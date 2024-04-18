OKR'ler ve dengeli puan kartları arasındaki fark nedir?

Bilinmeyen bir mahallede dolaşırken, bir harita olması size güven verir.

Aynı kural işiniz için de geçerlidir. Organizasyonel hedefler göz korkutucu geliyorsa, hedef belirleme çerçevesini takip etmek doğru yönde ilerlemenizi sağlar.

OKR'ler ve dengeli puan kartları gibi hedef izleme çerçeveleri, modern işletmelerin hedef belirleme yaklaşımını dönüştürdü.

Bu makalede, bu sistemleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, aralarındaki farkları ve bunları güçlü bir iş stratejisi geliştirmek için nasıl kullanabileceğinizi ele alacağız.

OKR nedir?

OKR (hedefler ve anahtar sonuçlar), işletmelerin başarmak istediklerini (hedefler) tanımlamak ve bu hedeflere doğru ilerlemeyi gösteren ölçülebilir sonuçları (anahtar sonuçlar) izlemek için kullandıkları bir hedef belirleme çerçevesidir.

OKR'nin kısa tarihi

1950'lerde, Peter Drucker (modern yönetimin kurucusu) yönetimi iş kurulumunda ayrı bir varlık olarak ele alma ihtiyacını hissetti.

Yöneticilerin şirketin uzun vadeli stratejisine daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olma vizyonuyla, The Practice of Management(Yönetim Uygulamaları) adlı kitabında hedefler yoluyla yönetim (MBO) kavramını tanıttı .

MBO'nun arkasındaki anahtar fikir, kuruluşun performansını artırmak için hem çalışanların hem de yöneticilerin hedeflerini tanımlamaktı.

Ancak Drucker'ın daha sonra kendisi de not ettiği gibi, bu fikir kusursuz değildi. Örneğin, bir şirket üretim hedefi gibi belirli bir hedef belirlediğinde, çalışanları bu hedeflere ulaşmak için her yolu denemeye zorlar ve sonuç olarak kalite düşer.

1970'lere gelindiğinde, Andy Grove (o dönem Intel'in CEO'su) MBO kavramından ilham aldı.

"Hedefler" fikrini ödünç aldı, üzerinde değişiklikler yaptı ve "anahtar sonuçlar" (hedefin başarısını ölçmenin bir yolu) ile birleştirdi. Anahtar sonuçların tanıtılması, çalışanların hedeflere ulaşmak için kestirmelere başvurmasını engelledi, çünkü takımın doğru yönde çalıştığından emin olmak için gerekli tüm ölçütler mevcuttu.

Ve işte böylece modern OKR'ler ortaya çıktı.

Grove'un Intel'deki takım üyelerinden biri olan John Doerr, OKR felsefesini Google'a taşıdı ve burada büyük bir başarı elde etti. Sonunda, dünya çapındaki şirketler bu kavramı stratejik yönetim sistemlerinde uygulamaya başladı; Meta, Netflix, Spotify ve Deloitte bugün bunu kullanan önde gelen kuruluşlardan bazılarıdır.

Dengeli Puan Kartı nedir?

Bir performans yönetimi çerçevesi olan Dengeli Puan Kartı (BSC), işletmelerin performanslarını (anahtar performans göstergeleri veya KPI'lar) finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme/büyüme gibi birçok açıdan izlemelerine ve ölçmelerine yardımcı olur. Bir kuruluşun sağlığını ve performansını analiz etmek için bütünsel bir yaklaşım benimser.

Dengeli puan kartının kısa tarihi

Dengeli puan kartının tarihçesi, 1990'ların başına, Dr. Robert Kaplan ve Dr. David Norton'un HBR dergisinde "Dengeli Puan Kartı: Performansı Artıran Ölçütler" başlıklı makalesinde ilk kez tanıtılmasına kadar uzanır . Makale, bir işin performansının hem insani hem de finansal yönleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ölçülmesi gerektiğini savunuyordu.

Birkaç yıl sonra Kaplan ve Norton, fikirlerini daha ayrıntılı olarak ele aldıkları The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (Dengeli Puan Kartı: Stratejiyi Eyleme Dönüştürmek) adlı kitaplarını yayınladılar.

Bu kavram ilk olarak kâr amacı güden şirketler için tasarlanmış olsa da, günümüzde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dili Anlamak: Anahtar Terimler ve Kavramlar

OKR ve dengeli puan kartı arasındaki farkları ve bunların modern işleri nasıl şekillendirdiğini derinlemesine incelemeden önce, önce temel bilgileri öğrenelim.

OKR'leri ve BSC'yi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bazı anahtar terimler ve kavramlar:

Stratejik yönetim: Bir kuruluşun hedef ve amaçlarına ulaşmak için stratejiler geliştirmenin sürekli süreci. Hedeflerin belirlenmesi, rakiplerin analiz edilmesi, iç güçlerin değerlendirilmesi ve stratejinin sorunsuz bir şekilde uygulanması için kaynakların tahsis edilmesini içerir

Hedef belirleme: Belirli bir zaman dilimi içinde bir kuruluşun istediği sonuçları belirlemek ve bir eylem planı oluşturmak. Kısa ve uzun vadeli vizyonu göz önünde bulundurarak S. M. A. R. T. (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman sınırlı) hedefler belirlemeyi içerir

Anahtar performans göstergesi (KPI): Belirli bir iş hedefine yönelik ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir bir metrik. Belirli bir iş hedefine yönelik ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir bir metrik. KPI , yalnızca performansı ölçmek için kullanılan bir metrik olması bakımından OKR'den farklıdır ; OKR ise hedef izlemeyi içeren bütün bir çerçevedir

SWOT Analizi: Bu, bir projenin veya iş planının güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirleyen stratejik bir planlama çerçevesidir

OKR ve dengeli puan kartı: Aralarındaki fark nedir?

OKR ve dengeli puan kartı, iş yönetiminin farklı yönlerine hitap eden birbirini tamamlayan araçlardır.

İşte anahtar farklar:

Farklılık noktası OKR Dengeli puan kartı Amaç Doğası gereği stratejik — belirli, ölçülebilir hedeflerin ayarlanmasına ve ulaşılmasına odaklanır Bütünsel yapı — finansal ve finansal olmayan metrikleri dengeleyerek kapsamlı bir görünüm sağlar Uyarlanabilirlik Esnek ve uyarlanabilir bir yapıya sahiptir; hedeflerde sık sık değişiklik yapılmasına olanak tanır Yapılandırılmış ve sabit bir yaklaşım izler, bu da ayarlamalar yapmayı zorlaştırır Zaman aralığı Daha kısa zaman dilimlerinde (aylık veya üç aylık periyotlarda) çalışır Daha uzun zaman dilimlerinde (yıllık periyotlarda) çalışır Hedef sayısı İşletmeler üç ila beş iddialı hedef belirler İşletmeler 10'dan fazla hedef belirler Gösterge türü Öncü gösterge (hedeflerinize ulaşma olasılığınızı tahmin eder) Gecikmeli gösterge (hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı netleştirir veya onaylar) Hiyerarşi Hedefleri tanımlamak için basamaklı ve merdiven yaklaşımını izler Hedefleri tanımlamak için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım izler

Farklılıklarına rağmen, OKR ve BSC bazı ortak özellikleri de paylaşır, örneğin: Her ikisi de hedefleri tanımlamak ve izlemek için kullanılan stratejik yönetim çerçeveleridir

Her ikisi de vizyon ile eylemler arasındaki bağlantıları kurar

Her ikisi de hedef izleme için veri tabanlı bir yaklaşım benimser

Birlikte, kısa vadeli hedefleri uzun vadeli vizyonla harmanlayarak dengeli ve dayanıklı bir iş stratejisi oluşturmanıza yardımcı olurlar.

BSC ve OKR Metodolojileri

Dengeli puan kartı, bir şirketin stratejisini ve hedeflerini özetler. Yöneticiler, OKR'lerin yardımıyla bu hedefleri parçalara ayırabilir ve kısa döngüler halinde gözden geçirebilir. Bunları birlikte kullanmak, hedef izleme için kapsamlı bir yaklaşım sunar.

OKR ise iki anahtar parçadan oluşur: hedefler ve anahtar sonuçlar.

Hedefler : Ulaşmak istediğiniz kısa vadeli hedeflerin niteliksel açıklamalarıdır. Takımınızı en iyi performanslarını sergilemeye ve büyük adımlar atmaya teşvik etmelidir

Anahtar sonuçlar: Hedefleriniz doğrultusunda kaydettiğiniz ilerlemeyi izlemek için kullanılan bir dizi metriktir. Her hedefin en fazla beş anahtar sonucu olabilir

BSC: Genel bakış

Bir yönetim aracı olarak BSC, bir kuruluşun performansını dört açıdan değerlendirir:

Finansal bakış açısı: Gelir artışı, karlılık ve yatırım getirisi gibi finansal performans ölçütlerine odaklanır

Müşteri perspektifi: Şirketin müşteri ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığını anlamak için müşteri memnuniyetini, müşteri tutma oranını ve pazar payını ölçer

Dahili iş süreçleri perspektifi: Kalite, inovasyon ve süreç iyileştirme gibi alanları inceleyerek operasyonel verimliliği ve etkinliği değerlendirir

Öğrenme ve büyüme perspektifi: Çalışan eğitimi, gelişimi ve organizasyonel kültür dahil olmak üzere organizasyonun inovasyon, öğrenme ve büyüme yeteneğini değerlendirir

Şimdi, BSC'nin unsurlarını ve bu çerçevenin bir kuruluşun stratejik planlamasına nasıl katkıda bulunduğunu inceleyelim:

BSC'nin unsurları

Dengeli puan kartının dört temel unsuru şunlardır:

Hedefler: SWOT analizi ile elde edilen üst düzey S. M. A. R. T. hedefleri

Ölçütler: İş hedeflerini ölçmek için metrikler (KPI)

Göstergeler: Dört BSC perspektifine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemenin ölçütleri

Girişimler: Stratejik hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için tasarlanmış belirli eylemler, projeler veya programlar

BSC'de hedef belirleme yöntemi

Dengeli puan kartı ile kuruluşlar dört perspektiften hedefler oluşturur, ilgili KPI'ları belirler ve hedefler arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak için bir BSC strateji haritası oluşturur. Stratejik planlama yazılımı ile ilerlemeyi izler, hedeflerini yıllık olarak gözden geçirir ve gerekirse ayarlamalar yapar.

Dengeli puan kartındaki hedef belirleme yöntemi, dengeli bir yaklaşıma odaklanır, ilgili perspektifler arasında hedefleri hizalar ve bireysel çabalar ile organizasyonel başarı arasında net bir görüş açısı oluşturur. Bu yapılandırılmış yaklaşımı izleyen organizasyonlar, stratejilerini performansı ve başarıyı artıran, eyleme geçirilebilir, ölçülebilir hedeflere dönüştürebilir.

BSC uygulamalarına örnekler

Bir şirketin dengeli puan kartı şöyle görünür:

Finansal bakış açısı: Gelecek mali yılda gelirleri %10 artırmak KPI: Gelir artış oranı

KPI: Gelir artış oranı KPI: Gelir artış oranı Müşteri perspektifi: Daha iyi destek hizmetleri ile müşteri memnuniyeti puanlarını %15 artırın KPI: Ortalama müşteri memnuniyeti puanı

KPI: Ortalama müşteri memnuniyeti puanı KPI: Ortalama müşteri memnuniyeti puanı İç süreçler perspektifi: Sipariş işleme süresini %30 azaltın KPI: Siparişin verilmesi ile yerine getirilmesi arasındaki ortalama sipariş işleme süresi

KPI: Siparişin verilmesi ile yerine getirilmesi arasındaki ortalama sipariş işleme süresi KPI: Siparişin verilmesi ile yerine getirilmesi arasındaki ortalama sipariş işleme süresi Öğrenme ve büyüme perspektifi: Beceri gelişimini artırmak için çalışanların eğitim saatlerini %25 artırın KPI: Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati

KPI: Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati KPI: Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati

BSC inceleme döngüleri

Dengeli puan kartı (BSC) incelemeleri, performansı izlemek, ilerlemeyi değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için düzenli olarak gerçekleştirilir. BSC inceleme döngülerinin sıklığı, kuruluşun ihtiyaçlarına göre değişebilir, ancak yaygın uygulamalar şunlardır:

Aylık incelemeler: Birçok kuruluş, performansı izlemek ve zamanında rota düzeltmelerini yakından sağlamak için aylık BSC incelemeleri gerçekleştirir. Bu incelemeler sırasında, gerçek performans her bir perspektif için hedeflerle karşılaştırılır

Üç aylık incelemeler: Üç aylık BSC incelemeleri, genel finansal raporlama döngüleriyle uyumlu oldukları için popülerdir. Bu incelemeler, daha uzun bir dönemdeki performansı daha kapsamlı bir şekilde değerlendirerek daha derinlemesine analiz ve stratejik tartışmaların yapılmasına olanak tanır

Yarı yıllık veya yıllık incelemeler: Bazı kuruluşlar, özellikle daha uzun bir zaman dilimi gerektiren stratejik hedefler için yarı yıllık veya yıllık BSC incelemelerini tercih eder. Bu incelemeler genellikle BSC'nin uygunluğunun, varsayımların geçerliliğinin ve önemli stratejik ayarlamaların gerekliliğinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini içerir

Özel veya etkinlik odaklı incelemeler: Planlanmış inceleme döngülerine ek olarak, kuruluşlar iş ortamındaki, pazar koşullarındaki veya kuruluşun önceliklerindeki önemli değişikliklere yanıt olarak özel veya etkinlik odaklı BSC incelemeleri gerçekleştirebilir

BSC'lerin ücret ve ikramiyelerle ilişkisi

Dengeli puan kartı, bir kuruluşun finansal ve stratejik hedefleri arasında denge sağladığı için performansa eklenir. Bu hedeflere yönelik ilerlemeyi izleyip ölçerek, işler takım üyelerinin ücretlerini, teşviklerini ve ikramiyelerini belirleyebilir.

Ücret ve ikramiyeleri BSC ile ilişkilendirmek güçlü bir motivasyon aracı olabilir, ancak bunun dikkatli bir şekilde ve diğer performans yönetimi uygulamalarıyla birlikte yapılması gerektiğini unutmayın. Ücret sisteminde açık iletişim, şeffaflık ve adalet, çalışanların bağlılığını ve katılımını sağlamak için çok önemlidir.

BSC'de web analitiğinin rolü

Web analitiği, dengeli puan kartı çerçevesinde, özellikle müşteri ve iç süreç perspektifleri ile ilgili olarak değerli bir rol oynar.

Web analitiğinin BSC'ye katkıda bulunduğu bazı yollar şunlardır:

Müşteri perspektifi

Sıçrama oranları, sitede geçirilen süre ve sayfa görüntülemeleri gibi müşteri davranışlarına ilişkin içgörüler, web sitesi veya çevrimiçi deneyim ile ilgili müşteri memnuniyetinin göstergeleri olarak kullanılabilir

Yeni ziyaretçi oranları, tekrar ziyaretçi oranları ve müşteri yaşam boyu değeri gibi metrikleri kullanmak, müşteri kazanma ve elde tutma stratejilerinin etkinliğini ölçmeye yardımcı olabilir

Trafik kaynaklarını ve yönlendirme verilerini analiz ederek, kuruluşlar sektörleri veya pazar segmentleri içindeki pazar payları ve rekabetçi pozisyonları hakkında içgörüler elde edebilirler

İç süreç perspektifi

Web sitesi yönetimi ve operasyonlarıyla ilgili iç süreçlerin verimliliğini ve etkinliğini ölçmek için kullanılabilecek sayfa yükleme süreleri, sunucu yanıt süreleri ve çalışma süresi gibi web sitesi performansıyla ilgili değerli metrikler sağlayın

Sayfa görüntülemeleri, sayfada geçirilen süre ve hemen çıkma oranları gibi içerik etkileşimine ilişkin analitik veriler, kuruluşların içerik optimizasyonu ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olarak içerik oluşturma ve yönetimi için daha iyi iç süreçlere katkıda bulunur

E-ticaret işleri için web analitiği, dönüşüm oranları, sepet terk etme oranları ve ziyaretçi başına gelir gibi metrikler dahil olmak üzere çevrimiçi satış ve dönüşüm süreçlerinin etkinliği hakkında içgörüler sağlayabilir. Bu içgörüler, süreç iyileştirmeleri ve optimizasyon çabalarına bilgi sağlayabilir

OKR: Genel bakış

OKR'lerin bir kuruluşun stratejik planlamasında nasıl işlediğini inceleyelim.

OKR'nin unsurları

OKR'nin beş unsuru şunlardır:

Odak: OKR'ler, takımların belirli hedeflere odaklanmasına ve dikkatlerinin dağılma riskini azaltmasına yardımcı olur

Hesap verebilirlik: OKR'ler, her bir hedef ve anahtar sonuç için net sahiplik ve sorumluluk belirler; bu sayede her takım üyesi kendi katkısından sorumludur

Katılım: OKR'lerin ayarlanması sürecine takım üyelerini dahil etmek, çalışanların katılımını artırır ve hedeflerine bağlı kalmalarını sağlar

Şeffaflık: OKR'ler, kuruluş içindeki herkes tarafından görülebilir, bu da hedefler, ilerleme ve performans konusunda şeffaflık sağlar

Görünürlük: OKR'ler sık sık gözden geçirilir ve güncellenir, böylece hedeflere ve anahtar sonuçlara göre ilerleme ve performans konusunda görünürlük sağlanır. Bu görünürlük, takımların gerektiğinde rotalarını düzeltmelerine olanak tanır

OKR'de hedef ayarlama yöntemi

Şirketler belirli ve iddialı hedefler belirler, her birine anahtar sonuçlar ekler, OKR yazılımını kullanarak ilerlemelerini izler, her çeyrek sonunda sonuçları gözden geçirir ve değişen önceliklere göre hedefleri ayarlar.

OKR hedef belirleme metodolojisi şeffaflığı, iddialı hedef belirlemeyi, sürekli iyileştirmeyi ve bireysel çabalar ile organizasyonel öncelikler arasındaki uyumu vurgular. Etkili bir şekilde uygulandığında, organizasyon içinde odaklanma, hesap verebilirlik ve sonuç odaklı bir kültürün oluşmasını sağlayabilir.

OKR uygulaması örneği

Bir SaaS (hizmet olarak yazılım) şirketinin müşteri memnuniyetini artırarak müşteri tutma oranlarına odaklanmak istediğini varsayalım. Bu durumda OKR'leri şöyle görünecektir:

Hedef: Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak Anahtar Sonuç 1: Önümüzdeki çeyrekte mevcut müşteriler arasında Net Promoter Score (NPS) değerini 70 veya üzerine çıkarmak

Anahtar Sonuç 2: Müşteri kayıp oranını önceki çeyreğe göre %15 azaltın

Anahtar Sonuç 3: Üst satış ve çapraz satış stratejileriyle B2B müşterilerinin ortalama yaşam boyu değerini (LTV) %20 artırın

Anahtar Sonuç 4: Pazarlama materyallerinde kullanmak üzere en az beş memnun B2B müşterisinden referans mektupları veya vaka çalışmaları alın

OKR inceleme döngüleri

OKR'lerle esnek olabilir ve takımınızın ve iş ihtiyaçlarınızın en uygun zaman çizelgesini ayarlayabilirsiniz.

OKR inceleme döngüleri genellikle kuruluşun planlama ve performans yönetimi süreçleriyle uyumlu bir ritim izler. Yaygın OKR inceleme döngüleri şunlardır:

Haftalık kontrol toplantıları: Bu kontrol toplantıları, takım üyelerinin ilerlemelerini, engelleri ve Anahtar Sonuçlar için gerekli ayarlamaları paylaştıkları kısa toplantılar veya durum güncellemeleri

Aylık incelemeler: Bu incelemeler sırasında, takımlar veya departmanlar belirlenen Anahtar Sonuçlara göre performanslarını analiz eder, eğilimleri veya kalıpları belirler ve önemli zorlukları veya fırsatları tartışır

Üç aylık incelemeler: Bu incelemeler, hedeflerin ve anahtar sonuçların gerçekleştirilmesine daha derinlemesine bir bakışın yanı sıra genel OKR süreci etkinliğinin değerlendirilmesini içerir

Yıllık incelemeler: Bu incelemeler sırasında, kuruluş OKR çerçevesinin genel etkinliğini değerlendirir, OKR'ler ile kuruluşun stratejik hedefleri arasındaki uyumu değerlendirir ve bir sonraki planlama döngüsünde iyileştirme fırsatlarını belirler

OKR'lerin ücret ve ikramiyelerle ilişkisi

OKR'ler, takımları cesur ve iddialı hedefler belirlemeye teşvik eder. OKR'ler finansal teşviklerin veya ücretlerin belirlenmesinde rol oynayabilir, ancak tek faktör olmamalıdır ve kuruluşlar, ücret odaklı OKR'lere aşırı önem vermenin olası dezavantajlarının farkında olmalıdır.

Anahtar, bir denge kurmaktır: OKR'leri ücretlendirme kararlarında bir faktör olarak kullanırken, aşırı cezalandırmak yerine iddialı hedefler belirleme ve hatalardan ders çıkarma kültürünü teşvik edin.

Birçok kuruluş, çalışanların ücretlerinin, ikramiyelerinin veya teşviklerinin bir kısmını bireysel, takım veya kuruluş OKR'lerine ulaşmaya bağlar. Bu uygulama yaygındır ve çalışanların çabalarını stratejik önceliklerle etkili bir şekilde uyumlu hale getirebilir ve yüksek performansı motive edebilir.

OKR'de web analitiğinin rolü

Web analitiği, çevrimiçi varlığı önemli olan veya iş operasyonları için dijital kanallere büyük ölçüde bağımlı olan kuruluşlar için hedefleri ve anahtar sonuçları (OKR'ler) ayarlamada ve izlemede önemli bir rol oynar.

Web analitiğinin OKR sürecine katkıda bulunabileceği bazı yollar şunlardır:

Web sitesi trafiği, kullanıcı etkileşimi, dönüşüm oranları veya çevrimiçi gelir gibi dijital performansla ilgili hedeflerin ve anahtar sonuçların ayarlarını belirleyin

Tanımlanan anahtar sonuçlara yönelik ilerlemeyi izlemek için yararlı veriler ve metrikler sağlayın . Bu, diğer metriklerin yanı sıra web sitesi trafik kaynaklarını, kullanıcı davranışını, içerik performansını ve dönüşüm hunilerini izlemeyi içerir

Anahtar sonuçlara ulaşmak için iyileştirme fırsatlarını veya potansiyel engelleri belirleyin

Web analitiğinden elde edilen içgörüler, OKR'leri gerçekleştirmeye yönelik girişimlerin ve stratejilerin şekillendirilmesine yardımcı olabilir

OKR inceleme döngüleri sırasında veriye dayalı karar almayı destekleyecek nicel veriler sağlayın

Web analizi verileri takımlar ve departmanlar arasında paylaşılabilir, böylece ortak OKR'lere ulaşmak için uyum ve işbirliği sağlanabilir

OKR ve BSC Kullanan Yöneticilerin Rolü ve Sorumlulukları

İş hedeflerini izlemek için OKR ve BSC kullanan bir proje yöneticisi olarak rol ve sorumluluklarınız şunlardır:

Doğru OKR ve KPI metriklerini belirleme

KPI puan kartlarıyla ilerlemeyi düzenli olarak izleme

Takımları doğru yolda tutmak için geri bildirim ve rehberlik sağlama

Değişen önceliklere göre hedefleri uyarlama

Boyut ve sektörden bağımsız olarak, şirketler KPI'ları ve BSC'leri etkili hedef izleme yöntemleri olarak benimsemiştir.

BSC ve OKR'lerin başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin vaka çalışmaları

OKR'leri ve BSC'leri yönetim sistemlerine başarıyla entegre eden şirketlerden bazı örnekler:

LinkedIn

LinkedIn, çalışanları kuruluşun ortak misyonuna bağlamak için OKR'leri kullanır. OKR'ler

"Belirli bir dönemde, belirtilen bir plan yerine zorlu bir hedefe yönelik olarak gerçekleştirmek istediğiniz şey.

"Belirli bir dönemde, belirtilen bir plandan ziyade zorlu bir hedefe yönelik olarak gerçekleştirmek istediğiniz şey.

OKR'lerin motivasyonel yönünü göz önünde bulundurarak, takım kolayca ulaşılamayacak yüksek hedefler belirler. OKR'ler üç aylık hedefleri içerir, bu nedenle hedefleri haftalık olarak değiştirmek gibi çok fazla esneklik için yer yoktur.

Organizasyonel hedeflere ek olarak, çalışanlar sürekli büyüme ve öğrenme ortamı yaratmak için her çeyrekte üç ila beş kişisel OKR belirlemeye teşvik edilir.

Şirket, OKR ilerlemelerini takip etmek için düzenli toplantılar düzenler. Yöneticiler haftada bir kez üç saatlik oturumlar ve altı haftada bir tam gün toplantılar yapar. Bu toplantılar, takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlar ve herkesin eylemlerinin hedeflerle uyumlu olmasını garanti eder.

Philips Electronics

Philips Electronics, mevcut performansı ölçmek ve gelecekteki sonuçları etkileyen faktörleri belirlemek için kapsamlı ve dengeli bir puan kartı sistemi geliştirmiştir.

Philips puan kartı, dört kritik başarı faktörü (CSF) ve ilgili KPI'lar etrafında yapılandırılmıştır:

Yetkinlik: Bilgi, teknoloji ve liderlikle ilgili hedeflerin ayarlanması KPI'lar: Şirketin gelişimi ve BT desteği

KPI'lar: Şirketin gelişimi ve BT desteği

KPI'lar: Şirketin gelişimi ve BT desteği

Süreçler: Değişimi sağlayan süreçleri analiz etme KPI'lar: Operasyonel mükemmellik

KPI'lar: Operasyonel mükemmellik

KPI'lar: Operasyonel mükemmellik

Müşteriler: Değer önerisinin değerlendirilmesi KPI'lar: Müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti

KPI'lar: Müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti

KPI'lar: Müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti

Finans: Değer, büyüme ve verimliliği değerlendirme KPI'lar: Karlı gelir artışı

KPI'lar: Karlı gelir artışı

KPI'lar: Karlı gelir artışı

CSF'lerin yanı sıra, Philips Dengeli Puan Kartında dört seviye vardır: strateji inceleme kartı, operasyon inceleme kartı, iş birimi kartı ve bireysel çalışan kartı (azalan sipariş sırasına göre). Takım, çalışanların daha büyük organizasyonel hedeflere katkılarını anlayabilmeleri için alt seviye kartları üst seviye kartlarla uyumlu hale getirmeye çalışır.

Bu yaklaşım, yönetimin temel iş stratejisini tüm düzeylerdeki çalışanlara iletmesine yardımcı olur. Dengeli puan kartı ayrıca liderlerin, çalışanların çabalarının ortak hedeflere yönlendirilmesini sağlamasına yardımcı olur.

BSC ve OKR'lerin Avantajları ve Dezavantajları

BSC ve OKR'leri kullanmanın birçok avantajı vardır. İş hedefleriniz için BSC kullanmanın avantajları şunlardır:

1. Performansın genel görünümünü sunar

BSC, çeşitli organizasyonel performans göstergelerini izler ve organizasyonun genel ilerlemesini farklı perspektiflerden görmenizi sağlar.

Finansal ölçütlerin ötesine geçerek, stratejik yönlere ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunar.

2. İş stratejisine bir yapı sağlar

Çapraz fonksiyonlu takımlarda, farklı departmanlar performansı farklı şekillerde ölçer.

Dengeli puan kartı, takımların performans ölçümleri için bireysel metrikler belirlerken tek tip bir yapı korumalarını sağlar. Böylece, organizasyondaki herkesin ölçümleri net bir şekilde anlaması sağlanır.

3. Bireyleri organizasyonel hedeflerle bağlantılandırır

BSC, takım üyelerinin performanslarının kuruluşun hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu görmelerini sağlar.

Çalışanlara bir amaç duygusu verir, onları sıkı çalışmaya ve bireysel çabalarıyla daha büyük bir etki yaratmaya motive eder.

4. İletişimi kolaylaştırır

BSC, departmanlar arasında performansı ölçmek için yapılandırılmış bir yol oluşturur, böylece her takım üyesi hangi metriklerin izlendiğini ve hangi hedeflere doğru çalıştıklarını bilir.

Böylesine şeffaf bir sistemle, farklı fonksiyonlardan oluşan takımlar sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilir ve stratejileri tartışabilir.

Şimdi OKR'lerin avantajlarını gözden geçirelim:

1. İddialı hedef ayarları

OKR'ler, takımların güvenli oynamaya odaklanmak yerine büyük hedefler peşinde koşmalarını sağlar. İş, OKR'lerin %100'ünü gerçekleştiremeyebilir, ancak hedefler başlangıçta çok kapsamlıysa, %50'lik bir ilerleme bile büyük bir başarı sayılır.

2. Düzenli inceleme

İşletmeler, OKR'leri kısa vadeli (aylık veya üç aylık) olarak ayarlayabilir. Sınırlı zaman çerçevesi, çalışanların hedeflere odaklanmasını sağlar, ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirmelerine olanak tanır ve tüm departmanlarda genel performansı artırır.

3. Hedef Farkındalığı

OKR'ler, takım üyelerinin eylemlerinin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Takımdaki herkes, hiyerarşiye bakılmaksızın hedefleri bilir. Bu, tüm takım üyelerini aynı sayfada tutmanın oldukça zor bir görev haline geldiği büyük kuruluşlar veya uzaktan çalışan takımlar için özellikle yararlıdır.

4. Çeviklik

Kısa inceleme döngüleri sayesinde OKR'ler, takımların hedefleri her ay veya her üç ayda bir gözden geçirip değiştirmesine olanak tanır. İşletmeler, hedeflerine yeni öncelikleri dahil etme ve artık yararlı olmayan hedeflerin önceliğini düşürme esnekliğine kavuşur.

BSC ve OKR'nin olası dezavantajları: Nelerdir ve nasıl azaltılabilir?

Bu iki çerçeve kusursuz değildir. Bunları uygulamaya koymadan önce, bazı sınırlarını anlamak önemlidir:

1. Karmaşıklık

OKR veya BSC'nin hedefleri ve göstergeleri, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Bu, özellikle sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler için zor bir iştir. Metriklerin izlenmesi de karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir.

Bunu azaltmak için, OKR ve BSC'yi kurmak, metrikleri izlemek ve hedeflerinizle sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için güçlü bir hedef izleme ve değerlendirme aracı tercih edin.

2. Zaman çerçevesi

OKR'ler kısa vadeli hedeflerin belirlenmesine yardımcı olurken, BSC daha çok kuruluşun uzun vadeli vizyonu ve stratejisiyle ilgilidir. Bunlardan herhangi birini tek başına kullanmak, hedef izlemenizi kısıtlayacaktır.

Bunu azaltmak için, BSC ve OKR'yi birlikte kullanarak acil ve uzun vadeli hedefler için kapsamlı hedefler belirleyin.

3. Çok fazla hedef

Uzun bir OKR veya BSC hedef listesi oluşturmak cazip gelebilir. Ancak, çok fazla hedefiniz olması sizi bunaltabilir ve verimliliğinizi olumsuz etkileyebilir.

Bu çerçevelerden en iyi şekilde yararlanmak için OKR'lerde üç ila beş hedef, BSC'lerde ise en fazla 10 hedef belirleyin.

4. Öğrenme eğrisi

Takımınız hedef izleme için OKR veya BSC ayarlamaya yeni başladıysa, yeni sistemi anlamaları ve alışmaları biraz zaman alacaktır.

Liderlik, çalışanları eğitmek, çerçevelerin faydalarını iletmek ve süreç boyunca onlara rehberlik etmek için pratik bir yaklaşım benimsemelidir. Düzenli kontroller, çalışanların sorunlarını çözmeye ve motivasyon seviyelerini korumaya yardımcı olur.

Hangisini seçmelisiniz: OKR mi, BSC mi?

Dengeli puan kartı (BSC) veya hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) uygulamasının tercih edilmesi, kuruluşun özel ihtiyaçlarına, kültürüne ve stratejik önceliklerine bağlıdır. Her iki çerçeve de güçlü yönlere sahiptir ve performansı ve uyumu etkili bir şekilde artırabilir, ancak yaklaşımları ve vurguları farklıdır.

OKR'ler ve BSC arasında karar verirken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

1. Kuruluşun boyutu ve karmaşıklığı

BSC, birden fazla bölümü veya iş birimi olan daha büyük ve karmaşık kuruluşlar için daha uygun olabilir. OKR'ler ise daha küçük ve daha çevik kuruluşlarda uygulanması ve yönetilmesi daha kolay olabilir.

2. Stratejik planlama ufku

Organizasyonunuzun daha uzun vadeli bir stratejik planlama döngüsü varsa (örneğin, 3-5 yıl), BSC'nin uzun vadeli stratejiyi eyleme geçirilebilir hedef ve önlemlere dönüştürmeye verdiği önem daha uygun olabilir. Daha kısa aralıklarla (genellikle üç aylık veya yıllık) uygulanan OKR'ler, daha sık rota düzeltmeleri ve uyarlanabilirlik gerektiren organizasyonlar için daha uygundur.

3. Kültür ve zihniyet

OKR'ler, iddialı hedefler belirleme, sürekli iyileştirme ve risk almaya ve hatalardan öğrenmeye istekli bir kültür oluşturur. Kuruluşunuz yenilikçiliği, çevikliği ve büyüme zihniyetine değer veriyorsa, OKR'ler daha uygun olabilir. Öte yandan BSC, daha dengeli ve kapsamlı bir yaklaşımı teşvik eder ve bu da istikrar ve uzun vadeli planlamaya öncelik veren kuruluşlar için daha uygun olabilir.

4. Performans ölçümü ihtiyaçları

BSC, kuruluşunuzun çoklu perspektifleri (finansal, müşteri, iç süreçler, öğrenme ve büyüme) dikkate alan kapsamlı bir performans ölçüm sistemi gerektiriyorsa tercih edilebilir. OKR'ler, bütünsel bir performans ölçüm çerçevesi sağlamak yerine belirli hedeflerin ve anahtar sonuçların ayarlanmasına ve elde edilmesine odaklanır.

5. Mevcut sistemler ve süreçler

Kuruluşunuzdaki mevcut sistemleri, süreçleri ve kültürü göz önünde bulundurun. Zaten iyi kurulmuş bir stratejik planlama ve performans yönetim sisteminiz varsa, BSC'yi benimsemek daha kolay olabilir. Yeni bir hedef belirleme ve uygulama çerçevesi getirmek istiyorsanız, OKR'ler daha uygun bir seçenek olabilir.

Bu çerçevelerin birbirini dışlamadığını ve bazı kuruluşların her iki yaklaşımın unsurlarını da uygulamayı veya stratejik planlama ve yürütme süreçlerinde farklı amaçlarla kullanmayı tercih ettiğini not etmek önemlidir.

Dengeli Puan Kartları ve OKR'leri Birlikte Kullanma

Hedef izleme ve stratejik yönetim çerçeveleri olarak OKR ve BSC, her biri kendi alanında güçlü araçlardır. Ancak bunları bir araya getirdiğinizde, her ikisinin de en iyi özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

İşiniz bu kombinasyondan nasıl yararlanabilir?

Kısa vadeli hedefleri uzun vadeli vizyonla uyumlu hale getirin

Tüm departmanların ve ilgili takım üyelerinin aynı yönde çalıştığından emin olun

Şirketinizin performansının eksiksiz bir resmini elde etmek için OKR'lerden veri tabanlı raporlar ve BSC'den niteliksel raporlar alın

OKR'lerin çevikliğini BSC'nin istikrarıyla birleştirin

OKR raporlarıyla iç iletişimi ve BSC raporlarıyla dış paydaşlarla iletişimi iyileştirin

Peki, bunları organizasyonel kurulumunuza mümkün olan en verimli şekilde nasıl entegre edebilirsiniz?

Cevap, ClickUp gibi bir hedef belirleme aracında yatıyor.

Bu yazılım, kısa ve uzun vadeli hedeflerin ayarlanmasından ilerlemenin izlenmesine, raporların oluşturulmasından paylaşımına kadar, hedeflerinize ulaşmanıza ve büyümenizi sürdürmenize yardımcı olur.

BSC ve OKR'leri birlikte uygulamak için nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

1. Hedeflerinizi belirleyin

ClickUp Hedefleri, hedeflerinizi net ve kesin bir şekilde tanımlamanıza ve izlemenize olanak tanır. Ölçülebilir hedefler belirleyin ve otomatik ilerleme izleme özelliğinden yararlanarak iyi tanımlanmış zaman çizelgeleriyle hedeflerinizi takip edin.

Kısa ve uzun vadede ulaşmak istediğiniz S. M. A. R. T. Hedefleri (amaçlar) belirleyin. Bunları küçük Hedefler (OKR için anahtar sonuçlar ve BSC için önlemler) olarak bölün.

Ulaşılması gereken birden fazla hedef varsa, aylık, üç aylık veya yıllık hedefleri gruplandırarak klasörler kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz. Bu yapılandırılmış hedef ayarı, tüm takım üyelerinin hedefler konusunda aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Hedefleri'nde kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin, bunları Hedefler'e bölün ve kolay erişim için Klasörler'de düzenleyin

Aceleniz mi var? ClickUp'ın hedef belirleme şablonlarını kullanarak hızlıca hedefler belirleyin, bir eylem planı oluşturun ve ilerleme hakkında güncel kalın.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Akıllı Hedefler Şablonu ile belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedefler belirleyin

Örneğin, ClickUp'ın Akıllı Hedefler Şablonu ölçülebilir hedefler belirlerken ve izlerken herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olabilir.

Bunu, takımınız ve kuruluşunuz için herkesi aynı hizada tutacak şekilde S. M. A. R. T. hedefleri oluşturmayı ve düzenlemeyi anlamak için kullanabilirsiniz.

Bu şablondaki özel alanları kullanarak hedeflerinizle ilgili önemli ayrıntıları kaydedin ve ilerlemeyi görselleştirin. Özel görev durumları (Tamamlandı, Zor, Hedeften Saptı, Beklemede, Hedefe Doğru) da tamamladığınız ve henüz kapatmanız gereken görevleri kolayca izlemenize yardımcı olur.

2. Hedeflerinizi paylaşın

Takım üyelerine şirketin kısa ve uzun vadeli vizyonunu net bir şekilde görünürlük sağlayın.

Hedeflerinizi onlarla paylaşarak herkesin ulaşılması gereken amaçların farkında olmasını sağlayın.

Belirli bilgileri gizli tutmak isterseniz izinleri değiştirebilir veya hedefleri gizli hale getirebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri aracılığıyla hedeflerinizi takımınızla paylaşın

3. Son tarihler belirleyin

Takımınızın programa uymasını sağlamak için bireysel Hedeflere belirli son tarihler atayın.

Son tarihler, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kısa (aylık veya üç aylık) veya uzun (altı aylık veya yıllık) olabilir.

ClickUp Hedefleri ile hedeflerinize ulaşmak için son tarihler belirleyin

4. İzlenecek metrikler hakkında beyin fırtınası yapın

Hedeflerinizden emin olduğunuzda, bu hedeflere doğru ilerlemeyi nasıl ölçeceğinize karar verme zamanı gelir.

OKR'leri ölçmek için bir örnek:

Hedef: Yeni bir ürün özelliği başlatın

Anahtar Sonuç 1: Özelliği 2. çeyreğin sonuna kadar geliştirin ve test edin

Anahtar Sonuç 2: Beta test kullanıcılarından %95 kullanıcı memnuniyeti oranı elde etmek

Anahtar Sonuç 3: Lansmandan sonraki bir ay içinde günlük aktif kullanıcı sayısını %20 artırın

Bu durumda, ürün geliştirmeyi, kullanıcı katılımını ve kullanıcı sayısını izlemek için uygun metrikler ayarlamanız gerekir.

Dengeli puan kartı için süreç biraz farklıdır. Bir örnekle anlayalım:

Perspektif: Finansal

Hedef: Yazılım satışlarından elde edilen geliri artırmak

Anahtar Performans Göstergesi (KPI): Gelir artış oranı

Hedef: Bir önceki yıla göre %15 gelir artışı sağlamak

Bu durumda, sizin veya takımınızın ilerlemesini bilmek için uygun KPI'ları izlemelisiniz. Burada KPI, gelir artış oranıdır; ürün yönetimi KPI'ları ve metriklerinin diğer örnekleri arasında brüt kar marjı, yatırım getirisi, net destekleyici skoru vb. sayılabilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak, izlenecek metrikler hakkında fikir üretmek ve takımınızla işbirliği yapmak için kullanabilirsiniz. Beyaz tahta üzerinde öğeleri taşıyarak, hedefleri ve anahtar sonuçları önemlerine ve genel stratejiyle uyumlarına göre önceliklendirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Beyaz tahtanın görsel yapısı, daha iyi fikir üretme, organizasyon ve fikir birliği oluşturma imkanı sunarak, sonuçta daha odaklı ve etkili bir performans ölçüm stratejisi oluşturulmasına olanak tanır.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takım üyeleriyle fikir üretin, yaratın ve işbirliği yapın

5. İlerlemeyi izleyin

Bireysel hedeflerin (anahtar sonuçlar/önlemler) ilerlemesini izleyerek ne kadar yol kat ettiğinizi ve hedeflerinizin sizi amaçlarınıza (hedeflerinize) ne kadar yaklaştırdığını görün.

Haftalık puan kartlarını kullanarak daha kısa vadeli hedefleri izleyebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile planınızın gerisinde mi yoksa planınızın ilerisinde mi olduğunuzu görün

Süreci daha da basitleştirmek için özelleştirilebilir OKR şablonları ve dengeli puan kartı şablonları kullanabilirsiniz.

ClickUp aşağıdaki şablonları sunar:

ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu , S. M. A. R. T. hedefleri belirlemenize, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemenize ve engelleri erken aşamada tespit etmenize olanak tanır

Bu şablonu indirin ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu ile takımınızın öncelikli hedeflere odaklanmasına ve ilerlemeyi sistematik olarak ölçmesine yardımcı olun

ClickUp'ın Dengeli Puan Kartı Şablonu , dört BSC perspektifi için hedefler belirlemenize, KPI'ları izlemenize ve görselleştirmenize ve işbirliğine dayalı iş akışları kurmanıza yardımcı olur

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Dengeli Puan Kartı Şablonu ile farklı bakış açıları için hedefler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın, girişimlere öncelik verin ve gerektiğinde hedeflerde ayarlamalar yapın

Daha Büyük Başarı için OKR ve BSC'nin Dinamik İkilisinden Yararlanın

OKR ve BSC, farklı şekillerde hedeflerinize karşı sorumlu kalmanıza yardımcı olur.

OKR'ler iddialıdır ve kısa vadede ilerlemeyi izlerken, BSC daha pragmatik ve bütünseldir ve uzun vadeli hedefleri odak noktasıdır.

Ve bu iki çerçeveyi birleştirdiğinizde, sonsuz fırsatların kapısı açılır. Büyük veya küçük her hedef ulaşılabilir hale gelir.

Ancak, bu sistemleri kurmak ve hedeflerinizi takip etmek zor olabilir.

İyi haber şu ki, ClickUp ile OKR ve BSC'yi hedef izleme sisteminize entegre edebilir ve hedeflerinize ulaşmak için keskin bir odaklanma sağlayabilirsiniz.

ClickUp'a bugün başlayın ve hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşın!

Sık sorulan sorular

1. OKR ile dengeli puan kartı arasındaki fark nedir?

OKR, bir kuruluşun iddialı kısa vadeli hedeflerini belirlemeye ve izlemeye yardımcı olur. Öte yandan, dengeli puan kartı sistemi, finansal ve finansal olmayan hedefler dahil olmak üzere şirketin genel durumunu değerlendirmek için bütünsel bir yol sağlar.

2. KPI ve OKR arasındaki fark nedir?

KPI'lar, hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için kullanılan ölçülebilir metriklerdir. OKR ise hedefleri izlemeye yardımcı olan stratejik bir yönetim çerçevesidir.

3. Neden KPI yerine OKR kullanmalısınız?

KPI'ları, takımınızın bir hedefe doğru ilerlemesini ölçmek için kullanabilirsiniz. Ancak, tek başına bir metrik, takımınızın izlemesi gereken doğru yönü gösteremez. Bu yön için OKR gibi bir çerçeveye ihtiyacınız vardır.