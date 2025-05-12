10 Draw.io/Diagrams.net Alternatifleri ve Rakipleri 2025

Önünüzde bin parçalık bir yapbozun dağınık parçalarıyla bir masada oturduğunuzu hayal edin. Şimdi, size yol gösterecek kutunun üzerindeki resim olmadan bu yapbozu çözmeyi düşünün.

Draw.io gibi diyagram yazılımları, görsel proje yönetimi gibi karmaşık bir bulmacaya yönelik görsel bir paradigma veya resim kılavuzu gibi işlev görür. Peki ya başka bir tür görsel kılavuz veya tarzınıza daha uygun bir araç varsa?

Projelerinizdeki kaosu mükemmel bir şekilde düzenlenmiş bir şahesere dönüştürmenize yardımcı olacak benzersiz yöntemler sunan en iyi Draw. io alternatiflerini bir araya getirdiğimiz bu yazıya katılın.

Draw.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir proje yöneticisi olarak, Draw.io'nun bazı potansiyel zayıflıkları sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Draw.io mükemmel bir diyagram oluşturma çözümü olmakla birlikte, proje yönetimi ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmamış olabilir. Draw.io alternatifleri için aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

Kapsamlı proje yönetimi araçları: Çevrimiçi Beyaz Tahta özelliği, Çevrimiçi Beyaz Tahta özelliği, kaynak tahsisi , ilerleme izleme ve zaman çizelgesi veya Gantt grafiği oluşturma yetenekleri içeren bir diyagram aracı arayın.

Popüler araçlarla entegrasyon: Takımınızın kullanıyor olabileceği diğer proje yönetimi, iletişim ve dosya paylaşım araçlarıyla entegre olan bir platform seçin.

Güçlü gerçek zamanlı işbirliği: Yazılımın, uygulama içi mesajlaşma, dosya paylaşımı, açıklamalar, erişim kontrolü ve Yazılımın, uygulama içi mesajlaşma, dosya paylaşımı, açıklamalar, erişim kontrolü ve Beyaz Tahta'ları birlikte oluşturma gibi gelişmiş işbirliği özellikleri dahil olmak üzere sorunsuz işbirliği sağladığından emin olun.

Sürüm kontrolü: Sürüm kontrolü sunan bir diyagram aracı tercih edin, böylece değişiklikleri izleyebilir ve gerektiğinde önceki sürümlerine geri dönebilirsiniz.

*özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirlik: Projenizin gereksinimlerine ve takımınızın boyutuna göre özelleştirilebilen ve ölçeklenebilen bir çözüm bulun.

Raporlama ve analiz: Proje ilerlemesini izlemenize, darboğazları belirlemenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak yerleşik raporlama ve analiz özellikleri sunan bir diyagram oluşturma çözümü arayın.

Güvenlik ve veri gizliliği: Proje verilerinizi korumak için yazılımın endüstri standardı güvenlik ve veri gizliliği uygulamalarına uygun olduğundan emin olun.

En İyi 10 Draw.io Alternatifi

Proje yönetimi teknoloji yığınınıza eklemek için en iyi Draw io alternatiflerinin bir listesini hazırladık.

ClickUp Beyaz Tahtaları deneyin ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak çalışanlarınızla işbirliği yapın ve karşılıklı büyüme sağlayın

ClickUp, akış şemaları veya Gantt grafikleri oluşturmak için yerleşik diyagram özellikleri sunan hepsi bir arada bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Esnek ve özelleştirilebilir arayüzü ile proje yöneticileri, Beyaz Tahta aracı sayesinde verimli bir şekilde diyagramlar veya basit akış şemaları oluşturabilir ve karmaşık görselleri görselleştirebilir.

Proje yönetimi iş akışınızı iyileştirmek için oluşturabileceğiniz diyagram örneklerinin tek sınırı hayal gücünüzdür. ClickUp, görsel fikir üretimi için harika bir araç ve bu listedeki en iyi alternatiflerden biri olmakla kalmaz, aynı zamanda takımlara işbirliği için merkezi bir alan sağlar. Bu sayede takımlar karar alma süreçlerini basitleştirebilir ve aynı sayfada kalabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Beyaz Tahtalar : Fikirleri yakalamak, ş Akışlarını diyagramlarla göstermek, akış şemaları oluşturmak ve canlı düzenleme ile takım olarak işbirliği yapmak için sonsuz bir tuval kullanın.

Zihin Haritaları : Bu akış şeması oluşturucu ile beyin fırtınası oturumlarını ve projeleri mantıklı görsel ana hatlara dönüştürün. Düğümleri görevlere dönüştürün ve görevleri doğrudan Zihin Haritalarına bağlayarak sorunsuz bir deneyim yaşayın. : Bu akış şeması oluşturucu ile beyin fırtınası oturumlarını ve projeleri mantıklı görsel ana hatlara dönüştürün. Düğümleri görevlere dönüştürün ve görevleri doğrudan Zihin Haritalarına bağlayarak sorunsuz bir deneyim yaşayın.

Gantt grafiği görünümü: Esnek bir zaman çizelgesi ile planlama, bağımlılık yönetimi ve görevlerin önceliklendirilmesini basitleştirin. Ayarlanabilir zaman çizelgeleri, son teslim tarihlerine uymanıza, darboğazları önlemenize ve bağımlılıklar oluşturmanıza yardımcı olur. İlerleme yüzdeleri, kritik yol görselleştirme ve renk kodlu seçenekler, proje durumunun genel bir görünümünü sunar.

Ücretsiz şablon kütüphanesi : Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları, Gantt grafikleri, : Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları, Gantt grafikleri, Belgeler ve daha fazlasında yüzlerce beyin fırtınası şablonuyla çalışın.

ClickUp sınırlamaları

Draw.io'nun bazı alternatiflerine göre öğrenme eğrisi daha diktir

Bazı kullanıcılar tüm bildirimleri tercih etmez

Ücretsiz sürüm Zihin Haritası aracını içermez

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.670+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.640+ yorum)

2. Lucidchart

Lucidchart'ın işbirliğine dayalı imleç özelliği, dosyadaki herkesi gerçek zamanlı olarak vurgular

Lucidchart, çok yönlü bir çevrimiçi diyagram aracı ve görselleştirme platformu olarak hizmet verir. Takımların kavramlarını kolayca canlandırarak paylaşmalarını sağladığı için Draw.io'ya alternatifler listesinde yer almaktadır.

Sanatsal yetenek veya kodlama uzmanlığı gerektirmeden karmaşık akış şemaları, organizasyon şemaları, Venn diyagramları veya yol haritası planlayıcıları hızla oluşturun. Bu basitlik, takımların karmaşık bilgileri kolayca anlaşılabilir bir biçimde aktarmasına yardımcı olduğu için bu diyagram yazılımının en önemli özelliklerinden biridir. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyelerinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanıyarak, daha net ve amaç odaklı, iyi organize edilmiş bir iş akışı sağlar.

Lucidchart, Jira, Confluence ve Google Apps gibi yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kullanımını daha da basitleştirir. Lucidchart gibi bir araçtan yararlanarak, takımlar diyagram ve karmaşık projelerin oluşturulmasını hızlandırabilir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Diyagram şablonları : "Fikir Fırtınası"ndan "Satış Verimliliğini Artırma"ya kadar uzanan kategoriler, düzenlerle daha az uğraşıp daha fazla diyagram oluşturmanıza yardımcı olur.

Veri içe aktarma : Gliffy, Draw. io, Microsoft Visio ve diğer yazılım seçeneklerinden içe aktarma yapabilir ve diyagramları Excel, PDF, JPG veya diğer dosya türlerine kolayca dışa aktarabilirsiniz

Sürükle ve bırak fonksiyonları: Akış şeması oluşturucuda öğeleri kolayca taşıyın ve oklar ve çizgiler gibi çok sayıda sembol arasından seçim yapın

Lucidchart sınırlamaları

Birçok kullanıcı bu aracın harika olduğunu söylerken, bazıları ise biraz sınırlayıcı buluyor

Bazı kullanıcılar, daha fazla düzenlenebilir sekme, daha geniş düzen seçenekleri ve daha kapsamlı entegrasyonlar istediklerini belirtiyor

Arayüz çeşitli düzeylerde biraz hantal olabilir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel plan : 7,95 $/kullanıcı

Takım planı : 9 $/kullanıcı

Enterprise planı: Fiyatlandırma için Lucidchart ile iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.890+ yorum)

Draw.io ile Lucidchart'ı karşılaştırın!

3. Miro

Miro'nun Çevik Dönüşüm Yol Haritası Şablonu

Miro, akış şemaları oluşturmak ve diyagramlar üzerinde işbirliği yapmak isteyen proje yöneticileri için mükemmel bir çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformu sunar. Bu görsel olarak çekici çizim aracı, beyin fırtınası, tasarım odaklı düşünme ve çevik planlamayı kolaylaştırarak yaratıcı ve birleşik bir takım ortamı oluşturur.

Miro, karmaşık sistemleri parçalara ayırıp takımınızda yenilikçi problem çözme becerilerini geliştirebildiği için Draw. io'nun en iyi alternatiflerinden biridir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı katkı : Kod blokları, şablonlar ve diyagramlar, ekip arkadaşlarınızın projelere kolayca katkıda bulunmasını sağlar

Kolay mod değiştirme: Sunum modu ile çalışma modu arasında geçiş yapın, toplantıları etkileşimli ve canlı tutun — yaratıcı fikirlerin uçuşmasını sağlamak için mükemmel

Miro sınırlamaları

Windows ve Mac'i destekler, ancak Linux'u desteklemez

Gerçekten verimli zaman takibi özellikleri yok

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 8 $/kullanıcı

İş : 16 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (4.590+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

4. Mural

Mural'ın beyaz tahta özelliğine genel bakış

Mural, görsel işbirliği için tasarlanmış bir dijital çalışma alanıdır ve proje yöneticilerinin diyagramlar oluşturmasına ve fikirleri etkili bir şekilde organize etmesine olanak tanır. Önceden oluşturulmuş şablon koleksiyonu ve sezgisel arayüzü ile Mural, yaratıcı düşünmeyi ve verimli takım çalışmasını teşvik eder. Mural, yenilikçiliği tetiklemek, takımınızın vizyonunu uyumlu hale getirmek ve proje yürütmeyi kolaylaştırmak için harika bir araçtır.

Mural'ın en iyi özellikleri

Beyaz Tahtalar : Takımların öğrenme tarzlarına uygun herhangi bir şekilde fikirlerini karalamalarına, çizmelerine, resimlemelerine veya haritalamalarına olanak tanır

Sohbet özellikleri : Takımınızla projeleriniz hakkında metin ve video sohbeti yapın

Zamanlayıcılar : Beyin fırtınası oturumlarını izleyin ve devam ettirin

Oylama araçları: Bir sonraki adımlar konusunda daha hızlı fikir birliği sağlayın

Mural sınırlamaları

Bazıları, bunun uygulamadan çok planlama için daha uygun olduğunu düşünüyor

Dosyaları, çalışma alanlarını ve takımları yönetmek kafa karıştırıcı olabilir

Sınırlı mobil seçenekler

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 9,99 $/kullanıcı

İş: 17,99 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Mural ile iletişime geçin

Mural puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 yıldız (1.320+ yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (110+ yorum)

5. Visio

Microsoft Visio ürün örneği

Bir Microsoft ürünü olan Visio, profesyonel ve görsel olarak çekici diyagramları kolaylıkla oluşturmanızı sağlar. Visio, akış şemaları, organizasyon şemaları, ağ diyagramları ve daha fazlasını çizmeyi kolaylaştırır. Microsoft Office Suite ile sorunsuz entegrasyonu, işbirliğini kolaylaştırarak sorunsuz iletişim ve verimlilik sağlar. Visio, projenizin görsel çekiciliğini ve netliğini artırabilen bir araç olarak Draw.io'nun en iyi alternatiflerinden biri olmaya devam ediyor.

Visio'nun en iyi özellikleri

Profesyonel düzeyde akış şeması özellikleri: Sürükle ve bırak işlevleriyle araçta görsel diyagramlar oluşturmak kolaydır

Yerleşik şablonlar : Akış grafikleri oluştururken değerli yardım sunar

Entegrasyonlar : Diğer Microsoft uygulamalarıyla iyi çalışır ve çok kullanıcılı işbirliği özellikleri proje yürütmeyi daha sorunsuz hale getirir

Kullanıcı dostu arayüz: Diyagram oluşturma deneyimi sınırlı olan kullanıcılar için kolay gezinme deneyimi sunar

Visio sınırlamaları

Bazıları sınırlı özelleştirme olduğunu bildiriyor

Mac için ücretsiz diyagram yazılımı veya Gantt Grafikleri istiyorsanız, bir alternatif aramanız gerekecektir

Visio fiyatlandırması

Plan 1: 5 $/kullanıcı

Plan 2: 15 $/kullanıcı

Visio puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (640+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.010+ yorum)

6. SmartDraw

SmartDraw PERT grafik örneği

SmartDraw, basit akış şemalarından etkinlikler için sosyal tablolar, zihin haritaları veya organizasyon şemalarına kadar her şeyin oluşturulmasını hızlandıran sağlam bir diyagram yazılımıdır.

Akıllı biçimlendirme, kapsamlı şablonlar ve güçlü otomasyon özellikleri, SmartDraw'u verimlilik ve hassasiyet arayan proje yöneticileri için ideal bir seçim haline getirir. SmartDraw'u kullanarak fikirlerinizi iletin, işbirliğini geliştirin ve projelerinizin başarısını artırın.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Güçlü müşteri hizmetleri : İnşaat sektörü ve ev tasarımına odaklanan mükemmel müşteri hizmetleri

Birden fazla şablon seçeneği : Çeşitli diyagram ve tasarımlarla başlayın

Dosya kaydetme: Kullanıcılar dosyaları yerel olarak kaydedebilir veya Dropbox, Google Drive, Box ve OneDrive ile entegrasyonları kullanabilir

SmartDraw sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kararlılık sorunları bildiriyor

Yazılım çok fazla bellek kullanır ve beklenmedik bir şekilde çökebilir

Araç ipuçları net değil

( SmartDraw alternatifleri ) Araç için gerçek bir ücretsiz seçenek yok

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel: 9,95 $/kullanıcı

Takım: 9,95 $/kullanıcı

Site: 2.995 $/yıl

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

7. Jamboard

Google Jamboard ürün örneği

Jamboard, Google tarafından geliştirilen etkileşimli, bulut tabanlı bir beyaz tahtadır ve proje yöneticilerine diyagramlar oluşturmak ve üzerinde işbirliği yapmak için dinamik bir platform sunar. Kullanımı kolay arayüzü ile Jamboard, etkili beyin fırtınası, problem çözme ve karar verme süreçlerini destekler.

Jamboard'u proje yönetimi araç setinize entegre ederek yaratıcılığı teşvik edin ve akış şeması yazılımıyla uyumlu bir takım ortamı oluşturun.

Jamboard'un en iyi özellikleri

Beyin fırtınası : Temiz bir arayüzde hızlı beyin fırtınası yapması gereken küçük takımlar için harika bir araçtır

Temel özelliklerle dolu : Kalem, silgi, yapışkan notlar, şekiller ve semboller, metin kutusu veya fotoğraf yükleme özelliklerini kullanın

Ücretsiz seçenek: Bireysel düzeyde ücretsiz olarak kullanılabilen güçlü ücretsiz : Bireysel düzeyde ücretsiz olarak kullanılabilen güçlü ücretsiz Mac akış şeması yazılımı

Jamboard sınırlamaları

Yalnızca çevrimiçi deneyim, kullanabileceğiniz yeri ve zamanı sınırlar

Bazı temel yönetici araçları eksiktir

Pano boyutu ve pano başına slayt sayısı sınırlıdır

Jamboard fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz araç

Takım fiyatlandırması için Google ile iletişime geçin

Jamboard puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (90+ yorum)

Miro ile Jamboard'u karşılaştırın!

8. Sketch

Sketch aracılığıyla

Sketch, basitliği, performansı ve vektör tabanlı işlevselliği sayesinde tasarımcılar için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Vektör düzenlemeyi kullanır, bu da tasarımların çözünürlükten bağımsız olduğu ve kalite kaybı olmadan ölçeklenebileceği anlamına gelir. Bu, farklı ekran boyutlarında görüntülenmesi gereken simgeler ve diğer grafik öğeleri tasarlamak için özellikle değerlidir. Tasarımcılar, Sketch'i güzel, yüksek kaliteli maketler oluşturmak için kullanır.

Sketch'in en iyi özellikleri

Mobil özellikler : Mobil uygulama tasarımına odaklanan Draw.io'ya güçlü bir alternatif

Sorunsuz tasarım deneyimi : Geliştiriciler tarafından sürekli güncellemeler ve Autolayout, Magic Mirror, Git ve Sketch gibi araçlarla çok sayıda entegrasyon

Kullanıcı dostu vektör grafikleri: Çok sayıda grafik arasından seçim yapın ve öğrenme ve sorun giderme kaynakları sunan aktif bir kullanıcı topluluğu ile çalışın.

Sketch sınırlamaları

Bulut depolama yok

Mac'e özel

Aynı anda birden fazla kullanıcıyı desteklemiyor

Akış şemaları oluşturmak için gerçek bir ücretsiz sürüm yok

Sketch fiyatlandırması

Standart: 9 $/kullanıcı

İş: 20 $/kullanıcı

Sketch puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (760+ yorum)

9. Creately

Creately ürün diyagramı örneği

Creately, gerçek zamanlı işbirliği sunan sezgisel bir görsel iletişim aracıdır ve takımlarını ortak bir vizyon etrafında birleştirmek isteyen proje yöneticileri için mükemmeldir. Creately, geniş şablon ve şekil kütüphanesi ile profesyonel diyagramları zahmetsizce oluşturmanıza olanak tanır. Takım çalışmasını güçlendirmek, kavramları netleştirmek ve proje başarısını artırmak için Creately'yi tercih edin.

Creately'nin en iyi özellikleri

Görsel araçlar : Creately, süreçleri görselleştirme, takımın güçlü ve zayıf yönlerini belirleme ve proje adımlarını özetleme konusunda mükemmel araçlar sunar

Ücretsiz seçenek : Diyagram ve akış şeması yazılımı ücretsiz bir sürüm sunmaktadır

İşbirliği özellikleri: Farklı zaman dilimlerinde bile sorunsuz ekip çalışması sağlar

Creately sınırlamaları

Bazen biraz hata ve yavaşlık olabilir

Bazı kullanıcılar uygulamada gezinirken zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Creately fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 5 $/kullanıcı

İş: 89 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için Creately ile iletişime geçin

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

10. Cacoo

NuLab aracılığıyla

Cacoo, proje yöneticilerinin görsel sunumlar oluşturmasına, paylaşmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan web tabanlı bir diyagram yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Proje iletişimini iyileştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve proje hedeflerinize ulaşmak için Cacoo'yu deneyin.

Cacoo'nun en iyi özellikleri

Eşzamanlı düzenleme : İşbirliğine dayalı düzenleme ve ortak çalışma özellikleri

Simge kitaplığı: Çok yönlü diyagram oluşturma için geniş bir simge kitaplığı sunar

Cacoo sınırlamaları

Nesnelerin bağlanması, görüntülerin gruplandırılması ve şekillerin aranmasıyla ilgili bazı sorunlar bildirildi

Makine öğrenimi mimarileri veya LATEX entegrasyonları yoktur

Gerçekten ücretsiz sürüm yok

Cacoo fiyatlandırması

Artı: 6 $/kullanıcı

Takım: 6 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cacoo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

ClickUp: Proje Yönetimi Bulmacanızın Son Parçası

İşte bu kadar! Tıpkı bir yapboz gibi, her diyagram oluşturma aracı birbirine uyum sağlayarak projenizin gidişatını net ve tutarlı bir şekilde gösterir. Draw.io'ya en iyi alternatifi bulmak artık çok kolay.

Beyin fırtınasından üretime kadar her adımda rehberlik ederler ve hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlarlar. Ancak bu araçların nasıl çalıştığını anlamakla yetinmeyin, ilk elden deneyimleyin. ClickUp ile proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Yenilikçi araçlarını kullanın ve ClickUp'a ücretsiz olarak başlayın.