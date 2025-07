KPI'lar ve Metrikler: Nedirler ve Nasıl İzlenirler?

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Anahtar Performans Göstergesi KPI nedir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Anahtar performans göstergesi, işinizin temel iş hedeflerine ne kadar ulaştığını bilmenizi sağlayan ölçülebilir bir ölçüttür. "}},{"@type":"Question","name":"KPI'lar neden önemlidir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"KPI'lar, temel iş hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı vurgulayarak şirketinizin performansını değerlendirmenize yardımcı olur. "}},{"@type":"Question","name":"Metrikler nedir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Metrikler, işinizin performansını belirlemenize yardımcı olan ölçülebilir ölçütlerdir; ancak KPI'lardan farklı olarak iş performansının her yönü için kullanılırlar. "}},{"@type":"Question","name":"Metrikler anahtar hedefleri izlemedikleri için izlenmeye değer mi?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"İş metrikleri anahtar iş hedeflerinizi hedef almıyor olsa da, işiniz için hala çok önemlidir. "}}]}

KPI metrikleri hakkında bilgi edinmeye hazır mısınız?

Doğru yere geldiniz!

Ancak önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım:

Metrikler ve KPI'lar iş performansını ölçmenize yardımcı olur, ancak aynı şey değildir.

Şöyle düşünün:

Metrikler TV programları olsaydı, anahtar performans göstergeleri sitcomlar olurdu.

KPI metrikleri, temel olarak, şirketinizin anahtar hedefleri üzerindeki performansını izlemenize yardımcı olacak metrik türleridir.

Ama endişelenmeyin.

Sizi sadece bununla bırakmayacağız!

Bu makale, KPI'ların ve metriklerin ne olduğu ve aralarındaki farkların ne olduğu konusunda derinlemesine bir inceleme sunacaktır. Ayrıca, performansınızı ölçmek için işiniz için etkili KPI'lar nasıl ayarlayabileceğinizi de vurgulayacağız.

Ve bize bu konuda en iyi yardımcımız, herkesin favori sitcom ailesi Simpsons'lar olabilir!

Hadi başlayalım!

Anahtar Performans Göstergesi KPI Nedir?

Anahtar performans göstergesi, işinizin anahtar iş hedeflerine ne kadar ulaştığını bilmenizi sağlayan ölçülebilir bir ölçüdür. Burada anahtar kelime "anahtar"dır, çünkü bu göstergeler yalnızca temel iş hedeflerini ve hedeflerini hedefler.

Ayrıca, çoğu KPI spesifik ve ölçülebilir olma eğilimindedir, böylece şirketinizin performansını kolayca ölçebilirsiniz.

Örneğin, Bart daha iyi bir öğrenci olmak istiyorsa, iyi bir KPI, "sorunların sayısı" gibi belirsiz bir şey yerine "ceza sayısı" gibi bir şey olabilir

Neden?

"Gözaltı sayısı" "sorun sayısı"*'ndan daha spesifik ve ölçülmesi daha kolaydır

Daha somut ve daha az "Barty" örnekleri mi istiyorsunuz? Merak etmeyin, birazdan size birçok KPI örneği vereceğiz!

KPI'lar neden önemlidir?

KPI'lar, temel iş hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı vurgulayarak şirketinizin performansını değerlendirmenize yardımcı olur.

Bu performans göstergeleri, temel iş hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı vurguladığından, kuruluşunuzun ve takımınızın bu anahtar hedeflere ulaşma performansını kolayca izleyebilirsiniz.

KPI yazılımıyla KPI'ları izleyin!

Yaygın KPI örnekleri nelerdir?

OKR'ler gibi, anahtar performans göstergeleri de kuruluşların kendi hedef ve amaçlarını gerçekleştirme yolunda nasıl ilerlediklerini takip etmelerine yardımcı olur ve işten işe farklılık gösterebilir.

Unutmayın, farklı işletmeler, KPI hedeflerine ulaşmadaki ilerlemelerini izlemek için farklı performans göstergeleri kullanabilir.

Örneğin, Smithers'ın Bay Burns'ün işinin daha fazla para kazanmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu varsayalım.

Ancak Smithers'ın burada bir sorunu var:

Bunu izlemek için ne kullanıyor?

Bunun için anahtar performans göstergesi olarak ne kullanıyor?

Net kar marjı gibi göstergeler kullanmalı mı?

Yoksa toplam gelir daha iyi bir gösterge mi?

Benzer şekilde, farklı işler farklı anahtar performans göstergeleri seçecektir, daha fazla para kazanmak gibi aynı KPI hedeflerine odaklanıyor olsalar bile!

Farklı türlerdeki KPI hedefleri için bazı yaygın KPI örnekleri aşağıda verilmiştir:

Satış büyümesi: belirli bir dönemdeki satış büyümesinin yüzdesi

Satış döngüsü uzunluğu : ilk temas ile satış temsilcilerinin bir potansiyel müşteriyi kapatması arasındaki ortalama süre

Müşteri dönüşüm oranına yol açan: dönüştürülen potansiyel müşterilerin yüzdesi

E-ticaret metrikleri: e-ticaret faaliyetlerinizle ilgili metrikler

Organik web trafiği: web sitenizin çektiği trafik miktarı

Müşteri edinme maliyeti: bir müşteri edinmenin toplam maliyeti

E-posta açılma oranları: E-posta pazarlama kampanyalarınızda gönderilen toplam e-postaların açılan e-postaların yüzdesi

Sosyal medya KPI'ları: sosyal medya etkileşimlerinizle ilgili çeşitli metrikler

Ücretsiz nakit akışı: sermaye harcamalarından sonra kalan para miktarı

Borç/özkaynak oranı: şirketin toplam yükümlülüklerinin özkaynaklarına oranı

Satılan malın maliyeti: Bir işletmenin sattığı ürünlerin üretim maliyeti

Çalışan devir oranı: Toplam çalışan sayısına göre işten ayrılan çalışanların yüzdesi

Çalışan başına gelir: Her çalışanın getirdiği ortalama gelir

İşe alım maliyeti: Her bir çalışanı işe almanın toplam maliyeti

E. SEO KPI Örnekleri

Hemen çıkma oranı: Herhangi bir işlem yapmadan web sitesinden ayrılan ziyaretçilerin yüzdesi Not: Her SEO KPI raporlama aracı hemen çıkma oranını ölçer.

Etkileşim oranı: bir web sitesinin etkileşimli oturumlarının toplam oturumlara oranı

Oturum başına sayfa sayısı: Kullanıcıların bir oturumda ziyaret ettiği ortalama sayfa sayısı

Devam edebiliriz... ama siz anladınız!

İşiniz için kapsamlı bir KPI listesi istiyorsanız, önemli iş metrikleri hakkındaki makalemize göz atın!

Anahtar performans göstergeleri ve iş hedefleri nasıl farklıdır?

KPI'lar ve hedefler benzer görünebilir, ancak değildir.

Hedef, bir amaca ulaşmak için kullanılan araç iken, KPI, hedeflerinize ve amaçlarınızanasıl ulaştığınızı ölçmek için kullanılır.

Şu şekilde düşünün:

Bart'ın hedefi daha iyi bir öğrenci olmaksa, "ceza sayısını %50 azaltmak" hedefine ulaşmak için gerçekleştirmesi gereken bir amaçtır

Buradaki KPI, "tutuklama sayısı"dır, çünkü bu, hedefe ulaşmadaki ilerlemesini ölçmek için kullandığınız metriktir

Metrikler nedir?

Metrikler, işinizin performansını belirlemenize yardımcı olan ölçülebilir ölçütlerdir; ancak, iş performansının her yönü için kullanılırlar ve KPI'lardan farklı olarak sadece iş hedefleriyle ilgilenmezler.

İşinizin performansının her yönünü kapsayan metriklere sahipsiniz!

Metrikler her şeyi kapsadığından, metrikleri ve KPI'ları değerlendirirken KPI'ları iş metriklerinin hiper odaklı bir alt kümesi olarak görün.

Metriklere bazı örnekler nelerdir?

Daha önce listelediğimiz tüm KPI'lar, işinizde metrik olarak kullanılabilir!

Unutmayın, metrikler ve KPI'lar arasındaki tek gerçek fark şudur:

Bu metrik temel bir iş hedefini veya amacını hedefliyorsa, bu bir KPI'dır

Metrik, temel bir hedefi hedeflemiyorsa, sadece metrik olarak adlandırılır

Metrikler anahtar hedefleri izlemedikleri için izlenmeye değer mi?

Bu, Homer'a üç günlük bir donutun hala yenilebilir olup olmadığını sormak gibi bir şey – taze olmasa bile!

Elbette metrikler hala değerlidir!

İş metrikleri, anahtar iş hedeflerinizi hedef almıyor olsa da, işiniz için yine de çok önemlidir.

Örneğin, Krusty the Clown'un çevrimiçi işini büyütmek istediğini ve KPI'larından birinin "gelen potansiyel müşteri sayısı" olduğunu varsayalım.

Ancak zaman geçtikçe ve KPI'larını izledikçe, gelen potansiyel müşterilerinin azaldığını fark etti ve bu da ona bir sorun olduğunu gösterdi.

Ama hepsi bu kadar. KPI metrikleri ona sadece bu kadar bilgi verebilir.

Bir kişinin anahtar bir sorunla nasıl karşı karşıya olduğunu vurgulayabilir, ancak neden ortaya çıktığını gösteremez.

İşte burada diğer iş metrikleri devreye girer.

Bu düşüşün çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini unutmayın, örneğin:

Hatalı açılış sayfaları

Kırık bağlantılar

Yavaş sayfa yükleme süreleri

Ve daha fazlası!

Bunun temel nedenini bulmak için Krusty'nin muhtemelen Google Analytics'e giriş yapması ve aşağıdaki gibi iş metriklerini incelemesi gerekecektir:

Tıklama dönüşümleri

Hemen çıkma oranı

Sayfada geçirilen süre

Oturum sayısı

Böylelikle, metrikler ve KPI'lar bir araya gelerek işinizin nasıl gittiğine ve işlerin sorunsuz devam etmesi için neler yapabileceğinize dair doğru bir izlenim sunar!

verimli KPI Metriklerini Ayarlamak ve İzlemek için 3 Adım

Tamam, KPI'ların işler için Homer için donutlar kadar önemli olduğu açık.

Peki bunları nasıl oluşturabilir ve izleyebilirsiniz?

Sonuçta, bunlar ayrıntılı ve ölçülebilir ölçütler olmalı, değil mi?

Bunları yönetmek için muhtemelen bir uzmana ihtiyacınız olacak!

Hayır.

İşiniz için KPI'ları tanımlamak çok zor değil!

Yapmanız gereken tek şey şu basit adımları takip etmek:

Adım 1. Doğru türde KPI'ları belirleyin

Tüm verimli KPI'lar üç ortak bileşeni içerir.

Bunlar şunlardır:

Özel

Ölçülebilir

İlgili

Bu, SMART hedef ayarlama sürecine benziyor mu?

Çünkü öyle!

Ancak, KPI'ları ayarlamak biraz farklı bir süreçtir.

Ancak endişelenmeyin.

Bu üç bileşeni de içeren KPI'lar oluşturmak çok kolay!

Her bir bileşene ve bunların neden önemli olduğuna daha yakından bakalım:

A. KPI'larınız spesifik olmalıdır

KPI'lar, belirli hedef ve amaçları gerçekleştirmedeki performansınızın doğru göstergeleri olmalıdır. Performansınızı kolayca belirlemenize yardımcı olmaları gerektiğinden, iyi tanımlanmış olmaları gerekir.

Daha iyi bir öğrenci olmak isteyen Bart örneğimize geri dönelim. Bart'ın bir gösterge KPI'sı belirlemek için iki seçeneği vardı:

Gözaltı sayısı Sorun miktarı

Birinci seçenek çok odaklı olduğu için mükemmeldir.

Bart'a, daha iyi bir öğrenci olup olmadığını belirlemek için neleri izlemesi gerektiği konusunda net bir fikir verir.

İkinci seçeneğin sorunu, çok belirsiz olmasıdır:

Sorun nedir?

Bu kapsamda hangi faaliyetler yer alır?

Bart'ın bu soruları yanıtlamasının kolay bir yolu olmadığı için, gerçekten daha iyi bir öğrenci olup olmadığını belirlemek için bunu kullanırken zorlanacaktır!

B. KPI'larınız ölçülebilir olmalıdır

KPI'ların performansınızı izlemenize yardımcı olduğunu unutmayın.

Ve herhangi bir şeyi izlemek için, ölçülebilir bir ölçü birimi olması gerekir.

Bir düşünün.

Katıldığınız gözaltı sayısını ölçmek kolay mı? Evet.

"Başınıza gelen sorunların miktarını" kolayca ölçebilir misiniz? Pek sayılmaz.

Ayarlamış olduğunuz her KPI, işlerin nasıl gittiğini kolayca izleyebilmeniz ve işlerin doğru yolda olup olmadığını doğrulayabilmeniz için ölçülebilir olmalıdır.

C. KPI'larınızın alakalı olması gerekir

Bu, muhtemelen iyi bir KPI'nın en önemli bileşenidir.

Performansınızı izlemek için KPI'ları kullanırken, KPI metriklerinizin yapılacak işlerle alakalı olması gerekir.

Örneğin, "tutuklama sayısı" okulda daha başarılı olmak isteyen biri için ilgili bir performans göstergesidir.

Ancak, "tüketilen şeker sayısı" bir metrik değildir!

Benzer şekilde, iş KPI'larınız da izlediğiniz iş hedefleriyle alakalı olmalıdır. Pazarlama metriklerini insan kaynakları süreçlerinizi değerlendirmek için kullanmayı bekleyemezsiniz, değil mi?

Adım 2: Doğru KPI gösterge panelini kullanın

Artık doğru türde metrikleri nasıl ayarlayacağınızı biliyorsunuz.

Ancak bu işin sadece yarısı!

Artık performansınızı görmek için bunları izlemeniz gerekecek.

KPI metriklerini not almak için kalem ve kağıt kullanmak hala bir seçenek olsa da, doğru seçenek değildir.

Neden?

Çünkü verimsizdir, risklidir ve sizi gerçekte gerekenden daha fazla çalışmaya zorlayabilir!

Nükleer santralde Homer'ı işe almak gibi bir şey!

KPI'larınızı gerçekten verimli bir şekilde izlemek istiyorsanız, özel bir KPI gösterge paneline ihtiyacınız olacak.

Neyse ki, ClickUp sizin için mükemmel KPI gösterge panelleri sunuyor!

ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın 1 numaralı proje yönetimi aracıdır.

İşletmeler ve öğrenciler, ClickUp'ı KPI gösterge paneli ve hedef izleme sorumluluk merkezi olarak kullanmayı çok seviyor!

ClickUp'ın anahtar performans göstergelerini izlemenize nasıl yardımcı olabileceğini daha yakından inceleyin:

ClickUp'ın Hedefleri, KPI'larınızı ve ilerlemenizi takip etmenin en kolay yollarından biridir.

Aslında o kadar kolay ki, Barney bile yapabilir!

ClickUp'ta Hedefler, daha küçük Hedefler olarak ayrılan üst düzey kaplardır. Bu Hedefler temel olarak iş hedefleri olarak fonksiyon görür ve genel hedefinize ulaşmak için bunları tamamlarsınız.

Hedeflerinize ulaştıkça, genel Hedef ilerlemeniz gerçek zamanlı olarak güncellenecektir!

ClickUp'ın en iyi yanı, bu Hedefleri ölçmek için seçtiğiniz metrikleri özelleştirebilmenizdir, örneğin:

Sayılar: yüzde ve puan gibi sayısal rakamlar

Para birimi: kar ve müşteri kaybı oranı gibi metrikler için

Görevler: görev tamamlanma durumuna göre performansı izlemek için

Tüm bu süreç şu şekilde gerçekleşir:

Hedef Oluşturun

(örneğin, "şirket gelirini 500.000 dolar artırmak")

Bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak bir dizi amaç (Hedef) belirleyin

(örneğin, "Shiny Widgets satışlarında 250.000 $'a ulaşmak")

Hedefinize yönelik ilerlemeyi ölçmek için kullanacağınız bir dizi anahtar metrik tanımlayın

(ClickUp'ın Hedefler bölümündeki para birimi metriklerini kullanarak)

Başarıya ulaşana kadar ilerlemenizi izlemeye başlayın!

Bu ş akışını kullanmak, uzaktan bir takım yönetiyorsanız ve evden çalışan takım üyeleriyle daha verimli iletişim kurmanız gerekiyorsa özellikle yararlıdır.

B. Gösterge Panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, tüm KPI'larınızı yönetmek için mükemmel bir komut merkezidir. KPI'ların tüm türleri hakkında izlemek istediğiniz şekilde üst düzey genel bakışlar sunar!

Her Gösterge Paneli, istediğiniz stilde seçilen bir metriği izleyen çeşitli Özel Bileşenler içerebilir.

ClickUp'ta erişebileceğiniz tüm bileşenlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Çizgi Grafik

Çubuk Grafik

Pasta Grafik

Pil Grafiği

Hesaplama (toplamları, ortalamaları ve diğer sayısal verileri hesaplamak için)

Böylece, tüm anahtar metriklerinizi istediğiniz şekilde görsel olarak izleyebilirsiniz!

Satış metrikleri, finansal metrikler, donut metrikleri olması fark etmez – ClickUp ile tüm KPI türlerini takip edebilirsiniz!

Ayrıca, bu Gösterge Panellerinin erişim haklarını özelleştirebilirsiniz. Bu sayede, performans göstergeleriniz olan KPI'ları farklı takım üyeleri ve proje paydaşlarıyla paylaşabilirsiniz!

KPI'lar sadece iş süreçleriyle sınırlı değildir.

KPI raporu ile takımınızın performansını da değerlendirebilirsiniz!

Neyse ki, ClickUp, takımınızın performansını ölçmek için aşağıdakiler gibi birçok ayrıntılı rapor sunar:

Tamamlandı : KPI raporunuzda her bir takım üyesinin performansını ölçmek için tamamlanan görevlerin sayısını kullanın

Çalışılan işler : KPI olarak en çok görev üzerinde çalışanlar hakkında verileri kullanın

Zaman takibi : KPI olarak zamanı kullanarak en çok commit yapan kişiyi belirleyin

Çalışma Alanı puanları : proje etkinliklerine puanlar atayın ve bunları KPI'lar olarak kullanarak takımınızın performansını değerlendirin

Ve farklı KPI türleri için çok sayıda başka rapor!

Bunların tümü, uzaktan çalışan takım üyelerini yönetirken çok yararlıdır.

Ancak, anahtar performans göstergesi KPI'ları izlemenize yardımcı olmak ClickUp'ın yapacağı tek şey değildir!

Ayrıca aşağıdaki gibi kullanışlı özelliklerden de yararlanabilirsiniz:

Adım 3: KPI'larınızı her zaman değerlendirin ve buna göre yeniden ayarlayın

Bir dizi performans metrikleri buldunuz ve artık bunları nasıl izleyeceğinizi biliyorsunuz.

İş tamamlandı, değil mi?

Tam olarak değil.

KPI raporunuzu düzenli olarak gözden geçirip KPI'larınızı buna göre yeniden ayarlamanız önemlidir.

Neden?

Tüm performans metrikleriniz başarılı değildir.

Bazen hedefinizle ilgili gibi görünen bir KPI seçebilirsiniz, ancak bu KPI ilerlemenizi doğru bir şekilde yansıtmayabilir.

Daha önce bahsettiğimiz Krusty örneğine geri dönelim:

Krusty, çevrimiçi işini büyütmek istiyordu ve KPI olarak "gelen potansiyel müşteri sayısı"nı kullandı. Bu, belirli, ölçülebilir ve ilgili bir KPI olsa da, yine de yanıltıcı olabilir.

Örneğin, daha fazla gelen potansiyel müşteri elde ediyor olabilir, ancak dönüşüm oranı düşüyor ve müşteri edinme maliyeti artıyor olabilir.

Bu durum, daha fazla potansiyel müşteri olmasına rağmen muhtemelen gelirde düşüşe yol açacaktır!

Bu nedenle, KPI verilerinizi düzenli olarak inceleyerek ilerlemenizi doğru bir şekilde izlediğinden emin olmanız önemlidir.

Ayrıca, iş hedefleriniz ve süreçleriniz değişirse, performans metriklerinizi de değiştirmeniz gerekir.

Anahtar performans göstergesinin hedefinin, belirli hedefler ve amaçlar doğrultusunda performansınızı izlemek olduğunu unutmayın. Anahtar metrikleriniz bu hedeflerle uyumlu değilse, size yardımcı olmayacaktır!

Sonuç

Hem metrikler hem de KPI'lar, şirketinizin performansını değerlendirmenize yardımcı olmak için büyük bir rol oynar. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için işleri kolayca izlemenize yardımcı olurlar.

Ancak, doğru KPI gösterge paneli veya hedef izleme sorumluluk merkezi olmadan bu metrikleri ayarlayamaz ve izleyemezsiniz.

Neyse ki, ClickUp, her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için KPI'larınızı takip etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Kullandığınız metriklerin türünü özelleştirmek veya bunları hangi görsel grafiklerle takip edebileceğinizi belirlemek gibi her adımda ClickUp size yardımcı olacaktır!

ClickUp'a bugün kaydolun ve Lisa ile saksafonu gibi, KPI'larınızın ayrılmaz bir parçası olsun!