2026'nın En İyi 10 Ücretsiz Dijital Planlayıcı Uygulaması

Hafta başı geldi ve bugün için en önemli üç görevı not alma, hatırlatıcılar ayarlama ve geçen haftanın notlarını gözden geçirip düzenleme zamanı.

Ama durun.

Bunu Google Dokümanlar'da mı yapmalısınız? Arkadaşınızın size tanıttığı yeni planlama uygulamasında mı? Yoksa işleri basit tutup telefonunuzdaki notlar uygulamasını mı kullanmalısınız?

Dijital planlayıcı bulmakta şansınız yaver gitmediyse, muhtemelen bu senaryoyu birden fazla kez yaşamışsınızdır.

Elbette, piyasadaki hemen hemen her günlük planlayıcı çoğu temel görevı yapar. Ancak çok azı, planlama ihtiyaçlarınızın hemen hemen tamamını tek bir platformda birleştirip merkezileştirir.

En iyi dijital planlayıcıyı bulma arayışınıza yardımcı olmak için, aşağıda dikkate değer tüm seçeneklerin bir listesini derledik.

Şimdi ayrıntılara geçelim.

Bir Dijital Planlayıcı Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir planlayıcının en önemli özelliklerinden biri kullanıcı dostu olmasıdır. Dijital bir planlayıcı aracını uzun vadede kullanmak zaten yeterince zordur; günlük hayatınıza katı ve hantal bir dijital planlayıcıyı entegre etmeye çalışarak işinizi daha da zorlaştırmayın.

Mükemmel bir dijital planlayıcı, tüm görevlerinizi tek bir yerde toplamayı kolaylaştırır. Bu nedenle, mevcut ş Akışınızla daha kolay entegrasyonlar sağlanması için halihazırda kullandığınız diğer uygulamaları (Gmail veya Slack gibi) kontrol etmeniz her zaman iyi bir fikirdir.

Bu bir tercih meselesi olsa da, bir dijital planlayıcı ne kadar çok entegrasyon ve özelliğe sahipse o kadar iyidir. Neden mi? Bu, belge oluşturma, faturaları izleme, hatırlatıcılar ve hatta projelerinizin ilerleyişini izleme için sık sık kullanmak zorunda olduğunuz uygulama sayısını azaltmanın en iyi yollarından biridir. 📚

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

2025'in En İyi 10 Dijital Planlayıcı Uygulaması

ClickUp'ı kullanmaya başlayın ClickUp ile görevleri düzenleyin, hedefler belirleyin ve projelerdeki ilerlemeyi izleyin

Bir dijital planlayıcı olarak, ClickUp'ı hem takımlar hem de bireyler için en basitinden en karmaşık planlama ihtiyaçlarına kadar her şeyi halleden hepsi bir arada bir araç olarak düşünün. Evet, tonlarca özelliğe sahip ve son derece özelleştirilebilir; işlerini (veya kişisel yaşamlarını) nasıl izleyip yönetecekleri konusunda çok titiz olan dijital planlayıcılar için mükemmel bir seçim. 📖

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp’ın Takvim Görünümü : Görevlerinizi sistematik bir şekilde düzenleyin, son teslim tarihlerini planlayın ve takımınızın ilerlemeyi izlemesini ve uyumlu çalışmasını sağlayan dinamik bir takvim oluşturun.

Otomasyonlar : ClickUp'ın gelişmiş otomasyon özellikleriyle, hızla tekrarlanan rutin görevlerin üstesinden gelin. Bu, zihninizi boşaltmak ve daha verimli planlama yapmak için harika bir yoldur. Otomasyon tetikleyicileri ve koşullarıyla, görev oluşturma, atanan kişi değişiklikleri, hatırlatıcılar ve görev önceliği gibi birçok işlemi otomatikleştirin

Kişiselleştirme: En iyi En iyi günlük planlayıcılar esnektir; böylece, ihtiyaçlarınızla ilgisi olmayan katı alanlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. ClickUp, özelleştirme üzerine kurulmuştur; bu da, size özel bir ş akışını sabitlemek için sayfaların, klasörlerin, görünümlerin ve görevlerin nasıl çalıştığını öğrenmek için biraz zaman ayırmanız gerekeceği anlamına gelir

Şablonlar: Şablonları kim sevmez ki? ClickUp, kullanıcılarına Şablonları kim sevmez ki? ClickUp, kullanıcılarına kaynak planlaması ve etkinlik planlaması gibi her türlü ihtiyacı karşılayan yüzlerce şablon sunar. ClickUp’ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile hemen başlayın!

Bu şablonu indir ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile günlük görevlerinizi takip edin

ClickUp'ın sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sınırlı elektronik tablo araçlarını ve karmaşık formülleri eleştiriyor

Tüm görünümler mobil cihazlarda (henüz!) mevcut değildir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

2. Google Takvim

Google Takvim'de üç günlük görünüm örneği

Google Takvim'i, ilk dijital planlayıcı platformlarından biri olarak bilirsiniz. Zamanlama özellikleri sayesinde toplantılar, çalışma saatleri veya "kendinize ayırdığınız zaman" arasında çakışma olmadan iş gününüzü sorunsuz bir şekilde geçirebilirsiniz.

Temel özelliklere sahip olsa da, Google Takvim yine de doğru kullanıcılar için veya halihazırda kullandığınız bir uygulamanın entegrasyonu olarak işe yarayan bazı harika planlama özellikleri sunar. Günlük veya haftalık planlayıcı uygulaması olarak kullanımı kolaydır. Kullanımı kolay arayüzü sayesinde yıl boyunca etkinlikler planlayabilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılar: Google Takvim, kullanıcıların Google Takvim, kullanıcıların programlarını takip edebilmeleri için yaklaşan etkinlikler ve görevler için otomatik hatırlatıcılar ayarlar

Gündem görünümü: Google Takvim, kullanıcıların yaklaşan etkinliklerini, görevlerini ve notlarını bir bakışta görebilmelerini sağlayan Gündem Görünümü özelliğine sahiptir

Takvim paylaşımı: Google Takvim, kullanıcıların takvimlerini başkalarıyla paylaşmasına da olanak tanır; böylece görevler, etkinlikler ve notlar işbirliği içinde yönetilebilir

Mobil Uyumlu: iOS ve Android cihazlarda iş yapar

Google Takvim'in sınırlamaları

Çoğunlukla planlama ve zaman ayırma ile sınırlı

Onu gerçekten çok yönlü bir planlama gösterge paneli haline getiren ek özelliklerden yoksundur

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Takvim puanları ve yorumları

Capterra : 4,8/6 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

3. Todoist

Todoist ile görevlerinizi ve yapılacaklar listelerinizi yönetin

Todoist, kullanıcıların düzenli ve verimli kalmasına yardımcı olan bir dijital planlama uygulamasıdır. Görev ve bazı temel proje yönetimi, yapılacaklar listeleri (diğer adıyla to-do listeleri ), hatırlatıcılar ve bildirimler ile özel filtreler oluşturma özelliği gibi bir dizi özellik ve araçla birlikte gelir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Yapılacaklar listesi: Bu yapılacaklar listesi özelliği, kullanıcıların görevlerini ve hedeflerini daha küçük, yönetilebilir listelere ayırmalarına olanak tanır ve hareket halindeyken plan yapabilmek için birden fazla cihazdan erişilebilir

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Uygulama, kullanıcıların işlerini izlemelerine ve düzenli kalmalarına yardımcı olan otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler sunar

Özel filtreler: Todoist, görevleri ve verileri kolayca aramak ve bulmak için özel filtre özelliğine de sahiptir

Todoist'in sınırlamaları

Gelişmiş özellikler eksik (eski listeleri arşivleyemiyor)

Çevrimiçi işbirliği için yapılacaklar listelerinizi paylaşım yapmak zor olabilir

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz :

Pro : Aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Todoist puanları ve yorumları

Capterra : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,4/6 (700'den fazla yorum)

4. Notion

Notion'da not alma

Notion, kullanıcı dostudur ve boş bir tuvalden başlayarak dijital planlayıcıyla yaratıcı olmak isteyenler için harika bir seçimdir. Görev yönetimi, takvim görünümü ve özelleştirilebilir görev satırları ve sütunları dahil olmak üzere kullanışlı araçlar ve özellikler sunar.

Ayrıca, kullanıcılar verilerini birden fazla cihazda senkronize eder, planlama bilgilerini paylaşır ve maksimum verimlilik için diğer uygulamalarla entegre olur.

Notion'un en iyi özellikleri

Görev yönetimi : Notion, kullanıcılara görevleri oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için sezgisel bir : Notion, kullanıcılara görevleri oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için sezgisel bir görev yönetim sistemi sunar

İç içe geçmiş ve bağlantılı veritabanları : Notion’un iç içe geçmiş ve bağlantılı veritabanları, kullanıcıların sayfaları ve ilgili görevleri gezinmesi kolay bir biçimde kolayca düzenlemesine ve saklamasına olanak tanır

Entegrasyon ve gömme özellikleri: Notion, kullanıcıların daha iyi bir ş Akışı için Notion verilerini Gmail veya Slack gibi diğer hizmetlerle bağlantı kurmalarını sağlayan entegrasyonlar ve gömme özelliklerine de sahiptir. Ayrıca, kolay erişim için uygulamaları doğrudan gösterge panelinize görsel olarak gömebilirsiniz

Notion'un sınırlamaları

Şu anda diğer dijital planlayıcı uygulamalarının sunduğu güçlü otomasyon ve görev hatırlatıcı özelliklerinden yoksundur

Mobil uygulama özellikleri, diğer dijital planlayıcılara kıyasla biraz sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, başlangıçta öğrenme sürecini atlatmak için biraz daha fazla zaman harcadıklarını söylüyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca : Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Satış takımıyla iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Asana

İş akışına daha çok bir çerçeve veya proje yöneticisi yaklaşımı sunan dijital planlayıcıları seviyorsanız, Asana'yı değerlendirmeye değer. Kullanıcılara klasik görev ve proje yönetimi yazılımı, takvim görünümü, özel şablonlar, diğer harika uygulamalarla kolay entegrasyonlar ve çok sayıda görünüm gibi geniş bir yelpazede özellikler sunar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Özel Alanlar: Tekli seçim, çoklu seçim, sayı ve metin özel alanları ile bilgileri bir elektronik tablo gibi düzenleyin ve sıralayın

Projelere bağlı formlar: Talep formlarını belirli projelere doğrudan bağlantı kurarak her görev için gereken ayrıntılı bilgileri toplayın

Görev son tarihleri: Asana takviminde görevlerin görünümüyle planınızı takip edin, hatta iş takviminizde de görüntüleyin

Basit yapılacaklar liste: Kişisel veya ortak yapılacaklar listelerini kolayca oluşturun

Asana'nın sınırlamaları

Asana, gerçek anlamda yerel zaman takibi özellikleri sağlamaz

Bazıları, bu listedeki diğer dijital planlayıcılara kıyasla esnek bir araç olmadığını söylüyor

Özel Alan araçları sınırlı gelebilir

Ücretsiz sürüm, basit bir günlük planlayıcı için sınırlayıcı olabilir

Asana fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık faturalandırılır

Asana puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

6. Mydailyplanners

GoodNotes, Google Takvim ve Apple Takvim'i bir araya getirin, karşınıza MyDailyPlanners çıkar. Bu günlük planlayıcı uygulama, yapılacaklar liste seçeneklerine sahiptir ve bağlantılar ve hatırlatıcı ayarlarıyla birlikte şablonlu dijital planlayıcılar sunar. Bu, bullet journal'lara çok benzer şekilde çalışır ve "elle" düzenlenebilen dijital planlayıcılar olarak daha fazlasını sunar.

MyDailyPlanners'ın en iyi özellikleri

Bağlantılı sayfalar: Kolayca gezinebileceğiniz bağlantılı sayfalarla her ayı düzenleyin ve yönetin

Dijital çıkartmalar: Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, aylık planlama sayfalarınızın herhangi birinde dijital çıkartmalar kullanın

Yeniden kullanılabilir PDF şablonları: Ek planlama için aynı sayfayı kullanmanız gerekiyorsa PDF şablonunu yeniden kullanın

MyDailyPlanners'ın sınırlamaları

Bir uygulama değil, iPad veya tablet için şablon tabanlı bir dijital planlayıcı

Dijital planlayıcı şablonlarının güncellemeleri ek ücrete tabidir

MyDailyPlanners fiyatlandırması

Dijital planlayıcılar ve paketlerin fiyatları 15 ila 20 doların üzerinde aralakta değişmektedir.

MyDailyPlanners puanları ve yorumları

Capterra : Yok

G2: Yok

7. Trello

Kanban planlama yaklaşımının hayranıysanız, Trello'dan başkasına bakmayın. Dijital planlayıcı olarak, görevleri ve projeleri planlamak için kartlar kullanan son derece görsel bir araçtır. Kullanıcıları etiketleyin, kontrol listeleri ekleyin, dosyaları bağlayın ve tüm görevlerinizi takip etmek için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü: Trello’nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, kartları, listeleri veya panoları kolayca hareket ettirmenizi ve farklı projelerin ilerlemesini görüntülemenizi sağlar

Resim ve dosya yükleme: Trello, kullanıcıların yaklaşan görevlerin görünümünü görmelerine, resim ve dosya yüklemelerine ve proje son tarihlerini izlemelerine olanak tanır

Esnek organizasyon: Trello, özelleştirilebilir etiketler, kontrol listeleri ve görev atamaları ile kullanımı kolay bir organizasyon sistemi sunar; bu sistem günlük görevler için harika sonuçlar verebilir

Trello'nun sınırlamaları

Tek bir tür dijital planlayıcı çerçevesi etrafında oluşturulmuş

Halihazırda kullandığınız diğer uygulamaları entegre edemez veya gömemezsiniz

Basit bir yapılacaklar liste için çok fazla iş gerektirebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $, yıllık faturalandırılır

Trello puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

8. GoodNotes

GoodNotes, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde not almasına veya eskiz yapmasına olanak tanıyan, erişilebilir bir iOS uygulamasıdır. Bu dijital planlayıcı uygulaması, belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize ve düzenlemenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüze sahiptir.

Ayrıca, kullanıcıların notlarını kolaylıkla saklamasına, yönetmesine ve erişmesine olanak tanıyan bir sanal kütüphane de içerir. En iyi dijital planlayıcılar arasında bu uygulama, daha görsel organizasyon görevleri için idealdir.

GoodNotes'un en iyi özellikleri

Sanal Kütüphane: Kullanıcıların notlarını depolamak, yönetmek ve bunlara erişmek için düzenli bir sanal kütüphane sunar

El yazısı tanıma: Kullanıcıların cihazlarına kelimeleri yazarak giriş yapmalarını sağlar

Metin tanıma: Dijital planlayıcı uygulama, yazılan veya el yazısı metinleri tanıyarak bunları kolayca düzenlenebilir bir biçimde dönüştürür

GoodNotes'un sınırlamaları

Yalnızca iOS cihazlarda kullanılabilir (Android cihazlar için de yakında çıkabilir)

Şekil aracında hazır şekillerin olmaması

Katmanlama fonksiyonunun olmaması, çizim özelliğini gerçekten zorlaştırıyor

GoodNotes fiyatlandırması

Ücretsiz

Go Limitless: 8,99 $ tek seferlik ödeme

GoodNotes puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (35'ten fazla yorum)

G2: 4,8/5 (29+ yorum)

9. Any.do

Any.do, hareket halindeyken günlük planınızı oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir gösterge paneline sahiptir. Bu listedeki en iyi dijital planlayıcılar arasında, Any.do'da listenize notlar ve ek dosyalar eklemek oldukça basittir. Önceliklerinizi renk kodlarıyla bile ayırt edebilirsiniz.

Bu, takımınızla paylaşabileceğiniz merkezi görev listeleri oluşturmak veya basit bir yapılacaklar listesi hazırlamak için mükemmel bir planlama uygulamasıdır.

Any.do'nun en iyi özellikleri

Mobil cihazlara uygun takvim: Takvim araçları mobil cihazlara son derece uyumludur ve Google Takviminize bağlantı kurmanıza olanak tanır

E-postaları görevlere dönüştürün: E-posta sağlayıcınıza bağlantı kurduktan sonra, e-postaları görevlere dönüştürmek çok kolaydır; böylece yanıt vermeyi asla unutmazsınız

Verileri kolayca senkronizasyon yapın: Hareket halindeyken planlama yapmak için tasarlanmış bu uygulama ile çalışmak ve tüm cihazlarınız arasında verileri senkronizasyon yapmak çok kolaydır

Any.do'nun sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sadece sınırlı özellikler sunar

Diğer iş uygulamalarıyla iyi entegre olmuyor

Any.do fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Premium : Aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Any.do puanları ve yorumları

Capterra : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4/5 (150'den fazla yorum)

10. Monday.com

Monday ile kullanıcılar tek bir yerden projeler oluşturabilir, takım üyeleriyle işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi takip edebilir. Platform, görev yönetimi için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önemli faaliyetler için özel bildirimler ve güçlü otomasyon özellikleri sunar.

Monday ayrıca, daha verimli çalışmanıza ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olmak için yüzlerce uygulama ve hizmetle entegre olur.

Monday'in en iyi özellikleri

Sınırsız gösterge paneli ve belge: Ücretsiz plan, kullanıcılara sınırsız gösterge paneli ve belge oluşturma imkanı sunar

Özelleştirilebilir ş akışları: Yapılacak işleri ve projeleri daha kısa sürede beklemede durumundan tamamlanmış duruma geçiren sorunsuz ş akışları oluşturun

İş yükü yönetim araçları: Gösterge panelinde müşteri planlaması, Gösterge panelinde müşteri planlaması, haftalık hedefler ve OKR'ler ile üst düzey planlama için araçlar bulun

Monday'in sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlayıcı gelebilir

Bazıları, en iyi özelliklerini ücretli premium kullanıcılar için sakladığını düşünüyor

Bazı kullanıcılar, bu uygulamaların özelliklerini diğer dijital planlayıcı uygulamalarına kıyasla yeterince kapsamlı veya esnek bulmamaktadır

Genel olarak dijital planlamadan çok iş yönetimi

Monday fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Standart : Aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Pro : Aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Satış takımıyla iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

Capterra : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Tüm Dijital Planlayıcı Uygulamalarınızı Değiştirin

Planlamanın güzelliği, herkese uyan tek bir yaklaşım olmaması, son derece kişisel olmasıdır. ClickUp ile en iyi dijital planlama uygulamasını bulma arayışınız nihayet sona eriyor.

Bu uygulamayı kullanarak sıfırdan beyin fırtınası yapın, şablonlar oluşturun ve en önemli görevlerinizi tek bir yerden izleyin. ClickUp, birden fazla Google Takvim entegrasyonu yapmanıza bile olanak tanır.

Böylece kişisel planlama ihtiyaçlarınızı ve iş projelerinizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz. Dijital planlama ihtiyaçlarınız için gerekli tüm araçlara sahip olmak için ClickUp'ı kullanmaya başlayın.