2025'in En İyi 11 Süreç Haritalama Aracı ve Yazılımı

Süreç haritalama, verimli ve sorunsuz iş akışları ve iş süreçleri yürütmek için çok önemli bir unsurdur.

Beyin fırtınası aşamasında veya geliştirme süreci boyunca kullanılan süreç haritalama, bir ş Akışı veya prosedürdeki bir dizi adımı görsel olarak aktararak darboğazları azaltır ve işlemleri optimize eder. Süreç haritalarını bir iletişim zincirini veya organizasyon grafiğini aktarmak için bile kullanabilirsiniz!

Bazen iş akışı diyagramı veya akış şeması olarak da adlandırılan iş süreci haritalama, haritanıza daha fazla karmaşıklık, işlevsellik ve değer katmak için çeşitli şekillerde ve farklı yazılım türleriyle yapılabilir! Bu kadar çok seçenek varken, iş için doğru yazılımı bulmak zor olabilir.

Ama biz bunun için buradayız. 🙂

Süreç haritalama yazılımında aramanız gereken her şeyi ele aldığımız bu yazıyı okuyun. Piyasadaki en iyi süreç haritalama araçlarının anahtar özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve daha fazlasını içeren ayrıntılı bir karşılaştırma tablosu ekledik.

ClickUp – Proje Yönetimi Süreç Haritalama için En İyisi

MindMeister – Şirket Süreçlerini Kavramsallaştırmak için En İyisi

Lucidchart – Görsel Süreç Haritalama için En İyisi

Pipefy – İş Akışı Süreç Haritalama için En İyisi

EdrawMa x – Profesyonel Süreç Diyagramları için En İyisi

Microsoft Visio – MS Office Suite ile Entegre Süreç Haritalama için En İyisi

GitMind – Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Süreç Haritalama için En İyisi

Canva – Yaratıcı Süreç Haritalama için En İyisi

Bitrix24 – Müşteri İlişkileri Süreç Haritalama için En İyisi

Cacoo – Takım Süreç Haritalama için En İyisi

Creately – Proje süreçlerini haritalamak için en iyisi

Süreç Haritalama Yazılımı nedir?

Süreç haritalama yazılımı, tasarım olarak son derece görsel ve işbirliğine dayalıdır ve proje yöneticilerinin süreçleri kolayca düzenlemek, zaman çizelgelerini sağlamlaştırmak ve her adımdaki ilerlemeyi denetlemek için diyagramlar ve grafikler oluşturmasına yardımcı olan özelliklere sahiptir.

Süreç haritanızı, projenizin zaman çizelgesini, dönüm noktalarını ve anahtar kaynakları açık ve eyleme geçirilebilir adımlara ayıran ayrıntılı bir akış şeması olarak düşünün.

Bir iş süreci haritasının temel unsurları, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için gereken girdi, çıktı ve stratejiyi içerir.

Bu, süreç haritalama yazılımınızın bu bileşenleri destekleyebilmesi ve bunları takımın her üyesinin, ayrıca paydaşların, müşterilerin ve tüm departmanların erişimine açabilmesi gerektiği anlamına gelir. Süreç haritalama doğası gereği görsel olduğundan, tipik görev yönetimi yazılımınız bu işi yapamaz. Bunun yerine, süreç haritalama ve görev yönetimini bir araya getirebilen bir araç arayın!

Şekilleri ClickUp Beyaz Tahtanızda görevlere dönüştürerek akış şemanızı anında uygulamaya başlayın

Dijital beyaz tahta yazılımı ve zihin haritalama yazılımı, süreç haritalama uygulamalarının en popüler formlarından bazılarıdır, ancak sizin için doğru araç, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına, projelerine ve elbette bütçesine bağlı olacaktır. 😳

Süreç Haritalarının Türleri

Süreç haritaları, iş akışlarını belgelemek, analiz etmek ve iyileştirmek için kullanılan görsel araçlardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan başlıca süreç haritaları şunlardır:

Akış şeması: En temel ve en yaygın kullanılan süreç haritası olan akış şeması, herhangi bir süreçteki her adımı sıralı bir şekilde gösterir. Süreç akış şemaları, bir süreç veya iş akışındaki girdileri, çıktıları ve karar noktalarını göstermek için dikdörtgenler ve elmaslar gibi En temel ve en yaygın kullanılan süreç haritası olan akış şeması, herhangi bir süreçteki her adımı sıralı bir şekilde gösterir. Süreç akış şemaları, bir süreç veya iş akışındaki girdileri, çıktıları ve karar noktalarını göstermek için dikdörtgenler ve elmaslar gibi standart semboller kullanır

Yüzme şeridi diyagramı : Yüzme şeridi diyagramı, görevleri her adımdan sorumlu rollere, takımlara veya departmanlara göre "şeritler" halinde düzenleyen bir süreç haritasıdır. Bu, çapraz fonksiyonlu projelerde sahiplik ve çabaların koordinasyonunu sağlar. Bilgileri şeritler halinde düzenleyen yüzme şeridi akış grafikleri, potansiyel darboğazları veya gecikmeleri görmeyi kolaylaştırır

SIPOC diyagramı : Bir SIPOC (Tedarikçiler, Girdiler, Süreçler, Çıktılar ve Müşteriler) diyagramı, bir sürecin başlangıcından sonuna kadar yüksek düzeyde bir görünüm sunar. Projenin kapsamını bilmek istediğinizde kullanışlıdır. Bu grafikler ayrıca, bir sürecin anahtar unsurları etrafında paydaşları uyumlu hale getirmeye yardımcı olur

Değer akışı haritası : Yalın üretimde yaygın olarak kullanılan değer akışı haritaları, işi sağladığı değerle bağlantılandırır. Bilgi ve malzeme akış haritaları olarak da bilinen bu haritalar, süreçlerde verimliliği artırmaya ve israfı azaltmaya odaklanır

Balık kılçığı diyagramı: Balık kılçığı diyagramı, potansiyel faktörleri kategorize ederek bir süreçteki sorunların kök nedenlerini görselleştirir. Ishikawa diyagramları olarak da bilinen bu grafikler, bir etkinin veya sorunun nedenlerini belirlemeye yardımcı olur

Verimli bir süreç haritalama yazılımı bulmak zorlu bir görev olabilir. Ve bu kadar çok şey söz konusu olduğunda, bu önemli bir seçimdir! Karar verme yorgunluğuna kapılmak yerine, araştırmanıza rehberlik etmesi için bu ayrıntılı listeyi kullanın.

Her takım veya bütçeye uygun en iyi 10 süreç haritalama aracını, bunların anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini ve puanlarını karşılaştırın.

1. ClickUp – Proje Yönetimi Süreç Haritalama için En İyisi

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ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir dinamik çalışma alanına merkezileştirmek için yüzlerce görsel özelliğe sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. AI özellikli işbirliğine dayalı Beyaz Tahta özelliği ve Zihin Haritaları, canlı algılama, otomatik güncellemeler ve herhangi bir nesneyi veya düğümü doğrudan eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürme yeteneği ile süreç haritaları oluşturmak için mükemmeldir.

Sezgisel hareketleri kullanarak parmağınızla eskizler, çizimler yapın ve vizyonunuzu oluşturun, ClickUp AI ile tek bir tıklamayla beyin fırtınalarınızı tam teşekküllü projelere dönüştürün.

Ayrıca, ClickUp, iş akışlarını ve süreç haritalarını kolay ve verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak geniş bir süreç haritası şablonları Şablon Kitaplığı sunar! Takımınızın veya sektörünüzün boyutu ne olursa olsun, ClickUp, çalışma şeklinize uyacak şekilde tasarlanmış en iyi süreç haritalama aracıdır. ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile iş akışınızı oluşturmaya başlayın!

Bu Şablonu İndirin Bu Süreç Haritası Şablonu ile görevlerin projenin her aşamasına nasıl aktığını görselleştirin ve bunları hedefler, faaliyetler ve eylem öğeleri olarak sınıflandırın

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. MindMeister – Şirket Süreçlerini Kavramsallaştırmak için En İyisi

mindMeister aracılığıyla

MindMeister, fikirleri ve kavramları görselleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir zihin haritalama yazılımıdır. Sezgisel bir arayüz, kullanıcıların bilgileri hiyerarşik bir ağaç benzeri yapıda gösteren bir tür diyagram olan zihin haritaları oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Zihin haritalarında, kullanıcılar notlar ekleyebilir ve çizgiler kullanarak bunlar arasındaki ilişkileri gösterebilir.

Örneğin, proje yöneticileri bir zihin haritası oluşturarak organizasyon şemasını çizebilir, her bir ana noktayı (bölüm başkanları) ve alt noktalarını (doğrudan raporlar) özetleyebilir. Ardından, öğeleri doğru yerlerine sürükleyip bırakarak grafiğin yapısını yeniden düzenleyin.

Ayrıca okuyun: MindMeister alternatiflerini inceleyin!

MindMeister'ın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası ve strateji planlaması için süreç harita şablonları

Süreç haritası içeriğine bağlam eklemek için gömülü medya

Karışık Harita düzenleriyle çoklu diyagram seçenekleri

Tartışmalar oluşturmak için yorumlar ve bildirimler

MindMeister sınırlamaları

Karmaşık süreçleri yönetmek için diğer araçlar ve uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Pahalı ücretli planlar için çeşitli dışa aktarma seçenekleri ayrılmıştır

MindMeister fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Kişisel : 4,50 $/ay (en az 6 aylık taahhüt)

Pro : 6,50 $/ay (en az 6 aylık taahhüt)

İş: 10,50 $/ay (en az 6 aylık taahhüt)

MindMeister puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (290+ yorum)

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

3. Lucidchart – Görsel Süreç Haritalama için En İyisi

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, kullanıcıların süreç akış şemaları, ağ şemaları, tel kafesler ve daha fazlasını içeren çok çeşitli şemaları oluşturup düzenleyebilecekleri web tabanlı bir şema oluşturma ve görsel işbirliği yazılımıdır. Şemalar, kullanıcı dostu arayüzü ve önceden oluşturulmuş şekiller, şablonlar ve semboller kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir.

Lucidchart'ta, birden fazla kişinin aynı anda bir diyagram üzerinde işbirliği yapabilmesini sağlayan gerçek zamanlı işbirliği özellikleri de mevcuttur. Bu özellik, takımların fikirlerini paylaşmasını, geri bildirim sağlamasını ve projeler üzerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Süreç akış diyagramları, tel kafesler ve maketler oluşturmak için bağlantılar ve açıklamalar gibi etkileşimli öğelerle geliştirilebilir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Lucidchart sınırlamaları

Arayüz, diğer süreç haritalama araçlarına kıyasla modası geçmiş

Süreç haritaları oluşturmak için masaüstü uygulaması gerekmez

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Bireysel : 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : 10,00 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

G2: 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

4. Pipefy – İş Akışı Süreç Haritalama için En İyisi

pipefy aracılığıyla

Pipefy, takımların iş süreçlerini optimize etmeleri için tasarlanmış web tabanlı bir süreç yönetimi yazılımıdır. Bu araç, görev ekleme, son tarih belirleme ve ilerlemeyi izleme işlevlerini sunar. Bu sayede neyin yapılması gerektiği, kimin sorumlu olduğu ve ne zaman tamamlanması gerektiği kolayca görülebilir.

Pipefy ayrıca, takımların e-posta gönderme ve diğer veritabanlarındaki bilgileri güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelerine olanak tanıyan otomasyon özellikleri de sunar. Örneğin, Pipefy'nin otomasyon özelliği ile, bir kart süreçteki bir aşamadan çıktıktan sonra veritabanı kaydını güncellemek için otomatik bir yanıt ayarlayabilirsiniz.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Bir süreci başlatmak veya ek veriler toplamak için tasarlanmış paylaşılabilir formlar

Özel şablonlar oluşturmak için sezgisel görsel düzenleyici

Otomatik durum güncellemeleri, bildirimler ve onaylar

İş akışı yönetimi yazılımı için onay akışları

Pipefy sınırlamaları

Ücretsiz plan ile sınırlı özelleştirme seçenekleri

Zaman takibi yok

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Özel fiyatlandırma

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Pipefy puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Ayrıca okuyun: Pipefy alternatiflerini inceleyin!

5. EdrawMax – Profesyonel Süreç Diyagramları için En İyisi

edrawMax aracılığıyla

EdrawMax, kullanıcıların çok çeşitli diyagramlar ve grafikler oluşturması için tasarlanmış profesyonel bir diyagram yazılımıdır. Kullanıcı dostu bir arayüze ve akış şemaları, organizasyon şemaları, kat planları ve daha fazlası gibi görsel sunumlar oluşturmak için kullanılabilecek çok çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar, semboller ve şekiller içerir.

Bu süreç haritalama yazılımı, zengin çizim şekilleri ve bağlayıcılar, metin kutuları ve biçimlendirme seçenekleri dahil olmak üzere diyagramları düzenlemek, biçimlendirmek ve özelleştirmek için çeşitli araçlar da içerir.

EdrawMax'taki senkronize bulut çalışma alanı ile herkesle gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapmak çok kolaydır. Örneğin, diğer proje işbirlikçileriyle diyagramlara geri bildirim verebilir, değişiklikler yapabilir ve hatta sıfırdan bir diyagram çizebilirsiniz.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

ayrıntılı süreç haritaları oluşturmak için 280 tür diyagram çözümü

AI destekli akış şemaları, zihin haritaları ve daha fazlasını oluşturma

İlham almak için Edrawers topluluğu

Proje ilerleme görünümleri

Windows, MacOS, Linux ve EdrawMaxOnline platformları

EdrawMax sınırlamaları

Gelişmiş proje ilerleme görünümleri yoktur

Karmaşık iş akışlarını yönetmek için uygun değildir

EdrawMax fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

EdrawMax puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

6. Microsoft Visio – MS Office Suite ile Entegre Süreç Haritalama için En İyisi

microsoft Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, Microsoft tarafından geliştirilen bir diyagram yazılımıdır. Kullanıcıların akış şemaları, organizasyon şemaları, ağ diyagramları, kat planları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli diyagramlar oluşturmasına olanak tanır. Zengin bir çizim şekilleri ve bağlayıcılar, metin kutuları ve biçimlendirme seçenekleri seti vardır.

Viso, veri bağlama gibi çeşitli gelişmiş özelliklerle de birlikte gelir. Diyagramları Excel elektronik tabloları ve veritabanları gibi veri kaynaklarına bağlayabilirsiniz. Ayrıca, şekilleri ve diyagramları düzenlemeyi kolaylaştıran otomatik bir düzene sahiptir. Birkaç tıklamayla farklı düzenleri deneyin ve süreciniz için en uygun olanı bulun!

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Masaüstü ve web uygulamalarında başlangıç diyagramları ve şablonlar mevcuttur

Verimliliği artırmak için ortak yazma

Narrator, Erişilebilirlik Denetleyicisi ve yüksek kontrast desteği gibi erişilebilirlik özellikleri

Visio'nun web sürümü, yeni sürümleri yüklemeye gerek kalmadan her zaman günceldir

Diğer Office ürünleriyle entegrasyon harika

Microsoft Visio sınırlamaları

Microsoft paketi dışındaki uygulamalar ve araçlarla sınırlı entegrasyonlar

Veri bağlama yalnızca Visio masaüstü uygulaması aracılığıyla kullanılabilir

Rakip araçlara kıyasla maliyeti daha yüksektir

Microsoft Visio fiyatlandırması

Microsoft 365'teki Visio

Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft Visio puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (3.260+ yorum)

G2: 4,2/5 (660+ yorum)

Ayrıca okuyun: En iyi Microsoft Visio alternatifleri ve rakipleri

7. GitMind – Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Süreç Haritalama için En İyisi

gitMind aracılığıyla

GitMind, süreç haritalama için web tabanlı bir yazılımdır. Kullanıcıların, merkezi bir fikir veya konudan oluşan ve bu fikir veya konudan dallara veya alt konulara yayılan diyagramlar olan zihin haritaları oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Zihin haritaları, beyin fırtınası, proje planlama, not alma ve daha fazlası sırasında bilgileri düzenlemek için kullanılır.

Zihin haritalama yazılımı ayrıca zihin haritalarını düzenlemek, biçimlendirmek ve özelleştirmek için çeşitli araçlar içerir. Ek olarak, işbirliğini destekleyerek birden fazla kullanıcının aynı anda aynı zihin haritası üzerinde çalışmasına olanak tanır.

Ücretli planlar, görüntüleri ve belgeleri yorumlamak, sohbet etmek ve tek bir metin satırı ile zihin haritaları oluşturmak için kullanılabilen AI'yı da içerir.

GitMind'ın en iyi özellikleri

Görüntülerden uzun metinleri çıkarmak için Optik Karakter Tanıma (OCR)

Zihin Haritalarına geçmek için Anahat Modu

Özelleştirilebilir renk temaları

Geçişler oluşturmak için Slayt Gösterisi fonksiyonu

GitMind sınırlamaları

Diğer süreç haritalama araçlarına kıyasla gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Büyük takımlar için sınırlı ölçeklenebilirlik

GitMind fiyatlandırması

Ücretsiz

Yıllık: Aylık 5,75 $

Aylık: Aylık 19 $

GitMind puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

8. Canva – Yaratıcı Süreç Haritalama için En İyisi

canva aracılığıyla

Canva, işletmeler ve içerik oluşturucuların profesyonel görünümlü grafikler ve diğer medya içerikleri oluşturması için tasarlanmış bir grafik tasarım yazılımıdır. Web tabanlı bir araçtır ve herhangi bir tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

Kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak arayüzü ve sosyal medya gönderileri, pazarlama materyalleri, posterler, davetiyeler ve daha fazlası gibi çeşitli içerikler için grafikler oluşturmak için kullanılabilecek geniş bir ücretsiz şablon koleksiyonu sunar.

Canva, grafikleri düzenlemek ve özelleştirmek için çeşitli tasarım araçları ve özellikleri içerir. Bunlar arasında metin, şekiller, simgeler ve illüstrasyonlar gibi zengin tasarım öğelerinin yanı sıra filtreler, efektler ve katman yönetimi gibi gelişmiş düzenleme araçları da bulunur.

Canva'nın en iyi özellikleri

Dinamik mesajlaşma için metin animasyonları

AI kullanarak görüntüler, metinler ve grafikler oluşturun

Çevrimiçi video MP4 dönüştürücü

Karanlık, bulanık ve aşırı doygun fotoğrafları düzeltmek için görüntü iyileştirici

Tasarım ve fotoğraf ızgaraları

Canva sınırlamaları

Diğer özel amaçlı süreç haritalama araçları kadar sezgisel değil

Birden fazla dosya indirmeleri otomatik olarak bir zip dosyasına sıkıştırılır

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12,95 $

Takımlar : 5 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 29,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.200+ yorum)

9. Bitrix24 – Müşteri İlişkileri Süreç Haritalama için En İyisi

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, işletmelerin verimliliği, iletişimi ve işbirliğini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir bulut tabanlı araçlar paketidir. Proje ve belge yönetimi, görev izleme, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) işlevselliği, web konferansı ve çevrimiçi toplantılar, çalışan zaman takibi, devamlılık izleme ve daha fazlasını içeren bir dizi özellik sunar.

Süreç haritalama için, Bitrix24'ün Kanban panosunu kullanarak görevleri durumlarına göre sütunlara ayırabilirsiniz. Örneğin, üzerinde çalışılan görevleri ve süreçteki konumlarını görsel olarak izlemek için "Bekleyen", "Devam Ediyor", "Tamamlandı" ve "Beklemede" gibi sütunlar oluşturabilirsiniz.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

E-postadan göreve dönüştürme

Otomatikleştirilmiş iş akışları

Özelleştirilebilir şablonlar

Gantt grafikleri ve Kanban panoları

Gelişmiş raporlama

Bitrix24 sınırlamaları

Diğer süreç haritalama araçlarına kıyasla modern ve sezgisel bir arayüzden yoksundur

Sınırlı proje görünümleri

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Temel : 5 kullanıcı için aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart : 50 kullanıcı için aylık 99 $'dan başlar

Profesyonel : 100 kullanıcı için aylık 199 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Bitrix24 puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (920+ yorum)

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

10. Cacoo – Takım Süreç Haritalama için En İyisi

cacoo aracılığıyla

Cacoo, kullanıcıların akış şemaları, tel kafesler, organizasyon şemaları ve ağ şemaları gibi çeşitli şemaları paylaşmasına olanak tanıyan web tabanlı bir şema oluşturma ve işbirliği aracıdır. Hem bireysel kullanım hem de takım işbirliği için tasarlanmıştır ve birden fazla kullanıcının aynı şema üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmasına olanak tanır.

Sürüm oluşturma aracı, bir dosyanın farklı etiketlere sahip birden çok kopyasını oluşturur ve saklar, böylece kullanıcılar dosyanın nasıl değiştiğini görebilir ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönebilir. Örneğin, bir proje yöneticisi, bir mekan düzenindeki değişiklikleri takip etmek için bir sürüm oluşturma aracı kullanabilir ve katılımcı sayısı değiştiğinde eski sürümleri geri yükleyebilir.

Cacoo'nun en iyi özellikleri

Aynı diyagramda çoklu kullanıcı düzenleme

Uygulama içi video ve sohbet

100'den fazla şablon ve şekil

Takımınızın akış şemalarına kolayca erişebilmesini sağlayan akıllı organizasyon sistemi

Düzenleme ve paylaşım için ağ diyagramları oluşturmak üzere AWS Importer

Cacoo sınırlamaları

Görev yönetimi özellikleri eksik

Tüm özelliklerini keşfetmek için zorlu öğrenme süreci

Dış ortaklar veya misafirlerle işbirliği ücretli bir özelliktir

Cacoo fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro : 1 kullanıcı için aylık 6 ABD doları

Takım : 1.000 kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 6 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cacoo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

11. Creately – Proje süreçlerini haritalamak için en iyisi

via Creately

Creately, ayrıntılı süreç akış grafikleri ve diyagramları oluşturmak isteyen takımlar için görsel bir işbirliği aracıdır.

Platform, dağıtılmış takımların fikir üretmesi, projeleri planlaması veya süreçleri netleştirmesi için merkezi bir hub sağlar. El çizimi ve işaretleme desteği ile 1000'den fazla şekil, bağlantı ve konektör kullanın. Sonsuz tuval ve gerçek zamanlı düzenleme özelliği ile birden fazla işbirlikçi herhangi bir yapı oluşturabilir ve düzenleyebilir.

Son olarak, Sunum modu ile diyagramları doğrudan tuvalden sunabilirsiniz.

Creately'nin en iyi özellikleri

AI destekli diyagram oluşturma ve beyaz tahta

Gerçek zamanlı imleçler, birden fazla kişiyle belge oluşturmayı basitleştirir

CSV ve diğer dosyalardan veri içe aktarma

Planlamadan uygulamaya kadar her şeyi izlemek için merkezi hub

8.000'den fazla özelleştirilebilir şablon ve 200.000 örnek

Zengin metin içeren profesyonel görünümlü grafikler

Creately sınırlamaları

Bu aracın yapabileceklerinin tümünü keşfetmek zor olabilir

Daha iyi bir deneyim için arama fonksiyonu geliştirilebilir

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Diyagram Yazılım Araçları

Süreç Haritalama Yazılımını Kullanmanın Avantajları

Bir süreç haritalama yazılımına karar vermek zor gelebilir, ancak avantajlarını anlamak kararı kolaylaştırabilir. İş süreci haritalama aracını kullanmanın kuruluşunuzun iş akışı yönetimine sağladığı başlıca avantajları inceleyelim.

Görsel İletişim: Bir resim bin kelimeye bedeldir. Süreç haritalama yazılımı, iş akışlarının grafiksel bir temsilini sunarak net ve ortak bir anlayış sağlar. Metinle açıklaması zor ve zaman alıcı olan karmaşık süreçleri görsel olarak sunabilirsiniz

Verimlilik: İş akışı haritalama yazılımı, iş akışınızdaki darboğazları, gereksiz adımları ve verimsizlikleri belirlemenize yardımcı olur. Bu, verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlayabilir

İşbirliği: Birçok süreç haritalama aracı, takım üyelerinin birlikte süreç haritaları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanıyan işbirliği özellikleri sunar. Bu, takım çalışmasını geliştirebilir ve daha iyi, daha kapsamlı süreç haritaları ile sonuçlanabilir

Hesap verebilirlik: Açıkça tanımlanmış görevler, aşamalar ve sorumluluklar, herkesin hesap verebilir olmasını kolaylaştırır. Sürecin her adımından kimin sorumlu olduğunu kolayca izleyebilirsiniz

Risk Yönetimi: Süreç haritalama, iş akışınızdaki potansiyel riskleri ve endişe alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Bu, daha iyi planlama ve risk azaltma konusunda yardımcı olabilir

Sürekli İyileştirme: Animasyonlu süreç haritaları, iyileştirilmesi gereken süreçlerin teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yapılan değişikliklerin etkisini ölçmeye yardımcı olarak, sürekli iyileştirme kültürünün yerleşmesini sağlar

Bir Süreç Haritalama Aracında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Süreç haritalama araçları farklı şekil ve boyutlarda olabileceğinden, aramanız gereken anahtar özellikleri bilmek önemlidir. Süreç haritası oluşturmanın tek bir yolu yoktur, ancak beyaz tahta proje yönetimine güveniyor ya da düşüncelerinizi geliştirmek için diyagramlar kullanıyor olsanız da, bilmeniz gereken birkaç vazgeçilmez nokta vardır.

Şirket kartınızı vermeden önce, seçtiğiniz süreç haritalama aracının aşağıdaki tüm kutuları işaretlediğinden emin olun:

Sezgisel bir arayüze ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir araç seçin

Aracın farklı türde süreç haritalarını destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Son derece görsel ve şekil, renk ve düzenlerin özelleştirilmesine olanak tanıyan araçları arayın

Özellikle takımınız uzaktan veya işlevler arası çalışıyorsa, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan araçları tercih edin. Yorumlar, sürüm kontrolü ve paylaşım seçenekleri gibi özellikler takım verimliliğini artırabilir

Organizasyonunuz büyüdükçe, aracın daha büyük veya daha karmaşık süreçleri yönetip yönetemeyeceğini değerlendirin

Aracın bütçenize uygun olup olmadığını ve ücretsiz bir planı veya ücretsiz deneme sürümü olup olmadığını değerlendirin

Esneklik için aracın birden fazla platformda (masaüstü, web ve mobil) kullanılabilir olduğundan emin olun

Darboğazları belirleme veya süreç performansı hakkında raporlar oluşturma gibi raporlar ve içgörüler sağlayan araçları arayın

Şifreleme ve rol tabanlı erişim gibi sağlam güvenlik önlemleri sunduğundan emin olun

Aracın dönüm noktalarını, görev bağımlılıklarını ve ilişkileri işaretlemenize ve tanımlamanıza izin verip vermediğini doğrulayın

AI ve otomasyon özelliklerine sahip yazılımlar, tekrarlayan görevlerde zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Aracın mevcut yazılım yığınınızla (ör. proje yönetimi, CRM veya veri görselleştirme araçları) entegre olduğundan emin olun

ClickUp ile Kolay Süreç Haritalama

Bu araçlardan herhangi biri, mevcut süreç haritalama sisteminizi iyileştirmenize ve bir projeyi tamamlamak için gereken adımları görsel olarak aktarmanıza yardımcı olur, ancak yalnızca bir yazılım, birkaç tıklama ile süreç haritanızı doğrudan iş akışınıza bağlayabilir. Ve bu araç ClickUp'tır. 🙂

ClickUp Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasıyla takımla işbirliği yapın - hepsi ücretsiz! ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile tonlarca esnek özelliğe, sınırsız göreve ve 100 MB depolama alanına erişin veya daha da fazla işlevselliğin kilidini açmak için sadece 7 $ karşılığında yükseltin.

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