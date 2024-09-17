karar Verme Sürecinde 7 Yararlı Adım (Şablonlarla)

Kararlar hayatın bir gerçeğidir; akşam yemeğinde ne yiyeceğinize, baş BT rolünüze hangi adayı işe alacağınıza veya bu yıl hangi ürünleri piyasaya süreceğinize karar vermeniz gerekebilir. Her gün, ilerlemeye veya sonuçlara yol açabilecek seçimler yapıyoruz.

Bu kararların arkasında karmaşık, çok adımlı bir süreç yatmaktadır.

Bu süreç üzerindeki kontrolü ele almak, karar verme yeteneğinizi güçlendirir ve daha başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sadece harika kararlar vermeyi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda kötü kararlardan da ders çıkararak aynı hataları tekrarlamazsınız.

Karar verme süreci kılavuzunda, daha iyi kararlar almak için yedi önemli adımı öğreneceksiniz. İşinizde yararlanabileceğiniz farklı karar verme yöntemlerini ele alacağız.

Ayrıca, takımınızın karlı ürünler geliştirmesi ve şirket hedeflerine ulaşması için karar verme şablonlarını da öne çıkaracağız. 👀

Karar Verme Süreci Nedir?

Karar verme süreci, bilgileri derlemek, çeşitli seçenekleri incelemek ve nasıl ilerleneceğini seçmek temelinde sorunlara çözümler üretmek için tasarlanmış adım adım bir prosedürdür.

Sorunun tanımlanmasından tüm seçeneklerin gözden geçirilmesine ve bir eylem planının uygulanmasına kadar, yedi adımlı karar verme süreci iş kararları ve daha karmaşık kişisel seçimler için çok uygundur. 🌻

Karar Verme Yöntemlerinin Türleri

Etkili karar verme modellerinin birkaç farklı türü vardır; bunlardan bazıları rasyonel, yaratıcı ve sezgiseldir. Doğru modeli seçmek, karar verme becerilerinizin düzeyine, sahip olduğunuz zamana, kararın niteliğine ve genel karar verme stratejinize bağlıdır.

Engellerinizi aşmak için olası çözümleri bulmaya çalışmak üzere farklı karar verme modellerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz. 🤔

Rasyonel karar verme modeli

Rasyonel ve bilgilendirilmiş bir karar modeli, tüm farklı alternatif çözümleri mantıklı bir şekilde ortaya koymaya odaklanır. En popüler model olmakla birlikte, araştırma açısından çok zaman alabilir.

Bu modelle, tüm olası çözümleri belirleyebilir ve ardından her birinin artılarını ve eksilerini değerlendirerek etkili bir karar verebilirsiniz. Düşünceli ve metodik bir yaklaşım içerdiğinden, projeler veya işin tamamı üzerinde büyük etkisi olan sorunları ele almak için en iyi modeldir.

Sezgisel karar verme modeli

Sezgisel model, duygulara ve içgüdülere dayalı seçimler yapmaya odaklanır. Hızlı hareket etmeniz gereken zaman kısıtlaması olan durumlar için idealdir.

Ancak, bu yaklaşım daha önce benzer sorunları ele almış deneyimli iş karar alma personeli için en uygunudur. Verilerle çalışmadığınız için, bunu etkili bir şekilde kullanmak için önceden kalıp tanıma deneyimine sahip olmanız gerekir.

Tanınmaya dayalı karar modeli

Bu model, rasyonel ve sezgisel yöntemlerin yaklaşımlarını birleştirir, ancak belirleyici faktör, mevcut tüm alternatifleri değil, yalnızca bir olası çözümü değerlendirmenizdir. Bu model şu şekilde işler:

Sorunu belirleyin Bir çözüm üzerinde çalışın, etkilerini ve sonuçlarını zihninizde canlandırın Beklenen sonuç kabul edilebilir ise planı uygulamaya koyun

Yine, bu karar verme modeli uzmanlar ve iş liderleri için en uygun modeldir. Zaman baskısının olduğu durumlarda kullanmak için idealdir.

Yaratıcı karar verme modeli

Bu karar verme yaklaşımı, rasyonel model ile sezgisel modelin bazı unsurlarını birleştirir. İlk olarak, sorunla ilgili bilgiler toplanır ve olası çözümler bulunur. Her birinin artılarını ve eksilerini tek tek incelemek yerine, sezgileriniz ve bilinçaltınız devreye girer ve sizi bir eylem planına yönlendirir.

Bu yinelemeli problem çözme çözümü, beyin fırtınası ve girişimciler gibi deneyimli karar vericiler için idealdir.

Vroom-Yetton karar verme modeli

Vroom-Yetton modeli, en iyi karara ulaşmanıza yardımcı olmak için yedi evet-hayır sorusu ve beş etkili karar verme stili kullanır. Bu model, sorulara verdiğiniz yanıtlara ve seçtiğiniz stile göre en iyi seçeneğe ulaşmak için bir karar ağacı kullanmanız gerektiğinden, daha karmaşık modellerden biridir.

Grafiğinizi tasarlamaya başlamak için yeni bir Beyaz Tahta oluşturun

Bu model, takımlar ve işbirliğine dayalı karar verme için en uygun modeldir. Çerçeve, işi bölümlere ayırmak ve karar verme sorumluluğunu atamak için yerleşik adımlar içerir.

karar Verme Sürecinde 7 Adım

Bilgiye dayalı kararlar almak için daha iyi bir yol keşfetmeye hazır mısınız? Zor bir ikilemle karşılaştığınızda, bu yedi adımlı karar verme modelini izleyin. Bilgi toplamaktan tüm seçenekleri değerlendirmeye kadar, hedeflerinize ulaşmak için daha bilinçli kararlar alacaksınız. ✨

1. Almanız gereken kararı belirleyin

Yapılacak ilk şey, hangi kararı vermeye çalıştığınızı belirlemektir. Belki proje yürütme konusunda bir engelle karşı karşıyasınız veya kaynaklarınız yetersizdir.

Ne olursa olsun, çözümleri düşünmeye başlamadan önce sorunu ve işin kapsamını net bir şekilde tanımlamanız gerekir. Hangi kararı vermeniz gerektiğini belirlemek için kendinize şu soruları sorun:

Sorun tam olarak nedir? Çok genel olmamaya ve birden fazla sorunu bir araya toplamamaya dikkat edin. Sorunun tam olarak ne olduğunu ve hangi takım üyelerinin doğrudan etkilendiğini belirleyin

Bu kararla bağlantılı bir hedef var mı? Proje hedefleriyle doğrudan bağlantılı sorunları önceliklendirin. Karar verdikten sonra hedefe nasıl etki edeceğini görebilmeniz için sorunu ölçülebilir hale getirin

Kararın bir etkisi olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Karar verirken, sonuç bekliyorsunuz. Verdiğiniz kararın doğru olup olmadığını nasıl değerlendireceğinizi belirleyin

Varsayım tablosu karar matrisleri, alternatif çözümleri belirlemek için ilgili bilgilerle en iyi sonuçları belirlemenize yardımcı olur

2. Şirket içi ve dışı bilgileri toplayın

Bilgiye dayalı kararlar vermek, rastgele seçimler yapmaktan neredeyse her zaman daha iyidir. Karar verme sürecinin bu adımı, başarınız için çok önemlidir.

İçeriden ilgili bilgileri toplamakla başlayın. Takımınızın veya şirketinizin benzer bir sorunu ele aldığı ve bir çözüm bulduğu geçmiş durumları araştırın. Proje belgelerini inceleyerek mevcut soruna neyin yol açtığına dair içgörüler edinin.

Kendi departmanınızda ve ilgili departmanlarda benzer sorunlar ve bunlarla ilgili kararlar hakkında geçmiş verileri toplayın. Önceki deneyimlerini inceleyin ve herhangi bir içgörü veya ilgili bilgiyi not alın.

ClickUp Belgeleri özelliğini kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve bilgileri daha etkili bir şekilde toplayın

Ardından, kuruluşunuzun dışına çıkarak mevcut bilgileri bulun. Pazar araştırması, rakiplerinizin benzer sorunlar yaşayıp yaşamadığını görmek için mükemmel bir yoldur. Daha fazla bilgi veya uzmanlık istiyorsanız, araştırmaları inceleyin ve bir danışmanla çalışmayı düşünün.

3. Potansiyel çözümleri belirleyin

Gerekli tüm bilgileri edindikten sonra, mevcut seçenekleri gözden geçirmeye başlayabilirsiniz. Çoğu durumda, soruna birden fazla potansiyel çözüm olacaktır. Doğru kararı vermek, şirketinizin ihtiyaçlarına ve o andaki pazar ortamına bağlı olacaktır.

Örneğin, bir pazarlama proje yöneticisi olarak çalışıyorsunuz ve bu çeyrekteki hedefiniz dönüşümleri %300 artırmak. Olası seçenekleriniz arasında ücretli reklamlara yatırım yapmak, yeni blog içeriği oluşturmak veya sosyal medya kampanyaları yürütmek olabilir.

Tek bir eylem planı yerine birkaç farklı karar verme modeli veya çözümü seçebileceğiniz senaryolar da vardır. Önyargılara dikkat edin, özellikle de geçmişte benzer bir sorunla çalışmışsanız.

Bir çözümün daha önce işe yaramış olması, benzer durumlarda her zaman en iyi seçim olacağı anlamına gelmez. ✍️

4. Her seçeneğin kanıtlarını değerlendirin

Seçeneklerinizi öğrendiğinize göre, en iyi yolun hangisi olduğunu görmek için kanıtları değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Şirketinizin veya rakiplerinizin geçmişte benzer durumlara nasıl tepki verdiğini inceleyin.

Her bir seçenek için artıları ve eksileri listeleyin. Bunlardan herhangi birinin, mevcut sorunu çözmenin yanı sıra ek faydalar sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. Bunu yapmak için stratejik planlama şablonları ve SWOT analizi ve karar matrisleri gibi yöntemleri kullanın.

5. Nihai kararı verin

Şimdi nihai kararı verme ve bir eylem planı seçme zamanı. Topladığınız bilgilere ve tüm seçenekleri gözden geçirmenize dayanarak, nasıl ilerlemek istediğinize karar verin.

Belki birkaç farklı çözümün bazı yönlerini birleştirebilirsiniz. Belki de sorunu çözmek için belirli bir yaklaşımı seçersiniz. Tüm kanıtları değerlendirin, alternatifleri gözden geçirin ve en iyi çözümü seçin.

6. Kararınıza göre harekete geçin

Seçeneklerinizi gözden geçirmek için zaman ve çaba harcadınız ve bir seçim yaptınız. Şimdi bir plan oluşturmanız ve bunu uygulamaya koymanız gerekiyor.

Etkilenen paydaşları ve hangi takım üyelerinin rol oynayacağını belirleyen bir proje planı oluşturun. Kaynak tahsisini ele alın ve yeni çözümlerinizi içerecek şekilde bütçeyi planlayın. Projelere ve görevlere öncelik verin ve eylem planınızın sonucunu etkileyebilecek bağımlılıkları vurgulayın.

Tüm takım üyeleri için net bir beklenti çerçevesi oluşturun ve eylem aşamasında karar vericileri belirleyin. Soundstripe'ın Başkan Yardımcısı Chris Small'un dediği gibi ,"Karar ve eylem arasında tek bir kanal olduğunda iletişim kolaydır. "

Eylem planınızı ClickUp'ta atanmış görevler, alt görevler ve iç içe alt görevlere bölün

Görevleri yönetilmesi kolay aşamalara bölün ve hangi karar ve eylemlerden kimin sorumlu olduğunu herkese bildirin. ✅

7. Bir inceleme yapın

Birinci adımda, sorunların çözümleri için ölçütler ve değerlendirme kriterleri belirlediniz. Karar verme sürecini gözden geçirerek doğru kararı verip vermediğinizi değerlendirin.

Karar verme sürecinin sonunda kendinize sorabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

İyi bir karar verdiniz mi?

Kararın herhangi bir olumsuz etkisi oldu mu?

Karar, paydaşları nasıl etkiledi?

Daha iyi bir çözüm var mıydı?

Sorun çözüldü mü?

Karar verme sürecinde hangi alanlarda daha iyi bir iş çıkarabilirdiniz?

Harekete geçmek önemlidir, ancak kararlarınızı gözden geçirmek için zaman ayırmak da aynı derecede önemlidir. Proje zaman çizelgenize bir karar verme gözden geçirme süreci ekleyerek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını öğrenin. Takım üyeleriyle işbirliği yaparak süreç ve sonuçlar hakkındaki görüşlerini tartışın.

Takımınız için Karar Verme Şablonları

İyi karar alma süreçlerini uygulamaya hazır mısınız? ClickUp'ın bu karar alma şablonları, iş kararlarından sorumlu bir yönetici ya da başarılı bir takımı yöneten bir proje yöneticisi olsanız da hayatınızı kolaylaştırır. 💪

1. Karar Verme Çerçevesi Belgesi

ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi Belgesi ile karar verme ve proje etkileri için bir yol haritası oluşturun

ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi Belgesi, bir sorunu çözmek ve en iyi çözümü seçmek için bir çalışma oluşturmanın kolay bir yoludur.

Sorunu tanımlama, olası çözümler ve iş üzerindeki etkiler dahil olmak üzere şablondaki adımları doldurun. Çerçeve, tüm fikirlerinizi tek bir yerde toplamanızı sağlayarak daha iyi analiz yapmanızı sağlar.

2. Karar Ağacı

ClickUp Karar Ağacı Şablonu ile yapabileceğiniz seçimleri ve bunların olası sonuçlarını haritalandırın

ClickUp'ın Karar Ağacı'nı kullanarak olası seçenekleri ve çözümleri görsel bir beyaz tahtaya haritalayın. Bu şablon, en iyi yaklaşımlar hakkında iç tartışmaları teşvik etmek isteyen takımlar için idealdir.

Renk kodlu adımlar, süreç boyunca engelleri ve zorlukları kolayca belirlemenizi sağlar. En iyisi de, şablon işbirliğine uygun olarak tasarlanmıştır, böylece departmanlar genelinde çeşitli takım üyelerinden görüş alabilirsiniz.

3. Proje Yönetimi Karar Günlüğü

ClickUp'ın Proje Yönetimi Karar Günlüğü'nü kullanarak karar verme sürecinizdeki her adımı kategorilere ayırın

Clickup'ın Proje Yönetimi Karar Günlüğü ile tüm karar alma süreçlerini yönetimi kolay bir gösterge panelinde yakalayın ve izleyin. Beş farklı durum seçeneği ve üç özel alan, her kararın sürecin hangi aşamasında olduğunu kolayca görmenizi sağlar.

Dört görünüm türü, takvime göre sıralama yaparak şu anda neler olduğunu görebilmenizi veya daha geniş bir genel bakış için karar panosunu görüntüleyebilmenizi sağlar.

4. Karar Günlüğü

ClickUp'ın kapsamlı Karar Günlüğü, departmanlar, projeler ve şirket düzeyinde karar verme sürecini izlemeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır

ClickUp'ın Karar Günlüğü ile karar kriterlerini belgelendirin, ilerlemeyi izleyin ve sonuçları değerlendirin. Kapsamlı bir araç olarak tasarlanan bu özellik, rasyonel karar alma sürecinizi baştan sona yönetmek için idealdir. Bu özelliği kullanarak departmanlar içinde, şirket düzeyinde ve belirli projelerde sorun çözme planları oluşturun.

Ayrıca okuyun: RACI Grafik Örnekleri ve Şablonları

ClickUp ile Karar Verme Sürecini Ustaca Yönet

Her gün kararlar alırsınız ve iş dünyasında bu, hedefleri gerçekleştirmek için çok önemli bir unsurdur. Proje yöneticisi veya girişimci olmanız fark etmeksizin, işinizin özel ihtiyaçlarına göre doğru yaklaşımı seçmek için zaman ayırmak çok önemlidir.

Şirketin kârını etkileyen önemli kararlar alıyor veya müşterilerinize hizmet etmek için yenilikçi yollar arıyor olsanız da, aldığınız kararları dikkatlice düşünmeniz çok önemlidir. Aceleci davranmak hatalara yol açabilir, ancak yukarıdaki yedi adımlık çerçeve ve yöntemler gibi uygun süreçler, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Kendinizi ve takımınızı başarıya hazırlayın ve karar alma süreçlerinizi güçlendirmek için ClickUp'ı kullanarak başlayın. Kararları kaydetmeyi kolaylaştıran şablonlardan, düşünce sürecinizi haritalandırmanıza yardımcı olan karar ağaçlarına kadar, kararları daha etkili bir şekilde almanın sayısız yolunu keşfedeceksiniz. 🙌