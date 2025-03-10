Proje Yönetiminde Kritik Yol Yöntemini (CPM) Ayrıntılı Olarak İnceleme (+Şablonlar)

Karmaşık projelerin dünyasında, zamanında teslimat bir zorunluluktur.

Gerçekçi ve titiz bir planlama yaklaşımı, başarıyı garantilemek için çok önemlidir. Süper insan yetenekleriniz olmayabilir, ancak kritik yol yöntemi var.

Bu güçlü teknik, görev bağımlılıklarını ve kritik dizileri hassas bir şekilde analiz ederek projeleri verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir! 💥

Bu makale, kritik yol yöntemini, avantajlarını, kullanım örneklerini ve ana unsurlarını açıklamaktadır. Ayrıca adım adım kılavuzlar sağlar ve ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarının, bu yöntemi yeni başlayanlar için bile nasıl daha kolay hale getirdiğini gösterir.

Kritik yol nedir?

Kritik yol, projenin genel zaman çizelgesini belirleyen bir dizi veya sırayla yapılması gereken görevlerdir. Bu tür görevlere kritik faaliyetler veya kritik görevler diyoruz ve bunlar bir projenin başarılı ve zamanında yürütülmesi için gereklidir. ⏲️

ClickUp'ta özelleştirilebilir sürükle ve bırak Gantt grafik görünümünde kritik yol zaman çizelgesini, programı ve etkinlikleri kolayca görün

Kritik yol yöntemi nedir?

Kritik yol yöntemi (CPM), bir projedeki en uzun bağımlı görev dizisini belirlemek için kullanılan bir proje yönetimi tekniğidir.

Proje yöneticilerinin hangi görevlerin kritik olduğunu (yani, gecikmeleri halinde tüm projeyi geciktirecek görevler) ve hangilerinin esnek olduğunu (yani, genel zaman çizelgesini etkilemeden geciktirilebilecek görevler) anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, mümkün olan en kısa proje süresini belirlemelerine de yardımcı olur.

Kritik yol analizi (CPA) olarak da bilinen kritik yol yöntemi, proje yöneticilerinin tüm proje boyunca doğru zamanlamalar oluşturmasına yardımcı olur. Özel bir formül (veya kritik yol algoritması) kullanarak sürelerini hesaplayarak kritik bağımlı görevleri belirlerler.

Ayrıca, proje zaman çizelgesini görselleştirmek ve daha iyi anlamak için genellikle Gantt grafikleri veya diğer diyagramları kullanırlar. Proje yöneticileri, daha iyi kararlar almak için tüm projeye ve bağımlı görevlere kuşbakışı bir görünüm elde etmek için bunu kullanır.

Biliyor muydunuz: Kritik yol yöntemi, verimsiz planlamadan kaynaklanan maliyetleri azaltmak isteyen Remington Rand'dan James E. Kelley ve DuPont'tan Morgan R. Walker tarafından 1950'lerde geliştirilmiştir. İkili, kritik yol yöntemiyle birlikte sıklıkla kullanılan benzer bir yöntem olan Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği'ni (PERT) de icat etmiştir.

Kritik yol yöntemi ve PERT

CPM ve PERT, planlama ve zamanlama için kullanılan proje yönetimi metodolojileridir. Deterministik bir model olan CPM'den farklı olarak, PERT olasılıklıdır, yani her görev için bir dizi olası süreyi dikkate alarak daha esnek bir zaman çizelgesi tahmini sağlar.

Aralarındaki farkları daha ayrıntılı olarak incelemek için aşağıdaki tabloya bakın:

Kritik yol yöntemi PERT • Görev süresi bilindiğinde kullanılır • Faaliyet odaklıdır • Tekrarlayan görevler için daha uygundur • Zaman-maliyet dengesi üzerinde odaklanır • Görevlerin bağımlılıklarına göre en erken ve en geç başlangıç ve bitiş zamanlarını hesaplar • Görev süresi bilinmediğinde kullanılır • Etkinlik odaklıdır • Tekrarlanmayan görevler için daha uygundur • Yalnızca zamana odaklanır • Üç tür tahmine (iyimser, kötümser ve en olası) dayalı olarak süreyi hesaplar

Kritik yol yöntemi ve Gantt

Gantt grafikleri, proje planlama ve yönetimi için gerekli olmakla birlikte, kritik yol yönteminden farklıdır. İşte bunların farklılıklarına hızlı bir genel bakış.

Özellik Kritik Yol Yöntemi (CPM) Gantt Grafiği Amaç En kısa proje süresini belirlemek için en uzun bağımlı görev dizisini tanımlar Görevlerin ve sürelerinin görsel bir zaman çizelgesini sunar Odak Görev bağımlılıkları ve kritik ve kritik olmayan görevler Planlama ve ilerleme izleme Görselleştirme Görev bağımlılıklarını haritalamak için ağ diyagramları (düğümler ve oklar) kullanır Zaman içindeki görevleri temsil etmek için yatay çubuk grafikler kullanır Görev Bağımlılıkları Bağımlılıkları ve esnek/slack zamanlarını açıkça vurgular Görevlerin çakışmasını gösterir, ancak bağımlılıkları göstermez En uygun Gecikme analizinin çok önemli olduğu, birbirine bağlı görevlerin bulunduğu karmaşık projeler Yüksek düzeyde zamanlama görünümü gerektiren basit ve orta karmaşıklıkta projeler

bağımlılıkları analiz etmeniz ve en kritik görevleri belirlemeniz gerektiğinde CPM* kullanın.

Paydaşlar için kolay okunur bir zaman çizelgesine ihtiyacınız olduğunda ve görevlerin ilerlemesini görsel olarak izlemek istediğinizde Gantt grafiklerini kullanın.

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi Zorlukları ve Çözümleri

Proje Yönetiminde Kritik Yol Yöntemini Kullanmanın Avantajları

Proje yöneticileri, kritik yol yöntemini kullanmanın aşağıdakiler dahil birçok avantajını göreceklerdir:

Doğru tahmin: Kritik yol yöntemi sayesinde tahminlerde bulunabilir, gerçekçi beklentiler belirleyebilir ve projenin geri kalanını başarıyla planlayabilirsiniz Etkili planlama: İyi yapılandırılmış, gerçekçi ve uyarlanabilir bir kritik yol proje programı oluşturun ve projenin tamamlanmasına yönelik büyük aksaklıkları önleyin Görev önceliklendirme: Kritik yol yöntemi, : Kritik yol yöntemi, öncelik listenizin en üstünde olması gereken kritik görevleri ve bunları tamamlamak için en mantıklı sırayı belirlemenize yardımcı olur Kaynak optimizasyonu: Neyin, ne zaman ve hangi sırayla yapılması gerektiğini öğrendikten sonra, işleri etkili bir şekilde atayabilir ve : Neyin, ne zaman ve hangi sırayla yapılması gerektiğini öğrendikten sonra, işleri etkili bir şekilde atayabilir ve diğer kaynakları tahsis edebilirsiniz İletişimde iyileştirme: Tanımlanmış, görselleştirilmiş bir programla, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak daha kolaydır ve bu da daha sorunsuz bir ş Akışı sağlar Risk azaltma: Proje için kritik görevleri belirlemek, proje yöneticilerinin riskleri belirlemelerine, tahmin etmelerine ve planlamalarına yardımcı olur

Kritik Yol Yöntemi Ne Zaman Kullanılır?

Kritik yol analizi proje yaşam döngüsünün başında yapılmalıdır. Genellikle planlama aşamasında, zamanlamadan önce gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, proje yöneticileri bunu daha erken gerçekleştirir ve proje teklifine dahil eder.

İnşaat, mühendislik ve etkinlik planlama gibi karmaşık projelerle uğraşan sektörler, kritik yol yönteminden en fazla yararlanan sektörlerdir.

Kritik yol yöntemi, birçok hareketli parçanın yer aldığı projelerin yanı sıra, zaman veya kaynak kısıtlamaları olan projeler için de yararlı olabilir. 🚨

Ayrıca okuyun: En İyi Proje Yönetimi Grafikleri

Kritik Yol Yönteminin Anahtar Bileşenleri

CPM'yi adım adım keşfetmeye başlamadan önce, ana kavramlarını ve anlamlarını öğrenelim. Bir sonraki bölümü kritik yol yöntemi sözlüğü olarak düşünün! 📖

Proje faaliyetleri

CPM'de faaliyetler kritik veya kritik olmayan olabilir. Kritik faaliyetler (veya kritik görevler), önemli olarak belirlediğiniz ve kritik yola dahil ettiğiniz faaliyetlerdir. Kritik olmayan proje faaliyetleri, diğer tüm görevlerdir. Zaman açısından daha az hassas veya önemli olan bu faaliyetler, planlamada size daha fazla esneklik sağlar.

İşte basitleştirilmiş bir örnek: Projeniz bir ev inşa etmekse, temeli atmak ve çatıyı kurmak kritik faaliyetler olarak kabul edilirken, iç dekorasyon kritik olmayan faaliyetler kategorisine girer. 🏠

Görev bağımlılıkları

Faaliyetler arasında ilişkiler, yani bağımlılıklar vardır. Bu, belirli bir sırayla gerçekleşmeleri gerektiği anlamına gelir. Örneğin, bazı bağımlı görevlerin diğerleri başlamadan önce tamamlanması veya aynı anda başlaması gerekir.

Ev inşa etme örneğimize devam edelim: Döşemeyi bitirip duvar boyası tamamen kuruyana kadar odayı döşemeye başlayamazsınız. 🛋️

Ağ kritik yol diyagramı

Ağ kritik yol diyagramı, projenizin zaman çizelgesini ve görev bağımlılıklarını görselleştirmek için kullanılan bir akış şemasıdır. Genellikle dikdörtgenler veya dairelerle temsil edilen düğümlerden ve bağlantı elemanlarından, yani oklarından oluşur.

Faaliyetlerin yapısını bu şekilde görselleştirmek, kritik faaliyetleri anlamayı ve belirlemeyi kolaylaştırır. Kritik yol diyagramı bazen kritik olmayan görev dizilerinden ayırt etmek için alanları farklı renklerle vurgular.

Proje zaman çizelgenizi ve kritik yollarınızı görselleştirmek için Gantt grafikleri ve PERT grafikleri de kullanabilirsiniz, ancak bununla ilgili daha fazla bilgiyi nasıl yapılır bölümünde bulabilirsiniz! 👀

Formüller ve metrikler

Kritik yol yöntemi, görevlerin süresini ve kritik yolu belirlemek için bir dizi hesaplamadan oluşur. Birincil ölçütler şunlardır:

En erken başlangıç zamanı (ES): Bağımlılıkları dikkate alarak bir faaliyete başlayabileceğiniz en erken tarih En erken bitiş zamanı (EF): ES ve süreyi dikkate alarak bir faaliyeti tamamlayabileceğiniz en erken tarih En son başlangıç zamanı (LS): Önemli bir proje gecikmesine neden olmadan bir faaliyete başlayabileceğiniz son tarih En son bitiş zamanı (LF): LF ve süreye göre bir görevi tamamlayabileceğiniz en geç tarih Görev süresi (t): Bir etkinliği tamamlamak için gereken toplam süre

Kritik yol formülü iki bölümden oluşur, bunları aşağıda açıklayacağız.

İleri geçiş

ES ve EF'yi hesaplamak için ileri geçişi kullanıyoruz.

Herhangi bir yoldaki ilk etkinliğin ES değeri, başlangıcı, yani projenizin ilk gününü gösterdiğinden her zaman 1 olacaktır.

Diğer tüm faaliyetlerin ES'si, önceki faaliyetin en erken bitiş noktasına 1 eklenerek hesaplanır:

ES = önceki faaliyetin EF + 1

EF, ES'nin toplamına ve faaliyetin süresinden 1'in çıkarılmasıyla eşittir:

EF = ES + t – 1

Geriye doğru geçiş

Geriye doğru geçiş ile LS ve LF'yi hesaplıyoruz.

Herhangi bir yoldaki son etkinliğin LF'si, sonunu, yani projenin son gününü gösterdiğinden her zaman aynı olacaktır.

Bir faaliyetin LS'si, LF ile görevin süresi artı 1 arasındaki farka eşittir:

LS = LF – t + 1

Bir faaliyetin LF'si, onu izleyen faaliyetin LS'sinden 1 çıkarılır:

LF = LS'nin ardışık faaliyeti – 1

Float/Slack

Yüzdürme veya slack, kritik olmayan bir görevin tüm proje zaman çizelgesini etkilemeden ne kadar geciktirilebileceğini gösterir. Kritik görevlerde gecikme olamaz, bu nedenle yüzdürme puanları otomatik olarak 0'dır.

İki tür gecikme vardır:

Toplam gecikme: Projenin tamamlanma tarihini etkilemeyen gecikme miktarı (LS veya LF – ES veya EF) Ücretsiz gecikme: Sonraki görevin başlangıç tarihini etkilemeyen gecikme miktarı (sonraki etkinliğin ES'si – mevcut etkinliğin EF'si)

Ayrıca okuyun: Verimli Proje Zaman Yönetimi için Adımlar

Proje Yönetiminde Kritik Yolu Hesaplama

Kritik yol yönteminin tüm unsurlarını öğrendiğinize göre, şimdi bilgilerinizi sınama zamanı. Bu bölümde, projenizin kritik yolunu altı adımda nasıl hesaplayacağınızı göstereceğiz. 🧮

Adım 1: Görevlerin bir listesini oluşturun

Yapılacak ilk şey proje kapsamını belirlemektir. Tüm faaliyetlerinizi tek bir yerde toplayın ve hedeflerinizi, bütçenizi ve son teslim tarihini belirleyin.

İş Dağılım Yapınızı (WBS) oluşturun ve bunu kullanarak projenin gerektirdiği her görevin tam listesini oluşturun.

Bir projenin kapsamını belirlemek için tüm görevleri listeleyin

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Liste Görünümü, tüm görevleri, alt görevleri ve başlangıç ve son teslim tarihleri gibi ilgili bilgileri Özel Alanlarda listelemek için mükemmel bir çerçeve sağlar.

Hesap tabloları ve listelerden hoşlanmıyorsunuz? Proje yöneticileri, proje programını takip etmek, kaynak kısıtlamalarını ortaya çıkarmak ve projenin tamamlanmasına yönelik gerçek ilerlemeyi görmek için her şeyi Kanban tarzı ClickUp Pano görünümünde de yapabilir.

Adım 2: Görev bağımlılıklarını tanımlayın

Bağımlılıkları doğru bir şekilde belirlemek, başarılı zaman tahmini ve planlama için çok önemlidir. Takımınızla tartışın ve önceki deneyimlerinizi kullanarak görevlerin en mantıklı siparişini belirleyin.

Bu, önce ele alınması gereken görevleri ve paralel olarak üstlenilebilecek görevleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak ilişkiler ve görev bağımlılıkları ekleyin ve görevlerin birbirini nasıl etkilediğini görün

Adım 3: Görselleştirin

Karmaşık proje görev yapısını daha anlaşılır hale getirmek için ağ diyagramı, iş kırılım yapısı (WBS), PERT grafiği veya başka bir görselleştirme yöntemi kullanın. Akış şemasını çizin ve görevleri kronolojik sırasına ve bağımlılıklarına göre düzenleyin.

Ağ diyagramı, ClickUp'ın Gantt grafiği veya başka bir yöntemle proje zaman çizelgenizi daha kolay anlayın

Kalem ve kağıt, metin düzenleme veya çizim programı ya da ClickUp gibi proje yönetimi yazılımlarını kullanabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, kritik yol diyagramlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Yapıyı oluşturmak için şekiller ve bağlayıcılar kullanın. Diyagramı daha bilgilendirici hale getirmek için resim ve belge gibi ek öğeler ekleyin.

Yapısı farklı olsa da, Gantt grafikleri de bir projedeki görevlerin sırasını görselleştirmek ve sürelerini tahmin etmek için kullanışlı bir yoldur.

Adım 4: Görev süresini tahmin edin

Bir sonraki adım, her görev için t'yi, yani görevin tamamlanması için kaç gün gerekeceğini tanımlamaktır.

Deneyimleriniz, geçmiş verileriniz ve sektör standartlarına göre tahmin yapın. Farklı bakış açıları elde etmek ve en doğru tahminleri yapmak için başkalarına, özellikle uzmanlara danışın.

Adım 5: Kritik yolu belirleyin

En uzun kritik faaliyet dizisini ve kritik olmayan faaliyetlerde ne kadar esnekliğe sahip olduğunuzu keşfedin

Daha önce paylaşılan formülü kullanarak ES, LS, EF, LF ve slack değerlerini hesaplayın. Başlangıç zamanı 1 olan ilk görevle başlayın, ardından süreye göre EF ve LF değerlerini belirleyin. Diğer tüm görevler için aynı işlemi tekrarlayın.

En uzun kritik faaliyet dizisi (slack değeri 0 olanlar) kritik yolunuzdur. Birden fazla kritik yolunuz da olabilir.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Gantt grafikleri bu hesaplamaları çok daha kolay hale getirir. Proje Gantt grafiğinizde, Göster seçeneğini tekrar seçin, ancak bu sefer Kritik Yol ve/veya Slack Süresi seçeneklerini etkinleştirin . Kritik yol, farklı bir renk şemasıyla gösterilir ve blok oluşturan bağımlılıkları olan görevleri kırmızı renkle vurgular. 🛑 Slack Time seçeneği etkinleştirildiğinde, kritik olmayan etkinliklerin yanında mor çizgili bir çubuk görünür ve bu etkinliklerin izin verdiği esnekliği gösterir. 🟣

Kritik görevleri kritik olmayan görevlerden ayırmanın bir başka yolu da öncelik etiketleri ve renk kodları eklemektir. Örneğin, kritik faaliyetlere yüksek öncelik etiketi, kritik olmayan faaliyetlere düşük öncelik etiketi atayabilirsiniz; yazılım bunları uygun şekilde renklendirir.

Adım 6: Yürütme ve revizyon

Son olarak, projenizi görev görev hayata geçirmeye başlayın. 🧱

Görevleri yerine getirirken, bazılarının gerekli olmadığını fark edebilir veya beklenmedik kaynak kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tür etkinliklerin neden olduğu gecikmeye kritik yol gecikmesi denir.

Faaliyetleri yakından izleyerek programa uyulmasını sağlayın ve plan değişikliklerini zamanında yakalayın.

Hedeflerinizi ve ilerlemenizi yakından takip ederek, projenizin her zaman doğru yolda ilerlemesini sağlayabilirsiniz. 🛣️

ClickUp'ın Hedef İzleme özelliğini kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ta, ClickUp Hedefleri'ni tıklayarak ilerlemeyi otomatik olarak izleyebilirsiniz. Görev, sayısal, parasal ve Doğru/Yanlış hedefler arasından seçim yapın, ardından hepsini tek bir yerden yönetin.

ClickUp gibi bir proje yönetimi aracını tercih ederseniz, manuel ve tekrarlayan işlerden kurtulabilirsiniz.

Sıfırdan başlamak yerine, önceden oluşturulmuş ClickUp Kritik Yol Analizi Şablonunu kullanın. 🙌

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Kritik Yol Analizi Liste Şablonu'nu kullanarak projenizde gezinin ve kritik yolunu belirleyin

ClickUp'ın CPA şablonu, proje başarısı için gerekli görevleri haritalandırmayı kolaylaştırır. Ayrıca size şu konularda yardımcı olur:

Potansiyel risk alanlarını belirleyin

Görevlerin en iyi sırasını belirleyin

Son teslim tarihlerine uymak için görevleri sipariş sırasına göre planlayın

ClickUp'ta Kritik Yol Analizi Örneği

Daha önce verdiğimiz ev inşa örneğini hatırlıyor musunuz? Şimdi bunu biraz daha genişletelim! Kritik yol analizini gerçek hayattan bir örneğe nasıl uygulayacağınızı göstereceğiz.

Aynı ClickUp Kritik Yol Analizi Şablonunu kullanacağız.

Bir ev inşa etmek için yapmamız gereken tüm görevleri listeleyerek başlayalım:

Planlama ve tasarım Site hazırlığı Temel inşaatı Çerçeveleme ve yapısal işler Kurulumlar Boyama Mobilya Peyzaj

Ayrıca alt görevleri de not alacağız. Örneğin, planlama ve tasarım aşamasında bunlar şunları içerebilir:

Mimar işe alma Evin düzenini belirleme Tüm izinlerin alınması

Ayrıca, projenin istenen başlangıç ve bitiş tarihlerini (18 Mayıs - 5 Mart) de belirleyeceğiz.

ClickUp Beyaz Tahtalar, yapay zeka ve tüm işlerinizle sorunsuz entegrasyonun avantajlarından yararlanır

Ardından, ClickUp Beyaz Tahtalarında bir diyagram oluşturacağız. Bağımlılıkları göz önünde bulundurarak ve en uzun süreyi gerektiren görevlere daha büyük şekiller tahsis ederek, önümüzdeki işi görselleştirmek için akış şemasını oluşturacağız.

ClickUp'ta görev ilişkilerini tanımlamak için, bir göreve sağ tıklayın ve Bağımlılıklar seçeneğini seçin. Üç tür arasından seçim yapabilirsiniz:

Beklemede: Seçilen görevden önce tamamlanması gereken görevler Bloklama: Seçilen görev tamamlanmadan başlatılamayan görevler İlgili: Seçilen görevle ilişkili ancak ona bağımlı olmayan görevler

Paralel görevlere ve diğer bağımlılıklara dikkat ederek diyagramı tamamlama

Kurulumlar adımından sonra adımların nasıl ayrıldığını fark ettiniz mi? Bunun anlamı şudur:

Dış cephe boyama, kurulumdan sonra herhangi bir zamanda yapılabilir

Tesisat işleri tamamlanana kadar iç mekan boyama işlemi gerçekleştirilemez

İç ve dış boyama aynı anda yapılabilir, bu da bu görevlerin paralel olduğu anlamına gelir

İç mekan boyası kuruyana kadar mobilya yerleştirme işlemi yapılamaz

Dış cephe boyası kuruyana kadar peyzaj aşamasına geçilemez

Gantt görünümünde ilişkileri tanımlamak daha da kolaydır. Görev çubuğunun her iki tarafındaki noktayı seçip diğer görevdeki karşılık gelen noktaya sürüklemeniz yeterlidir.

En iyi yanı ise, bu görünüm bağımlı görevleri otomatik olarak yeniden planlamanıza olanak tanır. Bunu etkinleştirmek için, Göster açılır menüsünü açın ve Bağımlılıkları Yeniden Planla seçeneğinin anahtarını açın.

Diyagramı tamamladıktan sonra, ClickUp Gantt Grafiği veya Liste Görünümü'nde bağımlılıkları görüntüleyin.

Her bir faaliyetin süresini tahmin edin ve Gantt grafiği yardımıyla gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturun

Ardından, görevlerin süresini tahmin edeceğiz ve Liste Görünümü'nde belirlenen alana gün sayısını yazacağız. Bu bilgileri dikkate alarak, Gantt Görünümü'nde görevleri ve/veya alt görevleri planlayacağız.

Projenin kritik yolunu belirleyin ve esnek, kritik olmayan faaliyetler için slack'i tanımlayın

Son olarak, kritik yolu ve slack'i hesaplayacağız. Bizim durumumuzda, çoğu faaliyet çok önemli olduğu için fazla hareket alanı yok.

Yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi, Slack ile tek görev dış cephe boyamasıdır. Kurulumlar tamamlandığında, kuruma ve sonunda peyzaj için yeterli süre ayrıldığı takdirde, dış cephe boyaması herhangi bir zamanda yapılabilir.

Planlarda bir değişiklik olduğunu ve döşeme müteahhitlerimizin programı bir sonraki haftaya almamızı istediğini varsayalım. Bu durumda, alt görev çubuğunu yeni yerine taşıyacağız. Otomatik yeniden planlama seçeneği etkinleştirildiğinde, diğer görevler de buna göre güncellenecektir!

İlgili vlog: Programın gerisinde kaldığınızda bir projeyi nasıl hızlandırabilirsiniz?

Ayrıca okuyun: Proje Yönetiminde Analog Tahmin

Proje Yönetiminde Kritik Yol Uygulamaları

Kritik yol yöntemi sadece büyük projeler için değildir; proje yöneticilerinin görevleri yolunda tutması, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmesi ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlaması için bir araç olabilir. CPM'yi pratik olarak nasıl uygulayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Kritik görevlere öncelik verme

Tüm görevler eşit derecede önemli değildir. Kritik yoldaki görevlerin Slack değeri sıfırdır, yani herhangi bir gecikme tüm projeyi etkiler.

✅ Nasıl uygulanır:

Zamanınızın ve kaynaklarınızın çoğunu kritik yol görevlerine odaklayın

Bu görevlerin durumunu günlük olarak kontrol edin

Kritik bir görev geride kalıyorsa kaynakları yeniden atayın

Günlük kullanım örneği: Bir etkinlik düzenliyorsanız, etkinlik mekanı rezervasyonu, tedarikçi sözleşmeleri ve misafir davetiyeleri kritik yol üzerinde olabilirken, tanıtım materyalleri daha esnek olabilir.

İlerlemeyi izleme ve gecikmeleri önleme

CPM, projenizin planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğini izlemenize yardımcı olur ve bir aksaklık olması durumunda sizi erken uyarır.

✅ Nasıl uygulanır:

CPM zamanlamasını görselleştirmek için proje yönetimi araçlarını kullanın

Kritik görevlerdeki ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirin

Potansiyel darboğazları erken tespit edin ve önlem alın

Günlük kullanım örneği: Yazılım geliştirmeyi denetleyen bir proje yöneticisi, ürün lansmanında gecikmeleri önlemek için kodlama, test ve dağıtımı izleyebilir. ClickUp Gösterge Panelleri, proje görevlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini kolaylaştırır.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak devam eden zorlukları izleyin ve proje ilerlemesini takip edin

Kaynakları verimli bir şekilde yönetme

CPM, sınırsız kaynakları varsayar, ancak gerçek hayatta, takımlar arasında iş yüklerini dengelemeniz gerekebilir.

✅ Nasıl uygulanır:

Birden fazla kritik görevde çalışan fazla rezervasyonlu takım üyelerini belirleyin

Darboğazları önlemek için kritik olmayan görevleri değiştirin

Anahtar çalışanların aşırı çalışmamasını sağlamak için kaynak dengelemeyi kullanın

Günlük kullanım örneği: Anahtar bir geliştirici aynı anda iki kritik göreve atanmışsa, yavaşlamaları önlemek için görevlerden birini başka bir takım üyesine atayın. ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takımın iş yüklerini etkili bir şekilde yönetin.

Değişiklikler olduğunda programları ayarlama

Projeler nadiren planlandığı gibi ilerler. CPM, gecikmeler meydana geldiğinde proje zaman çizelgelerini yeniden hesaplamanıza yardımcı olur.

✅ Nasıl uygulanır:

Bir görev gecikirse, CPM diyagramını güncelleyerek projenin son teslim tarihini etkileyip etkilemediğini kontrol edin

Gerekirse, planın geriden kalmaması için kaynakları ayarlayın veya fazla mesai ekleyin

Değişiklikleri paydaşlara erken bildirin

Günlük kullanım örneği: Bir tedarikçi inşaat projesinin teslimatını geciktirirse, CPM planınızı güncelleyin ve bunun tamamlanma tarihine etkisini görün, ardından telafi yolları bulun.

Risk ve beklenmedik sorunların yönetimi

CPM, projenin hangi kısımlarının gecikmeye tahammül edemeyeceğini belirlemeye yardımcı olarak proaktif risk yönetimine olanak tanır.

✅ Nasıl uygulanır:

Kritik yol görevleri için potansiyel riskleri belirleyin

Acil durum planları (ekstra kaynaklar, yedekleme tedarikçileri) geliştirin

Önemli bir sorun ortaya çıktığında kritik yolu yeniden değerlendirin

Günlük kullanım örneği: Bir inşaat projesi hava koşulları nedeniyle risk altındaysa, CPM gecikmeleri en aza indirmek için programları ayarlamaya veya kaynakları yeniden tahsis etmeye yardımcı olabilir.

Kritik Yol Yöntemi (CPM) için En Uygun Projeler

Kritik yol yöntemi (CPM) aşağıdaki özelliklere sahip projeler için idealdir:

İyi tanımlanmış görevler ve bağımlılıklar

Yapılandırılmış bir iş akışını izleyin

Sıkı zamanlama ve son tarih yönetimi gerektirir

Birbirine bağlı birden fazla görevi dahil edin

CPM'nin en iyi sonuç verdiği sektörler ve projeler şunlardır:

1. İnşaat ve mühendislik projeleri 🏗️

Örnekler: Köprü inşa etmek, gökdelen inşa etmek, yol yapımı

Neden CPM?

İnşaat projelerinde sıralı bağımlılıklar vardır (örneğin, duvarları inşa etmeden pencereleri takamazsınız)

Kaynak planlamasına ve gecikmeleri önlemeye yardımcı olur

Projelerin zamanında tamamlanmasını sağlar

2. Yazılım geliştirme ve BT projeleri 💻

Örnekler: Mobil uygulama geliştirme, web sitesi açma, yazılım geçişi

Neden CPM?

Kodlama, test etme ve dağıtım gibi kritik görevleri belirler

Paralel işlere (örneğin, ön uç ve arka uç geliştirme) izin verirken önemli faaliyetlere öncelik vermenize yardımcı olur

Son teslim tarihlerini kaçırma riskini azaltır

3. Etkinlik planlama ve yönetimi 🎉

Örnekler: Kurumsal konferanslar, düğünler, müzik festivalleri

Neden CPM?

Tüm bağımlılıkların (mekan rezervasyonu, catering, konuşmacı programı) zamanında tamamlandığından emin olunur

Son dakika sürprizlerini önlemeye yardımcı olur

4. İmalat ve üretim 🏭

Örnekler: Otomobil üretimi, yeni bir üretim hattının kurulması

Neden CPM?

Tedarik zinciri gecikmelerini ve bunların etkilerini izler

Montaj hattı işlemlerinin sorunsuz olmasını sağlar

5. Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 🔬

Örnekler: İlaç geliştirme, ürün prototipleme

Neden CPM?

Klinik denemelerin, onayların ve test zaman çizelgelerinin planlanmasına yardımcı olur

İnovasyonu geciktirebilecek darboğazları önler

6. Havacılık ve savunma 🚀

Örnekler: Uçak tasarımı, uydu fırlatma, askeri teçhizat geliştirme

Neden CPM?

Karmaşık karşılıklı bağımlılıkları yönetir

Sıkı hükümet ve yasal sürelerin korunmasına yardımcı olur

CPM'nin daha az etkili olduğu projeler

Yaratıcı ve Çevik projeler: Bu tür projelerdeki görevler genellikle gelişir ve iş akışı sabit olmaktan çok esnek olur. Örneğin, grafik tasarım, pazarlama kampanyaları, içerik oluşturma vb.

Son derece belirsiz veya yapılandırılmamış projeler: CPM, görevlerin ve zaman çizelgelerinin öngörülebilir olduğunu varsayar, ancak bu her zaman geçerli olmayabilir. Örneğin, yeni ürünler deneyen veya keşif araştırması yapan girişimler veya takımlar

Ayrıca okuyun: Proje Yönetiminde Tahmini Tamamlanma Süresini Ölçün

Kritik Yol Yönteminin Sınırları

CPM, güçlü bir proje yönetimi aracı olmakla birlikte, proje yöneticilerinin bilmesi gereken bazı sınırlamaları vardır.

Öngörülebilir görev süreleri varsayılır

CPM, görev süreleri için sabit tahminleredayanır, ancak gerçekte projeler genellikle belirsizliklerle (beklenmedik gecikmeler, kapsam değişiklikleri, kaynak kullanılabilirliği sorunları) karşı karşıya kalır. Örneğin, bir yazılım geliştirme projesinde, öngörülemeyen hatalar nedeniyle kodlama daha uzun sürebilir.

✅ Çözüm: En iyi, en kötü ve ortalama tahminleri dikkate alan PERT grafiklerini (Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği) kullanın.

Kaynak kısıtlamalarını hesaba katmaz

CPM sınırsız kaynakları varsayar, yani kritik yoldaki görevler aynı takım üyeleri veya ekipmanı gerektirebilir ve bu da zamanlama çakışmalarına yol açabilir. Örneğin, iki kritik görev aynı uzmanı gerektiriyorsa, bir görev gecikecektir.

✅ Çözüm: Kaynak tahsisini optimize etmek için kaynak dengeleme veya kritik zincir yöntemi (CCM) kullanın.

Kritik hale gelme olasılığı olan kritik olmayan görevleri gözden kaçırır

Bu yöntem sadece kritik yola odaklanır, ancak kritik olmayan görevler gecikirse kritik hale gelebilir. Örneğin, bir pazarlama projesinde içerik incelemesinin gecikmesi, daha sonra web sitesi geliştirmeyi bloklayabilir.

✅ Çözüm: Proje takvimini düzenli olarak güncelleyin ve kritik görevleri yakından takip edin.

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Paralel ve çevik iş akışlarını iyi yönetmez

CPM, doğrusal, sıralı projeler için en iyi sonucu verir, ancak çevik projeler (yazılım geliştirme, pazarlama kampanyaları) CPM'nin modellemekte zorlandığı yinelemeli işler içerir. Örneğin, çevik geliştirmede görevler geri bildirimlere göre dinamik olarak değişir ve CPM bunu kolayca uyarlayamaz.

✅ Çözüm: Uyarlanabilir proje yönetimi için CPM ile birlikte Agile metodolojileri (Scrum, Kanban) kullanın.

Büyük ölçekli projeler için karmaşıktır

Projelerin boyutu büyüdükçe, CPM diyagramları yüzlerce görev ve bağımlılıkla karmaşık ve yönetilmesi zor hale gelir. Örneğin, binlerce birbirine bağlı görev içeren büyük bir inşaat projesi, CPM'yi çok zor hale getirebilir.

✅ Çözüm: Planlamayı otomatikleştirmek için ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımı kullanın. Daha fazla bilgi için ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planına göz atın.

Dış riskleri ve belirsizlikleri göz ardı eder

CPM, tedarikçi gecikmeleri, ekonomik durgunluklar veya doğal afetler gibi dış riskleri hesaba katmaz. Hammadde kıtlığı, bir fabrikanın üretim zaman çizelgesini bozabilir, ancak CPM bunu işaretlemez.

✅ Çözüm: CPM'yi Monte Carlo simülasyonları gibi risk yönetimi stratejileriyle birleştirin.

Ayrıca okuyun: Her Türlü Proje için Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

ClickUp ile Proje Zaman Çizelgelerinde Verimli Bir Şekilde Gezinme

Kritik yol yöntemi, zorlu bir projeyle uğraşırken çok yardımcı olabilir. Görevleri titizlikle değerlendirip sıralamanızı sağlayarak, son teslim tarihlerine uymanızı, proje takvimini düzenli tutmanızı, sağlıklı müşteri ilişkileri kurmanızı ve gerçek ilerleme ve büyüme sağlamanızı sağlar.

Görevleriniz sıralandığında, projenin geri kalanı da yerine oturur.

Proje yöneticileri, daha gerçekçi bir proje planı oluşturmak için CPM'yi Agile, kaynak yönetimi ve risk analizi gibi diğer tekniklerle birleştirmelidir. ClickUp gibi modern bir proje yönetimi çözümüne sahip olduğunuzda, bu daha da etkili bir şekilde bir araya gelir.

ClickUp ile bugün başlayın! ✨

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Kritik yol formülü nedir?

Kritik yol formülü, bir projedeki görevlerin en erken ve en geç başlangıç ve bitiş zamanlarını hesaplar. Hedef, mümkün olan en kısa proje süresini belirleyen en uzun bağımlı görev dizisini (kritik yol) bulmaktır.

İlgili anahtar formüller şunlardır:

En Erken Başlangıç (ES) = Önceki görevin En Erken Bitişi (EF)

En Erken Bitiş (EF) = ES + Görev Süresi

En Son Bitiş (LF) = Bir sonraki görevin minimum LS'si

En Son Başlangıç (LS) = LF – Görev Süresi

Slack (Float) = LS – ES (Slack = 0 ise, görev kritik yoldadır)

Proje yöneticileri, tüm görevlere bu formülleri uygulayarak, proje gecikmelerini önlemek için zamanında tamamlanması gereken görevleri belirleyebilir.

2. Kritik yol algoritmasının iki parçası nedir?

Kritik Yol Algoritması iki ana bölümden oluşur:

1. İleri geçiş (en erken zaman hesaplaması): Bu adım, her görev için en erken başlangıç (ES) ve en erken bitiş (EF) zamanlarını belirleyerek projenin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını sağlar.

En Erken Başlangıç (ES) = Önceki tüm görevlerin maksimum EF'si

En Erken Bitiş (EF) = ES + Görev Süresi

Örnek: Bir görev 5. günde başlar ve 3 gün sürerse:

ES = 5

EF = 5 + 3 = 8

2. Geriye doğru geçiş (son zaman hesaplaması): Bu adım, proje son tarihini geciktirmeden son başlangıç (LS) ve son bitiş (LF) tarihlerini hesaplar.

En Son Bitiş (LF) = Bir sonraki görevin minimum LS'si

En Son Başlangıç (LS) = LF – Görev Süresi

Örnek: Bir görev 12. gün bitmelidir ve 4 gün sürüyorsa, o zaman: