2025'in En İyi 10 Diyagram Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Sadece bir şeyi duyarak öğrenebilen bazı istisnai kişiler olabilir. Ancak çoğumuz görsel öğrenenleriz. Bir şeyi tam olarak anlamak için onu önümüzde görmemiz gerekir.

Zihin haritaları, grafikler ve diyagramlar kullanarak fikirleri ve süreçleri görsel olarak temsil etmek için adımlar attığınızda, tüm takımınızı aynı sayfaya taşıyabilirsiniz. Bazı süreçleriniz karmaşıklaştığında, bir diyagram takımınızın gerçekten kullanacağı hızlı bir referans kaynağı olabilir (bu, yüz sayfalık bir el kitabından çok daha fazlasıdır). 📔

Doğru diyagram yazılımıyla, tüm takımınızın "Ah, şimdi anladım" demesini sağlayacak bir görsel hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kolaylıkla işbirliği yapabilir, beyin fırtınası yapabilir, düzenleme ve yeniden düzenleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Diyagram yazılımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenin ve şu anda edinebileceğiniz en iyi 10 aracı keşfedin.

Diyagram Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi diyagram araçlarının birkaç ortak özelliği vardır. Aşağıda yer alan yazılımların açıklamalarında bu özellikleri tekrar tekrar göreceksiniz. Bunun nedeni, bazı özelliklerin olmazsa olmaz, vazgeçilmez özellikler olmasıdır.

Bir diyagram oluşturma aracı aşağıdaki üç şeyi yapmıyorsa, bizim için uygun değildir:

Şablonlar : Diyagram şablonları, projenizi hızla başlatır. Öğrenme eğrisini azaltır ve seçtiğiniz diyagram yazılımını hemen kullanmaya başlamanızı sağlar. Hedeflerinize uygun bir şablon seçin, verilerinizi girmeye başlayın ve dakikalar içinde profesyonel görünümlü bir diyagram elde edin

Sürükle ve bırak öğeleri: En iyi iş akışını belirlerken veya ağ yapılandırmanızı genişletirken, diyagramınızı doğru hale getirmeden önce birkaç kez düzenlemeniz ve yeniden düzenlemeniz gerekir. Sürükle ve bırak işlevselliği, öğeleri taşıymanıza ve diyagramınızı genişleterek (uyp!) unuttuğunuz öğeleri eklemenize olanak tanır

İşbirliği özellikleri: Yeni bir ürün için beyin fırtınası yapmak, tel kafes modelleme, organizasyon şeması oluşturmak ve kullanıcı yolculuğunuzu belgelemek, takım projeleri. Yorum yapma ve çok kullanıcılı düzenleme gibi özellikler, tüm takımın beyin gücünü gerçek zamanlı olarak kullanmanızı sağlar

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Akış şemanızı oluşturmaya hazır olun! Diyagram oluşturmayı daha kolay hale getirecek özellikleri öğrendiğinize göre, temel özelliklerin ötesine geçen bu 10 aracı inceleyin.

ClickUp ile başlayın! ClickUp Beyaz Tahtalar, görevlerinize ve belgelerinize bağlanan güçlü diyagramlarla fikirleri eyleme dönüştürür

Proje yöneticileri için özel olarak tasarlanmış birçok diyagram oluşturma aracı bulunmaktadır. Bizi yanlış anlamayın: ClickUp olarak, dünyadaki tüm proje yöneticileri için buradayız. Ancak aynı zamanda geliştiriciler, pazarlamacılar, operasyon uzmanları, satış ortakları ve finans uzmanları için de buradayız.

Sonuçta, ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, diyagramlarınızı ve sohbetlerinizi tek bir güçlü platformda bir araya getirme özelliği ile her türlü iş akışına uyum sağlayan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır!

Bu nedenle diyagram oluşturma özelliklerimiz her türlü kullanım durumuna uyacak şekilde esnek bir yapıya sahiptir. 💪

İnsan kaynakları takımınız bir organizasyon şeması oluşturabilir. Geliştirme takımınız müşteri yolculuklarını haritalandırabilir, satış takımınız satış hunisini diyagram haline getirebilir, operasyon takımınız risk-fayda analizlerini görselleştirebilir ve pazarlama takımınız bir sonraki kampanyası için beyin fırtınası yapabilir.

Tüm bu takımlar, Beyaz Tahta yazılımımızı kullanarak dünyanın her yerinden gerçek zamanlı olarak diyagramlar üzerinde işbirliği yapabilir. Parmaklarınızın dokunuşuyla fikirleri şekillere, sembollere, düşünce balonlarına ve somut planlara dönüştürün — evet, bu beyaz tahta dokunmaya duyarlıdır! Ayrıca, planlarınızı ClickUp'a zahmetsizce yerleştirin veya sorunsuz paylaşım için PDF olarak dışa aktarın.

En iyi özellikler

Sınırlamalar

ClickUp çok özelleştirilebilir ve çok sayıda özelliğe sahip olduğu için, öğrenmesi ve ş Akışınızı en çok iyileştiren kullanım örneklerini bulmak zaman alabilir

ClickUp, çevrimiçi diyagram oluşturma için web tabanlı bir uygulama, Mac, Windows ve Linux için bir masaüstü uygulaması ve iPhone ve Android için bir mobil uygulama olarak mevcuttur, ancak mobil uygulama henüz web tabanlı ve masaüstü uygulamalarının tüm özelliklerini sunmamaktadır

Fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.750+ yorum)

2. Miro

via Miro

Miro, beyaz tahta proje yönetimi için popüler bir araçtır. Takımınızdaki tüm zeki beyinlerin fikirlerini paylaşmasına olanak tanır. 🧠

Program, ister hepiniz ofiste olun ister ayrı evlerinizden çalışıyor olun, projeleriniz için gerçek bir beyaz tahtada beyin fırtınası yapıyormuşsunuz gibi hissetmeniz için tasarlanmıştır.

Herkes metaforik bir kalem alıp katkıda bulunabilir. Dijital Post-It notları ve elle çizim fonksiyonu gibi özelliklerle, diyagram oluşturma süreci sanki yüz yüze çalışıyormuşsunuz gibi hissettirir.

En iyi özellikler

Siz ve takım üyeleriniz gerçek zamanlı işbirliği özelliğini kullanarak yorumlar, notlar ve öğeler ekleyebilir veya mevcut öğeleri sürükleyip bırakarak diyagramınızı gerçek zamanlı olarak yeniden düzenleyebilirsiniz

Miro öğe kitaplığı, şekiller, simgeler, bağlayıcılar ve önceden oluşturulmuş akış şemaları içerir. Karmaşık fikirlerinizi basit ve sezgisel bir şekilde biçimlendirmenizi sağlar

Sürecinizi haritaladıktan sonra, akış şemasına göre görevler ve eylem öğeleri atayabilirsiniz. Miro, Jira ve Confluence dahil olmak üzere Atlassian proje yönetimi araçlarının yanı sıra ClickUp gibi diğer popüler görev yönetimi araçlarıyla da entegre olur

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, grafikleri içe aktarmada sorun yaşadıklarını ve içe aktardıklarında grafiklerin genellikle doğru ölçeklenmediğini belirtiyor

Miro ücretsiz bir sürüm sunsa da, programın en iyi özelliklerinin çoğu bu sürümde bulunmamaktadır. Bazı kullanıcılar, yalnızca bir veya iki gelişmiş özelliği kullandıkları halde yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarından şikayet etmektedir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 8/5 (4.850+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.250+ yorum)

3. Draw. io

"Ücretsizse benim için uygundur" cümlesini hiç kullandınız mı? O zaman Draw. io tam size göre olabilir.

Bu açık kaynaklı diyagram oluşturma platformuyla, akış şemaları oluştururken işinizi daha güvenli hale getirmek için bu ücretsiz platformun masaüstü sürümünü indirebilirsiniz. 🕵️

Çevrimiçi sürümle, kullanıcı akışlarınızı veya diyagramlarınızı takımınızla paylaşabilir ve bunlar üzerinde aynı anda çalışabilirsiniz. Paylaşım seçeneği Google Drive üzerinden çalışır, bu nedenle takımınızdaki çoğu kişi için tanıdık bir arayüz olacaktır.

En iyi özellikler

Kolay diyagram oluşturma için üç diyagram tuvali, düzinelerce sürükle ve bırak öğesi ve serbest çizim araçları arasından seçim yapabilirsiniz. Öğeler, organizasyon şemaları, ağ diyagramları ve hatta kat planları dahil olmak üzere çok çeşitli diyagramlar için oluşturulmuştur

Diyagram alanınızı paylaştıktan sonra, takım üyelerinizin imleçlerini görebilir, herkesin düzenlemesine izin verebilir ve iş üzerinde işbirliği yapabilirsiniz

Bu platform verilerinizi saklamaz, kendi veri yönetişim tercihlerinizi ayarlamanıza olanak tanır ve bilgileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan bir masaüstü sürümü sunar

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, öğeleri tuval boyutuna veya yazdırmaya uygun bir boyuta ölçeklendirmenin zor olabileceğinden şikayet etmektedir

Çoğu kullanıcı, kullanıcı arayüzünün diğer diyagram oluşturma platformlarına kıyasla eski göründüğünü belirtmektedir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (385+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (700+ yorum)

Draw.io alternatiflerini inceleyin!

4. Microsoft Visio

microsoft Visio aracılığıyla

Visio, Microsoft ekosistemine zaten entegre olmuş şirketler için iyi bir diyagram oluşturma seçeneğidir.

Bu araç Microsoft 365'e dahildir, ancak Mac ve Linux kullanıcıları da web tabanlı bir uygulama olarak erişebilir. Program, takımınızla işbirliği yapmanıza veya tek başınıza çalışmanıza olanak tanır. 🦅

Visio, çeşitli klasik diyagram şablonlarından seçim yapmanıza veya istediğiniz öğeleri kullanarak kafanızdaki akış şemasını oluşturmanıza olanak tanır. Bu program, dokunmatik cihazlarda parmağınızla çizim yapmanıza bile olanak tanır. 🎨

Diyagramlarınızı tamamladıktan sonra, masaüstü uygulamasıyla kendi sabit sürücünüze depolayabilir veya web uygulamasında bulut tabanlı depolama alanına kaydedebilirsiniz.

En iyi özellikler

Visio, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli öğelere sahiptir ve bir düğmeye tıklayarak ekleyebileceğiniz şekiller önerir

Akış şemaları, organizasyon şemaları, ağ şemaları ve kat planları gibi klasik diyagramlar oluşturmak için düzinelerce şablon vardır ve hepsinde zihin haritaları seçeneği de mevcuttur

Visio, Excel, Powerpoint ve OneDrive gibi diğer Microsoft programlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Dolayısıyla, bu programları zaten kullanıyorsanız, ş Akışınızı daha sorunsuz hale getirebilir

Sınırlamalar

Microsoft, diğer uygulamalarla uyumlu çalışmasıyla tanınmadığından, Visio'nun masaüstü sürümünün Mac veya Linux'ta kullanılamaması şaşırtıcı değildir

Visio, çoğu tel kafes uygulama ile entegre değildir, bu nedenle diyagramınızla beyin fırtınası yapmaktan tercih ettiğiniz tel kafes platformunda oluşturmaya sorunsuz bir şekilde geçemezsiniz

Fiyatlandırma

Microsoft 365 ile birlikte gelir

Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.050+ yorum)

Visio alternatiflerini inceleyin!

5. Creately

via Creately

Tüm diyagram yazılımları, bilgileri görsel olarak paylaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak Creately, şirket bilgilerini paylaşmak için diyagramların kullanımına özellikle odaklanmıştır. Bu nedenle, süreç yönetimi için iyi bir programdır.

İş akışı diyagramınızı proje planınıza hızlı bir şekilde bağlayarak görevlerinizi uyumlu hale getirebilirsiniz. Birden fazla takım üyesi aynı anda düzenleme yapabilir ve beyin fırtınası yapmak, yorum eklemek veya fikir toplamak için Post-It notları ekleyebilirsiniz. 💡

Sistem tasarımı, araç içinde organizasyon şemaları, akış şemaları çizmek veya karar ağaçları oluşturmak için idealdir.

En iyi özellikler

Diyagramınızdaki görsel öğelerin herhangi birine bağlantılar, dosyalar ve diğer verileri ekleyebilirsiniz. Bu, daha fazla bağlam sağlamak veya sonraki adımlara bağlanmak için kolaylık sağlar

Bu listedeki programların çoğu, takım üyelerinin düzenlemelerini istemiyorsanız öğeleri kilitlemenizi gerektirirken, Creately ile paydaşların düzenlemesine izin vermek ve diğer takım üyelerinin yalnızca yorum yapmasına veya görüntülemesine izin vermek çok kolaydır

Creately, Microsoft 365 programları, Github ve Slack dahil olmak üzere en popüler iş yazılım programlarının çoğuyla entegre olur

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, etkileşimli fonksiyonun her zaman düzgün çalışmadığını ve öğeleri mükemmel bir düzen için hizalamanın zor olabileceğini bildirmiştir

Bazı kullanıcılar, mobil cihazlarından bu web tabanlı uygulamaya erişmeye çalıştıklarında sitenin tam olarak duyarlı olmadığını ve bazı özelliklerin eksik olduğunu şikayet ediyorlar

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Aylık 89 $ sabit ücret

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (825+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (160+ yorum)

6. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, bazı diyagram programlarının sevimli özelliklerinden (örneğin çıkartmalar ve emojiler) yoksundur, bunun yerine daha düğmeli bir yaklaşım benimser. 👔

Ancak bu yaklaşım, programı analitik zihinlere ve doğrudan konuya girmek isteyen kişilere uygun hale getirir. Şablonlarını ve öğe kitaplığını kullanarak istediğiniz her türlü diyagramı oluşturabilirsiniz, ancak Lucidchart, BT ve yazılım mühendisliği takımları için diyagramlara odaklanmıştır.

Bu program, kullanıcı yolculuklarını, iş süreçlerini ve ağ yapılandırmalarını belgelendirmede mükemmeldir. Böylece tüm süreçlerinizi düzene sokabilirsiniz.

En iyi özellikler

Lucidchart ile favori öğelerinizden oluşan bir kitaplık kaydedebilir ve en çok kullandığınız akış şemasına göre kendi şablonlarınızı oluşturabilirsiniz

Özel şablonlar oluşturmadığınızda, Lucidchart'ın hızlı bir şekilde diyagram oluşturmaya başlamanıza yardımcı olacak yerleşik şablon kitaplığı vardır

Lucidchart, çeşitli diğer uygulamalarla entegre olsa da, Google Çalışma Alanı entegrasyonları özellikle sorunsuzdur. Diyagramlarınızı Google Drive'da saklayabilir ve Google Takvim'deki toplantılara ekleyebilirsiniz

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, diyagramları karmaşıklaştıkça programın yavaşladığından şikayet eder. Bu durum, ağ diyagramları ve diğer karmaşık altyapı diyagramları üzerinde çalışmayı daha zor hale getirebilir

Diyagram oluşturmak için daha serbest ve el çizimi bir yaklaşım tercih ediyorsanız, Lucidchart'ın ücretsiz diyagram yazılımında bunu yapamazsınız. Ek bir ücret karşılığında Lucid'in beyaz tahta programı Lucidspark'ı eklemeniz gerekir, ancak ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 7,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 6/5 (2.450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.950+ yorum)

Lucidchart ile Visio'yu karşılaştırın!

7. Cacoo

cacoo aracılığıyla

Cacoo, tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından tasarımcılar ve geliştiriciler için yapılmış gibi görünen uygulamalardan biridir. 🤝

Tasarımcılar, Cacoo'nun illüstrasyon özelliklerini ve basit görsel düzenini seviyor. Geliştiriciler ise yerleşik tel kafes şablonları dahil olmak üzere güçlü tel kafes özelliklerini seviyor.

Bu programın kullanımı kolaydır ve renk kodlama, şekilleri değiştirme ve sisteme daha fazla görüntü ekleme gibi daha eğlenceli diyagram oluşturma fonksiyonlarıyla uzun süre vakit geçirebilirsiniz.

En iyi özellikler

Bu araç, tel kafesler, proje geriye dönük değerlendirmeleri, kullanıcı profilleri, ağ diyagramları, karar akış şemaları, ürün yol haritaları ve daha fazlasını haritalamak için seçenekler sunan, hızlı bir şekilde diyagram oluşturmaya başlamak için bir şablon kitaplığına sahiptir

Cacoo, Adobe Creative Cloud ile entegre olduğundan, logolar, grafikler ve illüstrasyonlar gibi mevcut yaratıcı varlıklarınızı kolayca yükleyebilirsiniz

Diyagramınıza kaç takım üyesi ekleme, düzeltme veya yeniden düzenleme yaparsa yapsın, geçmiş sürümleri referans alabilir ve geri dönebilirsiniz, böylece hataları kolayca geri alabilirsiniz

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, daha gelişmiş diyagram oluşturma aracının ücretsiz plandan erişilemediğinden şikayet ediyor

Cacoo, SVG ve PDF biçimlerinde iyi bir şekilde dışa aktarılsa da, bazı kullanıcılar PNG biçimine dışa aktarırken kalitenin düştüğünü bildirirken, diğer kullanıcılar PowerPoint dışa aktarımlarının .pptx yerine .ppt biçiminde gelmesinden hoşlanmamaktadır

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 6 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

8. EdrawMax

edrawMax aracılığıyla

Bu diyagram oluşturma aracı, Microsoft Visio'nun doğrudan rakibi olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla, Visio'yu zaten kullanıyorsanız, EdrawMax'ı öğrenmek çok kolay olacaktır. 🧑‍🏫

Bireyler, işler ve eğitimciler (öğretmenler) için diyagram çözümleri sunarlar. Ve bu listedeki çoğu program gibi, kendi düzeninizi tasarlayabilmenizi sağlayan çok sayıda hızlı başlangıç şablonu ve diyagram öğesi sunarlar.

En iyi özellikler

200'den fazla şablonla EdrawMax'ı kullanarak elektrik sistemleri, P&ID çizimleri ve kat planları gibi niş ağ diyagramı türlerinin yanı sıra klasik organizasyon şemaları ve zihin haritaları oluşturabilirsiniz

EdrawMax, diyagramlarınızı TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS veya CSV dosyaları olarak dışa aktarmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır, böylece Mac, Microsoft veya Linux kullanıcısı olsanız da en uyumlu biçimi bulabilirsiniz

Saklanan tüm dosyalarınız ve dosya aktarımlarınız, süreç diyagramlarınızla birlikte SSL şifreleme ile korunur

Sınırlamalar

Programdaki öğeleri, grafikleri ve görüntüleri diyagrama sığacak şekilde ölçeklendirmek zor olabilir. Ayrıca bazı kullanıcılar, diyagramın tamamı için metin boyutunu veya görüntü ölçeğini güncelleme seçeneğinin olmamasını sevmez; her öğeyi tek tek güncellemeniz gerekir

Birden fazla kullanıcı, müşteri hizmetlerine ulaştıklarını ancak yanıt alamadıklarını veya yanıt almak için birkaç kez takip etmek zorunda kaldıklarını bildirmiştir

Fiyatlandırma

Abonelik planı: Yıllık 99 $

Ömür boyu plan: 198 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (195+ yorum)

9. SmartDraw

smartDraw aracılığıyla

Yeni bir diyagram programına geçmek isteyen işletmeler için SmartDraw, Visio veya Lucidchart'tan mevcut diyagramlarınızı içe aktararak eski programınızdan kolayca ayrılmanızı sağlar.

Programda elbette birçok hazır şablon bulunur, bunlara zihin haritalarının birçok örneği de dahildir. Ölçek konusunda akıllı davranmak istiyorsanız, SmartDraw oranları doğru ayarlamanıza yardımcı olabilir. Diyagramınıza uyacak şekilde öğeleri otomatik olarak yeniden boyutlandırır, bu da onu mimari ve mühendislik diyagramları için harika bir seçenek haline getirir. 🏗️

En iyi özellikler

Verileri içe aktarabilir ve otomatik olarak diyagramlara ve grafiklere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, otomasyon özelliklerini kullanarak bilgiler değiştiğinde mevcut diyagramları güncelleyebilirsiniz

Bu listedeki diyagram oluşturma araçlarının çoğu, iş akışları, fikirler ve süreçler gibi nitel verilerin diyagramlarına odaklanmaktadır. Ancak SmartDraw, üç aylık satış sayıları veya web sitesi hemen çıkma oranı gibi nicel verileri göstermek için çubuk grafikler, çizgi grafikler ve pasta grafikler de sunar

Bu program, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office , OneDrive, Confluence, Jira ve Dropbox dahil olmak üzere çoğu işletmenin halihazırda kullandığı araçlarla entegre olur

Sınırlamalar

Bu listedeki seçeneklerin çoğu, en azından programın temel diyagram oluşturma özelliklerini kullanmanıza izin veren ücretsiz bir sürüm sunarken, SmartDraw bunu yapmaz. Ancak, programın özelliklerini denemek için ücretsiz bir deneme dönemi sunarlar

Birçok kullanıcı, yazılımın çöktüğünü ve ara sıra yeniden başlatılması gerektiğini bildiriyor. Bu durum, işinizin bir kısmını kaybetmenize neden olabilir

Fiyatlandırma

Tek kullanıcı: Aylık 9,95 $

Birden fazla kullanıcı: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 6/5 (235+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

SmartDraw alternatiflerini inceleyin!

10. UpDiagram

via UpDiagram

Bu, bloktaki yeni çocuk! UpDiagram 2019 yılında kuruldu ve kullanımı kolay bir proje yönetimi yazılımı olarak hizmet vermek üzere geliştirildi. Program, tek bir hedefe yönelik olarak tasarlanmış diyagram oluşturma araçlarını içerir: süreç akışları oluşturmak.

Bu araçları, proje planınızı veya şirket süreçlerinizi özetlemek için kullanabilirsiniz. Takım üyelerine süreçleri adım adım anlatan görsel bir referans oluşturabilirsiniz. 👣

En iyi özellikler

Zaman çizelgesi özelliği ile, projeniz için hangi görevlerin aynı anda ve hangilerinin sırayla gerçekleştirilmesi gerektiğini görebileceğiniz görsel bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz

Bu özellik, ilk planlama sürecinde düzenli olmanıza yardımcı olur. Görevleri bölüştürebilir, departmana, takım üyesine veya zaman çizelgesine göre düzenleyebilir ve tüm proje ş Akışını diyagram haline getirebilirsiniz

UpDiagram, yerleşik diyagram oluşturma araçlarına sahip, düşük maliyetli bir proje yönetimi programıdır

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, çalışma alanlarını kurmanın ve yazılımı kullanmaya başlamanın zor olduğundan şikayet ediyor

UpDiagram nispeten yeni bir program olduğu için çok fazla yorum bulunmamaktadır. Kaydolursanız, erken kullanıcı olacaksınız, bu da genellikle eksiklikleri tespit edip bildirmek zorunda kalacağınız anlamına gelir

Fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,5/5 (2+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (5+ yorum)

Reddit'te En İyi Diyagram Yazılımları Hakkında Ne Diyorlar?

Diyagram yazılımı ararken gerçek kullanıcıların görüşlerini almak yardımcı olabilir. Diyagram yazılımına adanmış Reddit konularını keşfetmek, değerli bakış açıları sağlayabilir ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir. İşte en iyi diyagram yazılımı hakkındaki tartışmaları derinlemesine inceleyen beş aydınlatıcı Reddit konusu:

r/dataengineering : veri boru hatlarındaki en son trendler ve zorluklar hakkında tartışmalar. Veritabanı optimizasyonundan veri yönetişimine kadar, bu alt reddit veri mühendisleri ile ilgili çok çeşitli konuları kapsar. : veri boru hatlarındaki en son trendler ve zorluklar hakkında tartışmalar. Veritabanı optimizasyonundan veri yönetişimine kadar, bu alt reddit veri mühendisleri ile ilgili çok çeşitli konuları kapsar.

r/devops : Yazılım geliştirme süreçlerinde işbirliğini, verimliliği ve otomasyonu geliştirmek için geliştirme ve operasyonların bir araya geldiği DevOps alanındaki profesyoneller için bir merkez. : Yazılım geliştirme süreçlerinde işbirliğini, verimliliği ve otomasyonu geliştirmek için geliştirme ve operasyonların bir araya geldiği DevOps alanındaki profesyoneller için bir merkez.

r/software : yazılımla ilgili her şeyi tartışır. Gerçek kullanıcıların farklı diyagram araçları hakkında ne düşündüğünü öğrenin. : yazılımla ilgili her şeyi tartışır. Gerçek kullanıcıların farklı diyagram araçları hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Diyagram Yazılımıyla Proje Planlamayı Optimize Edin

Diyagram yazılımı çoğunlukla süreçleri planlamak ve belgelemek için kullanılır, bu da pek eğlenceli gelmeyebilir. Ancak doğru aracı kullanırsanız o kadar eğleneceksiniz ki her şeyi belgelemeye başlamak isteyeceksiniz.

ClickUp'ta Zihin Haritaları, Beyaz Tahta ve diyagram şablonlarımız beyin fırtınasını keyifli hale getirir. Ücretsiz olarak başlayın.