2026'nın Mac için En İyi 11 Ücretsiz Gantt Şeması Yazılımı

Şimdiye kadar Mac için Gantt grafik yazılımını bulmanın kolay olacağını düşünürdünüz. Tek istediğimiz, temiz bir arayüz, sorunsuz sürükle ve bırak özelliği, garip tarayıcı hataları veya hantal indirmeler olmamasıdır.

Ancak çoğu araç, hâlâ Windows göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve macOS'a ancak zar zor uyarlanmış gibi hissettiriyor.

Karmaşık zaman çizelgelerini ve sıkı teslim tarihlerini yönetiyorsanız, Mac kurulumunuzun geri kalanı kadar sorunsuz çalışan bir şeye ihtiyacınız vardır.

Bu liste, Mac kullanıcıları için geliştirilmiş en iyi Gantt şeması araçlarını sizlere sunuyor. Hadi başlayalım! 💪🏼

Mac için En İyi Gantt Grafik Yazılımlarına Genel Bakış

İşte Mac için en iyi Gantt grafik yazılımlarının karşılaştırması.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Bireyler, orta ölçekli şirketler ve büyük kurumsal işletmeler için Mac'e özel destek sunan hepsi bir arada proje yönetimi çözümü Esnek bağımlılıklar, yapay zeka desteği, otomasyon, gerçek zamanlı senkronizasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri GanttPRO Hızlı kurulum ve netlik gerektiren küçük takımlar için basit ve görsel proje planlama Sürükle ve bırak bağımlılıkları, portföy görünümü, PDF/Excel dışa aktarma Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar TeamGantt Paralel çalışan küçük ve orta boyutlu takımlar için işbirliğine dayalı takım planlama iş akışları Kaynak planlama, takım uygunluk görünümü, yeniden kullanılabilir proje şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar Instagantt Halihazırda Asana kullanan takımlar için basit Gantt çizelgeleri Gerçek zamanlı Asana senkronizasyonu, temel izleme, yapay zeka asistanı, genel anlık görüntüler, dönüm noktası görselleştirme Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Microsoft Project Enterprise karmaşıklık yönetimi Özel formüller, kapsamlı Microsoft Teams ve MS Project entegrasyonları, Copilot, gelişmiş temel Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) GanttProject Startup'lar, serbest çalışanlar ve bireysel kullanıcılar için sıfır bütçeli proje planlama Açık kaynaklı araç, PDF/CSV dışa aktarma, görev hiyerarşisi, çevrimdışı erişim Ücretsiz ProjectManager Çeşitli tercihlere sahip büyüyen takımlar için esnek, çoklu görünümlü proje akışları Kanban ve görev liste görünümü, yönetici gösterge panelleri, proje sürüm kontrolü Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlar Toggl Plan Görsel planlamaya odaklanan küçük takımlar için basit ve net zaman çizelgesi Sürükle ve bırak zaman çizelgeleri, görünüm paylaşımı, Toggl Track entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar nTask Küçük ve orta boyutlu, işlevler arası ve yazılım geliştirme takımları için uygun bütçeli kapsamlı fonksiyonellik Toplantı planlayıcı, zaman takibi, nTask AI, risk yönetimi, gider takibi Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar Smartsheet Büyük kurumsal işletmelerde elektronik tablolara aşina olan takımlar için görselleştirme Hesap tablosu tarzı planlama, gösterge paneli raporlama, entegrasyonlar Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Wrike Yaratıcı takımlar, proje takımları ve ajanslar için çevik iş akışı yönetimi AI desteği, yaratıcı prova, paydaş ve kullanıcı geri bildirim döngüleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar

Mac için Gantt Grafiği Yazılımı Nasıl Seçilir?

Gantt şeması yazılımınız, proje hedeflerinize uyum sağlamak için bu anahtar özelliklere sahip olmalıdır. 🧰

Çevrimdışı fonksiyon: Çevrimdışı erişim ve senkronizasyonu destekleyen bir yazılım seçin, böylece internet kesintileri olmadan grafikler üzerinde çalışabilirsiniz

Sezgisel arayüz: Proje yönetimi konusunda yeni başlayanların da hızlı bir şekilde Proje yönetimi konusunda yeni başlayanların da hızlı bir şekilde Gantt grafikleri oluşturabilmesini sağlayan, sade ve kullanıcı dostu bir tasarım arayın

İşbirliği araçları: Takımınızın bağlantılı ve verimli çalışmasını sağlamak için gerçek zamanlı görev atama, yorum yapma ve dosya paylaşımı özelliklerine sahip bir yazılım tercih edin

Görev bağımlılığı yönetimi: Proje gecikmelerini önlemek için aracın görev ilişkilerini ve kritik yolları gösterdiğinden emin olun

Özelleştirme seçenekleri: Projenizin özel gereksinimlerine uyacak şekilde zaman çizelgelerini, renkleri ve görünümleri ayarlamanıza olanak tanıyan bir Mac uygulaması seçin

Entegrasyon özellikleri: Ş akışınızı iyileştirmek için ClickUp, Google Drive veya Jira gibi uygulamalarla entegre olan bir araç seçin

🧠 İlginç Bilgi: Gantt grafikleri, verimliliği ölçmek ve proje programlarını görselleştirmek amacıyla 1910 ile 1915 yılları arasında bu proje yönetimi aracını geliştiren ve yaygınlaştıran Henry Gantt'ın adını almıştır.

MacOS için En İyi Gantt Grafik Uygulamaları

macOS ile uyumlu, güçlü ve güvenilir bir Gantt grafiği yazılımı arıyorsanız, buradan başlayın. 🏁

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Mac'i yerel olarak destekleyen en iyi hepsi bir arada proje yönetimi çözümü)

ClickUp Gantt Şeması Görünümü ile iş akışınızı planlayın ClickUp Gantt Şeması Görünümü'nün sürükle ve bırak fonksiyonunu kullanarak görevlerin tamamlanmasını etkili bir şekilde yönetin

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile güçlendirilmiş, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ta Gantt Grafiklerini Kullanma

ClickUp Gantt Şeması Görünümü, sadeliği seven Mac kullanıcıları için net ve gezinmesi kolay bir görsel zaman çizelgesi sunar.

Örneğin, bir web sitesinin yeniden tasarımını yöneten bir proje yöneticisi, projesini tasarım, geliştirme ve test gibi aşamalara ayırmak için Gantt grafikleri oluşturabilir.

Böylece görevleri planlayabilir, diğer takım üyelerine atayabilir, bağımlılıkları belirleyebilir ve geri bildirimler geldikçe zaman çizelgelerini ayarlayabilirler. İhtiyaçlarına göre, grafikleri öncelik, son teslim tarihi veya atanan kişilere göre filtrelemek çok kolaydır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Basit Proje Yönetimi Gantt Grafiği Şablonu ile projeleri hızla başlatın

Projeleri hızlı bir şekilde başlatmayı tercih ediyorsanız, ClickUp Basit Proje Yönetimi Gantt Grafik Şablonu, manuel kurulumun getirdiği zorlukları ortadan kaldırır.

Projeleri dört net aşamaya ayırın: Proje Başlatma, Planlama, Yürütme ve Kapanış

Gerçekçi zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve dönüm noktaları içeren önceden oluşturulmuş görevleri kullanarak işlerinizi planlayın

Görevleri sürükleyerek sürelerini ayarlayın ve ilerlemeyi izlemek için son tarihler ekleyin

"Bugün" ile ilgili her şeyin görünümü

Örneğin, bir marka yenileme çalışmasını koordine ediyorsanız, bu görev yönetimi şablonu ilk araştırma, tasarım ve onaylar dahil olmak üzere anahtar adımları net bir şekilde ortaya koyar. Görevler renk kodludur, dönüm noktaları elmaslarla işaretlenmiştir ve bağımlılıklar oklarla birbirine bağlanmıştır.

AI destekli yardım

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli analizleriyle proje teslim tarihlerini anında netleştirin ve ilerlemeyi takip edin

Ayrıntılar birikip netlik en önemli hale geldiğinde, ClickUp Brain AI destekli asistanınız olur.

Diyelim ki paydaşlar için bir proje güncellemesi hazırlıyorsunuz ve gecikmiş görevleri hızlıca tespit etmeniz gerekiyor. Zaman çizelgelerini manuel olarak taramak yerine, doğrudan ClickUp Brain'e şunu sorun: "Şu anda gecikmiş olan ne var?"

Herhangi bir sorunlu alanı anında özetler ve işlerinizi tekrar yoluna sokmak için önerilerde bulunur.

Mac ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olan ClickUp Brain, size değerli zaman kazandırır ve iş akışınızı verimli hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görünümler arasında canlı senkronizasyon: Proje zaman çizelgelerini güncelleyin ve değişikliklerin görev listelerine, Google Takvimlere ve iş yüklerine anında yansıtıldığını görün

Esnek bağımlılıklar: Görevleri başlangıç-başlangıç, bitiş-başlangıç veya herhangi bir kombinasyonla birbirine bağlayın ve işler değiştiğinde ClickUp'ın zaman çizelgelerini otomatik olarak ayarlamasına izin verin

Tek tıklamayla kritik yol: Engelleri tespit etmek ve projeleri etkin bir şekilde teslim etmek için mutlaka tamamlanması gereken görevleri vurgulayın

Tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile görev durumundaki değişiklikler, atanan kişinin güncellemeleri veya proje tamamlanma tarihi değişiklikleri için tetikleyiciler ayarlayın, böylece rutin işler manuel müdahaleye gerek kalmadan gerçekleşsin. ClickUp Otomasyonları ile görev durumundaki değişiklikler, atanan kişinin güncellemeleri veya proje tamamlanma tarihi değişiklikleri için tetikleyiciler ayarlayın, böylece rutin işler manuel müdahaleye gerek kalmadan gerçekleşsin.

Kullandığınız gelişmiş araçlarla bağlantı kurun: ClickUp entegrasyonları ile Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion ve daha fazlasıyla çalışarak her şeyi tek bir yerde tutun ClickUp entegrasyonları ile Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion ve daha fazlasıyla çalışarak her şeyi tek bir yerde tutun

ClickUp'ın sınırlamaları

Çok sayıda kapsamlı özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, ilk başta biraz zorlayıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

Platformun özelleştirilebilir olmasını çok seviyorum — iş akışıma göre Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini son derece kolay hale getiriyor ve ClickUp'ı her gün kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanlarını, görevleri ve otomasyonları kurmak şaşırtıcı derecede sorunsuzdu. Takımımız birkaç hızlı eğitim oturumundan sonra kullanmayı öğrendi. Ayrıca yardım belgeleri ve canlı sohbet çok hızlı yanıt veriyor, böylece hiçbir zaman uzun süre takılıp kalmıyoruz. Yapılacak şeylerden biri, sadece birkaç tıklamayla ClickUp'ı Google Drive ile entegre etmekti; bu da bize zaman kazandırdı ve araçlar arasında geçiş yapmamızı önledi.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt grafiklerine, gösterge panellerine veya kaynak görünümlerine güveniyor. Ancak çoğu araç sizi tek bir seçenekle sınırlar. Görünüm düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece işinizi zorlaştıran bir engel haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklamayla yapay zeka destekli Gantt grafikleri, Kanban panoları, gösterge panelleri veya iş yükü görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI ile, ister siz, ister bir yönetici veya tasarımcınız olsun, kimin baktığına göre özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: CEMEX, ClickUp'ı kullanarak ürün lansmanlarını %15 hızlandırdı ve iletişim gecikmelerini 24 saatten saniyelere indirdi.

2. GanttPRO (Basit görsel proje planlaması için en iyisi)

GanttPRO aracılığıyla

Bazen proje yönetimi uzmanı olmadan da kolayca kullanabileceğiniz bir çevrimiçi Gantt şeması istersiniz. GanttPRO bunu çok iyi anlıyor; ilk günden itibaren sezgisel hissettiren bir araç geliştirmişler. Görevleri sürükleyip bırakabilir, değişikliklerin zaman çizelgenizi nasıl etkilediğini görebilir ve paydaşlarınızın kafasını karıştırmayacak, temiz görünümlü grafikleri paylaşabilirsiniz.

Arayüz, gösterişli olmaya veya akla gelebilecek her özelliği barındırmaya çalışmaz. Bunun yerine, temel Gantt fonksiyonlarını iyi yapmayı hedefler; bu da projelerinizi gerçekten düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.

Platform ayrıca yorumlar, ek dosyalar ve bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırarak tüm paydaşların bilgilendirilmesini sağlar.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Tüm iş yükünüz genelinde kaynak dağılımını ve proje durumunu gösteren portföy görünümleriyle birden fazla projeyi aynı anda yönetin

Müşteri sunumları ve paydaşlara bilgi aktarımı için profesyonel görünümlü grafikleri PDF, PNG veya Excel biçimlerine aktarın

Son teslim tarihleri yaklaştığında veya görev durumları değiştiğinde takım üyelerini uyarmak için otomatik bildirimler ayarlayın

İş takvimlerini proje programı düzenlerine ve tatil günlerine göre özel hale getirin

İleride kullanmak üzere özel proje şablonları oluşturun ve kaydedin

GanttPRO sınırlamaları

Yeni görevleri yalnızca grafik ve liste görünümlerinde oluşturabilirsiniz, Kanban görünümünde oluşturamazsınız.

Mobil uygulama, masaüstü sürümünde bulunan fonksiyonların bir kısmına sahip değildir; bu da hareket halindeyken proje dönüm noktalarında değişiklik yapma imkanını sınırlamaktadır

GanttPRO fiyatlandırması

Core: Kullanıcı başına aylık 9 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 15 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GanttPRO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (520'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (520'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GanttPRO hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının Mac için bu Gantt grafiği yazılımı hakkında söyledikleri:

Birincisi, ürün zengin özelliklere sahip olmasına rağmen kullanıcı arayüzü basit ve anlaşılırdır. İkincisi, ve burada "ideal nokta" derken kastettiğim de budur, en önemli özellikleri akıllıca seçmişler ve bunları tam da doğru özelliklerle donatmışlar. İHTİYACINIZ olan her şey mevcut ve yine de kullanımı BASİT.

3. TeamGantt (İşbirliğine dayalı takım planlama ş akışları için en iyisi)

TeamGantt aracılığıyla

TeamGantt, takım üyelerinin proje planınızı anlamasına ve bu plana dahil olmasına yardımcı olan çevrimiçi bir proje yönetimi yazılımıdır.

Bu platform, işbirliğini zorlama hissi yaratmadan doğal bir şekilde gerçekleştirir. Takım üyeleri ilerlemelerini güncelleyebilir, görevlerin üzerine doğrudan yorum bırakabilir ve kendi işlerinin diğerlerinin işleriyle nasıl bağlantılı olduğunu görebilir.

Bu yazılım, takımların zaman çizelgelerini görselleştirmesine, kaynakları tahsis etmesine ve gereksiz karmaşıklık olmadan görevleri yönetmesine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Kaynak yönetimi özellikleri, takımın uygunluk durumunu ve iş yükünü izlemenizi sağlayarak kimsenin aşırı yüklenmemesini garanti eder.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak özelliğine sahip Gantt grafiği oluşturucu ile proje programları oluşturun ve yönetin

Tek tek görevlere birden fazla takım üyesini atayın ve her bir kişinin zaman katkısını ayrı ayrı izleyin

Gantt, pano, liste ve takvim dahil olmak üzere çeşitli görünümlerle proje ilerlemesini görselleştirin

Manuel güncellemelere gerek kalmadan paydaşları bilgilendiren otomatik ilerleme raporları oluşturun

Takımınızın kanıtlanmış iş akışı modellerini yakalamak için yeniden kullanılabilir Gantt grafik projesi şablonları oluşturun

TeamGantt'ın sınırlamaları

Diğer işletim sistemleri, bütçe izleme ve finansal raporlama özellikleri açısından daha gelişmiş özelliklere sahiptir.

Grafik görünümü ve görsel markalama için sınırlı özel seçenekler

Kaynak yönetimi özellikleri, çok büyük veya karmaşık projeler için yeterince güçlü olmayabilir

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Yönetici başına aylık 59 $, işbirlikçi başına aylık 9 $

Her Şey Sınırsız: Özel fiyatlandırma

İnşaat Sürümü: Özel fiyatlandırma

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (890'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TeamGantt hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlattı:

TeamGantt, ş akışı diyagramlarını projenin tüm tarafları için anlaşılması kolay, düzenli ve derli toplu bir şekilde görüntülemeye yardımcı olan en güçlü araçlardan biridir. WBS'yi kurmanın ve her bölümün altında alt düzeyler oluşturmanın kolaylığını çok sevdim. Faaliyetleri eklemek ve bunları ilişkilere göre bağlamak çok kolay... Herhangi bir dezavantajı yok, ancak TeamGantt'ın yetenekleri artırılmalı ki genel tamamlanma oranlarını ölçüp planlananlarla karşılaştırabilelim ve projedeki çeşitli kaynakları izleyebilelim.

📖 Ayrıca okuyun: TeamGantt Alternatifleri ve Rakipleri

4. Instagantt (Mevcut Asana takım entegrasyonu için en iyisi)

Instagantt aracılığıyla

Takımınız günlük görev yönetimi için zaten Asana'yı kullanıyor, ancak Gantt çizelgelerinin sağladığı görsel zaman çizelgesi görünümlerine ihtiyacınız var. Bu durum size tanıdık geliyor mu? Instagantt, herkesi tamamen yeni bir platformu öğrenmeye zorlamak yerine bu boşluğu doldurur.

Instagantt ile takımlar, projelerine ilişkin net bir genel bakış elde edebilir, ilerlemeyi takip edebilir ve iş yüklerini etkili bir şekilde yönetebilir. Ayrıca, zamanınız kısıtlıysa, AI Asistanı basit komutlara dayanarak sizin için hızlı bir şekilde Gantt grafikleri oluşturabilir.

Bu, eksiksiz bir proje yönetimi paketi değildir ve asıl mesele de budur; karmaşıklık yaratmadan belirli bir sorunu çözer.

Instagantt'ın en iyi özellikleri

Birden fazla projenin ilerleme durumunu aynı anda gösteren portföy gösterge panelleri oluşturun

Önemli proje çıktıları için net görsel göstergelerle dönüm noktası izleme ayarları yapın

Orijinal proje planlarınızla karşılaştırarak gerçek ilerlemeyi ölçmek için temel karşılaştırmalar oluşturun

Gantt grafiklerinize ait genel erişime açık anlık görüntüleri oluşturarak, Instagantt kullanıcısı olmayan müşterileriniz ve paydaşlarınızla paylaşım yapın

Instagantt'ın sınırlamaları

Asana entegrasyonuna büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle, bağımsız fonksiyonelliği oldukça sınırlıdır

Raporlama seçenekleri, basit ilerleme ve zaman çizelgesi görselleştirme tekniklerinin ötesinde temel düzeyde kalmaktadır

Instagantt fiyatlandırması

Bireysel Plan: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım Planı: Aylık 24 $

Instagantt puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (440'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Instagantt hakkında ne diyor?

Bu yorumcunun ne dediğine bir göz atın:

Yeterli ama etkileyici değil. Bazen doldurmak ve güncellemek, süreçleri izlemeye yardımcı olan bir araç olmaktan ziyade bir angarya haline geliyor. Daha çok programı yapmak ve tarihleri ayarlamak için bir yer, ancak gerçekten esnek bir proje izleme aracı veya iş yükünü yansıtan bir araç değil.

5. Microsoft Project (Kurumsal karmaşıklık yönetimi için en iyisi)

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Project, projelerinizde yüzlerce görev, karmaşık kaynak kısıtlamaları ve ayrıntılı raporlama talep eden paydaşlar söz konusu olduğunda kullanabileceğiniz bir araçtır. Evet, öğrenme eğrisi diktir, ancak bunun nedeni, neredeyse her türlü iş senaryosunu modelleyebilen profesyonel düzeyde yetenekler ile uğraşıyor olmanızdır.

Ayrıca, Microsoft 365 ile entegrasyonu sayesinde proje verileriniz Excel, SharePoint ve Teams'e sorunsuz bir şekilde akış halinde aktarılır.

Yazılım, hem bulut tabanlı hem de şirket içi sürümlerde mevcuttur ve çok çeşitli proje boyutları ile karmaşıklık düzeylerine hitap eder.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Özel proje metriklerini otomatik olarak hesaplayan özel formüller ve hesaplamalar oluşturun

Atama, izleme ve iş yükü analizi araçlarıyla kaynakları etkin bir şekilde yönetin

AI destekli görev planı oluşturma, risk değerlendirmeleri, proje durum raporları ve etkileşimli sohbet deneyimi için Copilot for Project 'i kullanın

Power BI'yi kullanarak zengin, etkileşimli gösterge panelleri ve raporlar oluşturun ve paylaşarak projenizin tüm yönlerini görselleştirin

Microsoft Project'in sınırlamaları

Takım üyelerinin yazılımı etkili bir şekilde kullanabilmesi için önemli miktarda eğitim yatırımı gerektirir

Tüm özellikler yalnızca Windows masaüstü sürümünde mevcuttur; web ve Mac sürümlerinde ise fonksiyon sınırlıdır.

Arayüz, modern web tabanlı proje yönetimi araçlarına kıyasla modası geçmiş ve hantal görünüyor

Microsoft Project projeleri

Planner Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner ve Proje Planı 3: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner ve Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Proje puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (1.615'ten fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.030'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Project hakkında ne diyor?

İşte bu Gantt şeması yazılımı için bir G2 incelemesi:

Kapasite planlamasına yönelik kullanışlı özelliği, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etme işimizi kolaylaştırır. Ayrıca, zamanlama ve planlama araçları da olağanüstüdür – görsel zaman çizelgesi (Gantt çizelgeleri) ve bağımlılık izleme, projenin ilerleyişini izlememize yardımcı olur. Son olarak, yazılımın Excel ve Power Bi gibi diğer Microsoft ürünleriyle kolayca entegre olabilme özelliği, veri analizi ve raporlama yeteneklerimizi geliştirir.

6. GanttProject (Sıfır bütçeli proje planlaması için en iyisi)

GanttProject aracılığıyla

GanttProject, karmaşık proje yönetimi faaliyetleri olmadan proje zaman çizelgelerini görselleştirmek isteyen bireyler veya küçük takımlar için tasarlanmış açık kaynaklı bir araçtır.

Yazılım, görev oluşturma, bağımlılık ayarlama ve kaynak tahsisi gibi proje yönetiminin temel fonksiyonlarına odaklanan, basit ve kullanımı kolay bir yazılımdır. Modern SaaS araçları gibi sürükle ve bırak ölçeklendirme özelliği sunmasa da, araç çubuğunu veya klavye kısayollarını kullanarak manuel olarak uzaklaştırma yapabilir ve görünümünüzü değiştirebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Abonelik yenilemeleri konusunda endişelenmenize gerek kalmadan yazılımın tam sahibi olursunuz.

GanttProject'in en iyi özellikleri

Görevleri, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları tanımlayarak kapsamlı bir proje takvimi oluşturun

Proje maliyetlerini takip edin ve harcamaları izlemek için temel bütçe raporları oluşturun

Anahtar performans göstergelerini kullanarak proje ilerlemesini izleyin ve sapmaları gidermek için planları ayarlayın

Projeleri PDF, PNG, CSV ve Microsoft Project dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlere aktarın

GanttProject'in sınırlamaları

İşbirliği özellikleri, ücretli bir eklenti olan GanttProject bulut hizmetiyle sınırlıdır

Teknik destek, özel müşteri desteği yerine tamamen topluluk forumlarına dayanmaktadır.

Çok sayıda görev ve kaynağın bulunduğu çok büyük veya karmaşık projeleri yönetmek için ideal değildir

GanttProject fiyatlandırması

Ücretsiz

GanttProject puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GanttProject hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

GanntProject'teki en yararlı özellik, tam bir proje için aşamaların süresinin şematik olarak gösterilmesidir. Hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için kullanımı çok kolaydır… Şu anda manuel olarak girmek zorunda olduğum otomatik numaralandırma özelliğini eklemek istiyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri birbirine bağlamak için Bitiş-Başlangıç, Başlangıç-Başlangıç ve Bitiş-Bitiş ilişkilerini kullanın. Her şeyi birbirine bağlamayın; bu, bir şelale etkisi yaratır! Yalnızca birbirini gerçekten beklemesi gereken görevleri birbirine bağlayın.

7. ProjectManager (Esnek çoklu görünüm proje akışları için en iyisi)

ProjectManager aracılığıyla

ProjectManager’ın Mac için Gantt şeması yazılımı, zaman çizelgesi planlamasını daha derinlemesine kavramak isteyen proje yöneticileri için tasarlanmıştır. Çevrimiçi olarak Gantt şemalarının nasıl oluşturulacağı ve yönetileceği konusunda adım adım rehberlik eder; görev bağımlılıkları, sürükle ve bırak zamanlama ve ilerleme izleme hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.

Bu yazılım, ister ofiste ister uzaktan çalışıyor olsunlar, takım üyeleri arasındaki işbirliği kolaylaşır. Mac kullanıcıları, uyumluluk veya kurulum konusunda endişelenmeden bulut tabanlı özelliklerini kullanabilirler, bu da yazılımı platformlar arası takımlar için pratik hale getirir.

ProjectManager'ın en iyi özellikleri

Takımın tercihlerine ve ş Akışı gereksinimlerine bağlı olarak zamanı otomatik veya manuel olarak takip edin

Kaynak tahsisini optimize etmek için takımın uygunluk durumunu ve iş yükünü gerçek zamanlı olarak yönetin

Gerçek zamanlı maliyet izleme ve sapma raporlama özellikleriyle proje bütçelerini yönetin

Görev durumundaki değişikliklere göre belirli eylemleri tetikleyen otomatik ş akışları oluşturun

Proje sürüm kontrolü ile proje değişikliklerini izleyin ve geri yükleyin

Kritik yolu belirleyin ve proje planınıza önemli dönüm noktalarını ekleyin

ProjectManager sınırlamaları

Ş Akışı otomasyonu ve risk yönetimi gibi gelişmiş özellikler, aylık maliyetleri önemli ölçüde artıran üst düzey abonelikler gerektirir

İlk kurulum, mevcut tüm seçenekleri doğru şekilde yapılandırmak için önemli miktarda zaman gerektirir

ProjectManager fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 17 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ProjectManager puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (340'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ProjectManager hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Sunulan fonksiyonlar iyi düşünülmüş ve kapsamlı özelleştirme gerektirmiyor. Yardım masası, iletişim kurmayı bilen bilgili kişilerden oluşuyor. Satış ekibi bilgili ve dürüst, bu sayede kayıt olurken beklediğimizle yaşadıklarımız arasında bir uyumsuzluk yaşamadık.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Kaynak Yönetimi Yazılımları ve Araçları

8. Toggl Plan (Basit zaman çizelgesi netliği için en iyisi)

Toggl Plan aracılığıyla

Toggl Plan’ın Mac için Gantt şeması yazılımı, basitlik ve netlik göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir; bu da onu, karmaşık bağımlılıklar yerine insanları ve teslim tarihlerini yöneten takım liderleri için mükemmel kılar. Sürükle ve bırak arayüzü, iç içe geçmiş menülere girmenize gerek kalmadan zaman çizelgelerini hızlıca planlamanıza ve görevleri yeniden düzenlemenize olanak tanır.

Grafik görünümü renk kodlu ve düzenli olup, neler olup bittiğine ve ne zaman gerçekleştiğine dair net bir özet sunar. Mac kullanıcıları, herhangi bir modern tarayıcı üzerinden doğrudan erişebilir; uygulama veya eklenti yüklemesi gerekmez.

Toggl Plan'ın en iyi özellikleri

Herkesin anlayabileceği basit sürükle ve bırak işlemlerini kullanarak görsel proje zaman çizelgeleri oluşturun

Projeleri ve iş yüklerini haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak takip edin

İlerleme durumunu kolayca paylaşmak için okunur proje görünümlerini müşteriler ve paydaşlarla paylaşın

Tüm iş yükünüzde anında görsel düzen sağlamak için projeleri ve görevleri renk kodlarıyla ayırtın

Toggl Track ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek tüm projelerinizde kapsamlı zaman takibi yapın

Toggl Plan'ın sınırlamaları

Ayrıntılı bütçe izleme veya kaynak tahsisi gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Görevler veya proje aşamaları arasında bağımlılık yönetimi mevcut değildir

Daha kapsamlı proje yönetimi platformlarına kıyasla sınırlı raporlama özellikleri

Toggl Plan fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 5 kullanıcı için)

Kapasite: Kullanıcı başına aylık 6 $, hayalet kullanıcı başına aylık 3 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $, hayalet kullanıcı başına aylık 3 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $, hayalet kullanıcı başına aylık 3 $

Toggl Plan puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (110'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Toggl Plan hakkında ne diyor?

One G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Toggl Plan, pek çok kullanışlı özelliği tek bir arayüzde bir araya getirerek takım işbirliğini kolaylaştırır ve dikkatinizin dağılmadan günlük görev güncellemelerini takip etmenizi çok kolaylaştırır. Toggl Plan'ın işbirliği özellikleri, tüm üyelerimizi hızlı bir şekilde sisteme dahil etmemizi sağlar; böylece üyelerimiz görevleri, görevleri tamamlamak için gereken süreyi ve diğer önemli bilgileri kolayca ekleyebilirler. Ayrıca, hazır şablonlardan oluşan geniş bir koleksiyon, planlama süreçlerine hızlı ve kolay bir başlangıç yapmanızı sağlar.

9. nTask (Bütçeye uygun kapsamlı fonksiyonlar açısından en iyisi)

nTask aracılığıyla

nTask, görev yönetimi, zaman takibi, toplantı planlama, risk yönetimi ve hatta temel CRM özelliklerini şaşırtıcı derecede uygun bir fiyata sunar.

Mac için Gantt şeması yazılımı, birden fazla özel araca olan ihtiyacı ortadan kaldıracak kadar geniş bir alanı kapsar. Bu yaklaşım, kurumsal düzeydeki karmaşıklık veya maliyetler olmadan kapsamlı proje yönetimi yetenekleri isteyen küçük takımlar için özellikle işe yarar.

Gantt şeması fonksiyonu, görev bağımlılıkları, ilerleme izleme ve temel proje yönetimi ile ayrıntılı proje planlaması imkanı sunarak hem basit hem de karmaşık projelere hitap eder.

nTask'ın en iyi özellikleri

Potansiyel sorunları proaktif olarak yönetmek için proje risk kayıtları ve sorun izleme günlükleri oluşturun

Doğru faturalandırma ve raporlama için izlenen iş saatlerinden otomasyon ile zaman çizelgeleri alın

Gider izleme ve kapsamlı maliyet raporlama özellikleriyle proje bütçelerini oluşturun

nTask AI 'yi kullanarak proje planları oluşturun, komut istemlerinden görevler oluşturun, ilerlemeyi özetleyin ve potansiyel riskleri belirleyin

Görevler, projeler, riskler ve sorunları içeren tek bir Çalışma Alanı'nda işbirliği yapın

nTask sınırlamaları

Sadece Gantt şeması fonksiyonlarına odaklanmak istediğinizde, bu durum kafa karıştırıcı ve bunaltıcı gelebilir

Raporlar, gösterge panelleri ve görsel düzenler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Mac için bu Gantt şeması yazılımını kullanan gerçek bir kullanıcının kısa yorumu:

Proje planlamasından proje yönetimi kadar, nTask harika özellikler sunar ve işbirliği için de etkilidir.

10. Smartsheet (Görselleştirmeye ihtiyaç duyan ve elektronik tablolara aşina olan takımlar için en iyisi)

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, elektronik tabloların tanıdık rahatlığı ile Gantt grafiklerinin görsel gücü arasındaki boşluğu doldurur. Tanıdık satır ve sütunları kullanarak proje planları oluşturabilir, ardından anında Gantt görünümüne geçerek her şeyin zaman çizelgesinde nasıl birbirine bağlandığını görebilirsiniz.

Asıl gücü uyarlanabilirliğinde yatmaktadır; izlemeniz gereken her türlü veri için özel sütunlar oluşturabilir, proje metriklerini otomatik olarak hesaplayan formüller geliştirebilir ve verileri doğrudan proje sayfalarınıza aktaran formlar tasarlayabilirsiniz.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Kapsamlı genel bakışlar için birden fazla proje sayfasından aynı anda veri çeken dinamik raporlar oluşturun

Temel değerleri kullanarak sapmaları otomatik olarak hesaplayın ve proje tahminlerini güncelleyin

Proje, program veya portföy için gereken toplam çabayı özetleyin

Yerel entegrasyonlar ve üçüncü taraf otomasyon araçları aracılığıyla yüzlerce iş uygulamasına bağlantı kurun

AI araçlarından yararlanarak formüller oluşturun ve büyük veri kümelerinden özetler hazırlayın

Görev değişikliklerine göre uyarılar, hatırlatıcılar ve güncellemeler tetikleyici kurallarla ş akışlarını otomatikleştirin

Smartsheet'in sınırlamaları

Küçük takımlar için fazla gelen özellikleri nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir

Excel'e kıyasla gelişmiş fonksiyonlar, formüller ve koşullu biçimlendirme özelliklerinden yoksundur

Fiyatlandırma önemli bir yatırım gerektirebilir, bu da onu küçük işletmeler veya bireylerden ziyade daha büyük takımlar ve kurumsal kuruluşlar için daha uygun hale getirir.

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.460'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

One G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Smartsheet'in tanıdık bir elektronik tablo hissini proje yönetimi araçlarıyla harmanlamasını ve çok esnek bir his vermesini seviyorum. İş akışlarını otomasyonla gerçekleştirme, takım arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma ve Gantt grafikleri ve takvim gibi görünümleri özelleştirme yeteneği, karmaşık projelerin izlenmesini çok daha verimli hale getirdi. Bu, proje izlemesinden bireysel görev izlemesine kadar takımlarımızın günlük kullanımına entegre oldu.

🔍 Biliyor muydunuz? Gantt grafiklerinin tarihi I. Dünya Savaşı öncesine kadar uzanır. Polonyalı mühendis Karol Adamiecki, 1896 yılında bu grafiği icat etti ve ona "harmonogram" adını verdi. Ancak, işi yalnızca Lehçe ve Rusça dillerinde yayınlandığı için dünya bu buluşu kaçırdı.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi Smartsheet Alternatifleri ve Rakipleri

11. Wrike (Çevik ş akışı yönetimi için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Wrike’ın Zaman Çizelgesi görünümü olarak adlandırılan Gantt şeması sistemi, planlarını sık sık değiştiren ve görevleri yeniden atayan çevik takımlar için mükemmeldir. Platform, duyarlı bir ş Akışı oluşturmaya odaklanır: görevleri ayarlama, bağımlılıkları birbirine bağlama ve öncelikler değiştikçe son teslim tarihlerini güncelleme.

Wrike’ın güçlü analiz ve yapay zeka destekli özellikleri, takımların riskleri proaktif olarak yönetmesine ve süreçlerini optimize etmesine yardımcı olur. Yerleşik prova ve onay araçları sayesinde özellikle pazarlama ve kreatif ajanslar arasında popülerdir.

Mac kullanıcıları, performans düşüşü veya platform kısıtlaması olmadan tarayıcı üzerinden her şeye erişebilir. Arayüz, gerçek zamanlı düzenlemelere olanak tanır ve değişiklikleri tüm işbirlikçilere otomatik olarak yansıtır, böylece takımın uyumlu çalışmasını sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görev bağımlılıklarını ve kritik yolları gösteren etkileşimli, sürükle ve bırak özellikli Gantt grafikleriyle projelerinizi planlayın

Work Intelligence AI 'yi kullanarak proje risklerini tahmin edin, görev oluşturma işlemini otomasyonla gerçekleştirin ve verimliliği artırmak için akıllı öneriler alın

Ş Akışlarını, gösterge panellerini ve raporları takımınızın özel süreçlerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Dinamik talep formlarıyla gelen işleri yönetin ve iş alımını standartlaştırın

Adobe, Microsoft, Google ve Salesforce'un popüler araçları dahil olmak üzere 400'den fazla uygulamayla entegre edin

Wrike'ın sınırlamaları

Mac için bu Gantt grafiği yazılımının gelişmiş özel özelleştirme seçeneklerini uygulamak için teknik bilgi gereklidir

Özellikle daha gelişmiş özellikler veya premium entegrasyonlar eklendiğinde, fiyatlandırma yapısı karmaşık ve maliyetli hale gelebilir.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.400 yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.614 yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

İşte Mac için bu Gantt grafik yazılımına yeni bir bakış:

Wrike, birden fazla proje ve takım arasında düzenli ve uyumlu kalmama yardımcı oluyor. Özellikle pazarlama kampanyalarımıza özel ş Akışları ve gösterge panelleri oluşturabilme özelliğini çok seviyorum. Zaman çizelgesi görünümü (Gantt grafiği) proje aşamalarını görselleştirmek için harika, görev bağımlılıkları ve otomatik bildirimler ise teslim tarihlerini asla kaçırmamamızı sağlıyor. Wrike'ın Outlook ve Teams gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonu da işbirliğini çok daha pürüzsüz hale getiriyor.

📖 Ayrıca okuyun: İşleri Yönetmek ve Proje Başarısını Artırmak için Gantt Şeması Alternatifleri

Yerlerinize, hazır, ClickUp ile Gantt!

Mac için doğru Gantt grafiği yazılımını seçmek, ihtiyacınız olan şeylere bağlıdır: hız, esneklik ve her şeyi bağlam içinde görebilme yeteneği. Harika bir araç, zaman çizelgelerinizi kontrol etmenize yardımcı olur.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm bunları ve daha fazlasını sunar. Esnek Gantt grafiklerinden raporlama araçlarına, uygulama içi sohbetten güçlü otomasyonlara ve portföy yönetimine kadar, her boyutlardaki takım için gerçekten özelleştirilebilir bir Çalışma Alanıdır. İster macOS kullanın ister kullanmayın, bu sizin için en iyi Gantt oluşturma aracıdır.

