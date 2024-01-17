KPI Puan Kartlarıyla Proje İlerlemesini İzlemeyi Öğrenin

Brüt karınızı artırın, gelir artışını optimize edin, destek biletlerinin ortalama çözüm süresini azaltın, pazarlama ekibinin performansını iyileştirin — doğru KPI'larla izlenebilen düzinelerce süreç ve stratejik hedef vardır.

Peki, nasıl başlayacaksınız? Özel hedeflerinizle alakalı bir dizi iyi KPI'ya ihtiyacınız olacak ve bu hedeflere doğru ilerlemeyi etkili bir şekilde takip etmek için KPI puan kartı oluşturmayı öğrenmeniz gerekecek.

Başlamaya hazır mısınız? KPI puan kartları hakkında ayrıntılı bir kılavuz ve kendi puan kartlarınızı oluşturmak için gerekli adımları aşağıda bulabilirsiniz.

KPI Puan Kartı nedir?

KPI'ların ne olduğu ile başlayalım: Anahtar performans göstergeleri (KPI'lar), hedeflerinize veya amaçlarınıza yönelik ilerlemeyi ölçmek ve izlemek için kullanılan metriklerdir. Peki, KPI puan kartı nedir?

Bunu, siz ve arkadaşlarınızın bowling gecesinde veya bir masa oyunu oynarken puanlarınızı takip etmek için kullanabileceğiniz puan tabloları gibi düşünün. KPI'larınızın görsel bir temsilidir ve çeşitli hedeflere yönelik ilerlemeyi takip etmeyi ve ölçmeyi kolaylaştırır. KPI'ları bireysel düzeyde, takım veya departman bazında veya şirket genelinde izlerler.

KPI Puan Kartı Kullanmanın Avantajları

KPI puan kartının ne olduğunu anlamak bir şey, ama neden kullanmalısınız? Bunun birçok nedeni var:

KPI puan kartları, hedefleri ve amaçları kolayca görmenizi sağlar ve bu da şirketiniz genelinde şeffaflığı artırır

Belirli hedeflere ulaşmaya odaklanmanızı sağlar, bu da çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar ✨

KPI puan kartları, bireylerin, takımların, departmanların ve hatta tüm kuruluşun performansını izlemenizi sağlayan, okunması kolay bir performans ölçüm aracıdır

KPI puan kartlarını stratejik planlama ve proje tahminleri için temel olarak kullanın

KPI puan kartları belirli hedef veya amaçlara vurgu yaptığı için, herkesin genel stratejinizle uyumlu çalışmasını sağlar

İlerlemeyi izlerken, bazı alanların diğerleri kadar iyi ilerlemediğini fark edeceksiniz ve bu da size süreç iyileştirmeleri yapılması gereken alanlar hakkında içgörüler sağlayacaktır 🛠️

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Farklı KPI Puan Kartı Türleri

Sonuçta, KPI puan kartları sizin ve takımınız için en yararlı olan herhangi bir şekil veya formda olabilir. İster genel performansı ölçüyor ister bireysel çalışanların hedeflerini izliyor olun, ilerlemeyi daha kolay takip etmek için grafikler, çizelgeler ve diğer veri görselleştirmelerini kullanmaktan çekinmeyin.

Bazı KPI puan kartları verileri liste biçiminde görüntüler ve renk kodları kullanarak hedefe uygun ve hedefe uygun olmayan KPI'ları birbirinden ayırır.

ClickUp'ın kullanışlı şablonuyla hangi KPI'ların tamamlandığını, yolunda gittiğini veya risk altında olduğunu yüksek düzeyde özetleyin

Hızlı ve kolay bir KPI puan kartı oluşturmak için ClickUp KPI şablonunu kullanın. Bu KPI puan kartı şablonu, her görev veya hedef için özel durumlar, KPI'larınıza farklı öznitelikler eklemenizi sağlayan alanlar, KPI'larınızı farklı açılardan görüntüleyen özel görünümler ve daha fazlasını sunar.

KPI puan kartına yaklaşmanın birçok yolu olsa da, özellikle popüler olan bir metodoloji vardır. Aşağıda bu metodolojiyi ayrıntılı olarak ele alacağız. 👀

Dengeli KPI Puan Kartı

Dengeli Puan Kartı (BSC), Renaissance Solutions danışmanlık şirketinin kurucu ortağı Dr. David Norton ve Harvard Business School Liderlik Gelişimi Profesörü Dr. Robert Kaplan tarafından oluşturulan bir KPI puan kartıdır.

Bu tür KPI puan kartları, dört farklı perspektiften genel organizasyonel performansı değerlendiren KPI'ları bir araya getirir.

Finansal bakış açısı: Bunlar, şirketinizin finansal performansını değerlendiren metrikleri içerir. Kar marjları, gelir hedefleri ve gelirler finansal KPI'lara örnek olarak verilebilir. ✨

Müşteri veya paydaş bakış açısı: Müşteri bakış açısı KPI'ları, müşteri memnuniyeti, müşteri tutma, net tavsiye puanı vb. gibi faktörlerin ölçümünü sağlar. Paydaşlar için, şirketinize olan olumlu bakış açılarını, memnuniyetlerini ve paydaş katılımı ve başarısı ile ilgili diğer ölçümleri içeren duyarlılığı ölçebilirsiniz

İç süreçler : Bu bakış açısına yönelik KPI'lar, şirketinizin ne kadar iyi çalıştığını ve ürün veya hizmetlerinizi ne kadar verimli bir şekilde sunduğunuzu analiz eder. Bu performans ölçütleri, lojistik, sipariş yönetimi ve diğer iş süreçlerinin başarısını ölçer

Öğrenme ve büyüme: Bu KPI'lar, çalışanlarınızın bakış açısından olaylara bakar. Eğitim, beceri geliştirme, işyeri kültürü, teknolojik araçlar ve kaynaklar ile çalışan bağlılığı gibi unsurları ölçer

Adı her şeyi anlatıyor: Dengeli Puan Kartı, şirketinizin performansını dört farklı ve çok önemli açıdan "dengeli" bir şekilde gösterir. Ayrıca, potansiyel sorunları (çalışan bağlılığındaki düşüş veya müşteri sadakatindeki azalma gibi) hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlayarak, sorunun kaynağını bulmanızı ve kontrolden çıkmadan önce sorunu çözmek için bir strateji oluşturmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Gösterge Panellerindeki filtreleri kullanarak verilerinizi neredeyse her açıdan görüntüleyin

En iyi yanı nedir? Dengeli Puan Kartı'nı kullanmak, diğer KPI puan kartları oluşturmanızı engellemez. Bu metodolojiyi, şirket performansını bir bütün olarak değerlendirmek için kullanmaktan çekinmeyin. Ayrıca, projeleri daha kolay yönetmek ve başarılarını ölçmek için departman veya takım düzeyinde puan kartları da oluşturabilirsiniz.

Proje Performansını İyileştirmek için KPI Puan Kartı Nasıl Oluşturulur

Kendi KPI puan kartlarınızı oluşturmaya hazır mısınız? Şirketiniz için genel bir strateji haritası oluşturmak, iş hedeflerini değerlendirmek veya proje iş akışlarını izlemek ve iyileştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin. 🤩

1. Kapsamı tanımlayın

KPI puan kartları, şirket çapındaki organizasyonel hedeflerden bireysel başarılara kadar her şeyi izlediğinden, ilk adım puan kartınızın kapsamını tanımlamaktır. Satış takımları, hedeflerine ulaşırken, bir organizasyonun iş hedeflerini gerçekleştirmek için kullanabileceği KPI'lardan farklı KPI'ları izler.

ClickUp Hedefleri ile, ilerlemeyi daha iyi izlemek için farklı takımlar ve amaçlar için hedefler belirleyebilirsiniz

Şirketin tamamı, şirket içindeki departmanlar ve belirli projelerde çalışan takımlar için puan kartları arasından seçim yapın veya çalışanları kendi hedeflerine ulaşmaya teşvik etmek için bireysel düzeyde puan kartları oluşturun.

2. Hedeflerinizi belirleyin

KPI puan kartlarınızla neyi başarmak istiyorsunuz? Müşteri tutma oranlarınızı mı artırmak, yoksa web sitenizin trafiğini mi artırmak istiyorsunuz? Peki ya pazarlama kampanyalarınızı veya çalışan memnuniyetini iyileştirmek?

İstediğiniz herhangi bir hedef seçin, ancak KPI puan kartı oluşturmadan önce bu hedefleri açıkça belirlemeniz ve izlemek için doğru KPI'ları seçmeniz gerekir.

Hedeflerinizi belirlerken zaman çerçevesini de düşünün. Örneğin, bir sonraki mali çeyreğin sonuna kadar müşteri kaybını belirli bir yüzde oranında azaltmak istiyorsanız, puan kartınız belirlenen dönem içinde bu hedefe yönelik ilerlemeyi yansıtmalıdır.

İpucu: SMART kriterlerini deneyin!

Hedefleri belirlemekte zorlanıyor musunuz? Hedeflerinizi netleştirmek için SMART kriterlerini takip edebilirsiniz. "SMART" kelimesi, Specific (Belirgin), Measurable (Ölçülebilir), Achievable (Ulaşılabilir), Relevant (İlgili) ve Time-bound (Zaman sınırlı) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Genelleme yapmak yerine bu yaklaşımı kullanmak, hedeflerinizi netleştirir.

Örneğin, müşteri edinme maliyetinizi (CAC) düşürmek için bir hedef belirleyebilirsiniz, ancak bu oldukça belirsizdir. Bu hedefi netleştirmek için SMART kriterlerini izleyin.

Özel: Sosyal medyada müşteri edinme maliyetini azaltmak istiyorsunuz

Ölçülebilir: Şu anda sosyal kanallarda müşteri edinmenin maliyetini biliyorsunuz ve maliyeti düşürmek için çalışırken bu verileri analiz etmeye devam edeceksiniz

Ulaşılabilir: CAC'nizi sıfıra indiremezsiniz, ancak hedeflemek için gerçekçi bir yüzde belirlemeniz gerekir

İlgili: Bu hedefi neden takip ettiğinizi düşünün; örneğin, CAC'niz diğer maliyetlerden daha hızlı artıyor veya bir ürünün CAC'si diğerine oranla orantısız

Zaman Sınırlı: Hedefinize ulaşmayı öngördüğünüz gerçekçi bir tarih belirleyin

ClickUp AI'yı kullanarak SMART hedefler oluşturun ve çabalarınızı organize edin

3. KPI'larınızı seçin

Hedeflerinizi tam olarak belirlediniz, artık KPI'ları seçmeye hazırsınız, değil mi? Acele etmeyin!

Öncelikle, KPI'lar ile metrikler arasındaki farkı öğrenin, böylece puan kartınızı yanlışlıkla KPI'lar yerine metriklerle doldurmazsınız. Temel fark şudur:

Metrikler : Başarınızı neye göre ölçersiniz?

KPI'lar: Hedeflerinize doğru ilerlemenizi ölçen nicel ölçütler

Yukarıdaki müşteri edinme maliyetini örnek olarak alalım. CAC, en yaygın olarak KPI olarak kullanılır; başka bir deyişle, işletmeler CAC'lerini optimize etme yolunda ilerlemeyi izlemek için kullanır, ancak aynı zamanda bir metrik olarak da işlev görür. Sayılarınızı bir karşılaştırma ölçütü veya sektör standardıyla karşılaştırın. Sektörünüzdeki ortalama CAC 100 $ ise, CAC'nizi bu metrikle karşılaştırarak maliyetlerinizin sektör standardından yüksek veya düşük olup olmadığını görün.

KPI'larınızı ve metriklerinizi netleştirdikten sonra, ulaşmak istediğiniz hedeflerle ilgili KPI'ları seçin. Aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce KPI vardır, bu nedenle zaman ayırın ve başarmak istediklerinize en uygun olanları seçin.

İpucu: Az, çoktur!

Hedeflerinizle ilgili birkaç düzine KPI'yı izleyen bir KPI gösterge paneli oluşturabilirsiniz, ancak genellikle daha iyi bir yaklaşım, sayıyı en aza indirmektir. Bu, "ağaçlardan ormanı görememek" gibi bir ikilemdir. Çok fazla veride kaybolmak istemezsiniz ve KPI raporlarınızı güncel tutmak için tüm zamanınızı analitiklere harcamak istemezsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerindeki Liste görünümü ile görevlerinizi ve planlarınızı kategorilere ayırın ve ilerlemeyi izleyin

Yaklaşık 10 ila 15 farklı KPI ile başlayın ve oradan devam edin. Bazılarını kaldırarak veya birkaç tane daha ekleyerek belirli hedefleriniz için doğru dengeyi bulabilirsiniz. 🌻

4. Hedeflere ulaşmak için belirli hedefler geliştirin

Şimdiye kadar, stratejik hedeflerinizi ve bu hedeflere doğru ilerlemeyi izlemek için kullanacağınız etkili KPI'ların bir listesini belirlemiş olmalısınız. Sıradaki soru şudur: Hedefinize ne zaman ulaşacaksınız?

Satış KPI'larını izliyorsanız (örneğin, nihayetinde dönüşüm gerçekleştiren nitelikli potansiyel müşteri sayısını ölçüyorsanız), nesneniz muhtemelen dönüşüm sayısını artırmaktır. Ancak ne kadar ve hangi dönemde?

Hedefler geliştirmek, ulaşmak istediğiniz belirli sayıları belirlemek anlamına gelir. Dönüşüm oranları söz konusu olduğunda, mevcut %10'luk dönüşüm oranınızı %15'e çıkarmak ve bu sayıya üç ay içinde ulaşmak isteyebilirsiniz.

Hedeflerinizi belirlediniz, KPI'ları seçtiniz ve ulaşılabilir hedefler belirlediniz, artık neredeyse bitti. Son adım nedir? Bu KPI'ları izlemenize yardımcı olacak bir araç seçin.

Bazıları bunun için Excel elektronik tabloları kullanır ve bu, yalnızca birkaç temel şeyi izliyorsanız işe yarar bir seçenektir. Ancak elektronik tablolar, iş hedeflerinize doğru ilerlemeyi doğru şekilde görselleştirmek için gereken tüm işlevleri sunmayabilir.

KPI puan kartlarının kısmen şeffaflığı artırmak için tasarlandığını ve elektronik tabloların, takımınızın her üyesinin istediği zaman erişebileceği bir KPI gösterge paneli kadar kolay paylaşılamadığını unutmayın.

ClickUp'ta ayrıntılı KPI gösterge panelleri oluşturun ve takım üyeleriyle ve paydaşlarla işbirliği yaparak herkesi bilgilendirin

Hesap tabloları kullanmak yerine bir proje yönetimi platformu kullanmayı düşünün. Bu platformların en iyileri, birden fazla projeyi kolayca yönetme özelliğinin yanı sıra analitik verileri izlemek, KPI gösterge panelleri oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için alanlar da sunar.

İpucu: ClickUp'ı deneyin!

Hepsini tek bir araçla yönetmek istiyorsanız, ClickUp tam size göre. Proje yönetimi platformu, projeleri planlama, görevleri izleme ve önceliklendirme gibi çok çeşitli özellik ve işlevler sunar.

KPI izleme söz konusu olduğunda ise ClickUp gerçekten parlıyor. KPI puan kartınız için ayrı uygulamalar veya yazılımlar kullanmak yerine, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak işinizle bağlantılı, izlenebilir hedefler oluşturun. Daha da iyisi, ClickUp Hedefleri ilerlemeyi çeşitli şekillerde izlemenizi sağlar. Tüm takımınızı yolunda tutacak, kullanımı kolay bir gösterge panelinde görev hedefleri, parasal hedefler, sayısal hedefler ve daha fazlasını oluşturun. 🙌

ClickUp ile Hedeflerinize Ulaşın

Hedefleriniz nelerdir? Belki KPI'ları izlemeye başlamak istiyorsunuz, belki de görevleri izlemek, işbirliğini geliştirmek veya projeleri daha verimli bir şekilde planlamak için bir platforma ihtiyacınız var.

Neden hepsi olmasın? ClickUp, tüm bu hedefleri ve daha fazlasını gerçekleştirmek için gerekli özellikleri sunar. Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan tüm yolları keşfetmeye başlayın.