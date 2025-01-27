2025'te 10 TeamGantt Alternatifi ve Rakibi

Projeler karmaşıklaştıkça, seçtiğiniz proje yönetimi çözümü de karmaşıklaşır. Doğru proje yönetimi platformu, görevleri ve dönüm noktalarını yönetmenize ve projenizin zaman çizelgesini ve ilerlemesini hem ayrıntılı hem de genel bir görünümden izlemenize olanak tanır.

TeamGantt bulut tabanlı platform, Gantt grafikleri ve diğer proje yönetimi araçlarını tam olarak bu amaçla kullanmanın popüler yollarından biridir. Ancak Gantt grafiklerini sevenler için en iyi platform mu? ?

En iyi TeamGantt alternatifi, ihtiyaçlarınıza ve proje gereksinimlerinize bağlıdır. Sizin için piyasadaki birçok alternatifi araştırdık ve en iyi 10 TeamGantt rakibini aşağıda sıraladık.

TeamGantt alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi TeamGantt alternatifi, bireysel ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır. Ücretsiz Gantt grafiği yazılımından daha pahalı kurumsal planlara kadar birçok seçenek mevcuttur. Şirketinizdeki projeleri yönetmek için seçtiğiniz üründen amaçladığınız iş değerini elde etmek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Kullanım kolaylığı: Kullanımı zor bir proje yönetimi çözümü, verimliliği artırmak yerine hayal kırıklığını artıracaktır. Doğru TeamGantt alternatifi, Kullanımı zor bir proje yönetimi çözümü, verimliliği artırmak yerine hayal kırıklığını artıracaktır. Doğru TeamGantt alternatifi, Gantt grafik şablonlarını oluşturmayı ve özelleştirmeyi kolaylaştırır

Proje yönetimi özellikleri: Her işin farklı ihtiyaçları ve projeleri yönetme yöntemleri vardır ve Her işin farklı ihtiyaçları ve projeleri yönetme yöntemleri vardır ve proje yönetimi yazılımı bu ihtiyaçları kolaylaştıracak özellikler sunmalıdır

Esneklik: Proje yönetimi yazılımı sizi tek bir çalışma yöntemine hapsetmemeli, iş akışlarınıza uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır

Fiyatlandırma: Satın aldığınız yazılım, bütçe yönetim ekibinizi kızdırmamalı, ancak şirketinizle birlikte büyüyebilecek kadar güçlü olmalıdır.

Entegrasyonlar: Proje yönetimi yazılımınız, sık kullandıkları araçlarla entegre olduğunda takım üyeleriniz bundan faydalanacaktır

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 TeamGantt Alternatifi

Basit Gantt grafiği proje örneklerinden, görevleri en üst düzeyde kontrol ederek yönetmenizi sağlayan kapsamlı özelliklere kadar, aşağıdaki liste ideal TeamGantt alternatifini bulmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp Gantt görünümünde görevleriniz ve bağımlılıklarınız hakkında net bir resim elde edin

ClickUp, birçok iş uygulamasının özelliklerini tek bir platformda sunan çok yönlü bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Bu, onu listemizdeki en yetenekli Gantt grafiği yazılım ürünlerinden biri yapar. Bu çok yönlülüğü iki şekilde sağlar: projelerinizi yapılandırma üzerinde nihai kontrol sağlayan kapsamlı bir şekilde özelleştirilebilir çalışma alanı ve çeşitli sektörleri ve iş akışlarını kapsayan geniş bir proje şablonu koleksiyonu.

ClickUp'ın TeamGantt alternatifi olarak rolüne özgü bir özellik, ClickUp Gantt grafiğidir. Gantt grafiklerinin kullanışlılığını, görevleri daha da etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak kapsamlı süreç iyileştirme araçlarıyla daha da ileriye taşır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm işlevleri keşfetmek ve öğrenmek bazı kullanıcılar için zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. GanttPRO

ganttPro aracılığıyla

GanttPRO, TeamGantt alternatifleri listemizde de üst sıralarda yer alıyor. Gantt grafiklerinin ötesinde kapsamlı bir dizi özellik ile insanların projeleri planlamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Görev ve kaynak yönetimi ile zaman takibi için özelliklere sahiptir. Proje işbirliği özellikleri, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar ve büyük projelerde çalışanların dosya paylaşımını ve güncel kalmasını kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü (UI), tüm projelerinizi görüntülemenizi sağlayarak ilerleme takibi ve proje yönetimini kolaylaştırır.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Sezgisel arayüzü, kullanmaya başlamayı kolaylaştırır

İyi desteklenen mobil uygulamalar, hareket halindeyken erişilebilir olmasını sağlar

İyi tasarlanmış işbirliği araçları kapsamlıdır

Önceliklendirme özelliği, kullanıcıların dikkatlerini odaklamasına yardımcı olur

GanttPRO sınırlamaları

Kapsamlı işlevsellik, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir

Minimum ihtiyaçları olanlar için fiyat yüksek

GanttPRO fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 12,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GanttPRO puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

3. GanttProject

ganttProject aracılığıyla

TeamGantt alternatiflerimizden bir sonraki GanttProject. Bu Gantt grafiği yazılımı, ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve işinizde kullanabileceğiniz açık kaynaklı bir çözümdür. Görev ve kaynak yönetimi dahil olmak üzere bir proje yönetim aracından bekleyebileceğiniz tüm temel özelliklere sahiptir.

Kullanıcılar temel ayarları belirleyebilir, orijinal proje planını izleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilir. GanttProject, mevcut Microsoft Project dosyalarıyla uyumludur ve bu dosyaları açıp kaydedebilir. Ayrıca, kolay paylaşım ve yazdırma için raporları PDF, HTML ve CSV gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarabilir.

GanttProject'in en iyi özellikleri

HTML veya PDF formatında dışa aktarabilen, iyi tasarlanmış rapor oluşturucu

Microsoft Project'e ve Microsoft Project'ten dosya içe ve dışa aktarın

Yerel bir yazılım olarak, internet bağlantısı olmadan çalışır

Program değerlendirme ve inceleme tekniği grafikleri oluşturur

GanttProject sınırlamaları

Alternatifler kadar modern ve sezgisel olmayan, eski bir arayüz

Diğer araçlarla işbirliği veya entegrasyon için çok az özellik

Son büyük güncelleme 2021'de yapılmıştır ve destek eksikliği olabilir

GanttProject fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

GanttProject puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

4. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Bu seçenek en çok yönlü seçeneklerden biridir. Smartsheet, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır. Proje yönetimi, pazarlama, operasyonlar, BT, inşaat ve daha fazlası gibi sektörlere özgü proje yürütme özellikleri sunan bir iş yürütme platformudur. Tasarımı, iş akışı otomasyonunu iyileştirmeyi amaçlar ve projeleri verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Görev ve kaynak yönetimi yetenekleri gibi klasik proje yönetimi özelliklerini sunmak için Smartsheet, tanıdık elektronik tablo tarzı düzeni kullanarak karmaşık projeleri daha kolay anlaşılır bir biçime dönüştürür.

Gösterge panelleri bir elektronik tablo benzeri stil alsa da, proje yöneticilerine işlerini etkili bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları proje zaman çizelgelerinin eksiksiz bir görünümünü sunar. Görevleri kolayca görselleştirebilir, yaklaşan görevleri görebilir ve bunları uygun takım üyelerine atayabilirler.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Diğer uygulamalarla kapsamlı entegrasyon

İş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olan çeşitli özellikler

Kapsamlı eğitim videoları kütüphanesi

Görevler ve son tarihler için otomatik hatırlatıcı uyarıları

Smartsheet sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar daha yüksek fiyatlı paketler gerektirir

Kullanıcı arayüzü bazen yavaş çalışıyor

Smartsheet fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

5. Gantter

gantter aracılığıyla

Bulut tabanlı proje yönetimi yazılımı Gantter, takım üyelerinin projeleri daha kolay yönetmelerine yardımcı olmak için anlaşılması kolay bir kullanıcı arayüzü sunan bir proje yönetimi aracıdır. Listedeki diğer seçenekler gibi, görev ve kaynak yönetimi özelliklerine sahiptir. Takım işbirliği araçları arasında görev atama, dosya paylaşımı ve projeleri planlamak için platform üzerinden iletişim kurma yer alır. Yazılımı Google Takvim gibi diğer popüler araçlarla entegre ederek projeleri yönetmek kolaydır.

Microsoft Project, proje yönetimi aracı alanında büyük bir oyuncudur, bu nedenle Gantter, yazılımın oluşturduğu proje verilerini kolayca açabilir ve düzenleyebilir. Bu, proje yöneticilerinin projenin yaşam döngüsünü en az kesintiye uğratarak bu TeamGantt alternatifine kolayca geçiş yapmalarını sağlar.

Gantter'ın en iyi özellikleri

Google Drive ve G-Suite ile entegrasyon

Microsoft Project dosyalarını açar ve düzenler

Topluluk destekli tanıma motoru

Binlerce önceden tasarlanmış şablon

Gantter sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci gerektirir

Sınırlı özellikler ve entegrasyon seçenekleri

Gantter fiyatlandırması

Gantter Cloud : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Gantter for Google Drive : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Gantter for Google Çalışma Alanı: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Gantter puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (3 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (36 yorum)

6. Kısayol

kısayol aracılığıyla

Bu TeamGantt alternatifinin orijinal adı Clubhouse idi. Kullanımı basit ve çevik süreçlerle ilişkili işbirliğine dayalı projelerde başarı için gerekli araçları sağlayan çevik bir proje yönetimi platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, Gantt grafiği işlevselliğine ek olarak, Shortcut'un sprintler, epikler, birikmiş işler ve çevik metodolojilerin projeleri teslim etmek için kullandığı diğer özellikler için araçlara sahip olduğu anlamına gelir.

Bu çevik araçlar, proje planlama, işbirliği ve izlemeyi kolaylaştıran kapsamlı bir proje yönetimi platformu da sağlar. Takım üyeleri, çevik süreçteki her seviyede projenin ilerlemesine göz atabilir.

En iyi özelliklerin kısayolları

Etkili işbirliği araçları

Sürükle ve bırak fonksiyonu, yeni başlayanlar için kolaylık sağlar

Yol haritası özelliği, acil durum planlaması ve önceliklendirmede yardımcı olur

Diğer popüler araçlarla entegrasyonlar

Kısayol sınırlamaları

Öğrenme materyallerinin eksikliği

Sürükle ve bırak fonksiyonu her yerde beklendiği gibi çalışmıyor

Kısayol fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,50 $

İş Kullanıcı başına aylık 12,00 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kısayol derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

7. Trello

trello aracılığıyla

Trello, en popüler proje yönetimi çözümlerinden biridir. Görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve belirli kişilere atamayı kolaylaştırır. Yazılım, son derece yetenekli proje izleme araçları sunsa da, kullanıma hazır bir Gantt grafiği içermez. Bunun yerine, bu işlevselliği tamamlamak için BigPicture gibi Gantt grafiği yazılımlarıyla üçüncü taraf entegrasyonlarına güvenir. Neyse ki, bu entegrasyon, Trello'yu çeşitli iş hedeflerine uygun, çok yönlü bir proje yönetimi platformuna dönüştürmeye yardımcı olan diğer birçok entegrasyon gibi tüm kullanıcılar için ücretsizdir.

Trello'nun en büyük satış noktası, basit sürükle ve bırak arayüzüdür. Görevleri taşımak, görev panolarından birinden diğerine sürüklemek kadar kolaydır. Bu panolar, tamamlanma durumunu işaretleyebilir, görevlere öncelik verebilir ve birçok başka işlevi yerine getirebilir. Görev kartlarına çeşitli dosya türleri eklenebildiğinden, Trello aynı zamanda etkili bir belge yönetim aracı olarak da işlev görür.

Trello ile Jira'yı karşılaştırın!

Trello'nun en iyi özellikleri

Sezgisel ve kullanımı kolay arayüz

Tüm kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerine uygun kapsamlı özelleştirmeler

Harika çapraz platform desteği, her yerden çalışmayı kolaylaştırır

Diğer uygulamalar ve hizmetlerle iyi entegrasyon

Trello sınırlamaları

Karmaşık projelerde dağınık hale gelebilir

Yerleşik zaman takibi fonksiyonu yoktur

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

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8. Toggl

toggl aracılığıyla

Toggl, kullanıcılarının çok çeşitli platform ve cihazlarda kullanılabilen bir zamanlayıcı ile çeşitli proje görevlerinde geçirdikleri zamanı izlemelerine olanak tanır. Her görevin aldığı zamanın ayrıntılı bir kaydını tutarak, proje yöneticileri programları verimli bir şekilde yürütebilir ve bir projenin ilerlemesini daha iyi tahmin edebilir.

Toggl'un dönüm noktası özelliği, proje zaman çizelgenizi daha küçük hedeflere bölmenize ve bunları tamamlama ilerlemesini doğrudan projenizin Gantt grafiğinden izlemenize olanak tanır. Bu, proje yöneticilerine projenin durumunu bir bakışta görme olanağı sağlar. Proje yönetimine daha fazla yardımcı olan, yazılımın sağladığı içgörülerdir. Takım üyelerinin zamanlarını nerede geçirdiklerini bildiği için, darboğazları ve verimsiz alanları belirlemeye yardımcı olabilir.

Toggl'un en iyi özellikleri

Renk kodlu zaman çizelgeleri yönetimi kolaylaştırır

Müşteriler ve paydaşlarla zaman çizelgelerini zahmetsizce paylaşın

Öğrenmeyi kolaylaştıran sürükle ve bırak fonksiyonu

İşbirliği özellikleri, ekip çalışmasını kolaylaştırır

Toggl sınırlamaları

Üçüncü taraf entegrasyonlar eksik

Mobil uygulama, olabileceği kadar zengin özelliklere sahip değildir

Toggl fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Toggl puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu Toggl alternatiflerine göz atın!

9. OpenProject

openProject aracılığıyla

Bir sonraki proje yönetimi çözümümüz, hem bulut tabanlı bir seçenek hem de kendi kendine barındırılan bir ürün olarak mevcuttur. OpenProject'te bulunan proje yönetimi araçları, kolay görev yönetimi sağlar ve bunu kolaylaştırmak için kapsamlı belge yönetimi işlevselliği içerir. Zaman yönetimi de, proje planlamasının yolunda gitmesine yardımcı olacak özellikleriyle yazılımın önemli bir parçasıdır.

Projeleri teslim etmek için çevik yöntemleri tercih eden proje yöneticileri, Scrum ve Kanban özelliklerini özellikle yararlı bulacaktır. Proje görevlerini kolayca sprintlere bölebilir ve programın kullanıcı arayüzü üzerinden izleyebilirsiniz. Gantt grafiği kullanarak projeleri planlama özelliği, OpenProject'ü TeamGantt'a uygun bir alternatif haline getirir.

OpenProject'in en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban görünümleriyle çevik metodolojiler

Birden fazla projeyi kolayca yönetme desteği

Herkesi aynı çizgide tutmak için proje planlama uygulamaları

Zaman takibi ve maliyet raporlama fonksiyonları

OpenProject sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü diğer bazı seçenekler kadar çekici değildir

Öğrenme eğrisi diğer yazılımlara göre daha diktir

OpenProject fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 13,50 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 19,50 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

OpenProject puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (22 yorum)

Capterra: 4,5/5 (100 yorum)

10. Redbooth

redbooth aracılığıyla

Redbooth, Gantt grafiği ile projeleri yönetmek için son TeamGantt alternatifimizdir. İş yükü değerlendirme özelliği, proje yöneticisini iş yükü fazla olan takım üyelerine uyarı vererek daha iyi kaynak yönetimi sağlar. Proje yönetimi araçları arasında zaman takibi, işlevsellik ve dosya paylaşım araçları bulunur. Proje gösterge paneli aracılığıyla, proje yönetimi takımları birden fazla projeyi yönetebilir ve tüm görevlerin atanmasına genel bir bakış elde edebilir.

Arayüzü, sürükle ve bırak işlevselliği ile kullanımı kolaydır ve yeni başlayanlar ve deneyimli kullanıcılar için sezgisel bir proje yönetimi alanı sağlar. Proje verilerini kolayca toplayabilir ve bunları, anahtar paydaşların projenin ilerlemesini takip etmesini sağlayan ilgi çekici ve kapsamlı raporlar halinde paketleyebilirsiniz.

Redbooth'un en iyi özellikleri

Görevlerin atanmasına ve kime atandığına tek bakışta görünüm

Gantt grafikleriyle sürükle ve bırak görsel görev yönetimi

Tüm projeyi gösteren ayrıntılı verimlilik raporları

Zoom tarafından desteklenen entegre HD video toplantıları

Redbooth sınırlamaları

Bu listedeki diğer TeamGantt alternatiflerine kıyasla büyük veya karmaşık projelerle başa çıkmak için sınırlı özellikler

Mobil uygulamada iyileştirme alanı

Redbooth fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Redbooth puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100 yorum)

Capterra: 4,4/5 (89 yorum)

Projelerinizi Kendi Tarzınızda Yönetin

Proje yönetimi araçlarınızı yönetmek için saatlerinizi harcamak istemezsiniz. Doğru yazılımı kullanarak, takımınız her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde çalışacaktır. ClickUp'ın Gantt grafik görünümü, iş akışlarınız karmaşık olsa bile günlük işlerinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Bugün başlamak için ücretsiz hesabınızı oluşturun. ?