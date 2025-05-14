2025 için En İyi 15 Microsoft Project Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

Endişe verici bir şekilde , kuruluşların %70'i bir mali yıl içinde en az bir proje başarısızlığı yaşıyor. Bu da daha iyi araçların ve stratejilerin gerekli olduğunu kanıtlıyor.

Microsoft Project "standart" gibi görünebilir, ancak öğrenmesi zor olması, sınırlı işbirliği seçenekleri ve yüksek fiyat etiketi her zaman doğru seçim olmayabilir. Projeleri yönetmek yerine aracı öğrenmek için daha fazla zaman harcayan takımlarla çalıştım.

Daha akıllı, daha sezgisel seçenekler var: sizin işinize uyum sağlayan proje yönetimi yazılımları. İster küçük, hızlı tempolu bir takımı yönetiyor ister karmaşık kurumsal iş akışlarını koordine ediyor olun, burada daha iyi bir Microsoft Project alternatifi bulacaksınız.

Düzinelerce proje yönetimi aracını inceledim ve doğru aracın ne kadar etkili olabileceğini anladım.

Bu blog yazısında, planlama, izleme ve işbirliğini çok daha sorunsuz hale getiren 2025 için 15 Microsoft Project alternatifini tanıtacağım.

⏰ 60 saniyelik özet Bu 15 Microsoft Project alternatifine bir göz atın: ClickUp : Yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi

Smartsheet: Elektronik tablo tarzı proje yönetimi için en iyisi

Monday. com: Görsel iş akışları ve işbirliği için en iyisi

Wrike: Çapraz fonksiyonlu ve kurumsal takımlar için en iyisi

Teamwork: Müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi

Jira: Çevik ve yazılım geliştirme takımları için en iyisi

Zoho Projects: Bütçe dostu proje yönetimi için en iyisi

GanttPRO: Gantt grafiği meraklıları için en iyisi

Trello: Basit Kanban proje yönetimi için en iyisi

Basecamp: Basit takım iletişimi ve proje izleme için en iyisi

Asana: Görev ve ş Akışı yönetimi için en iyisi

ProofHub: Merkezi proje ve işbirliği yönetimi için en iyisi

Notion: Özelleştirilebilir proje çalışma alanları için en iyisi

nTask: Basit ve uygun fiyatlı görev yönetimi için en iyisi

Celoxis: Kurumsal düzeyde proje yönetimi için en iyisi

Microsoft Project Sınırlamaları

Takımların Microsoft Project'e alternatif aramasına neden olan bazı anahtar sınırlamalar şunlardır:

Zor öğrenme eğrisi: Karmaşık arayüzü ve özelliklerle dolu tasarımı, yeni kullanıcıları zorlayabilir ve kullanıma başlama sürecini zorlaştırabilir

Sınırlı işbirliği: Microsoft Project, gerçek zamanlı takım çalışması için tasarlanmamıştır. Takım üyeleri, harici araçlara bağlı kalmadan platform içinde sorunsuz bir şekilde iletişim kuramaz, güncellemeleri paylaşamaz veya doğrudan işbirliği yapamaz

Katı ve eski arayüz: Birçok rakibin sunduğu sezgisel ve modern hissi sunmamaktadır, bu da onu katı, eski ve Agile veya Kanban gibi hızlı hareket eden veya geleneksel olmayan iş akışlarına uyum sağlamayı zorlaştırmaktadır

Fiyat ve erişilebilirlik: Microsoft Project'in maliyeti, küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için bir engel oluşturabilir. Ayrıca, Microsoft 365 aboneliği gerektiren en erişilebilir çözüm değildir ve uyumluluğu Windows kullanıcılarıyla sınırlıdır, bu da Mac kullanıcılarını dışarda bırakır

Entegrasyon eksikliği: Entegrasyonlar sınırlıdır, bu da proje iş akışlarınızı Slack, Google Çalışma Alanı ve modern CRM'ler gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla senkronize etmeyi zorlaştırır

Microsoft Project Alternatiflerine Genel Bakış

Microsoft Project'e alternatif 15 güçlü yazılımın hızlı bir özetini burada bulabilirsiniz. Her biri, projeleri daha kolay, daha işbirlikçi ve daha esnek bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak benzersiz özellikler sunar:

Araç En iyisi Kullanım örnekleri Fiyatlandırma ClickUp Yapay zeka destekli proje yönetimi Karmaşık projeleri yönetme, uzaktaki takımlarla işbirliği yapma, iş akışlarını otomasyon ve her boyuttaki takımlar için ölçeklendirme Sonsuza Kadar ÜcretsizSınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı İş: Aylık 12 $/kullanıcı Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçinClickUp Brain: Aylık 7 $/üye karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin Smartsheet Hesap tablosu tarzı proje yönetimi Kaynak yoğun projeleri yürütme, tekrarlayan görevleri otomasyon ve ayrıntılı proje programları oluşturma Ücretsiz deneme: 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur Pro: Aylık 12 $/kullanıcı İş: Aylık 24 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırma Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma Monday. com Görsel iş akışları ve işbirliği Pazarlama kampanyaları planlama, görsel iş akışlarını yönetme ve takım hedeflerini izleme ÜcretsizTemel: Aylık 12 $/kullanıcı Standart: Aylık 14 $/kullanıcı Pro: Aylık 24 $/kullanıcı Enterprise: Özel fiyatlandırma Wrike Çapraz fonksiyonlu ve kurumsal takımlar Büyük takımları koordine etme, iş yüklerini yönetme ve birden fazla departman arasında iş akışlarını iyileştirme ÜcretsizTakım: Aylık 10 $/kullanıcı İş: Aylık 24,80 $/kullanıcı Kurumsal: Özel fiyatlandırmaPinnacle: Özel fiyatlandırma Takım çalışması Müşteri odaklı proje yönetimi Müşteri projelerini yönetme, faturalandırılabilir saatler için zaman takibi ve müşteri iletişiminin iyileştirilmesi Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcıBüyüme: Aylık 25,99 $/kullanıcıÖlçeklendirme: Aylık 69,99 $/kullanıcıEnterprise: Özel fiyatlandırma Jira Çevik yazılım geliştirme Çevik sprintler gerçekleştirin, yazılım hatalarını izleyin ve ürün geliştirme ş akışlarını kolaylaştırın ÜcretsizStandart: Aylık 7,53 $/kullanıcıPremium: Aylık 13,53 $/kullanıcıEnterprise: Özel fiyatlandırma Zoho Projects Bütçe dostu proje yönetimi Küçük ve orta ölçekli projeleri yönetme, takımın ilerlemesini izleme ve temel görevleri otomasyon ÜcretsizPremium: Aylık 4 $/kullanıcıEnterprise: Aylık 9 $/kullanıcı GanttPRO Gantt grafiği odaklı proje planlama Ayrıntılı Gantt grafikleri oluşturma, zaman çizelgelerini yönetme ve kaynak tahsisini yönetme Temel: 9,99 $/kullanıcı/ayPro: 15,99 $/kullanıcı/ayİş: 24,99 $/kullanıcı/ayKurumsal: Özel fiyatlandırma Trello Basit, görsel görev yönetimi Kişisel yapılacaklar listelerini düzenleyin, küçük takım projelerini görselleştirin ve Kanban panolarıyla görevleri organize edin ÜcretsizStandart: Aylık 6 $/kullanıcı Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır) Basecamp Basitleştirilmiş takım işbirliği Takım iletişiminin merkezileştirilmesi, küçük projelerin yönetimi ve minimum karmaşıklıkla dosya paylaşımı ÜcretsizBasecamp: Aylık 15 $/kullanıcı Basecamp Pro Sınırsız: Aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır) Asana Büyüyen takımlar için görev yönetimi Takım iş yüklerini yönetme, proje hedeflerini izleme ve çok adımlı projeleri yönetme Kişisel: ÜcretsizBaşlangıç: 13,49 $/kullanıcı başına aylıkGelişmiş: 30,49 $/kullanıcı başına aylıkKurumsal: Özel fiyatlandırma Enterprise+: Özel fiyatlandırma ProofHub Merkezi proje ve takım yönetimi Yaratıcı varlıkları inceleyin, son teslim tarihlerini yönetin ve tek bir merkezi çalışma alanında takımlarla işbirliği yapın Ultimate Control: 99 $/ay Essential: 50 $/ay Notion Esnek çalışma alanı ve bilgi yönetimi Proje yönetimi, dokümantasyon ve bilgi paylaşımını tek bir özelleştirilebilir çalışma alanında birleştirin ÜcretsizPlus: Aylık 12 $/koltukİş: Aylık 18 $/koltukKurumsal: Özel fiyatlandırmaNotion AI: Çalışma alanınıza üye başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin (yıllık faturalandırılır) nTask Uygun fiyatlı görev ve proje yönetimi Basit projeleri yönetme, toplantıları planlama ve bütçe dahilinde riskleri değerlendirme Premium: Aylık 4 $/kullanıcıİş: Aylık 12 $/kullanıcıKurumsal: Özel fiyatlandırma Celoxis Kurumsal düzeyde proje yönetimi Kurumsal büyük ölçekli projeleri denetleyin, bütçeleri izleyin ve kaynak kullanımını analiz edin Essential: Aylık 25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)Professional: Aylık 35 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)Business: Aylık 45 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Microsoft Project'ten yeni bir araca geçiyorsanız, küçük adımlarla başlayın. Şirket genelinde kullanıma sunmadan önce bir takım veya proje ile test edin. Böylece, ekibinizi zorlamadan neyin işe yaradığını belirleyebilir ve iş akışlarını ayarlayabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Microsoft Project Alternatifi

Şimdi, bu Microsoft Project alternatiflerine daha yakından bakalım:

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın Proje Yönetimi ile görevleri yönetin ve tüm teslim tarihlerine uyun

Çevik takımlarla sprintleri yönetmekten yaratıcı bir profesyonel olarak kampanyalar planlamaya kadar, ClickUp'ın —iş için her şeyi içeren uygulama—proje ihtiyaçlarınızla birlikte gelişen, başka hiçbir aracın yapamadığı bir uygulama olduğunu keşfettim.

Örneğin, ClickUp'ın Proje Yönetimi, görevlerimi, zaman çizelgelerimi, hedeflerimi ve kaynaklarımı tek bir çalışma alanında kolayca yönetmeme yardımcı oldu.

Kişisel projelerle uğraşırken veya karmaşık takım iş akışlarını denetlerken, ClickUp geniş görünüm aralığı, görsel gösterge panelleri, zihin haritaları, gerçek zamanlı iletişim çözümleri, belge yönetimi araçları ve çok daha fazlasıyla ihtiyaçlarıma uyum sağladı. ClickUp'ı farklı kılan, şirket içi yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain'dir.

ClickUp Brain ile verimliliği artırın ve iş akışlarını otomatikleştirin

Görev oluşturmayı otomatikleştirmeden ve içgörüler oluşturmaktan uzun güncellemeleri veya belgeleri özetlemeye kadar, ClickUp Brain daha akıllı ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca görev oluşturma, özetleme ve raporlama işlemlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmanıza da olanak tanır.

Görev izleme ve uzaktan takım işbirliği için araçların yanı sıra, ClickUp Proje Yönetimi Şablonu gibi çeşitli özelleştirilebilir şablonlarla basit yapılacaklar listelerini veya tam ölçekli projeleri de yönetebilirim.

Bu şablon, siloları ve engelleri ortadan kaldırarak proje, program ve proje portföy yönetiminin etkili ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Cartoon Network'ün sosyal medya takımı, ClickUp'ı tek bilgi kaynağı olarak kullanarak %50 daha kısa sürede çıktısını iki katına çıkardı. Ben de aynı şeyi yaşadım. Doğru aracı bulmadan önce, her proje sonuç elde etmekten çok kaosu yönetmek gibiydi. ClickUp bunu değiştirdi.

Görsel gösterge panelleri, Kanban panoları, Gantt grafikleri veya basit listeler kullanıyor olsanız da, iş akışlarını özelleştirebilir, görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Farklı ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın — Liste, Kanban, Gantt grafikleri, Takvim ve daha fazlası ile projeleri kendi tarzınızda görselleştirin

ClickUp Görevleri ile görev öncelikleri, bağımlılıklar ve zaman çizelgeleriyle karmaşık iş akışlarını yönetin

Yerleşik ClickUp Proje Zaman Takibi ile verimliliği izleyin ve kaynakları etkin bir şekilde tahsis edin

Atanan yorumlardan, gerçek zamanlı belge düzenlemeden yararlanın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınasından ClickUp Gösterge Panelleri ile performans izlemeye kadar projeleri baştan sona yönetin

Proje toplantılarınıza yerleşik bir AI not alma özelliği ekleyin ve gizli bir belgeye gönderilen eylem öğelerinin yanı sıra kısa bir özet alın

Platformun entegre sohbet özelliği olan ClickUp Chat ile proje açıklamalarını platformda merkezi olarak tutun

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelleştirilebilir özelliği nedeniyle, yeni kullanıcıların platformda etkili bir şekilde gezinmesi zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Her görevi ve her müşteriyi izlememe, son teslim tarihleri eklememe ve süreçleri otomatikleştirmeme olanak tanıyan kullanıcı dostu bir araç. Ayrıca, takımım ve iş arkadaşlarımla etkili bir şekilde iletişim kurmama ve tüm belgeleri tek bir yerde düzenlememe yardımcı oluyor.

Her görevi ve her müşteriyi izlememe, son teslim tarihleri eklememe ve süreçleri otomatikleştirmeme olanak tanıyan kullanıcı dostu bir araç. Ayrıca, takımım ve iş arkadaşlarımla etkili bir şekilde iletişim kurmama ve tüm belgeleri tek bir yerde düzenlememe yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: ClickUp , diğer proje yönetimi araçlarına duyulan memnuniyetsizlikten doğdu. Kurucular, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldıran hepsi bir arada bir çözüm istiyorlardı, bu yüzden kendileri geliştirdiler!

2. Smartsheet (Hesap tablosu tarzı proje yönetimi için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Verileri yönetmek için elektronik tabloları rahat buluyorsanız, Smartsheet size taze bir soluk gibi gelecektir.

Bunu birkaç karmaşık proje uygulamasında test ettim ve en çok takdir ettiğim şey, elektronik tabloların esnekliğini güçlü proje yönetimi özellikleriyle birleştirmesidir.

Smartsheet, Excel'e aşina iseniz sezgisel bir şekilde görevleri, bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini kolayca izlemenizi sağlar, ancak çok daha fazlasını sunar.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Gantt grafikleri gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleriyle elektronik tablolar oluşturun ve yönetin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırın ve manuel çabayı azaltın

Özel proje gösterge panelleri ve raporları kullanarak proje ilerlemesini ve performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

Takım kaynaklarını etkin bir şekilde yönetin, görevleri dağıtın ve takımın kullanımını izleyin

Smartsheet sınırlamaları

Özellikle elektronik tablo tabanlı proje yönetimi araçlarına alışkın değilseniz, bir öğrenme süreci olacaktır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Pro: Aylık 12 $/kullanıcı

İş: Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Smartsheets, başlangıçta düşündüğüm gibi bir öğrenme eğrisi içermiyordu ve çoğunlukla çok basit ve kullanımı kolaydı. Bunu, birçok öğrencimizin listelerini takip etmek için kullanabildim ve bu listeleri otomatikleştirme ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak takip etmek için birbirleriyle çalıştırma özelliği son derece yararlı. Smartsheets'i de çok kullanıyorum ve bir süredir günlük rutinimin bir parçası haline geldi. Microsoft Excel'e aktarma ve içe aktarma özelliği de büyük bir artı oldu.

Smartsheets, başlangıçta düşündüğüm gibi bir öğrenme eğrisi içermiyordu ve çoğunlukla çok basit ve kullanımı kolaydı. Bunu, birçok öğrencimizin listelerini takip etmek için kullanabildim ve bu listeleri otomatikleştirme ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak takip etmek için birbirleriyle çalıştırma özelliği son derece yararlı. Smartsheets'i de çok kullanıyorum ve bir süredir günlük rutinimin bir parçası haline geldi. Microsoft Excel'e aktarma ve içe aktarma özelliği de büyük bir artı oldu.

3. Monday. com (Görsel iş akışları ve işbirliği için en iyisi)

Günlük yapılacak işlerden geniş kapsamlı projelere kadar, Monday.com'u tüm yönleriyle denedim ve uyarlanabilirliği beni etkiledi. Öne çıkan özelliği, ne kadar özelleştirilebilir olduğu.

Platform, Gantt grafikleri, Kanban panoları, zaman çizelgeleri gibi birden fazla görünüm sunar ve bunlar arasında kolayca geçiş yaparak size en uygun olanı seçebilirsiniz. İletişim planı şablonları, gerçek zamanlı olarak aynı sayfada kalması gereken takımlar için idealdir.

Monday. com en iyi özellikler

Proje ilerlemesini ve takım hedeflerini izlemek için renk kodlu gösterge panelleri oluşturun

Rutin görevleri ve güncellemeleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel işleri azaltın

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, dosyaları paylaşın ve görevler hakkında doğrudan platform içinde yorum yapın

Slack, Zoom ve Google Drive gibi diğer araçlarla entegre ederek iletişimi merkezileştirin

Monday.com sınırlamaları

Platform, mevcut tüm özellikleriyle küçük ve basit projeler için çok karmaşık gelebilir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/kullanıcı

Standart: Aylık 14 $/kullanıcı

Pro: Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Monday. com, görevler, son tarihler ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sağlayan görsel gösterge panelleri sunarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Proje Yöneticisinden güncelleme beklemek zorunda kalmadan bir projenin ilerlemesini kolayca kontrol edebilirim. Monday. com araçları, proje yönetimini ve satış ile operasyonlar arasındaki işleri daha verimli ve sorunsuz bir süreç haline getirir.

Monday. com, görevler, son tarihler ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sağlayan görsel gösterge panelleri sunarak herkesin uyumlu çalışmasını sağlar. Proje Yöneticisinden güncelleme beklemek zorunda kalmadan bir projenin ilerlemesini kolayca kontrol edebilirim. Monday. com araçları, proje yönetimini ve satış ile operasyonlar arasındaki işleri daha verimli ve sorunsuz bir süreç haline getirir.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini yapmak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. T mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

4. Wrike (Çapraz fonksiyonlu ve kurumsal takımlar için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Geniş, işlevler arası projeler için Wrike, esneklik ve kontrol arasında mükemmel bir denge sağlar. Bu, farklı takımlar veya departmanlarla çalışırken özellikle önemlidir.

Projeleri yönetirken ayrıntılı Gantt grafikleri oluşturma, kaynakları planlama ve ilerlemeyi izleme yetenekleri, Wrike'ı tek bir yerden kullanabileceğiniz güçlü bir Microsoft Project alternatifi haline getirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını otomatikleştirerek manuel çabayı azaltın ve verimliliği artırın

Gelişmiş kaynak yönetimi ve planlama araçlarıyla takım kaynaklarını ve iş yüklerini yönetin

Yerleşik düzeltme ve geri bildirim araçlarıyla yaratıcı işlerde işbirliği yapın

Wrike'ı Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre edin

Wrike sınırlamaları

Wrike'ın fiyatlandırması, özellikle kısıtlı bütçeye sahip küçük işletmeler için kısıtlayıcı olabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 24,80 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Zamanlamadan kaynak tahsisine ve doğru raporlamaya kadar tüm takımımızın ihtiyaçları için yararlı bir PM aracı. Bunu her gün kullanıyoruz ve entegrasyon çok kolaydı. Müşteri desteği her zaman ulaşılabilir. Arayüz daha iyi olabilir, ancak genel olarak harika bir ürün.

*Planlama ve kaynak tahsisinden doğru raporlamaya kadar tüm takımımızın ihtiyaçları için yararlı bir PM aracı. Bunu her gün kullanıyoruz ve entegrasyon çok kolaydı. Müşteri desteği her zaman ulaşılabilir. Arayüz daha iyi olabilirdi, ancak genel olarak harika bir ürün

5. Teamwork (Müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi)

teamwork aracılığıyla

Ajans ortamında çalışıyorsanız, Teamwork'ün faturalandırılabilir saatleri izleme, fatura oluşturma ve müşteri portalları oluşturma yetenekleri, müşteri beklentilerini yönetmeyi çok daha kolay hale getirir.

Aynı anda birden fazla projeyi organize etmek için de inanılmaz derecede kullanışlıdır.

En çok öne çıkan özellik, müşteri portalıdır. Müşterileri belirli projelere davet ederek ilerlemeyi kontrol etmelerini, en son teslimatları görmelerini ve sonsuz e-posta göndermeden geri bildirim paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bana göre bu, tüm süreci daha şeffaf ve organize hale getiriyor.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Ayrıntılı proje planlama araçlarıyla kaynakları, son teslim tarihlerini ve görevleri tek bir yerden yönetin

Bildirimler, durum güncellemeleri ve görev atamaları gibi görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Slack, Google Drive ve HubSpot gibi araçlarla entegre edin

Takım çalışması sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, özellikle birden fazla projeyle çalışırken bazen biraz karmaşık gelebilir

Raporlama özellikleri diğer araçlar kadar gelişmiş değildir

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 25,99 $/kullanıcı

Ölçek: Aylık 69,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

Takım çalışmasının en yararlı yanı, kullanımı çok kolay olması ve son teslim tarihine uyması gereken proje tahminlerini izlemek için çok yararlı olmasıdır.

Takım çalışmasının en yararlı yanı, kullanımı çok kolay olması ve son teslim tarihine uyması gereken proje tahminlerini izlemek için çok yararlı olmasıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Kapsam, bütçe, zamanlama ve performans ölçümünde güçlü proje yönetimi uygulamalarına sahip kuruluşlar, %92'lik bir proje başarı oranı elde ederken, düşük performans gösteren kuruluşlarda bu oran sadece %33'tür.

6. Jira (Çevik ve yazılım geliştirme takımları için en iyisi)

jira aracılığıyla

Çevik proje yönetimi söz konusu olduğunda, özellikle yazılım takımları için, Jira proje yöneticilerinin sıklıkla başvurduğu bir araçtır. Yöneticilerin yaklaşan projelerin genel görünümünü elde etmeleri için de idealdir.

Jira ile geliştirme sprintleri ve hata izleme üzerinde çalıştım ve karmaşık iş akışlarını yönetmek için çok yararlı oldu

Jira'nın özelleştirme yetenekleri beni en çok etkiledi. İş akışlarını takımınızın süreçlerine uyacak şekilde özelleştirebilir ve takım verimliliği ve proje durumu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan gelişmiş raporlar oluşturabilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Sprint planlaması, hız izleme ve verimlilik analizi için ayrıntılı performans raporları oluşturun

Takımınızın süreçlerine ve gereksinimlerine uyacak şekilde iş akışlarını özelleştirin

Bitbucket, GitHub ve CI/CD boru hatları gibi geliştirici araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Jira sınırlamaları

Agile uygulamalarına aşina olmayan takımlar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar, karmaşık arayüzü ve özellikleri nedeniyle Jira'yı zor bulabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 7,53 $/kullanıcı

Premium: Aylık 13,53 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Jira'da bilet oluşturmak, sürümler ve epik eklemek, alt görevler, görevler, hatalar ve hikayeler oluşturmak kolaydır. Kullanıcılar, Epic veya sürümleri kullanarak sorunları izleyebilir. Backlog'u korumak da kolaydır. Yeni güncellemeler için çok az kesinti süresi vardır. Jira'ya giriş yapmak kolaydır ve role göre erişim sağlayabiliriz. İşlerimi izlemek ve kaydetmek için Jira'yı günlük olarak kullanıyorum, bu çok kolay.

Jira'da bilet oluşturmak, sürümler ve epik eklemek, alt görevler, görevler, hatalar ve hikayeler oluşturmak kolaydır. Kullanıcılar, Epic veya sürümleri kullanarak sorunları izleyebilir. Backlog'u korumak da kolaydır. Yeni güncellemeler için çok az kesinti süresi vardır. Jira'ya giriş yapmak kolaydır ve role göre erişim sağlayabiliriz. İşlerimi izlemek ve kaydetmek için Jira'yı günlük olarak kullanıyorum, bu çok kolay.

7. Zoho Projects (Bütçe dostu proje yönetimi için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, bütçenizi zorlamadan etkili sonuçlar veren araçlardan biridir.

Küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için en uygun olan bu yazılım, temel proje yönetimi özelliklerini uygun fiyatla bir araya getirir. Zoho Projects ile görevleri yönetebilir, Gantt grafikleriyle ilerlemeyi takip edebilir ve hatta zaman takibini entegre edebilirsiniz; hem de birçok rakipten çok daha düşük bir maliyetle.

Zoho Project'in en iyi özellikleri

Yerleşik sohbet, yorumlar ve proje belgeleri aracılığıyla işbirliği yapın

İş akışlarını otomatikleştirerek manuel işleri azaltın ve süreçleri kolaylaştırın

Zoho uygulamaları, Slack, Microsoft Teams ve Google Drive ile entegre edin

Zoho Projects sınırlamaları

Daha büyük veya daha karmaşık projeler için sınırlı gelişmiş özellikler

Raporlama araçları, üst düzey rakiplere kıyasla temel düzeyde

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 4 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 9 $/kullanıcı

Zoho Projects derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (750+ yorum)

Zoho Projects hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Her proje için raporlama ve sorun izleme imkanı sunar, son derece özelleştirilebilir ve maliyeti çok düşüktür. Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir ve tüm projelerin Kanban görünümü ilginç olabilir.

Her proje için raporlama ve sorun izleme imkanı sunar, son derece özelleştirilebilir ve maliyeti çok düşüktür. Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değildir ve tüm projelerin Kanban görünümü ilginç olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Her yıl projelere yaklaşık 48 trilyon dolar yatırım yapılıyor. Ancak bu projelerin %65'i başarısız oluyor ve bu da önemli ölçüde kaynak israfına ve fırsatların kaçırılmasına neden oluyor.

8. GanttPRO (Gantt grafiği meraklıları için en iyisi)

ganttPRO aracılığıyla

Gantt grafikleriyle yaşayan ve nefes alan bir proje yöneticisiyseniz, bu araç sizin için biçilmiş kaftan. GanttPRO'yu karmaşık proje zaman çizelgelerini planlamak, bağımlılıkları ayarlamak ve görevlerin ilerlemesini görselleştirmek için kullandım ve çok zaman kazandım

GanttPRO'nun temiz, kullanıcı dostu arayüzü, projeleri kurmayı, programları ayarlamayı ve son teslim tarihlerini takip etmeyi kolaylaştırır. Görevler oluşturabilir, bunları birden fazla takım üyesine atayabilir ve Kanban panoları, tablo görünümü ve Gantt görünümü gibi farklı proje görünümlerinde projelerin ilerlemesini görselleştirebilirsiniz.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Proje ilerlemelerini ve dönüm noktalarını kolay okunur bir biçimde görselleştirin

Görev yorumları, ek dosyalar ve bildirimler kullanarak takımlarla işbirliği yapın

Dinamik zamanlama araçlarını kullanarak zaman çizelgelerini ayarlayın

Takım iş yükünü ve kaynakları izleyerek tükenmişlik veya aşırı yüklemeyi önleyin

GanttPRO sınırlamaları

ClickUp gibi araçlara kıyasla ücretsiz planında sınırlı işbirliği özellikleri

Daha büyük takımlar için bazı gelişmiş raporlama seçenekleri eksiktir

GanttPRO fiyatlandırması

Temel: Aylık 9,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 15,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GanttPRO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

GanttPRO hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Daha önce proje yönetimi için SmartSheet kullanmıştım ve GanttPro'nun daha üstün ve kullanımı daha kolay olduğunu gördüm. Tek sevmediğim yanı, işverenim şu anda GanttPro'yu kullanmadığı için ücretini kendim ödemek zorunda olmam.

Daha önce proje yönetimi için SmartSheet kullanmıştım ve GanttPro'nun daha üstün ve kullanımı daha kolay olduğunu gördüm. Tek sevmediğim yanı, işverenim şu anda GanttPro'yu kullanmadığı için ücretini kendim ödemek zorunda olmam.

9. Trello (Basit Kanban proje yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Proje yönetimine yeni misiniz? Trello sizin için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Trello'yu içerik takvimlerinden kişisel yapılacaklar listelerine kadar her şey için kullandım ve basitliği onu etkili kılıyor.

Sürükle ve bırak arayüzü kullanımı kolaydır ve görevleri hızlı bir şekilde listelere düzenleyebilir, kontrol listeleri ekleyebilir, dosya ekleyebilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Ayrıca işbirliği için mükemmel bir araçtır; takım üyelerini panolara davet edebilir, yorum bırakabilir ve güncellemeleri zahmetsizce paylaşabilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Kanban panolarıyla görevleri görsel olarak düzenleyin

Butler otomasyonunu kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Trello'yu Slack, Google Drive ve Jira gibi araçlarla entegre edin

Trello sınırlamaları

Bağımlılıklar ve ayrıntılı zaman çizelgeleri içeren karmaşık proje yönetimi için en uygun seçenek değildir

Raporlama ve analiz özellikleri diğer araçlara kıyasla sınırlıdır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello benim için panoların eşanlamlısıdır, ancak Trello'dan daha fazla Meistertask gibi diğer araçları bir proje için yoğun olarak kullandım. Trello harika görünümler sunar ve kurulumu ve kullanımı kolaydır, özellikle bir etkinlik veya atölye çalışması üzerinde çalışıyorsanız ve etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında insanların işbirliği yapmasını istiyorsanız.

Trello benim için panoların eşanlamlısıdır, ancak Trello'dan daha fazla Meistertask gibi diğer araçları bir proje için yoğun olarak kullandım. Trello harika görünümler sunar ve kurulumu ve kullanımı kolaydır, özellikle bir etkinlik veya atölye çalışması üzerinde çalışıyorsanız ve etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında insanların işbirliği yapmasını istiyorsanız.

👀 Biliyor muydunuz? Trello, 2011 yılında Fog Creek Software için bir iç araç olarak oluşturulduktan sonra, dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından sevilen görsel görev yönetimi için vazgeçilmez bir uygulama haline geldi.

10. Basecamp (Basit takım iletişimi ve proje izleme için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Proje izlemeyi basit tutarken takım iletişimi basitleştirmek için hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, Basecamp sağlam bir seçimdir.

İşbirliğine daha fazla, gelişmiş proje yönetimi özelliklerine daha az odaklanan küçük takımlar ve projeler için idealdir. Basecamp, yapılacaklar listelerini, dosya paylaşımını, mesajlaşmayı ve planlamayı herkesin kolayca kullanabileceği temiz bir arayüzde birleştirir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri, zamanlamalar ve dosya paylaşımı ile projeleri tek bir yerden düzenleyin

Campfire sohbetleri ve mesaj panoları ile takım iletişiminizi şeffaf tutun

Proje ilerlemesini görselleştirmenin benzersiz bir yolu olarak Hill Charts'ı kullanın

Otomatik check-in'leri paylaşarak durum toplantılarını azaltın ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayın

Basecamp sınırlamaları

Görev bağımlılıkları ve gelişmiş görev yönetimi yazılımı özellikleri yoktur

Daha büyük ve karmaşık projeler için sınırlı raporlama ve analiz

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Basecamp: Aylık 15 $/kullanıcı

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Basecamp hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Basecamp ile genel deneyimim oldukça olumlu oldu! Basecamp'ın proje yönetimi özellikleri, iş akışlarını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve projeleri yolunda tutar. Modern takımlar için güçlü bir araç seti!

Basecamp ile genel deneyimim oldukça olumlu oldu! Basecamp'ın proje yönetimi özellikleri, iş akışlarını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve projeleri yolunda tutar. Modern takımlar için güçlü bir araç seti!

11. Asana (Görev ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana'yı içerik planlama, takım görev izleme ve proje iş akışlarını yönetmek için kullandım ve beni hayal kırıklığına uğratmadı. Görsel görev panoları, listeleri ve zaman çizelgesi görünümleri, projeleri kolayca bölümlere ayırmayı ve son teslim tarihlerini takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Özellikle sevdiğim bir özellik otomasyonudur. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kurallar veya bağımlılıklar ayarlamak çok zaman kazandırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

İş yükü yönetimini kullanarak takım kaynaklarını etkili bir şekilde dengeleyin

Proje dönüm noktalarını, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları kolaylıkla izleyin

Slack, Google Drive ve Zoom dahil 200'den fazla uygulama ile entegre edin

Asana sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi özelliği yoktur, bu özellik için entegrasyonlar gerektirir

Özelliklerin aralığı nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 30,49 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Proje durumunu ve gerekli görevleri izlemek için Asana kullanıyoruz. Görevleri atıyor ve gerektiğinde yeniden atıyoruz. Özellikle üçüncü taraflarla çalışırken çok yardımcı oluyor. Geliştirici olmayan bir kişinin kullanımı ve alışması zor.

Proje durumunu ve gerekli görevleri izlemek için Asana kullanıyoruz. Görevleri atıyor ve gerektiğinde yeniden atıyoruz. Özellikle üçüncü taraflarla çalışırken çok yardımcı oluyor. Geliştirici olmayan bir kişinin kullanımı ve alışması zor.

12. ProofHub (Merkezi proje ve işbirliği yönetimi için en iyisi)

proofHub aracılığıyla

ProofHub, takımların birden fazla araç arasında geçiş yapmadan projeler üzerinde işbirliği yapabileceği merkezi bir platformdur.

İletişim, görev yönetimi ve belge paylaşımının birleştirilmesi gerektiğinde test ettim ve beklentilerimi karşıladı. ProofHub ile görev panoları, zaman çizelgeleri, tartışmalar ve prova araçlarını tek bir çatı altında bulabilirsiniz.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Yazım denetimi özelliğini kullanarak yaratıcı dosyaları verimli bir şekilde inceleyin ve onaylayın

Tartışmalar, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı güncellemelerle işbirliğini kolaylaştırın

Daha iyi takım yönetimi için roller ve izinler atayın

ProofHub sınırlamaları

ClickUp veya Asana gibi araçlara kıyasla sınırlı raporlama özellikleri

Ek esneklik için üçüncü taraf entegrasyonları yoktur

ProofHub fiyatlandırması

Ultimate Control : 99 $/ay

Temel: Aylık 50 $

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

ProofHub hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

ProofHub, takımların ve işletmelerin daha verimli ve üretken olmasına yardımcı olan inanılmaz derecede güçlü ve ölçeklenebilir bir proje yönetimi aracıdır. İster tek bir projeyi ister birden fazla projeyi aynı anda yürütüyor olun, ProofHub, projelerinizin yolundan sapmamasını sağlamak için harika organizasyon ve izleme özellikleriyle size yardımcı olur. Tüm bunlara ek olarak, ProofHub'ı çok dilli arayüzü ve fantastik müşteri desteği ekibi nedeniyle seviyorum.

ProofHub, takımların ve işletmelerin daha verimli ve üretken olmasına yardımcı olan inanılmaz derecede güçlü ve ölçeklenebilir bir proje yönetim aracıdır. İster tek bir projeyi ister birden fazla projeyi aynı anda yönetiyor olun, ProofHub, projelerinizin yolundan sapmamasını sağlamak için harika organizasyon ve izleme özellikleriyle size yardımcı olur. Tüm bunlara ek olarak, ProofHub'ı çok dilli arayüzü ve fantastik müşteri desteği ekibi nedeniyle seviyorum.

13. Notion (Özelleştirilebilir proje çalışma alanları için en iyisi)

notion aracılığıyla

Proje yönetimi çalışma alanlarını özelleştirmeyi sevenlerden biriyseniz, Notion tam size göre. Görev panoları ve notlar oluşturmak için denedim ve esnekliği sayesinde iş akışınız için boş bir tuval gibi hissettiriyor. İster basit yapılacaklar listelerini ister ayrıntılı projeleri yönetin, Notion ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Takım bilgilerini merkezileştirmek için wiki'ler ve veritabanları oluşturun

AI, proje yönetimi ve işbirliği araçlarını tek bir uygulamada birleştirin

Şablonları kullanarak proje planlamasını ve yürütmeyi hızlandırın

Notion sınırlamaları

Tüm potansiyelinden yararlanmak için kurulum süresi gerekir

Zaman takibi gibi gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Çalışma alanınıza üye başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin (yıllık olarak faturalandırılır)

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

İş görevlerinden belgelere, kişisel yapılacaklar listelerine kadar hayatımdaki neredeyse her şeyi organize ediyorum. Notion'da sevdiğim birçok şeyden biri, her özelliğin basitleştirilmiş olması; hiçbir şey karmaşık değil veya teknik bilgi gerektirmiyor. İşimi yapmamı engelleyen herhangi bir önemli sorunla karşılaşmadığım için müşteri desteğine başvurmam gerekmedi.

İş görevlerinden belgelere, kişisel yapılacaklar listelerine kadar hayatımdaki neredeyse her şeyi organize ediyorum. Notion'da sevdiğim birçok şeyden biri, her özelliğin basitleştirilmiş olması; hiçbir şey karmaşık değil veya teknik bilgi gerektirmiyor. İşimi yapmamı engelleyen herhangi bir önemli sorunla karşılaşmadığım için müşteri desteğine başvurmam gerekmedi.

14. nTask (Basit ve uygun fiyatlı görev yönetimi için en iyisi)

nTask aracılığıyla

nTask, uygun fiyatlı, sade bir proje yönetimi yazılımı arayan takımlara önerdiğim araçlardan biridir. Özellikle, organize olmaya çalışan her takım için kritik öneme sahip iki alan olan görev ve toplantı yönetiminde etkilidir. nTask'ı, görev atamaları, son tarihler ve ilerleme izlemenin basitleştirilmesi gereken daha küçük projeler için kullanabilirsiniz

nTask'ın en iyi özellikleri

Kanban panoları, listeler ve görev bağımlılıkları ile görevleri yönetin

Etkili zaman takibi için saatleri kaydedin ve zaman çizelgelerini yönetin

Entegre sorun izleme araçlarını kullanarak sorunları belirleyin ve çözün

Yorumlar, ek dosyalar ve dosya paylaşımı ile görevler üzerinde işbirliği yapın

nTask sınırlamaları

Büyük takımlar için sınırlı gelişmiş raporlama ve analiz

UI, daha modern araçlara kıyasla biraz basit gelebilir

nTask fiyatlandırması

Premium: Aylık 4 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Görev özelliği, bu yazılımın en harika kısmıdır. Pano özelliği ile daha da iyi hale geliyor. İlk günden itibaren Ntask, diğer yazılımlara kıyasla yavaş yükleme süresine sahip gibi görünüyor. Bant genişliğini artırmaya çalışıyoruz, ancak hala bir faydası olmuyor.

Görev özelliği, bu yazılımın en harika kısmıdır. Pano özelliği ile daha da iyi hale geliyor. İlk günden itibaren Ntask, diğer yazılımlara kıyasla yavaş yükleme süresine sahip gibi görünüyor. Bant genişliğini artırmaya çalışıyoruz, ancak hala bir faydası olmuyor.

15. Celoxis (Kurumsal düzeyde proje yönetimi için en iyisi)

celoxis aracılığıyla

Celoxis, büyük ve karmaşık projeleri yöneten kurumsal takımlar için özellikle etkili bulduğum bir proje yönetimi aracıdır.

Celoxis'in öne çıkan özelliklerinden biri, kaynak tahsisi ve kapasite planlama araçlarıdır. Büyük bir takımı yönetiyorsanız ve birden fazla projeyi yönetiyorsanız, bu araçların iş yüklerini dağıtmaya ve kaynak planlamasındaki darboğazları belirlemeye nasıl yardımcı olduğunu takdir edeceksiniz.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Gantt grafikleri, bağımlılıklar ve kritik yollar ile karmaşık projeleri planlayın ve yürütün

Projeler genelinde bütçeleri, maliyetleri ve karlılığı izleyin

Gerçek zamanlı içgörüler için güçlü, özelleştirilebilir proje raporları ve gösterge panelleri oluşturun

Celoxis sınırlamaları

Arayüz, daha modern proje yönetimi platformlarına kıyasla eski moda görünüyor

Kurumsal düzeydeki platformlara yeni başlayan takımlar için zor öğrenme süreci

Celoxis fiyatlandırması

Temel: Aylık 25 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 35 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İş: Aylık 45 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Celoxis puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Celoxis hakkında ne diyor?

Çok sayıda özelliğe ve kolay uygulama sağlayan yapay zekaya sahip olması sayesinde kullanımı kolaydır

Çok sayıda özelliğe ve kolay uygulama sağlayan yapay zekaya sahip olması sayesinde kullanımı kolaydır

Bonus! Şimdi, etkili MS Project alternatifleri olduğunu kanıtlamış birkaç başka araç sunuyoruz:

Araç En iyi özellikler Neden iyi bir MS Project alternatifi Clarizen Takım etkileşimini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran sosyal beslemeler, takım çalışma alanları ve gerçek zamanlı iletişim araçları Büyük proje portföylerinde işbirliğini ve gerçek zamanlı görünürlüğü önceliklendirir Adobe Workfront Kampanya organizasyonu, varlık yönetimi ve iş akışı otomasyonu, Adobe Creative Cloud ile entegrasyon Sadece proje yönetiminden ziyade yaratıcı iş akışlarına ve dijital varlık yönetimine odaklanır Portföy Yöneticisi (eski adıyla LiquidPlanner) Tahminsel planlama, dengeli iş yükü, stratejik önceliklendirme Gereksinimler ve önceliklerin sık sık değiştiği dinamik ortamlarda yardımcı olur

İhtiyaçlarınıza Uygun Mükemmel Proje Yönetimi Aracını Bulun

Doğru MS Project alternatiflerini seçmek, sadece kutuları işaretlemekle ilgili değildir; takımınız, tarzınız ve hedefleriniz için gerçekten işe yarayan bir şey bulmakla ilgilidir.

Birçok araçla çalıştıktan sonra bir şeyin farkına vardım: en iyi yazılım, sizin için özel olarak geliştirilmiş gibi hissettirir.

Benim için bu, ClickUp. Çok yönlülüğü, sonsuz özelleştirme seçenekleri ve proje görevleri, zaman çizelgeleri, belgeler, işbirliği ve proje şablonları gibi her şeyi tek bir platformda entegre etme yeteneği, onu diğerlerinden ayırıyor.

Zaman ayırıp dijital proje yöneticisi seçeneklerini keşfedin, ücretsiz deneme sürümlerini deneyin ve iş akışınıza nasıl uyduklarını görün.

Araçları değiştirmek ilk başta zahmetli gelebilir, ancak doğru Microsoft Project eşdeğeri, tüm takımınızın birlikte çalışma şeklini tamamen değiştirebilir.

ClickUp ile başlayın ve projelerinizi organize etmek ve takımınızı tam potansiyeline ulaşması için ilham vermek için ihtiyacınız olan tek harika Microsoft Project alternatifi olduğunu göreceksiniz.