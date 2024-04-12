Hedef Metrikleri Nasıl Belirlenir (Örneklerle)

Eliyahu M. Goldratt'ın çok popüler yönetim kitabı Goal'da, her işin temel hedefinin para kazanmak olduğunu savunuyor. Anlaşılması son derece basit olsa da, uygulaması kolay değildir.

Para kazanma hedefi, verimi artırmak, giderleri azaltmak ve envanteri en aza indirmek olarak bölünmelidir; bunların tümü gelir ve kârın maksimize edilmesine yol açar. İşinizin türüne bağlı olarak, bu oldukça karmaşık hale gelebilir.

Örneğin, serbest içerik yazarı için verimi artırmak, her hafta daha fazla makale yazmak kadar basit olabilir. Ancak bir otomobil üreticisi için bu, her birinin kendi hedefleri olan binlerce süreci optimize etmeyi gerektirir.

Bunu izlemek için ClickUp gibi özel olarak tasarlanmış bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Etkili hedef metriklerini nasıl belirleyebileceğinizi ve bunları kuruluşunuzda nasıl gerçekleştirebileceğinizi görelim.

Hedef Metrikleri Nedir?

Hedefler, bir birey, takım veya kuruluşun ulaşmayı amaçladığı genel amaçlardır. Bu, yeni bir ürün grubundan elde edilen geliri artırmak veya yeni bir pazara açılmak olabilir.

Hedef metrikleri, bu hedeflere ulaşmak için belirli, ölçülebilir göstergelerdir. Hedefleri eyleme geçirilebilir adımlara ayırır ve performansı izlemeye ve başarıyı değerlendirmeye yardımcı olur.

Hedefler ve metrikler arasındaki farklar nelerdir?

Birlikte kullanıldıklarında, hedefler ve metrikler temelde farklı kavramlardır.

Hedefler Metrikler Genel hedefler Odaklanmış performans ölçütleri İş konusunda rehberlik ve netlik sağlayın Çıktıyı ölçmek için kontrol noktaları sağlayın Gelir artışı, müşteri memnuniyeti vb. gibi sonuç odaklı Genellikle, oluşturulan potansiyel müşteriler, NPS vb. gibi çıktı tabanlıdır. Uzun vadeli, genellikle üç aylık veya yıllık olarak belirleyin Kısa vadeli hedefler belirleyin. Takımlar bazen metrikleri günlük/haftalık olarak izler

Hedefler ve metrikler birlikte nasıl işler?

Hedefler ve metrikler simbiyotik bir ilişki içindedir. Hedefler, organizasyonel yolculuğu doğru yönde yönlendirirken, metrikler doğru hızda ilerlediğinizden emin olmanızı sağlar.

Örneğin, hedefiniz bir sonraki iş yılında gelirinizi artırmaksa, aşağıdaki gibi metrikler belirleyebilirsiniz:

Oluşturulan potansiyel müşteri sayısını artırın

Potansiyel müşteriden müşteriye dönüşüm oranını artırın

Her müşteriden elde edilen yıllık tekrarlayan geliri artırın

Müşteri tutma oranını artırın

Bu metrikleri haftalık veya aylık olarak izlemek, belirlediğiniz yıllık hedefe ulaşmanıza yardımcı olur. İş liderleri, kuruluş genelindeki hedefleri takımlar için daha küçük hedeflere böler. Ardından, hedef metriklerini kullanarak bu hedeflere yönelik ilerlemeyi belirler.

Hedef metrik yönetiminin birkaç anahtar unsurunu anlama

Hedefler, amaçlar ve metrikler arasında farkı anlamaya çalışırken karşılaşacağınız bir dizi terim vardır. Bunlardan birkaçını açıklığa kavuşturmak için tartışalım.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI): KPI, bir projenin, departmanın veya kuruluşun hedeflerine ulaşmadaki başarısının belirli bir ölçüsüdür. Verimlilik hedefleri için KPI, çalışılan saat sayısı olabilir.

Hizmet düzeyi anlaşması (SLA): SLA, taahhüt ettiğiniz performans standardıdır. Örneğin, bir yazılım bakım takımının yüksek öncelikli şikayetler için yanıt süresi olarak 4 saatlik bir SLA'sı olabilir.

Tıklama oranı (CTR): Popüler bir pazarlama KPI'sı olan tıklama oranı, bir bağlantının görüntülenme sayısına göre tıklanma sayısını ölçer. Facebook reklamınız 100 kişi tarafından görüldü ve bir kişi tarafından tıklandıysa, CTR'niz %1'dir.

Aktif kullanıcılar: SaaS dünyasında, Günlük Aktif Kullanıcılar (DAU) ve Aylık Aktif Kullanıcılar (MAU) anahtar metriklerdir. Potansiyel gelir için önde gelen bir metrik olan, ürünü aktif olarak kullanan kişi sayısını ifade eder.

Bu teorinin sağlam temelleri üzerine, bazı örnekler inceleyelim.

25 Gerçek Dünya Hedef Metrik Örneği

Hedef metrikleri, yapacağınız işin türüne göre değişebilir. Size net bir fikir vermek için, çeşitli iş fonksiyonlarından örnekler seçtik.

Satış

1. Müşteri Edinme Maliyeti (CAC): Satış giderleri ve pazarlama çabaları dahil olmak üzere tüm müşteri edinme giderleri. CAC, en aza indirilmesi gereken önemli bir giderdir.

2. Temsilci başına satış faaliyetleri: Bir satış temsilcisinin belirli bir zaman diliminde tamamladığı görevlerin sayısı. Çoğu kuruluş satış çağrılarını izler. Bu, takımların satış hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir verimlilik metriğidir.

3. Dönüşüm oranı: Potansiyel müşterilerin müşteriye dönüşme oranı. Bu hedef metriği, potansiyel müşterilerin kalitesini ve satış etkileşim sürecinin verimliliğini izler.

4. Satış döngüsü uzunluğu: İlk temas aşamasından kapanışa kadar satış sürecinin ortalama süresi. Temsilci başına faaliyetler ve dönüşüm oranı ile birlikte bu metrik, gelir sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olur.

5. Müşteri yaşam boyu değeri (CLV): Bir işin, bir müşteriyle olan ilişkisi boyunca elde edebileceği toplam gelir. CLV, CAC'yi rasyonelleştirmeye ve bütçeleri buna göre ayırmaya yardımcı olur.

Pazarlama

6. Pazarlama tarafından nitelikli potansiyel müşteriler (MQL): Pazarlama takımının müşteriye dönüşme olasılığı yüksek gördüğü potansiyel müşteri sayısı. MQL'ler, oluşturulan potansiyel müşterilere bir kalite unsuru ekler.

7. Potansiyel müşteri başına maliyet (CPL): Potansiyel müşteri elde etmek için yapılan tüm harcamalar. CPL'ler, CAC'nin önde gelen göstergelerinden biridir.

8. Gösterimler, tıklamalar ve potansiyel müşteriler: Bir reklamı gören, reklama tıklayan ve potansiyel müşteri olarak kaydedilmek üzere formu dolduran kişilerin sayısı. Bu KPI metrikleri, dönüşüm hunisinin en üst kısmındaki performansı ölçmeye yardımcı olur.

9. Geri dönüş oranı: ID yanlış, etkin değil veya kullanılamadığında geri dönen pazarlama e-postalarının yüzdesi. Geri dönüş oranı, abone veritabanınızın sağlığının bir göstergesidir.

10. Pazarlama yatırım getirisi (ROI): Pazarlama faaliyetlerinden elde edilen gelir ile pazarlama giderlerinin oranı. Bu, pazarlama etkinliğinin önemli bir ölçütüdür.

Operasyon

11. Brüt kar marjı: (Gelir – Satılan Malların Maliyeti)/100. Brüt kar marjı, projenin operasyonel gücü ve finansal sağlığı hakkında önemli bir göstergedir.

12. Kazanılan değer: Tamamlanan gerçek iş x bütçe. 30 günlük bir proje için bütçeniz 30.000 ve 6 günde %10'unu tamamladıysanız, kazanılan değeriniz 3.000'dir. Planlanan değeriniz ise 6.000'dir. Bu, diğer finansal metriklerle birlikte, programın ne kadar gerisinde/önünde olduğunuzu dolar cinsinden ölçmenize yardımcı olur.

13. Maliyet farkı: Bütçelenen maliyet – gerçek maliyet. İyi bir proje teslimatının ana hedeflerinden biri, bütçeye uygun olarak tamamlanmaktır. Maliyet farkı, bunun için anahtar bir metriktir.

14. Program sapması: Planlanan teslimat – gerçek teslimat. Yukarıdaki örnekte, 6 gün içinde %20'sini tamamlamış olmanız gerekir. Dolayısıyla, program sapmanız %10'dur.

15. Kullanım oranı: Çalışılan saatler/kullanılabilir saatler. 40 saatlik bir çalışma haftasında, 30 saat çalıştıysanız, kullanım oranınız %75'tir. Bu, proje hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olan verimlilik ve kaynak tahsisinin önde gelen bir göstergesidir.

Yazılım mühendisliği

16. Dağıtım sıklığı: Kodun üretime ne sıklıkla dağıtıldığı. Bazen çeviklik benimseyen takımlar için bir kılavuz metrik olarak kabul edilen bu metrik, mühendislik takımının verimliliği ve hızının anahtar göstergesidir.

17. Sprint hedef başarı oranı: Sprint biriktirme listesinden tamamlanan öğelerin yüzdesi. Bu metrik, takımın etkili planlama yapma ve iş hedeflerini gerçekleştirme yeteneğini gösterir.

18. Yanıt süresi: Sistemin bir sorguya yanıt vermesi için geçen süre. Bu, çeviklik ve yanıt verme hızının anahtar ölçütüdür.

19. Kod kapsamı: Otomatik testlerin kapsadığı kodun yüzdesi. Bu çevik metrik, test verimliliğini ve ek dikkat gerektiren kısımları belirler.

20. Ortalama kurtarma süresi (MTTR): Mühendislik ekibinin bir olaydan kurtulmak için harcadığı süre. Güvenlik/performans olaylarının kaçınılmaz olduğu bir dünyada, MTTR esnekliğin bir göstergesidir.

21. Güvenlik olayları: Olay veya ihlallerin sayısı. Ortalama tespit süresi, ortalama kurtarma süresi ve olayın ciddiyeti ile birlikte, yazılımın güvenlik yeteneklerini ölçer.

Müşteri hizmetleri

22. Müşteri tutma: Zaman içinde elde tutulan müşterilerin yüzdesi. Bu metrik, ürünün/hizmetin müşteri için değer yaratma yeteneğini gösterir ve böylece yeni müşteri kazanmak için harcanan bütçeleri azaltır.

23. Net Promoter Score (NPS): Bir müşterinin bir ürün veya hizmeti tavsiye etme olasılığı. Bu, çoğu ürün/hizmet kuruluşunda müşteri memnuniyetini ölçen bir metriktir.

24. İlk yanıt süresi: Müşteri sorularına verilen ilk yanıtın hızı. Genellikle SLA'larda belirtilen ilk yanıt süresi, müşteri hizmetleri verimliliğinin anahtar göstergelerinden biridir.

25. Çözüm oranı: SLA kapsamında çözülen biletlerin yüzdesi.

Bu hedeflerden herhangi biri size uygunsa, performansı optimize etmek için bunları nasıl izleyebileceğiniz ve raporlayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Hedef Metriklerinin İzlenmesi ve Raporlanması

Hedef metriklerinizi belirledikten sonra, bunlara her zaman net bir şekilde görünürlük sağladığınızdan emin olun. ClickUp gibi hedef izleme uygulamaları bunun için mükemmeldir.

ClickUp hedeflerinde hedeflerinizi belirleyin

ClickUp Hedefleri ile sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri belirleyin. Örneğin, haftalık potansiyel müşteri oluşturma hedefleri için sayısal hedefler belirleyin. Satışlar için parasal hedefler belirleyin.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp SMART Hedefler Şablonunu deneyin.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp ile takımınız için SMART hedefler belirleyin

Hedef metriklerini doğru kişilere atayın

Her hedef metriğine kullanıcılar atayın. Hedefleri toplu olarak gerçekleştiren birden fazla takım üyesi için bir metriği bölebilirsiniz.

Verileri tanımlayın

Her metrik için veri kaynaklarını belirleyin ve bunları ClickUp ile entegre edin. Bunlar arasında iç sistemler, dış veritabanları, müşteri geri bildirimleri veya çalışan anketleri yer alabilir. Verilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve erişilebilirliğini sağlayın.

ClickUp Gösterge Panellerinde izleyin

ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirerek sizin için önemli olan metrikleri görüntüleyin. Her metrikle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın, böylece performansınızı iyileştirmek için çabalarınızı uyarlayabilirsiniz.

Her Hedef için Karşılaştırma Ölçütleri Tanımlama

Hedef belirleme veya metrik tanımlamanın en önemli yönlerinden biri, karşılaştırma ölçütlerini doğru bir şekilde tanımlamaktır. Faaliyetinin ilk yılında bir startup, gelirinde %100 artış hedefine ulaşabilir, ancak çok uluslu bir şirket bunu başaramayabilir. Aradaki farkı anlamak için karşılaştırma ölçütleri gereklidir.

Hedef belirlemede, karşılaştırma ölçütleri:

Performans için temel ayarları belirleyin

Hedeflerin ulaşılabilir ve gerçekçi olduğundan emin olun

Sınırları zorlayın ve daha büyük sonuçlar elde edin

Pazarda etkili bir şekilde rekabet etmenize yardımcı olun

Kısacası, hedef ulaşılması gereken şeydir. Metrik, bu hedefe yönelik performansın göstergesidir. Benchmark ise metriklerin sayısıdır.

Örneğin, bir yazılım mühendisliği ürününde, verimi artırmak bir hedeftir. Üretime sunulan özelliklerin sayısı metriktir. Sprint başına 10 özellik, karşılaştırma ölçütüdür.

Bu hedef belirleme şablonlarından herhangi birini kullanarak karşılaştırma ölçütlerinizi ve metriklerinizi ayarlamaya başlayın.

Performans İyileştirmede Hedef Metriklerinin Rolü

Kurumsal başarıya giden yolda, hedef metrikleri geçmeniz gereken dönüm noktalarıdır. Hedef metriklerinin operasyon takımlarının performansını nasıl iyileştirebileceğini öğrenin.

ClickUp ile uçtan uca operasyonları yönetin

Görünürlük: Hedef metrikleri, hedefi takımdaki herkes için görünür hale getirir. Takım üyelerinin yıl boyunca ulaşmaları gereken hedeflere göre ilerlemelerini yönlendirmelerine yardımcı olur.

Ölçülebilirlik: Projeler genellikle aylarca, hatta yıllarca sürer. Başarılı olup olmadığınızı öğrenmek için sonunu beklemek motivasyonunuzu düşürebilir. Hedef metrikleri, takım üyelerinin düzenli aralıklarla ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olur.

Amaç: Takım üyeleri için hedef metrikleri bir amaç duygusu sağlar. Hedeflere ulaşmak için kolektif bir sorumluluk yaratmaya yardımcı olur.

Sürekli iyileştirme: Takımlar, görünürlük, ölçülebilirlik ve amaca dayalı olarak sürekli iyileştirme planı oluşturabilir. Performansınızın plandan saptığını görürseniz, anında ayarlamalar yapabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile görünürlüğü sağlayın. Düzenli geriye dönük değerlendirmeler yapın ve ClickUp Belgeleri'nde dersleri belgelendirin. Yorumlarda fikirleri tartışın ve ClickUp Sohbet görünümü ile tüm konuşmaları takip edin.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile projelerinizin net görünürlüğünü sağlayın

Değişiklikleri uygulayın, ilerlemeyi izleyin, tekrarlayın!

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %78'i hedef belirleme süreçlerinin bir parçası olarak ayrıntılı planlar yapmaktadır. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde %50'si bu planları özel araçlarla izlememektedir. 👀 ClickUp ile hedefleri sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek adım adım başarabilirsiniz. Ayrıca, kod gerektirmeyen Gösterge Panellerimiz ilerlemenizi net bir şekilde görselleştirerek size işiniz üzerinde daha fazla kontrol ve görünürlük sağlar. Çünkü "en iyisini ummak" güvenilir bir strateji değildir. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, yorulmadan yaklaşık %10 daha fazla iş yapabildiklerini söylüyor.

Hedef Metriklerini Uygulamadaki Zorluklar

Birçok faydasına rağmen, hedef metriklerini uygulamak kolay değildir. Karşılaşabileceğiniz birkaç zorluk vardır. Bunları nasıl aşabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Hedeflerle uyumlu olmayan metrikler

En iyi metrikler, takım hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Bu metrikler, istenen hedefteki performansı ölçer. Ancak, takımlar genellikle hedefleri için doğru metrikleri belirlemekte zorlanır.

ClickUp ile bu zorluğun üstesinden gelin. Sprint döngülerini, OKR'leri, haftalık çalışan puan kartlarını vb. izlemek için klasörler oluşturun ve her biri için metrikler türetin.

Metrikleri ayarlayıp unutmak

Takımlar yılın başında hevesle hedefler, metrikler ve hedefler belirler. Ancak günlük işlerin yoğunluğu başladığında bunların hepsini unutmak yaygın bir durumdur.

ClickUp, ilerleme izlemeyi otomatikleştirerek bunu önlemenize yardımcı olur.

Görünürlük eksikliği

Takımların hedefleri belirleyip unutmasının nedenlerinden biri, bu hedeflerin sürekli görünür olmamasıdır. Hedeflerin ve metriklerin çeşitli uyarlamalarının yer aldığı dağınık elektronik tablolar, erişimi zorlaştırır.

ClickUp, hedefleri günlük görevlerin bağlamına getirerek bu sorunu çözer. Hedefleri görünür ve işle alakalı tutar.

İlerleme izleme için veri eksikliği

Güçlü bir proje yönetimi aracı olmadan, "kaç görev tamamlandı?" gibi temel bir soruyu yanıtlamak bile çok zaman alabilir.

ClickUp'ın kapsamlı görev yönetimi modülü, bunu aşmak için tasarlanmıştır. ClickUp'ı kullanarak, takımlarınız görevler, zaman takibi, iş yükü ve daha fazlası hakkında veri toplayabilir.

ClickUp ile Hedeflerinizi ve Başarı Metriklerinizi Takip Edin

Her iş, her zaman bir hedefe, arzu ettikleri bir sonuca ulaşmak için çalışır. Goldratt ile aynı fikirde olmayabilir ve asıl hedefinizin dünyayı değiştirmek olduğunu düşünebilirsiniz. Biz yargılamayacağız.

Hedefiniz ne olursa olsun, ClickUp sizi destekleyecektir. Hedeflerinize ulaşmak için ClickUp'ın görev yönetimi, zamanlama, izleme ve hedef izleme özelliklerini kullanın. Hemen başlayın.

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Hedef Metrikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Başarı metriklerinin hedefi nedir?

Başarı metrikleri, performansın göstergeleridir. Başarı metriklerinin amacı, takım üyelerine netlik, yön ve amaç sağlamaktır.

2. KPI hedef metrikleri nedir?

KPI hedef metrikleri, bir kuruluşun, takımın veya bireyin önceden tanımlanmış hedeflere göre performansını değerlendirmek için kullanılan belirli ölçümlerdir.