2025'te Küçük İşletme Sahipleri için En İyi 10 Planlama Uygulaması

Renk kodlu dosyalar ve kontrol listelerinden daha heyecan verici bir şey varsa, o da düzgün bir şekilde organize edilmiş bir programdır. Takvimlerimiz, kaotik bir dünyada bize kontrol hissi verir. En iyi planlama uygulamaları, her şeyi elle organize etmek zorunda kalmadan takvimlerimizi kontrol altında tutmamıza yardımcı olur. ?

Bizi yanlış anlamayın, el yapımı nesneleri seviyoruz. Ancak, herkese uygun bir toplantı saati bulmak için tonlarca e-posta yazmayı sevmiyoruz.

Planlama uygulamalarıyla, takım toplantılarını düzenlemekten müşterilerin randevu almasına izin vermeye ve çalışanların vardiyalarını planlamaya kadar her şeyi yapabiliriz. Ve bunu daha kısa sürede yapabiliriz. ⏰

İşte her türden küçük işletme için en iyi 10 planlama uygulaması. Bu uygulamalar size zaman kazandırabilir ve aynı zamanda zamanınızı yönetmenize yardımcı olabilir. Hadi başlayalım!

Planlama uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Planlama uygulamanızda ihtiyaç duyacağınız bazı özellikler, planladığınız şeye bağlı olacaktır. Ancak, en azından küçük işletmeler için en iyi planlama uygulamaları şu üç özelliği sunmalıdır:

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Müşterileriniz, takım üyeleriniz ve müşterileriniz bu uygulama aracılığıyla sizinle randevu alabilir. Basit planlama özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla kullanım kolaylığını ön planda tutan bir platform seçin

Takvim entegrasyonları: İyi planlama uygulamaları, İyi planlama uygulamaları, favori takvim uygulamanızla entegre olur, böylece tüm randevularınızı tek bir yerden görebilirsiniz. Ancak en iyi uygulamalar iki yönlü takvim senkronizasyonu sunar, böylece tüm randevularınızı iki yerde görebilirsiniz: takvim uygulamanızda ve planlama uygulamanızda ?️

Bildirimler: Planlama uygulamanız, biri sizinle randevu aldığında sizi bilgilendirmelidir. Ayrıca randevu öncesinde size ve misafirlerinize hatırlatıcılar göndermelidir. Bildirimlerinizi özelleştirebilir ve e-posta, metin mesajı ve takvim hatırlatıcıları arasından seçim yapabiliyorsanız daha da iyi olur

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Randevu Planlama Uygulaması

Farklı alanlarda üstün performans gösteren 10 planlama uygulamasını seçtik. İş yükü yönetiminden çalışan planlamasına, görev planlamasından müşteri randevularının alınmasına kadar, iş ihtiyaçlarınıza uygun özelliklere sahip bir uygulama mutlaka vardır.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek ş Akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Toplantıları planlamak, proje programları oluşturmak ve vardiyalı çalışmayı planlamak isteyen serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için ClickUp, her şeyi takip etmeyi kolaylaştırır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. ?

ClickUp, takımınızın halihazırda kullandığı uygulamalarla entegre olur. Tüm önemli takvim uygulamalarına bağlanır ve gerçek zamanlı senkronizasyon sağlar. Bu, ClickUp görevlerinizin takvim uygulamanızda ve takvim randevularınızın ClickUp Çalışma Alanınızda görünmesi anlamına gelir. Ayrıca, işlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olan sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile programınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

Takımınızla veya müşterilerinizle düzenli olarak çevrimiçi randevular planlıyorsanız, ClickUp'ı Zoom'a bağlayarak uygulamadan çıkmadan toplantılarınızı planlayın ve düzenleyin. Ayrıca, Calendly ile senkronize ederek başkalarının takviminize toplantı eklemesine izin verebilirsiniz.

Birden fazla görünüm sayesinde işlerinizi takvimde, günlük planlayıcıda veya zaman çizelgesinde görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile görevlerinizden doğrudan toplantılar başlatın ve katılın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp çok sayıda özellik ve entegrasyon sunduğundan, kullanmaya başlarken bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp mobil uygulamasındaki özellikler, web uygulamasındaki kadar güçlü değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Appoint. ly

Appoint.ly'de karmaşık hiçbir şey yoktur ve bu, bu çevrimiçi planlama aracının cazibesinin bir parçasıdır. Programınızı ayarlamanıza ve herkese gönderebileceğiniz bir bağlantı aracılığıyla uygunluk durumunuzu paylaşmanıza olanak tanır.

Bu randevu planlama yazılımı, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir ve uzaktan çalışanlar, dağıtılmış takımlar ve satış takımları için mükemmeldir. Ayrıca, farklı zaman dilimlerinde müşterileri olan profesyonel hizmet sağlayıcılar için de idealdir.

Appoint.ly'nin en iyi özellikleri

Çevrimiçi planlama özellikleri, mesajlar, e-postalar veya web siteniz aracılığıyla paylaşabileceğiniz bir bağlantı yoluyla uygunluk durumunuzu paylaşmanıza olanak tanır

Saat dilimi senkronizasyonu, dünyanın her yerinden insanlarla toplantı planlamayı kolaylaştırır ve toplantılara katılmama riskini azaltır

Google Takvim, iCloud, Outlook, Office 365 ve Exchange ile entegrasyonlar

Appoint.ly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yeni randevular alındığında bildirim almadıklarını, bu nedenle takvimlerini düzenli olarak kontrol etmek zorunda kaldıklarını bildiriyor

Bu uygulama, ödeme işleme sistemleriyle entegrasyonlar sunmamaktadır

Appoint.ly fiyatlandırma

Temel plan : Ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Appoint.ly puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12+ yorum)

Capterra: 3,3/5 (3+ yorum)

3. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, işleri teklifler, sözleşmeler, faturalar ve bol kahve ile yürütülen serbest çalışanlar ve küçük şirketler için burada. ☕️

HoneyBook günlük kafein ihtiyacınızı karşılamayacaktır, ancak işinizin geri kalanını yürütmenize yardımcı olacaktır. Evet, bu bir planlama uygulamasıdır, ancak sadece bir planlama uygulaması değildir.

Hizmetlerinizi tanıtabilir, müşteri toplantılarını ayarlayabilir, proje belgelerinizi (teklifler, sözleşmeler ve faturalar gibi) yönetebilir ve kredi kartı ödemelerini tek bir yerden tahsil edebilirsiniz. Hatta markalı formlar ve anketler bile gönderebilirsiniz. Esasen, tüm müşteri iletişimlerinizi tek bir yerde toplayarak müşteri yönetimi sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Müşterilerin toplantı rezervasyonu yapmasına olanak tanıyan bir bağlantı aracılığıyla uygunluk durumunuzu paylaşın

Müşterilerinizin doğru hizmeti ve doğru süreyi rezerve edebilmesi için birden fazla randevu türü ayarlayın

Aynı uygulama içinden planlama yapın, fatura düzenleyin ve ödemeleri kabul edin

Müşterilerinizin doğru iş ile iletişime geçtiğini bilmeleri için planlama, sözleşme, faturalama ve ödeme portalınızı markalaştırın

HoneyBook sınırlamaları

Birçok kullanıcı, kurulumda zorluk yaşadığını ve HoneyBook'un özellikleriyle çalışmaya başladıklarında öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

HoneyBook'u hem planlama hem de ödeme işlemleri için kullanabilirsiniz, ancak kullanıcılar ödeme işlemlerinin yavaş olduğunu bildiriyor

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 8 $

Temel özellikler: Aylık 16 $

Premium: Aylık 33 $

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (135+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (580+ yorum)

4. Calendly

calendly aracılığıyla

Belki de en tanınmış planlama uygulaması olan Calendly, çevrimiçi rezervasyonun öncülerinden biridir. Tüm Calendly planları, paylaşım önemlidir çünkü paylaşmak önemsemektir, bu nedenle planınızı bir bağlantı aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanır. ?

Bağlantınızı paylaştığınızda, kişiler uygunluk durumunuzu görebilir ve sizinle randevu alabilir. Calendly, serbest çalışanlar için harika bir uygulamadır, ancak küçük ve büyük takımlar için de mükemmel bir seçimdir.

Planınıza bağlı olarak, bir randevu türünden (30 dakikalık bir toplantı gibi) sınırsız randevu türüne (15 dakikalık bir kahve sohbeti, 40 dakikalık bir görüşme ve bir saatlik bir oryantasyon gibi) kadar ayarlayabilirsiniz.

Ücretli bir planınız varsa, Calendly'yi kullanarak konferans görüşmeleri veya turlu tartışmalar gibi karmaşık toplantıları, takımınızla uygunluk konusunda gidip gelmeden düzenleyebilirsiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Paylaşılabilir bağlantı ile kolay çevrimiçi rezervasyon

Kişiselleştirilmiş metin veya e-posta hatırlatıcıları ve takip mesajları göndermenize olanak tanıyan özelleştirilebilir iş akışları

Planlama sürecinizi kolaylaştırmak için Calendly bağlantınızı web sitenize veya e-posta imzanıza ekleyebilme

Birden fazla takvim uygulaması , satış noktası sistemi, CRM ve iletişim platformuyla entegrasyonlar

Calendly sınırlamaları

Ücretsiz planda özellikler son derece sınırlıdır ve yalnızca bir tür etkinlik ve bir takvim entegrasyonu için ücretsiz randevu planlaması yapmanıza izin verir

Bazı kullanıcılar, takvim entegrasyonunda çift rezervasyonlara neden olan veya iptal işlemlerinden sonra ek uygunluk durumlarını güncellemeyen ve göstermeyen hatalar olduğunu bildirmiştir

Calendly fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Temel özellikler: Kişi başına aylık 8 $

Profesyoneller: Kişi başına aylık 12 dolar

Takımlar: Kişi başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.895+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)

5. Square Appointments

square Appointments aracılığıyla

Salonlar, spa merkezleri, yoga stüdyoları, fitness merkezleri ve diğer randevu tabanlı hizmetler için en iyi randevu planlama uygulamasını arıyorsanız, Square Appointments kesinlikle aradığınız uygulama. ?‍♀️

Bu uygulama, popüler satış noktası sistemi Square'i üreten şirket tarafından geliştirilmiştir. Ödemeleri işlemek için halihazırda Square'i kullanan işletmeler için bu planlama programı, mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacaktır.

Square Appointments'ın en iyi özellikleri

Müşterilerinizin web sitenizden randevu veya ders rezervasyonu yapmasını sağlayın

Otomatik randevu hatırlatıcıları gönderin

Kendi iptal politikalarınızı belirleyin ve gelmeme ücretleri ekleyin

Müşteri profilleri oluşturun ve müşterilerin kartlarını dosyada saklamasına izin verin

Randevu tabanlı hizmetlerinize ek olarak ürünlerinizi çevrimiçi satmak için e-ticaret özelliklerini kullanın

Square Appointments sınırlamaları

Randevu saatleri her zaman işletme sahibinin saat diliminde görünür. Kullanıcının saatine göre güncellenmezler, bu da farklı saat dilimlerinde bulunan müşteriler için kafa karıştırıcı olabilir

Uygulama, ek müşteri bilgileri ekleme, hizmetlerinizi kategorilere ayırma, politikalar yayınlama ve kayıt formları ekleme konusunda sınırlı seçeneklere sahiptir

Square Appointments fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 29 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Square Appointments puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (175+ yorum)

6. Picktime

picktime aracılığıyla

Picktime çeşitli işletmeler için tasarlanmıştır, ancak randevular için konum ve ekipman planlaması yapması gereken şirketler için idealdir.

Belki de stilistlerin her birinin uygunluk durumlarını seçtikten sonra koltuklarını planlaması gereken bir salon işletiyorsunuz. Belki de sürekli eğitim dersleri veriyorsunuz ve bir sınıf ve projektör rezervasyonu yapmanız gerekiyor. Ya da sınırlı sayıda konferans salonu olan büyük bir şirkette çalışıyorsunuz ve salon rezervasyonu için rekabet çok şiddetli olabilir! ?‍♀️

Picktime, müşteri randevularınızı planlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, toplantınızı başarıya ulaştırmak için ihtiyacınız olan tüm küçük ayrıntıları planlamanıza da yardımcı olur.

Picktime'ın en iyi özellikleri

Web sitenizdeki bir rezervasyon bileşeni, müşterilerin 7/24 çevrimiçi rezervasyon yapmasını sağlar

Rezervasyon formları, müşterilerinizin ilk randevularından önce ihtiyaçlarını anlamanıza yardımcı olur

Müşterilerinizin sizinle düzenli toplantılar ayarlayabilmesi için dijital planlayıcınızdaki tekrarlanan randevular

E-postalar ve SMS hatırlatıcılar randevulara gelmeme oranlarını azaltır

Takım yönetimi özellikleri, atadığınız takım üyelerinin kişisel takvimlerine randevuları ekler

Stripe ve PayPal ile entegrasyonlar, müşterileriniz randevu aldıklarında ödemelerini almanızı sağlar

Picktime sınırlamaları

Programları ve diğer verileri kopyalamak zordur, bu nedenle bilgileri her seferinde manuel olarak girmeniz gerekir

Zaman veya konumdaki bir değişikliği herkese aynı anda bildirmek mümkün olmadığından, bildirimleri tek tek göndermeniz gerekir

Picktime fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,25 $

Picktime puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (45+ yorum)

7. Setmore

setmore aracılığıyla

Küçük işletmeler için geliştirilmiş bir başka planlama uygulaması olan Setmore, güzellik, sağlık, yaratıcı hizmetler, profesyonel hizmetler ve ticaret profesyonelleri için özellikler sunar.

Bu uygulama, çoğu yerel işletme için ne fazla ne de az diyebileceğimiz bir dizi fonksiyona sahiptir. Bu uygulama ile müşterileriniz çevrimiçi rezervasyon yapabilir ve ödeme yapabilir. Bu uygulama yapabileceği her şeyi yapıyor olsa da, ihtiyacınız olan tek şey bu olabilir.

Setmore'un en iyi özellikleri

Hizmet menüsü içeren bir çevrimiçi rezervasyon sayfası, müşterilerin doğru randevuyu almasına yardımcı olur

Müşteri yorumları, yeni müşteri randevularını teşvik etmek için rezervasyon sayfanızda görüntülenir

Otomatik onaylar, e-posta hatırlatıcıları ve metin mesajı hatırlatıcıları, randevulara gelmemeyi önler

Square ve Stripe ile entegrasyonlar, ödemeleri doğrudan rezervasyon sayfanızdan almanızı sağlar

Setmore sınırlamaları

Randevu planlayıcı web sitenizde görünmek yerine, müşteriler randevu planlamak için Setmore URL'sini kullanmalıdır

Takip e-postaları için birden fazla biçim oluşturamazsınız, bu nedenle müşteriler, hangi tür randevu aldıklarına bakılmaksızın aynı talimatları görürler

Setmore fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $

Setmore puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (940+ yorum)

8. Planable

planable aracılığıyla

Bu, içerik krallarımız ve kraliçelerimiz için. ?

Planable, içerik oluşturmanıza, farklı platformlar için biçimlendirmenize ve aynı alanda onay almanıza olanak tanıyan bir içerik planlama uygulamasıdır. Bu uygulama, bir kısmı planlama uygulaması, bir kısmı ise içerik oluşturucular, takımlar ve ajanslar için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi uygulamasıdır.

Planable'da oluşturduğunuz tüm içerik, yayınlanacak son formunda olduğu gibi düzenlenir. İçerik görseldir, içerik oluşturucular görseldir ve paydaşlarınız kesinlikle görseller görmek ister. ?

Bu uygulama, gönderilerinizi görselleştirmekten onaylamaya ve planlamaya kadar tüm işlemleri tek bir yerden gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Planable'ın en iyi özellikleri

Yazının hemen yanında yorum yapın ve onaylayın

Sezonluk ve her zaman geçerli içeriklerinizi otomatik olarak yayınlanacak şekilde planlayın

Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn ve Google My Business'a yayınlayın

Planable sınırlamaları

Uygulama içi fotoğraf düzenleme sınırlıdır, bu nedenle fotoğraflarınızı sosyal medya platformlarına yüklemeden önce düzenlemeniz ve boyutlarını değiştirmeniz gerekir

Önceki gönderilerden hedefleri ve etiketleri kopyalamak zor olabilir, bu nedenle aynı bilgileri manuel olarak birden çok kez girmek zorunda kalabilirsiniz

Planlanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Temel plan : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Planable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (585+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (305+ yorum)

9. Deputy

deputy aracılığıyla

Bu vardiya planlama uygulaması, çalışanların uygunluk durumunu görmenizi, vardiya planı oluşturmanızı ve bunu çevrimiçi olarak paylaşmanızı sağlar. Açık vardiyalarınız varsa, bunları yayınlayabilir ve takım üyelerinin bunları talep etmesine izin verebilirsiniz. Ya da çalışanların vardiyalarını uygun olan herhangi biriyle değiştirmesine izin verebilirsiniz. Her şey uygulama üzerinden tamamlanır.

Acil durumlar ortaya çıktığında, nerede olursanız olun mobil uygulama aracılığıyla programı yönetin. İşçilik maliyetlerinizi net bir şekilde görselleştirebilir ve hatta AI kullanarak akıllı bir program oluşturabilirsiniz.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Çalışanlarınızın vardiya programını çevrimiçi olarak oluşturun ve paylaşın

Vardiyaları doldurun ve çağrıları gerçek zamanlı olarak yönetin

Çalışanların zaman çizelgelerini izleyin

Maaş bordrosu, satış noktası veya insan kaynakları sistemlerinizle entegre edin

Deputy sınırlamaları

Özel bir planlama şablonunu çoğaltmak zor olabilir ve bu şablon, çalışanlarınızın aylık uygunluk durumlarını hatırlamaz, bu nedenle her planlama yaptığınızda aynı bilgileri manuel olarak girmeniz gerekebilir

Bu uygulama iOS cihazlarda en iyi performansı gösterir. Microsoft, Linux veya Android kullanıyorsanız, tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz

Deputy fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (685+ yorum)

10. Acuity Scheduling

acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity Scheduling, salonlar, güzellik ve sağlık uzmanları, fitness stüdyoları, yaşam koçları ve yüz yüze ve çevrimiçi randevu alan şirketler için başka bir harika uygulamadır.

Birden fazla konum ve çalışan için programları yönetin ve müşterilerinizin kendi randevularını çevrimiçi olarak almasına izin verin. Acuity Scheduling, tüm işlerini çevrimiçi toplantılar yoluyla yapan profesyoneller için de iyi bir seçenektir.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Rezervasyon sayfanız, e-posta hatırlatıcılarınız ve SMS hatırlatıcılarınız için özelleştirme seçenekleri, markalı bir deneyim yaratır

Farklı saat dilimleri için otomatik ayarlama, müşterilerin programınızı yerel saatlerinde görmelerini sağlar

Video konferans yazılımlarıyla entegrasyonlar, çevrimiçi randevulara katılmayı kolaylaştırır

Kayıt formları, müşterilerin ilk randevularından önce ihtiyaçlarını anlamanıza yardımcı olur

Stripe, Square ve PayPal ile entegrasyonlar, müşteriler rezervasyon yaptığında ödeme almanızı sağlar

Acuity Scheduling sınırlamaları

Çoklu takım takvim seçimi bulunmadığından, karmaşık planlama ihtiyaçları olan büyük takımlar için en iyi seçenek olmayabilir

Ücretsiz planı olmayan bu uygulama, yeni işletmeler için ulaşılamaz olabilir

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Yeni çıkan: Aylık 16 dolar

Büyüyen: Aylık 27 dolar

Powerhouse: Aylık 49 dolar

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (395+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.450+ yorum)

Zamanlama Her Şeydir

En iyi planlama uygulamaları, herkes için uygun olan zamanda görevleri, randevuları ve toplantıları planlamanıza olanak tanır. Müsaitlik durumunuzu belirtin, ardından müşterileriniz ve takım üyeleriniz bir zaman seçsin, böylece herkes senkronize olsun.

Tek başına çalışan bir girişimci veya küçük işletme sahibiyseniz, günlük görevleri, proje zaman çizelgelerini, takım toplantılarını, müşteri toplantılarını ve çalışanların vardiyalarını planlamaya çalışırken muhtemelen boğulmuş durumdasınız. Bu, ClickUp'a kaydolmak için en uygun zamanın geldiği anlamına gelir.

ClickUp'ın hepsi bir arada platformunu ücretsiz kullanmaya başlayın ve düzenli bir programın gününüzde nasıl daha fazla zaman kazandıracağını görün! ?