Etkili OKR Toplantıları Nasıl Yapılır (Şablonlarla)

Takımınızı ve ilerlemelerini izlemek için haftalık OKR (hedefler ve anahtar sonuçlar) toplantıları yapıyor musunuz? Takım üyeleriniz, engellerle karşılaştıklarında bağımsız OKR'lerine ulaşmak için destek almaya teşvik ediliyor mu?

Yukarıdaki soruların her ikisine veya herhangi birine cevabınız "Hayır" ise, OKR'lerinizi daha ciddiye almalısınız.

OKR toplantıları, takım hedeflerinizin yolunda ilerlemesini sağlar. Bu toplantılar, her takım üyesiyle iletişimde kalmak ve haftalık OKR toplantıları aracılığıyla ilerlemelerini kontrol etmek için bir forum sağlar. Bu, kuruluşunuzun genel büyümesine katkıda bulunacaktır.

OKR kontrol toplantılarının ne olduğunu, neden önemli olduklarını ve denenmiş ve test edilmiş OKR şablonlarıyla etkili OKR toplantıları düzenlemeyi öğrenin.

OKR toplantısı nedir?

OKR toplantıları, takımın hedeflerine ve anahtar sonuçlarına ulaşmada ne kadar ilerleme kaydettiğini tartıştığı haftalık oturumlardır.

Bu oturumlar sırasında, takım yöneticisi veya takım lideri, hedefleri ve anahtar sonuçları izlemek, öncelikleri belirlemek ve bir proje için takım uyumuna ilişkin daha iyi bir genel bakış elde etmek için takım üyeleriyle 15 ila 30 dakika boyunca bağlantı kurar.

Yöneticiler, OKR check-in'leri sırasında takım üyeleri tarafından paylaşılan başarılara göre, gelecek hafta için yeni hedefler ve gündem öğeleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için yol haritalarını tartışır.

Yöneticinin bakış açısından, OKR toplantısının amacı, takım üyelerinin belirlenen hedefleri belirlenen süre içinde başarıyla gerçekleştirip gerçekleştirmediğini değerlendirmektir. Başarısız olurlarsa, kök nedeni bulmak için daha derinlemesine araştırın ve hedeflerin gerçekleştirilebilirliğini sağlamak için hedefleri yeniden düşünün.

Proje, OKR döngüsü veya her çeyrek sonunda, OKR geriye dönük toplantısı ilerlemeyi değerlendirir. Başarı alanlarını, öğrenilen dersleri ve gelecekteki OKR döngüleri için iyileştirme fırsatlarını belirler.

OKR Kontrol Toplantıları Neden Önemlidir?

OKR'ler, gerçekçi hedefler belirlemek, bu hedeflere ulaşmak için anahtar sonuçları planlamak ve ilerlemeyi izlemek için sağlam bir süreç oluşturmakla ilgilidir. OKR toplantıları, yöneticilerin takımın hedef ve amaçlar açısından nerede olduğunu pratik bir şekilde görmelerine yardımcı olur.

OKR kontrol toplantıları, çalışanların eylemlerinden sorumlu olmalarını sağlar

Ürün takımına bir hedef verdiğinizi varsayalım: Bu çeyrekte piyasaya sürdüğünüz her özellik için beş açıklayıcı video oluşturun. Çeyrek boyunca ilerlemeyi izlemek için hiçbir OKR toplantısı yapılmadı.

Çeyrek sonunda veya birkaç ay sonra, OKR toplantınız sırasında, takım birden fazla görev ve yeni öncelikler arasında koştururken video oluşturmayı unuttu.

Bu, pazarlama ekibinizin videoların ürünün açılış sayfasında yer almasını beklediği için, sizin ve ürün ekibinin videoları hazırlamak için acele etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Takım toplantısında gereksinimleri aktarmış olmanıza rağmen burada ne yanlış gitti?

Mevcut OKR durumunu izlemek için standart bir çerçeve veya OKR'leri izlemek için haftalık kontrol toplantıları yoktu.

Sonuç olarak, ürün takımı kendilerine atanan diğer hedeflere en yüksek önceliği verdi.

Öte yandan, düzenli veya haftalık OKR kontrol toplantıları, çalışanların hesap verebilir olmasını sağlar ve kendilerine atanan hedeflerin önemini anlamalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, çalışanlar hedeflerine öncelik verir, doğru yönde ilerlediklerinden emin olmak için yöneticilerden destek alır ve belirlenen süre içinde hedeflerini gerçekleştirir.

İster tek bir OKR'ye ister toplu takım OKR'lerine bakın, düzenli bire bir toplantılar herkesin ilerleme konusunda aynı sayfada olmasını sağlar ve takım içinde daha fazla hesap verebilirlik sağlar.

OKR toplantıları, çalışanların haftalık motivasyon dozudur

OKR yapısı, çalışanlarınızın motivasyonunu yüksek tutar. OKR toplantıları, takımların yöneticileriyle doğrudan bağlantı kurmasını ve hedeflerine ulaşmalarını engelleyen faktörleri tartışmasını sağlar.

Bu fırsatı, yeni fikirleri, takımın öğrendiği dersleri, öncelik planlarındaki değişiklikleri (varsa) tartışmak ve zorlu hedeflerin ilerlemesini takip etmek için kullanabilirsiniz.

Takımınızın zorluklarını dinleyin, beklentilerin ötesine geçenler için takdir fırsatları yaratın ve daha iyi performans göstermeleri için onları teşvik edin.

OKR haftalık kontrol toplantıları, çalışanların öncelikli görevlere odaklanmasına yardımcı olur

Sizi yönlendirecek kimse olmadığında dikkatiniz kolayca dağılabilir. Çalışanlar genellikle hedeflerine daha hızlı ulaşmak için hangi anahtar sonuçlara öncelik vereceklerini belirleyemez ve işleri ilerletmeyen veya önceliği düşük gereksiz görevlere odaklanır.

OKR toplantıları, OKR izleme sürecinde şeffaflık sağlar ve çalışanların hedeflerine ulaşmak için en önemli faaliyetlere odaklanmasına yardımcı olur.

Bir çalışan hedefinden saparsa veya ulaşılamayacak kadar karmaşık bir hedef atanırsa, OKR incelemesi onların sorunlu noktalarını anlamamızı ve ilerlemelerine yardımcı olmamızı sağlar.

Etkili bir OKR toplantısı nasıl yapılır? 4 basit adım

OKR'leriniz tanımlandıktan ve ayarlandıktan sonra, bir sonraki adım bunları bir OKR planlama toplantısında tüm takımınıza iletmektir.

Planlanan zaman dilimi içinde etkili OKR kontrol toplantıları düzenlemek için atmanız gereken adımlar aşağıda verilmiştir.

Adım 1: OKR kontrol toplantısı için gündem hazırlayın

Başarılı bir OKR toplantısının net bir gündemi vardır.

Önceden belirlenmiş bir gündem olmadan toplantı verimsiz geçer, çalışanlar neyi tartışacakları konusunda hiçbir fikre sahip olmazlar ve üç aylık hedeflerinize ulaşamayabilirsiniz.

Toplantı gündemleri şeffaflık sağlar ve toplantının yapısı için beklentileri belirler. Önceden tanımlanmış bir OKR toplantı şablonu, herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur ve güncellemeleri paylaşmayı kolaylaştırır.

OKR toplantılarınız için deneyebileceğiniz bir hedef belirleme çerçevesi önerisi aşağıda verilmiştir:

İlk 10 dakika: Tamamlanan planlar dahil olmak üzere önceki haftanın durum eylem öğelerini paylaşın. Bir OKR yazılımı, bu durumları kişiselleştirmenize olanak tanır. Deneyebileceğiniz bazı basit durumlar şunlardır: "Yapılacak", "İşleniyor", "İnceleme" ve "Tamamlandı"

Sonraki 10 dakika: Önümüzdeki hafta için anahtar sonuçları, yapılacakları ve öncelikleri planlayın. Hedefleri gerektiği gibi ayarlayın ve halihazırda ulaşılmış veya alakasız hedefleri boru hattından kaldırın.

Son 5-10 dakika: Toplantının son bölümünü öğrenilenleri düşünmek için kullanın. Örneğin, belirli bir hedef neden ulaşılamadı? Gündem maddesi net değildi mi, yoksa takım üyeleriniz belirli bir gündem öğesi konusunda yöneticiden daha fazla destek mi bekliyorlardı?

En iyi uygulama, geriye dönük soruları not alıp bir sonraki toplantıda yanıtlamaktır.

Verimli bir toplantı, iyi giden şeyleri, iyileştirilmesi gerekenleri ve öğrenilen dersleri ortaya çıkarmanın yanı sıra iyi fikirleri belgelemenizi sağlar.

Adım 2: Katılımcıları davet edin ve toplantı gündemlerini önceden bildirin

Şeffaf bir OKR toplantı gündemi ve OKR çerçevesi oluşturduktan sonra, toplantıdan önce bilgileri toplantı katılımcılarıyla paylaşma zamanı gelir.

Toplantı gündemini önceden paylaşmak, takımın güncellemeler ve öğrenilenlerle iyi hazırlanmasını sağlar.

OKR toplantı gündemini içeren Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi çevrimiçi toplantı araçları aracılığıyla katılımcıları davet edin.

Bu haftalık OKR toplantılarına kimlerin katılacağı konusunda net olun. Örneğin, üst düzey yöneticileri haftalık OKR toplantılarına davet etmek, yarardan çok zarar verebilir. Takım üyeleri, paydaşların huzurunda engeller hakkında açıkça konuşmaktan çekinebilir.

Çeyrek dönem OKR toplantılarına paydaşları veya liderleri dahil etmek mantıklı olsa da, haftalık OKR toplantıları yöneticiler ve takımları arasında yapılmalıdır.

3. Adım: OKR'leri tartışın (bu haftanın durumu, geçen haftanın OKR ilerlemesi ve gelecek haftanın planı)

OKR'ler hakkında birçok yaygın yanlış kanı vardır ve takımınızın OKR'lerin ne olduğunu ve ne tür güncellemeler sağlamaları gerektiğini tam olarak bildiğinden emin olmalısınız.

OKR en iyi uygulama çerçevesine başlarken, takımınıza bazı OKR örnekleri verin. İçerik pazarlama takımı için üç aylık OKR hedefi şöyle olabilir:

Nesne Lider odaklı sosyal medya gönderileri oluşturun KR 1 50 mevcut müşterimizle bağlantı kurarak ürünümüzün onlara nasıl yardımcı olduğunu öğrenin KR 2 Organik sosyal trafiği %50 artırın KR 3 LinkedIn ve Twitter'dan ayda 10 demo rezervasyonu elde edin

Bu kritik sonuçları daha küçük ve eyleme geçirilebilir görevlere bölün ve bunları takım üyelerine atayın, böylece hedeflerini bilsinler ve haftalık OKR toplantı görev güncellemelerini buna göre hazırlayabilsinler.

Bir takım üyesi anahtar sonuçları hakkında daha fazla açıklığa ihtiyaç duyuyorsa, takım toplantısında herkesin zamanını boşa harcamak yerine ayrı bir toplantı yapmasını önerin.

ClickUp'ın OKR Şablonunu kullanarak OKR'leri yönetin, hedefleri parçalara ayırın ve takım üyelerine atayın ve OKR ilerlemesini izleyin.

Adım 4: Toplantı tutanaklarını (MOM) kaydedin

Tüm toplantı tartışmalarını manuel olarak veya AI toplantı araçlarıyla not alın. Bu şekilde, toplantı tartışmalarını takımla etkili bir şekilde iletebilir ve karışıklık olasılığını azaltabilirsiniz.

Bu, her hafta MOM'ları belgelemek anlamına gelir, böylece yönetici her ayın sonunda MOM'ları tekrar gözden geçirerek ilerlemeyi izleyebilir ve takımın performansını değerlendirebilir.

OKR Kontrol Toplantıları için En İyi Uygulamalar

Farklı türde toplantılar vardır ve her birinin yürütülmesi için bazı farklı en iyi uygulamalar gerekir. OKR'ler de buna bir istisna değildir.

Başarılı OKR toplantıları düzenlemek için aşağıdaki en iyi uygulamalara odaklanın:

Özel bir OKR çerçevesi kullanın

Özel bir OKR çerçevesi, gerçekçi hedefler belirlemenize, OKR ilerlemesini izlemenize ve engelleri daha hızlı aşmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu, OKR toplantılarını yönetmek için gerekli tüm özellikleri sunar.

Bu şablonun yöneticilere ve takımlarına nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Tüm takımın birlikte beyin fırtınası yapabileceği, hedef belirleme sürecine ortaklaşa katılabileceği ve ana hedefleri belirleyebileceği bir işbirliği alanı sağlar

Her görevin anahtar sonuçlarını (KR) belirleyin ve bunları ClickUp görevlerine dönüştürün. Yöneticiler, bu görevleri ilgili takım üyelerine atar ve organizasyon genelindeki OKR hedeflerine ayak uydurmak için bu görevlerin son teslim tarihlerini ekler

Kişiselleştirilmiş durum bilgisi içeren renk kodlu şablon, çalışanların OKR toplantıları sırasında haftalık güncellemeler sağlamasına olanak tanır. Yapılandırılmış çerçeve, yöneticilerin engelleri belirlemesine ve çalışanların sonraki adımları belirlemesine yardımcı olur

Ayrıca, iç ve dış iletişim için OKR stratejilerini ve hedeflerini belgelemek üzere iletişim planı şablonlarını kullanmayı düşünün. Bu şablonlar düzenli olarak güncellenmelidir.

Bu şablon, hedef kitleyi, gönderilecek mesajların türünü, iletişim kanallarını ve iletişim sıklığını belirtir.

Tüm OKR'leriniz iletilip belgelendirildiğinde, herkes ayrıntıları ve eylem öğelerini tam olarak bilir.

OKR toplantılarınızı ClickUp'ta gerçekleştirin

OKR toplantılarınızı ClickUp'ta yürütmek sandığınızdan daha kolay. İşte nedenleri.

ClickUp ile toplantıların anahtar ayrıntılarını yakalayın ve takımınızı yolunda tutun

Güçlü düzenleme özellikleri ve işbirliği işlevselliği ile tüm toplantı belgelerinizi ClickUp Belgelerinde yönetin. Çalışma tarzınıza uygun tablolar, sunumlar, PDF'ler ekleyin ve yer imleri ekleyin.

Bir proje yönetimi aracı olarak ClickUp, toplantı gündemine uygun OKR toplantı kontrol listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Tartışma öğelerini tek tek tamamladıkça, tüm toplantı katılımcılarının aynı sayfada kalması için bunları kontrol listesinden silin.

ClickUp'a yinelenen görevler ekleyin ve OKR toplantılarında tartışılan ilerlemeye göre durumlarını güncelleyin. Böylece her seferinde sıfırdan görevler oluşturmanıza gerek kalmaz ve gelecek hafta için tartışılan öğelerin kaydını tutabilirsiniz.

ClickUp tüm toplantı gereksinimlerinizi yönettiği için Google Dokümanlar ve Zoom arasında geçiş yapmanız gerekmez. ClickUp'ın Takvim Görünümü, Google Takvim ile senkronizasyon sağlar ve ClickUp içinden toplantı davetiyeleri göndermenize olanak tanır.

ClickUp Hedefleri ile hedef belirlemeyi bir adım öteye taşıyın

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizi daha küçük, ölçülebilir hedeflere bölün ve net zaman çizelgeleri ve otomatik izleme ile hedeflerinize ulaşın.

Hedefleri klasörlerde düzenleyerek OKR'leri ve sprint döngülerini izleyin ve bunları takımınızla herkese açık olarak paylaşın.

ClickUp'ı diğer OKR yazılımlarından ayıran özellik, OKR'leri proje yönetimi ile birleştirerek takımların ortak hedeflere ulaşmak için ilerlemelerini sahiplenmelerini teşvik etmesidir.

OKR toplantı notlarını otomatik olarak oluşturmak için AI yazma asistanını kullanın

ClickUp AI'yı OKR toplantılarınıza ekleyin ve bir profesyonel gibi MOM'ları not alın. İşte nasıl:

Toplantı tartışma tutanaklarını özetleyin ve bunları takımınız için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Toplantı notlarınızda yazım hataları ve gramer hataları gibi manuel hataları önleyin ve yazma becerilerinizi geliştirin

ClickUp AI'ya her yerden erişin ve uzaktaki takımlarınızın OKR toplantılarına sorunsuz bir şekilde katılmasını sağlayın

ClickUp AI ile görevlerinizi ve belgelerinizi saniyeler içinde özetleyin

Etkili OKR toplantıları düzenlemeye hazır mısınız?

Artık OKR'lerin şirketinizin stratejilerini hedefleriyle nasıl uyumlu hale getirdiğini biliyorsunuz ve OKR check-in'lerinin herkesin hedeflerine ve anahtar sonuçlarına uygun şekilde ilerlemesini sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu biliyorsunuz.

ClickUp gibi bir OKR yazılımı, iddialı hedefler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve sonuçları ölçmenize yardımcı olur, çünkü OKR'leri bir elektronik tabloya veya kağıda yazmak işi tamamlamaz.

En iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için ClickUp, hedef belirleme ve izlemeden hazır şablonlara kadar çeşitli özellikler sunar.

Uygulanabilir OKR'ler oluşturun ve hedef yönetiminizi iyileştirin.

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