da işlev görebilir.

Proje ve görev yönetimi için en iyisi

Platform, görev yönetimini stratejik hedeflerle entegre ederek her takım üyesinin şirketin vizyonuyla uyumlu olmasını ve bireysel katkılarının açıkça görünür olmasını sağlar.

Özellikle Asana'nın ilerleme izleme özelliğini beğendim. Bu özellik, takımların bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlayan net görsel göstergeler ve gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor. Bunlar, etkili OKR'ler yazmayı ve bunları büyük ölçekte izlemeyi planladığınızda özellikle yararlıdır.

Ayrıca Asana, diğer iş araçlarıyla bir dizi entegrasyonu destekleyerek teknoloji yığınınızı ince ve iş akışlarınızı sorunsuz tutar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Liste görünümünde görevleri verimli bir şekilde önceliklendirin ve atayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve manuel çabayı azaltın

Takımınızın odaklanmasını ve yolunda ilerlemesini sağlamak için sprint planlamaları yapın ve dönüm noktaları belirleyin

Portföyler ile takımın OKR ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Asana sınırlamaları

Ücretsiz plan, takım başına en fazla 15 kullanıcıya izin verir

Öncelikle görev odaklıdır, bu da daha üst düzey stratejik hedeflere odaklanmayı zayıflatabilir

Birden fazla takım üyesine görev atayamama, hedef işbirliğini zorlaştırıyor

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş : 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar, Asana'nın her şeyi tek bir yerde tutmasına yardımcı olmasını seviyor:

Yukarıdan aşağıya OKR ve hedef belirleme. Ana hedeflerden ayrıntılı taktiklerin düzenlenmesine kadar.

Yukarıdan aşağıya OKR ve hedef ayarı. Ana hedeflerden ayrıntılı taktiklerin düzenlenmesine kadar.

7. Betterworks

via Betterworks

Betterworks, organizasyonel başarıyı ve çalışanların uyumunu sağlamak için OKR'leri ayarlamaya yardımcı olan bir performans yönetimi yazılımıdır. Hedef izlemeyi sürekli performans koçluğu ile entegre eder.

Geri bildirim ve iletişim için en iyisi

Betterworks'ün şeffaf iletişimi, hedef uyumunu ve sık ilerleme değerlendirmelerini destekleyen araçlarla OKR'leri büyük kurumsal şirketlere ölçeklendirme yeteneğini etkileyici bulduk.

Bu aracın çalışanlara odaklanmasını çok sevdim — onların ilerlemelerine bağlı kalmak, öğrenmelerine yatırım yapmak ve sorunlarını çözmek. Takım üyelerimle anında 1:1 görüşmeler ayarlayabildim, gerçek zamanlı geri bildirim sağlayabildim ve yönetim deneyimlerini nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda onlardan geri bildirim toplayabildim.

Bu araçla, odaklanmış başarı ve sürekli iyileştirme ortamı oluşturmak kolaydır ve bu da sonuçta kuruluşu hedeflerine yaklaştırır.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Üç aylık gelişmeleri haritalandırın ve ilerlemeyi izlemek için dönüm noktalarını ayarlayın

Yönetici ve iş arkadaşlarının geri bildirimlerini kullanarak bireysel performansı iyileştirin

Kalibrasyonlar gerçekleştirin ve çalışan performansına ilişkin doğru ve tarafsız içgörüler elde edin

Yöneticileri koçlara dönüştürün ve iş gücünüzün potansiyelini geliştirin

Betterworks sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik

Gerçek zamanlı ve çoklu değerlendirici geri bildirimi yalnızca kurumsal planda mevcuttur

Betterworks fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Orta ölçekli işletmeler: Özel fiyatlandırma

Betterworks puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (120+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (15+ yorum)

8. Peoplebox

via Peoplebox

Peoplebox, hedef belirlemeyi yetenek yönetimi ile birleştirerek OKR'leri herkesin iş akışının ayrılmaz bir parçası haline getirir.

Yüksek performanslı bir kültür oluşturmak için en iyisi

Peoplebox, otomatik hedef güncellemeleri, gerçek zamanlı geri bildirim ve entegre bire bir toplantılar gibi bir dizi güçlü özellik ile birlikte gelir ve sürekli uyum ve performans görüşmelerini sağlar.

Güçlü analitik özellikleri, takım uyumu hakkında derinlemesine içgörüler elde etmeme yardımcı oldu. Potansiyel engelleri (benim durumumda, son teslim tarihlerine yetişemeyen personel eksikliği) belirleyebildim ve bunları gidermek için daha iyi kararlar alabildim.

Peoplebox, Slack ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla da entegre olduğundan, takımlar bunu mevcut teknoloji yığınlarının bir parçası haline getirebilirler.

Peoplebox'ın en iyi özellikleri

Basit OKR izleme ile takım hedeflerini organizasyonel stratejilerle verimli bir şekilde uyumlu hale getirin

Takım üyelerinin katılımını ve ilerlemeleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak için gerçek zamanlı geri bildirimi kolaylaştırın

Yerleşik toplantı gündemleri ve OKR'lerle doğrudan bağlantılı takip eylemleriyle verimli bire bir görüşmeler gerçekleştirin

Manuel girdileri en aza indirgemek ve herkesi hedeflerin durumları hakkında güncel tutmak için güncellemeleri otomatikleştirin

Peoplebox sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri kullanmak isteyen yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça dik

Aylık plan yok

Peoplebox fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 7 $ (sadece yıllık faturalandırma)

OKR Platformu : Kullanıcı başına aylık 8 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Tam Profesyonel Paket : Kullanıcı başına aylık 12 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Tam Paket Premium : Kullanıcı başına aylık 15 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Peoplebox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300 yorum)

Capterra: 4,6/5 (229 yorum)

9. PerformYard

performYard aracılığıyla

Organizasyonların stratejik uyumu sağlamasına destek olmak için tasarlanan PerformYard, tüm şirket düzeylerinde OKR'lerin net bir şekilde ayarlanmasını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Rakiplerinden sıyrılmak için kullanım kolaylığına odaklanmıştır. Özellikle, hızlı bir şekilde öğrenip kullanmaya başlamanın ne kadar kolay olduğunu beğendim. PerformYard, OKR'ler ve performans değerlendirmeleri konusunda yeni olan küçük işletmeler için harika bir iş çıkaracaktır.

Özelleştirilebilir performans değerlendirmeleri için en iyisi

En sevdiğim özellikler esnek hedef basamaklı yapı, özelleştirilebilir inceleme döngüleri ve gerçek zamanlı geri bildirim mekanizmalarıdır. Bu özellikler, hedeflerin iş hedefleriyle tutarlı bir şekilde uyumlu olmasını sağlayarak herkesin çalışan performansını aktif olarak yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olur.

PerformYard, mevcut İK sistemleriyle de sorunsuz bir şekilde entegre olur ve performans odaklı bir kültürü destekleyen tutarlı bir deneyim sunar.

PerformYard'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir ve esnek OKR şablonlarıyla hedef belirleme süreçlerini kolaylaştırın

Departmanlar arasında etkili hedef yayılımı ile stratejik uyumu geliştirin

Sürekli iletişim ve hedeflerin ayarlanmasını sağlamak için gerçek zamanlı geri bildirimi kolaylaştırın

Performans değerlendirmelerini kuruluşunuzun benzersiz zaman çizelgelerine ve kriterlerine uyacak şekilde özelleştirin

Veri sürekliliğini korumak ve idari masrafları azaltmak için mevcut İK sistemleriyle etkili bir şekilde entegre edin

PerformYard sınırlamaları

Diğer OKR araçlarına kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Fiyatlandırma şeffaflığı eksik, çünkü ayrıntılar web sitesinde kolayca bulunamıyor ve fiyat teklifi için doğrudan iletişime geçmek gerekiyor

PerformYard fiyatlandırması

Performans Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 5-10 ABD doları (yalnızca yıllık faturalandırma)

Çalışan Bağlılığı: Kullanıcı başına aylık 1-3 $'dan başlayan fiyatlarla (sadece yıllık faturalandırma)

PerformYard puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

10. Hirebook

hirebook aracılığıyla

Hirebook, kaotik yönetim uygulamalarını düzenler ve çalışanların daha etkili bir şekilde katkıda bulunmaları için rehberlik eder. Bu araç, günlük faaliyetleri otomatik olarak anahtar sonuçlara dönüştürür, böylece çalışanlar yaptıkları işin etkisini açıkça görebilir ve en iyisini yapmak için motive olurlar.

Çalışan bağlılığını artırmak için en iyisi

Katılımı artırmak ve performans izlemeyi entegre etmek isteyen küçük işletmeler ve uzaktan çalışan takımlar için Hirebook, iyi tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Bunlardan bazıları düzenli iletişimi ve olumlu geri bildirim döngülerini teşvik eder: check-in'ler, anahtar sonuç güncellemeleri, bire bir görüşmeler ve daha fazlası.

Org Charts'ın benim ş Akışıma çok uygun olduğunu gördüm.

Takımımız hızla büyüdükçe, kimin hangi departmanda ve hangi projede çalıştığını takip etmek zorlaşıyor. Org Charts ile yeni çalışanlar hakkında hızlıca bilgi edinebilir, ilerlemelerini ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilir ve check-in'ler aracılığıyla gerekli yardımı sunabilirim.

Hirebook'un en iyi özellikleri

Basamaklı OKR'lerle ilerlemeyi görselleştirin ve çalışanları bireysel katkıları konusunda güncel kalmaya teşvik edin

OKR raporlarını e-postanıza veya mobil cihazlarınıza alın

Departmanlara, takımlara veya bireylere göre check-in'leri özelleştirin, ilgili sorular sorun ve doğru çalışan geri bildirimleri toplayın

Çalışanların asenkron modda kontrol yapmalarını sağlayın

Hirebook sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Birden fazla takım üyesine hedef veya görev atayamama

Hirebook fiyatlandırması

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hirebook puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Mot kullanıcıları, aracın kullanımının ne kadar basit ve sezgisel olduğunu seviyor ve birçok özelliği karşısında şaşırıyor.

Hirebook'u OKR uyum özellikleri için satın almış olsam da, sunduğu diğer özellikleri keşfettiğimde hoş bir sürpriz yaşadım (örneğin, ekip arkadaşlarıyla toplantılar oluşturma ve zaman içinde birkaç gündem öğesini takip etme, daha operasyonel çalışanlar için günlük KPI'lar ayarlama, doğrudan rapor verdiğiniz kişilerin size düzenli olarak nasıl hissettiklerini ve endişelerini bildirebilmeleri için check-in yapma). OKR özellikleri mükemmel, sezgisel ve görseldir. Tüm organizasyon için OKR'leri uyumlu hale getirebilir ve farklı takımların hedeflerine doğru nasıl ilerlediğini görebilirsiniz.

Hirebook'u OKR uyum özellikleri için satın almış olsam da, sunduğu diğer özellikleri keşfettiğimde hoş bir sürpriz yaşadım (örneğin, ekip arkadaşlarıyla toplantılar oluşturma ve zaman içinde birkaç gündem öğesini takip etme, daha operasyonel çalışanlar için günlük KPI'lar ayarlama, doğrudan rapor verdiğiniz çalışanların size düzenli olarak nasıl hissettiklerini ve endişelerini bildirebilmeleri için check-in yapma).

OKR özellikleri mükemmel, sezgisel ve görseldir. Tüm organizasyonun OKR'lerini uyumlu hale getirebilir ve farklı takımların hedeflerine doğru nasıl ilerlediğini görebilirsiniz.

11. Quantive Sonuçları

quantive Results aracılığıyla

Küçük işletmeler ve kurumsal şirketler için tasarlanan Quantive'in OKR yazılımı, OKR yönetim sürecine büyük esneklik katar. Üçüncü taraf uygulamalardan verileri otomatik olarak içe aktarır ve OKR'leri günceller; manuel çaba gerekmez!

Karşılaştırmalı raporlar için en iyisi

Testlerimiz sırasında öne çıkan özelliklerden biri, iyileştirme alanlarını belirlemek için ilerleme ve süreçleri karşılaştırma yeteneğiydi.

Benim durumumda, hedef web sitemize gelen organik trafiği %20 artırmaktı. İlerledikçe ve sistem çalışmak için yeterli veriye sahip oldukça, ilerlememi ve sonuçlarımı benzer hedeflere sahip diğer Quantive müşterilerinin ilerlemeleri ve sonuçlarıyla karşılaştırabildim.

Bu karşılaştırma süreci, organik trafik senaryosunu daha iyi anlamama yardımcı oldu. Karşılaştırma sonuçlarına neredeyse eşit olduğumuz için doğru yolda olduğumuzdan emin oldum.

Quantive Results'un en iyi özellikleri

Bir takımın veya bir bireyin en büyük başarılarını vurgulayın ve bağlılık düzeylerini yüksek tutmak için performansı rozetler, gifler ve yorumlarla ödüllendirin

Takımınızın OKR faaliyetlerinden haberdar olun ve faaliyet geçmişiyle bir denetim izi oluşturun

Slack ve Microsoft Teams entegrasyonu ile takım arkadaşlarınızla iletişimde kalın ve hedefler ve görevler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Takım üyelerinin şirket yapısını anlamasına yardımcı olmak için otomatik olarak bir organizasyon şeması oluşturun

Quantive Results sınırlamaları

İlk kurulum ve eğitim, platformun yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için zaman ve kaynak gerektirir

Quantive Results fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Ölçek : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Quantive Results puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

12. Kallidus Perform

kallidus Perform aracılığıyla

Kallidus Perform, performans yönetimini kolaylaştırmak ve kuruluşlar içindeki hedef belirleme süreçlerini geliştirmek için tasarlanmış bir OKR yazılım aracıdır. İşletmelerin hem bireysel hem de takım düzeyinde hedefleri ve anahtar sonuçları net bir şekilde tanımlamasına ve izlemesine olanak tanıyarak, yüksek performans ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

L&D ve çalışan yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi

Kullanıcı dostu arayüzü benim için öne çıktı. Çok seviyeli OKR izleme ve yönetimini basitleştirerek tüm çalışanlar için erişilebilir hale getirmesini çok sevdim.

Ancak Kallidus'un gücü, zaten mükemmel olan OKR özelliklerinin ötesine geçiyor. Her türlü öğrenme ve geliştirme programını desteklemek için güzel bir şekilde oluşturulmuş bir ekosistemdir. Şablonları özelleştirerek ve modülleri tasarlayarak Kallidus aracılığıyla eğitim kampanyalarını yeniden yönlendirmeyi denedim ve tüm ekipten olumlu geri bildirimler aldım.

Kallidus Perform, takımların uyumlu çalışmasını ve hedeflerine odaklanmasını sağlayan düzenli kontrol ve gerçek zamanlı geri bildirimleri entegre ederek sürekli bir performans yönetimi döngüsünü de destekler. Stratejik operasyonlarında çeviklik ve uyarlanabilirliği korumak isteyen kuruluşlara tavsiye ederim.

Kallidus Perform'un en iyi özellikleri

İş stratejilerine göre kolayca ayarlanabilen ve uyarlanabilen özelleştirilebilir OKR şablonlarıyla hedef ayarlamayı kolaylaştırın

Düzenli geri bildirim ve kontrol imkanları sunarak, sürekli iyileştirme kültürünü teşvik ederek çalışanların bağlılığını artırın

Herkesin OKR'leri kolayca benimsemesini ve kullanmasını sağlayan kullanıcı dostu bir arayüzle performans izlemeyi basitleştirin

Farklı takımların benzersiz ihtiyaçlarını ve zaman çizelgelerini karşılamak için performans değerlendirmelerini özelleştirin

Öğrenme ve gelişim fırsatlarını performans yönetimi sürecine entegre edin

Kallidus Perform sınırlamaları

Özelliklerin derinliği ve mevcut özelleştirme seçenekleri nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Diğer sistemlerle entegrasyon yetenekleri sınırlıdır

Kallidus Perform fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kallidus Perform'un puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Profit. co

Profit. co, hedef ve anahtar sonuç yönetimine kapsamlı yaklaşımıyla popüler hale gelen bir başka OKR yazılım aracıdır ve işletmelerin stratejik planlama ve yürütme süreçlerini iyileştirmelerine olanak tanır.

Güzel tasarlanmış kullanıcı akışları ve ayrıntılı özelleştirmeler, bu aracı kullanmayı bir zevk haline getiriyor.

Özelleştirilebilir OKR yönetimi için en iyisi

Profit.co, bir kuruluşun tüm düzeylerinde uyumu teşvik eden ve herkesin ortak hedeflere doğru senkronize bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir dizi özellik sunar. Performansı verimli bir şekilde ölçmek için 400'den fazla yerleşik ve özel KPI'dan etkilendim

Profit.co'yu kullanırken, gösterge panellerinin ne kadar görsel olduğunu sık sık iş arkadaşlarıma vurguladım. Hedeflerle ilgili güncellemeleri, geri bildirimleri ve kaynakları paylaşmak için hepsi bir arada bir alan olan Profit.co oldukça iyi çalışıyor. Takım üyeleriyle işbirliği yaparken gerçek zamanlı güncellemeleri keşfetmeme ve OKR'leri takip etmeme yardımcı oldu. Kılavuzlar ve OKR şablonlarının yardımıyla bir takım OKR'si de oluşturabilirsiniz.

Platformun eğitim kaynakları sunmaya odaklanmasını çok beğendim. Eğitim modülleri, kullanıcıların OKR'lerin faydalarını en üst düzeye çıkarmasına ve şirket genelinde performansı artırmasına yardımcı oluyor.

Profit. co'nun en iyi özellikleri

Uyum gösterge panelleri aracılığıyla çalışanlara şirketin vizyonuna genel bir bakış sunun

Performansı verimli bir şekilde ölçmek için 400'den fazla yerleşik ve özel KPI'dan yararlanın

İstediğiniz başlık ve süre ile özel bir OKR dönemi veya performans değerlendirme döngüsü oluşturun

Profit.co sınırlamaları

Ücretsiz planda özel OKR alanları oluşturamazsınız

Asana, Trello, Proofhub gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Gantt görünümünde görevlerinizi görselleştiremiyor musunuz?

Profit. co fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Profit. co derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (80+ yorum)

14. Viva Goals

viva Goals aracılığıyla

Microsoft Viva Goals, Microsoft Viva paketine entegre edilmiş stratejik bir OKR yazılım aracıdır ve takım çabalarını kuruluşun en önemli hedefleriyle uyumlu hale getirmek için tasarlanmıştır.

Önceden hazırlanmış şablonları kullanarak hedef belirleme ve izleme için en iyisi

Microsoft ekosisteminin sağlam altyapısından yararlanan Viva Goals, hem takım hem de organizasyon düzeyinde hedefleri ve anahtar sonuçları belirlemenize, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır.

Teams ve Azure DevOps gibi diğer Microsoft ürünleriyle hızlı ve sorunsuz entegrasyon, olmazsa olmaz bir özelliktir.

Üstelik Viva Goals, ilerleme güncellemelerini otomatikleştirebilir ve gelişmiş analitik özellikleri sayesinde eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayabilir. Ayrıca, çok sayıda kullanım durumuna uygun, özelleştirilebilir OKR ve hedef belirleme şablonlarının sayısının çokluğuna da şaşırdım. Bu sayede, performansı büyük ölçekte kolayca belirleyip izleyebiliyorsunuz.

Viva Goals'un en iyi özellikleri

Tek bir ş Akışı sağlamak için Microsoft Office araçları ve hizmetleriyle kolayca entegre edin

İlerleme izlemeyi otomatikleştirerek gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın ve manuel veri girişini azaltın

Bireysel ve takım hedeflerini genel iş hedefleriyle açıkça ilişkilendirerek stratejik uyumu sağlayın

OKR performansına ilişkin derinlemesine içgörüler sunan gelişmiş analitiklerle karar verme sürecini iyileştirin

OKR'lerle ilgili iletişim ve güncellemeler için Microsoft Teams'i kullanarak işbirliğini kolaylaştırın

Viva Goals sınırlamaları

Microsoft ekosistemine bağımlılık, Microsoft ürünleriyle tam olarak entegre olmayan kuruluşlar için cazibesini sınırlayabilir

Fiyatlandırma genellikle diğer Viva veya Microsoft 365 ürünleriyle birlikte sunulduğundan, maliyet küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için bir engel oluşturabilir

İlk kurulum ve benimseme, özellikle Microsoft'un arayüzüne daha önce maruz kalmamış kuruluşlar için önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirebilir

Viva Goals fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Microsoft Viva: Microsoft 365 kurumsal planının bir parçası olarak kullanılabilir

Microsoft Viva Çalışan İletişimi ve Toplulukları: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yalnızca yıllık faturalandırma)

Microsoft Viva Workplace Analytics ve Çalışan Geri Bildirimi: Kullanıcı başına aylık 6 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Microsoft Viva Suite: Kullanıcı başına aylık 12 $ (yalnızca yıllık faturalandırma)

Viva Goals derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. Mooncamp

mooncamp aracılığıyla

Mooncamp, iş stratejisini oluşturmak ve şirket içindekilere iletmek ve OKR'leri kullanarak şirket çapında uyumu teşvik etmek için kullanılan bir yazılımdır.

Hiyerarşik strateji tasarımı için en iyisi

Herkese organizasyonel stratejimiz hakkında üst düzey bir bakış açısı sunmak için Strateji Ağacı özelliğini denedim. Düzenlenebilir çizim panosu, çeyrek için anahtar odak alanlarımızı, hedeflerimizi ve girişimlerimizi hiyerarşiye göre haritalamamı sağladı.

Örneğin, müşteri başarısı takımları için üç aylık hiyerarşimiz şöyle görünüyordu:

Odak alanı: Müşteri hizmetlerinde mükemmellik

Hedef: Müşteri desteğinin yanıt verme hızını ve etkinliğini artırmak

Anahtar sonuç 1: Müşteri taleplerine verilen ortalama yanıt süresini %20 azaltın

Anahtar sonuç 2: İlk temasta %90 çözüm oranı elde edin

Anahtar sonuç 3: Müşteri desteği memnuniyet oranını %85'e çıkarın

Girişimler:

Sorguları daha iyi izlemek ve yönetmek için yeni bir bilet sistemi uygulayın

Müşteri hizmetleri temsilcilerine gelişmiş problem çözme teknikleri konusunda eğitim verin

Daha hızlı başvuru için bir müşteri hizmetleri bilgi tabanı oluşturun

Bu yazılım, takımımın bu adım adım hiyerarşiyi bir bakışta anlamasını ve buna göre harekete geçmesini sağladı.

Mooncamp'ın en iyi özellikleri

Düzenleme, silme veya çoğaltma gibi işlemleri kullanarak hedeflerde toplu değişiklikler yapın

Hedeflerinizi herkese açık hale getirin veya gizli tutun — kontrol sizin elinizde

Aracı Slack veya Microsoft Teams ile entegre edin ve düzenli kontroller yapın

Sektöre özgü terminolojiyi kullanarak hedeflerinize özel özellikler ekleyin

Mooncamp sınırlamaları

Mobil deneyim, masaüstü sürümü kadar sorunsuz değil

Mooncamp fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 6 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 10 $ (sadece yıllık faturalandırma)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mooncamp puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Mooncamp kullanıcılarının neredeyse tamamı (benim gibi) bu aracın basitliğini ve kullanım kolaylığını takdir ediyor ve OKR yönetimini daha basit hale getirdiğini düşünüyor.

OKR'leri izlemek için Mooncamp kullanıyorum ve hedeflerime ulaşmamda çok yardımcı oluyor. Daha önce başka OKR izleme araçları da kullandım, ancak Mooncamp ile daha tutarlı olabiliyorum. Bunun en büyük nedeni, kullanım kolaylığı ve esnekliği. Öncelikler sürekli değişebildiği için bu, startup'lar için gerçekten çok önemli.

OKR'leri izlemek için Mooncamp kullanıyorum ve hedeflerime ulaşmamda çok yardımcı oluyor. Daha önce başka OKR izleme araçları da kullandım, ancak Mooncamp ile daha tutarlı olabiliyorum. Bunun en büyük nedeni, kullanım kolaylığı ve esnekliği. Öncelikler sürekli değişebildiği için bu, startup'lar için gerçekten çok önemli.

OKR yazılım araçları, kuruluşların hedeflerini belirleme ve performansı ölçme yöntemlerini önemli ölçüde geliştirebilecek çeşitli avantajlar sunar. En önemli avantajlar şunlardır:

1. Uyum ve şeffaflık

OKR araçları, organizasyondaki herkesin stratejik hedefleri anlamasını ve çabalarının bu hedeflere ulaşmada nasıl katkıda bulunduğunu görmesini sağlar.

Şeffaflık, farklı departmanlar ve takımlar arasında çabaları uyumlu hale getirerek organizasyonel hedeflere yönelik birleşik bir yaklaşım sağlar.

2. Odaklanma ve netlik artışı

OKR araçları, açık ve ölçülebilir hedefler belirleyerek takımların ve bireylerin işlerine öncelik vermelerine ve en etkili faaliyetlere odaklanmalarına yardımcı olur.

Bu, bizim için düşük öncelikli görevlere boşa çaba harcamamak ve kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak anlamına geldi.

3. Gelişmiş katılım

Çalışanlar işlerinin şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu anladıklarında, bağlılıkları ve motivasyonları artar.

ClickUp'ta OKR'leri izlemek için ClickUp'ı kullanarak, çalışanlar çabalarının sonuçlarını görebildikleri ve şirketin başarısındaki rollerini anlayabildikleri için daha da fazla sahiplik ve sorumluluk duygusu geliştirebildik.

4. Çeviklik ve uyarlanabilirlik

OKR araçları, düzenli kontrol ve güncellemeleri teşvik ederek takımların değişken piyasa koşullarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmelerini sağlar.

Bu çeviklik, kuruluşun duyarlılığını korumasını ve fırsatlardan yararlanmasını sağlar.

5. Veriye dayalı kararlar

OKR araçlarıyla karar verme süreci daha veri odaklı hale gelir. Liderler, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir, sonuçları analiz edebilir ve varsayımlara değil, gerçek performans verilerine dayalı bilinçli kararlar alabilir, böylece daha iyi stratejik ayarlamalar ve sonuçlar elde edebilir.

Örneğin, daha fazla içerik üretmenin daha fazla kayıt olmalarıyla ilişkili olup olmadığını veya çabalarımızı önce mevcut içerikleri optimize etmeye odaklamamız gerektiğini hızlıca görebiliriz.

6. Geliştirilmiş performans yönetimi

Çalışan performansını değerlendirmek için net ölçütler ve hedefler sayesinde performans değerlendirme süreci daha akıcı hale gelir.

OKR araçlarının yapılandırılmış yaklaşımı, objektif, şeffaf ve tarafsız performans değerlendirmelerinin önünü açar ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.

7. Sürekli iyileştirmenin kolaylaştırılması

OKR araçlarının düzenli ölçüm ve raporlama özellikleri, hedef belirleme, sonuçları ölçme ve stratejileri iyileştirme döngüsünün sürekli olarak devam etmesini sağlar.

Bu sürekli süreç, organizasyon içinde sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. ClickUp'ta bu, temel değerlerimizden birinde de açıkça görülmektedir: Her gün %1 büyümek.

8. Ölçeklenebilirlik

OKR araçları ölçeklenebilir ve yeni kurulan şirketlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki kuruluş tarafından etkili bir şekilde kullanılabilir.

Organizasyon büyüdükçe, araçlar daha karmaşık yapılara uyum sağlayabilir ve daha fazla kullanıcıyı barındırabilir.

OKR Aracı Trendleri

OKR yazılımları, kuruluşların stratejik hedef belirleme ve uyumun önemini giderek daha fazla fark etmesiyle sürekli olarak değişmektedir. OKR araçları alanında dikkat edilmesi gereken bazı anahtar trendler şunlardır:

1. OKR'ler iş dünyasının ötesine genişliyor

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim kurumları ve hatta bireyler bile hedef belirleme için OKR çerçevesini benimsiyor.

Ek olarak, daha büyük ve geleneksel şirketlerde, çevikliği artırmak ve daha katı yıllık başarı KPI'ları olan projeler için kısa vadeli üç aylık hedef ayarlamalarını dahil etmek amacıyla OKR'leri KPI'larla birleştirme eğilimi vardır.

Kuruluşlar, stratejik kararları yönlendirebilecek performans verileri ve trendleri hakkında daha derin içgörüler arıyor.

OKR araçları, tahmine dayalı analitik ve yapay zeka destekli öneriler dahil olmak üzere bu içgörüleri sağlamak için daha sağlam analitik özellikler içeriyor.

3. Kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik iyileştiriliyor

Daha kullanıcı dostu ve erişilebilir OKR araçlarına doğru bir eğilim var.

Bu araçlar organizasyonel kültürün merkezi bir parçası haline geldikçe, mobil cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan erişilebilen ve kullanımı kolay platformlara olan talep artmaktadır.

Amaç, tüm çalışanların OKR sürecine aktif olarak katılmasını teşvik etmektir.

4. OKR koçluğu ve eğitimi giderek daha önemli hale geliyor

OKR metodolojilerinin benimsenmesi arttıkça, uygun eğitim ve desteğe olan ihtiyaç da artmaktadır.

Birçok OKR aracı sağlayıcı, OKR'nin başarılı bir şekilde uygulanmasını ve sürekli kullanımını sağlamak için profesyonel koçluk hizmetleri, eğitim kaynakları ve eğitim modülleri sunmaktadır.

Örneğin, ClickUp University (ClickUp'ı öğrenmek için çevrimiçi bir öğrenme platformu), kullanıcıların hedef izleme yolculuklarında yardımcı olmak için Etkili OKR Uygulama ve İzleme canlı atölyesi düzenliyor.

5. Otomasyon özellikleri başı çekiyor

OKR araçlarında otomasyon giderek artıyor ve otomatik ilerleme güncellemeleri, bildirim sistemleri ve otomatik hatırlatıcılar gibi özellikler standart hale geliyor.

Bu özellikler, idari yükü azaltmaya ve herkesi anahtar gelişmelerden haberdar etmeye yardımcı olur. ClickUp Otomasyonları buna güçlü bir örnektir!

6. Sürdürülebilirlik ve sosyal etki hedeflerine odaklanılıyor

Sürdürülebilirlik ve sosyal etki hedeflerini OKR çerçevesine dahil etme eğilimi artıyor.

Örneğin, popüler outdoor giyim ve ekipman markası Patagonia, 2025 yılına kadar ambalajlarını tamamen yeniden kullanılabilir hale getirmek, 2025 yılına kadar ürünlerinde işlenmemiş petrol malzemelerini ortadan kaldırmak ve 2024 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak gibi birçok iklim hedefi belirlemiştir.

Kuruluşlar, OKR araçlarını kullanarak çevresel etki ve sosyal sorumlulukla ilgili hedefleri belirliyor, yönetiyor ve raporluyor, böylece kurumsal stratejileri daha geniş toplumsal hedeflerle uyumlu hale getiriyor.

7. Şirketler, çalışan bağlılığını iki katına çıkarmak için çaba gösteriyor

Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça, çalışanların katılımını sağlamak için OKR araçlarının kullanılmasına giderek daha fazla önem veriliyor.

Uzaktan çalışan takımların motivasyonunu yüksek tutmak ve organizasyonun hedefleriyle bağlantılarını sürdürmek için tanıma, kişisel gelişim ve sürekli geri bildirim özellikleri önceliklendirilmiştir.

8. Gelişmiş şeffaflık

Şeffaflık, takımlar arası işbirliği ve uyum, başarılı bir OKR uygulamasının anahtarlarıdır. OKR araçlarının kullanımıyla, OKR'ler ve başarı verileri kuruluşlarda daha az silolaşmaya başlıyor.

Şirketler, genel yönelim ile bireysel katkılar arasındaki uçurumu kapatmak için yukarıdan aşağıya stratejik OKR'leri aşağıdan yukarıya, takım odaklı OKR'lerle birleştiriyor.

Bu nedenle, OKR'lerin organizasyonun her seviyesinde görünür olmasını ve örneğin proje veya müşteri deneyimi OKR'lerini ayarlamak için takımlar arası OKR atölyeleri düzenlenmesini her zaman destekliyorum.

Takımınız için En İyi OKR Yazılım Aracını Seçin

Bu makalede kısa listeye aldığımız OKR yazılım seçenekleri, farklı boyutlardaki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar. OKR'leri belirlemek ve izlemek için bir yol haritası sunar ve iddialı hedeflerinizi gerçekleştirmenizi teşvik eder.

Bu yazılımlar sorunsuz hedef belirleme sistemlerine sahip olmakla birlikte, tümü kuruluşunuzun çalışanlarını, süreçlerini ve sistemlerini tek bir çatı altında toplayacak kadar kapsamlı değildir. Bazıları bağımsız OKR izleme araçları olarak harika iş çıkarırken, diğerleri sınırlı işbirliği özelliklerini destekler.

Hızla büyüyen kuruluşlar, silo haline gelmiş OKR izleme yazılımlarından daha güçlü bir şeye ihtiyaç duyar. Doğru OKR yazılımı, iş akışınıza ve proje yönetim sisteminize uyum sağlar, takımların aynı sayfada kalmasını sağlar ve sizinle birlikte büyür.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, ClickUp açık ara kazanan oldu.

ClickUp Goals, bireysel hedefleri daha büyük bir şirket vizyonuna bağlar, takımların kendi aralarında iletişim kurmasını ve ilerlemeyi görselleştirmesini sağlar, şablonları kullanarak OKR'leri hızlı ve sistematik bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur ve hepsinden önemlisi, görev tabanlı OKR'ler üzerinde fikir üretmek için ClickUp Brain'e sahip olursunuz.

ClickUp ile bugün başlayın!

OKR Yazılımı SSS

1. OKR yazılımı nedir?

OKR yazılımı, kuruluşların takımlar ve çalışanlar için hedefleri ve anahtar sonuçları (OKR'ler) belirlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir strateji yürütme platformudur. Takımların hedeflerini oluşturmaları, uyumlaştırmaları ve izlemeleri için merkezi bir platform sağlar, şeffaflığı ve hesap verebilirliği korur.

2. OKR yazılımı tüm türdeki kuruluşlar için uygun mu?

OKR yazılımı, çeşitli boyut ve sektörlerdeki kuruluşlar için faydalıdır. Genellikle teknoloji şirketleri ve girişimlerde kullanılmasına rağmen, sağlık, eğitim ve finans gibi diğer sektörler de performansı ve büyümeyi artırmak için OKR'leri benimsemiştir.

3. OKR yazılımında hangi özelliklere dikkat etmeliyim?

OKR yazılımı seçerken, hedef belirleme ve izleme, ilerleme görselleştirme, diğer araçlarla (proje yönetimi yazılımı gibi) entegrasyon yetenekleri ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri göz önünde bulundurun. Yazılımın kuruluşunuzun özel ihtiyaçları ve hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

4. OKR ve Dengeli Karne (BSC) arasındaki fark nedir?

OKR'ler ile Dengeli Puan Kartları karşılaştırıldığında , OKR'ler inovasyonu teşvik etmek için belirli, ölçülebilir başarılara odaklanırken, Dengeli Puan Kartları kapsamlı bir görünüm için çeşitli performans ölçütlerini kullanarak iş faaliyetlerini organizasyonel stratejiyle uyumlu hale getirir.