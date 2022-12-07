Bullet Journal Proje Yönetimi Kılavuzu (2025)

Düşüncelerinizi bir günlüğe yazmaktan daha iyi bir şey yoktur.

Beyin fırtınalarınızı organize edilmiş yapılacaklar listelerine, hedeflere ve eylem planlarına dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Ancak artık benzer özellikleri daha verimli bir şekilde sunan dijital platformlar var.

Dijital bullet journal'lar, projeleri yönetmek, daha verimli olmak ve kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşmak için sınırsız alan sunar.

Peki, bullet journal tam olarak nedir ve projeleri yönetmek için nasıl kullanabilirsiniz?

Bu makalede, bullet journal proje yönetiminin ne olduğunu, projeleri yönetmek için nasıl kullanıldığını ve dijitale geçmenin beş anahtar avantajını ele alacağız.

Günlük tutmaya başlayalım! 📖

Bullet Journal nedir?

Bullet journal, kişisel projeleri, hedefleri ve günlük görevleri yönetmek için özelleştirilebilir bir alandır. Temel olarak, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, son teslim tarihlerini izlemenize ve görevleri önceliklendirmenize yardımcı olan bir planlayıcıdır.

Bullet journal'ları yeni bir dil öğrenmek, blog başlatmak veya yemek pişirme becerilerinizi geliştirmek gibi herhangi bir projeyi yönetmek için kullanabilirsiniz.

Kişisel veya profesyonel hedefleriniz ne olursa olsun, bullet journal yöntemi bir hedefi önceliklendirmenize, daraltmanıza ve bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bullet journal proje yönetimi, bullet journal yardımıyla projeleri verimli bir şekilde yönetmek için Getting Things Done (GTD) yaklaşımını kullanmayı içerir.

GTD, işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için görevleri ve hedefleri önceliklendirmeye odaklanan bir proje yönetimi metodolojis idir.

Proje Yönetimi için Bullet Journal Nasıl Kullanılır?

İşte bullet journal proje planlaması için adım adım kılavuz:

Adım 1: Hedefinizi belirleyin

Öncelikle, hangi projeye (diğer bir deyişle hedefinize) ulaşmak için çalışacağınızı belirleyin.

Birden fazla projenin listesi varsa, odaklanmak için bir tane seçmelisiniz.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Kendinize şu üç soruyu sorun:

Hangi proje günlük hayatınızda en önemli etkiye sahip olacak? Hangi proje sizi orta vadeli hedeflerinize yaklaştırır? Hangi proje sizi gerçekten heyecanlandırıyor?

Günlüğünüzde bir gelecek günlüğü bölümü oluşturabilir ve diğer düşük öncelikli projeleri buraya taşıyabilirsiniz.

Adım 2: Hedefi daha küçük görevlere bölün

Sürecin geri kalanını hızlıca anlamak için, projenizin işinizi büyütmek olduğunu varsayalım.

Oldukça geniş bir konu, değil mi?

Böylesine büyük bir projeyi başarıyla tamamlamak için, onu daha küçük iş parçalarına bölmeniz gerekir.

Örneğin, çevrimiçi alışveriş işinizi genişletmek için şunları yapabilirsiniz:

Web sitenize 15 müşteri referansı ekleyin

İnsanların e-posta pazarlama listenize kaydolmasını sağlamak için bir kayıt pop-up'ı ekleyin

Bir moda blogu başlatın ve her hafta güncelleyin

Ve işte, kendinize iyi organize edilmiş alt hedefler belirlediniz. Her alt hedefi tamamladıkça, işinizi büyütmeye bir adım daha yaklaşırsınız.

Projenizi parçalara ayırmak, onu tamamlamak için ne kadar zaman ve kaynak gerektiğini de anlamanıza yardımcı olur, böylece görevinizi yarım bırakmazsınız.

Anlıyoruz. Motivasyonunuzu kaybetmemek için elinizden geleni yaparken tüm bu unsurları yönetmek zor olabilir.

Neyse ki, ClickUp gibi bir proje planlayıcı ve bullet journal sistemi ile yukarıdaki tüm görevleri otomatikleştirebilir ve projenizi tamamlamaya odaklanabilirsiniz. Hayır, palyaçoluk yapmıyoruz!

Bir dakika... ClickUp nedir?

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki yüksek verimli takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve bullet journal uygulamalarından biridir.

Görevleri doğru sırayla tamamlamak için Görev Bağımlılıkları ve proje zamanını izlemek için Global Zaman Takibi gibi özelliklerle ClickUp, bullet journal proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir!

ClickUp'ı bullet journal proje takipçisi olarak nasıl kullanabileceğinizi öğrenin

ClickUp'taki hedefler, daha küçük görevlere veya Hedefler olarak bölebileceğiniz üst düzey amaçlardır. Bir Hedefi tamamladığınızda, Hedefinize biraz daha yaklaşırsınız.

Bunun anlamı şudur:

Hedefler = projeniz

Hedefler = ayrıntılı hedefleriniz

Ama durun... ClickUp'ta Hedef nasıl ayarlanır?

ClickUp'ta "Hedefler"e gidin ve "+Yeni Hedef" düğmesine tıklayarak yeni bir hedef oluşturun.

Ayrıca şunları da ayarlayabilirsiniz:

Hedefinizin adı

Son teslim tarihi

Bundan kim sorumludur ve daha fazlası

Ve işte, bir hedef belirlediniz!

Şimdi bir Hedef eklemek için, "Hedef Ekle" düğmesine basmanız yeterlidir!

Hedefler, Hedefinizin altında görünür

Hedefler, Hedeflerinizin altında görünür

Aşağıdakiler gibi çeşitli hedefler belirleyebilirsiniz:

Sayı: satmak istediğiniz ürün sayısı gibi sayısal rakamlar

Doğru mu yanlış mı: bir şeyin tamamlandığını veya tamamlanmadığını girin. Örneğin, web siteniz için 15 referans aldınız mı?

Para birimi: çevrimiçi satışlarınızdan ne kadar para kazandığınızı takip edin 💰

Görevler: Hedefinize bir dizi görev ekleyin. Örneğin, moda blogunuzu başlatmak için Hedefinize bir dizi görev ekleyin. Örneğin, moda blogunuzu başlatmak için bir yayın takvimi oluşturmanız , bir düzenleyici bulmanız ve daha fazlasını yapmanız gerekecektir

Siz hedeflerinize ulaşmak için çalışırken, ClickUp ilerlemenizi otomatik olarak hesaplayacak ve gerçek zamanlı olarak gösterecektir.

Hedeflerinizi tamamlamak, Hedefinizi de tamamlar

Hedeflerinizi tamamlamak, Hedefinizi de tamamlar

Ayrıca, ClickUp'ta sıfırdan görevler oluşturabilir veya Görev Şablonu kullanarak projelerinizi yönetebilirsiniz. Ardından, görevlerinizi daha küçük adımlara bölmek için alt görevler ekleyebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil.

İç içe alt görevler ile, bir alt görevin altında alt görevler oluşturabilirsiniz.

Bu şekilde, birincil bir görev alabilir ve bu projenin altında iç içe geçmiş bireysel eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. Bunu parçalara ayırmaktan bahsedin! 💃

Bir görevi sürükleyip bırakarak alt göreve dönüştürün

Bir görevi sürükleyip bırakarak alt göreve dönüştürün

Adım 3: Bir eylem planı oluşturun

Hedeflerinizi belirledikten sonra, bir eylem planı oluşturmanız gerekir.

Ocean's 8 ekibini düşünün.

Ekibin hedefi Toussaint kolyesini çalmak. 💎

Hedeflerine ulaşmak için bir eylem planı hazırladılar. Görevler dağıtıldı, her adım mantıklı bir şekilde planlandı ve bir program belirlendi.

Benzer şekilde, alt hedeflerinizi mantıklı adımlara ayırmanız ve çevrimiçi işinizi genişletmek için bir proje zaman çizelgesi oluşturmanız gerekir.

Örneğin, müşteri bilgilerini toplamadaki 15 müşteri referansı elde edemezsiniz

ve önce yorumları inceleyerek.

Yapabilirsiniz, ancak bu referansların ne kadar doğru olacağı konusunda emin değiliz. 👀

İşleri doğru bir şekilde yapmak için, görevlerinize ne zaman başlayacağınıza karar vermeniz ve başka bir göreve başlamadan önce tamamlamanız gereken görevler olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca, gerektiğinde son tarihler belirlemeniz de gerekecektir.

Yapılacak çok şey var gibi mi görünüyor?

Endişelenmeyin. ClickUp, proje planlama sorunlarından sizi kurtarmak için burada.

ClickUp'taki Takvim görünümü, zamanı planlamanıza, görevleri programlamanıza ve kaynakları kolaylıkla yönetmenize olanak tanır.

Burada, öğeleri nasıl görselleştireceğinizi de seçebilirsiniz:

Gün: bu görünümü bu görünümü günlük planlayıcı olarak kullanın ve gerektiğinde günlük sayfalarınızı yazdırın

4 Gün: önümüzdeki dört gün içinde yapılacakları takip edin

Hafta: haftalık görevlerinizi kolayca görselleştirmek için bu görünümde haftalık bir sayfa oluşturun

Ay: tüm ayınızı kuşbakışı görünümünde görebileceğiniz aylık bir sayfa oluşturun

İş haftası (mobil uygulama): yalnızca Pazartesi'den Cuma'ya görünüm

Program (mobil uygulama): birkaç gün süren düzeni görünüm

ClickUp'ta takvim görünümü

ClickUp'ta takvim görünümü

İş haftası (mobil uygulama): yalnızca Pazartesi'den Cuma'ya görünüm

Program (mobil uygulama): birkaç günü kapsayan düzeni görünüm

Görevler, görevlerin durumuna göre renklendirilir

Görevler, görevlerin durumuna göre renklendirilir

Ek olarak, ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak doğru iş üzerinde çalıştığınızdan emin olabilirsiniz. Görevlerinize öncelik verdikten sonra, Zaman Tahminleri ekleyerek net beklentiler oluşturabilirsiniz.

Programınıza uymak için zaman tahminlerinden daha fazlasına mı ihtiyacınız var?

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümünü kullanarak görevlerinizi ayrıntılı bir Gantt grafiğinde düzenleyebilirsiniz.

Burada, sadece birkaç tıklama ile görevleri planlayabilir, proje bağımlılıklarını yönetebilir ve görevleri düzenleyebilirsiniz.

Görevler arasına çizgiler çizerek bağımlılıkları otomatik olarak ayarlayın ve görselleştirin

Görevler arasına çizgiler çizerek bağımlılıkları otomatik olarak ayarlayın ve görselleştirin

Adım 4: Bir düzen seçin

Bullet journal'lar tamamen özelleştirilebilir. Bu, size uygun bir proje düzeni seçip istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Zaman açısından hassas görevleri düzenlemek için takvim veya zaman çizelgesi stilini tercih ediyor olabilirsiniz.

Ya da belki de kanban proje yönetiminin hayranısınız.

İyi haber, ClickUp'ta herkes için bir şeyler var!

ClickUp, yıldırım hızında özelleştirebileceğiniz çok sayıda güzel proje görünümü sunar.

Bu görünümlerden bazıları şunlardır:

bir planlayıcı Liste görünümü: görevleri gerektiği gibi gruplandırmanıza, sıralamanıza ve filtrelemenize olanak tanıyan yazdırılabilir

Zaman çizelgesi görünümü: görevlerinizi zaman içinde planlayın ve kolaylıkla taşıyın

Zihin Haritası görünümü: herhangi bir fikri ücretsiz bir herhangi bir fikri ücretsiz bir Zihin Haritası üzerinde haritalandırın veya mevcut görevleri geliştirin

Kanban Panosu görünümü: özel bir iş akışı üzerinden görevleri sürükleyip bırakın

ClickUp'ın Pano görünümünde, görevleriniz dikey sütunlar halinde düzenlenir

ClickUp'ın Pano görünümünde, görevleriniz dikey sütunlar halinde düzenlenir

Adım 5: Harekete geçin

Eğlenceli kısma geldik: harekete geçme zamanı!

Yapılacaklar listelerini kullanmak, eylem planınızı tam olarak uygulamaya koymanın en basit yollarından biridir.

Bullet journal proje yönetimi için ihtiyacınız olan iki yapılacaklar listesi:

A. Aylık yapılacaklar listesi

Aylık görev listenizde, bir ay içinde tamamlamanız gereken tüm görevler bulunur.

Aylık bir günlük oluşturmak için eylem planınıza bakın ve tüm aylık görevlerinizi görev listesine taşıyın.

ClickUp ile aylık yapılacaklar listenizi nasıl kolayca yönetebileceğinizi öğrenin:

ClickUp'taki kontrol listeleri, görevleriniz içindeki basit yapılacaklar listeleridir.

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık günlükler veya yapılacaklar listeleri oluşturmak için mükemmeldir. Tek yapmanız gereken, öğeleri sürükleyip bırakarak düzenlemek ve tamamlandıklarında işaretlemektir.

Ama hepsi bu kadar değil.

Kontrol listelerinizde alt öğeler de olabilir. Böylece yapılacaklar listelerinize daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

Benzer yapılacaklarınız mı var? Kontrol Listesi Şablonları oluşturun ve tekrarlanan görevler için yeniden kullanın.

Kontrol listesi şablonlarını kaydedin, yeniden kullanın ve görevleri daha verimli bir şekilde tamamlayın

Kontrol listesi şablonlarını kaydedin, yeniden kullanın ve görevleri daha verimli bir şekilde tamamlayın

B. Haftalık yapılacaklar listesi

Haftalık yapılacaklar listesi, haftalık olarak tamamlamanız gereken tüm görevleri içerir.

Her hafta aylık yapılacaklar listenizi kontrol ederek haftalık planlayıcınızı oluşturabilirsiniz ve o hafta yapmanız gereken her şeyi haftalık günlüğünüze eklemelisiniz.

Ayrıca, her iki listede de proje görevlerinizi öncelik sırasına koymayı unutmayın.

Peki, moda blogunuz için yeni bir blog yazısı yazmak gibi her hafta yapmanız gereken bir görev varsa ne yapacaksınız?

ClickUp'ın Yinelenen Görevleri özelliğini kullanın!

Görevleri günlük, haftalık, aylık veya hatta yıllık olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bullet journal fikirlerinizi, kontrol listelerinizi ve notlarınızı yazabileceğiniz bir yere ihtiyacınız varsa, ClickUp'taki Not Defteri bunu yapmak için mükemmel bir yerdir. Burada oluşturduğunuz tüm notlar daha sonra göreve dönüştürülebilir.

ClickUp'taki Not Defteri ile notları görevlere dönüştürün

ClickUp'taki Not Defteri ile notları görevlere dönüştürün

proje Yönetimi için Dijital Bullet Journal Kullanmanın 5 Avantajı

Dijital bullet journaling'in beş avantajı:

1. Sonsuz bir günlüğünüz olur

Kağıt günlükler, başlamak için zaman ve malzeme gerektirir. Her sayfayı numaralandırmak ve kenarları çizmek sıkıcı bir işlemdir. 😵‍💫

ClickUp'taki Belgeler ile estetik hedeflerinize ulaşmak keyifli bir deneyim haline gelir. Sağ kenar çubuğunu kullanarak Belgelerinizi tasarlayın ve Belgeniz tam istediğiniz gibi olana kadar değişiklikler yapmaya devam edin!

Bir eğik çizgi / yazarak tek bir tıklama ile biçimlendirme seçeneklerine erişin

Bir eğik çizgi / yazarak tek bir tıklama ile biçimlendirme seçeneklerine erişin

2. Kırtasiye masraflarından tasarruf edebilirsiniz

Bir el işi planlayıcısı, kalem, kurşun kalem, fosforlu kalem, bullet point kağıdı ve daha fazlası gibi birçok kaliteli kırtasiye malzemesine ihtiyaç duyar.

Her şeyi sık sık değiştirmek çok pahalıya mal olabilir.

Bunun yerine, ClickUp gibi ücretsiz bir proje yönetimi aracını kullanmaya ne dersiniz?

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile kırtasiye malzemelerine harcayacağınız tüm parayı tasarruf edebilir ve projenize yeniden yatırabilirsiniz. #WinWin

3. Kağıttan daha esnektir

Kağıt defterde bir hata yaparsanız veya sayfaları yer değiştirmek isterseniz, sayfaları yırtmanız gerekir.

Umarım bu da sizi çileden çıkarmaz. 😜

Dijital bullet journal'larda hataları silmek ve sayfaları taşımak çok kolaydır. Tek yapmanız gereken basit bir geri al tuşu ve sürükle-bırak işlemidir.

Üstelik, ClickUp gibi dijital günlükler size aşağıdakiler gibi birçok esnek özellik sunar:

Özel Bildirimler: ClickUp bildirimlerini ne zaman ve nasıl alacağınızı seçin

Özel Durumlar: projelerinize kendi görev durumlarınızı ekleyin

Özel Alanlar: projelerinize özel bilgiler ekleyin

4. Cihaz senkronizasyonu ve yedekleme

Önemli bilgiler içeren bir yapışkan not kaybettiğinizde hissettiğiniz duyguyu bilir misiniz? 😩

Dijital bullet journal ile bir daha asla böyle hissetmek zorunda kalmayacaksınız.

Dijital araçlar yedeklenebilir ve cihazlar arasında senkronize edilebilir. Böylece günlüğünüzü asla kaybetmezsiniz ve hareket halindeyken projeleri telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp, ClickUp görevlerinizi Google Takvim ile senkronize etmenize olanak tanıyarak senkronizasyonu bir üst seviyeye taşır.

Ayrıca, Android ve iOS cihazlar için ClickUp'ın Mobil Uygulamaları'nı kullanarak nerede olursanız olun projelerinizin kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.

5. Başkalarıyla paylaşmak çok kolay

Bazen bir proje ekip çalışması gerektirir ve görevleri, yapılacaklar listelerini ve proje planlarını ekip arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekir.

Kağıt günlüğünüz bu konuda size yardımcı olmayacak, ancak ClickUp gibi bir dijital görev yöneticisi kesinlikle yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın Genel Paylaşım özelliği, görevlerin veya görünümlerin genel, salt okunur bir sürümünü paylaşarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Ve İşbirliği Algılama* özelli ğinden Atanan Yorumlara kadar , ClickUp size ve takımınıza özel birçok işbirliği özelliği sunar!

Bullet Journal'a Bugün Başlayın

Bullet journaling, hedef belirleme ve doğru hedeflere öncelik verme ile ilgilidir.

Böylece, istediğiniz hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacak bir verimlilik sistemi oluşturabilirsiniz.

Bunu yapmak için sadece kalem ve kağıt kullanabilirsiniz, ancak bazen bir proje, normal not defterlerinin sunamadığı daha yüksek bir organizasyon düzeyi gerektirir.

Bu yüzden ClickUp gibi yerleşik bullet journal işlevine sahip bir görev yönetimi uygulamasına ihtiyacınız var!

Özel Renk Temaları, güçlü Entegrasyonlar ve hazır Şablonlar gibi özellikleriyle ClickUp, aklınıza koyduğunuz her şeyi yönetmenize yardımcı olabilir.

Tüm hedeflerinize kolayca ulaşmanıza yardımcı olacak bullet journal uygulamasını deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. 💆