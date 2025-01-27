2025'te 10 TeamGantt Alternatifi ve Rakibi

Projeler karmaşıklaştıkça, seçtiğiniz proje yönetimi çözümü de karmaşıklaşır. Doğru proje yönetimi platformu, görevleri ve dönüm noktalarını yönetmenize ve projenizin zaman çizelgesini ve ilerlemesini hem ayrıntılı hem de genel bir görünümden izlemenize olanak tanır.
TeamGantt bulut tabanlı platform, Gantt grafikleri ve diğer proje yönetimi araçlarını tam olarak bu amaçla kullanmanın popüler yollarından biridir. Ancak Gantt grafiklerini sevenler için en iyi platform mu? ?
En iyi TeamGantt alternatifi, ihtiyaçlarınıza ve proje gereksinimlerinize bağlıdır. Sizin için piyasadaki birçok alternatifi araştırdık ve en iyi 10 TeamGantt rakibini aşağıda sıraladık.
TeamGantt alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi TeamGantt alternatifi, bireysel ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır. Ücretsiz Gantt grafiği yazılımından daha pahalı kurumsal planlara kadar birçok seçenek mevcuttur. Şirketinizdeki projeleri yönetmek için seçtiğiniz üründen amaçladığınız iş değerini elde etmek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- Kullanım kolaylığı: Kullanımı zor bir proje yönetimi çözümü, verimliliği artırmak yerine hayal kırıklığını artıracaktır. Doğru TeamGantt alternatifi, Gantt grafik şablonlarını oluşturmayı ve özelleştirmeyi kolaylaştırır
- Proje yönetimi özellikleri: Her işin farklı ihtiyaçları ve projeleri yönetme yöntemleri vardır ve proje yönetimi yazılımı bu ihtiyaçları kolaylaştıracak özellikler sunmalıdır
- Esneklik: Proje yönetimi yazılımı sizi tek bir çalışma yöntemine hapsetmemeli, iş akışlarınıza uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır
- Fiyatlandırma: Satın aldığınız yazılım, bütçe yönetim ekibinizi kızdırmamalı, ancak şirketinizle birlikte büyüyebilecek kadar güçlü olmalıdır.
- Entegrasyonlar: Proje yönetimi yazılımınız, sık kullandıkları araçlarla entegre olduğunda takım üyeleriniz bundan faydalanacaktır
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 TeamGantt Alternatifi
Basit Gantt grafiği proje örneklerinden, görevleri en üst düzeyde kontrol ederek yönetmenizi sağlayan kapsamlı özelliklere kadar, aşağıdaki liste ideal TeamGantt alternatifini bulmanıza yardımcı olacaktır.
1. ClickUp
ClickUp, birçok iş uygulamasının özelliklerini tek bir platformda sunan çok yönlü bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Bu, onu listemizdeki en yetenekli Gantt grafiği yazılım ürünlerinden biri yapar. Bu çok yönlülüğü iki şekilde sağlar: projelerinizi yapılandırma üzerinde nihai kontrol sağlayan kapsamlı bir şekilde özelleştirilebilir çalışma alanı ve çeşitli sektörleri ve iş akışlarını kapsayan geniş bir proje şablonu koleksiyonu.
ClickUp'ın TeamGantt alternatifi olarak rolüne özgü bir özellik, ClickUp Gantt grafiğidir. Gantt grafiklerinin kullanışlılığını, görevleri daha da etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak kapsamlı süreç iyileştirme araçlarıyla daha da ileriye taşır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zaman çizelgesi şablonları ve ClickUp Gantt grafik şablonu gibi proje şablonları, proje yönetimini kolaylaştırır
- En popüler iş yazılımlarıyla entegrasyon, işlevselliğini artırır
- Kolayca oluşturulan otomasyonlar, tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlar ve bağımlılıkları izlemeye yardımcı olur
- Çalışma alanlarının kapsamlı özelleştirilmesi, ClickUp'ın tek bir uygulamada çeşitli iş araçlarına dönüşmesini sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Tüm işlevleri keşfetmek ve öğrenmek bazı kullanıcılar için zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. GanttPRO
GanttPRO, TeamGantt alternatifleri listemizde de üst sıralarda yer alıyor. Gantt grafiklerinin ötesinde kapsamlı bir dizi özellik ile insanların projeleri planlamasına ve yönetmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.
Görev ve kaynak yönetimi ile zaman takibi için özelliklere sahiptir. Proje işbirliği özellikleri, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar ve büyük projelerde çalışanların dosya paylaşımını ve güncel kalmasını kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü (UI), tüm projelerinizi görüntülemenizi sağlayarak ilerleme takibi ve proje yönetimini kolaylaştırır.
GanttPRO'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel arayüzü, kullanmaya başlamayı kolaylaştırır
- İyi desteklenen mobil uygulamalar, hareket halindeyken erişilebilir olmasını sağlar
- İyi tasarlanmış işbirliği araçları kapsamlıdır
- Önceliklendirme özelliği, kullanıcıların dikkatlerini odaklamasına yardımcı olur
GanttPRO sınırlamaları
- Kapsamlı işlevsellik, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir
- Minimum ihtiyaçları olanlar için fiyat yüksek
GanttPRO fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
GanttPRO puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
3. GanttProject
TeamGantt alternatiflerimizden bir sonraki GanttProject. Bu Gantt grafiği yazılımı, ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve işinizde kullanabileceğiniz açık kaynaklı bir çözümdür. Görev ve kaynak yönetimi dahil olmak üzere bir proje yönetim aracından bekleyebileceğiniz tüm temel özelliklere sahiptir.
Kullanıcılar temel ayarları belirleyebilir, orijinal proje planını izleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilir. GanttProject, mevcut Microsoft Project dosyalarıyla uyumludur ve bu dosyaları açıp kaydedebilir. Ayrıca, kolay paylaşım ve yazdırma için raporları PDF, HTML ve CSV gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarabilir.
GanttProject'in en iyi özellikleri
- HTML veya PDF formatında dışa aktarabilen, iyi tasarlanmış rapor oluşturucu
- Microsoft Project'e ve Microsoft Project'ten dosya içe ve dışa aktarın
- Yerel bir yazılım olarak, internet bağlantısı olmadan çalışır
- Program değerlendirme ve inceleme tekniği grafikleri oluşturur
GanttProject sınırlamaları
- Alternatifler kadar modern ve sezgisel olmayan, eski bir arayüz
- Diğer araçlarla işbirliği veya entegrasyon için çok az özellik
- Son büyük güncelleme 2021'de yapılmıştır ve destek eksikliği olabilir
GanttProject fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
GanttProject puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
4. Smartsheet
Bu seçenek en çok yönlü seçeneklerden biridir. Smartsheet, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır. Proje yönetimi, pazarlama, operasyonlar, BT, inşaat ve daha fazlası gibi sektörlere özgü proje yürütme özellikleri sunan bir iş yürütme platformudur. Tasarımı, iş akışı otomasyonunu iyileştirmeyi amaçlar ve projeleri verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Görev ve kaynak yönetimi yetenekleri gibi klasik proje yönetimi özelliklerini sunmak için Smartsheet, tanıdık elektronik tablo tarzı düzeni kullanarak karmaşık projeleri daha kolay anlaşılır bir biçime dönüştürür.
Gösterge panelleri bir elektronik tablo benzeri stil alsa da, proje yöneticilerine işlerini etkili bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları proje zaman çizelgelerinin eksiksiz bir görünümünü sunar. Görevleri kolayca görselleştirebilir, yaklaşan görevleri görebilir ve bunları uygun takım üyelerine atayabilirler.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Diğer uygulamalarla kapsamlı entegrasyon
- İş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olan çeşitli özellikler
- Kapsamlı eğitim videoları kütüphanesi
- Görevler ve son tarihler için otomatik hatırlatıcı uyarıları
Smartsheet sınırlamaları
- Bazı entegrasyonlar daha yüksek fiyatlı paketler gerektirir
- Kullanıcı arayüzü bazen yavaş çalışıyor
Smartsheet fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)
5. Gantter
Bulut tabanlı proje yönetimi yazılımı Gantter, takım üyelerinin projeleri daha kolay yönetmelerine yardımcı olmak için anlaşılması kolay bir kullanıcı arayüzü sunan bir proje yönetimi aracıdır. Listedeki diğer seçenekler gibi, görev ve kaynak yönetimi özelliklerine sahiptir. Takım işbirliği araçları arasında görev atama, dosya paylaşımı ve projeleri planlamak için platform üzerinden iletişim kurma yer alır. Yazılımı Google Takvim gibi diğer popüler araçlarla entegre ederek projeleri yönetmek kolaydır.
Microsoft Project, proje yönetimi aracı alanında büyük bir oyuncudur, bu nedenle Gantter, yazılımın oluşturduğu proje verilerini kolayca açabilir ve düzenleyebilir. Bu, proje yöneticilerinin projenin yaşam döngüsünü en az kesintiye uğratarak bu TeamGantt alternatifine kolayca geçiş yapmalarını sağlar.
Gantter'ın en iyi özellikleri
- Google Drive ve G-Suite ile entegrasyon
- Microsoft Project dosyalarını açar ve düzenler
- Topluluk destekli tanıma motoru
- Binlerce önceden tasarlanmış şablon
Gantter sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci gerektirir
- Sınırlı özellikler ve entegrasyon seçenekleri
Gantter fiyatlandırması
- Gantter Cloud: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Gantter for Google Drive: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Gantter for Google Çalışma Alanı: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
Gantter puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (3 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (36 yorum)
6. Kısayol
Bu TeamGantt alternatifinin orijinal adı Clubhouse idi. Kullanımı basit ve çevik süreçlerle ilişkili işbirliğine dayalı projelerde başarı için gerekli araçları sağlayan çevik bir proje yönetimi platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, Gantt grafiği işlevselliğine ek olarak, Shortcut'un sprintler, epikler, birikmiş işler ve çevik metodolojilerin projeleri teslim etmek için kullandığı diğer özellikler için araçlara sahip olduğu anlamına gelir.
Bu çevik araçlar, proje planlama, işbirliği ve izlemeyi kolaylaştıran kapsamlı bir proje yönetimi platformu da sağlar. Takım üyeleri, çevik süreçteki her seviyede projenin ilerlemesine göz atabilir.
En iyi özelliklerin kısayolları
- Etkili işbirliği araçları
- Sürükle ve bırak fonksiyonu, yeni başlayanlar için kolaylık sağlar
- Yol haritası özelliği, acil durum planlaması ve önceliklendirmede yardımcı olur
- Diğer popüler araçlarla entegrasyonlar
Kısayol sınırlamaları
- Öğrenme materyallerinin eksikliği
- Sürükle ve bırak fonksiyonu her yerde beklendiği gibi çalışmıyor
Kısayol fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,50 $
- İş Kullanıcı başına aylık 12,00 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kısayol derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
7. Trello
Trello, en popüler proje yönetimi çözümlerinden biridir. Görevleri oluşturmayı, düzenlemeyi ve belirli kişilere atamayı kolaylaştırır. Yazılım, son derece yetenekli proje izleme araçları sunsa da, kullanıma hazır bir Gantt grafiği içermez. Bunun yerine, bu işlevselliği tamamlamak için BigPicture gibi Gantt grafiği yazılımlarıyla üçüncü taraf entegrasyonlarına güvenir. Neyse ki, bu entegrasyon, Trello'yu çeşitli iş hedeflerine uygun, çok yönlü bir proje yönetimi platformuna dönüştürmeye yardımcı olan diğer birçok entegrasyon gibi tüm kullanıcılar için ücretsizdir.
Trello'nun en büyük satış noktası, basit sürükle ve bırak arayüzüdür. Görevleri taşımak, görev panolarından birinden diğerine sürüklemek kadar kolaydır. Bu panolar, tamamlanma durumunu işaretleyebilir, görevlere öncelik verebilir ve birçok başka işlevi yerine getirebilir. Görev kartlarına çeşitli dosya türleri eklenebildiğinden, Trello aynı zamanda etkili bir belge yönetim aracı olarak da işlev görür.
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Trello'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel ve kullanımı kolay arayüz
- Tüm kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerine uygun kapsamlı özelleştirmeler
- Harika çapraz platform desteği, her yerden çalışmayı kolaylaştırır
- Diğer uygulamalar ve hizmetlerle iyi entegrasyon
Trello sınırlamaları
- Karmaşık projelerde dağınık hale gelebilir
- Yerleşik zaman takibi fonksiyonu yoktur
Trello fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
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8. Toggl
Toggl, kullanıcılarının çok çeşitli platform ve cihazlarda kullanılabilen bir zamanlayıcı ile çeşitli proje görevlerinde geçirdikleri zamanı izlemelerine olanak tanır. Her görevin aldığı zamanın ayrıntılı bir kaydını tutarak, proje yöneticileri programları verimli bir şekilde yürütebilir ve bir projenin ilerlemesini daha iyi tahmin edebilir.
Toggl'un dönüm noktası özelliği, proje zaman çizelgenizi daha küçük hedeflere bölmenize ve bunları tamamlama ilerlemesini doğrudan projenizin Gantt grafiğinden izlemenize olanak tanır. Bu, proje yöneticilerine projenin durumunu bir bakışta görme olanağı sağlar. Proje yönetimine daha fazla yardımcı olan, yazılımın sağladığı içgörülerdir. Takım üyelerinin zamanlarını nerede geçirdiklerini bildiği için, darboğazları ve verimsiz alanları belirlemeye yardımcı olabilir.
Toggl'un en iyi özellikleri
- Renk kodlu zaman çizelgeleri yönetimi kolaylaştırır
- Müşteriler ve paydaşlarla zaman çizelgelerini zahmetsizce paylaşın
- Öğrenmeyi kolaylaştıran sürükle ve bırak fonksiyonu
- İşbirliği özellikleri, ekip çalışmasını kolaylaştırır
Toggl sınırlamaları
- Üçüncü taraf entegrasyonlar eksik
- Mobil uygulama, olabileceği kadar zengin özelliklere sahip değildir
Toggl fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
Toggl puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
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9. OpenProject
Bir sonraki proje yönetimi çözümümüz, hem bulut tabanlı bir seçenek hem de kendi kendine barındırılan bir ürün olarak mevcuttur. OpenProject'te bulunan proje yönetimi araçları, kolay görev yönetimi sağlar ve bunu kolaylaştırmak için kapsamlı belge yönetimi işlevselliği içerir. Zaman yönetimi de, proje planlamasının yolunda gitmesine yardımcı olacak özellikleriyle yazılımın önemli bir parçasıdır.
Projeleri teslim etmek için çevik yöntemleri tercih eden proje yöneticileri, Scrum ve Kanban özelliklerini özellikle yararlı bulacaktır. Proje görevlerini kolayca sprintlere bölebilir ve programın kullanıcı arayüzü üzerinden izleyebilirsiniz. Gantt grafiği kullanarak projeleri planlama özelliği, OpenProject'ü TeamGantt'a uygun bir alternatif haline getirir.
OpenProject'in en iyi özellikleri
- Scrum ve Kanban görünümleriyle çevik metodolojiler
- Birden fazla projeyi kolayca yönetme desteği
- Herkesi aynı çizgide tutmak için proje planlama uygulamaları
- Zaman takibi ve maliyet raporlama fonksiyonları
OpenProject sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü diğer bazı seçenekler kadar çekici değildir
- Öğrenme eğrisi diğer yazılımlara göre daha diktir
OpenProject fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7,25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13,50 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19,50 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
OpenProject puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (22 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100 yorum)
10. Redbooth
Redbooth, Gantt grafiği ile projeleri yönetmek için son TeamGantt alternatifimizdir. İş yükü değerlendirme özelliği, proje yöneticisini iş yükü fazla olan takım üyelerine uyarı vererek daha iyi kaynak yönetimi sağlar. Proje yönetimi araçları arasında zaman takibi, işlevsellik ve dosya paylaşım araçları bulunur. Proje gösterge paneli aracılığıyla, proje yönetimi takımları birden fazla projeyi yönetebilir ve tüm görevlerin atanmasına genel bir bakış elde edebilir.
Arayüzü, sürükle ve bırak işlevselliği ile kullanımı kolaydır ve yeni başlayanlar ve deneyimli kullanıcılar için sezgisel bir proje yönetimi alanı sağlar. Proje verilerini kolayca toplayabilir ve bunları, anahtar paydaşların projenin ilerlemesini takip etmesini sağlayan ilgi çekici ve kapsamlı raporlar halinde paketleyebilirsiniz.
Redbooth'un en iyi özellikleri
- Görevlerin atanmasına ve kime atandığına tek bakışta görünüm
- Gantt grafikleriyle sürükle ve bırak görsel görev yönetimi
- Tüm projeyi gösteren ayrıntılı verimlilik raporları
- Zoom tarafından desteklenen entegre HD video toplantıları
Redbooth sınırlamaları
- Bu listedeki diğer TeamGantt alternatiflerine kıyasla büyük veya karmaşık projelerle başa çıkmak için sınırlı özellikler
- Mobil uygulamada iyileştirme alanı
Redbooth fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
Redbooth puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (89 yorum)
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Proje yönetimi araçlarınızı yönetmek için saatlerinizi harcamak istemezsiniz. Doğru yazılımı kullanarak, takımınız her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde çalışacaktır. ClickUp'ın Gantt grafik görünümü, iş akışlarınız karmaşık olsa bile günlük işlerinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Bugün başlamak için ücretsiz hesabınızı oluşturun. ?